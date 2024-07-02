Vlaamse energiewaakhond VREG wil netbeheerder Fluvius straffen voor IT-problemen

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt gaat juridische stappen nemen tegen netbeheerder Fluvius. Dat bedrijf heeft volgens de energietoezichthouder al te lang IT-problemen. Duizenden huishoudens krijgen hierdoor al weken of maanden geen facturen meer.

Het is onduidelijk of de VREG een boete wil uitschrijven of een dwangsom wil opleggen, maar de toezichthouder bevestigt tegenover VRT dat er juridische stappen zullen volgen. De toezichthouder gaf Fluvius tot 30 juni om de problemen op te lossen, maar stelt vast dat dit nog niet is gebeurd. VREG gaf Fluvius al eerder een boete van een miljoen euro voor dezelfde problemen.

De netbeheerder zou al drie jaar problemen hebben met een in 2021 in gebruik genomen gedeelde database Atrias. Het probleem is volgens Vlaamse media dat EAN-identificatiecodes van de elektriciteitsmeters van bijna 22.000 Vlaamse huishoudens en kleine ondernemingen in dat systeem 'geblokkeerd' zijn. Als gevolg hiervan krijgen de getroffenen al weken, maanden of in sommige gevallen zelfs jaren geen energierekening meer. Ze zijn bang dat ze de volledige energierekening van de verstreken periode in één keer moeten afrekenen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 13:46 50

02-07-2024 • 13:46

50

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Reacties (48)

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nzall 2 juli 2024 14:07
Een goede straf zou zijn dat de betreffende facturen van alle betrokken klanten worden tenietgedaan. Dus met andere woorden: dat deze klanten de facturen niet moeten betalen, en als ze dit wel gedaan hebben dat ze het bedrag terugbetaald krijgen. Tegelijk een straf voor Fluvius en een compensatie voor de klanten.
JeroenED @nzall2 juli 2024 14:27
Nee, want dat is discriminatie tegenover de mensen bij wie wel alles correct loopt. En daarbij straf je niet de juiste mensen. Hiermee straf je vooral de energieleveranciers die ook miserie hebben omwille van dat zij energie inkopen en verkopen. Fluvius kun je enkel financieel straffen met een boete. Echt een voordeel aan het volk geven hierdoor kan niet zonder te discrimineren of aan overshooting te doen. Ze kunnen wel met dwangsommen werken, per dag dat de problemen niet opgelost zijn extra boete.
sebastienbo @JeroenED2 juli 2024 16:06
Welke discriminatie? De andere klanten hebben toch niethetzelfde probleem gehad?

Het is een vorm van compensatie voor iets dat hun aangedaan word, het gaat niet enkel om het geld, maar ook om de ondezekerheid waarin die mensen moeten leven gedurende al die maanden of jaren (geen pleziertje)
JeroenED @sebastienbo2 juli 2024 16:50
De OP ging over een "gepaste straf". Maar het is grondwettelijk niet mogelijk om een straf uit te spreken die de benadeelden collectief bevoordeeld. Toch niet op de manier dat @nzall voorstelt. Als ze zich allemaal burgerlijke partij stellen kan voor alle burgerlijke partijen een schadevergoeding uitgesproken worden. Maar dan zitten we al in de rechtbank en moet kunnen aangetoond worden dat er schade geleden is en daar zitten we ook met een probleem: er is geen schade, er zijn enkel facturen die niet kunnen gemaakt worden die onzekerheid teweeg brengen. Klink heel koud en droog, maar het is gewoon de wet.
Blokker_1999
@sebastienbo2 juli 2024 19:05
Juist, vele klanten hebben geen probleem gehad, wel op tijd hun eindafrekening gekregen en die gewoon betaald. Waarom zouden die klanten, waaronder ikzelf, benadeeld moeten worden met zo een oplossing?

De onzekerheid is er, maar kunnen vele mensen ook onder controle houden. Wij Belgen zijn zo honkvast dat we zelden verhuizen en zelden onze energiecontracten aanpassen. Als aan je situatie niet veel veranderd, dan blijf je ook gewoon maandelijkse voorschotten betalen alsof er niets veranderd en moet je niet ineens schrik hebben voor een grote betaling bij je eindafrekening.
680x0 @sebastienbo3 juli 2024 21:29
Wat wordt hen aangedaan? Er is geen enkele klant die afgesloten werd, ze krijgen alleen geen fakturen.

Redelijk beperkt ongemak lijkt me, behalve als je natuurlijk zelf geen geld opzij legt. Maar is dat de schuld van de andere klanten?
sebastienbo @680x04 juli 2024 09:35
Je bent erg kortzichtig

Je hebt geen idee hoeveel je op kant moet leggen, de jaren 2020-2021 hadden zo een grote tarieven dat je best wel eens 10.000 euro hoger kan liggen dan je inschatting. bovendien ,is het nog ingewikkelijkder als je een huurder of verhuurder bent, wie intussen verhuisd is. Of de eigenaar die verhuisd is. Of situaties waar elektriciteit kosten gedeeld worden met anderen buiten je fammilie (vme's, kotvrienden, etc..)

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 19:12]

680x0 @sebastienbo4 juli 2024 16:25
Er zijn zeker schommelingen geweest, vooral 2022.

Maar dan nog, mensen met beetje verstand leggen dan op zijn minst elke maand het bedrag opzij dat ze al gewend zijn te betalen.

Iedereen heeft begin 2023 een (ferme) opleg gehad bij de afrekening van 2022. Dat was voor iedereen zo.

En waar u die 10.000 euro vandaan haalt is me ook niet duidelijk. Welk normaal gezin heeft jaarlijks een energierekening van 10k?

Dat die problemen blijven aanslepen is uiteraard een schande, maar het beheer van uw financiën is nog steeds een persoonlijke verantwoordelijkheid.

De mensen die nu in de problemen gaan komen zijn diegene die denken 'oh ik krijg geen energiefaktuur, dus ik kan me die nieuwe iPhone kopen!'.

En dat is niet de verantwoordelijkheid van Fluvius.
sebastienbo @680x04 juli 2024 22:44
https://www.vrt.be/vrtnws...%20Energie%20aan%20Radio2.
SadisticPanda @JeroenED2 juli 2024 15:31
Is geen probleem voor ze,

Die boetes worden toch rechtstreeks doorgerekend naar de klanten onder mom van investeringen of transport of diverse heffingen
Sphinkx @JeroenED2 juli 2024 22:10
Mijn EAN zit vast sinds mijn aanvraag voor nieuwbouw in oktober. 5 maanden lang geen elektriciteit gehad tijdens mijn bouw. Zorgt uiteraard voor veel extra kosten.

Pas na maanden willen ze toegeven dat zij de schuldige zijn. Wij zijn nu juli en het is nog steeds geblokkeerd. Ik vind dat een schadevergoeding voor de gedupeerde wel degelijk terecht is. Wij vragen niet om die problemen. Zij moeten het gewoon oplossen.
yuckywucky @JeroenED2 juli 2024 20:59
Wat een logica.
Enkel als de boete LAGER zou zijn dan de totale som van de facturen, dan heb je gelijk.
Verwijderd @JeroenED3 juli 2024 12:44
en wie denk je dat je straft als je een boete aan fluvius geeft...
Wat denk je dat die gaan doen als hun winsten dalen, yep, nettarieven optrekken...
Dus CREG mag boetes uitdelen wat ze willen, de burger betaalt het toch...
Dit jaar al voor de 2de keer meterstanden moeten doorgeven ondanks een digitale meter...goed dat die krengen werken wow...
dasiro @nzall2 juli 2024 18:39
laat die "slachtoffers" die jarenlang hun geld onterecht hebben gehouden of opgedaan het maar niet in hun hoofd halen, want fluvius is een overheidsbedrijf dat zijn geld toch gaat binnenhalen en dan liever niet van bij de mensen die braaf hun rekeningen betaald hebben en ook niet bij de burgers in het algemeen via een overheidsdotatie.
G0ddy 2 juli 2024 14:06
Ik heb het probleem ook sinds ik een nieuwe meter kreeg (2j geleden). We betalen nog voorschotten, maar krijgen geen afrekeningen. Intussen zonnepanelen gezet, batterij eraan gehangen en van provider gewisseld. Wat een soep zal het zijn wanneer het opgelost wordt. Onmogelijk voor een consument om de rechtzettingen te controleren, denk ik.

Voor wie in dezelfde penarie zit: ik heb een mini service gemaakt voor mezelf om het ean nr te checken op de website. Ik vond nergens toegang tot een API, dus het is een Selenium form post :X Pas op, het is redelijk naïef geprogrammeerd }:O

https://github.com/tdedobbeleer/fluvius-docker/tree/main
starfight @G0ddy2 juli 2024 14:39
De API is als volgende:
https://mijn.fluvius.be/v...3&asServiceProvider=false

de moeilijkheid zit hem in de bearer token (jwt) voor authorizatie automatisch te verkrijgen en te refreshen, bijvoorbeeld:

"iss": "https://login.fluvius.be/6e2025d2-1fd0-40fb-a78e-2d8ad985f061/v2.0/",
"exp": 1719926591,
"nbf": 1719922991,
"identity_provider": "idp.iamfas.belgium.be",
"given_name": "XXXX",
"sur_name": "XXXX",
"email": "XXXX.XXXX@gmail.com",
"sub": "0bb7c1a4-97XXXX7c4-a64f-3392dbeebaca",
"businesspartner_id": "XXXXXXX",
"tid": "6e2025d2-XXXXXb-a78e-2d8ad985f061",
"nonce": "01907365-54XXXXX04-8cd3-00c8600b154b",
"scp": "user_impersonation",
"azp": "91bb9a0a-f45dXXXXXa-ae0b-43324fbc343a",
"ver": "1.0",
"iat": 1719922991
}

Als je inlogt via itsme of een andere manier kan je je bij dat endpoint authenticeren.

[Reactie gewijzigd door starfight op 22 juli 2024 19:12]

G0ddy @starfight2 juli 2024 18:29
Ik doelde op de publieke pagina:
https://www.fluvius.be/nl...vertraging-energiefactuur

Ik heb niet echt kunnen achterhalen of de form naar een API post en wat dan het endpoint is.
Ze hebben inderdaad wat endpoints om het gebruik ed op te vragen, maar dit is ver buiten mijn scope🙂
William_H 2 juli 2024 13:54
Ja, dit is een gekend dossier in Vlaanderen waar men het al maanden/jaren over heeft.
Tot op het niveau dat ze geloof ik met de hand dit probleem in de database moeten aanpassen.

Ff stellingnemend, maar wanneer je ongeveer het maandbedrag weet, zou je natuurlijk ook elke maand dat geld opzij kunnen leggen, zodat mocht er een naheffing komen ineens, dat het dan niet in één keer een bedrag is wat je niet kunt betalen. Spaar je er ook nog een leuke rente over ;)
nzall @William_H2 juli 2024 14:03
Op zich zou je het opzij kunnen leggen.

het probleem is dat we de afgelopen 3 jaar zo'n zwaar fluctuerende prijzen hebben gehad voor energie dat de kans goed bestaat dat het gespaarde bedrag niet volstaat...
kodak
@nzall2 juli 2024 14:11
Wat dus extra reden is om op tijd bij je leverancier navraag te doen naar de prijswijzigingen en je verbruik in de gaten te houden. Wat gewoonlijk al verstandig is als je risico hebt niet rond te komen of geld te makkelijk aan onnodige zaken uit te geven.
Polderviking @kodak2 juli 2024 14:23
Bedrijf regelt maar gewoon dat facturatie werkt. Wat is dat voor motie van onvermogen dat dat al meer dan een jaar niet goed werkt?

Je kan tegen mensen roepen dat ze dat geld apart moeten houden en achter tarieven aan moeten bellen maar ik kan je duizend scenario's geven waarin dat gedaan is en dat geld door andere omstandigheden toch weg is.
Een jaar is een hele lange tijd waarin heel erg veel kan gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 19:12]

kodak
@Polderviking2 juli 2024 15:14
Dat er duizenden scenario's te bedenken zijn dat er op het moment van de rekening krijgen niet genoeg geld is is juist een van de redenen dat de klanten maar beter zelf hun best kunnen doen om dat te voorkomen. Want die scenario's zijn niet zomaar reden om schuld kwijt te schelden. Het is daarbij ook niet de bedoeling dat de rest van de verbruikers dan maar voor het verbruik gaat opdraaien. En aangezien het er duidelijk al lange tijd niet naar uit ziet dat men het bij het bedrijf wel op orde heeft valt er dus prima rekening te houden dat je wel genoeg geld hebt. Overigens zijn er ook veel scenario's te bedenken dat men te veel opzij zet. Dus selectief doen alsof opzij zetten niet altijd zin heeft is te makkelijk.
Polderviking @kodak3 juli 2024 08:01
Maar waar haal jij uit dat ik vind dat geld opzij zetten geen zin heeft?
Wat ik zeg is dat dat geld ondanks je beste bedoelingen kan verdampen. Als jij spontaan een kroon op een kies nodig hebt, of je kat ziek is, of je wasmachine is kapot moet je ook ergens geld vandaan toveren en je eerste halte is dan uiteraard gewoon spaargeld.
killerbie @Polderviking2 juli 2024 14:39
Volledig mee akkoord, als een onderneming het niet voor elkaar krijgt op een correcte manier te factureren dan vind ik persoonlijk dat het pech is voor de onderneming, niet voor de eindklant! Zeker in het geval dat het meerdere maanden, laat staan jaren aansleept!
Blokker_1999
@Polderviking2 juli 2024 19:07
Er is wettelijk ook geen enkele verplichting om een factuur binnen enkele maanden te versturen. Bedrijven krijgen meerdere jaren om hun schulden te komen innen. Jij neemt een dienst af waarvan je weet dat ze niet gratis is, dan is het aan jouw om ervoor te zorgen dat op het moment de factuur komt, dat jij dan kunt betalen.
Zwerten @Blokker_19992 juli 2024 20:55
Maat zelf moeten ze wel ern factuur hebben de 15de van de volgende maand ...
cricque @Blokker_19992 juli 2024 21:17
Dat is totaal niet waar. Als jij een dienst levert moet jij die dienst binnen de maand factureren. Als je dit niet doet, dan zie je van de kosten van af. Dat wist ik tot een jaar geleden ook niet. Langs de andere kant is het ook de plicht van de klant om te vragen achter een factuur. Het kan zijn dat die per post verzonden is ofzo (of in de spam terechtgekomen is). Jij moet als particulier (of bedrijf) ook kunnen aantonen dat je je "best" hebt gedaan om een factuur te vragen. Je mag niet gewoonweg zeggen: nooit ontvangen dus betalen we niet. Het is dubieus en begrijpen wie begrijpen kan ... Ik moet binnen een maand factureren ... en een klant moet vragen waar blijft de factuur.
TheFoundation101 @cricque3 juli 2024 13:58
Binnen de maand, wat is daarvoor je bron? De FOD Economie zegt immers duidelijk: https://news.economie.fgo...n-die-iedereen-zich-stelt : "Er bestaat geen algemene wettelijke termijn voor alle types facturen. Het is wel zo dat een factuur moet verzonden worden binnen een redelijke tijdsduur na de levering van het product of de dienst. Er bestaat wel een algemene verjaringstermijn van 10 jaar voor schulden. Facturen die na die termijn opgestuurd worden, zijn dus niet meer geldig." (uitzondering voor nutsvoorzieningen: verjaring na 5 jaar - zie Burgerlijk Wetboek art. 2271 en verder voor deze en andere speciale verjaringstermijnen).

Wat uiteraard niet mag, als je je factuur pas jaren later stuurt, is intresten of andere extraatjes bij het bedrag gaan bijtellen, omdat je zelf ondertussen aan je eigen betalingsverplichtingen hebt moeten voldoen.
Lt.Mitchell @William_H2 juli 2024 14:05
Je stelling gaat wel niet op... De problemen doen zich voor met de digitale teller... En de digitale teller heeft bij ons al de saldering afgeschaft. Daarnaast heeft men nog een extra belasting verzonnen gernaamd het 'capaciteitstarief' die op basis van de piek per kwartier een extra factor op je rekening is.

Maw, de berekening van je energiefactuur is ondertussen hogere wiskunde en onmogelijk juist te calculeren... Het moet ook gewoon juist werken, ook naar transparantie toe is dit gewoon niet aanvaardbaar.
IStealYourGun
@Lt.Mitchell2 juli 2024 14:49
Het capaciteitstarief heeft (met de huidige bedragen) weinig impact bij de gezinnen, enkel de zeer kleine afnemer betalen meer.

Nu goed, ik geef je gelijk dat het berekenen redelijk complex is, maar dat was al van voor het capaciteitstarief. Ik ben dit recent beginnen te doen en je moet ook nog gsc, wkk, afnametarief, bijdrage energie, bijzondere accijnzen en btw erbij doen. Capaciteitstarief valt dan nog mee, gewoon je gemiddelde nemen van elke piek per maand maal het bedrag en done.
Icekiller2k6 @IStealYourGun2 juli 2024 15:49
Grapjas. Capaciteitstarief is voor veel mensen met een elektrische wagen of een warmtepomp een zware extra kost.


Veel laadpalen die bij werknemers geinstalleerd zijn kunnen nog steeds niet limiteren op kw... dus als je pech hebt is dat 11kw. En de laadpaal is opzich niet je eigendom etc..
Idem met warmtepomp, zit je daar in de winter krijg je pieken van 5-6kwp... 1 keer een kwartier over kwp threshold en je betaald die maand een hoger bedrag.

offtopic:
nog niet te spreken over elektrisch koken + oven + friteuse... leg dat maar eens uit aan mijn ouders van +70..

[Reactie gewijzigd door Icekiller2k6 op 22 juli 2024 19:12]

IStealYourGun
@Icekiller2k62 juli 2024 17:18
Ik denk dat het gebrek aan kennis over het capaciteitstarief, want het is het gemiddelde van je maandpieken en niet die ene piek tijdens de wintermaanden. Zo heb ik in januari een piek van 6,22 kW gehad (elektrische verwarming boven), maar doordat mijn piek de afgelopen maanden een stuk lager is, zit mijn gemiddelde nu rond 4,1kW wat een redelijk normaal verbruik is voor een gezin.

Los daarvan zijn warmtepompen en laadpalen juist toestellen die vaak rekening kunnen houden met je huidig verbruik. Het vermogen van laadpaal kan je sowieso laten aanpassen (veel mensen in mijn omgeving hebben dat gedaan) en als het om een of andere reden toch niet lukt, dan kan je dat meestal ook instellen aan de kant van de wagen.

En dat mensen van boven de 70 er niet mee bezig zijn is niet nieuw, die wonen ook vaak in slecht geïsoleerde huizen en doen daar niets aan.
Icekiller2k6 @IStealYourGun3 juli 2024 09:26
De piek is per maand, maar op de factuur wordt de kost gespreid over het jaar als ik me niet vergis. Tenzij je maandelijkse facturen doet...

De originele draft van VREG was het zelfs piek op 15 min voor heel het kwartaal (dus als je bij kerstmis 5kwp had, dan had je heel Q4 deze piek, nu is dat enkel voor december).


Niet helemaal waar, mijn ouders hebben nieuw dubbel glas gestoken, muren geisoleerd, geisoleerde garage poort, nieuwe staanlamp (van 100-200w naar 10w...), nieuwe frigo van 25j oud naar een A+.. resultaat stroom verbruik is met 1500kwh gedaald (bizar veel) en ze hebben zonnepanelen..
Maar kost voor elektrische wagen of warmtepomp kan er niet uit... omdat wat ze nu hebben 'werkt'....
Enigste zware kost die niet kan is boven nieuwe raamkozijnen, maar daar staan de ramen elke nacht open... dus meerwaarde...
William_H @Lt.Mitchell2 juli 2024 15:31
Ik weet dat het nogal een sterke mening is die ik verkondigde.
Maar als je elke maand in hetzelfde huis ongeveer 120€ aan energierekening kreeg (voorschot), dan kan je dat toch elke maand apart houden? Dat is in ieder geval al een begin. Zoals hierboven ook gesteld wordt, is capaciteitstarief alleen relevant voor zeer grote verbruikers. Wisselende tarieven is alleen relevant als je een dynamisch contract hebt (en dan heb je vaak beter inzicht in je tarieven en verbruik).
Nog sterker gesteld, sommige mensen leven uiteraard van maand naar maand qua loon/uitkering etc. en even een maand minder uitgaven komt dan goed uit, maar bijt je later in je bil als je daar geen rekening mee houdt.
furiax83 2 juli 2024 14:45
Ale binnenkort zullen hun tarieven dan weer de hoogte ingaan om deze boete te betalen.
Dus of ze er echt van wakker zullen liggen bij Fluvius betwijl ik ten zeerste.
Blokker_1999
@furiax832 juli 2024 19:11
Neen, dat kunnen ze niet. Elke aanpassingen aan de tarieven moet net door de regulator goedgekeurd worden.
Ra_gdd @furiax832 juli 2024 16:12
100% gelijk.
En ze hebben ook paar (ex)-politici in raad an bestuur.
Die zullen wel maken dat de gewone burger mag opdraaien en niemand van management.
Integendeel, nog een extra bonus omdat ze bevolking nog meer uitpersen.

Ook de slimme meter is verbonden met internet en dus vatbaar voor manipulatie.
Het houd ook in oog hoeveel je verbruikt en wanneer (privacy is ook al weg).
Ze kunnen stroom remote afsluiten indien nodig.
Gelukkig moet Jan met de pet geen 10 minuten tijd per jaar besteden in aflezen van cijfertjes en dit doorgeven online of met telefoon.
Liever volledige controle afgeven aan graai instantie.
Het gros van de bevolking ligt er niet wakker van omdat ze nauwelijks hun tv kunnen aansteken.
Onderwijs daalt zienderogen in Vlaanderen, gelukkig nog net niveau zodat jeugd Tiktok filmtjes kunnen maken van hun dansjes en challenges.
En als ze toch wakker worden hebben we nu bier en spelen met Eurocup 2024 zodat plebs niet teveel begint te denken.
De regering heeft alles onder controle, slaap voort beste burgers.
Annihlator 2 juli 2024 13:58
met een in 2021 in gebruik genomen gedeelde database Atrias.
En dezelfde dag is het oude systeem naar de stort gebracht? Hoezo is de overstap niet teruggedraait tot het probleem opgelost of minstens gemitigeerd was? Desnoods enkel voor de probleemgevallen...
Blokker_1999
@Annihlator2 juli 2024 19:10
Niet elke go-live is zomaar snel even terug te draaien zonder gevolgen. En als de eerste inschatting in de aftercare periode is dat het een kwestie van hooguit enkele weken is om de problemen op te lossen, dan ga je gewoon door. En dan passeer je een point of no return, bijvoorbeeld omdat je ondertussen data hebt opgevraagd uit systemen die je nooit kunt importeren in het oude systeem, maar door het doorgeven wel verdwenen zijn uit die andere systemen.

Veel plezier. Je moet nu wel vooruit.
Tim AtSharp 2 juli 2024 14:00
Tot op het niveau dat ze geloof ik met de hand dit probleem in de database moeten aanpassen.
22.000 records handmatig aanpassen in een database is inderdaad een vervelend karwei, maar best doenbaar voor een probleem met zo'n impact voor de burger. Het is natuurlijk ook geen probleem dat 'pas gisteren de kop opstak'
maar wanneer je ongeveer het maandbedrag weet
Dus, omdat zij staan te knoeien (en weet je nog hoe alles vanzelf zou gaan als we maar digitale meters hadden?) zou jij dan elke maand te tariefkaart van je leverancier moeten gaan opzoeken, je meterstande aflezen, en daar dan een overzicht van bijhouden, omdat bedrag dan opzij te zetten? Dat is toch te gek voor woorden! Ik kan me voorstellen dat eh 'nerds' zoals ikzelf dat effectief zouden doen, maar om dat nu van 22.000 huishoudnes te verwachten is toch wel veel stappen te ver...
IStealYourGun
2 juli 2024 13:58
Vorig jaar verhuisd en had ook schrik dat er iets zou fout lopen. Maar eigenlijk totaal geen probleem gehad. Op mijn woning ook zonnepanelen geplaatst en die aanmelding ging ook vlotter dan verwacht.

Ik dacht daarom dat die problemen opgelost waren.

[Reactie gewijzigd door IStealYourGun op 22 juli 2024 19:12]

dragonlords1 2 juli 2024 14:05
De overheid beboet de overheid.
A-Poc @dragonlords12 juli 2024 14:17
En ik zou er niet van verschieten moesten ze die boetes dan vervolgens gewoon doorrekenen aan de burgers uiteindelijk..
mutley69 2 juli 2024 21:38
Men kan spijtig genoeg volgens de wetgeving maar één jaar terug faktureren. Dus heel spijtig voor fluvius...
evandj 3 juli 2024 04:23
Fluvius is nog altijd voor een deel een overheidsbedrijf en aangezien er nu verschillende handelingen manueel moeten gebeuren verwacht men een oplossing tegen 2030. De manuele handelingen dienen te gebeuren tussen 08u00 en 17u00 waar een uur betaalde lunchpauze inbegrepen is.

Deze manuele handelingen mogen ook enkel maar gebeuren van maandag tot vrijdag en niet op feestdagen of brugdagen. Indien er toch gevraagd wordt om buiten deze uren iets te doen gaat de vakbond actie ondernemen waaronder neerleggen van het werk en mogelijk opzetten van stakingsposten.

Indien men hulp nodig heeft van externe firma's of personen moet dit eerst goedgekeurd worden door het management, moet er een tender worden uitgeschreven en gaat men de persoon nemen die iemand kent in de politiek of in het management.

Dus deze situatie oplossen is zo simpel niet.

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