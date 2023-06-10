Telenet en Fluvius starten vanaf juli met aanleg Wyre-glasvezelnetwerk in België

Beste,
Ik denk dat je mijn redenering totaal fout leest (komt waarschijnlijk inderdaad door mijn zware frustratie van de vele problemen)
Ik ben zelf technieker, en heb uitermate respect voor de "mensen in het veld" Ik ben ook diegene die gaat vragen of ze iets willen drinken of gaat vragen of ze een tas warme soep willen als ze in putje winter om 22.00 uur de wijkkast aan het herstellen zijn die weer iemand omver gereden heeft
Mijn probleem is inderdaad met die "managers" die gisteren afgestudeerd zijn van de Vlerick Business School, nog nooit een F-connector of Coax kabel van dichtbij gezien hebben, laat staan ooit een tang in hun handen gehad, maar het hier even snel met hun "flow-chartjes" en "powerpointjes" gaan regelen en optimaliseren.
En dat probleem is er volgens mij wel echt bij zeer veel bedrijven, gigantisch veel "managers" en zeer weinig "techniekers" , dus zoals ik eerder zij, geef wat loon van die managers aan de techniekers, er zal wel meer interesse komen voor de technische beroepen
Ik weet niet of je op de hoogte bent van de huidige situatie bij Telenet , maar die zijn al meer dan een jaar aan het "proberen" overschakelen naar een nieuwe support/IT systeem (zeer waarschijnlijk "geoptimalizeerd" door één van deze managers, mogelijk misschien ook inclusief verhuis naar India voor wat "winstoptimalisatie" ) , die support werkt dus al meer dan een jaar totaal niet, kijk maar op hun eigen website, het lukt maar niet om het in orde te krijgen, je kan hun momenteel zelfs niet via een online ticket bereiken, je kan enkel bellen of een brief sturen LOLZ en dat voor een internet provider.
Ik probeer ook regelmatig problemen op te lossen van mijn klanten die ze met onder andere Telenet hebben (heb zelf een electrozaak) en ik begrijp dat ze geen "deskundige" techniekers aan de helpdesk bij de telefoon kunnen zetten, maar meestal als ik bel, hoor ik al na 2 zinnen dat het totaal nutteloos gaat zijn, en hang ik in en bel terug tot ik iemand aan de telefoon krijg die misschien al een router of switch in het echt gezien heeft