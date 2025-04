Reddit tegen moderators: gesloten subreddits 'zullen niet privé blijven'

Reddit zet druk op protesterende moderators om hun subreddits weer openbaar te maken. Dat blijkt uit berichten die zijn ingezien door The Verge. Het bedrijf legt deadlines op voor moderators om hun plannen voor heropening bekend te maken.

"Deze community kan niet gesloten blijven voor haar [miljoenen] leden." Dat schreef Reddit-medewerker ModCodeofConduct volgens The Verge in een bericht aan de moderators van een grote subreddit. Het bedrijf verwijst daarbij naar een deadline die eerder werd gecommuniceerd; Reddit vroeg deze week aan protesterende community's om binnen 48 uur te laten weten of ze weer gaan heropenen.

Na een reactie van een moderator, reageerde de Reddit-admin: "[Miljoenen] leden hebben volledige toegang tot deze community verloren en dat kan niet doorgaan. De tijd willen nemen om na te denken over toekomstige moderatieplannen is prima, maar dat moet gebeuren in ten minste een 'beperkte' setting", schrijft de medewerker. "Deze community zal niet privé blijven na het tijdsbestek dat we hebben toegestaan."

In een gesprek met een andere subreddit vertelde dezelfde Reddit-medewerker aan moderators dat hun protest in strijd is met de gedragscode voor Reddit-moderators. De admin verwijst daarbij naar regel 4, die moderators oproept om 'actief en betrokken' te zijn. "Voortdurende schending van regel 4 in de komende 31 uur zal leiden tot verdere actie", schreef ModCodeofConduct. Deze subreddit is inmiddels weer openbaar, zij het in een archiefmodus waarbij nieuwe berichten automatisch worden verwijderd.

Reddit dringt er al langer op aan dat protesterende subreddits weer opengaan. Het bedrijf zou eerder bepaalde moderators verwijderd hebben bij protesterende community's, hoewel de mods van zeker één subreddit later hun positie weer terugkregen.

Moderators van verschillende community's protesteren momenteel tegen de api-wijzigingen die Reddit op 1 juli doorvoert. Daarmee wordt gratis toegang tot de api stopgezet. Verschillende thirdpartyclients voor Reddit hebben aangegeven dat ze moeten stoppen door de wijzigingen, omdat toegang tot de api niet rendabel is. De maker van populaire Reddit-app Apollo zou 20 miljoen dollar per jaar moeten betalen om de app draaiend te kunnen houden. Bepaalde community's vinden de bedragen die Reddit vraagt voor api-toegang te hoog en gingen daarom op zwart.