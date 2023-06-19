'Western Digital komt binnenkort met SN580-ssd, upgrade van SN570-instapmodel'

De combinatie van budget en 4/8TB in M2 formaat is op het moment geen haalbare optie.
Net als er geen goedkope auto's worden verkocht met een 8-cilinder erin.
De meest courante Nand chips die op het moment worden gemaakt hebben een capaciteit van 512Gbit.
Hiermee kun je single-sided M2 SSD's tot 2TB maken. Dwz. met 2 behuizingen aan 1 kant van de printplaat.
Omdat er veel van worden geproduceerd zijn die drives ook goed geprijsd.
Om op 4TB te komen kun je of een dubbelzijdige drive maken of 1Tbit chips gebruiken.
Dubbelzijdige drives zijn er niet veel. Ze worden toegepast voor oplossingen met maximale capaciteit maar goedkoop zijn die drives niet.
De andere optie (1Tbit chips) is ook niet goedkoop want dat zijn de state-of-the art chips.
Enkelzijdig kun je daarmee een 4TB M2 bouwen en dubbelzijdig 8TB.
4 en 8TB drives zijn dus duur (en snel door het grote aantal chips) en worden daarom nog weinig verkocht wat zorgt dat ze ook niet snel in prijs dalen. Je komt ze alleen bij de high-end modellen tegen zoals de WD 850X. Dat zijn hele snelle drives waar mensen wel geld voor over hebben.
Fabrikanten willen de high-end uitvoeringen voorlopig liever duur houden omdat ze daar nog leuk op verdienen, niet op de goedkope drives.
Maar de magazijnen van de Nand fabrikanten puilen uit (ik las ergens dat ze 10 maanden productie op voorraad hebben) en dat kost geld.
Meer drives verkopen is niet zo makkelijk omdat de meeste mensen er maar 1 kopen.
Een betere oplossing is om drives van hogere capaciteit te maken tegen aantrekkelijke prijzen want dan verkoop je niet meer drives maar wel meer Nand.
Dit soort veranderingen heeft tijd nodig maar in de huidige markt verwacht ik eind dit jaar/begin volgend jaar wel grotere en goedkopere SSD's. Tenzij de vraag weer aantrekt want dan gaat men die niet uitbrengen....
Enterprise NVMe disken zijn trouwen niet zo veel duurder meer dan consumenten versies maar ze gebruiken wel veel meer in idle.
[Reactie gewijzigd door Dutchtraveller op 23 juli 2024 01:53]