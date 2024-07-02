Vlaamse energiewaakhond VREG wil netbeheerder Fluvius straffen voor IT-problemen

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt gaat juridische stappen nemen tegen netbeheerder Fluvius. Dat bedrijf heeft volgens de energietoezichthouder al te lang IT-problemen. Duizenden huishoudens krijgen hierdoor al weken of maanden geen facturen meer.

Het is onduidelijk of de VREG een boete wil uitschrijven of een dwangsom wil opleggen, maar de toezichthouder bevestigt tegenover VRT dat er juridische stappen zullen volgen. De toezichthouder gaf Fluvius tot 30 juni om de problemen op te lossen, maar stelt vast dat dit nog niet is gebeurd. VREG gaf Fluvius al eerder een boete van een miljoen euro voor dezelfde problemen.

De netbeheerder zou al drie jaar problemen hebben met een in 2021 in gebruik genomen gedeelde database Atrias. Het probleem is volgens Vlaamse media dat EAN-identificatiecodes van de elektriciteitsmeters van bijna 22.000 Vlaamse huishoudens en kleine ondernemingen in dat systeem 'geblokkeerd' zijn. Als gevolg hiervan krijgen de getroffenen al weken, maanden of in sommige gevallen zelfs jaren geen energierekening meer. Ze zijn bang dat ze de volledige energierekening van de verstreken periode in één keer moeten afrekenen.