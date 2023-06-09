Reddit gaat beleid rondom betaalde api's niet aanpassen ondanks breed protest

Reddit gaat zijn beleid rondom api's niet veranderen. Het bedrijf zegt in een bericht op de site dat de wijzigingen vanaf 19 juni doorgaan. Vanaf dat moment kost de api geld en wordt nsfw-content gefilterd. Wel doet Reddit concessies rondom de modtools en -bots. Die kunnen blijven werken.

Reddit-ceo Steve Huffman, of spez, zegt dat in een thread op het platform. Hij gaat daarin in gesprek met gebruikers van het platform, maar zegt niets over het wijzigen van eerdere plannen. Vanaf 19 juni worden de algemene voorwaarden van voor gebruik van de api aangepast, net zoals het bedrijf in april van dit jaar aankondigde. Er komt een beperkte gratis tier waarmee gebruikers 100 queries per minuut kunnen doen via OAuth en 10 queries per minuut zonder OAuth. Daarna moeten ontwikkelaars 24 dollarcent per duizend api-calls betalen. Reddit zegt dat dat neerkomt op gemiddeld 'een dollar per gebruiker voor typische Reddit-thirdpartyapps'.

Ook wordt het vanaf 5 juli niet meer mogelijk om nsfw-content te halen via de api. Reddit is het grootste sociale netwerk waar naakt- en pornografisch materiaal nog is toegestaan. Reddit zegt dat het daarmee meer controle wil houden over hoe zulk materiaal wordt uitgeserveerd. Het bedrijf haalde eerder al wetgeving aan, waarmee het steeds moeilijker wordt om porno te kunnen blijven tonen aan gebruikers zonder lokale wetgeving te omzeilen.

Modtools en -bots blijven toegestaan

Reddit doet wel een concessie richting moderatoren. Modtools zoals RES, ContextMod en Toolbox blijven gratis beschikbaar. Het wordt daarnaast mogelijk om bots te blijven ontwikkelen die moderators helpen, maar ook ludieke bots zoals de bekende Haikubot kunnen gratis toegang tot de api blijven behouden. Daarvoor moeten ontwikkelaars wel persoonlijk contact opnemen met Reddit. Verder krijgen apps voor blinden en slechtzienden gratis toegang tot de api. Dat had Reddit al eerder deze week aangekondigd. Het platform werkt daarvoor samen met appontwikkelaars die nu al specifieke toegankelijkheidsapps zoals RedReader maken.

Het is nog onduidelijk wat de antwoorden gaan betekenen voor het grootschalige protest op het platform. Inmiddels hebben 3589 subreddits aangegeven op zwart te gaan uit protest tegen de nieuwe api-prijzen. Enkele populaire thirdpartyclients, zoals Apollo, Reddit Is Fun en Sync, hebben inmiddels aangegeven te stoppen. De ontwikkelaars berekenen de kosten voor de api op twintig miljoen dollar per jaar. Honderden subreddits gaan daarom uit protest op zwart. Dat gebeurt op 12 juni. Sommige forums sluiten voor twee dagen hun deuren, anderen blijven permanent gesloten. Reddit erkent dat boycott niet in de post, maar zegt wel 'productieve gesprekken te hebben' met moderators.

Tweakers schreef eerder deze week een achtergrondverhaal over de ophef die momenteel op het platform speelt.