'Western Digital komt binnenkort met SN580-ssd, upgrade van SN570-instapmodel'

Enkele webshops hebben een productpagina online staan waarop de nog onaangekondigde Western Digital SN580 te zien is. De M.2-ssd lijkt een upgrade te worden van het SN570-instapmodel. Er is nog geen officiële prijs of releasedatum bekend.

De SN580 heeft vermoedelijk de PCIe 3.0-standaard ingeruild voor de PCIe 4.0-standaard en lijkt in configuraties van 500GB, 1TB en 2TB beschikbaar te komen, merkt TechPowerUp op. Op de productpagina van de webshop MercadoMagico staat dat de NVMe-ssd op 31 juli van dit jaar moet uitkomen. Het is vooralsnog niet duidelijk of het om placeholderinformatie gaat of om een correcte indicatie van het komende product.

Western Digital SN580 gelekt
Afbeelding SN580-productpagina via Bohemia Computers

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-06-2023 15:49 25

19-06-2023 • 15:49

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Reacties (25)

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lordsnow 19 juni 2023 17:22
Ik wil mijn HDD's uiteindeljik gaan vervangen voor SSD, maar zolang t allemaal blijft steken op 1 en 2TB wordt dat natuurljik ook niks. Waar blijven de betaalbare 4 en 8TBs?
Dutchtraveller @lordsnow20 juni 2023 01:52
De combinatie van budget en 4/8TB in M2 formaat is op het moment geen haalbare optie.
Net als er geen goedkope auto's worden verkocht met een 8-cilinder erin.

De meest courante Nand chips die op het moment worden gemaakt hebben een capaciteit van 512Gbit.
Hiermee kun je single-sided M2 SSD's tot 2TB maken. Dwz. met 2 behuizingen aan 1 kant van de printplaat.
Omdat er veel van worden geproduceerd zijn die drives ook goed geprijsd.

Om op 4TB te komen kun je of een dubbelzijdige drive maken of 1Tbit chips gebruiken.
Dubbelzijdige drives zijn er niet veel. Ze worden toegepast voor oplossingen met maximale capaciteit maar goedkoop zijn die drives niet.
De andere optie (1Tbit chips) is ook niet goedkoop want dat zijn de state-of-the art chips.
Enkelzijdig kun je daarmee een 4TB M2 bouwen en dubbelzijdig 8TB.
4 en 8TB drives zijn dus duur (en snel door het grote aantal chips) en worden daarom nog weinig verkocht wat zorgt dat ze ook niet snel in prijs dalen. Je komt ze alleen bij de high-end modellen tegen zoals de WD 850X. Dat zijn hele snelle drives waar mensen wel geld voor over hebben.

Fabrikanten willen de high-end uitvoeringen voorlopig liever duur houden omdat ze daar nog leuk op verdienen, niet op de goedkope drives.

Maar de magazijnen van de Nand fabrikanten puilen uit (ik las ergens dat ze 10 maanden productie op voorraad hebben) en dat kost geld.
Meer drives verkopen is niet zo makkelijk omdat de meeste mensen er maar 1 kopen.
Een betere oplossing is om drives van hogere capaciteit te maken tegen aantrekkelijke prijzen want dan verkoop je niet meer drives maar wel meer Nand.
Dit soort veranderingen heeft tijd nodig maar in de huidige markt verwacht ik eind dit jaar/begin volgend jaar wel grotere en goedkopere SSD's. Tenzij de vraag weer aantrekt want dan gaat men die niet uitbrengen....

Enterprise NVMe disken zijn trouwen niet zo veel duurder meer dan consumenten versies maar ze gebruiken wel veel meer in idle.

[Reactie gewijzigd door Dutchtraveller op 23 juli 2024 01:53]

Bruin Poeper @lordsnow19 juni 2023 17:45
Ik wil mijn HDD's uiteindeljik gaan vervangen voor SSD, maar zolang t allemaal blijft steken op 1 en 2TB wordt dat natuurljik ook niks. Waar blijven de betaalbare 4 en 8TBs?
Wat moet je daar toch mee, hoe wil je in zo'n enorm geheugen iets terug vinden?
Ik heb al grote moeite met 1 TB, daar kan meer op dan ik me aan rubrieken kan herinneren. In zo'n oerwoud moet ik regelmatig flink snoeien om overzicht te houden.
lordsnow @Bruin Poeper19 juni 2023 17:53
Ik heb nu 2x 3TB in Raid (dus Windows ziet 1x 6TB). Hierop staan mijn Steam en Battlenet etc spellen, en bronbestanden voor videoediting etc. Op dit moment staat er relatief weinig op, en slechts 1,6TB is in gebruik.

Ik zou kunnen gaan voor een 4TB SSD maar zie nu al gebeuren dat ik in de toekomst dingen moet gaan verwijderen om iets anders te kunnen opslaan. Daarom liever wat speelruimte met 8TB.
Bruin Poeper @lordsnow19 juni 2023 18:11
Hmm... ik heb een beetje gegoogled op file size. 100 to 250 MB per spel schijnt "heel gewoon" te zijn.
Spellen liggen buiten mijn interessegebied, ik leg er geen verzameling van aan.
Kan me ook voorstellen dat mensen films willen opslaan, zoals ze vroeger deden met copieën op CD.
Zo bezien zullen er meer mensen zijn voor wie 1 TB al gauw te weinig is..
Ik gebruik zelf een paar serieuze compilers, reken- en CADprogramma's. Maar de files die ik er mee produceer zijn klein. Vooralsnog zie ik mij ook over een paar jaar nog steeds tevreden met 1 TB.
Christoxz @Bruin Poeper19 juni 2023 19:02
100 to 250 MB per spel schijnt "heel gewoon" te zijn.
Spellen liggen buiten mijn interessegebied
In de jaren '90 misschien....

Games zijn tegenwoordig veel meer dan dat, met uitschieters tot wel 100GB+
https://wonderfullytech.c...-need-for-gaming-in-2022/
Bruin Poeper @Christoxz20 juni 2023 11:56
Je hebt gelijk, ik had me een factor 1000 vertypt: 100MB >>> moest zijn 100GB.
SleutelMan @Bruin Poeper19 juni 2023 18:14
Zeker als je een beetje moderne games speelt is 2 TB al snel aan de krappe kant. Of door de hoeveelheid verschillende games, of door de DLC (vaak in het geval van simulaties e.d.). Vergeet niet dat zoiets als Microsoft Flight simulator met een paar DLC pakketten (nog geeneens alles) al zo'n 320 GB in beslag neemt en dan is 2TB nog geeneens zoveel
svideo @Bruin Poeper20 juni 2023 09:58
Ik moet mijn muziek collectie uitsmeren over 3 2Tbyte ssd's terwijl de backup gewoon op 1 8T byte hdd staat.
Speedster @svideo20 juni 2023 14:10
Als ik het goed lees heb je 6 (ZES!) TB aan muziek opgeslagen. Dat zijn hoeveel langspeel platen? Hoeveel CD's? Hoe dan? Waarom dan?
svideo @Speedster20 juni 2023 15:49
Ach het valt wel mee; ergens tussen de 4en 5 terra. Uncompressed multichannel audio gaat heel hard. 2-3 Gig per album. Ik heb 4 verschillende versies van dark side of the moon. Multichannel dan!
Ik sla ook nog eens de stereo en 5.1 tracks van sacd albums separaat op. Ik hoop de komende jaren nog een paar terra nodig te hebben aan atmos tracks. Daar heb ik er maar 4 van helaas. :)
Videopac @lordsnow19 juni 2023 17:30
Inderdaad: dat lijkt me ook wel wat. Maar een uitvoering: Asustor Flashtor 6 (FS6706T) vullen met 2TB SSD's schiet niet echt op. Een 2TB 970 EVO plus kost nu 79 euro, maar een 4TB SSD kost minimaal 300 euro: niet in verhouding.
MicGlou @Videopac19 juni 2023 18:00
Ik verbaas mij er persoonlijk ook redelijk om dat er nog steeds weinig tot geen betaalbare high capacity SSD's zijn die vooral de focus leggen op een lage prijs per GB... 0,0 problemen om s-ata SSD's met hoge capaciteit in mijn server te stoppen als ze de prijs van HDD's benaderen, 550MB/s is voor een opslag toepassing thuis nas/plex etc meer dan snel zat voor de meeste onder ons vermoed ik zo.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 23 juli 2024 01:53]

Jdewit @lordsnow19 juni 2023 17:43
Voor opslag heb ik nu zo een 18tb seagate serverding. Bevalt me prima.
Damic @lordsnow19 juni 2023 17:44
Die komen, misschien nog wel eens. Ik zou eens kijken bij de 2.5" ssd's categorie: Solid state drives
dasiro @lordsnow20 juni 2023 07:58
er zijn maar zoveel chips die je op een M.2 kan steken. Datadichtheid is momenteel nog de beperkende factor en die proberen ze nu op te schalen door QLC te gebruiken, wat dan weer een negatieve invloed heeft op het aantal read/writes
q-enf0rcer.1 @lordsnow20 juni 2023 09:18
Is het geen optie voor je om een moederbord te kopen met veel M2 slots? Dan prik je er gewoon een aantal van 2TB in. Veel goedkoper :)
Joe28965 19 juni 2023 15:57
5004Kc is omgerekend ongeveer 210 euro. Dat zou zeker geen instap model meer zijn. Het zou zelfs best wel duur zijn voor een 2TB SSD, zelfs een PCIe 4.0 SSD
youridv1 @Joe2896519 juni 2023 16:19
Het lijkt me ook niet dat dit daadwerkelijk de prijs in nederland gaat worden zodra hij uit komt. De SN770 2TB zit op 107 euro en ik kan me niet voorstellen dat deze duurder gaat worden dan dat, gezien hij uit een goedkopere lijn komt.

Of WD wil dat niemand de SSD koopt en concurreert graag met zichzelf, maar dat denk ik niet.
MicGlou @youridv119 juni 2023 17:53
Zoals heel vaak mis gaat met dergelijke prijsvergelijkingen... die €107 die jij nu aanhaalt is de huidige laagste prijs in de pricewatch, de gemiddelde prijs op dit moment ligt alweer bijna 2 tientjes hoger.

Maar dergelijke prijzen voor nieuwe producten zijn de adviesprijzen vanuit de fabrikant welke doorgaans altijd significant hoger zijn en met de tijd weer flink zullen zakken... De SN770 had een advies prijs van wel €409,99! Wat overigens op het moment dat ze werkelijk in de winkels lagen alweer €100 lager was.
youridv1 @MicGlou19 juni 2023 19:03
Dat gaat niet mis. Die prijs vergelijk ik bewust zo. De SN770 is niet in een vaccuum gezakt naar die prijs. Dat is niet zomaar gebeurd. De hele ssd markt is enorm in prijs gedaald door de daling van nand prijzen. Dat geldt voor deze ssd net zo goed.
Het is niet zoals bij smartphones waar het nieuwe model weer voor de adviesprijs uitkomt en hij dan over het jaar weer gaat zakken naar een goedkoper prijsniveau. Bij SSD’s doet de generatie er niet toe, maar alleen de specs

Zoals vaak misgaat bij dit soort vergelijkingen doen mensen alsof de adviesprijs er toe doet ;) Het gaat erom waarvoor hij in de winkel ligt. De SN770 is op het eerste gezicht op zijn minst equivalent aan deze nieuwe 580 en er zijn voor 100-130 euro zat goede pcie4 2TB schijven. Als ze te veel geld rekenen dan koopt niemand hem, ongeacht wat er op het stickertje op de website staat.

Vandaar ook dat ik begin met “de daadwerkelijke prijs in nederland”
Waar heb ik het over adviesprijs? nergens.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 01:53]

MicGlou @youridv119 juni 2023 20:05
Ook SSD's en andere hardware zijn onderhevig aan prijsdalingen hoe langer ze op de markt zijn... het is aleen in het specifieke geval van SSD's extra hard gegaan. En dat reflecteert zich dus ook in de adviesprijs van de opvolger, die is nu de helft van wat het ruim een jaar geleden was... neemt nog niet weg dat het een kromme vergelijking is als je de adviesprijs van een nieuw product gaat vergelijken met de bodemprijs van een ander vergelijkbaar/voorgaand product wat al bijna 1,5 jaar op de markt is.
youridv1 @MicGlou19 juni 2023 21:03
Dus als de SN580 op de markt komt voor significant meer geld dan de SN770 dan ga je hem serieus overwegen?
TV_NERD @Joe2896519 juni 2023 16:36
Een prijsvergelijker uit hetzelfde land geeft een beter beeld.

https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=sn570

Ongeveer 2200kc voor 2TB
Lounge Deluxe 19 juni 2023 18:53
Persoonlijk mis ik een 4 TB model in de line-up van deze SN580-ssd, waarom toch (altijd)?

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