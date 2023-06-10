Telenet en Fluvius starten vanaf juli met aanleg Wyre-glasvezelnetwerk in België

Telenet en Fluvius starten vanaf juli met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Vlaanderen en gedeeltelijk in Brussel. Dit doen de partijen via het nieuw opgerichte infrastructuurbedrijf Wyre, dat eerder de werknaam NetCo kreeg.

In 2038 willen Telenet en Fluvius onder de naam Wyre bijna 80 procent van de woningen in Vlaanderen en delen van Brussel voorzien hebben van glasvezel. Met het project gaat rond de 2 miljard euro gemoeid. De plannen voor de samenwerking liggen al langer op tafel, maar zijn recent pas goedgekeurd door de Europese Commissie.

De bedrijven gaan het glasvezelnetwerk ook verhuren aan concurrenten. Zo heeft Orange al een vijftienjarige overeenkomst gesloten met Telenet. In de tussentijd is concurrent Proximus is al langere tijd bezig met de uitrol van glasvezel in België. De aanbieder richt op een dekking van 95 procent in 2032.