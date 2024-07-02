China zegt dat zeldzame aardmetalen toebehoren aan de staat

China heeft een reeks voorschriften doorgevoerd om meer controle te krijgen over de ontginning en verwerking van zeldzame aardmetalen. Het land zegt onder meer dat die toebehoren aan de staat.

De Staatsraad van China heeft zaterdag een lijst met voorschriften gepubliceerd, laat het weten in een persbericht. Dat doet het naar eigen zeggen om de voorraad te beschermen in het belang van de nationale veiligheid. Er komt in het land onder meer een informatiesysteem om zeldzame aardmetalen te traceren, wat een verplichting wordt voor bedrijven die deze metalen ontginnen, verwerken en exporteren. Zeldzame aardmetalen behoren volgens de Staatsraad toe aan de Chinese staat.

China is de grootste producent van zeldzame aardmetalen wereldwijd en is ook koploper in de verwerking van deze grondstoffen. Vorig jaar voerde China al beperkingen in op de export van germanium en gallium, stoffen die worden gebruikt bij de productie van halfgeleiders. Het land maakte het ook moeilijker om technologie uit te voeren die gebruikt wordt bij de ontginning en verwerking van zeldzame aardmetalen.

Zeldzame aardmetalen worden in vrijwel elke technologische industrie gebruikt. Behalve om chips te maken, zijn ze onder meer van groot belang bij de productie van elektrische voertuigen, windturbines, zonnepanelen en magneten. China produceert meer dan 60 procent van alle zeldzame aardmetalen wereldwijd en heeft een aandeel van maar liefst 90 procent in de raffinage van deze metalen.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 14:06 179

02-07-2024 • 14:06

179

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Reacties (178)

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bzuidgeest
2 juli 2024 14:17
Jammer dat we zo moeilijk doen over de taliban (om begrijpelijke redenen), Afganisatan heeft ook veel van dit spul. Dan hadden we daar concurrerende mijnen kunnen opzetten. Nog niet zo goed als op eigen drempel, maar west-europa is wat weinig bedeeld voor deze materialen.

Het hypocriete is dat China veel van de rare earths wel uit conflictgebieden haalt en dat wij die dan kopen met een made in china label. Iedereen weet het, maar anders hebben we niets. We kunnen dan eigenlijk beter zelf kopen in conflictgebieden en dan tenminste misschien de omstandigheden daar iets beter maken met onze invloed. China gaat dat zeker niet doen.
dmantione
@bzuidgeest2 juli 2024 14:47
Het probleem met zeldzame aardmetalen is niet gebrek aan vindplaatsen. Die zijn er genoeg, ook in Europa. Het probleem met zeldzame aardmetalen is dat de winning zeer milieuvervuilend is en we er daarom in het westen mee gestopt zijn.

China heeft een hoop vervuiling op de koop toegenomen, maar is nu ook degene die de beste technologie heeft om ze enigszins milieuvriendelijk te winnen.

Het Australische Lynas is de enige producent buiten China dat zeldzame aardmetalen kan produceren. Het is deels een succes: Het heeft een mijn in Australië en een raffinaderij in Maleisië. De zaak is in productie, dus er komt brood op de plank, maar het bedrijf heeft grote problemen met de afvalstromen. Het idee was de afvalstromen om te zetten in producten waar iets nuttigs mee gedaan kan worden, bijvoorbeeld wegen aanleggen. Sommige van die producten raakt het bedrijf aan de straatstenen niet kwijt. Het is vaak geen fijn afval, bijvoorbeeld licht radio-actief. Lynas heeft het dan ook sinds het begin met de Maleische overheid aan de stok over het afval: De overheid stelt voorwaarden, Lynas blijkt er niet aan te kunnen voldoen, vervolgens verbiedt Maleisië het importeren van nieuwe erts en moet er weer zwaar onderhandeld worden om de boel weer op gang te brengen.

Lynas is nu een faciliteit in Australië aan het bouwen zodat het afval terug naar Australië vervoerd kan worden om van deze problemen af te komen. Dan is het niet gezegd dat het in Australië niet tot problemen zal leiden.

Dat China zeldzame aardmetalen importeert uit conflictgebieden is niet zo boeiend: Het gaat om de verwerking. In de V.S. wordt de Mountain Pass-mijn heropend vanwege de strategische onafhankelijkheid. De V.S. kan de ersts evenwel niet verwerken, dus het plan is om de erts aan China te verkopen. Op lange termijn moet er een raffinaderij gebouwd worden in de V.S. door.... Lynas.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 22 juli 2024 15:11]

kuurtjes @dmantione3 juli 2024 02:31
China heeft een hoop vervuiling op de koop toegenomen, maar is nu ook degene die de beste technologie heeft om ze enigszins milieuvriendelijk te winnen.
Mooi idee. Maar China is zeker niet mileuvriendelijk. Dat is bijna volledig propaganda en fraude met nummers.
Dat China zeldzame aardmetalen importeert uit conflictgebieden is niet zo boeiend
Spijtig genoeg zijn ze daar ondertussen de mensen aan het uitbuiten als slaven. Ik zou zeker niet zeggen dat dat niet boeiend is.
dmantione
@kuurtjes3 juli 2024 08:22
Ik zeg helemaal niet dat China het milieu-onschalijk doet, het heet heel wel veel kennis vergaard om zeldzame aarden soort van milieuvriendelijk te verwerken dan elders aanwezig is. Onderschat China niet op high-techgebied, het is een misvatting dat ze low-tech de boel in het milieu dumpen, daar zijn zeldzame aarden veel te vies voor. Ze hebben uitgebreide onderzoeksinstituten op dit gebied.
Evertprakkie @kuurtjes3 juli 2024 09:39
en waar halen wij westerlingen onze producten vandaan of laten het maken? Juist ja landen die het niet zo nauw nemen met het mileu en mensen rechten. Dus wie is hier nou schuldig aan? De landen die het doen of landen die het fasiliteren.
juanito1 @dmantione3 juli 2024 02:39
Goedemorgen, bij het opzetten van een bedrijf, zeker bij zeldzame aardmaterialen, behoort analyse van afval en hoe komen we er vanaf, een onderdeel van vergunningen. Zoals hier in het westen. Over dat laatste wordt generalistisch, weinig gezegd. Hierboven wordt het aangehaald naar sorteert toch weinig effect. Aan de andere kant spelen de economische aspecten, helaas een te grote rol. Bijna politiek. Pluche is belangrijk effecten zijn bijzaak
DropjesLover @bzuidgeest2 juli 2024 14:39
China / Chinese bedrijven zijn ook de eigenaars van de mijnbedrijven wereldwijd, en dergelijke landen. Het westen kan daar dus niet "direct" kopen.
China pleegt een economische / grondstoffenkolonisatie waarbij "ons" slavernijverleden verbleekt...

[Reactie gewijzigd door DropjesLover op 22 juli 2024 15:11]

ronaldvr @DropjesLover2 juli 2024 14:49
Inderdaad en dat is al langer bekend ook:

https://www.reuters.com/m...-export-curbs-2023-07-05/

https://www.fpri.org/arti...idation-and-market-power/

https://elements.visualca...nce-in-rare-earth-metals/
China’s dominance in rare earths is the result of years of evolving industrial policies since the 1980s, ranging from tax rebates to export restrictions. In order to reduce dependence on China, the U.S. and Japan have made it a priority to diversify their sources of rare earth metals.

For starters, the U.S. has added rare earth metals to its list of critical minerals, and President Donald Trump recently issued an executive order to encourage local production. On the other side of the world, Japan is making efforts to reduce China’s share of its total rare earth imports to less than 50% by 2025.

Increasing rare earth mining outside of China has reduced China’s global share of mining, down from 97.7% in 2010 to 62.9% in 2019. But mining is merely one piece of the puzzle.

Ultimately, the large majority of rare earth refining, 80%, resides in China. Therefore, even rare earths mined overseas are sent to China for final processing. New North American refining facilities are being set up to tackle this, but the challenge lies in managing the environmental impacts of processing rare earths.
Zarhrezz @ronaldvr2 juli 2024 18:49
Laatst een interessante lezing over dit onderwerp bijgewoond en zolang het Westen denkt dat dit "een vrije markt" is en dat commerciële partijen het gat kunnen dichten wordt China's grip op de zeldzame materialen groter en groter.

China heeft een beleid voor tientallen jaren. Het Westen heeft elke ~4 jaar verkiezingen en dan is het maar weer de vraag wat de toekomstvisie gaat zijn.
hoosterb @Zarhrezz3 juli 2024 04:34
Klopt helemaal. Jonathan Holslag heeft daarover een lezenswaardig boek geschreven : De Nieuwe Zijderoute. Maar ook Ruben Terlouw laat je zien hoe het landen vergaat die in de verleidelijke praatjes van China trappen. Montenegro heeft een weg die half af is en een schuld die ze nooit af kunnen lossen. Doodeng!
tunnelforce1 @hoosterb3 juli 2024 22:18
Laten we het ook even hebben over het Amerikaanse leger dat oliebronnen in Syrie illegaal bezet.

Liever China dan Amerika hoor.

[Reactie gewijzigd door tunnelforce1 op 22 juli 2024 15:11]

bladerash @DropjesLover2 juli 2024 15:10
En op welke manier verbleekt ''ons'' slavernijverleden precies?

China biedt geld en (infrastructuur) investeringen aan in ruil voor de grondstoffen. De lokale bevolking/regering is vrij om het aanbod te weigeren, ze maken zelf de afweging of Chinees geld nodig is voor hun binnenlandse ontwikkeling. De landen die daar aan meedoen zien blijkbaar dus dat ze er iets voor terug krijgen in de vorm van (spoor-)wegen, havens, vliegvelden.. etc. wat ze zelf ook nodig hebben. Een netto positieve ontwikkeling.

Het enige wat wij de lokale bevolking had aangeboden tijdens onze slavernijverleden was de dood wanneer ze weigerden mee te werken.

De meeste landen die Chinees ontwikkelingsgeld laat binnenkomen kunnen economische groei noteren. Slaven die katoen moesten plukken in onze kolonies hadden geen eens eigendom, laat staan economisch groei, ja.. voor ons zelf.
Je moet jezelf maar eens achter de oren krabben met zo'n vergelijking.
hoosterb @bladerash3 juli 2024 04:48
China biedt een cluster aan. Bouw van iets, samenwerking zus en zo en zelfs de voordelige lening om het te financieren. Een Europees bedrijf biedt één dienst aan, China een totaal pakket want zo werkt het als staatsbedrijven samenwerken.
Maar: Chinese bedrijven bouwen het, dus de eerste winst gaat weer naar China. En het kan altijd net niet uit, er wordt geen winst gemaakt door het project, dus de schuld kan niet afbetaald worden, dan komt de echte rekening... Verlies van zelfstandigheid, inleveren van mijnbouw rechten, grond of havens. Steevast dit patroon.
China heeft ook gezegd bij monde van Xi Jinping: wij willen wereld dominantie. Is het uiteindelijk streven van de CCP. Doodeng!
Osiummaster @hoosterb3 juli 2024 11:26
Doet het IMF ook. We maken een land kapot en plaatsen poppetjes die vervolgens bij het IMF woeker schulden afnemen.

We sponsoren nog steeds lokale militie groepen om onder dwang kinderarbeid uit te voeren om zo metalen te winnen. Congo is een perfect voorbeeld.

Mensen zijn hier zeer op de hoogte van Chineze misdrijven maar lijken geen enkel benul te hebben dat wij dit soort zaken al jaren doen en vaak nog veel erger dan China.
bladerash @hoosterb3 juli 2024 11:43
China heeft ook gezegd bij monde van Xi Jinping: wij willen wereld dominantie.
Waar heeft Xi dat gezegd? link naar quote of fragment aub, geen ''trust me bro''.
DropjesLover @bladerash2 juli 2024 16:17
De economische groei valt altijd tegen, de businesscase flopt (de reden dat westerse landen/banken er niet in willen), de werkgelegenheid wordt uitgevoerd door eigen volk en wanneer de lening niet betaald kan worden, wordt de infrastructuur overgenomen (havens, vliegvelden, telecom) voor zover dat niet al regulier gekocht was.
Grote vruchtbare stukken land (bijv.half Ethiopië) is voor 100 jaar gehuurd/gepacht en bewerkt door Chinezen, terwijl de rest van de bevolking crepeert.
bladerash @DropjesLover2 juli 2024 16:38
De economische groei in het westen is uiteraard veel beter met meer minnen dan plussen, onze koopkracht groeit natuurlijk zo hard dat we er niet in willen.
Over werkgelegenheid is met veel landen afspraak gemaakt dat ze minstens 50% lokaal moeten aannemen, daar houden ze aan. Hier nemen banken jouw huis niet over wanneer je je hypotheek niet meer kan betalen? Verstrek jij maar een lening zonder onderpand.
Overigens heb ik China nog niks zien overnemen, de meeste slechte worden leningen hergestructureerd.
Geef me één voorbeeld van een Chinese overnamen (dus transfer van 100% eigendom) van een haven, vliegveld.. of telecom.

https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview
''With about 126.5 million people (2023), Ethiopia is the second most populous nation in Africa after Nigeria, and one of the fastest-growing economies in the region, with an estimated 7.2% growth in FY2022/23. However, it also remains one of the poorest, with a per capita gross national income of $1,020. Ethiopia aims to reach lower-middle-income status by 2025.

Ethiopia’s strong growth rate builds on a longer-term record of growth over the past 15 years where the country’s economy grew at an average of nearly 10% per year, one of the highest rates in the world. Among other factors, growth was led by capital accumulation, in particular through public infrastructure investments.''
7% groei in 2023, jaarlijks gemiddeld bijna 10% groei afgelopen 15 jaar.

[Reactie gewijzigd door bladerash op 22 juli 2024 15:11]

Michaelm @DropjesLover2 juli 2024 16:41
Grote vruchtbare stukken land (bijv.half Ethiopië) is voor 100 jaar gehuurd/gepacht en bewerkt door Chinezen, terwijl de rest van de bevolking crepeert.
En wat is daar zoveel anders aan dan voordat de Chinezen daar zaten?!?
M.a.w. wij lieten de bevolking daar ook gewoon creperen omdat er geen winstbelang in zat voor ons!

Ik vind dat China goed bezig is en de westerse kapitalisten mooi te pakken heeft met hun beleid.
Walrave @bladerash2 juli 2024 16:48
Net zoals het vaak mensen uit andere stammen waren die de slaven verzamelden en verkocht is het nu de leiders van die landen die hun landgenoten uitbuiten aan de Chinese/Russische mafia. De leiders komen aan de macht en blijven aan de macht door Russische wapens/propaganda/huursoldaten en Chinese geld/werknemers/machines.

Denk je dat "Niger" of "Gabon" of "Mali" of "Sudan" een nieuwe leider heeft gekozen die nauwe banden met China en Rusland wil? Nee het gaat anders om, China en Rusland willen een machtsgreep op wat er in die landen te winnen valt, dus steunen ze een kandidaat die bereid is alles aan hun te leveren wat ze willen, in ruil voor alles die nodig is om aan de macht te komen.
bladerash @Walrave2 juli 2024 17:06
Daarom zien ze nu economische groeicijfers die ze nooit hebben gekend ten tijde van overheersing door het westen.

Ik denk dat ''Niger'' of ''Gabon'' of ''Mali'' of ''Sudan'' economische groei wilt en met respect behandelt worden. Daarom heet het ontwikkelingslanden, hun nr.1 prioriteit is ontwikkeling en welvaart creatie.
Het westen komt bij hun met veel praatjes over respecteren van mensenrechten en wat niet, maar weinig daadjes wanneer het aankomt op investering en welvaart creëren. Sterker nog, je kan een sanctie aan je broek verwachten wanneer je geen homorechten respecteert. Daarbovenop ook nog de minachtende houding alsof ze dom zijn en niet voor zichzelf kunnen zorgen en wij ze vertellen hoe ze hun samenleving moeten inrichten.
Daarom heeft een Niger er schoon genoeg van en besluiten ze Frankrijk eruit te knikkeren.
Walrave @bladerash2 juli 2024 18:00
Waar heb je het over? De cijfers voor Niger 2023, Gabon 2023, zijn nog niet bekend. Mali 2021 doet niks bijzonder en Sudan 2021 lijkt het beter te doen maar zit nog in een burgeroorlog dus economische groei kan ook gewoon betekenen, schulden creëren door wapens te kopen. Of burgers in een van die landen beter af is met een staatshoofd die pion is van China/Rusland moet nog blijken.
bladerash @Walrave2 juli 2024 23:39
https://www.afdb.org/en/n...acroeconomic-report-68751
The top 11 African countries projected to experience strong economic performance forecast are Niger (11.2%), Senegal (8.2%), Libya (7.9%), Rwanda (7.2%), Cote d’Ivoire (6.8%), Ethiopia (6.7%), Benin (6.4%), Djibouti (6.2%), Tanzania (6.1%), Togo (6%), and Uganda at 6%.
Niger nadat ze kolonisator Frankrijk eruit hebben geknikkerd. Vergelijk dat eens met toen ze kolonies waren, toen werden ze alleen maar uitgebuit door het westen en was de groei nihiel. Natuur zit China daar om eigen gewin maar met China als zakenpartner hebben ze op z'n minst groei. Wat heeft het westen voor Afrika betekent van 1880 tot 1980?

[Reactie gewijzigd door bladerash op 22 juli 2024 15:11]

Walrave @bladerash3 juli 2024 11:36
Je snapt toch dat Niger al lang geen Frans kolonie is toch? Dat een dictator die een genadeslag uitvoert met Russische Wagner troepen wil niet zeggen dat de land bevrijd is, het is gewoon in handen van een criminele organisatie. Met China als zakenpartner, wil niks zeggen over verbetering voor de land. China is bekend om wat onzin projecten uit voeren als grote voetbal stadions en verder projecten die export naar China te verbeteren en alles door Chinezen laten uitvoeren. Geldstroom richting de burger is nihil of negatief aangezien de staatsschuld explodeert.
bladerash @Walrave3 juli 2024 11:50
Even dit stuk lezen: https://www.bnnvara.nl/jo...rikanen-de-armoe-zat-zijn
De CFA-frank, een monetaire erfenis van het Franse koloniale bewind, wordt deze landen opgelegd, waardoor Frankrijk hun fiscale beleid kan sturen. Franse bedrijven monopoliseren de ontginning van goud, uranium en andere mineralen, terwijl de bevolking in armoede verkeert.
Je snapt toch dat Niger al lang geen Frans kolonie is toch?
Wat doet het Franse leger dan nog in Niger?
Walrave @bladerash3 juli 2024 13:11
Wikipedia: Operation Barkhane

Counter insurgency tegen Islamistische terreurgroepen.
bladerash @Walrave3 juli 2024 14:50
Dat is het excuus, maar ze zijn daarvoor ook nooit weg geweest en daarna ook niet.

Ik zal je de waarheid vertellen en dat is om Franse belangen in Niger te berschermen, Frankrijk haalt 25% van z'n Uranium uit Niger. Franse bedrijven die in Niger hun zakken vullen ten koste van de lokale bevolking, worden door het Franse leger beschermd. De dreiging kwam niet van islamitische terroristen, maar van Nigerse nationalisten die een hekel hebben aan Franse neokolonialisme en terreur richten op Franse bedrijven in Niger.

Je eigen leger stationeren in een ex-kolonie ziet er bij voorbaat al niet fraai uit, Frankrijk heeft alle schijn tegen en ze zijn er niet welkom. Ik snap sowieso niet waarom je Franse kolonistische activiteiten in Afrika staat te verdedigen.
Walrave @bladerash3 juli 2024 16:22
"Franse kolonistische activiteiten" dat maak jij er van zonder bewijs, direct van de Wagner propaganda fabriek. Zeker een fan van RT. Het is maar net wie je gelooft en wat je als geloofwaardig oordeelt.
bladerash @Walrave3 juli 2024 17:52
Ben je bewust van het feit dat Niger een islamitische land is? >85% van de bevolking is moslim.

De domste propaganda die je dan kunt geloven is ''Counter insurgency tegen Islamistische terreurgroepen.''

Westerse media en propaganda wilt jou dit doen geloven zodat ze moreel superioriteit kunnen claimen en om hun aanwezigheid te verdedigen in hun ex-kolonies.
Een jihad tegen ongelovigen voer je niet uit in een islamitisch land. Als je deze logica snapt, dan snap je ook dat het absoluut onzin is.
Het verzet in Niger heeft niks met de islam te maken, maar met anti-koloniale sentimenten.
Walrave @bladerash3 juli 2024 18:06
Weet je dat de meeste doelwitten van jihadisten andere muslims zijn? De ene Islam is de andere niet. Maar ja ik ben zo dom om te kijken naar de feiten. IS is niet iets wat de Muslim bevolking voor vraagt alleen om dat het "islamitisch" is. Maar ja, als je het zo erg in het "evil west" vind, ga je geluk zoeken in Rusland, wordt je vast vrolijk van, want daar gebeuren alleen maar goede dingen.
bladerash @Walrave3 juli 2024 20:15
Nee, de doelwitten van jihadisten zijn niet-gelovigen met als doel het land of samenleving te veranderen in een islamitische staat. Dat is de letterlijke definitie van jihadisme. In Afghanistan vochten de mujahideen (voorloper van de taliban) tegen de communistische regering die destijds de macht had over Afghanistan in de jaren 70-80. De communisten waren atheïsten. In Kashmir vochten de islamieten tegen de hindoestanen. Dat zijn 2 legitieme voorbeelden van jihadisten.
In Niger is dat absoluut niet het geval.
Maar ja ik ben zo dom om te kijken naar de feiten.
Jij bent de eerste die praat over propaganda, ben je bewust dat de westerse media zelf ook niet helemaal eerlijk is met z'n eigen narratief en bias? Als dat de bron is voor jou feiten, dan ga je gewoon mee met die narratief & bias.

Feit is dat de enige die heeft geprofiteerd van ''post-koloniale'' samenwerking met Frankrijk, Frankrijk zelf was. Goedkoop stroom van kerncentrales via goedkope Uranium. De groei in welvaart voor west-Afrika zelf was 0. Daar hebben ze genoeg van en daarom zie je nu één voor één die coups. Ipv Rusland of China de schuld geven, kan je ook gewoon erkennen dat de aanwezigheid van Frankrijk door de eeuw heen niet voor west-Afrika heeft geleverd. Als ze wel welvarend waren geworden in Afrika, had je nu niet die anti-Franse sentiment gehad.
tunnelforce1 @bladerash3 juli 2024 22:21
Het is een onuitputtelijke stroom aan westerse/kapitalistische propaganda die dagelijks over ons word uitgestort.
Walrave @bladerash4 juli 2024 04:03
Grappig wat je zegt want de jihadis zijn er nog steeds en vechten nog steeds terwijl Franse troepen al weg zijn: https://apnews.com/articl...1edfc549d69683a7b146ec28d Dus je post colonial verhaal klopt voor geen meter. Behalve dat Frankrijk wel goedkope uranium uit die land hald en daar gaat het om. Rusland wil controle over de kosten van Europese energie en dit is een onderdeel van die strategie.
bladerash @Walrave4 juli 2024 14:54
Niet elke terroristengroep is een jihadi. Ja, de media gooit alles over één hoop en noemt iedereen die strijdt tegen de regering een jihadi. Maar daar moet je doorheen prikken.
Er valt niks te islamiseren in Niger want dat is het al. De terreur die gaande is in Niger en een groter deel van Afrika is grotendeels de schuld van Europees kolonialisme. Grondgebied werd verdeeld met een liniaal dwars door het leefgebied van bevolkingsstammen. Stammen werden verdeeld over of samengevoegd tot landen naar inzicht van kolonisten die de grenzen hadden getrokken. Tussen verschillende bevolkingsgroepen die samen werden gegooid in één land heb je nu strijd over de macht van het land.

Maar wat is het handig he, als je alles bestempelt als jihadi. Dan is het mooi niet de schuld van de kolonisten dat ze daar elkaar nu de tent uit vechten en zijn wij lekker heilig in onze onschuld.

[Reactie gewijzigd door bladerash op 22 juli 2024 15:11]

Walrave @bladerash4 juli 2024 16:00
Je snapt het echt niet, voor IS zijn de meeste moslims geen moslims omdat ze het niet volgens hun idee van de oorspronkelijke Islam doen. Zij zien geen onderscheid tussen niet moslims en de verkeerde soort moslims. (Kijk naar de slachtoffers in Irak, Afghanistan, etc) Dus hun jihad is tegen iedereen die het niet volgens hun ideeën doet. Dus ja het zijn jihadis en ja ze zijn terroristen volgens de rest van de bevolking, het zijn de zelfde jihadis waar de Franse leger tegen vocht.
bladerash @Walrave4 juli 2024 18:19
In Iraq had je de Sunni & Shia moslims. Toen Saddam Hoessein, zelf Sunni, door invasie van de VS werd afgezet (onder valse voorwendselen van WDM) en het land werd ''gedemocratiseerd'' door de VS waarbij de Shia moslims aan de macht kwam brak er de pleuris uit.

In Afghanistan net zo, na de val van de communistische regering en terugtrekking van de Sovjet-Unie, kwam de Taliban aan de macht. De VS + NAVO viel het land binnen, zette de Taliban af en bracht er ''democratie''. Sindsdien had je de jihadis die terreur pleegden op de VS en Afghanen die met de VS samenwerkten (landverraders), om het land weer terug te brengen naar een islamitisch khalifaat.

Beide gevallen streden ze tegen bezetting door het westen, landgenoten die het doelwit waren, waren landverraders in hun ogen.

Het sprookje over goede soort moslim, verkeerde soort moslim was altijd een leugen geweest. Misschien speelde dat wel, maar dat was nooit de hoofdreden geweest. Wij maakten dat de hoofdreden zodat wij ons moreel superieur konden voelen en zonder schaamte die landen konden blijven bezetten en bombarderen.

Het Franse leger zit in Niger om uranium mijnen van Franse bedrijven te beschermen, dikke gehalte neokolonialisme.. Maar blijf het lekker verdedigen joh..
Walrave @bladerash4 juli 2024 21:18
Je zou schrijfster moeten worden, je houd van fictie schrijven. Wat een bs allemaal. Je heb echt geen idee was IS is eh? Dat is de consequentie van te veel nep nieuws.
bladerash @Walrave4 juli 2024 22:44
Wikipedia: Islamitische Staat (in Irak en de Levant)
Het doel van Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) was in eerste instantie een jihad tegen de Amerikanen in Irak en tegen iedereen die volgens terreurgroep IS met hen samenwerkte, voornamelijk sjiieten, en het stichten van een islamitisch "kalifaat" in Irak, Syrië en omliggende Arabische landen, waar de sharia leidend zou zijn.
Tegen de Amerikanen & Sjieten(andere vertaling voor Shia moslims, voor het geval jij dat nog niet door hebt)
In 1999 werd de militante groepering Jama'at al-Tawhid wal-Jihad opgericht. Na de invasie van Irak in 2003 en de Irakoorlog werd deze beweging berucht door de zelfmoordaanslagen op onder andere sjiieten en de multinationale troepenmacht in Irak. De toenmalige leider van de groep, Abu Musab al-Zarqawi, zwoer in oktober 2004 trouw aan de Iraakse tak van Al Qaida.[20] Ook veranderde hij de naam van zijn beweging in Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (Al Qaida in Irak), als vereniging van vaak aan Al Qaida verbonden jihadistische organisaties, om naar eigen zeggen "de soennitische Irakezen te beschermen en de islam te verdedigen". Deze beweging fuseerde met enkele andere groeperingen en vormde zodoende de nieuwe strijdgroep Mujahideen Shura Council (MSC). In oktober 2006 veranderde de naam hiervan opnieuw, nu in Dawlat al-ʿIrāq al-ʾIslāmiyyah, Islamitische Staat in Irak ofwel ISI.
De Soennitische Iraken (oftewel sunni) is het volk van Saddam Hussein, die de Amerikanen hebben aangevallen.

Volgens mij heb je je niet echt verdiept in de onrust in het Midden-Oosten en alleen maar een beetje oppervlakkig mainstream media gevolgd.

[Reactie gewijzigd door bladerash op 22 juli 2024 15:11]

Verwijderd @bladerash3 juli 2024 09:22
Helemaal waar.
batjes @bladerash2 juli 2024 16:42
We hebben in Indonesië scholen gebouwt, spoorlijnen, wegen, ziekenhuizen. Er is behoorlijk geïnvesteerd in de lokale maatschappij. Als je daar nu in bepaalde velden wilt werken, zal je heel veel Nederlandse woorden tegenkomen.

Zelfde geldt voor andere voormalige kolonies.

China doet in principe niets anders, appel en een ei investeren in het land om het vervolgens voor eigen gewin leeg te roven.
bladerash @batjes3 juli 2024 11:39
Het verschil is, mochten die landen echt vinden dat China ze aan het leegroven zijn, kunnen ze altijd tegen China zeggen dat ze moeten vertrekken. Als ze nog schulden hebben uitstaan die ze niet kunnen afbetalen, kunnen ze het altijd nog in grondstoffen aflossen en dan is China weg.

Toen Indonesië zei dat Nederland op moest sodemieteren, gingen wij met onze leger daar genocide plegen.
bzuidgeest
@DropjesLover2 juli 2024 14:42
Zoals ik al zei... China koops (of mined) waar wij het niet willen kopen en plakt er een nieuw label op.
DropjesLover @bzuidgeest2 juli 2024 14:45
Maar wij kunnen het dus niet direct bij die landen kopen. Omdat de bedrijven daar al Chinees zijn, dus luisteren naar de Chinese staat.
bzuidgeest
@DropjesLover2 juli 2024 14:46
Ja omdat wij zo lang schijnheilig moesten zijn, het is inderdaad in veel gevallen nu te laat. Maar wellicht zijn er nog een paar plekken over.
sjettepetJR. @bzuidgeest2 juli 2024 15:10
Dit is echt de zwakte van Europa. Veel meer geld kwijt zijn en geen controle hebben over de grondstoffen, alleen maar zodat we onze handen kunnen wassen in onschuld. Controle hebben over deze mijnen had het ook mogelijk gemaakt om daar de uitstoot te verminderen en langzaam de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Praetextatus @DropjesLover3 juli 2024 00:58
Nee het slavernij verleden van ons en de 100en miljoenen onschuldige doden zullen daarbjj echt niet verbleken kan ik je verzekeren. Daarnaast zijn wij net zo hard mee aan 't doen met China, alleen vliegt 't dan meestal onder de radar door. Wij mogen als zogenaamde wereld politie besluiten dat er iets niet mag verkocht worden aan China. Maar China mag dat niet?

@dmantione noemt geheel onterecht milieuvervuiling. Dat is toch echt een wassen neus. De reden dat wij 't nog niet doen is dat 't hier moeilijker te winnen is en de grond minder rijk is aan bepaalde grondstoffen.
Milieuvervuiling doen wij net zo hard aan mee. Zo betalen wij leuk derde wereldlanden om radioactief afval op te slaan. Ook westerse bedrijven als Shell hebben absoluut maling aan 't milieu, zeker in Africa waar afval rustig in meren en natuur gedumpt wordt. Hele volksstammen hebben misvormde kinderen hierdoor.
Zijn genoeg documentaires over te vinden.

Alleen in 't westen zijn we te arrogant geworden en kunnen we van alles goed praten. Alleen in de spiegel kijken, dat doen we liever niet.

[Reactie gewijzigd door Praetextatus op 22 juli 2024 15:11]

dmantione
@Praetextatus3 juli 2024 08:27
Zoek maar even op waarom de Mountain Pass-mijn in 2002 gesloten werd.
Llopigat
@bzuidgeest2 juli 2024 14:26
Ik denk niet dat we de taliban beter maken met onze invloed. Er zijn biljoenen tegenaan gegooid (en vele levens gegeven) en het is allemaal voor niets geweest. Beter volledig boycotten (maar idd wel zorgen dat China ook meedoet).
Yalopa @Llopigat2 juli 2024 16:41
Toen de taliban opnieuw aan de macht kwam was China het eerste land waarmee reacties aangeknoopt werden. China doet gewoon zijn ding en kijk maar naar 1 ding: de eigen Chinese economie.

als dat betekend dat hun mening rond bepaalde religies even aan de kant moet, geen probleem. Ook de taliban hadden geen moeite om te praten met een regime wat moslims keihard onderdrukt, dus ook aan die kant, een serieuze real politiek..
bzuidgeest
@Llopigat2 juli 2024 14:29
China doet niet mee want die kan het niets schelen wat de taliban in eigen land doet. Ieder land mag zijn eigen ding doen volgens China en dat doen zij ook.

We gaan de taliban niet beteren. Maar we zouden kunnen eisen (en controleren) dat iedereen in de mijn 18+ is of zo, kleine dingen. Als we daar ook voor betalen dan is dat beter dan niets of kopen van China nadat China het daar gehaald heeft zonder voorwaarden en er made in china voor onze gemoedsrust op heeft geplakt.
Vayra @bzuidgeest2 juli 2024 14:56
Regime change is na decennia lang proberen in ongeveer nul staten echt goed gelukt.

Doe maar niet. Wat wél werkt is een 'kom bij onze club' strategie zoals de EU dat aanpakt. Dat je dat niet lukraak op elk land kan toepassen, klopt.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 15:11]

bzuidgeest
@Vayra2 juli 2024 15:00
Er is wel iets tussen eisen stellen over werkomstandigheden rond producten die je afneemt en regime change. Dat laatste moet in een land van binnenuit komen, van het eigen volk.
Vayra @bzuidgeest2 juli 2024 15:01
Werkomstandigheden daar noem je wat. Daar hebben we ook geen enkele deuk in een pakje boter geslagen. De sweat shops bestaan nog altijd. Stiekem vinden we het zelf ook wel prima zo.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 15:11]

dreester 2 juli 2024 14:21
Werkelijk niets dat in de titel van dit artikel staat, is in de bron waarnaar gerefereerd wordt, terug te lezen.
China issues regulations on rare earth administration

Chinese Premier Li Qiang has signed a decree of the State Council, unveiling a set of regulations on rare earth administration.

The regulations, which will take effect on Oct. 1, stipulate that the country will pay equal attention to resource protection as well as development and utilization of rare earths, following the principles of making overall planning, ensuring security, and boosting technological innovation and green development.

The country will promote the high-quality development of the rare earth industry, and encourage the research, development and application of new technologies, new materials and new equipment, according to the regulations.

The regulations specify punishment for illegal activities in areas including rare earth mining, smelting and extraction, product distribution, as well as unlawful imports and exports.

Rare earths consist of 17 elements that are widely used in high-tech products ranging from flat-screen TVs to lasers and hybrid cars.
ronaldvr @dreester2 juli 2024 14:43
Nee maar dat is ook een nadrukkelijk vaag persbericht van China zelf. dat nadrukkelijk niet duidelijk op de daadwerkelijke inhoud van de nieuwe regels ingaat. Hier:
The regulations, issued by the State Council or cabinet on Saturday, say rare earth resources belong to the state, and that the government will oversee the development of the industry around rare earths - a group of 17 minerals of which China has in recent years become the world's dominant producer, accounting for nearly 90% of global refined output.
https://www.reuters.com/m...mestic-supply-2024-06-29/

en hier:
The regulation spells out that the resources belong to the state and that “no organisation or individual may encroach upon or damage” them.

To improve oversight of the industrial chain, government agencies will coordinate and manage the mining and refining of the ores and ensure that the products can be traced.

The regulation is designed to protect and “rationally develop” rare earth resources while safeguarding the environment and securing the country’s resources, according to the document.
https://www.scmp.com/news...spells-out-fines-breaches

Wordt wat duidelijker wat de werkelijke bedoeling is en staat d at daar nadrukkelijk wél in
Skit3000 @ronaldvr2 juli 2024 15:29
Rare stap voor een land dat nog niet eens in de eigen voedselproductie kan voorzien. Stel dat de landen waar zij voedsel van importeren eenzelfde regel introduceren voor hun gewassen.
Walrave @Skit30002 juli 2024 16:31
Maar ja, als China een machtspositie heeft over die landen zoals in Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen dan wordt het wel lastig om nee te zeggen.
ErnstvV @Skit30002 juli 2024 16:45
Dat zou wel goed zijn voor de Nederlandse NOx uitstoot…
dasiro @Skit30002 juli 2024 18:45
In sommige gevallen wil je liever dat het geld naar de staat gaat voor het algemeen goed, dan naar een privé-bedrijf waar enkel de (buitenlandse) aandeelhouders beter van worden.
Skit3000 @dasiro2 juli 2024 20:37
Het doel lijkt nu niet "ter bevordering van de Chinese bevolking" maar eerder om andere landen op een achterstand te zetten. In principe is het ook wel goed nieuws, want de rest van de wereld zal dan technieken (moeten) ontwikkelen die zonder deze zeldzame metalen kunnen, wat uiteindelijk hoe dan ook de kosten drukt.
dasiro @Skit30002 juli 2024 20:45
China weet maar al te goed hoe (ze zelf als) een buitenlandse mogendheid een land kan leegroven. Alles wat een overheid zelf kan verkopen zal meer winst opleveren dan de belasting die een bedrijf betaalt en de filosofie is dat er dan uiteindelijk meer bij de bevolking terecht komt, al dan niet onrechtstreeks via overheidsprojecten (dat die toevallig ook kunnen dienen om de bevolking in toom te houden is handig meegenomen).

(see what I did there :+ )
4x4 @dasiro2 juli 2024 21:46
In Nederland houdt de overheid het volk onder de duim middels subsidies.
dasiro @4x42 juli 2024 22:00
die worden niet betaald door het buitenland, maar het volk zelf, niet echt een houdbare situatie als je niet wil verarmen.
deregtx @Guru Evi2 juli 2024 19:30
Is het wel een communistisch land gezien de Concentratie kampen? Ook houden ze Noord Korea in stand en daar ook miljoenen in Concentratie kampen.

Lijkt me eerder een stel Fascistische landen. Waar we eigenlijk geen zaken mee moeten doen.
monki @deregtx2 juli 2024 20:33
Excuseer?

Er bestonden ook al goelags ten tijde van de Sovjet-Unie hoor... alsof het communisme geen schuld treft.. Daar zijn ook miljoenen mensen gestorven. Echt merkwaardig dit.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goelag
deregtx @monki2 juli 2024 22:39
Ik stel maar een vraag. Gezien iedereen altijd Communistisch China zegt. Terwijl ze er Kapitalistische en Fascistische praktijken op nahouden.
Guru Evi @deregtx3 juli 2024 00:08
China is wel degelijk gestart als puur communisme, maar communisme gaat altijd snel verkeerd en kan niet werken zoals we met Mao en Lenin gezien hebben.

Als je als land wilt overleven moet je een vorm van een open markt toestaan, dat gebeurde ook in de Sovjet Unie en Nazi en Oost-Duitsland, daar werd de zwarte markt en het criminele element (wat we de oligarchen noemen) door de vingers gezien om de mensen in leven te houden, maar net genoeg controle van de regering om niet in anarchie/protest over te slaan. Met de porties van de regering kwamen de mensen om van de honger en dat wisten mensen ook. Een quasi-documentaire hierover is “the death of Stalin” als je een snel lesje wilt in communisme-in-praktijk.
ronaldvr @Guru Evi2 juli 2024 21:08
Nou nee dat is het niet. Wat de Sovjet Unie en China (en Noord Korea) 'communisme' noemen is op geen enkele manier wat Marx voor ogen had. Wat het is, is Leninisme:
Het belangrijkste verschil tussen het orthodoxe marxisme en het leninisme is dat het eerste uitgaat van de revolutionaire kracht van een georganiseerde arbeidersklasse, terwijl het leninisme ervan uitgaat dat de arbeiders veel sneller tot een revolutie kunnen komen met de leiding van een voorhoedepartij, ook wel avant-garde genoemd.[1] Zonder deze leiding zou de arbeidersklasse nog eeuwenlang een slepende strijd moeten voeren en leren van haar fouten, voor zij beseft hoe zij op de juiste manier het socialisme kan bereiken. De vele slachtoffers die daarbij nog zouden vallen konden volgens de leninisten vermeden worden door de leidinggevende rol van de voorhoedepartij.
Vayra @dreester2 juli 2024 14:54
Je hebt de Nederlandse Staat toch ook nooit horen zeggen dat het Gas van de Groninger is en niet van de staat?

Het lijkt mij nogal een open deur, ongeacht de aantallen A4tjes die je gebruikt om dat eigenaarschap te bagatelliseren.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 15:11]

Han_Solo @Vayra2 juli 2024 15:59
Onzin referentie.
China wil wel door voordelen van internationale handel, maar niet de regels van de WTO volgen. China zegt wel meer wat, maar als ze dit doen, dan komen er extra straf importheffingen. Wel handig dat ze alvast zelf het bewijs aanleveren
micla @Han_Solo2 juli 2024 18:01
Ik vind dat geen onzin referentie. Dit werkt toch gewoon overal zo?

Ik heb nog nooit een land horen roepen "hey, wij hebben diamanten gevonden. Iemand die ze wil hebben,? Anders nemen wij ze !"

Het lijkt mij niet meer dan logisch dat dergelijke zaken tot de staat behoren.
pomp0m @micla2 juli 2024 19:06
De landsgrenzen behoren tot de staat maar in veel landen vergunnen we het grondgebruik naar particulieren en/of bedrijven. Het is in bijna alle westerse landen zo dat in die vergunningen het gebruik van de grond binnen de regels (zoals hoe hoog je mag bouwen) vrij te gebruiken is. Als een Shell dus een pomp plaatst en gronings gas uit hun vergunde gebied pompt is het gas wat eigendom is van Shell. Tuurlijk kan de overheid specifieke regels overleggen zoals een winstdeling maar dat zijn geen standaarden maar gewoon individueel overeengekomen afspraken.

Wat nu dus in China anders is dat ze dus die standaard veranderen, jij als bedrijf investeert in grond waar je een mijn op bouwdt en gaat daarna vol betalen om te delven maar wat je delft is niet van jezelf, je bent dus wel de uitgaven aan het doen maar de inkomsten/waarde is van de staat, of je daar wat van meekrijgt is dan een gok/vraag i.p.v. een natuurlijke verwachting.

Tuurlijk houden ze zich initiëel afstandig om het vertrouwen te behouden maar de staat kan daar nu dus adhoc een minuut van te voren zeggen dat je vooraad plotseling ergens anders naar toe moet en dat je er niks voor krijgt zonder dat je daar als bedrijf iets tegen kan doen.
dreester @Vayra2 juli 2024 14:58
Het is ook een open deur. Mijn punt was alleen dat met geen enkel stuk tekst van het bronartikel, zou ik kunnen komen tot de titel die het hier gegeven is.
Vayra @dreester2 juli 2024 15:00
Ja die link hadden ze wel ff mogen leggen
ronaldvr @Vayra2 juli 2024 15:03
Nee, zie ook : ronaldvr in 'China zegt dat zeldzame aardmetalen toebehoren aan de staat' Op het moment dat het gas *uit* de bron is is het van degene die de vergunning heeft gekregen en daarvoor betaald.
dreester @ronaldvr2 juli 2024 15:21
Dank voor de andere bronnen.

Ik denk dat de vergelijking met gas niet helemaal opgaat. Gas wordt doorgaans enkel gebruikt voor energie. Aardmetalen daarentegen worden verwerkt tot producten. En ik denk dat het belangrijkste punt is van deze regulering. In plaats van de rauwe materialen te laten exporteren probeert men zo buitenlandse investeerders aan te trekken om in China producten daarvan te ontwikkelen, wat goed is voor de werkgelegenheid en de economie. Iets wat niet uniek is voor China.
ronaldvr @dreester2 juli 2024 15:27
Nou ik denk dat China gezien de recente ontwikkelingen tussen Rusland, Noord Korea en China zelf richting Oekranie /VS/EU/Taiwan even het ijzer in de handschoen laat zien, en niet dat dit is om lokale industrie te stimuleren. Zie ook: https://nos.nl/artikel/25...cties-op-oost-chinese-zee
Vayra @ronaldvr2 juli 2024 15:09
Ja nogal wiedes. Zie jij China momenteel allerlei mobieltjes openschroeven om die metalen terug te halen dan? :D

Dat lijkt mij evengoed een open deur... het principe zal ook in China gelden, 'tenzij'... en die tenzij is aan verandering onderhevig, zeker in een land waar de rechtstaat weinig waard is.

NVM ik snap je beter obv de comment die je hieronder maakt. Er zitten nog wel wat stappen tussen het delven natuurlijk en een eindproduct...

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 15:11]

ronaldvr @Vayra2 juli 2024 15:13
Dan snap je het artikel niet goed: De chinese overheid zegt dus dat het aan haar behoort ongeacht of het nog in de grond zit of niet en dat ze van bron tot eindproduct en/of export de *eigenaar is* .
Vayra @ronaldvr2 juli 2024 15:17
Ja dat kwartje viel inmiddels :D thx
xtrme @Vayra2 juli 2024 15:15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2022-03-05

nee lijkt mij niet
andersom staat je volgens mij wel in de mijnbouwwet, dat alles op een diepte van 100m of meer, eigendom van de staat is
of van degene die er een vergunning voor heeft gekregen
(en neem aan dat er een houdbaarheidsdatum aan die vergunning hangt)

en zijn er nog meer regels over het graven in je tuin of onder je huis
locke960 @dreester2 juli 2024 14:46
Titel: China zegt dat zeldzame aardmetalen toebehoren aan de staat

Misschien dat dat wel in een vorige versie van dat artikel stond.
Maar dan nog, elke staat beschouwt grondstoffen als staatseigendom, dus zo vreemd is het niet.
ronaldvr @locke9602 juli 2024 15:00
Dat is niet wat hier wordt gezegd, noch wat wordt bedoeld: Ná dat je een bedrijf een mijnvergunning hebt gegeven draag je ook het eigendom van de daadwerkelijk gewonnen stoffen over. Het is niet zo, dat als Shell olie wint in de Noordzee, dat de benzine uit de pomp nog stééds van de UK is. Maar dát is dus precies wat de Chinese regering nu wel doet.
MSalters
@ronaldvr2 juli 2024 15:17
Nu en? De NAM was eigenaar van de olie nadat die was opgepompt, maar de NAM was grotendeels staatseigendom. Shell en Esso participeerden voor de praktische exploitatie, maar de staat had de regie.

Op dezelfde manier kan China dus ook de praktische winning van het erts uitbesteden, maar eigenaar blijven van de gewonnen metalen.
ronaldvr @MSalters2 juli 2024 15:24
Nou China gaat iets verder dan dat, en ja het kan natuurlijk dat je als staat bepaalde stoffen zo strategisch vindt dat je de export aan banden ligt, maar dat is nog steeds iets anders dan zeggen dat je eigenaar blijft.
(Hoewel dat in China natuurlijk een gevalletje vestzak broekzak is als het om Chinese bedrijven gaat. ) Echter wat ik elders ook al memoreer:
Ultimately, the large majority of rare earth refining, 80%, resides in China. Therefore, even rare earths mined overseas are sent to China for final processing. New North American refining facilities are being set up to tackle this, but the challenge lies in managing the environmental impacts of processing rare earths.
En het is in die zin natuurlijk wel een duidelijke 'power grab' die voor de rest van de wereld dingen duidelijk moet maken.
locke960 @ronaldvr2 juli 2024 16:17
Iets kan nog steeds je eigendom zijn, zonder dat je de volledige zeggenschap er over hebt. Met name als het gaat om strategisch belangrijk geachte goederen.

Ik zie hier niet of/hoe het onderscheid gemaakt wordt. Maar het is China, wat er niet gezegd wordt is minstens zo belangrijk als wat er wel gezegd wordt. Om zeker te weten wat het betekent moet je eigenlijk in staat zijn de originele wetteksten te begrijpen.

[Reactie gewijzigd door locke960 op 22 juli 2024 15:11]

MSalters
@dreester2 juli 2024 14:47
Het zou echter wel opvallend zijn in een (semi-)communistisch land indien de grondstoffen niet aan de staat toebehoorden. Zelfs in het Westen is het vrij gebruikelijk dat mijnbouwbedrijven alleen maar een licentie van de staat hebben. Zo kreeg Den Haag ook miljarden voor het Gronings gas.
ronaldvr @MSalters2 juli 2024 15:03
Zie mijn andere reactie, je snapt het artikel of het doel niet helemaal.
Zyphlan
@dreester2 juli 2024 14:48
following the principles of making overall planning, ensuring security
Dat heet diplomatische spraak, maar als een dictatoriaal regime zegt wij zijn vanaf nu verantwoordelijk voor de gehele planning van ontginnen tot verwerking en dus ook technologie wat ontwikkeld word door private bedrijven dan heb je dus als privaat bedrijf 0.0 te eisen en zit je niet langer achter het stuur en dan kun je zeggen nee het behoort niet toe aan de staat maar als Xi het er niet mee eens is verdwijn je gewoon een paar maanden ( zie Jack Ma) totdat je toch maar besluit dat de staat beslist.

Het beste wat wij als Europa nu kunnen doen is dezelfde regels aan chinezen bedrijven geven dus wil jij in EU verkopen dan moet jij een Joint Venture starten en ja dan gooien we forced tech transfer er ook maar in zullen we zeggen voor 10-20 jaar dan trekken we het weer een beetje gelijk.

Blijft wel hilarisch dat je dan een chinese overheid ziet schreeuwen dat het tegen de WTO regels is en tegen de vrije markt ( China daily is staatspropaganda kanaal en alles wat daarop gezet word heeft dan ook de goedkeuring van de chinese overheid).

https://global.chinadaily...80cfa31082fc043c1f0d.html
The European Commission's anti-subsidy investigation into Chinese electric vehicle makers is unfair, amounts to double standards and violates World Trade Organization rules, a Chinese industry body says.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 22 juli 2024 15:11]

Vayra @Zyphlan2 juli 2024 15:16
Blijft wel hilarisch dat je dan een chinese overheid ziet schreeuwen dat het tegen de WTO regels is en tegen de vrije markt
Is het nog hilarisch? Ik zie eigenlijk alleen maar de parallel met zo'n beetje elke andere politieke soundbite van de afgelopen jaren, en niet alleen in China maar juist ook daarbuiten. De vlucht naar voren en het volledig omkeren van oorzaak en gevolg. De misleiding is alomtegenwoordig en volgens mij gaat dat gelijk op met het aantal problemen waarvoor we geen oplossingen kunnen of durven formuleren...

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 15:11]

Zyphlan
@Vayra2 juli 2024 17:09
Ik vind het behoorlijk hilarisch, omdat Europa de Chinese overheid al een goede 10+ jaar vraagt te stoppen met het niet naleven van WTO-regels en misbruik maken van het systeem. De Chinese overheid heeft daar echter 0,0 oren naar (en heeft dat nog steeds niet). Maar zodra de EU ook maar enigszins die kant op beweegt (en dat doen ze nog niet echt), zie je ze schreeuwen en dan de regels aanhalen die ze zelf zo goed als niet toepassen ( als voorbeeld het stukje internationale verdragen zoals Hongkong en de Zuid-Chinese Zee, waar ze zelf voor getekend hebben, lappen ze ook zonder problemen aan hun laars ).

De Chinese overheid wil dat iedereen volgens de spelregels speelt, behalve zijzelf en helaas is een vrije markt een harstikke mooi idee zolang de spelregels gevolgd worden en de chinese overheid heeft na 20 jaar WTO toch wel laten zien dat ze echt 0.0 geven om de kern van de WTO en ze helemaal sinds Xi volledig de tegenovergestelde kant op gaan.
China’s state-led economic model, driven heavily by innovation-mercantilist practices, stands at odds with the foundational WTO principles of pursuing market-oriented policies while providing non-discrimination, national treatment, and reciprocity.
https://itif.org/publicat...-wto-commitments-and-its/

En niet te vergeten... veel bedrijven houden hun mond dicht omdat ze weten dat als ze openlijk zouden zeggen dat ze in China tegengewerkt worden, de Chinese staat de volgende dag op de stoep staat voor een surprisecontrole en je toko kan sluiten.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 22 juli 2024 15:11]

PeterDons @dreester2 juli 2024 15:54
Als Nederland maar geen sancties gaat opleggen aan China vanwege hun invloed. De prijs van het aardgas is nog steeds hoog dankzij de sancties.
wiseger
@PeterDons2 juli 2024 16:04
De hoge aardgas prijs stimuleert mensen en bedrijven wel om te isoleren en zuinig om te gaan met energie.

Het is echt de katalysator voor de energietransitie.

Dus af het nou zo erg is dat die prijs hoog is, ik weet het niet.
PeterDons @wiseger3 juli 2024 15:27
Als je net modaal verdient valt er weinig aan te doen dan op de blaren zitten en de hoge kosten betalen met als gevolg dat je ook weinig tot niks aan isolatie kan doen. Gelukkig zit er wel subsidie om relatief dure Ev's warmte pompen etc. Degene die het al kunnen betalen hebben er dan extra voordeel aan. Oftewel de massa is weer de pineut.
wiseger
@PeterDons3 juli 2024 23:41
Afgelopen jaren was er energietoeslag voor de mensen met een modaal inkomen of minder. Gasprijs is nu overigens al stukken lager sinds de enorme piek.
Sociale woningen worden straks vergroend op kosten van de woningbouwverenigingen. Velen zijn al beginnen sociale winingen energie zuiniger te maken.
Eenvoudige isolatie heeft ook lagere stookkosten tot gevolg. Tochtstrippen, radiator folie et cetera. Er is best veel mogelijk tegen lage kosten.
Verder bewust stoken, kort douchen, warmere kleren in huis dragen in de winter scheelt ook een hoop.
PeterDons @wiseger4 juli 2024 07:58
Armoede onder meer dan 1 miljoen mensen en elke dubbeltje wat je extra moet betalen voor een gedwongen energietransitie is eer één te veel voor postzegel Nederland. We gooien onze oude schoenen weg en hebben nog geen nieuwe. De armen leveren weer in op comfort terwijl de rijken nog een extra vlucht nemen en jou vertellen dat je zuinig moet leven en de verwarming lager moet zetten. De oudjes zetten de verwarming vaak lager dan 19 omdat ze de belasting op de energietransitie niet kunnen betalen en zitten in de kou. Sommige mensen verheerlijken de energietransitie ik vervloek deze. We zetten mensen bewust in de kou. Daarnaast nemen andere landen gretig extra gas af en neemt het energie gebruik toe als landen zoals China, India en Pakistan. Het merendeel van de wereld doet niet mee. Verder kan het netwerk de energietransitie niet aan en komt de stroomvoorziening in gevaar. Voor het milieu zou het mooi zijn als er wereldwijd meer schone energie komt alleen is energie en verdienmodel en is gas en olie nog steeds goedkoper dus staat Europa/Nederland er min of meer alleen voor en de rest van de wereld draait gewoon door op gas , olie en ook het verbruik van kolen neemt toe.
ISaFeeliN 2 juli 2024 14:10
China gaat het nieuwe Arabië worden.
bzuidgeest
@ISaFeeliN2 juli 2024 14:14
Zeker en dat beseffen ze, daarom deze actie. Als de EU en de VS te moeilijk doen met heffingen dan is dit een enorm breekijzer. We kunnen niet zonder en China kan niet zonder export.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 15:11]

Madshark @bzuidgeest2 juli 2024 15:46
We kunnen niet zonder en China kan niet zonder export.
Dat is toch wel een hardnekkige misvatting.
Vrijwel alle (zeldzame) aardmetalen komen ook elders in de wereld voor, China is niet perse uniek hierin. Wel qua prijs, China heeft de dominantie op de wereldmarkt omdat ze tegen veel lagere kosten de boel op de markt brengen.
Als het ooit zo zal escaleren dat we de grondstoffen elders moeten gaan halen, dan kan dit ook, het zal alleen de prijs van het eindproduct wat omhoog brengen.

China weet dit natuurlijk ook, het is dan ook met name om deze redenen dat ze op het moment half Afrika aan het opkopen zijn, zodat 'wij' daar niet meer naar kunnen uitwijken. Van eigen (westerse) bodem is desondanks nog steeds mogelijk, alleen tegen een hogere prijs.
hoosterb @Madshark3 juli 2024 05:24
China zit op erg veel gebieden met een flinke overproductie en kan daarom absoluut niet zonder export. Een paar jaar al hun EV's niet kopen en hun zogenaamde sterke autoindustrie is helemaal naar de knoppen. Als we de moed opbrengen een poosje geen goedkope zooi te kopen is heel dat Ali-gedoe tandeloos. Vergeet niet dat China intern enorme problemen heeft op vastgoed gebied, met de waterhuishouding en de interne aandelenmarkt. Bovendien kan de enorme vervuiling niet eindeloos doorgaan. De CCP besteedt wel veel capaciteit aan het onderdrukken van de eigen bevolking, ooit gaat dat fout. Jongeren weten steeds beter via internet hoe het elders is en pikken het niet meer. Xi Jinping heeft niet het eeuwige leven.
bzuidgeest
@Madshark2 juli 2024 16:57
Op eigen bodem is veel minder te vinden en de bouw van mijn plus rafineer locatie neemt maar een jaar of 10 minimaal, 20 als je pech hebt. Dus zelfs al kan het hier (wat in theorie kan) dan is dat niet meteen praktisch.
fenrirs @bzuidgeest2 juli 2024 19:07
Je hebt dus geen mijn nodig!, niet zo backward denken. Je gaat nu ook geen stoomtrein meer ontwikkelen
fenrirs @bzuidgeest3 juli 2024 14:47
precies, je zegt het zelf: "onderaards of in een open groeve". Een kenmerk van een 'mijn' is ook dat je 'm niet zomaar verplaatst.

Een fabriek met geavanceerde membraantechnologie zou ik dus niet onder een 'mijn' willen scharen. Hooguit een win locatie., die je ook nog eens relatief makkelijk kan verplaatsen en opschalen.
bzuidgeest
@fenrirs3 juli 2024 16:25
Je geeft grondstof winnen nu een hip markering labeltje. Effectief is het een mijn.
fenrirs @bzuidgeest2 juli 2024 14:37
We kunnen prima zonder China. In tegenstelling tot wat de naam 'rare earh metals' (REEs) suggereert, zijn ze verre van zeldzaam. In Scandinavië is er een hoop. Alleen de winning ervan kan lastig zijn.

Het kan echter ook gewoon uit zeewater. Of dat 'kosten efficiënt is' is een heel ander verhaal (al worden bij de huidige winning de kosten van vervuiling en evt onfrisse humanitaire praktijken ter plaatse verdoezeld.)

het kan zomaar zijn dat we straks kunnen kiezen uit een TV met REEs uit zeewater voor €1700 of één uit China voor €1600. (zou je 'm laten staan voor het verschil?)
Zelfde geldt overigens ook voor Lithium

het is echter wel een kwestie van willen

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 22 juli 2024 15:11]

bzuidgeest
@fenrirs2 juli 2024 14:41
Het duur decennia voor wij onze eigen mijnen hebben opgebouwd. Voorlopig kunnen we dus niet zonder. Ja ze zitten over heel de planeet, maar de toegankelijkheid en de prijs van winning verschilt enorm. En zelfs als ze over heel de planeet zitten dan wil dat niet zeggen dat het er in economische hoeveelheden zit. In limburg vonden ze zelfs wat. Genoeg voor twee jaar batterijen maken of zo, niet de moeite. Zweden al beter, maar midden in een natuurgebied.
fenrirs @bzuidgeest2 juli 2024 19:04
Dan heb je mijn post niet gelezen en de links niet gevolgd. We hebben het over membraan technologie, en laat nou net “DSM”(de staatsmijnen ) daar heel goed in zijn. Zeewater hebben we ook genoeg en anders heefd Israel nogal wat “brine”, iets met “vriendjes”

Probleem is alleen geld, het is goedkoper om china met de vervuiling te laten zitten
bzuidgeest
@fenrirs3 juli 2024 09:23
En hoe lang denk je voordat we productie daarmee opgebouwd hebben? een dag, een jaar? 10 jaar? Ik denk eerder 10jaar.
fenrirs @bzuidgeest3 juli 2024 14:42
er draaien al proeffabrieken, o.a. in Delft
bzuidgeest
@fenrirs3 juli 2024 16:23
haha een "proef", dat is hetzelfde als al die nieuwe super batterijen die allemaal alleen nog in een lab bestaan.
Kom nog maar een keer als het full scale productie is. Tot over 10 jaar.
Flo @fenrirs2 juli 2024 14:48
We kunnen prima zonder China. In tegenstelling tot wat de naam 'rare earh metals' (REEs) suggereert, zijn ze verre van zeldzaam. In Scandinavië is er een hoop. Alleen de winning ervan kan lastig zijn.
Hetzelfde kun je stellen voor aardolie, gas en kolen. Groningen zit nog gas. Noordzee en Waddenzee ook. Ook hebben we schaliegas. En dat is alleen nog maar NL. We willen het alleen niet. Hoe goed de redenen ook zijn, we willen het niet omdat we iets anders belangrijker vinden. (kan Prima zijn)

Om de redenen dat we niet zonder schaliegas uit de VS kunnen of olie uit Saudi en VAE kunnen we nu (en gezien de huidige tendens ook straks) niet zonder China qua REE.

Dat het er is. Technische goed te doen is. En de vraag er is. Betekend helaas voor Europa niet dat we het ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen.

[Reactie gewijzigd door Flo op 22 juli 2024 15:11]

R4gnax
@Flo2 juli 2024 16:11
Schaliegas zit er in Nederland wel, maar is ivm de dichte bebouwing en de winning van drinkwater uit grondwater in de waterwingebieden, zeer linke soep. (Letterlijk linke soep: die cocktail aan chemicaliën die ze voor het fracken de grond in pompen blijft daar dus niet zitten. Die 'loopt uit.')

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 15:11]

mongkut @Flo2 juli 2024 16:54
Jij bent zeker niet in Duitsland geweest de laatste tijd?
Daar hebben ze zelfs op de bordjes om je boodschappen te scheiden van de vorige/volgende klant de reclame tekst staan "hallo Erdgas! WIR MÜssen REDDEN, Dann nur so schaffen wir gemeinsam die klimawende!
En wij hier in NL onze hele economie kapot maken met die K REGELS.

[Reactie gewijzigd door mongkut op 22 juli 2024 15:11]

Z80 @mongkut2 juli 2024 20:19
We gaan offtopic. Maar in Duitsland wordt ook het land gesloopt door in een donker kamertje bedachte regels. En de verplichte warmtepomp regeling is al weer richting prullenbak. Niet haalbaar met de huidige energie voorziening.
DvanRaai89 @vinkjb2 juli 2024 14:49
Is dit sarcasme?
Dumpert @bzuidgeest2 juli 2024 14:55
Lekker aardig zijn we weer! Overigens was het vroeger idd niet zo slecht , je begint over de telefoon bijvoorbeeld…
Er staat nog ergens een interview op internet “hoe walgelijk mensen zo’n telefoon vinden in Nederland “ en waren ze toen minder blij met wat ze hadden?

Er is veel te zeggen over wat er gebeurd is de afgelopen ongeveer 40 jaar….
Maar 1 van de grote nadelen is wel het aantal telefoon zombies dat je overal tegenkomt, daarbij komt ook dat het sociale gedrag van de mensen er op achter uit is gegaan.
Zijn allemaal onderzoeken die jij in je reactie niet mee neemt…
Dus voortaan graag even alles netjes houden en niet gelijk de EV fanboy uithangen ,omdat iemand anders een andere mening heeft ook al lijkt het niets aan het bovenstaande artikel toe te voegen….
bzuidgeest
@Dumpert2 juli 2024 15:02
Er was ook een tijd dat ze het niets vonden dat iedereen ineens kon lezen. Al die mensen met een mening gebaseerd op kennis.....
Bas_f @bzuidgeest2 juli 2024 16:12
In dat geval zijn we dan mooi terug bij af, want meningen zijn tegenwoodig niet meer gebaseerd op kennis, maar op basis van Tiktok-filmpjes van "influencers".

Maar ik ben het wel met Dumpert eens. Vroeger waren er sociale contacten bij bijv. een bushalte, of het treinstation. Dat is echt verleden tijd. Iedereen kijkt naar zijn schermpje. Ik zat gisteren met mijn gezin in een restaurant en er zaten drie mensen (die bij elkaar hoorde) aan een tafeltje naast ons de hele avond met hun telefoon in de hand. Vrijwel geen woord gewisseld. Dus in die zin snap ik de term "telefoonzombies".
bzuidgeest
@Bas_f2 juli 2024 16:55
Ik snap de term, maar dat is geen reden om telefoons als apparaat maar te verbieden. Dat is wat Dumpert eigenlijk voorstelt
mongkut @bzuidgeest2 juli 2024 16:42
Instant torque, als je van een Lada komt merk je idd verschil.
Maar in welke situatie heb je dit nodig in het huidige verkeer?
Je weet kennelijk niet wat voor mannelijke gevoelens bij je los komen als je gaspedaal in drukt bij een V8 blok om maar wat te noemen..
bzuidgeest
@mongkut2 juli 2024 16:54
Ik heb geen benzinemotor nodig om mij man te voelen. Dat is wat mij betreft voor mensen die wat dichter bij de holbewoner nog staan. Mensen die met een meetlintje voor de spiegel staan of zo....
Ik waardeer techniek. De V8 is prima techniek in zijn tijd, maar tegenwoordig hebben we wel beter.

En waar heb je dat nodig die torque? Blijkbaar hebben mensen iets met races. Zeker als je ziet hoe sommigen op de openbare weg "rijden". De elektromotor is gewoon beter. Daarom worden ze overal in gebruikt van groot tot klein.
hoosterb @bzuidgeest3 juli 2024 05:31
Dat opmerkinkje over holbewoners, dat is nou precies waarom ik een aversie tegen EV-angelisten heb. Subsidie waar ik aan meebetalen mocht is tot daar aan toe, maar dat je verheven voelen boven de rest... Ik gruw er van.
bzuidgeest
@hoosterb3 juli 2024 09:33
Hoe noem je anders iemand die zijn mannelijkheid aan het geluid van of een bepaald type motor koppelt? Want dat is wat mongkut letterlijk beweerd.

Het is niet dat ik mij verheven voel boven de rest, het is dat een deel van de rest zich verlaagd tegenover het gemiddelde. Als je werkelijk naar effectiviteit en performance kijkt dan is er weinig dat zich kan meten met de electromotor in allerlei toepassingen waaronder de EV. Als broem broem het enige is waar je warm voor loopt (om het netjes uit te drukken), dan zit je echt in het kamp van de voetbal hooligan, waar heel zijn leven in het teken van een "club" staat. Als je echt om auto's geeft dan kijk je naar de beste techniek, niet naar het geluid aan de uitlaat.

Niemand die enigzins nadenkt wil echt een V8 of iets dergelijk in deze tijd. Zeker geen originele. Alleen de benzine kosten zijn al idioot en de japanners bouwen vlug genoeg betere motoren dan dat.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 15:11]

Rambolinie @bzuidgeest2 juli 2024 18:41
Nou, ik denk dat jij tot die groep hoort die of een elektrische auto van de zaak krijgt of genoeg verdient om er 1 te kopen… en dat is niet voor Jan modaal weggelegd…
bzuidgeest
@Rambolinie3 juli 2024 09:21
Ik krijg er niet een van de zaak. Ik zou er een kunnen kopen... maar dat is omdat ik minder een gat in mijn hand heb dan jan modaal. Jan modaal gaat liever meerdere keren per jaar op vakantie.
Maar het is waar dat ze nog prijzig zijn. Maar de batterijen zakken continue in prijs, sommige chinese modellen zijn verbazend goed en goedkopere westerse modellen beginnen ook op te duiken. Zoals altijd neemt het tijd om de prijs omlaag te krijgen. Niet anders dan bv bij de eerste smartphones.
bantoo 2 juli 2024 14:14
Heeft de Chinese wet dit niet hoe dan ook al ingebouwd? Ik snap dat Napoleon er nooit aan toegekomen is om de wetgeving in China te veranderen maar als ik het goed begrijp is dit hoe het standaard werkt hier in Nederland. Alle mijnbouwproducten etc. zijn staatseigendom per definitie en als je ze er uit wil halen moet je een licentie regelen.
Gunneh @bantoo2 juli 2024 14:31
Maar als je die licentie hebt, zijn de producten dan niet van jou als bedrijf? Want dat is het verschil als ik het goed lees. Alles wat uit de grond komt is van de overheid, en blijft van de overheid tot hun het verkopen.

Corrigeer me zeker als ik het niet goed heb begrepen!
MSalters
@Gunneh2 juli 2024 14:50
Een typische licentie geeft je het recht om die ertsen op te graven en te zuiveren. In de licentievoorwaarden staat wanneer je precies eigenaar wordt, en dat is na het opgraven. Als je je licentie verliest, ben je dus geen eigenaar van wat er nog in de grond zit.
Gunneh @MSalters2 juli 2024 15:10
Dat begrijp ik inderdaad, je krijgt een licentie om tijdens de periode dat de licentie duurt producten op te graven en dan kan je ermee doen en laten wat je wilt.

Maar in China begrijp ik dus dat je het mag opgraven maar de overheid beslist wat ermee gebeurt. Dus de licentie is enkel voor het opgraven (en misschien verwerking) maar de verkoop (en dus winst) wordt door de overheid gedaan en bepaald
MSalters
@Gunneh2 juli 2024 15:19
Ik vermoed dat het eerder zo is dat de Chinese overheid de bedrijven inhuurt voor de winning. Dat is dus een vorm van dienstverlening; er is geen licentie nodig omdat de staat zelf de hoofdaannemer is.
Simply1337 2 juli 2024 14:11
dit is gewoon een reactie op de import heffing voor chinese NEV's :o

je verwacht het niet..
SunnieNL @Simply13372 juli 2024 14:26
Yeps, precies waar Volkswagen al voor waarschuwde.
DropjesLover @Simply13372 juli 2024 14:36
Wat is een NEV?
Near Electric Vehicles?
Gamehack @DropjesLover2 juli 2024 14:39
New energy vehicles
DropjesLover @Gamehack2 juli 2024 14:44
Gewoon dus (B)EV's. Het is niet alsof het bij dergelijke items over tweedehandsjes gaat.
Dat gezeik met al die vage afkortingen die overal maar gedumpt worden waarbij geacht wordt dat iedereen dat maar weet.

Google komt met NEV op
Neighborhood Electric Vehicle
Nevada
Nasty Evil and Violent
Net Economic Value
.
.
.
Vayra @Gamehack2 juli 2024 15:19
WTF... van welk sociaal medium komt dit nu weer? Wat een BS (BS staat voor bullshit :), WTF kennen we denk ik wel)

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 15:11]

demartijn @Vayra2 juli 2024 15:55
Zo noemt de Chinese overheid deze voertuigen. Technology onafhankelijk, maar wel 0 uitstoot.
Vayra @demartijn7 juli 2024 09:46
Ah, marketing voor BYD idd. Volgens mij zijn dat toch echt nog steeds gewoon EVs... :)
ArawnofAnnwn @Gamehack2 juli 2024 15:32
Oftewel een EV.
R4gnax
@ArawnofAnnwn2 juli 2024 16:13
Nee, onder de Chinese term vallen bijv. ook waterstofvoertuigen.
ArawnofAnnwn @R4gnax3 juli 2024 12:09
Waterstof is ondertussen al old energy. Als Toyota hun zin krijgt, word EV (100 jaar oude tech) ook old tech op korte termijn, aangezien Toyota overgaat op ammoniak. NEV is dus een term die niet veel brengt als er oude technieken in staan.
Vayra @R4gnax7 juli 2024 09:48
Terwijl China het overgrote deel van zijn energie uit kolen haalt. Ha ha echt next gen idd
[Yellow] @Simply13373 juli 2024 11:05
Omdat ik nu zelf nieuwsgierig ben geworden naar de diverse afkortingen voor elektrisch voertuigen heb ik een lijstje bij elkaar gezocht:

BEV - Battery Electric Vehicle = Accu + Electric motor
HEV - Hybrid Electric Vehicle = Combustion Engine + Electric support motor + limited battery
PHEV - Plug-in Hybrid Vehicle = Combustion Engine + Electric support motor + limited battery + Charge Connector
FCEV - Fuel Cell Electric Vehicle = Combustion generator + Electric motor

EV - Electric Vehicle = Any of the above!
Simply1337 @[Yellow]3 juli 2024 11:16
Dan heb je nog een E-REV[Range Extender] en MHEV. [Mild Hybrid EV]
[Yellow] @Simply13373 juli 2024 11:44
Een E-REV werkt hetzelfde als een FCEV alleen is het in dit geval altijd benzine. De verbrandingsmotor wordt gewoon gebruikt als generator (aggregaat). Er zijn er overigens maar weinig met benzine generators (Opel Ampera), net als waterstof trouwens (Toyota Mirai).

De MHEV is wellicht wel een andere categorie maar toch wel een beetje mèh. Startmotor en dynamo in één die een beetje helpt bij het optrekken. Als je naar de Fiat 500 kijkt was het verbruik eerst 1 op 19 en nu als MHEV......óók 1 op 19

[Reactie gewijzigd door [Yellow] op 22 juli 2024 15:11]

XeoX538 2 juli 2024 14:25
Vergelijkbaar met NL en het gasveld in Groningen?
ronaldvr @XeoX5382 juli 2024 14:56
De Nederlandse staat heeft dat zo ongeveer weg*geven*. (in tegenstelling to Noorwegen bijvoorbeeld) Daarnaast:
Chinese companies seeking to profit from minerals used in lithium-ion batteries have already encountered more difficulties abroad. In one case which began in 2007, two Chinese SOEs, Sinohydro and China Railway Group, struck a deal with former Congolese President Joseph Kabila to exchange Chinese infrastructure investment for a 68 percent stake in a large cobalt-and-copper joint venture called Sicomines. At the time, the deal was undoubtedly good for the two Chinese SOEs. But it became even better after its terms were secretly amended in 2017 to accelerate payments to Chinese investors at the expense of promised infrastructure development. When the revised terms became public in 2021, they created a furor in Congo. They also prompted the current Congolese government to question the fairness of China Molybdenum’s 2016 deal for the giant Tenke Fungurume cobalt-and-cooper mine. Naturally, the two cases serve as cautionary tales to other countries considering deals with Chinese companies.
https://www.fpri.org/arti...idation-and-market-power/
en ook:
Ultimately, the large majority of rare earth refining, 80%, resides in China. Therefore, even rare earths mined overseas are sent to China for final processing.
https://elements.visualca...nce-in-rare-earth-metals/
lkruijsw 2 juli 2024 14:36
Zoals gezegd door andere, kun je zeldzame metalen ook op ander plaatsen mijnen. Echter, omdat het om kleine hoeveelheden gaat, en de kosten van vervoer over de wereld nihil zijn (vergeleken met de waarde van het materiaal), heb je volledige concurrentie.

Heb je een plek waar de concentratie een beetje hoger is dan bij de anderen, dan maak je winst. Zit je lager, dan maak je verlies. Geeft jouw overheid subsidie, zoals China, dan kan het uit, ook al is je concentratie lager.

Probleem is wel, dat het een aantal jaren duurt om productie op te schalen. Het is daarom verstandig om een voorraadje aan te leggen.
wiseger
@lkruijsw2 juli 2024 14:48
Als je rare metals vertalen als zeldzame metalen vertaald, moet je wel oppassen met het woord je zeldaam. Ze zijn overal te wereld te vinden .

De reden dat ze uit China komen is dat die erg goedkoop zijn en op prijs anderen weggeconcurreerd hebben. Mede doordat milieu schade in China niet in de prijs zit. Maar zodra ze export restricties gaan opleggen en de prijs wat oploopt, begint te rest van de wereld weer met delven.
ronaldvr @wiseger2 juli 2024 15:11
Die naam is de chemische naam voor een bepaalde groep uit het periodiek systeem (ook wel Lanthaniden amen met 2 andere elementen Wikipedia: Lanthanide ) en die naam is bedacht toen met *dacht* dat ze zeldzaam waren en die naam/typering is blijken plakken.

Wikipedia: Zeldzame aarde
86ul 2 juli 2024 14:21
Een 'Chemische' toevoeging van Wiki over Zeldzame aardmetalen:
Tegenwoordig is echter bekend dat de meeste zeldzame aarden allesbehalve zeldzaam zijn.
Llopigat
2 juli 2024 14:25
Vind ik niet een heel rare uitspraak eigenlijk. Ze willen gewoon geld zien daarvan, van de bedrijven die die grondstoffen winnen. Nederland veilt bijvoorbeeld ook het radiospectrum omdat de staat er eigenaar van is. En krijgt een gedeelte van de inkomsten uit de gaswinning (nouja nu niet meer dus :) )

En in China is de staat sowieso al betrokken bij het bedrijfsleven natuurlijk. Dat is ook hun model. Daar heb ik ook geen probleem mee. Ik vind het kwalijker hoe ze hun volk behandelen (en hun minderheden)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:11]

slijkie 2 juli 2024 14:48
Slimme en wijze zet, niet alles dient in handen te komen van mega bedrijven met een kapitaal groter dan veel landen.

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