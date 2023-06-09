Reddit gaat beleid rondom betaalde api's niet aanpassen ondanks breed protest

Reddit gaat zijn beleid rondom api's niet veranderen. Het bedrijf zegt in een bericht op de site dat de wijzigingen vanaf 19 juni doorgaan. Vanaf dat moment kost de api geld en wordt nsfw-content gefilterd. Wel doet Reddit concessies rondom de modtools en -bots. Die kunnen blijven werken.

Reddit-ceo Steve Huffman, of spez, zegt dat in een thread op het platform. Hij gaat daarin in gesprek met gebruikers van het platform, maar zegt niets over het wijzigen van eerdere plannen. Vanaf 19 juni worden de algemene voorwaarden van voor gebruik van de api aangepast, net zoals het bedrijf in april van dit jaar aankondigde. Er komt een beperkte gratis tier waarmee gebruikers 100 queries per minuut kunnen doen via OAuth en 10 queries per minuut zonder OAuth. Daarna moeten ontwikkelaars 24 dollarcent per duizend api-calls betalen. Reddit zegt dat dat neerkomt op gemiddeld 'een dollar per gebruiker voor typische Reddit-thirdpartyapps'.

Ook wordt het vanaf 5 juli niet meer mogelijk om nsfw-content te halen via de api. Reddit is het grootste sociale netwerk waar naakt- en pornografisch materiaal nog is toegestaan. Reddit zegt dat het daarmee meer controle wil houden over hoe zulk materiaal wordt uitgeserveerd. Het bedrijf haalde eerder al wetgeving aan, waarmee het steeds moeilijker wordt om porno te kunnen blijven tonen aan gebruikers zonder lokale wetgeving te omzeilen.

Modtools en -bots blijven toegestaan

Reddit doet wel een concessie richting moderatoren. Modtools zoals RES, ContextMod en Toolbox blijven gratis beschikbaar. Het wordt daarnaast mogelijk om bots te blijven ontwikkelen die moderators helpen, maar ook ludieke bots zoals de bekende Haikubot kunnen gratis toegang tot de api blijven behouden. Daarvoor moeten ontwikkelaars wel persoonlijk contact opnemen met Reddit. Verder krijgen apps voor blinden en slechtzienden gratis toegang tot de api. Dat had Reddit al eerder deze week aangekondigd. Het platform werkt daarvoor samen met appontwikkelaars die nu al specifieke toegankelijkheidsapps zoals RedReader maken.

Het is nog onduidelijk wat de antwoorden gaan betekenen voor het grootschalige protest op het platform. Inmiddels hebben 3589 subreddits aangegeven op zwart te gaan uit protest tegen de nieuwe api-prijzen. Enkele populaire thirdpartyclients, zoals Apollo, Reddit Is Fun en Sync, hebben inmiddels aangegeven te stoppen. De ontwikkelaars berekenen de kosten voor de api op twintig miljoen dollar per jaar. Honderden subreddits gaan daarom uit protest op zwart. Dat gebeurt op 12 juni. Sommige forums sluiten voor twee dagen hun deuren, anderen blijven permanent gesloten. Reddit erkent dat boycott niet in de post, maar zegt wel 'productieve gesprekken te hebben' met moderators.

Tweakers schreef eerder deze week een achtergrondverhaal over de ophef die momenteel op het platform speelt.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 09-06-2023 20:41 157

09-06-2023 • 20:41

157

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Reacties (157)

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xoniq 9 juni 2023 21:15
Die 1000 calls als voorbeeld.
  • Token opvragen bij app openen
  • Lijst met Posts ophalen voor de feed
  • Lijst met berichten ophalen
  • Post openen
  • Reacties bij de post laden
  • Post upvoten
  • Post opslaan
  • Reageren
  • Een reactie liken
  • Nieuw melding openen
10 calls, enige wat je doet is app starten, post openen, reageren, post liken en reactie liken, en een bericht openen.

1 calls. Dat betekend deze handeling maximaal 100 keer. Maar zodra je scrolled ga je posts lazyloaden, weer een paar calls.

Dan ga je een paar berichten liken die je tegen komt, weer een paar calls. Zit je al bijna op 20.

Je gaat naar een subreddit, berichten worden geladen, weer een call. Oh vergeet nog de lijst met subreddits die je volgt, weer een call.

Hoe ziet die gast dit voor zich. Gaat snel hoor.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 24 juli 2024 04:35]

symphonicblade @xoniq9 juni 2023 21:20
Christian (ontwikkelaar van Apollo) gaf ook aan dat hij in de officiële app in 3 minuten aan 154 calls zat.
xoniq @symphonicblade9 juni 2023 22:09
Ja oké, maar dat is met alle gebruikers neem ik aan. Maar überhaupt, ik als aardige gebruiker, zit op een dag zomaar op de 500 calls op z’n minst. Al is het maar een beetje rondklikken.
symphonicblade @xoniq9 juni 2023 22:14
Nee, dit was van zijn eigen gebruik. Om hem te quoten:
I browsed three subreddits, opened about 12 posts collectively, and am at 154 API requests in three minutes in the official app. It's not hard to see that in a few more minutes I would hit 300, 400, 500.
Dit is ook overigens niet over Apollo, maar echt reddit's eigen app.
xoniq @symphonicblade9 juni 2023 23:36
Ja oke, strookt dus exact met mijn voorbeeld inderdaad. Ik keek even hoe ik Reddit gebruik, en ik zit echt in no-time op die calls. Ik mag dan gaan rekenen op zomaar een euro per dag als t even kan.
Mellow Jack @xoniq10 juni 2023 11:05
100 queries per minuut haal je dan net wel/ net niet.

Best goed over nagedacht lijkt mij
Oon @symphonicblade10 juni 2023 09:04
Maar die telt Reddit natuurlijk niet in de cijfers die ze noemen, want dan lijkt Apollo ineens veel efficiënter :)
GekkePrutser @xoniq10 juni 2023 01:37
Hij gebruikt een eigen server om dingen te cachen.

Overigens doen hun eigen website en app ook calls. Dus het is niet echt zo dat third party apps ze op kosten jagen ofzo. Als die gebruikers de gewone app gebruiken, moeten ze ook die calls doen.
Timmmeeehhh @GekkePrutser10 juni 2023 09:25
Hun eigen app serveert reclame, apollo en relay doen dat niet.
nehal3m @Timmmeeehhh10 juni 2023 09:31
Dat is geen opzet, het is gewoon niet mogelijk met de huidige API.
Timmmeeehhh @nehal3m10 juni 2023 10:19
m’n punt is meer dat als je de officiële reddit app gebruikt ze er aan verdienen, met de alternatieve apps niet.
i-chat @Timmmeeehhh10 juni 2023 11:57
een andere view zou kunnen zijn, dat redit echt niet alleen verdient (of hoeft te verdienen aan adviews) maar dat ze vrijwel zeker ook verdienen aan het genereren van statistische data, hoeveel / hoevaak wordt er gepraat over merk x of y, politieke partij x of y, technologie x of y. Ook dat soort data kun je prima verkopen (en dat mag ook volgens de avg zelfs zonder enige toestemming (zolang je de data maar geanonimiseerd vergaart (geen userdata in je logs meenemen..

ook kun je in de api manieren opnemen om extra informatie (adds) toe te volgen aan bepaalde listings zodat je gewoon adds kunt serveren ... er zijn duizend-en-een mogelijkheden om te zorgen dat de prijzen per api-call realistisch blijven... maar men heeft gezien hoe je twitter kunt verzieken en denken dat nu ook te kunnen doen.

ik ben benieuwd welk platform ervoor in de plaats gaat komen.
Dramatic @xoniq9 juni 2023 23:31
Veel van die dingen zouden gecached kunnen worden en elke zoveel minuten verstuurd kunnen worden. Zoals likes, die zijn prima lokaal weer te geven. Eenvoudig kosten mee te besparen vanaf Reddits kant, maarja, geld is leuk.
xoniq @Dramatic9 juni 2023 23:38
Klopt, maar dat is maar 1 onderdeel. Jij kan ook maar zoveel posts tegelijk ophalen, wil je meer; nieuwe call. En als je dan lazy loading doet (endless scroll), dan is het een paar keer scrollen en ben je direct alweer zoveel calls verder. Die mafkees bij Reddit die is echt onredelijk als je zijn aantal calls per week ziet als suggestie. Dat is als je 2x per dag een post opent :+

Alleen al die token vernieuwen met refresh token zeer regelmatig is al 1 call extra.
CH4OS @xoniq10 juni 2023 09:36
Je hoeft natuurlijk niet elk bericht of posting bijvoorbeeld apart op te halen, de subreddits en hun threads kun je bijvoorbeeld cachen, bij een grote groep users scheelt dat zo al duizenden api calls, terwijl een gebruiker niet per se iets merkt.
Mellow Jack @CH4OS10 juni 2023 11:10
Uhm het is oAuth dus lijkt mij logischer om de calls vanuit een cliënt te doen. Als jij een alternatieve android app maakt ben jij niet degene die de calls doet. Elke gebruikt zou dat zelf moeten doen
Martinspire
@xoniq10 juni 2023 00:54
Mja maar nog steeds blijf je wel bij de 100 calls per minuut eigenlijk.

Ik zou het niet erg vinden om een app te gebruiken die daar wat beperkter in is en voorrang leent aan calls die echt een toevoeging zijn. Bovendien zou je veel van die calls kunnen groeperen. 1 call met meerdere likes (als dat kan) of meer berichten in 1x inladen, ook al zijn er een aantal verborgen (als dat kan).

Ik denk dat voor een aantal apps vast wel wat te tweaken is.

Het is vooral jammer dat je niet kunt zeggen "ok met reddit premium is het limiet niet 100 maar 500 per minuut" en daarmee voldoende kunt doen zonder snel ergens tegenaan te lopen, ook al gebruik je meerdere tabs.

Ik vraag me af of het voor devs wel zo'n enorme ramp is. Sure de die-hard gebruikers zullen er vast soms overheen gaan, maar voor 90% van de users is dit echt prima. En wie tegen het limiet loopt, kan daar gewoon voor dokken.

Het probleem is echter de communicatie, gebrek aan samenwerking, de lakse houding en het compleet negeren van de gebruiker

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 24 juli 2024 04:35]

Alxndr @xoniq10 juni 2023 10:19
Welke 1000 calls heb je het precies over?

En als je er 10 of 100 per minuut, krijgt lijkt me dat ruim voldoende voor normaal gebruik?
Nardon 9 juni 2023 20:50
Ik zit en beetje door de antwoorden te scrollen van die AMA maar het is wel een beetje jammer allemaal. Met nog een uithaal naar de Apollo ontwikkelaar ook, dat hij totaal niet meewerkte en calls “lekt” of andere dingen tegen hun zei dan wat hij publiek zegt (terwijl dus alles gewoon terug te luisteren is). Wat een zak hooi is die CEO
aaradorn @Nardon10 juni 2023 09:31
Die AMA was 1 van de treurigste die ik ooit heb gezien.

Ze beantwoordde bijna niks en hadden zelfs copy paste antwoorden gebruikt, ze werden er op gepakt en hadden toen vervolgens vlug alles aangepast.


En dan zoals je zegt, nog een extra "Swing" geven richting de Apollo dev is gewoon zielig, hoe kan die gast in de ochtend in de spiegel kijken en blij met zich zelf zijn als hij zo open leugens aan het vertellen is die je binnen een paar seconden kan "debunken".

Post met alle "bonnetjes" (5e kopje gaat over de drama):

https://www.reddit.com/r/...own_on_june_30th_reddits/

[Reactie gewijzigd door aaradorn op 24 juli 2024 04:35]

vickypollard @aaradorn10 juni 2023 19:11
Oefff, Reddit is hiermee echt helemaal afgedaan voor mij. Ik zal enkel mijn account behouden als de hele top per direct opstapt. Anders gaat hij 30 juni in de prullenbak.
TheBlackestCrow @Nardon9 juni 2023 21:00
En vervolgens niet reageren op een reactie van de ontwikkelaar van Apollo op deze uithaal.
symphonicblade @TheBlackestCrow9 juni 2023 21:05
Tuurlijk niet, uitspraak maken en meteen weglopen is PR Speak 101.

Want ja, als je reageert wordt het snel alleen maar duidelijker wat voor een liegende kwal je wel niet bent.
Nardon @TheBlackestCrow9 juni 2023 21:24
Had ook niks anders verwacht eerlijk gezegd 😜
xoniq @Nardon10 juni 2023 08:18
Dat ie calls lekt, terwijl dat enkel bewijsvoering is dat hij niet chanteert, wat immers strafbaar is.

Ze blijven die devs maar zwart maken bij Reddit MT.

Ook slechts 1 zinnetje dat de 3 devs van die 3rd party ontwikkelaars ermee stoppen omdat ze het niet eens zijn met de prijzen. Thats it. Niet willen meebewegen met oplossingen enz.
Lednov 10 juni 2023 08:48
ik snap de protesten niet. Een bedrijf, wil niet meer dat er gratis gebruikt kan worden gemaakt van hun diensten. Dus sluiten ze third party apps af. Of nou ja, die geven ze wel toegang, alleen dan dient er wel betaald te worden.
En nu staat iedereen op hun achterste benen. Nou ben ik zelf geen Reddit gebruiker, kom er nauwelijks op, heb wel begrepen dat hun eigen app waardeloos is. Dan lijkt mij toch een betere koers te bewandelen om eerste de eigen app (flink) te verbeteren en dan de rest af te sluiten zodat je minder rumoer hebt. Maar goed.

Teveel mensen beseffen niet dat al die sociale media gewoon bedrijven zijn die geld moeten verdienen. Het zijn geen ideële stichtingen of openbare plekken als het dorpsplein. Geen geld is het einde van het bedrijf.
Christoxz @Lednov10 juni 2023 09:51
De protesten zijn niet persee tegen een betaalde API, maar tegen de absurde kosten die er bij komen kijken. In vergelijking met andere diensten zijn deze vele malen hoger.
Bijvoorbeeld alleen al Apollo zou al uit komen op 1.7 miljoen USD per maand.

Daarnaast verliezen de communities mods ook hun externe modtools, die veel beter zijn dan wat Reddit aanbiedt. De mods zijn mede de reden waarom sommige communities gezellig zijn, en blijven. En dus bezoekers aantrekt.

Ook willen apps ads implementeren, maar dat bied Reddit niet eens aan.

In het kort, ze willen gewoon fatsoenlijke terms en op een platform als Reddit, die soort van self-driven is door de gebruikers, mag je best je stem laten horen.
DrBreakalot @Mathijs Kok10 juni 2023 10:26
Imgur
Shamalamadindon @Lednov10 juni 2023 10:07
Betaald willen worden is niet gek, het punt is dat ze teveel willen. Tegen de in het artikel genoemde tarieven zou ik als Reddit verslaafde makkelijk 30-40 euro per maand kwijt zijn.
arjax @Shamalamadindon10 juni 2023 12:12
je kan toch gewoon gratis de normale app/website gebruiken?

Ik denk dat een aantal mensen die de poehaha niet begrijpen (waaronder ik) niet inzien wat het daadwerkelijke probleem is.

Zoals ik het lees:
3rd party appmaker trekt heel reddit leeg met miljoenen API calls en toont in zijn eigen app waar hij/zij/het geld voor vraagt. Dit kost Reddit veel geld door traffic etc.

Voor de eindgebruiker is reddit gratis, waarom zou jij dus als reddit verslaafde 30-40 euro kwijt zijn
jaxxil @arjax10 juni 2023 12:56
Zoals ik het lees:
3rd party appmaker trekt heel reddit leeg met miljoenen API calls en toont in zijn eigen app waar hij/zij/het geld voor vraagt. Dit kost Reddit veel geld door traffic etc.
De situatie is meer als volgt:

Reddit had nooit een eigen app, maar sommige fanatieke users van reddit hebben dmv de API apps ontwikkeld en doorontwikkeld met allerlei extra features, waar op reddit kon meeliften door ook makkelijk op smartphones beschikbaar te zijn. Een paar jaar geleden heeft reddit 1 van deze apps overgenomen en bestempeld tot de officiële app, maar dit was niet de beste app en verdere ontwikkeling is toen gestokt. Dit is de enige app die advertenties toont voor reddit.

Nu wil reddit niet meer gratis de API beschikbaar stellen. Prima. Maar in plaats van dat ze hun advertenties integreren in de API, of een prijs vragen die de 3rd party apps kunnen betalen, hebben ze hun prijs geijkt op wat het venture capital van de AI startups voor het trainen van hun large language models kan betalen. Dit is dus effectief een ban op alle 3rd party apps waar reddit zo lang op meegelift heeft.

De 3rd party apps zijn overigens echt geen geldwolven. Ik heb een keertje 2,50 betaald voor reddit is fun, al jaren geleden. Maar met de huidige API kosten zou ik dus 2,50 per maand moeten gaan betalen, en dat komt aardig in de buurt van wat ik betaal voor YouTube Premium (wat 3,60 is), en dat staat totaal niet in verhouding tot elkaar qua dataverbruik.
arjax @jaxxil11 juni 2023 19:13
Dat is eeen goede samenvatting van de geschiedenis van de Reddit App, en het mis management van Reddit als bedrijf.

Ik snap echter nog steeds niet hoe dit Reddit verslaafden 30-40 euro per maand gaat kosten.
De end user van de app betaald toch niet voor voor de API Calls, maar de app ontwikkelaar doet dat.

[Reactie gewijzigd door arjax op 24 juli 2024 04:35]

jaxxil @arjax11 juni 2023 19:36
Dat gaat het ook niet. Die 30-40 euro zijn waarschijnlijk de zwaarste gebruikers, maar hoogstwaarschijnlijk gaan de individuele kosten niet doorberekend worden aan de gebruiker op die manier.

App-makers hebben 2 opties:
- Maandelijkse kosten vragen a 2,50 gemiddeld, waarbij ze moeten opboksen tegen een gratis app die wel nsfw content mag vertonen (reddit sloopt nsfw uit de API met de veranderingen)
- Simpelweg stoppen omdat dat onbegonnen werk is.

Iedere app-maker kiest nu nog voor optie 2.
arjax @jaxxil11 juni 2023 21:51
Dan had ik het toch goed begrepen, bedankt voor de toelichtingen
EfBe @Lednov11 juni 2023 10:29
Moderators doen dit vrijwillig en gebruiken veelvuldig 3rd party apps omdat de officiële brak is. Met deze wijzigingen kunnen moderators hun werk niet meer doen. Users die posten/commenten gebruiken ook veelvuldig 3rd party apps om dat te doen.

Dat zijn 2 essentiele pijlers van Reddit die het gebruik van de site moeilijk/zeer lastig wordt gemaakt door deze wijziging. Let wel, als moderators ophouden met modereren en users ophouden met posten is die site dood, net zoals deze site dood is wanneer dat hier ook gebeurt. De moderators en users hebben aangegeven deze wijziging niet te pikken en daar hebben ze 100% gelijk in; immers *zij* doen hier het werk en verzorgen de content, content die reddit nodig heeft om uberhaupt te bestaan.
Lednov @EfBe12 juni 2023 08:09
Dat gebruikers niet meer posten is ondernemers risico. En inderdaad, als dat niet(mer) gebeurt is het einde oefening voor de site.

Alleen Reddit heeft al meermaals aangegeven dat de Mods?bots API vrij toegankelijk zullen blijven. Dus dit hele argument is al niet meer valide.

Wat overblijft is dat men een third party app gebruikt die Reddit wél de lasten brengt alleen niet de lusten. En daar willen ze van af. En het staat Reddit vrij om te vragen wat zij daarvoor willen. Rediit is, in de eerste plaats, een bedrijf. Geen geld, geen bedrijf. Dat die third party apps dan effectief de das wordt omgedaan, dat is niet in het belang van Reddit. Het belang van Reddit is dat men de eigen, officiel, app gaat gebruiken.
Verwijderd 9 juni 2023 20:52
3k+ lijkt veel, maar ik was even benieuwd hoeveel subreddits er eigenlijk zijn en blijkbaar waren dat er in 2022 minstens 3 miljoen. Daar zullen een heleboel vrijwel lege subreddits onder vallen. Maar het laat wel wat perspectief zien.

Ik ben benieuwd hoeveel ik er van zal merken. Toch stiekem wat communities waar ik wat interessante informatie vandaan haal en waar je niet echt andere goede alternatieven voor hebt.

De standaard app en website vind ik trouwens ook prima. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er statistisch gezien ook zo mee af kunnen. Dat wat meer mensen op websites zoals Tweakers graag third party apps gebruiken, geloof ik dan weer meteen.
alex3305 @Verwijderd9 juni 2023 22:42
Er doen wel veel erg grote subreddits mee aan deze actie. Een mooi overzicht is hier te vinden.
Lanfear89 @Verwijderd9 juni 2023 21:00
Die 3K+ is ook niet echt interessant an sich. Het gaat er om hoe groot de communities zijn die op zwart gaan. Een megasub als /r/pics of /r/funny met vele duizenden/miljoenen visitors per dag geeft een groter signaal dan /r/picswheniwas12andsuperduperdrunk met een halve bezoeker per decenium.

Het is jammer dat de alternatieven als Voat van een paar jaar terug al ten onder zijn gegaan, die hadden dit perfect over kunnen nemen zo.
ZinloosGeweldig @Verwijderd9 juni 2023 21:46
Het getal 3000 tegenover het getal 3 miljoen zetten, zonder daar verdere informatie bij te betrekken zoals verdeling in grootte van alle subreddits, en verdeling van de subreddits die op zwart gaan, laat juist geen enkel perspectief zien. Het kan hooguit misleidende conclusies opleveren.
iAR @Verwijderd10 juni 2023 01:59
Aangezien je een subreddit niet mag verwijderen, lijken me er heel veel dooie subs te zijn.

Ik juist de acties nog steeds toe, alleen is dit volgens mij eentje van het kaliber ‘ik stop met whatsapp’. Er is een weekje onrust maar daarna download iedereen de officiële app en blijft het gaan zoals het gaat. Wel jammer op zich want ergens zou het voor gebruikers eens een win zijn als je een dergelijk platform kunt bewegen tot iets anders.
Nu ben je als gebruikers ondergeschikt en gaat het echt alleen maar om keiharde dollars.
Valandin 9 juni 2023 20:44
Tja. Ik kan een erg lange, gedetailleerde reactie schrijven maar het kan kort samengevat worden tot;
Vaarwel Reddit! Bedankt voor de leuke jaren.
Binnen 2 jaar zal er vrij weinig meer van over zijn. Het is enkel wachten op een nieuw platform.
kodak @Valandin9 juni 2023 20:55
Waar baseer je dit op? Want duidelijkheid dat het de meeste gebruikers om gebruik van de api of nsfw-content te doen is lijkt er niet te zijn. Reddit lijkt eerder groter en diverser dan dat.
zath @kodak9 juni 2023 21:09
Ze jagen zo nogal hun meest actieve en harde kern van gebruikers tegen ze in het harnas. Het zijn precies die mensen die over het algemeen de content plaatsen die reddit interessant maakt. Wat je zult zien is dat een deel van die kerngroep gaat afhaken of in ieder geval minder enthousiast/actief wordt. Zodra ze in het komende jaar dan ook old.reddit uit gaan zetten (gaat ongetwijfeld gebeuren), zal dat effect nog groter worden. Er zullen ongetwijfeld ook (gedeeltelijke) migraties naar andere platformen plaatsvinden, als niet nu - dan over een tijdje.

Gevolg is dat reddit een generieker platform wordt waar meer gebruikers op zitten maar in de praktijk minder onderscheidend zal zijn, wat de lange termijn waarde natuurlijk flink onder druk zet. Dat maakt de huidige eigenaren natuurlijk niet uit, hun enige doel is nu de IPO prijs zoveel mogelijk opdrijven, en dat doen ze met dit soort maatregelen.

Het is gewoon het typische verhaal van een uniek bedrijf/platform/gemeenschap waar de ziel uit wordt gesloopt om op korte termijn iedere laatste cent eruit te persen.
Cergorach @zath9 juni 2023 22:13
Het is gewoon het typische verhaal van een uniek bedrijf/platform/gemeenschap waar de ziel uit wordt gesloopt om op korte termijn iedere laatste cent eruit te persen.
En weet je wat er het meest typische aan is, is dat de originele makers in 2006 de toko al verkochten aan een grote media conglomeraat voor miljoenen en verlieten de toko permanent in 2009. Dat media conglomeraat is nog steeds de hoofdaandeelhouder...

En die originele makers waren ook niet de meest betrouwbare gasten, die maakt tig nep accounts aan om hun site voller te doen lijken dan dat het eigenlijk was...

Als je naar de werkelijke historie kijkt van het bedrijf, ipv. de idealistische indruk die in het hoofd van veel fans zit, dan zag je dit natuurlijk allang aankomen. Eigenlijk al sinds 2006. Ja ze hebben al een IPO in december 2021 aangevraagd met een evaluatie van $15 miljard... Niet verkeerd voor dat media conglomeraat, wat 17 jaar geleden daar ~1/1000ste voor heeft neergeteld.

Mijn ervaring op het Internet met dit soort communities is dat het een soort wip is, er is een hele hoop geblaas, maar als puntje bij paaltje komt... Dan veert zo een community geheel weer terug, minus een aantal mensen, met een aantal nieuwe mensen die de oude garde uiteindelijk vervangen. OF het gaat over een kritisch punt heen en zo een community houd uiteindelijk op te bestaan. Wat er met Reddit gebeurt durf ik niet m'n hand voor in het vuur te steken, maar laatst hebben we de exodus naar bv. Mastadon gezien en ondertussen is het gros van de gebruikers weer terug bij Twitter. Ik verwacht dat ditzelfde gebeurd bij Reddit.
zath @Cergorach9 juni 2023 23:05
> Als je naar de werkelijke historie kijkt van het bedrijf, ipv. de idealistische indruk die in het hoofd van veel fans zit, dan zag je dit natuurlijk allang aankomen.

Waar uit mijn reactie blijkt dat dit ik dacht dat dit een verrassing was? Het management van reddit ligt al jaren overhoop met hun kerngroep gebruikers. Maar dit is zeker wel een van de meest ingrijpende handelingen die ze nemen.

> Mijn ervaring op het Internet met dit soort communities is dat het een soort wip is, er is een hele hoop geblaas, maar als puntje bij paaltje komt... Dan veert zo een community geheel weer terug, minus een aantal mensen, met een aantal nieuwe mensen die de oude garde uiteindelijk vervangen.

Wat je daarbij vergeet te melden is dat dit een proces is waarin de identiteit van de gemeenschap veranderd. En dat is precies waar ik op doelde in mijn reactie. Het heeft dus wel degelijk invloed op het karakter van het platform - precies wat je nu bij twitter ziet gebeuren.
Cergorach @zath10 juni 2023 11:17
Het 'karakter' van een platform is er imho toch al niet echt bij zoiets als Reddit (of Twitter), dat ligt heel erg aan de subreddits die iemand bezoekt. Er zijn bergen toxic subreddits en andere subreddits die heel vriendelijk/behulpzaam zijn, dat is een verschil van dag en nacht, dan kan ik Reddit zelf geen specifiek 'karakter' toewijzen.

Binnen zo een community komen en gaan mensen ook gewoon, niet alleen qua bezoekers, maar ook mods en reguliere contenttoevoegers. Daarnaast veranderen mensen zelf ook gewoon, of dacht je dat de tweakers die poste ~25 jaar geleden nog exact dezelfde mensen zijn? Ontwikkeling daar kan ook positief, negatief of gewoon anders zijn en anderen kunnen die ontwikkeling ook weer heel anders interpreteren.
i-chat @Cergorach10 juni 2023 12:20
probleem is met communityvorming dat de non-toxic delen vaak veeel minder geduld hebben met gezeur dan andere... kijk eens naar ons eigen forum, zelfs de mods zijn regelmatig vrij onvriendelijk tegen newbs. als die naar hun inzicht te weinig eigen moeite hebben gedaan. En waarom denk je dat dat is, precies, om te zorgen dat de harde kern tevreden blijft en niet denk....

ja maar potver, ik loop hier een beetje mijn best te doen om mensen te helpen en deze jandoedel denkt dat ik ondertussen ook zijn luier nog verwissen...

wat denk je dat de andere grote frustratie van deze harde kern gaat zijn.... als ik een gokje mag wagen:

loop ik hier al jaren mijn best te doen om goede input te geven en een leuke sfeer te maken etc etc, komt er zo'n kut bedrijf die boel verzieken door de prijzen te verduizendvoudigen, lekker over de rug van mensen zoals ik

mensen vinden het door de beugel niet zo leuk als er misbruik gemaakt wordt van situaties.. dus als je als bedrijf wilt cashen zul je tot op zekere hoogte ook iets terug moeten geven,

en site als tweakers probeert dat steeds door allerlei nieuwe vormen van nieuws te bedenken en daar echt in te investeren (kun je commentaar op hebben qua inhoud: doe ik ook) maar het is overduidelijk een oprechte poging, lees je alle .plans en .dev en dan zie je ook wel echt veel werk worden gedaan. dat is toch wat er bij redit overduidelijk ontbreekt (al jaren eigenlijk). lange tijd kon je dan zeggen dont fix a broken thing... maar dan moet je ook niet verwachten dat alles ineens op magische weize meer waard is...

als jij voor 80k een krot koopt en je wilt het als als een miljoenenvilla verkopen zul je flink aan de bak moeten.

en aangaande je verhaal over gebruikers, en dat de kern neit meer dezelfde is van 20 jaar terug, dat klopt, maar voordat iemand, de ervaring heeft om harde kern te worden (niet alleen wat betreft kennis maar ook wat bijvoorbeeld gemeenschapszin betreft) zul je eerst een bepaalde bindingsfase moeten doorlopen... en een groot deel daarvan bestaat uit, hoe prettig je de huidige gang van zaken ervaart...

zou jij nog hardcore-lid van r/whatever willen worden als we iedereen alleen nog maar klaagt over dat het vroeger beter was en men er eigenlijk geen zin meer in heeft. is toch helemaal niet leuk om er dan nog tijd in te steken.
PhWolf @Cergorach10 juni 2023 08:18
Ik hoor wat je zegt over de niet al te idealistische insteek van de organisatie(s) achter Reddit, maar op een gegeven moment is er ondanks die weinig illustere eigenaars toch zo'n grote en verscheidende community van mensen ontstaan met een (dare I say) eigen identiteit dat het geheel groter is dan alleen maar 'een website in bezit van een grote organisatie met als doel winstmaximalisatie'.
Ik heb via Reddit veel mooie mensen ontmoet van over de hele wereld. Ik blijf me verbazen over de verscheidenheid aan onderwerpen waar je toegewijde communities voor vindt op dat platform. Als ik iets wil weten over een niche hobby of onderwerp ga ik in eerste instantie niet naar Facebook, Twitter of Instagram in ieder geval.
Ik weet niet waar ik naar toe wil met dit verhaal, maar ik denk dat het neerkomt op de hoop dat de community rond Reddit blijft voortbestaan en niet zozeer het platform.

[Reactie gewijzigd door PhWolf op 24 juli 2024 04:35]

Cergorach @PhWolf10 juni 2023 11:30
'Vroeger' zaten veel van die communities verspreid over fora, daarvoor via bv. ICQ of BBSen. Veel daarvan bestaan niet meer of zijn zo veranderd omdat mensen wegtrokken naar de dan populaire media.

Wat betreft winstmaximalisatie, dat is niet het stadium waarin Reddit verkeerde. Het zat in een opbouwfase, dus geen winstmaximalisatie, maar een groeimaximalisatie. Het koste geld en leverde uiteindelijk wel geld op, maar ik verwacht niet genoeg geld, want ze hebben nog steeds flinke investeringsrondes gedaan. Op een gegeven moment zit zo een bedrijf/product op de top van zijn groei en wordt het tijd voor het slachthuis...

Een koe kan 20 jaar worden, maar als een melkkoe niet meer voldoende melk produceert gaat het vaak al op diens 6e naar het slachthuis. Reddit zoals het nu was, zou nog veel en veel ouder kunnen worden, maar op een gegeven moment moet die waarde op het moment dat het het meeste oplevert, geïncasseerd worden. Die koe heeft niets door, die heeft zo iets, van we hebben hier jaren hele goeie melk geleverd "WHY!?!?", maar al die boeren weten al vanaf het begin hoe laat het is... Hetzelfde met dit soort techplatforms die in handen komen van grote bedrijven. Dat is niet alleen zo bij Reddit, maar dat zien we ook gewoon bij Tweakers.net.
Hellhound @Cergorach11 juni 2023 10:35
"Vroeger" (een kleine 30 jaar terug) gebruikte ik nieuwsgroepen (usenet) en Reddit is feitelijk niks meer dan een webbased afgeleide daarvan.

Ik denk dat Reddit een beetje te populair is geworden bij de gewone man en nu ziet "big business" er handel in.

Hoop alleen maar dat er nu veel mensen zullen vertrekken en laat het hele zaakje maar doodbloeden.
Er komt wel weer iets nieuws voor in de plaats.

P. S, ik gebruik nog steeds ICQ 😁

[Reactie gewijzigd door Hellhound op 24 juli 2024 04:35]

MazeMouse @Cergorach12 juni 2023 10:15
De vraag is idd of dit een Twitter moment of een Digg moment is.
Vergeet niet dat Reddit eigenlijk alleen maar zo groot is omdat Digg compleet implodeerde. Als er op het juiste moment een alternatief komt die net genoeg kritieke massa weet te bereiken kan dit de "Fuck around and find out" van Reddit zijn.
Het probleem dat ik daar mee zie is dat er op dit moment geen echt volwaardig alternatief is dat alleen maar gebruikers nodig heeft. Voat is dood. Saidit is nog net geen stormfront alternatief. Gab is meer twitter/facebook. Parler ook al dood. En voor de rest zijn er niet veel sites die soortgelijke functionaliteit aanbieden als Reddit.

Dit had het moment kunnen zijn geweest waarbij er ineens een hele berg mensen de overstap hadden kunnen maken... maar er is geen echte concurrent.
sdziscool @zath9 juni 2023 23:14
De actieve en harde kern (powerusers) heb je heel hard nodig in je groeiperiode, maar zodra je groot genoeg bent worden ze juist heel draining op het grote plaatje. De powerusers zijn gewend aan een hoop gemak en losheid van toen de site nog aan het groeien was, alles gratis, weinig gezeik over dingen zoals NSFW, de siteleiding die naar je requests luistert. Zodra de site groot genoeg is geworden (mede dankzij powerusers) dan ga je je focussen op de normale gebruiker, die slikken heel veel meer en er zijn er in absolute nummers veel meer van.
Deze groepering is waar het geld te halen valt, niet de powerusers, dus daar wordt op gefocust. All die API calls kwamen van apps voor powerusers (wie anders installeert er een specifieke alternatieve app als er al een officiële bestaat) end daar werd alleen maar verlies op gedraaid.

Naar en lullig voor powerusers, maar dit zie je overal gebeuren waar enthousiastelingen oppeens hun hele hobby overgenomen zien worden door normale mensen die het ook wel leuk vinden.
n4m3l355 @sdziscool10 juni 2023 08:22
Tweakers heeft hier mooie data voor maar het lijkt me realistisch dat die power users stuk voor stuk goed zijn voor tich reguliere users, daarboven op blijven die gewoon waarbij een reguliere user weinig persoonlijk geïnvesteerd heeft. Dus als je die core verliest, verlies je daarmee heel veel content generators.

Ik was zo iemand, ik heb mn account een half jaar geleden al opgezegd. Maar iemand met 10+ jaar en wat karma. Maar na zoveel jaar was ik het gewoon zat met hoe moderators worden aangesteld, cross tich subreddits zich bevinden en hoe content toch wel apart werd gemodereerd zeker wanneer je kritisch was richting China of waar sommige subs voor staan. Het zal niet zo snel verlopen maar ik denk dat Reddit toch wel ver over de piek heen is en geen weg terug heeft. Dat is niet verkeerd maar wel typerend voor sociale platformen.
The Zep Man
@zath9 juni 2023 22:00
Ze jagen zo nogal hun meest actieve en harde kern van gebruikers tegen ze in het harnas. Het zijn precies die mensen die over het algemeen de content plaatsen die reddit interessant maakt.
Niet alleen plaatsen, maar ook modereren. Je kan geen uitgebreide community site hebben zonder crowdsourced moderatie. Zie ook T.net.

Veel Reddit moderators gebruiken third-party tools om effectief te modereren. Neem mensen hun effectieve en comfortabele gereedschap weg en wees niet verbaasd dat ze niet meer (vrijwillig, onbetaald) voor je willen werken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 04:35]

reneflo @The Zep Man9 juni 2023 22:50
Dat lijkt reddit te proberen om te voorkomen. De meest gehoorde kritiek was accessibility, die apps mogen nu soort van gratis gebruik maken van de api. Daarna komen de mod tools en bots, die mogen nu ook blijven. Reddit lijkt de meest kritieke gebruikers binnen boort proberen te houden en toch alle reguliere 3rd party clients te sluiten.
The Zep Man
@reneflo9 juni 2023 23:03
Mijn vermoeden is dat ze dat nu doen om de gemoederen te sussen. Straks worden de duimschroeven weer aangedraaid, wanneer er iets gedaan is aan toegankelijkheid en moderatiemogelijkheden in de eigen applicatie. Dat is onafhankelijk van of die toevoegingen de wensen van de gebruikers dekken.

[edit]
Sommige opensourceontwikkelaars maken zich zorgen over de mogelijke beperkte duur van de uitzonderingen, zoals de ontwikkelaar van RedReader.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 04:35]

kodak @zath9 juni 2023 22:57
Het is nogal een verschil of gebruikers ontevreden zijn in de hoop iets te veranderen, of dat ze na veranderen zelfs zo ontevreden zijn dat ze echt stoppen met gebruik. Daarom vraag ik ook waarop het gebaseerd is dat het laatst het geval zou gaan zijn. Het ontevreden zijn is duidelijk, maar niet zomaar genoeg. Ik lees je niets schrijven waaruit blijkt welke grens er is en hoe de voordelen het afleggen tegen de nadelen.
JustRob @zath10 juni 2023 07:11
Oftewel: Enshittification

https://knowyourmeme.com/memes/enshittification
k995
@zath9 juni 2023 23:58
Wie zegt dat dit de harde kern van gebruikers is? Die dan louter via mobile en third party apps naar reddit gaan? Betwijfel ik.
bkor @Alxndr10 juni 2023 11:29
maar dat API gebruik voor iedereen onbeperkt gratis zou moeten zijn is in mijn ogen gewoon belachelijk
Je doet nu een stelling die niet gemaakt is. Als je de oude artikelen terugleest waren alle app ontwikkelaars meewerkend om Reddit meer geld te laten verdienen. Het gaat hierbij dus niet om "API onbeperkt gratis voor iedereen".
Dat de prijzen te hoog zijn, prima
Dat is dus juist niet prima. Dat is exact het hele probleem. Apollo heeft nog een backend welke veel gegevens cached. Dat doet de officiële app niet, nog andere 3rd party apps. Die andere apps generen juist veel meer API calls. Het is al gigantisch duur voor Apollo, indien je de prijzen toepast op de officiële app dan blijkt al snel dat de prijsstelling ook de officiële app onwerkbaar duur maakt.
Alxndr @bkor10 juni 2023 11:43
Wat betaalden Apollo en de anderen tot nu toe dan aan Reddit?

Met 'prima' bedoel ik dat ze zichzelf om zeep helpen door belachelijk hoge prijzen te vragen, dat hun goed recht is. Het is een commercieel bedrijf, don't like it? Leave.

Als er geen concurrent is, begin je er zelf een. Owh, wacht, dan kom je er achter dat je (veel) geld nodig hebt.
GekkePrutser @kodak9 juni 2023 21:25
Is ook zo. Maar juist de gebruikers van met name de API (die vaak betalen voor alternatieve apps zoals Apollo!) zijn er enorm veel hardcore fans die bovenmatig veel zullen bijdragen en ook mensen zullen beinvloeden om reddit te gebruiken of niet.

Voor NSFW is het een wat ander verhaal ja. Het is een beetje een niche gebeuren, zoveel mensen doen het niet. Maar sommige mensen vinden het fijn om zich te exhibitioneren en ik vond het altijd heel tof dat reddit zo open minded was. Maar die vinden wel andere plekken om dat te doen, zoals fetlife.com. Ik denk dat het qua regulering ook niet meer anders kan. Het systeem dat de mods in de NSFW reddits hanteerden (dat je een plaatje op moest houden van je nickname) is gewoon niet waterdicht genoeg voor de wetgeving die in de VS steeds preutser wordt.

Al denk ik dat de grootste reden voor reddit om NSFW te weren vooral de beursgang is en angst voor negatieve pers hierover. Maar ik denk dat het zelfs met een platform dat te goeder trouw was geweest wel snel over was geweest op dit gebied.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 04:35]

anandus @Valandin9 juni 2023 20:55
Mjah, hoe vaak zeggen mensen wel niet dat ze weggaan bij Google/Twitter/Youtube/etc?
Om daarna tot de conclusie te komen dat er eigenlijk geen echt alternatief is en dan schoorvoetend weer terugkeren?
Ik vermoed dat er relatief weinig mensen blijvend wegblijven bij Reddit, ondanks de grote woorden.
Psycho_Mantis @anandus9 juni 2023 21:08
Facebook en Google heb ik ook kunnen verlaten, dus Reddit kan ook prima.
Martinspire
@Psycho_Mantis10 juni 2023 00:45
Maar Facebook heb je kunnen verlaten omdat een deel van die interactie nu is gegaan naar Reddit, Whatsapp en Linkedin. Google heb je kunnen verlaten omdat je een andere zoekmachine gebruikt.

Maar voor Reddit bestaat niet echt een alternatief momenteel.
himlims_ @Psycho_Mantis9 juni 2023 21:15
Praktisch alle (sociale) netwerken kan mij gestolen worden, prima zonder.

Maar Reddit acht ik toch lastiger:
- qua content “ongeëvenaard”
- zoeken op Reddit geeft mij vaak beter/gewenste resultaat tozv Google
- erg divers en breed qua onderwerpen
- is een “internet” eiland op zichzelf

Ik kan prima zonder 3rd party Reddit apps, maar Reddit zelf verlaten .. gaat (voor mij) nog niet.

Zeker voor oplossing l, troubleshooting, of bespreken van onderwerpen heb ik nog geen plezierig (compleet) alternatief gevondne
desalniettemin @himlims_9 juni 2023 21:31
Ik ben daar permanent verband, omdat ik white supremists retards noemde. Ik vertelde alleen maar de waarheid, maar dit werd niet gewaardeerd.
ViPER_DMRT @desalniettemin9 juni 2023 22:10
Ik doe niet anders, weet je zeker dat je iemand niet vertelde dat je wist waar z'n kinderen naar school gingen bijv. :)
Marrtijn @ViPER_DMRT10 juni 2023 00:00
Ik werd permanent IP banned voor "ban evasion" (nogal discutabele ban evasion maar soit), dus je hoeft echt niet bizarre dingen uit te halen voor een permaban.
Beakzz @desalniettemin9 juni 2023 23:00
Goede zaak (uitschelden voegt niets toe aan een discussie)

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 24 juli 2024 04:35]

ViPER_DMRT @Beakzz10 juni 2023 11:54
Nooit een discussie gehad met een neo-nazi die Skrewdriver op kop heeft heeft staan, gok ik :)
desalniettemin @Beakzz11 juni 2023 08:37
Was meer een emotionele reactie. Normaal reageer ik nooit zo :) Ik hou nu eenmaal niet van racisme/racisten. Mensen haten vanwege hun huidskleur, ik snap het gewoon niet. We zijn allemaal mens ongeacht huidskleur geloof gender of wat dan ook.

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 24 juli 2024 04:35]

Sailor69 @Psycho_Mantis9 juni 2023 22:50
Hoe doe je dat want deze site zit boordevol met Google cookies https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/cookies/
xoniq @Sailor699 juni 2023 23:53
"Boordevol" :+ Kijk eens op de pagina die je zelf linkt, met name YouTube (I.v.m. YT embeds) en Google Maps, enkel relevant als je V&D gebruikt waar de locaties worden gemarkeerd. Je kan dit naar hartelust blokkeren, de werking van Tweakers veranderd daar niet zoveel mee.
Midnight4u @anandus9 juni 2023 22:31
Er zijn jaren geweest, waarbij ik uren en uren kon vermaken op hier, Tweakers, maar die tijd is ook voorbij voor mij. Zelf dat deel op V&A gaat achteruit, waarbij zelfs op deze 'Vraag' sectie, nu maar 413 tellende is en aanbod nog geen 11k. Alternatieven zijn soms niet nodig, als men ze gewoon niet meer bezoeken.
FreshMaker @Midnight4u10 juni 2023 10:01
Hier hetzelfde,
Tot een paar jaar geleden dagelijks aanwezig, en actief op diverse plaatsen.
Maar merkte al diverse jaren wat achteruitgang in de ervaring.
Voor mij kwam het omslagpunt dat er op de meest basale vragen ( keer op keer ) een volledige reactie moest komen.
het moment waarop "wat zei XXX hierover" als het puur een bedrijfsvraag was, waar alleen dat bedrijf 100% uitsluitsel kon geven.
xpsj @anandus9 juni 2023 21:40
Als Relay straks niet meer werkt dan zal ik inderdaad geen Reddit meer gebruiken op mijn telefoon. Als old.reddit niet meer werkt op de desktop zal ook dat stoppen.

[Reactie gewijzigd door xpsj op 24 juli 2024 04:35]

Yinchie @anandus10 juni 2023 04:58
Fediverse alternatief voor reddit is er al.
2broodjeshoarma @anandus10 juni 2023 07:34
Waarom zou je een alternatief voor google / twitter willen?

Ik heb beide niet en mis niets in mijn leven.

[Reactie gewijzigd door 2broodjeshoarma op 24 juli 2024 04:35]

TheVivaldi @Valandin9 juni 2023 21:37
Ik denk niet dat er vrij weinig van over gaat zijn. Dat zei men over Twitter ook na Musks overname, maar maanden later is er qua userbase weinig aan veranderd.
2broodjeshoarma @TheVivaldi10 juni 2023 07:34
Dat komt omdat de meeste principieel niets tegen Musk hebben, alleen maar de antipathie overnamen van de media.
phizzie @TheVivaldi10 juni 2023 23:18
Totaal mee oneens. Userbase is in mijn kringen 25% verdwenen, echte die-hard onderzoekers en mensen die inhoudelijke stukken leverden. Op diverse Mastodon instanties voelen zij zich nu ook echt vrijer op de een of andere manier en vloeit er meer content uit voort met diepere, meer gemeende contacten.

Voor de achterblijvenden, die gaan 'gewoon door', al zie ik diegenen die een >1 sociaal platform gebruiken meer kortlevende tweets genereren. Discussies, lange gesprekken zijn uitzonderlijker. En de toon is heel anders, zeker omdat er relatief veel trolls/zeikerds rondhangen. Nadeel daarvan is dat er regelmatig een draadje verpest wordt, zo ook daarmee de zin van de maker om vaker wat te maken.
Al met al is er veel veranderd qua inhoud, maar dat zit dan ook in mijn variant waar ik bepaalde mensen volg. Wat goed gebleven is, is een kort lijntje naar mensen. Via Twitter contact opnemen is vaak binnen enkele uren geregeld en oprechte zaken worden snel afgehandeld. Sneller en toegankelijker dan telefoon en mail.
H1MSELF1SH @Valandin9 juni 2023 23:32
Ik heb alvast uit onvrede daarstraks mijn account verwijderd.
Sn0wblind @Valandin9 juni 2023 22:26
Grootste gedeelte gebruikt geen custom apps, dus nee.
Vinez Initez @Valandin9 juni 2023 23:05
Het kan ook zijn dat door de hoge kosten het aantal bots behoorlijk afneemt en daarmee de kwaliteit van posts hoger wordt op reddit. maar ik gok op jou uitkomst.
obimk1 @Valandin9 juni 2023 23:19
Ik ruik geld, dezelfde weg als Digg.

Digg....wie?
Replic 9 juni 2023 20:44
Doei Reddit!

Jammer dat ze door gaan, maar denk wel dat ze dit gaan voelen.... of niet... we gaan het zien denk ik :p
Frame164 @Replic9 juni 2023 22:08
Net zoals dat iedereen whatsapp ging verlaten. Of twitter. Of facebook.
Zilawyr @Frame1649 juni 2023 22:27
Dat ligt bij die grote communities toch wat gevoeliger, er zijn inderdaad meerdere van die groepen die de API gebruiken die zometeen meerdere miljoenen per maand moeten betalen. Hiervan zijn er veel gratis, en zullen er ook zeker wat hun deuren sluiten met als gevolg dat mensen die dit gebruiken afhaken.
kuurtjes @Frame16410 juni 2023 08:32
Ah, zit jij daar nog op dan? Ik zit lekker op Mastodon.
ViPER_DMRT @kuurtjes10 juni 2023 11:56
Hoest nou ?


/s
Kerfuffle @kuurtjes10 juni 2023 15:35
Same. Op Twitter is het al jaren niets dan bots en trollen. Vrijwel iedereen in tech & art is over op Mastodon, wat echt een verademing is qua content & interactie. Pixelfed heeft nu een importer voor Instagram, en voor Reddit zal je ook rap een alternatief hebben. Misschien Lemmy; misschien iets anders. De meeste mensen die ik ken zitten inmiddels op Signal, maar blijven op WhatsApp voor die groepschats waar een paar stragglers blijven zitten die niet van verandering houden.
k995
@Frame1649 juni 2023 23:59
netflix
TheBlackestCrow 9 juni 2023 20:55
Het was te verwachten.

De CEO, Steve Huffman (Spez) geeft in zijn AMA ook nauwelijks antwoord op vragen. Gaat laconiek met kritiek om en liegt zelfs over zijn gesprek met Christian(iamthatis), de ontwikkelaar van Apollo.

Spez:
His “joke” is the least of our issues. His behavior and communications with us has been all over the place—saying one thing to us while saying something completely different externally; recording and leaking a private phone call—to the point where I don’t know how we could do business with him.
iamthatis:
Please feel free to give examples where I said something differently in public versus what I said to you. I give you full permission.
Hij heeft hier niet op gereageerd. Dit terwijl er opnamen zijn van het gesprek tussen Steve Huffman en Christian.
GekkePrutser @TheBlackestCrow9 juni 2023 21:12
Die Huffman is ook wel echt een Huffter als je die gesprekken leest (en hoort).

Een ding zeggen en toegeven dat hij fout zat en vervolgens toch liegen in de publieke media. :r Cool dat die Christian de opnamen heeft want anders was het een ja/nee verhaal geworden.

Reddit is gewoon over. Het is niet anders. We kunnen alleen nog maar verder kijken. En het is ook niet alsof het niet al jaren aan de gang was. De mobiele interface (i.reddit.com) was al weggegooid, de nieuwe is altijd super traag geweest en loopt je constant te spammen over de app. De prijzen gingen keihard omhoog, steeds meer reclame enz.

Als ik Apollo had gekocht zou ik ook zeker niet mijn geld terugvragen. Maar ik heb sowieso al jaren nauwelijks Reddit meer.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 04:35]

TheBlackestCrow @GekkePrutser9 juni 2023 21:47
Ik heb ooit de ad-free versie van Sync gekocht. Deze app kapt er ook mee. Het geld mag de developer inderdaad houden want ik heb jaren plezier gehad aan de app.
GekkePrutser @TheBlackestCrow9 juni 2023 22:40
Ik denk ook niet dat er een enkele app is die door gaat gaan. Als je ziet wat de kosten zijn...

Zie dit: https://old.reddit.com/r/...own_on_june_30th_reddits/

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 04:35]

iLymion @GekkePrutser10 juni 2023 18:53
Narwhal wil het nog proberen maar de ontwikkelaar word keihard genegeerd door reddit.
xoniq @TheBlackestCrow9 juni 2023 23:57
Heb ik met Apollo. Eerst Pro gekocht, 1-malige aankoop. Kon toch niet uit, dus toch Ultra erbij gekomen, die ook lifetime gekocht, nou ik heb het flink gebruikt. (Waardoor die 1.000 calls limiten per week voor mij écht niet uit kunnen)
iAR @TheBlackestCrow10 juni 2023 02:05
Ergens heb ik dat ook al is het toch zuur om in april nog Apollo te hebben gekocht voor 50 euro en de stekker er nu al weer uit gaat.
Overigens gaat die gaat naar Reddit, niet naar de ontwikkelaar.
Frame164 9 juni 2023 22:10
Het alternatief is volstouwen met reclame. Maar dat willen we ook niet. Wie heeft er een business model waar je nergens voor hoeft te betalen en ook geen advertenties worden getoond?
crazyboy01 @Frame1649 juni 2023 22:32
Nergens voor hoeft te betalen? Er is gewoon Reddit Premium en ook bestaan er Reddit munten die geld kosten waarmee je bijvoorbeeld awards kunt uitdelen welke ook karma opleveren (en nee, je krijgt ook geen gratis awards meer tegenwoordig). En dat wordt aardig veel gedaan. Maargoed, dat de API gratis was is natuurlijk wel bijzonder, alleen is de nieuwe prijs wel een achterlijk groot verschil opeens.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 24 juli 2024 04:35]

Martinspire
@crazyboy0110 juni 2023 00:57
Inderdaad. Ik heb Reddit de afgelopen jaren niet gehoord dat ze verlies draaiden of dat ze echt te weinig geld binnenhaalden. Wellicht helpt het ook niet dat er amper marketing voor die perks waren, waardoor het voor veel gebruikers niet eens duidelijk is geweest wat het inhield en wat dat betekent voor het platform zelf.
MainframeX 9 juni 2023 20:52
Jammer. Typisch geval weer waar business volk iets goeds/moois verpesten door puur commercieel winstbejag. Over een paar jaar is het platform versplinterd naar tig andere alternatieven of is het een schim van wat het ooit geweest is. De business mensen zijn dan natuurlijk allang met hun bonus door naar het volgende bedrijf om op korte termijn "meerwaarde" te creëren. Het zou verboden moeten worden.
.je 9 juni 2023 21:08
Yep jammer van een goed tijdperk. Was prima te behappen met de Reddit Sync app. Helaas heeft die ook al aangegeven te stoppen. De "standaard" app doet mij niets dus ook mijn aanwezigheid op dat platform zal ten einde komen.

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