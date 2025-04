Western Digital introduceert WD Blue SN580-ssd met PCIe 4.0-interface

Western Digital introduceert een opvolger van zijn WD Blue SN570-ssd. De nieuwe SN580 krijgt een PCIe 4.0-interface en haalt snelheden tot 4150MB/s. De ssd komt beschikbaar in capaciteiten van 250GB tot 2TB met adviesprijzen van 58 tot 219 euro.

Western Digital vervangt de PCIe 3.0-interface uit de SN570 door een PCIe 4.0-interface voor de nieuwe SN580. Daarmee halen de SN580-modellen met 1 en 2TB opslag sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 4150MB/s. De varianten van 250 en 500GB halen iets lagere snelheden van 4000MB/s. Het bedrijf zegt niet welk nandtype de ssd krijgt, maar volgens Anandtech betreft dat wederom tlc-nand. De SN580 beschikt verder over slc-cache, hoewel Western Digital niet over de hoeveelheid rept. De levensduur bedraagt tot 900 geschreven terabytes voor de 2TB-variant.

De WD Blue SN580 komt per direct beschikbaar in varianten van 250GB, 500GB, 1TB en 2TB. De adviesprijzen bedragen respectievelijk 58, 77, 110 en 219 euro. In de praktijk liggen de verkoopprijzen van WD-ssd's doorgaans lager.