China zegt dat zeldzame aardmetalen toebehoren aan de staat

China heeft een reeks voorschriften doorgevoerd om meer controle te krijgen over de ontginning en verwerking van zeldzame aardmetalen. Het land zegt onder meer dat die toebehoren aan de staat.

De Staatsraad van China heeft zaterdag een lijst met voorschriften gepubliceerd, laat het weten in een persbericht. Dat doet het naar eigen zeggen om de voorraad te beschermen in het belang van de nationale veiligheid. Er komt in het land onder meer een informatiesysteem om zeldzame aardmetalen te traceren, wat een verplichting wordt voor bedrijven die deze metalen ontginnen, verwerken en exporteren. Zeldzame aardmetalen behoren volgens de Staatsraad toe aan de Chinese staat.

China is de grootste producent van zeldzame aardmetalen wereldwijd en is ook koploper in de verwerking van deze grondstoffen. Vorig jaar voerde China al beperkingen in op de export van germanium en gallium, stoffen die worden gebruikt bij de productie van halfgeleiders. Het land maakte het ook moeilijker om technologie uit te voeren die gebruikt wordt bij de ontginning en verwerking van zeldzame aardmetalen.

Zeldzame aardmetalen worden in vrijwel elke technologische industrie gebruikt. Behalve om chips te maken, zijn ze onder meer van groot belang bij de productie van elektrische voertuigen, windturbines, zonnepanelen en magneten. China produceert meer dan 60 procent van alle zeldzame aardmetalen wereldwijd en heeft een aandeel van maar liefst 90 procent in de raffinage van deze metalen.