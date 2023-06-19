'Western Digital komt binnenkort met SN580-ssd, upgrade van SN570-instapmodel'

Enkele webshops hebben een productpagina online staan waarop de nog onaangekondigde Western Digital SN580 te zien is. De M.2-ssd lijkt een upgrade te worden van het SN570-instapmodel. Er is nog geen officiële prijs of releasedatum bekend.

De SN580 heeft vermoedelijk de PCIe 3.0-standaard ingeruild voor de PCIe 4.0-standaard en lijkt in configuraties van 500GB, 1TB en 2TB beschikbaar te komen, merkt TechPowerUp op. Op de productpagina van de webshop MercadoMagico staat dat de NVMe-ssd op 31 juli van dit jaar moet uitkomen. Het is vooralsnog niet duidelijk of het om placeholderinformatie gaat of om een correcte indicatie van het komende product.