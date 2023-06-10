Apple en Amazon moeten verantwoording afleggen in VS voor opdrijven iPhone-prijs

Een federale rechter uit het Amerikaanse Seattle oordeelt dat Apple en Amazon verantwoording moeten afleggen in een antitrustzaak. De techbedrijven worden aangeklaagd vanwege het kunstmatig opdrijven van de prijzen van iPhones en iPads op het platform van Amazon.

De techbedrijven werden in november al aangeklaagd door consumenten uit de Verenigde Staten die na januari 2019 een iPhone of iPad hebben gekocht via het platform van Amazon. Volgens de aanklacht trad de overeenkomst tussen Apple en Amazon om het aantal externe Apple-verkopers op het platform te beperken dat jaar in werking.

In 2018 zouden er nog 600 Apple-resellers op het platform actief zijn, een jaar later verdwenen ze bijna allemaal van de website van Amazon. De prijzen van Apple-producten zouden vervolgens met meer dan 10 procent zijn gestegen. Bovendien zouden kortingen van 20 procent op Apple-producten niet langer gebruikelijk zijn, wat daarvoor wel het geval was.

Naar verluidt heeft Apple met Amazon afgesproken om een korting te geven op zijn producten als Amazon het aantal externe Apple-verkopers op het platform zou verminderen. Volgens Apple heeft het bedrijf het aantal resellers beperkt om namaakproducten op het platform te verminderen. Het techbedrijf stelt daarnaast dat het om een 'alledaagse overeenkomst' gaat.

De Amerikaanse federale rechter, John Coughenour, verwierp eerder deze week echter de poging van de techbedrijven om de aanklacht te laten vallen. Dat betekent dat de rechtszaak verder zal gaan om onder meer bewijsmateriaal te verzamelen tegen Apple en Amazon. Volgens de advocaat van de eisers, Steve Berman, is het oordeel van de rechter om de zaak te vervolgen 'een grote overwinning voor consumenten van Apple-telefoons en iPads'.

In oktober van vorig jaar werd er door een Italiaanse rechtbank nog een boete van meer dan 173 miljoen euro geschrapt die was opgelegd door marktautoriteit AGCM. In deze zaak werden de techgiganten ook aangeklaagd vanwege een verkoopbeperking van producten van Apple en Beats via Amazon.