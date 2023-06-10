Apple en Amazon moeten verantwoording afleggen in VS voor opdrijven iPhone-prijs

Een federale rechter uit het Amerikaanse Seattle oordeelt dat Apple en Amazon verantwoording moeten afleggen in een antitrustzaak. De techbedrijven worden aangeklaagd vanwege het kunstmatig opdrijven van de prijzen van iPhones en iPads op het platform van Amazon.

De techbedrijven werden in november al aangeklaagd door consumenten uit de Verenigde Staten die na januari 2019 een iPhone of iPad hebben gekocht via het platform van Amazon. Volgens de aanklacht trad de overeenkomst tussen Apple en Amazon om het aantal externe Apple-verkopers op het platform te beperken dat jaar in werking.

In 2018 zouden er nog 600 Apple-resellers op het platform actief zijn, een jaar later verdwenen ze bijna allemaal van de website van Amazon. De prijzen van Apple-producten zouden vervolgens met meer dan 10 procent zijn gestegen. Bovendien zouden kortingen van 20 procent op Apple-producten niet langer gebruikelijk zijn, wat daarvoor wel het geval was.

Naar verluidt heeft Apple met Amazon afgesproken om een korting te geven op zijn producten als Amazon het aantal externe Apple-verkopers op het platform zou verminderen. Volgens Apple heeft het bedrijf het aantal resellers beperkt om namaakproducten op het platform te verminderen. Het techbedrijf stelt daarnaast dat het om een 'alledaagse overeenkomst' gaat.

De Amerikaanse federale rechter, John Coughenour, verwierp eerder deze week echter de poging van de techbedrijven om de aanklacht te laten vallen. Dat betekent dat de rechtszaak verder zal gaan om onder meer bewijsmateriaal te verzamelen tegen Apple en Amazon. Volgens de advocaat van de eisers, Steve Berman, is het oordeel van de rechter om de zaak te vervolgen 'een grote overwinning voor consumenten van Apple-telefoons en iPads'.

In oktober van vorig jaar werd er door een Italiaanse rechtbank nog een boete van meer dan 173 miljoen euro geschrapt die was opgelegd door marktautoriteit AGCM. In deze zaak werden de techgiganten ook aangeklaagd vanwege een verkoopbeperking van producten van Apple en Beats via Amazon.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 10-06-2023 09:34 86

10-06-2023 • 09:34

86

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Reacties (86)

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ITsEZ 10 juni 2023 12:10
Dit is niet exclusief aan Amerika of Amazon, maar helaas is dit een wijdverspreid fenomeen waar toezichthouders zich maar niet aan durven te wagen.

Bij Bol.com gaat dit voor externe verkopers exact hetzelfde. Merken als Sonos, JBL, Dyson, etc. Hebben weten af te dwingen dat enkel “geautoriseerde partners” deze merken morgen verkopen. In de praktijk wil dat zeggen dat deze merken volledige controle hebben over de prijs van hun producten. In de overeenkomst om geautoriseerd partner te worden staat namelijk dat je niet mag verkopen op andere platformen, en bovendien mag je niet onder de marktprijs verkopen. Doe je dit wel? Dan krijg je gewoon geen producten meer geleverd.

Op die manier zie je dus dat Sonos zelf bepaald op welke momenten er korting op een model zit. Buiten deze acties om worden de producten altijd aan de adviesprijs verkocht. Dit staat concurrentie en een gezonde markt dus flink in de weg.

Overigens is elektronica niet de enige markt waar dit aan de hand is. In de beauty markt zie je dit ook veelvuldig voorkomen. Rituals die juridische dreigbrieven stuurt naar bedrijven die hun producten verkopen zonder overeenkomst, parfum merken die Kruidvat aanklagen omdat het niet aan hun “merk imago” zou voldoen. Als je gaat berekenen hoeveel geld consumenten “te veel” betalen door dit soort praktijken kom je op een schrikbarend hoog bedrag uit.
koppie @ITsEZ11 juni 2023 13:32
Er zit hier nog steeds een klein verschil tussen, namelijk dat een leverancier altijd mag bepalen wie zijn producten verkoopt de producten afneemt. Wat hier gebeurt is dat Apple Amazon voordelen heeft gegeven, en dat daarna Amazon andere verkopers langzaam maar zeker van het platform heeft geweerd. Volgens mij zijn de een-na-laatste en laatste stap niet legaal.

[Reactie gewijzigd door koppie op 22 juli 2024 21:20]

ITsEZ @koppie11 juni 2023 14:01
Dat is incorrect, een merkeigenaar mag uiteraard zelf bepalen aan wie ze producten leveren. Echter, nadat ze het product binnen een Europees land op de markt hebben gebracht mag in het beginsel iedereen het product (door)verkopen. Dat heet uitputting, en zolang de verkoper geen wijzigingen aan het product aanbrengt heeft een merk daar in principe weinig over te zeggen. Een van de uitzonderingen kan zijn dat het imago van het merk beschadigd raakt door de verkoop van het product op die specifieke locatie. Bijvoorbeeld Sonos speakers die op de rommelmarkt bij een kraampje worden verkocht, ik noem maar iets. Bij marketplaces (bol, Amazon) waar verschillende partijen gebruik maken van dezelfde listing en een identiek product verkopen kan daar eigenlijk nooit sprake van zijn.

Bij het weren van verkopers of het straffen van wederverkopers die een te lage prijs aanhouden is mogelijk sprake van kartelvorming en illegale prijsafspraken.

[Reactie gewijzigd door ITsEZ op 22 juli 2024 21:20]

koppie @ITsEZ11 juni 2023 18:47
Ja, je hebt gelijk, en ik heb het verkeerd beschreven. Je mag je bepalen aan wie je levert, niet wie het verkoopt. Daar zit een verschil tussen.
swhnld
10 juni 2023 09:45
Lijkt mij terecht dat dit goed uitgezocht wordt. Beide partijen zijn enorm groot en om dan de concurrentie te verstoren is verkeerd.
En 20 procent prijsverschil is ook enorm, ik ben benieuwd of eruit komt wie daar het meeste voordeel van had.
Alxndr @swhnld10 juni 2023 09:57
Maar... Het is internet, met één klik zit je op een andere site, dan koop je daar toch? Zeker als ze daar wel 20% korting geven.

Verboden prijsafspraken zijn natuurlijk verboden, maar het is algemeen bekend wat voor smerig bedrijf Amazon is, je kunt ook gewoon naar de concurrent.

Persoonlijk ga ik zelfs naar de concurrent als Amazon goedkoper is, al moet het natuurlijk niet te veel schelen :+
swhnld
@Alxndr10 juni 2023 10:05
Niet als vervolgens daar ook soortgelijke afspraken gemaakt worden. Het is een domino effect. Kijk in Nederland wat Bol.com doet als Amazon prijzen verlaagd. Ze volgen meteen. Andersom idem dito.
Dus door de grote kortingen bij Amazon te verwijderen is er voor de rest minder reden om prijzen te verlagen.
En als er dan nog een partij is die dat wel doet kan Apple met een soortgelijke deal komen om die prijzen op te krikken.

Dus goed dat dit uitgezocht wordt want het verstoord de concurrentie en kost de consument geld.
Alxndr @swhnld10 juni 2023 10:36
Kijk in Nederland wat Bol.com doet als Amazon prijzen verlaagd.
Uhm, dat is toch precies wat concurrentie is en wat we willen? Als de rest de prijs verhoogt is dat een gouden kans voor de concurrent, nogmaals, één klik verwijderd...

En uiteindelijk is het voor 99% Apple zelf wat de prijzen bepaald en Apple gebruikers zijn nu eenmaal bereid meer te betalen, en mensen in het algemeen zijn te lui om ff te zoeken, dat wordt mij hier wel weer eens duidelijk.
swhnld
@Alxndr10 juni 2023 10:40
Het artikel legt uit dat de rechtzaak gaat om dat de overeenkomst tegenhoud dat er lagere prijzen komen op Amazon.

Dus vertaalt naar de situatie hier, zou dat resulteren in hogere prijzen bij zowel Bol als Amazon.

En nu doet Apple het met Amazon, morgen een ander merk.

[Reactie gewijzigd door swhnld op 22 juli 2024 21:20]

Alxndr @swhnld10 juni 2023 10:47
Huh?
Het artikel legt uit dat de rechtzaak tegenhoud dat er lagere prijzen komen op Amazon.
Is het tegenovergestelde van wat ik lees
De techbedrijven worden aangeklaagd vanwege het kunstmatig opdrijven van de prijzen
Een als een andere winkel de prijs omhoog gooit, open ik gewoon hier de pricewatch nog een keer?

Tenzij een bedrijf de gunfactor heeft of betere service/garantie/duurzaamheid etc heeft, kies je toch voor de goedkoopste optie?
XilenceSR @Alxndr10 juni 2023 23:51
Vroegere situatie: veel verkopers van Apple producten die regelmatig ervoor kiezen prijzen lager te maken om te concurreren en dus hun eigen marges inleveren voor hogere verkoopcijfers.

Huidige situatie: die verkopers bestaan niet meer. Iedereen die koopt van Apple is verplicht de prijzen van Apple te volgen. Gaan ze eronder? Dan verkoopt Apple niet meer aan hen.

De huidige praktijken geven Apple dus de mogelijkheid de prijzen overal te bepalen en dus is er geen gezonde marktwerking meer.
Abysmax @Alxndr10 juni 2023 11:20
Het punt is dat Apple probeert resellers uit de markt te drijven, waardoor de prijs omhoog gaat. Als iedereen iets aanbied voor 900 euro, dan zou de "concurent" wel extreem dom zijn om deze voor 700 euro aan te bieden.
Alxndr @Abysmax10 juni 2023 11:37
Apple bepaalt toch sowieso (net als ieder bedrijf) gewoon de (groothandels/inkoop) prijs voor z'n producten? Die prijs is toch niet afhankelijk van de uiteindelijke verkoopprijs? Het lijkt mij dat de ene verkoper (disproportioneel) bevoordelen niet toegestaan is.

Als Apple in een pand van 10 miljoen op de Dam z'n telefoons wil verkopen, dan zal een telefoon met inkoopprijs van 600 idd 900 euro moeten zijn om dat te compenseren. Als Mohammed-Jan een webshop runt vanuit z'n garage in Noordpolderzijl, dan kan ie 700 euro vragen en waarschijnlijk nog meer winst pakken ook. Nog afgezien dat ie in de pricewatch automatisch bovenaan komt door z'n lagere prijs en dus meer ook nog bestellingen krijgt.
tweakuwe @Alxndr10 juni 2023 13:08
Maar het ging apple blijkbaar om het aantal resellers. Als er minder resellers zijn, gaan mogelijk meer consumenten direct naar Apple waar de marges per device hoger ligger voor Apple.
Groningerkoek @Alxndr10 juni 2023 12:25
In Nederland zou Mohammed.Jan mits die zijn inkoop op orde kan houden een veel grotere kans op succes hebben dan in Amerika. In Nederland is geen partij die zo groot is als Amazon in Amerika, wij zijn veel meer gewend om rond te kijken voor we wat kopen.
Zoop @Alxndr10 juni 2023 12:46
Maar als Apple en Amazon door prijsafspraken die gemiddelde prijs van 900 opdrijft naar 1000, dan gaat Mohammed er ook 800 voor vragen natuurlijk. En zo wordt door manipulatie de hele markt verstoord.

Wat jij noemt is een gezonde marktwerking. Die is niet gezond meer als die prijzen niet gebaseerd zijn op vraag/aanbod, investering/winst, etc, maar puur op het feit dat Amazon gewoon prijzen bepaald, ongeacht marktwerking.

En Mohammed is sowieso al van Amazon afgemieterd, dus daar kan hij die prijs sowieso al niet meer vragen.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 21:20]

rmk_ @Alxndr10 juni 2023 14:17
Er was een webshop die motorlaarzen van een merk verkocht onder de adviesverkoopprijs. Andere webwinkels van motorkleding in Europa waren daar over de zeik om en om die reden mocht de Nederlandse distributeur geen motorlaarzen meer leveren aan die webshop.

Zal wel vergelijkbaar zijn met Apple. Prima als je telefoons onder de adviesverkoopprijs wilt verkopen maar success met het vinden van een inkooppunt. Waarschijnlijk kom je dan voor Apple op een zwarte lijst.
Xbeek @Alxndr10 juni 2023 16:54
Het lijkt mij dat de ene verkoper (disproportioneel) bevoordelen niet toegestaan is.
Dit is dus precies het probleem!
Niemand krijgt zoveel volumekorting als Amazon (proportioneel).

Als je dan samen ook nog afspraken gaat maken, kun je concurrentie echt elimineren en marges hoog houden!

Goed dat dit wordt aangepakt!
swhnld
@Alxndr10 juni 2023 11:00
Mea culpa, had de zin niet goed uitgeschreven, is gecorrigeerd.
InsanelyHack @swhnld10 juni 2023 11:05
Ik vind het maar een raar theorema. Op amazon zitten buiten amazon andere wederverkopers. Deze worden onder druk van Apple geweerd zo zegt men nu. Waarom zouden deze wederverkopers dan bv op een eigen of andere webshop ook de prijzen verhogen? Ik denk eerder het omgekeerde. Als ik geweerd zou worden zou ik Amazon zo veel mogelijk tegenwerken om zoveel mogelijk omzet zelf te genereren binnen de mogelijke grenzen. Il zou dan niet aan prijsverhoging denken.
Groningerkoek @InsanelyHack10 juni 2023 12:20
Omdat het veel tijd, moeite en geld kost om te zorgen dat een klant in plaats van op Amazon op jouw nieuwe site terecht komt en koopt.
InsanelyHack @Groningerkoek10 juni 2023 12:43
nah dat geloof ik niet. Veel wederverkopers die ik op Amazon zie hebben ook gewoon ook een eigen website. Vaak al voordeliger qua prijs als je koopt via hun eigen website (ze moeten immers ook aan amazon betalen).
Kaoh @InsanelyHack10 juni 2023 13:25
Maar jij zag ze op.... Tromgeroffel... Amazon
Had je die webshop ooit gevonden op een andere manier?
InsanelyHack @Kaoh10 juni 2023 19:18
Ja waarom niet? Als ze bv in de pricewatch van tweakers staan of idealo ongetwijfeld. Das wel altijd mijn manier om iets te kopen. Ik ga niet direct naar Amazon.
InsanelyHack @Groningerkoek11 juni 2023 10:01
Ik zat nog te denken. Is dat wel zo? Als je op prijsvergelijking sites je producten plaatst dan lijkt me dat toch niet zo moeilijk. Denk aan pricewatch in NL, idealo in DE en price.com in de VS. Ik geloof niet dat Amazon het platform is waarvandaan iedereen kijkt waar een product eventueel nog meer te koop is. Ik kan niet inschatten of dat misschien in de VS meer gebruikelijk was dan hier maar op Amazon.nl was het vrijwel nooit interessant bij wederverkopers.
Groningerkoek @InsanelyHack11 juni 2023 13:01
Als ik een kleine nieuwe voor mij onbekende shop zie die een populair product als goedkoopste verkoopt dan acht ik de kans op een scam dusdanig groot dat ik liever wat extra's betaal en het product bij een mij reeds bekende winkel bestel. Als ik die kleine onbekende shop echter op Amazon aan zou treffen dan zou ik gewoon bestellen.
InsanelyHack @Groningerkoek11 juni 2023 15:35
Die scam verkopers bestaan op amazon net zo goed. Uiteindelijk is de shop etiquette toch gewoon altijd van toepassing en die zijn: Kijk op de prijsvergelijkingssites. Bekijk de shop reviews. Bekijk hoe je kan betalen. Bekijk de voorraad of levertijd. Daarna pas kopen toch?
Groningerkoek @InsanelyHack11 juni 2023 15:36
Nieuwe shops hebben nog amper reviews ;)
InsanelyHack @Groningerkoek11 juni 2023 15:41
Oh jawel. die kan je gewoon met een aantal verschillende accounts opdrijven.
Groningerkoek @InsanelyHack11 juni 2023 16:39
Dan begrijp je hopelijk gelijk waarom ik liever wat meer betaal voor een reeds bekende store ;)
Zoop @InsanelyHack10 juni 2023 12:51
Je kan het heus zelf ook wel goedkoper aanbieden, maar zie die mensen eerst maar eens naar je toe te krijgen. Je hebt gewoon een veel kleinere afzetmarkt, waardoor het ook al minder rendabel wordt om die lagere prijzen te kunnen vragen en zo verstoord 1 handeling van apple/amazon de gehele markt.
InsanelyHack @Zoop10 juni 2023 13:02
sure, maar dat was natuurlijk sowieso al wel een probleem op Amazon. Als je een iPhone aanbood dan stond er eerst prominent Apple als shop met rechts in het klein "ook verkrijgbaar bij deze wederverkopers vanaf". Ik ben het met je eens dat de handeling van apple amazon wel de markt verstoord. Eigenlijk is dit retail 3.0 De kruimelretailers uit de markt duwen door de grote conglomeraten.
Skiddie @InsanelyHack10 juni 2023 16:15
We zijn nog niet volledig hersteld van de hyperinflatie van GPU prijzen en je durft dit echt te vragen?
La1974 @Alxndr10 juni 2023 10:05
Het misbruiken van je positie (in dit geval als grote verkoper) is gewoon verboden. Het feit dat je makkelijk naar een ander kan doet er niet toe.

Terecht dat hier tegen opgetreden wordt.
Alxndr @La197410 juni 2023 10:41
Dat zeg ik toch letterlijk? Ik heb het over de andere kant, daar waar de consument de mogelijkheid heeft te kiezen en te stemmen met zn portemonnee.

Zulke rechtzaken zijn in mijn ogen nutteloos, want de mentaliteit waar dit soort praktijken uit voortkomt verandert niet. Bedrijven doen alles wat ze kunnen, op het randje en daar over, om meer te verdienen, maar uiteindelijk houdt de consument het in stand.
Aldy @Alxndr10 juni 2023 14:04
Deze rechtszaken zijn zeker niet nutteloos, vooral niet in de VS. Niet alleen zijn de boetes daar enorm, maar de rechtszaken zijn aangespannen door consumenten (wat ik begrepen heb uit de tekst) en de schadeclaims zijn over het algemeen ook niet misselijk daar.
En ja, ze zullen altijd proberen een gaatje in de wet te vinden om het weer te doen, maar ze zullen nu wel eerst nadenken voordat ze het weer doen.
Han_Solo @Alxndr10 juni 2023 10:27
Volgens het artikel geïnitieerd door Apple.
CH4OS @Alxndr10 juni 2023 11:18
Persoonlijk ga ik zelfs naar de concurrent als Amazon goedkoper is, al moet het natuurlijk niet te veel schelen :+
En dát is dus die 20% geweest. Op een iPhone van zeg 1000 dollar, scheelde het dus 200 dollar tov de rest omdat zij de korting niet konden geven. ;)
MeanDz @Alxndr11 juni 2023 08:14
Hear, hear! _/-\o_
Precies dezelfde overweging hier, zelfs als het goedkoper is op Amazon koop ik het niet.
Dit is een partij die doelbewust de markt kapot maakt, vervolgens leggen de concurrenten het loodje en de prijzen gaan omhoog.
Nee dan maar iets meer betalen met als de waarborg dat ik in de nabije toekomst nog iets te kiezen heb!
We worden steeds meer geregeerd door commerciële mastodonten en ik ben bang dat het te laat is om dat nog te keren maar zie dit als een vorm van lijdzaam verzet.
nehal3m 10 juni 2023 09:49
Het techbedrijf stelt daarnaast dat het om een 'alledaagse overeenkomst' gaat.
“Ja maar we overtreden elke dag de wet op deze manier!”

Als aanklager zou ik van zo’n statement watertanden.
Vexxon @nehal3m10 juni 2023 10:08
Het is een typische soort arrogantie van dit soort bedrijven, ze hebben niet eens meer door wat een dom statement het is. We overtreden elke dag op grote schaal de wet en jullie hebben nooit wat gezegd, dan mag het toch?
JBVisual @Vexxon10 juni 2023 10:15
Ik denk dat ook hier de vertaling een rol speelt.
De context is dat het niet ongebruikelijk is voor leveranciers om met verkopers deals te maken over hoe de producten verkocht worden.
nehal3m @JBVisual10 juni 2023 10:38
Dat geloof ik meteen, maar als het hier om afspraken gaat die niet door de beugel kunnen en die wel als alledaags worden bestempeld op de manier die je omschrijft dan valt er wellicht meer te halen.
BaseT @JBVisual10 juni 2023 14:17
Dat een leverancier en verkoper afspraken maken dat mag duidelijk zijn. Die gaan over inkoop aantallen, levertermijnen en kortingen etc.

Wat echter niet mag is dat de leverancier bepaalt voor welke prijs de verkoper de producten verkoopt of hoeveel korting een verkoper zijn klanten mag geven. Volgens Europese wetgeving mag een leverancier een advies uitbrengen over de prijs maar zijn prijsafspraken verboden.
JBVisual @BaseT10 juni 2023 14:30
Een minimumprijs vind ik een discutabel punt.
Als een merk een bepaald premium gehalte wilt uitstalen dan moeten daar mogelijkheden toe zijn.

Ik spreek dan niet alleen over de verkoopprijs, maar ook wat voor een support je mag verwachten.
Met een winstmarge van bijvoorbeeld €10 kan je hier in Nederland geen personeel betalen die vragen of klachten afhandelt.
Wat bijvoorbeeld bij een webshop resulteert in bijvoorbeeld alleen een slechte bereikbaarheid via e-mail.

Een klacht over een theoretisch goed product maar waar je als consument voor een goed oplosbaar probleem geen support op krijgt, doet ook erg veel afbreuk aan het Merk van een gekocht product.

Als fabrikant dus realistisch denken over wat er voor nodig is voor een verkoper om jouw product goed te ondersteunen, zou in mijn ogen dus best moeten kunnen. (Maar hier zouden transparante en open regels over moeten zijn, die ook voor het publiek duidelijk zijn)

Nu wil ik niet zeggen dat het in deze situatie ook het geval is, hier zullen vast wat zaken zijn voorgenomen die niet door de beugel zou kunnen.
Bozebeer38 @Vexxon10 juni 2023 11:23
Zolang mensen het blijven kopen, hou je dit.
Dat telt eigenlijk voor alles, van de kleding die jij draagt waarvan naar grote waarschijnlijkheid het door een kind (of in praktische zin een slaaf) ergens is gemaakt tot zelfs de welvaart die wij hier genieten, die in grote mate alleen maar in stand is te houden door ervoor te zorgen dat de schulden en ellende bij een ander komt te liggen.

Het idee van iedereen heeft het goed, is onhaalbaar.
Alleen al qua grondstoffen en ander verbruik op de planeet, raakt de boel retesnel op.
Dan is het toch echt game over voor de mensheid.

Maw zo ver strekt dit simpele gedoe.
Alxndr 10 juni 2023 09:59
Consumenten krijgen geen 20% korting meer, maar betalen 10% extra terwijl Amazon zelf extra korting krijgt van Apple?

Lees ik het nou verkeerd of heeft Amazon nu een winstmarge van 40% extra?
CAPSLOCK2000
@Alxndr10 juni 2023 11:06
Consumenten krijgen geen 20% korting meer, maar betalen 10% extra terwijl Amazon zelf extra korting krijgt van Apple?

Lees ik het nou verkeerd of heeft Amazon nu een winstmarge van 40% extra?
Dat is de strategie van Amazon. Eerst geven ze enorme kortingen en betalen die uit hun eigen diepe zak. Als de concurrentie niet meer kan volgen (omdat die geen miljarden kunnen lenen) krijgt Amazon de markt alleen in handen. Vervolgens vliegen de prijzen omhoog.
Alxndr @CAPSLOCK200010 juni 2023 11:23
Ik snap 'm niet. Leuk als Amazon geld weg wil geven in de vorm van korting, maar als die korting stopt, wat houdt iemand dan tegen om a la minute naar een andere winkel te gaan? Dat 'marktaandeel' verdampt dan toch nog sneller dan dat het gecreëerd werd?

Nogmaals, het gaat om internet verkopen, het enige voordeel van Amazon is dat ze waarschijnlijk al je gegevens al hebben en je dus maar 1 keer hoeft te klikken om iets te bestellen, waar je bij andere webwinkels je gegevens in moet vullen. Als je als die moeite niet wil nemen, prima, maar dan betaal je dus voor dat 'gemak'.
CAPSLOCK2000
@Alxndr10 juni 2023 12:07
Ik snap 'm niet. Leuk als Amazon geld weg wil geven in de vorm van korting, maar als die korting stopt, wat houdt iemand dan tegen om a la minute naar een andere winkel te gaan? Dat 'marktaandeel' verdampt dan toch nog sneller dan dat het gecreëerd werd?
Die andere winkel bestaat niet meer want die gaat failliet als iedereen bij Amazon koopt omdat het daar 40% goedkoper is. Zodra die andere winkel weg is doet Amazon de prijs omhoog. Als er een nieuwe potentieele kandidaat opstaat verlaagt Amazon de prijzen weer zodat die nieuwe winkel niks verkoopt.

Een bekend voorbeeld zijn babyluiers. In de VS kun je die eigenlijk alleen nog bij Amazon kopen en een handvol grote warenhuizen. Met uitzondering van een paar dure niche bedrijven zijn alle andere luierverkopers failliet gegaan over overgenomen door Amazon. Zo ongeveer iedere site die luiers online verkoopt verwijst vroeg of laat naar Amazon door of is onbetaalbaar voor de meeste mensen.
Het verhaal is veel langer, hier kun je er meer over lezen:
https://arstechnica.com/t...up-rival-with-price-cuts/
Dit is slechts een voorbeeld, er zijn er veel meer.
nehal3m @Alxndr10 juni 2023 11:39
Apple is denk ik een uitzondering, maar de meeste verkopers op Amazon tekenen een overeenkomst die stelt dat ze hun waren niet elders mogen verkopen voor een lagere prijs dan waarmee ze adverteren op Amazon.

Er zal dus nooit een andere webwinkel zijn die dezelfde spullen goedkoper aanbiedt dan Amazon doet en dus kan je als consument nergens anders heen.

De pest is dat je een enorme hoeveelheid kopers links laat liggen als je niet verkoopt via Amazon.
Alxndr @nehal3m10 juni 2023 11:58
..maar de meeste verkopers op Amazon tekenen een overeenkomst die stelt dat ze hun waren niet elders mogen verkopen voor een lagere prijs dan waarmee ze adverteren op Amazon.
Je hoeft geen wurgcontract te tekenen... Elk voordeel heeft z'n nadeel. Veel kopers? Dan wordt je Amazon's bitch, maar daar kies je dan zelf voor. Het zelfde met apps uit willen brengen voor Apple (en mindere mate) Android, wil je geen 30% betalen? Prima, dan maak je het jezelf moeilijk of onmogelijk, maar dat doe je zelf.

En nogmaals, terug naar m'n eerste opmerking, illegale dingen zijn illegaal, maar we laten ons te makkelijk om de tuin leiden door dit soort bedrijven. Als consument hebben we de uiteindelijke macht, want wij bepalen wat, wanneer en waar te kopen. Maar in plaats van niet mee te werken aan zulke praktijken, maken we dit soort bedrijven alleen maar machtiger.
nehal3m @Alxndr10 juni 2023 14:06
Dan wordt je Amazon's bitch, maar daar kies je dan zelf voor.
Dat is een 'offer you can't refuse'. Als Amazon dezelfde artikelen (of soortgelijke) verkoopt tegen een veel lagere prijs kan je niet anders dan met ze in zee gaan.
Als consument hebben we de uiteindelijke macht, want wij bepalen wat, wanneer en waar te kopen. Maar in plaats van niet mee te werken aan zulke praktijken, maken we dit soort bedrijven alleen maar machtiger.
Economisch gezien heb je die keuze niet met zulke prijsverschillen. Je moet in de slappe was zitten en sterke ideologische overtuiging hebben wil je stemmen met je portemonnee en dat kunnen de meeste mensen gewoon niet.
berzerker @Alxndr10 juni 2023 12:37
Ik snap 'm niet. Leuk als Amazon geld weg wil geven in de vorm van korting, maar als die korting stopt, wat houdt iemand dan tegen om a la minute naar een andere winkel te gaan? Dat 'marktaandeel' verdampt dan toch nog sneller dan dat het gecreëerd werd?
Ik denk dat je uit het enkele feit dat dit soort praktijken kennelijk mogelijk zijn, al kan concluderen dat de marktwerking verstoord is. Waarschijnlijk is de macht van beide partijen zo groot dat ze iedereen die niet meegaat zodanig onder druk kunnen zetten dat ze alsnog mee moeten.

Als het marktaandeel van Amazon op de markts van iphones en ipads ondanks deze praktijken nog steeds heel hoog is, geeft dat toch duidelijk aan dat de marktwerking verstoord is?
Aalard99 @CAPSLOCK200010 juni 2023 11:23
Dat bedrijven proberen de concurrentie uit te schakelen door heel concurrerend aan te bieden of het bedrijf over te nemen is natuurlijk niet alleen Amazon, dat is een strategische aanpak van veel bedrijven. Amazon in Nederland heeft als nadeel dat ze één hele grote concurrent hebben en dat is Bol. En met alle respect, Bol is een Nederlands bedrijf maar die zijn ook geen lieverdjes, die proberen ook de (kleine) concurrenten uit te schakelen met concurrerende prijzen.

In Nederland is niet voor niets Amazone Prime nog steeds heel goedkoop (2,99 p/m), Nederland blijft achter met het aantal Amazon klanten vergeleken met andere landen, dat is de reden dat het hier nog goedkoop is.
CAPSLOCK2000
@Aalard9910 juni 2023 11:54
Dat bedrijven proberen de concurrentie uit te schakelen door heel concurrerend aan te bieden of het bedrijf over te nemen is natuurlijk niet alleen Amazon, dat is een strategische aanpak van veel bedrijven.
Het probleem is niet dat ze concurreren maar hoe ze dat doen. Ook voor bedrijven zijn er regels. Dat is nodig om de concurrentie te beschermen want concurrentie is een van de drijvende krachten achter ons economische systeem. Zonder concurrentie heb je ook geen kapitalisme of vrije markt. Daarom zijn bepaalde strategieen niet toegestaan. In veel landen is het onder de inkoopsprijs verkopen van spullen daarom verboden. Vast niet in de VS maar ook daar roept het vragen op.

Het lastige van de Amerikaanse wetgeving op dit gebied is dat die helemaal is uitgekleed waardoor kleine bedrijven een hoop rechten zijn kwijt geraakt. Om te bewijzen dat er sprake is van oneerlijke handelspraktijken moet je laten zien dat consumenten meer zijn gaan betalen. Dat is precies wat hier lijkt te gebeuren.

Zijstraat: Bedrijven die van advertenties leven (Google, Facebook) zijn in de VS dan ook immuun voor dit soort wetgeving. Consumenten betalen niet dus is het onmogelijk te bewijzen dat zo'n bedrijf oneerlijk zou handelen.
Amazon in Nederland heeft als nadeel dat ze één hele grote concurrent hebben en dat is Bol. En met alle respect, Bol is een Nederlands bedrijf maar die zijn ook geen lieverdjes, die proberen ook de (kleine) concurrenten uit te schakelen met concurrerende prijzen.
Dat klopt maar is geen excuus.
nehal3m @CAPSLOCK200010 juni 2023 11:33
Ook bekend als chokepoint capitalism.
iddbbi @CAPSLOCK200011 juni 2023 09:51
Doet me denken aan de Mediamarkt 10 jaar geleden ofzo.
D100 10 juni 2023 14:45
Apple heeft de perfecte winstmaximalisering uitgebouwd:
  • Aantrekkelijke apparaten, fashionable.
  • Als je betaalt voor extra garantie (Applecare) probleemloos tot 3 jaar.
  • Premium label (vergelijk met auto's: premium auto's zegt weinig over technische betrouwbaarheid, wel over gevoel).
  • Insluiting van gebruikers in eco-systeem dat gesloten is voor andere.
  • Volledige controle over hun producten, apps.
  • Volledige controle over toeleveranciers, app ontwikkelaars, en ... klanten.
  • Innovatie ontwikkeld door anderen inlijven, en het idee ingang laten vinden dat het eigen innovatie is.
Apple is een zeer imponerend bedrijf, vooral hoe zij hun marktsegment hebben uitgebouwd en controleren. Apple doet nu zelf dat waartegen ze ooit protesteerden ('the evil empire' - Apple's eigen woorden over de toenmalig industriegiganten, IBM).
Silence 10 juni 2023 15:52
Als ik zie hoeveel er bij amazon en apple gestolen word in refund telegram groepen(miljarden elk jaar) is het niet zo gek dat zij de prijs opdrijven. Het verlies moet toch weer door iemand betaald worde
sypie @Silence10 juni 2023 19:29
Als je kijkt hoeveel Amazon gewoon weggooit óf zelfs de klanten geld retour geeft zonder het product retour te willen...

Kortgeleden iemand gesproken die een product van tussen de €700 en €800 had gekocht. Ding beviel niet, maakte te veel lawaai. Daarop besloten het product retour te doen. Daar kreeg hij eerst nog een fikse korting aangeboden zodat hij het product misschien toch wilde houden. Dat was niet gewenst. Daarna kwam het aanbod om het product te houden en het geld retour te krijgen.

Wie houdt nou wie voor de gek?

Amazon, ik kom er in ieder geval niet kopen.
Silence @sypie11 juni 2023 14:44
Nou als je het gratis krijgt zou ik er wel kopen haha
berchtold 10 juni 2023 09:49
Maar de olie prijs opdrijven met een grote groep bedrijven is natuurlijk ok
geert1 @berchtold10 juni 2023 09:57
Ja zo kunnen we elk ongewenste ding op aarde wel gaan vergelijken...

Off-topic: Dat de oliewereld een kartel is komt door een trucje. OPEC is officieel een politieke samenwerking tussen oliestaten, niet oliebedrijven. In de praktijk maakt dat niet veel uit en wordt de prijs heftig beïnvloed in ons nadeel, maar technisch is het geen bedrijvenkartel. Dat ze daarmee wegkomen is omdat olie het meest belangrijke ding was voor de hele samenleving. Dat geeft macht. Zulke macht proberen de grote spelers in elke markt te bereiken, waaronder big tech: grote afhankelijkheid en "too big to fail" maakt dat je bijna overal mee wegkomt.
_Pussycat_ @geert110 juni 2023 10:00
Veel simpeler, die landen vallen niet onder wetgeving van de VS (of wie dan ook) en volgens hun wetten mogen zij dat wel.
Speedster @geert110 juni 2023 12:01
"Dat ze daarmee wegkomen is omdat olie het meest belangrijke ding was voor de hele samenleving."

Olie IS nog steeds het belangrijkste ding voor de hele samenleving. Zelfs de EV's zijn afhankelijk van olie.
geert1 @Speedster10 juni 2023 12:05
Nog wel inderdaad. Ik bedoelde meer dat die heerschappij van fossiel en OPEC begint te veranderen. Die verandering kan nog heel lang gaan duren, met hobbels en obstakels. Maar in vergelijking met de jaren '90 hebben de oliestaten nu al iets minder in de melk te brokkelen.
Marcel Br @geert110 juni 2023 15:28
Nee, het hele punt van OPEC is dat ze daarmee onafhankelijk werden van de grote oliemaatschappijen (de "Seven Sisters" ) en wel degelijk een samenwerking van landen.
Het is logisch dat ze vervolgens eigen oliebedrijven gingen oprichten.
Call of Duty @berchtold10 juni 2023 09:56
Dat is ook niet okay maar daar kan een federale rechter uit Seattle niet zoveel aan doen.
wildhagen
@berchtold10 juni 2023 10:30
Hoe kom je er bij dat Apple en Amazon de olieprijs zouden opdrijven? Beide bedrijven zijn toch helemaal niet actief in die markt? Of heb ik ergens iets gemist?

En sinds wanneer gaat een federale rechter in één Amerikaanse staat over olieprijzen? Daar ging deze hele antitrust zaak toch niet eens over?

Daarnaast, al zou het hier wel iets mee te maken hebben: dat bedrijf A en B iets verkeerd doen, geeft niet automatisch bedrijf X en Y het recht om óók iets verkeerd te doen.

Het lijkt me terecht dat er tegen dit soort consument-benadelende praktijken wordt opgetreden.
Peahimaui 10 juni 2023 11:13
Ik hoor liever waarom de VR van Apple evenveel kost als twee tweedehands auto's.
Aalard99 @Peahimaui10 juni 2023 11:25
Dat de Apple Vision een stevig prijskaartje heeft daar valt niet over te twisten, maar ik weet niet waar je voor dit bedrag twee fatsoenlijke tweedehands auto's kan kopen, laat staan één? :)
SPee @Aalard9910 juni 2023 12:27
Er stond nergens "fatsoenlijk" ;)
En op een bekende auto verkoopsite vindt ik genoeg (2600 x <€1500, 5000 x < €2000)
Redondo1982
@SPee10 juni 2023 15:02
Dan nog slaat de vergelijking nergens op. Gaat echt helemaal nergens over dit haha.
Donstil
@Peahimaui10 juni 2023 13:06
Ik hoor liever waarom de VR van Apple evenveel kost als twee tweedehands auto's.
Evenveel als twee hele slechte tweedehands auto’s, een goed koffiezet apparaat, een halve racefiets en zo kan je nog wel even door gaan. Lekker belangrijk allemaal, is het (voor jou) te duur dan koop je het toch gewoon niet?
Redondo1982
@Donstil10 juni 2023 15:03
Ik denk dat ie monteur is :+
Peahimaui @Donstil10 juni 2023 15:35
Hoorde je de diepe zucht van alle Apple-fanboys niet toen de prijs werd aangekondigd? Voor dat bedrag kan je meerdere andere top producten van Apple kopen. Die prijs is gestoord.
Donstil
@Peahimaui10 juni 2023 16:28
Hoorde je de diepe zucht van alle Apple-fanboys niet toen de prijs werd aangekondigd? Voor dat bedrag kan je meerdere andere top producten van Apple kopen. Die prijs is gestoord.
Nah minder betalen is altijd fijn natuurlijk maar gezien de hardware die erin zit kan je toch niet echt van “gestoord” spreken naar mijn mening.
Marcel Br @Peahimaui10 juni 2023 15:32
Dan moet je betere tweedehands auto's kopen
jdevries189 @Marcel Br10 juni 2023 17:38
Of helemaal geen auto. Tenzij je graag in de file staat.
Silence @Peahimaui11 juni 2023 14:45
Handje paddos nemen en je hebt geen VR nodig stuk goedkoper ook
Jan Onderwater 10 juni 2023 15:08
De reden waarom ik, en zovele anderen bij Amazon kopen is de uitstekende klantenservice.
MeanDz @Jan Onderwater11 juni 2023 08:31
Hahaha!
Sarcasme is goed maar hun klantenservice is werkelijk dramatisch.
Maar liefst 60 procent van de recensies is 1 ster met de meest absurde horror ervaringen.
Nee, de klantenservice van Amazon is een uitstekende reden om er niets te kopen.
Jan Onderwater @MeanDz11 juni 2023 10:15
:z
Nummer 1 in de VS
https://www.aboutamazon.c...r-satisfaction-index-acsi
Duitsland
https://www.trade-heroes.de/amazon-blog/558/

[Reactie gewijzigd door Jan Onderwater op 22 juli 2024 21:20]

Roel1966 10 juni 2023 18:50
Ik vind dit best wel jammer want de iPad blijf ik toch een van de beste tablets vinden en werk er ook met veel plezier mee. Alleen blijf ik het wel ergerlijk vinden dat Apple zo star blijft naar de consumenten toe qua prijzen. En tja als je dit dan leest dat ze de prijzen zelfs kunstmatig omhoog duwen dan vind ik het een goede zaak dat dit aangepakt word.

Kijk je naar andere fabrikanten dan zie je dat die vaak tig acties hebben zoals b.v. Samsung, maar dit heb ik eerlijk gezegd nog nooit bij Apple gezien. Misschien deels ook wel omdat de echte Apple fans evenzogoed toch Apple blijven kopen. Alleen denk ik dan van tja, misschien dat Apple dan ook meer niet typisch Apple fans op hun hand krijgt als ze de prijzen omlaag halen.

Zelf ben ik dus zeker geen typisch Apple fan en bekijk het puur praktisch, waarbij de iPad voor mij dan als beste tablet uit de bus kwam. Maar op smartphone gebied blijf ik mooi bij Samsung en bevallen mij de iPhones niet echt. Op pc gebied ben en blijf ik een verstokte Windows gebruiker en bouw ik mijn systeem het liefste gewoon zelf.

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