Telenet en Fluvius starten vanaf juli met aanleg Wyre-glasvezelnetwerk in België

Telenet en Fluvius starten vanaf juli met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Vlaanderen en gedeeltelijk in Brussel. Dit doen de partijen via het nieuw opgerichte infrastructuurbedrijf Wyre, dat eerder de werknaam NetCo kreeg.

In 2038 willen Telenet en Fluvius onder de naam Wyre bijna 80 procent van de woningen in Vlaanderen en delen van Brussel voorzien hebben van glasvezel. Met het project gaat rond de 2 miljard euro gemoeid. De plannen voor de samenwerking liggen al langer op tafel, maar zijn recent pas goedgekeurd door de Europese Commissie.

De bedrijven gaan het glasvezelnetwerk ook verhuren aan concurrenten. Zo heeft Orange al een vijftienjarige overeenkomst gesloten met Telenet. In de tussentijd is concurrent Proximus is al langere tijd bezig met de uitrol van glasvezel in België. De aanbieder richt op een dekking van 95 procent in 2032.

Telenet Fluvius
Beeld: Telenet.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 10-06-2023 10:09
137 • submitter: 1DMKIIN

10-06-2023 • 10:09

137

Submitter: 1DMKIIN

Lees meer

De status van glasvezel in België

3 aug 2022

De status van glasvezel in België

Hoever is de uitrol van fiber-to-the-home?

78
Telenet mag netwerk geen 'fiber' noemen, waarom mag Ziggo-'glasvezel-kabel' wel?
Telenet mag netwerk geen 'fiber' noemen, waarom mag Ziggo-'glasvezel-kabel' wel? Nieuws van 5 februari 2026
Vlaamse energiewaakhond VREG wil netbeheerder Fluvius straffen voor IT-problemen
Vlaamse energiewaakhond VREG wil netbeheerder Fluvius straffen voor IT-problemen Nieuws van 2 juli 2024
Telenet brengt 'op termijn' TV-box zonder coaxaansluiting naar huidige klanten
Telenet brengt 'op termijn' TV-box zonder coaxaansluiting naar huidige klanten Nieuws van 22 mei 2024
Orange België wil in 2024 satellietinternet aanbieden aan klanten zonder 1Gbit/s
Orange België wil in 2024 satellietinternet aanbieden aan klanten zonder 1Gbit/s Nieuws van 18 januari 2024
Telenet stopt met hotspotdienst Wi-Free
Telenet stopt met hotspotdienst Wi-Free Nieuws van 18 september 2023
Proximus heeft een kwart van België aangesloten op glasvezelnetwerk
Proximus heeft een kwart van België aangesloten op glasvezelnetwerk Nieuws van 28 juli 2023
Open Dutch Fiber wil in 2025 2 miljoen woningen op glasvezel hebben aangesloten
Open Dutch Fiber wil in 2025 2 miljoen woningen op glasvezel hebben aangesloten Nieuws van 22 februari 2023
KPN sloot vorig jaar 544.000 huishoudens aan op glasvezel
KPN sloot vorig jaar 544.000 huishoudens aan op glasvezel Nieuws van 31 januari 2023
Rodin stopt voorlopig met aanleg glasvezel en straalverbinding in Groningen
Rodin stopt voorlopig met aanleg glasvezel en straalverbinding in Groningen Nieuws van 13 oktober 2022
Telenet en Fluvius gaan Vlaamse huishoudens op glasvezel aansluiten
Telenet en Fluvius gaan Vlaamse huishoudens op glasvezel aansluiten Nieuws van 19 juli 2022
T-Mobile verhoogt prijs 1Gbit/s-glasvezel en levert dat via KPN voor meerprijs
T-Mobile verhoogt prijs 1Gbit/s-glasvezel en levert dat via KPN voor meerprijs Nieuws van 24 januari 2022
Meer producten en artikelen
Internettoegang Telenet België Fiber Fluvius Glasvezel Vlaanderen

Reacties (137)

-Moderatie-faq
137
135
62
2
0
39
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
courthje 10 juni 2023 10:26
Het grappige is dat de straten die nu door Fiberklaar en Proximus al zijn opengedaan om de fiber te voorzien, allemaal opnieuw moeten worden opengebroken voor Wyre.

Hoe absurd is dat eigenlijk...
_Lucid_ @courthje10 juni 2023 10:41
Hier in Aalst ligt er een paar jaar al FTTH van Proximus. Ze hebben destijds een hoofdbaan opengebroken om de kabels te leggen en nu wordt dezelfde baan weeral opengebroken voor vernieuwing van de rijbaan en fietspad.
In principe had men het vernieuwen van de fietspaden toen al kunnen combineren met het leggen van fiberkabels.
Efficiëntie is iets waar men niet bepaald goed is hier in België want er wordt regelmatig dubbel werk gedaan doordat bedrijven en gemeenten niet met elkaar (kunnen) communiceren.
nopcode @_Lucid_11 juni 2023 10:23
Hoe lang moeten ze wachten op elkaar?

Jij spreekt over “een paar jaar”, dus hoelang moeten bedrijven wachten zodat alles samen kan?

10 jaar?
w0dan @nopcode11 juni 2023 10:42
Als er in België een systeem zou zijn waarbij je werken in het openbaar domein één jaar op voorhand moet aanvragen en dan een datum krijgt die gecombineerd is met andere aanvragen kan er al veel bespaard worden.

Als extra zou het ideaal zijn om bij een aanvraag te kijken of sommige plekken niet versneld kunnen worden omdat de kostprijs van uitvoeren daalt doordat er gecombineerd wordt.

Maar dat niveau van planningsinzicht verwachten van een overheid is jammer genoeg te hoog gegrepen.
Carharttguy @w0dan11 juni 2023 12:43
Dat systeem bestaat, en is 2 jaar.
Bioth @w0dan11 juni 2023 12:04
Dit systeem bestaat dan ook ;)
Plofkotje @_Lucid_11 juni 2023 20:44
In Nederland kunnen we dit ook goed hoor. Bij mij in de wijk heeft de netbeheerder voor electriciteit eerst alles open gehad om kabels te vervangen, een maand later KPN Netwerk voor glasvezel, en twee maanden later Delta Fiber om nog een keer fiber te leggen 8)7.
Verwijderd @_Lucid_11 juni 2023 10:11
In NL is het op dat vlak zeker niet efficienter, hier is het hetzelfde.
51FRANCOIS @_Lucid_11 juni 2023 18:45
De normaalste zaak ...communicatie is dikwijls ver weg en ja ook in het zelfde bedrijf !! in mijn buurt ,wordt de elektriciteit aangesloten op een nieuwe bebouwing , dus graven maar ...aansluiten ,put dicht voetpad terug betegelen en klaar ...neen hoor, alles dicht leggen en de week nadien terug alles open voor de gas !! leverancier was Engie .
cwegh @courthje10 juni 2023 10:45
Dat is niet het geval. Ga maar eens kijken wat ze leggen. Er worden meteen kabels bij gelegd van Telenet. De blauwe zijn van Fiberklaar, de oranje gestreepte en de wit gestreepte zijn van LibertyGlobal. In totaal dus 3 wachthuizen met fibers in.
DeComponeur
@cwegh10 juni 2023 12:52
Ongetwijfeld is dat niet overal zo.
In Nederland worden ook vele gezamenlijke (multi-mantel) buizen aangelegd met allerlei opties.
De buizen zonder glasvezel kunnen later worden voorzien, dit gebeurd o.a. voor 5G zendmasten etc.
In Veenhuizen Drenthe is bijvoorbeeld zo'n grote multi-buis aangelegd door 3 partijen, GlasvezelNoord (coöperatie) én KPN én T-Mobile...
Maar er zijn ook plaatsen waar 'ze' niet willen samenwerken en een gemeente moét toestaan dat de straat voor een derde keer open gaat, zoals bijvoorbeeld in het dunbevolkte Hogeland in Groningen. :z
24 mei 2023 Nieuws gemeente Hogeland
Afgelopen periode hebben Delta Fiber Netwerk en ViberQ glasvezelnetwerken in gemeente Het Hogeland aangelegd. Nu wil ook Glaspoort (KPN) glasvezel in onze gemeente aanleggen. ... Aangezien de kabelaars niet bereid zijn om hun netwerken gecombineerd aan te leggen, kunnen we niet anders dan de Telecommunicatiewet volgen en toestaan dat de aanbieder zijn eigen netwerk aanlegt.

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 22 juli 2024 16:15]

jongetje
@DeComponeur10 juni 2023 14:47
Zo'n multibuis is alleen maar voor backbones. Daar blaast elke providers zijn eigen meervezelige kabel in voor verbindingen tussen POP's, steden, datacenters e.d.
Dat staat volledig los van huisaansluitingen waarbij elk huis een eigen vezel moet krijgen.
Terracotta @jongetje10 juni 2023 17:47
Elk huis krijgt niet zijn eigen glasvezel, in tegendeel. Er wordt zwaar gemultiplexeerd aan 1gbps per huis. De vezel gaat van huis naar huis.
jongetje
@Terracotta10 juni 2023 17:50
Elk huis krijgt sowieso een eigen vezel tot aan de dp in de straat. En vanuit daar een buis naar de pop met de voeding of 1 op 1 gelast. De vezel wordt bij niet 1 netwerk van huis tot huis gelast.
Andros
@jongetje10 juni 2023 18:19
Zoek even het verschil tussen AON en PON op. Nieuwe netwerken worden bijna altijd PON aangelegd, dat van Proximus sowieso. Een grote kabel door de straat met een aftakking voor elk huis. Op sommige locaties sluiten ze zelfs tot 4 "modems" op 1 ONT aan. Werkt doorgaans prima maar het is gedeeld, net zoals een coax netwerk.
jongetje
@Andros10 juni 2023 18:56
Ik zit in dit werk (leg dergelijke netwerken aan), hoef je mij niet te vertellen wat het verschil is.

Met gpon loopt er echt geen kabel door de straat waar elke woning zijn signaal afpakt. Dit is netzoals de aon opbouw vanuit een centraalpunt in de straat. Het enige verschil is dat je niet meer een 1 op 1 vezel hebt met (x)gpon tot in de pop maar een passieve (x)gpon splitter in de straat.

Tmobile levert gpon over een aon netwerk doordat de gpon splitter niet in de wijk staat maar in de pop. Hiermee is enorm eenvoudig de capaciteit van een segment te managen omdat de hele infrastructuur bestaat uit een 1 op 1 glasvezelverbindingen.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 16:15]

DeComponeur
@Andros10 juni 2023 22:21
4 modems op 1 ONT :? Dat lijkt me wat vreemd. Waar dan?
Het is trouwens in Nederland echt niet zo dat bijna altijd PON wordt aangelegd. AON is niet heel veel duurder om aan te leggen. En niet alleen T mobile doet PON over AON er zijn er veel meer.
zeker in Drenthe en Groningen.
Over de prima (XGS) PON)werking valt nog wel wat te zeggen. Ik heb inmiddels heel wat (ver)storingen voorbij zien komen, met name op het gebied van beeld/TV. is PON niet altijd even stabiel helaas. En het zou goed moeten kunnen werken hoor, maar de praktijk is soms erg weerbarstig...
Andros
@DeComponeur11 juni 2023 07:09
In sommige appartementsgebouwen wordt er gekozen voor utp tot in de woningen in plaats van fiber. Dit hangt af van gebouw tot gebouw. Soms is het gebouw al voorzien van utp maar is er geen schacht om fiber aan te kunnen leggen bijvoorbeeld. In dat geval worden er een aantal ont's in de technische ruimte geplaatst en heb je een utp aansluiting in de woning waar je een modem/router op aansluit, standaard zal dit je provider modem zijn. Niet de ideale situatie maar het wordt gebruikt als oplossing waar fiber aanleggen niet anders mogelijk is.

https://www.proximus.be/d...-12-17-08-23-12~cache.pdf
DeComponeur
@Andros11 juni 2023 09:35
Ah op die fiets... Wel een beetje bedenkelijk, een soort van dat je op kamers woont zeg maar. ;)
Maar 4 (meerdere) op 1 ONT zie ik niet... Ongetwijfeld zijn er aansluitingen met switches te maken, maar werken met veel UTP in een heel groot gebouw is tricky. Bedrijfsgebouwen ('moderne') hebben niet voor niks intern meerdere glasvezels.
Terracotta @jongetje10 juni 2023 18:01
https://www.proximus.be/d...-06-27-16-30-07~cache.pdf

Hier lijken toch minstens twee woningen achter elkaar geschakeld hoor.
jongetje
@Terracotta10 juni 2023 18:51
Waar zie jij 2 woningen achter elkaar geschakeld? Elke woning zit gewoon achter de splitter (in de dp(straatkast of ondergronds).
Ik doe dit werk elke dag en weet echt wel waar ik het over heb.
MClaeys @cwegh10 juni 2023 11:54
Niet overal, hier hebben ze vorog jaar enkel blauwe gelegd, omliggende wijken ook nog geen wit gestreepte gezien. Mogelijk liggen die er al of ze hanteren dat enkel in de grotere steden waar ze weten dat ze moeilijker vergunningen krijgen om open te leggen.
Frenziefrenz @MClaeys10 juni 2023 13:42
Ik heb ook niks blauws of wit gestreept gezien dus dat klinkt eerder als een bevestiging dat er alleen Proximus ligt idd. :P
Terracotta @Frenziefrenz10 juni 2023 17:53
Het Kan perfect zijn dat Telenet er gewoon iets later mee begonnen is, maar pxs moet in,gipod, powalco en Osiris (afhankelijk van het gewest natuurlijk..) ingeven waar ze gaan graven, anderen krijgen zo de optie buizen bij te leggen (en een deel van de kosten te dragen). Het is dus perfect mogelijk dat pxs al bezig was voor de rest ook geïnteresseerd was op sommige locaties.
Het kan het verschil in dekking en timing verklaren, pxs wil 95% gedekt hebben tegen 2032, Telenet 80% tegen 2038. Dat verschil is basically de delen die proximus al gedaan heeft, tekent heeft er kabel liggen en kan dus wel nog even verder op oudere locaties.
the_stickie @cwegh10 juni 2023 11:48
Deden ze in onze wijk ook. Opvallend dat alle deksels van de trekpunten wel een proximus logo hebben :p
Fre4ked @cwegh10 juni 2023 18:40
Hier in de straat zijn ze toevallig net bezig. Enkel blauwe buizen te zien. Zijn wel multiducts, mogelijk hebben ze een overeenkomst om microtubes van elkaar te gebruiken (huren)?
SHFT @cwegh10 juni 2023 18:51
Klopt dat was hier in de buurt ook zeker het geval. Nu Ik had vernomen dat dit blijkbaar frequent gedaan wordt, het steken van een extra fiber kost amper iets in verhouding tot het project en achteraf kan Telenet die voor een "prijsje" overkopen.

Zelfs de NMBS heeft al fiber gelegd onder sommige nieuwe treinsporen om zo te verkopen aan geïnteresseerden.
amyor @cwegh10 juni 2023 10:59
Wat jij dus zegt! :*)
amyor @courthje10 juni 2023 10:58
De grap is dat Fiberklaar piloot is in een synergie en parallel al de subducts mee ingraaft naast de Fiberklaar subducts. Mogelijks niet overal maar ik zie het wel héél veel gebeuren.
sypie @courthje10 juni 2023 12:13
Ach, gebeurt in Nederland ook. Is KPN geweest komt Delta een poos later langs hetzelfde traject z'n glasvezel leggen. Moederliefde heeft nu 2 sprietjes bij de deur. Straks 2 kastjes in de meterkast.
Lt.Mitchell @courthje10 juni 2023 12:33
De grote absurditeit is dat Fluvius in handen is van de gemeentes zelf.

En het zijn de gemeentes die de vergunningen moeten goedkeuren voor dit soort projecten...

Proximus is hiervoor naar raad van state getrokken omdat hun projecten nu moeten goedgekeurd worden door de concurrentie... Maar volgens de raad van state is dat geen probleem... #onlyinbelgium...
AlbanVE @courthje10 juni 2023 13:48
In de steden wordt het denk ik op dezelfde manier gelegd als Telenet, gewoon op de gevel geplakt. Er worden dus weinig straten opengebroken en zo gaat het een stuk sneller vooruit.
Epidemias @courthje11 juni 2023 07:45
In Belgie bestast er een wetgeving dat deze zaken voorkomt. Een straat mag maar eens per 5/10 jaar opengebroken worden (met enkele uitzonderingen).
Als een gemeente/nutsbedrijf/... de straat wilt openbreken, moet dit aangegeven worden (in Wallonie word dit geregeld via powalco.be), en krijgen alle andere parijen 6 maanden de tijd om aan te geven of ze willen meewerken of niet.
Hansie9999 @courthje10 juni 2023 10:42
Bijna even absurd als het feit dat onze straat (zoals zovele straten) verplicht open moest om de europese verplichte gescheiden regenwaterafvoer aan te leggen,
dat ik zowel de gemeente, Telenet als proximus heb aangesproken en gesmeekt om dat NU TOCH DE STRAAT OPEN MOET, ze al fiber zouden voorzien,
natuurlijk wilden ze dat niet, totaal geen plannen voor,

resultaat, zit voor moment op een vdsl lijn met 85mbps nadat ik 6 maand geleden na een leidensweg van 5 maand telenet buitengesmeten heb omdat deze wel 275mbps is , maar elke 10 minuten een seconde onderbreekt !!!!!! (totaal niet bruikbaar om te gamen dus)

zoals steeds in België , toekomstvisie O, ZERO, NADA, zolang de CEO en aandeelhouders dikke winsten hebben is het in orde. , maarja wat wil je, telenet zijn beheersraad zit vol met politiekers en Proximus is zelfs voor 50% van de overheid, dat noemen ze dan een gezonde concurrentie :)
jongetje
@Hansie999910 juni 2023 14:49
Je weet dat riool onder de straat (wegdek) zit en glasvezel in de stoep? Hoe moeten ze dat samen doen?
Daarbij graaft een glasvezelploeg tussen de 120 a 200 meter per dag. Een riool duurt weken per straat.
Hansie9999 @jongetje10 juni 2023 15:30
Beste,

Als je mijn bericht volledig leest, dan ga je zien dat 1 week VOOR de rioolwerken de mensen van Telenet dus hun coax kabel (onder de stoep) komen vervangen zijn,
Stoep moet OOK open want naar alle woningen moeten de gescheiden regenwater en rioolafvoer naar binnen, dit zijn zeer grote werken waarbij zowel de straat ALS de stoep volledig open gaat, lijkt me het ideale moment om minstens naar alle huizen dan ineens een wachtbuis te voorzien voor "de toekomst"
en dus 1 week daarna trekken die van de rioolwerken (inderdaad ONDER DE STOEP) de nieuwe telenet kabel over.

Dus zou het inderdaad niet handig geweest zijn moest er gelijk met die nieuwe gescheide regenwaterbuizen ook minstens dan een extra wachtbuis mee naar binnen in de woning kunnen gaan ??
jongetje
@Hansie999910 juni 2023 15:59
Ik zie helemaal niets in het bericht waar ik op reageer over vervangen van coax een week ervoor.

Ik zeg alleen dat je niet samen kunt optrekken omdat de teams hun eigen specialisme hebben en kwa certificeringen en werkwijze (en diepte) niet bij elkaar in de geul kunnen (en wie is er verantwoordelijk voor schade, personeel, training etc.?)
Klinkt simpel om een "wachtbuis" te leggen. Maar hoe krijg je die kabels dan bij elke deur? Dan moet je alsnog overal een gat graven en is het uiteindelijk veel meer werk.

Klinkt allemaal simpel maar kom eens een dag meedraaien bij een dergelijk project.
Hansie9999 @jongetje10 juni 2023 16:17
Ah sorry,

de details ivm het vervangen van de coax zat in mijn ander bericht,

Ja dus in dit geval ging de volledige straat open (voor de dubbele dikke rioolbuizen (1 regenwater, 1 riool) en naar ELK huis ging ook dus de nieuwe regenwater afvoer aansluiting (stoep ging ook volledig open), en zo gaat het in nog veel vlaamse steden waar nog geen gescheiden regenwater is, want de gescheiden regenwaterafvoer is verplicht van europa (met boetes indien te laat)

dus nu was wel ECHT de moment om dit allemaal samen te coordineren, maar dus zoals gezegd , ze komen zelfs "standaard procedure" eerst even de oude coax van telenet vervangen door nieuwe coax (geen glasvezel dus) om die dan natuurlijk binnen de week over te trekken door de andere werken.

Gewoon een gigantisch gemiste kans dit :(
OruBLMsFrl @Hansie999910 juni 2023 17:57
Heel zonde natuurlijk, maar dan toch een zilver randje:
na een leidensweg van 5 maand telenet buitengesmeten heb omdat deze wel 275mbps is , maar elke 10 minuten een seconde onderbreekt !!!!!! (totaal niet bruikbaar om te gamen dus)
Hopelijk is dit dan straks met de nieuwe coax wel opgelost en daarmee een paar honderd mbps ook echt bruikbaar
Hansie9999 @OruBLMsFrl13 juni 2023 10:57
Neen,

spijtig genoeg is dit probleem er nog een tijdje later gekomen (en ligt niet aan dat stuk kabel dat bij mij binnenkomt, want probleem zit dus bij 7+ mensen in de straat)
Blokker_1999
@Hansie999910 juni 2023 20:12
En anders had Telenet met het graven van zijn nieuwe coax kabels mogelijks de nieuwe riolering kunnen beschadigen. Wees blij dat ze de werkzaamheden allemaal al in 1 keer doen, wat men meer en meer probeert te doen zodat de straat niet elke paar maanden een keer moet afgezet worden en opengebroken worden, maar dat het slechts 1 keer feest is.
Hansie9999 @Blokker_199913 juni 2023 10:59
Ze hebben dus NIET tegelijk de riolering en coax gedaan, anders zou de kabel niet overgetrokken zijn,

ze hebben dus EERST de stoep opengemaakt, nieuwe Coax gelegd, stoep terug dicht gelegd, en dan 1 week daarna zijn de grote werken begonnen, straat open, stoep TERUG open, nieuwe coax kabel overgetrokken bij het OPNIEUW openen van de stoep !!!!

Tegelijk dat zou willen zeggen, straat en stoep open, riolering leggen, coax kabel leggen, stoep en straat terug dicht , dat hebben ze dus NIET gedaan. (en ideaal zou natuurlijk zijn om dan naast die coax dan ook maar meteen de fiber te leggen, je weet wel aangezien de straat en stoep dus toch al open ligt)
Blokker_1999
@Hansie999910 juni 2023 20:10
En jij denkt dat zo een kabeltje snel even aanleggen voldoende is? Heel de aanleg is een meerjareninvestering, Proximus en Telenet doen er meer dan 10 jaar over om een groot deel van hun dekkingsgebied van glasvezel te voorzien, daar worden budgetteringen voor opgesteld, daar worden planningen voor opgesteld, daar worden de nodige investeringen voor gedaan omdat het niet enkel de kabel tot aan je deur is, maar ook heel de backbone die ervoor klaargemaakt moet worden.

En dan denk jij dat ze jouw straat er zomaar even kunnen tussen nemen en dat dat snel even gedaan is? Ik dacht het niet.

De toekomstvisie is er wel, maar zulke werkzaamheden gaan om veel meer dan even snel een straat open te graven, en dat zie jij blijkbaar niet.
Andros
@Hansie999910 juni 2023 10:48
Jij denkt dat Proximus en Telenet een berg techniekers en materiaal op de bank hebben zitten die stande pede opgeroepen kunnen worden als er ergens een gemeente een straat open gooit? Elk bedrijf heeft zijn/haar eigen planning voor werkzaamheden en aanleg van dit soort voorzieningen, je kunt dat niet zomaar even om gaan gooien en iemand in pakweg Turnhout direct naar bv Waregem sturen zonder communicatie en plan.

Die kabel moet de grond in, dat klopt. Vervolgens moet er ook ergens een PoP geplaatst kunnen worden, die moet van stroom worden voorzien en uplink naar de rest van de bestaande netwerken. Stel dat ze nu bij die ene straat van jou een losse fiberkabel naast de bestaande werken gaan leggen dan ben je daar nog niets mee. Dat graafwerk is slechts een deel van het werk, iets verder kijken dan je neus lang is zou ik zeggen.
Fre4ked @Andros10 juni 2023 18:43
en jij denkt dat het Proximus- en Telenettechniekers zijn die kabels aanleggen? Alles van aanleg zit bij onderaannemers
Miglow @Fre4ked10 juni 2023 19:05
Hier zijn dat eigenlijk vooral Zuid- en Oosteuropeanen.
Andros
@Fre4ked10 juni 2023 19:39
Dat zeg ik ook nergens, hier waren het ook Koerden van een onderaanneming die de glasvezel door de straat trokken. Maar ook die zijn niet onbeperkt, zoals @Rakward al zegt, er is een schreeuwend tekort aan mensen net als overal eigenlijk. Ongeacht of ze voor het bedrijf rechtstreeks, in onderaanneming of zelfstandig werken.
mbbs1024 @Fre4ked10 juni 2023 22:17
Maar ook die onderaannemers hebben een planning, en gaan niet zomaar van hot naar her het land rondrijden.
Rakward @Hansie999910 juni 2023 11:29
"Er is totaal geen gebrek aan techniekers"

Dan moet je toch maar eens met bedrijfsleiders/scholen praten, technieker is al jaren een knelpuntberoep in België omdat er veel te weinig mensen in die afstudeerrichtingen zitten, zowel op middelbaar als hogeschool niveau.
helldogbe @Rakward10 juni 2023 13:54
Zoals met zovele knelpuntberoepen ligt dat toch vaak aan de verloning. Tegenwoordig eist men een technisch bachelordiploma om dan in een hersendodende onderbetaalde functie terecht te komen. Waarbij je vaak vuil en deels fysiek werk doet, grote (onderbetaalde) verplaatsingen moet maken en je boterhammen in de bestelbus mag opeten.
Veel maatschappelijk aanzien is er ook niet. Ik snap wel waarom men kiest voor een kantoorjob met een bedrijfswagen die privé wel leuk is. Of beter nog een functie waar je van thuis uit kan werken...
Wie ook maar een beetje ambitieus is wordt dan ZZP'er in een niche.
Arrigi @Hansie999910 juni 2023 12:20
Ge begrijpt zeker ook dat Sjarel om de hoek evengoed zegt dat het zeker niet aan hem ligt, maar wel aan Telenet... terwijl Sjarel in de opkuis gewoon de modem heeft uitgetrokken?

Vanop afstand is door de helpdesk moeilijk vast te stellen wie het wel goed weet en wie niet.
Hansie9999 @Arrigi10 juni 2023 12:36
Als je mijn bericht lees dan zie je dat de helpdesk van telenet ZELF letterlijk ziet dat er 7 !!! modems in de straat gelijk uitvallen met mijn modem, en toch moeten zij hun "standaard" procedure volgen en eerst een binnentechnieker sturen,

gewoon belachelijk,

Als dan eindelijk de buitentechnieker komt (dan zijn we dus al 5 !!!! maand verder een hele lijdensweg geweest, tot zelfs het versturen van een 3pagina verslag naar de ombudsdienst telecom) komt die zeggen dat inderdaad vorige week meerdere malen per dag deze 7 huizen hun modems uitvielen volgens zijn log, maar aangezien het "NU" werkt (natuurlijk werkt het nu, was ondertussen veel kouder geworden waardoor de versterker/las/... in de straat geen last meer had van de "warmte") dan ging hij maar niets doen, en ik moest maar terugbellen als in de lente de problemen terug begonnen !!!!!!

Op die moment was ik al 3 maand VDSL aan het testen, en alhoewel die wel 3x zo traag was viel die tenminste niet uit, die dag dan maar meteen mijn telenet internet afgezegd, en na nog even een beetje TV kijken via de apps te testen Telenet TV ook afgezegd.
Andros
@Hansie999910 juni 2023 13:38
Mocht je ooit nog een carriereswitch of nieuwe baan zoeken dan zou ik je aanraden er eens te gaan solliciteren, blijkbaar zijn alle werknemers bij al die bedrijven grote sukkels en houden ze die alleen maar in dienst uit sociale overwegingen. Als jij die hele planning afdeling en al die managers kunt vervangen moet je toch goud waard zijn in de telecom sector? Ik zie kansen :) .

Even zonder gekheid, het zou enorm helpen als je wat minder vanuit je eigen ik bubbeltje redeneert en reageert en zeker zonder geschreeuw, uitroeptekens of ongefundeerde aannames. Ook op deze website komen genoeg mensen die in de sector werken, van techniekers tot managers tot winkelpersoneel en magazijniers. Je beseft echt niet hoeveel werk het aanleggen van een telecomnetwerk is en wat er allemaal bij komt kijken, vandaar ook mijn eerste reactie op je onrealistische verwachting bij graafwerk. Juist de hele houding tov werknemers en een telecombedrijf in het algemeen gaat je alleen maar tegen werken. Er wordt op geen enkele andere sector zo belachelijk gereageerd door het grote publiek als in de telecom en daar mag intussen echt wel eens iets over gezegd worden. Denk je dat je het zelf zoveel beter zou doen? Solliciteer en biedt je aan, je gaat slapend rijk worden ;) .
Hansie9999 @Andros10 juni 2023 14:09
Beste,

Ik denk dat je mijn redenering totaal fout leest (komt waarschijnlijk inderdaad door mijn zware frustratie van de vele problemen)

Ik ben zelf technieker, en heb uitermate respect voor de "mensen in het veld" Ik ben ook diegene die gaat vragen of ze iets willen drinken of gaat vragen of ze een tas warme soep willen als ze in putje winter om 22.00 uur de wijkkast aan het herstellen zijn die weer iemand omver gereden heeft :)

Mijn probleem is inderdaad met die "managers" die gisteren afgestudeerd zijn van de Vlerick Business School, nog nooit een F-connector of Coax kabel van dichtbij gezien hebben, laat staan ooit een tang in hun handen gehad, maar het hier even snel met hun "flow-chartjes" en "powerpointjes" gaan regelen en optimaliseren.

En dat probleem is er volgens mij wel echt bij zeer veel bedrijven, gigantisch veel "managers" en zeer weinig "techniekers" , dus zoals ik eerder zij, geef wat loon van die managers aan de techniekers, er zal wel meer interesse komen voor de technische beroepen :)

Ik weet niet of je op de hoogte bent van de huidige situatie bij Telenet , maar die zijn al meer dan een jaar aan het "proberen" overschakelen naar een nieuwe support/IT systeem (zeer waarschijnlijk "geoptimalizeerd" door één van deze managers, mogelijk misschien ook inclusief verhuis naar India voor wat "winstoptimalisatie" ) , die support werkt dus al meer dan een jaar totaal niet, kijk maar op hun eigen website, het lukt maar niet om het in orde te krijgen, je kan hun momenteel zelfs niet via een online ticket bereiken, je kan enkel bellen of een brief sturen LOLZ en dat voor een internet provider.

Ik probeer ook regelmatig problemen op te lossen van mijn klanten die ze met onder andere Telenet hebben (heb zelf een electrozaak) en ik begrijp dat ze geen "deskundige" techniekers aan de helpdesk bij de telefoon kunnen zetten, maar meestal als ik bel, hoor ik al na 2 zinnen dat het totaal nutteloos gaat zijn, en hang ik in en bel terug tot ik iemand aan de telefoon krijg die misschien al een router of switch in het echt gezien heeft :)
rolelael @Hansie999910 juni 2023 16:53
Dit heb ik ook meegemaakt met Telene tijdje terug ( 16u zonder internet ) paar keer gebeld, whatsapp, messenger. We weten v de storing ze zijn er mee bezig. De dag erna . Niks. Facebook group vd gemeente vol issues.. probeer nog eens : meneer ligt a uw model, al eens herstart. Zo ja , dan kan u een afspraak maken vr de techkieker. Toevallig zitten er telenet mensen bij mij op kantoor ikv connectie agentschappen. Laat ze kijken, ow 51 huizen zonder internet. Direct spoc erop en 1u later opgelost
Blokker_1999
@Hansie999910 juni 2023 20:25
En deze post toont voor mij ook aan dat je er zelf eigenlijk niets van kent. Wat is men met wachtbuizen die aan 1 punt samenkomen wanneer een glasvezelkabel gewoon van huis naar huis loopt, net zoals de coax kabel vandaag de dag of ook de gewone telefoniekabel?

En nee, rioleringswerkers zijn daar niet geschikt voor, en ook niet in elke woning komt de riolering op dezelfde locatie binnen als waar de telecom binnenkomt, riolering past ook niet in de energiesteen die vaak gebruikt wordt om nutsvoorzieningen, waaronder telecom, het huis binnen te brengen. Water wel, maar riolering zeker niet.

En standaard helpdesk procedures bestaan ook met een reden. Ja, in sommige gevallen vloek je er op, maar aan de andere kant wil je niet weten hoe vaak mensen gewoon zo dom zijn dat die standaard procedure net geld uitspaart in plaats van te doen wat de klant denkt dat het beste is in plaats van de procedure te volgen.

Het management kijkt op lange termijn, en jij hebt nooit met management gesproken, ook niet met de afdeling die over verglazing gaat. Jij hebt puur met customer services gesproken, die weten niet eens wat er aan de hand is en kunnen je ook niet meer dan een standaard antwoord geven.

Wanneer er tegenwoordig grote werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij een straat moet worden opengebroken zal de gemeente alle nutsbedrijven daarover inlichten. Als zij in de nabije toekomst ook werkzaamheden hebben ingepland, dan kunenn ze die op hetzelfde moment doen. En dat is bij jouw ook gebeurd, eerst Telenet en daarna de rioleringswerken. NOOIT tesamen, maar dan wel vlak na elkaar. Tesamen gebeurt niet omdat er bij problemen dan een discussie kan ontstaan over wie er verantwoordelijk is voor het probleem. En je wil niet dat zo een werf, waarbij je straat helemaal opengebroken is, maandenlang stil ligt tot het conflict is opgelost.

Waarom Telenet met de coax eerst? Waarschijnlijk omdat dat het kleinere werk is, moet alleen het voetpad voor opengebroken worden. Die riolering ongetwijfeld de hele straat. Voor de rest is het onbelangrijk wie er eerst gaat, diegene die erna komt kan altijd schade veroorzaken aan de werken van de vorige. En als jij denkt dat het graven van een kabeltje zonder beschadigingen gaat ... denk dan maar snel wat anders. De techniekers die bij ons op de firma de glasvezel kwamen aansluiten voor Proximus waren er in geslaag de kabel van Telenet te beschadigen, zie je enkele dagen later ineens busjes van Telenet voor de deur en hoor je dat het bedrijf naast ons al enkele dagen zonder Telenet zat.
Beeldbuisje @Hansie999911 juni 2023 11:17
Exact zoals hier. Toen in de "hoofdgemeente" de mensen van Fiberklaar van deur tot deur aan het gaan waren, werd hier in de deelgemeente een belangrijke hoofdweg vernieuwd. Inclusief echt alles, elektriciteitskabels onder de grond ipv luchtlijnen, coax van telenet moest dus ook de grond in,... dat heeft hier weken open gelegen.

Thuiswerkende vrouw en elke vijf voet geen kabelsignaal, dus ook geen Telenet internet. Frustrerend, geen compensatie van Telenet, dus straks glasvezel zal de oplossing wezen...
Zo ging ik op een vrije dag naar de ploegen van Telenet en Proximus informeren naar glasvezel.
Nou, er wordt enkel terug coax en koper onder de grond gestoken zoals het was. Glasvezel??? Zeker de eerste vijf jaar niet, want eens zo'n straat compleet vernieuwd is, mag die de volgende 5 jaar niet terug opnieuw open.
Tsja twee straten verder ligt het op moment van schrijven vol blauwe rollen en is men volop aan het ingraven.
Ook hier weer op z'n Belgisch: die bewuste baan moet zeer binnenkort ook weer open wegens het gescheiden rioleringsstelsel.

Men schrikt er hier in België van dat de mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek... hoe zou het komen...
Ze leerden ons al van in de kleuterklas om met elkaar te praten
corpetter @courthje10 juni 2023 14:20
Grappig is dit helemaal niet.
Proximus is al bijna 8 jaar FTTH aan het uitrollen,en zitten aan amper 22%
Van traagheid gesproken.
Fiberklaar is ook maar pas begonnen.
98% van alle Telenetters kan al 2 jaar 1Gbps krijgen.
Proximus wou de samengang van Telenet met Fluvius bij de Rate van Staten tegenhouden,maar vingen bot.De schrik zit er goed in.
Er staat die 2 nog wat te wachten.
corpetter @courthje10 juni 2023 18:07
Telenet legt al jaren bij elke nieuwe verkaveling glasvezel in de grond.
Manderlay1 @courthje11 juni 2023 00:10
Waarom absurd?

Zijn 2 concurrenten met verschillende visies, als ze op elkaar moeten wachten dan zal er nooit iets gebeuren. Ieder bedrijf heeft zijn toekomstvisie en budgetten om te investeren.

Wat ik absurd vind is dat men een bedrijf samen opricht hiervoor, waarom niet gewoon facturen aan Telenet?
Bousafri @courthje11 juni 2023 12:42
Beste,

Dit is niet waar, overaal waar fiberklaar graaft gaat Telenet/fluvius automatisch mee in synergie.
cyberbelgium 10 juni 2023 10:17
lijkt me een beetje achter te lopen op proximus
80% van vlaanderen in 2038
95% van belgie tegen 2032 ....
ben zelf van plan om naar proximus fiber te gaan ,omdat het hier al ligt en gratis wordt geinstalleerd
Andros
@cyberbelgium10 juni 2023 10:32
Proximus moest wel, er zat niet genoeg rek op DSL om de capaciteit op coax bij te benen. Voorlopig kan Telenet op sommige vlakken nog concurreren met coax maar ook dat is eindig en dat weten ze. Maar dit bericht was een kwestie van tijd.
dasiro @Andros10 juni 2023 11:17
coax doet nu al gigabit. Ik heb het een maand ofzo gehad, maar zag echt geen meerwaarde in het snelheidsverschil met 300Mbit, dus ik heb m'n vorige abbo teruggevraagd nadat ze de prijs hadden verlaagd.

Ik weet niet hoe het met overboeking zit, waar ik bij telenet nooit last van heb gehad, terwijl dat bij adsl veel meer een issue was, dus long story short: telenet kan het zich ruim permitteren om er langer over te doen en in Wallonië (waar de dichtheid veel minder is) zijn ze toch niet actief, dus dat is een gigantische kost die ze besparen tov proximus
keejoz @dasiro10 juni 2023 11:28
Nogal kort door de bocht. We halen nu inderdaad reeds gigabit snelheden op de lijnen van Telenet maar ondertussen is hier tegen het eind van het jaar 10gbit beschikbaar via het glasvezelnetwerk van Proximus.

Bovendien kijk jij alleen naar download. De snelst mogelijke upload die je nu kan krijgen bij Telenet is 50mbit (Fibernet) of 75mbit (Corporate Fibernet, minimum 300 euro per maand).

Dat is niets in vergelijking met de 500/500 lijnen die nu al beschikbaar zijn bij de concurrentie.

Dus neen, naar mijn mening kan Telenet zich momenteel absoluut niet matchen - en na 15 jaar een zeer tevreden klant te zijn met meerdere vestigingen en addressen kijken wij ook om zo snel mogelijk over te stappen.
dasiro @keejoz10 juni 2023 14:01
Jij spreekt over business/corporate en ik over residentieel. de meeste residentiële klanten hebben er geen nood aan om de investering sneller te rechtvaardigen.

Zelfs in het business-segment zijn die hogere snelheden vaak niet nodig (ik zeg bewust niet nooit). Ik heb voor een bedrijf gewerkt die honderden vestigingen met amper 10 of 20Mbit rond kregen en momenteel voor een ander ook nu weer met een paar honderd vestigingen nog ruim toekomen met het standaard business lijntje. In het eerste geval was het voor ons op IT soms lastig, maar als je niet sneller kan krijgen dan adsl op veel plaatsen in Wallonië, dan moet je roeien met de riemen die je hebt.
vlijmen @dasiro10 juni 2023 21:01
Op welke afgelegen plekken zaten die locaties dan in Wallonië? Voo is net zo wijdverspreid in Wallonië als Telenet in Vlaanderen. Ja de snelheid loopt ietsje achter op Telenet, maar nog altijd ruim voor op Proximus.
corpetter @keejoz10 juni 2023 18:18
72% proximus klanten moeten het nog doen met maximaal 100Mbps.
Vergeet niet proximus is al bijna 8 jaar bezig met hun glasvezel uitrol.
Terwijl over coax 10/6Gbps mogenlijk is binnen paar jaar met docsis4.0.
Ondertussen rolt Telenet zijn glasvezel ook dagelijks verder uit.
Maar wat heb je als consument aan 1000Mbps.
Ik heb 1000Mbps down en eerlijk gezegd,voor niets nodig.
Arrigi @dasiro10 juni 2023 12:22
Overboeking is op de DSL lijn zelf nooit een ding geweest. Bij coax net wel omdat dat een gedeeld medium is waarbij je met X gebruikers een segment met Y bandbreedte deelt.
Beide technieken komen ergens op een centraler punt samen waar de uplink dan weer met overboeking te maken kan hebben.

De technische nadelen van DSL liggen elders, niet bij overboeking.
System @dasiro10 juni 2023 22:07
Enkel download. Ik dacht dat Telenet slechts 60Mbps upload gaf om hun coax maximaal.
Met glas kan je 1Gbps full duplex krijgen.
k995 @cyberbelgium10 juni 2023 11:38
Nee voor, telenet kan immers al aan 90% gigabit aanbiedt. Proximus zit nog op 50-100mbit.
Proximus had dit al 10 jaar geleden moeten gedaan hebben. dat telenet dus trager fiber aanbied is redelijk logisch: is niet echt nodig voor hen.
corpetter @k99510 juni 2023 14:31
Ik zit er niet op te wachten
Ik heb FTTH helmaal niet nodig
Vandaag al ruim 1Gbps down over coax.
1Gbps up komt er ook aan over coax eens docsis3.1volledig is uitgerold.
https://www.speedtest.net...62-4bda-9846-d2adc43627c9
kiang
@corpetter10 juni 2023 15:02
Als je denkt dat Telenet dosics 3.1 met 1 gbps upload gaat aanbieden, dan raad ik je aan het interview met de Ziggo topman eens te lezen: dat gaan ze sowieso niet doen, want een moderne verbinding leveren is niet wat ze willen. Upload is niet nuttig voor hun doel (slijten van zo veel mogelijk extra diensten, die allemaal berusten op download, niet upload) en dus doen ze op dat vlak het minimale dat nodig is om nog competitief te zijn. 1 gbps up zullen ze pas bieden wanneer mensen het echt gaan gebruiken.

En voor je denkt "dat is ziggo, niet Telenet": het zijn zusterbedrijven onder Liberty Global. En alle LiGlo bedrijven varen exact dezelfde koers. Ziggo en Telenet doen heel er alsof ze hippe zelfstandige bedrijven zijn die innoveren, maar in realiteit zijn ze het equivalent van de lokale McDonalds: die franchisehouder kan ook zo goed als niets zelf beslissen.
corpetter @kiang10 juni 2023 15:15
John Malone eigenaar van Liberty global,aanwezig in 13 Europese landen excl de US.
Zelfs 6Gbps up kunnen ze aan binnen enkele jaren over docsis4.0
Als het nodig blijkt,zullen ze dat wel leveren.
Gewoon klaar zijn voor de toekomst.
Zo simpel is het.
kiang
@corpetter10 juni 2023 21:55
"we kunnen dit aanbieden" is met elke dosics standaard het verhaal. Daadwerkelijk wordt de upload nooit noemenswaardig verhoogd, er wordt telkens gekozen om toch maar downlink te prioriteren.

Dat jij gelooft dat dat met dosics 4 anders wordt is jouw keuze, maar de geschiedenis toont aan dat dat loze hoop is.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 16:15]

corpetter @kiang11 juni 2023 07:56
Wat heb je als consument aan 100-500-1000 Mbps up
kiang
@corpetter11 juni 2023 14:01
1. Grappig hoe je het argument nu verlegt van "tekent kan dat hoor!" naar "dat heb je toch niet nodig!".

2. Het enige moment dat mijn verbinding traag aanvoelt is wanneer ik iets upload, of wanneer ik een nieuwe game installeer. Die game wordt wel sneller als ik van zeg maar 300 naar 1000 down ga, maar aangezien moderne games 70 GB zijn ben je dan alsnog aan het wachten, dus hoe ik met die games omgaan (download starten en wat anders gaan doen) verandert niet echt. Upload echter verander wel degelijk: 500MB uploaden duurt op een ziggo 300/30 Mb verbinding 2 minuten. Met een fiber aansluiting duurt dan 5 seconden. Dat is een wezenlijke verandering in hoe je met die upload kan omgaan.
!nFerNo @corpetter11 juni 2023 23:44
Wat heb je als consument aan 100-500-1000 Mbps up
Met die vage redenering hoeft er nooit iets te veranderen.
Miglow @corpetter10 juni 2023 18:58
Precies. Als het nodig is. En geen seconde eerder. Dus ergens in 2075 ofzo.
corpetter @Miglow10 juni 2023 19:46
Mag voor mij ook 2100 zijn.
Kan met 1Gbps nog langer verder.
corpetter @k99510 juni 2023 14:38
Na bijna 8 jaar uitrol FTTH proximus,moet nog 78% het runnen met amper 100Mbps.
98% van alle Telenetters kan vandaag 1Gbps aan.
k995 @corpetter10 juni 2023 14:44
idd telenet heeft een enorme voorsprong op proximus
analog_ @cyberbelgium10 juni 2023 11:21
en fout. pxm beoogt 95pct van belgie, telenet gaat voor 76pct van vlaanderen. groot verschil.
deneys @cyberbelgium10 juni 2023 12:00
Ze hebben net Fiber van Proximus komen leggen in de straat, nu gaan ze alles weer open leggen? Dit had gewoon 1 netwerk moeten zijn.
Andros
@deneys10 juni 2023 12:32
Waarom? Beide zijn commerciële partijen die los van elkaar opereren. Er is een vrije markt, waarom zou dat dan 1 netwerk moeten zijn? Dat is in de oude DSL/DOCSIS situatie ook niet. Mobiel zijn er zelfs drie. Bij storingen is dat erg handig, belangrijke infrastructuur kun je dubbel uitvoeren op deze manier, ik niet in waarom het 1 netwerk zou MOETEN zijn...
bjp @Andros10 juni 2023 14:18
omdat je dan 1 netwerk van fiber (waar iedereen op kan) hebt in plaats van 2 of 3?

de grootste kost is net straten open leggen...

Doe het dan maar 1x.

fiberklaar/proximus kan je ook iets anders dan proximus nemen als aanbieder. Dat netwerk is al gedeeld.

Had veel slimmer geweest om telenet/fluvius direct bij fiberklaar te betrekken.
corpetter @bjp10 juni 2023 15:06
Of andersom,Fiberklaar is maar 'n klein visje,weet je wel hoe groot Fluvius is.
10 bedrijven onder zich en 231.000km kabel in beheer.
Limburg in Belgie waar Fluvius de kabel volledig beheerd.
bjp @corpetter10 juni 2023 18:54
Fiberklaar is o.a. het netwerk van Proximus, toch "maar" een klein spelertje.. Hun ambitie (zie artikel) is om meer dekking en vroeger te hebben...
corpetter @deneys10 juni 2023 14:39
Hier ligt al zo lang Fiber in de straat.
Daarom heb je het nog niet.
icecreamfarmer @cyberbelgium10 juni 2023 10:21
Dat is nogal ambitieus zeg...
lbilliet 10 juni 2023 14:24
Ik begrijp dat het vloeken in de (vrijemarkt)kerk is, maar waarom zou de infrastructuur niet gewoon geheel rechtstreeks of onrechtstreeks via de overheid kunnen lopen? Stel je voor dat verschillende bedrijven een eigen gas-, elektriciteit- of waternet aan zouden leggen? Om nog maar te zwijgen over een wegennet? Misschien goed voor de concurrentie, maar echt niet praktisch. Dergelijke basisinfrastructuur moet je imo niet in handen van de markt leggen. Oh, ik weet dat ze nu al een vinger in de pap hebben, maar het verschil met de aangehaalde publieke netten is toch opvallend.
Blokker_1999
@lbilliet10 juni 2023 20:28
Omdat je toch echt meerder onafhankelijke netwerken wenst te hebben. Niet zozeer voor de consument, maar zeker wel de bedrijfswereld. Je ziet vaak genoeg problemen bij 1 ISP en van zodra je het label kleine onderneming van je afschud ga je al heel snel naar redundantie van dat soort infrastructuur kijken. Dan is het wel leuk als je 2 totaal van elkaar gescheiden netwerken hebt.
Wikiaside @Blokker_199911 juni 2023 14:46
Voor electriciteit en water hebben we ook maar 1 net en het is redundant genoeg, of niet?

Ik zit zelf al lang te denken wat een betere optie is
Blokker_1999
@Wikiaside11 juni 2023 17:06
Euhm, neen. Waarom hebben zovele bedrijven een UPS en noodgenerator staan bijvoorbeeld? Dat is niet omdat 1 elektriciteitsnet voldoende is. En een tijdje terug kregen we een melding van 1 van onze datacentra, 1 van hun stroomtoevoeren was offline, maar door de redundantie in hun stroomtoevoer (aangesloten op 2 verschillende hoogspanningsnetten!) was er geen enkel probleem te verwachten voor de stroomvoorziening.

En ook water is natuurlijk heel eenvoudig lokaal te bufferen, en dat gebeurd ook vaak. al is het maar als verplichting om te voldoende aan de brandveiligheidseisen.

Maar hoe ga je internet toegang lokaal zien te regelen voor wanneer je internet eruit gaat? Zelfs al is het een 4G simkaart die je maar klaar hebt liggen, dat is een tweede toegang naar het internet. Daar kan je nu eenmaal lokaal niet veel aan doen. Als je het nodig hebt voor je bedrijfsvoering dan wil je dat redundant, en op een correcte manier..
Mantis 10 juni 2023 10:26
Gemiste kans op eindelijk extra concurrentie naast Telenet en Proximus. Wat wint Fluvius erbij om in zee te gaan met Telenet?
rafbelg @Mantis10 juni 2023 11:45
Fluvius is eigenaar van de coaxkabel in 1/3 van Vlaanderen. De telecominfrastructuur van Fluvius wordt nu aan Wyre gegeven in ruil voor 33,2% van de aandelen.
De volgende zes jaar krijgt Fluvius met deze deal een jaarlijks dividend van 120 miljoen euro.
Daarna zal Fluvius wellicht aanzienlijk hogere dividenden ontvangen wanneer de grootste investeringen van Wyre achter de rug zijn en de cashflow explodeert.
Frame164 @Mantis10 juni 2023 10:44
Schaalgrootte. De marges van providers zijn niet extreem hoog dus het is maar helemaal de vraag of een extra provider voor lagere prijzen zorgt. Eerder hoger omdat alle netwerken dan kleiner worden maar een groot deel van de kosten onafhankelijk zijn van het aantal klanten.
datajuggler 10 juni 2023 11:17
Net heel Vlaanderen openleggen, straten en trottoirs, met "Fiberklaar" kabel. Nu: andere partij komt opnieuw alles openleggen en kabeltje bijleggen. Jezus Christus zeg, hoe oeverloos inefficiënt en wat een overlast voor bewoners. Ik vraag me af of dat in andere landen ook zo is.
Andros
@datajuggler10 juni 2023 11:50
Een voorbeeld uit een ander land :)

forumtopic: Delta fiber vs viberq

Dus ja, dat gebeurt vaker als er gekozen is voor een vrije markt.
KKose @datajuggler10 juni 2023 16:42
Wordt via de gevels gedaan.
Manderlay1 @datajuggler11 juni 2023 00:14
Dus laten we allemaal samen wachten tot de prive bedrijven hun toekomst visie en budgetten hebben gelijk gestemd om alles samen te doen?

Wanneer denk je dat zoiets zal gebeuren?
af_bert 10 juni 2023 11:41
Bij ons in de buurt zijn ze ook bezig om glasvezel aan te leggen...
Heel mooi! De straat wordt niet opengebroken maar de kabel wordt langs de gevels gemonteerd. Dus overal van die lelijke draden langs de gevels.
Weldra gaan de gevels vol hangen met glasvezelkabels?

Proximus gaat dat weldra ook in onze straat zo doen. En dan door de gevel een kabel boren naar binnen toe. Dat er al analoge leidingen ondergronds liggen en dus buizen van de straat door de voortuin naar de woning, daar trekt Proximus zich niets van aan.
Nou, door mijn gevel boren ze niet. NOOIT!
RedPas 10 juni 2023 10:25
Telenet en Fluvius samen? De grootste gangsterpraktijken samen!
Dat beloofd, geen van beide is geintresseerd in hun netwerk, enkel maar de prijzen opdrijven!

Ben eens benieuwd wanneer ze hier (Houthulst ,Belgie) gaan langskomen.
Hier paar kilometer verder ligt klein dorpje met paar honderd bewoners en die hebben al 3 jaar fiber.
En hopelijk gaan ze de techniekers dan ook bijscholen...

Proximus is ook dat niet.... Daar denken ze dat Belgie maar bestaat uit Brussel en Antwerpen.
Adverteren met iets wat al niet haalbaar is 10Gig fiber en flink de prijzen optrekken.
Dringend tijd dat die markt opengegooid word!!!

[Reactie gewijzigd door RedPas op 22 juli 2024 16:15]

Andros
@RedPas10 juni 2023 10:35
En hoe had je graag de markt open gegooid zien worden? Als consument ben je al niet gebonden aan een vast contract, je kan overstappen wanneer je wil. Het staat eenieder vrij om diensten aan te bieden op de Belgische markt en je kunt als geinteresseerde partij gewoon een netwerk gaan aanleggen (met de nodige vergunningen etc). Internetproviders hebben gevelrecht, recht op graafwerken etc en ga zo maar door, wat moet er nog gebeuren?
orvintax @Andros10 juni 2023 10:56
Ik denk dat OP bedoeld dat het tijd word voor wat meer concurrentie op de markt.
Andros
@orvintax10 juni 2023 11:04
Als OP dat bedoelt had OP dat wel gezegd, er staat duidelijk OP "de markt opengegooid" wil zien worden. De concurrentie is er al jaren en mensen nemen het simpelweg niet. Scarlet had nauwelijks klanten tot ze overgenomen werden door Proximus en het budgetmerk werden. EDPnet heeft op 15 jaar tijd 40.000 klanten kunnen trekken in een land van 11 miljoen inwoners. Op de coaxkabel van Telenet biedt Orange al enige tijd hun diensten aan terwijl die kabel in andere landen *kuchNL helemaal gesloten is. Het staat eenieder vrij om een nieuw netwerk aan te leggen en blijkbaar heeft geen enkel bedrijf daar interesse in op de Belgische markt. Wie moet er dan nog een "markt open gooien" en als de overheid dat op een vrije markt moet doen, wat kunnen ze dan nog meer doen dan nu? Oprechte vraag, ik zie vooral een markt waar de consument vastgeroest zit in geklaag over twee grote marktpartijen en zelf niet overstapt naar een andere partij. Wie moet er dan nog iets gaan doen en waarom?
Transferno @orvintax10 juni 2023 11:02
Nog meer extra fibers?
Meer concurrentie werkt niet, daar zijn we te klein voor.
orvintax @Transferno10 juni 2023 11:40
Meer concurrentie werkt niet, daar zijn we te klein voor.
Nou ja, ik zou toch graag iets anders zien dan een duopolie.
cwegh @RedPas10 juni 2023 10:48
Wat mij betreft ligt de markt open. Dat er nog niet overal kabels liggen is een kwestie van tijd. Infrastructuur werken kosten nu eenmaal tijd. Maar nu kan je bvb RapidXS afsluiten op de fiber van fiberklaar met eigen firewall/router voor 40€ per maand met een snelheid van 1gbit up en 1 gbit down. Dat is uitermate goedkoop in mijn boekje.
Wikiaside @cwegh10 juni 2023 19:16
Ik vind het jammer dat ze niet op het Proximusnetwerk zitten
Frame164 @RedPas10 juni 2023 10:42
Maak een businessplan, zoek investeerders en ga beginnen!
stijn014 10 juni 2023 10:23
Hoop dan wel dat het bij andere mensen die op een appartement wonen wel kan. De VME wil geen kastjes aan de muur en er mag zeker niet in de tuin worden gegraven.
Beste opmerking was :" je hebt dat niet nodig. Ik ben een gamer en ik verbruik maar 30GB per maand"
Andros
@stijn01410 juni 2023 11:16
Kwestie van wijzen op recht van vrije informatievergaring. Bij gebouwen met meerdere bewoners wordt er ook al jaren stennis geschopt over plaatsing van schotelantennes terwijl dit wettelijk niet belemmerd mag worden. Aanleg van fiber is hetzelfde verhaal, providers hebben bv gevelrecht om de kabels langs de gevels te plaatsen en hebben hier wettelijk geen toestemming van de eigenaar van het pand voor nodig. Als het echt niet anders kan heb je de mogelijkheid om die glasaansluiting via de rechter af te dwingen, je hebt een hele grote kans om dat te winnen. Of het de verstandhouding met mede-eigenaars ten goede komt laat ik in het midden overigens :) .
keejoz @Andros10 juni 2023 11:32
Bij mij thuis is het probleem momenteel dat ik helemaal bovenaan in de toren woon en dat er geen schacht is voor kabels. Proximus wil dus de kabel binnen halen langs de kelder, om dan langs de muur van de trap naar de appartementen gaan. De eigenaar van het gebouw wil dit niet en gevolg is dus dat het hele gebouw geen fiber kan krijgen.
Wikiaside @keejoz10 juni 2023 19:11
Zo ver dat ik weet kan de syndicus daar niets op zeggen
QLMJ648y 10 juni 2023 11:33
wordt dit ook een budget PON versie of wordt het AON?
Wikiaside @QLMJ648y10 juni 2023 19:17
voor consumenten is het bijna altijd PON. Proximus heeft wel XGS-PON voor sommige steden ingezet, dan kan je tot 10Gbps krijgen!
QLMJ648y @Wikiaside10 juni 2023 19:28
Zou Brugge één van die steden zijn?
Wikiaside @QLMJ648y11 juni 2023 09:46
Momenteel is het enkel beschikbaar voor bedrijven in Brussel, Antwerpen, Namen, Gent en Luik

https://www.proximus.be/n...jven/b-orphans/fiber.html
KKose 10 juni 2023 11:01
Ik hoop dat er op Europese niveau providers komen ipv nationale providers.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.