'Protest subreddits leidde tot 6,6 procent minder gebruikers'

Het op zwart gaan van duizenden subreddits leidde op het hoogtepunt tot 6,6 procent minder Reddit-gebruikers dan op een gemiddelde dag, beweert webanalyticsbedrijf Similarweb. De gemiddelde tijd die een gebruiker op het platform spendeerde, nam met ruim 14 procent af.

Reddit protest 2023
Een subreddit op zwart

Uit de statistieken, ingezien door Engadget, blijkt dat Reddit op 13 juni zo'n 52,1 miljoen bezoekers trok, wat 6,6 procent minder zou zijn dan op een gemiddelde dag in de afgelopen maand. Op de dag voordat het protest van duizenden subreddits begon, werden nog ruim 57 miljoen gebruikers op desktops en smartphones geregistreerd, een bovengemiddelde hoeveelheid gebruikers. Reddit heeft niet bevestigd of de cijfers van Similarweb accuraat zijn.

De tijd die een gebruiker gemiddeld op het platform spendeerde, daalde op 12 en 13 juni volgens dezelfde bron naar het laagste punt van de afgelopen drie jaar. In plaats van een gemiddelde gebruikersduur van zo'n 8 minuten en 31 seconden, kort voor het protest, maakte een gebruiker gemiddeld slechts 7 minuten en 17 seconden gebruik van Reddit. Dat is een daling van ruim 14 procent.

Tijdens de protestperiode was Reddit in principe gewoon bereikbaar. Als iemand een subreddit probeerde te bezoeken die meedeed aan het protest, kreeg hij een melding te zien dat het op dat moment een 'privécommunity' was. De content op de subreddit was daarom niet vrij toegankelijk. Dit kan verklaren waarom het gemiddelde aantal gebruikers met slechts 6,6 procent afnam, terwijl de gemiddelde gebruikersduur harder getroffen werd. Overigens zei de ceo van Reddit dat het protest tot dusver geen effect heeft gehad op de omzet van het forumplatform.

Duizenden subreddits gingen vanaf 12 juni 'op zwart' door de subreddit tijdelijk privé te maken. Dit was een protest tegen de aangekondigde apiveranderingen van het platform; Reddit wil geld aan derden vragen voor het gebruik van de Reddit-api. Hoewel er weinig protest is tegen het principe van het betaald maken van het gebruik van de api, zou het platform exorbitante bedragen vragen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-06-2023 17:25 140

19-06-2023 • 17:25

140

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Reacties (140)

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GabrielWB 19 juni 2023 17:33
Nu verschillende subreddits weer open geforceerd worden vanwege de bedreiging dat mods van hun functie ontheven kunnen worden als ze gesloten blijven, gooien een aantal het over het een andere boeg.

- /r/Pics laat nu alleen nog plaatjes toe van John Oliver.
- /r/WellThatSucks laat nu nog alleen maar posts toe die over stofzuigers gaan.
- /r/InterestingAsFuck heeft de regels zoveel versoepeld dat er eigenlijk geen regels meer zijn (op de globale regels na)
Sjeefr @GabrielWB19 juni 2023 17:51
Ik vraag mij af of dit daadwerkelijk het gewenste effect gaat hebben. Geen idee, maar ik stoor mij er in ieder geval ontzettend aan. Diverse subs met van oorsprong een specifieke focus, worden nu bezaaid met 'ongerelateerde' low-quality content onder het mom van 'grappig' zijn. Vooral veel '12-jaar-niveau' posts. Het zorgt er bij mij wel voor dat ik geneigd heb diverse subreddits te ontvolgen, in ieder geval.

[Reactie gewijzigd door Sjeefr op 26 juli 2024 20:01]

marco-ruijter @Sjeefr19 juni 2023 18:26
Kijk het heeft wel degelijk effect.
InfiniteSpaze @marco-ruijter19 juni 2023 19:43
Nou.... De CEO van reddit lacht eigenlijk de mods uit. Moet zeggen dat de Mods doen alsof ze een hele belangrijke positie kunnen verliezen maar het gaat eigenlijk om een onbetaalde baan als een soort van social media conciërge. Maar macht is hun enige vorm van inkomen dat ze krijgen als reddit-mod.

Verder boeit het de CEO van reddit ook niet omdat velen al van tevoren aan hadden gegeven dat de staking maar 48 uur zou duren. Hierdoor ligt er totaal geen druk op en weet hij dat het na 2 dagen weer zowat "business as usual" is. Dus het was vanaf het begin al een gefaalde actie van de reddit mods.

Zelf vind ik het jammer dat het zo moet lopen. Third party developers hebben al het recht om een betere app te maken wanneer de first party app zo slecht is. Natuurlijk mag reddit geld vragen voor hun api maar dit is zo'n onrealistische hoeveelheid dat het alleen bedoeld is om third party developers weg te pesten. Hier ben ik zelf op tegen.
cPT.cAPSLOCK @InfiniteSpaze20 juni 2023 01:21
Ik word zo moe van dit frame. Ik modereer een klein aantal subreddits, en kan vertellen dat macht zeker niet de motivatie is.

Dat waren stuk voor stuk subreddits waar ik een interesse in het onderwerp had, maar me stoorde aan spam en low quality content. Door te modereren en de gemiddelde kwaliteit omhoog te duwen (doordat de lage kwaliteit afneemt), trek je weer meer hoge kwaliteit gebruikers aan. En van hun inbreng geniet ik weer.
redniels @cPT.cAPSLOCK20 juni 2023 09:30
thank you for your service.

(natuurlijk zijn wij nu wel allemaal benieuwd welke subs jouw subs zijn...)
laptopleon @InfiniteSpaze20 juni 2023 14:12
Nou.... De CEO van reddit lacht eigenlijk de mods uit. […] Verder boeit het de CEO van reddit ook niet omdat velen al van tevoren aan hadden gegeven dat de staking maar 48 uur zou duren. Hierdoor ligt er totaal geen druk op en weet hij dat het na 2 dagen weer zowat "business as usual" is. Dus het was vanaf het begin al een gefaalde actie […]
Mwah, het haalde zelfs het RTLZ Journaal dus gaf onrust. Ook het gevoelig blijken voor dit soort acties werkt niet in je voordeel als je je bedrijf panklaar probeert te maken voor een overname of beursgang of whatever het doel is.
mathelicious @Sjeefr19 juni 2023 18:04
Wat je nu beschrijft is sowieso al aan de gang veel subreddits. Op sommige vind je nog wel kwaliteit, maar dat zijn juist de kleine subs.
YoghurtO_o @mathelicious19 juni 2023 19:37
En helaas zijn het de kleine subs die allemaal prive zijn gegaan ondanks dat ze niet zo'n grote impact hebben. Jammer eerlijk gezegd. Tegelijkertijd is het misschien ook eens tijd om van Reddit af te stappen, voor mezelf dan. Ik heb in de laatste 2 maanden meer dan 50 subs van Popular eruit gefilterd met RES en dan zie je hoe weinig content er eigenlijk is. De hoofdsubs zijn gore/geweld/porno/politiek en heel veel reposts. Heb je niks aan.
Annihilism @YoghurtO_o20 juni 2023 08:02
Ik vind de kwaliteit op Reddit afgezien van een paar kleine subreddits (zoals jullie ook al beschrijven) bedroevend slecht. Met name op r/technology waren de laatste tijd veel artikelen gewoon verkapte advertenties, en de reacties zijn echt vreselijk slecht, vrijwel niemand leest de artikelen en kijkt alleen naar de titel en blaat op basis daarvan een comment voor gratis upvotes.

Het hele upvote systeem vind ik overigens een baggerconcept, als iemand het niet met een andere ééns is krijgt deze een downvote (hoe respectvol de discussie ook is). Zorgt alleen maar voor een echokamer waarbij mensen met dezelfde mening elkaar gaan upvoten en iemand die anders denkt eigenlijk net zo goed niet kan posten. Geef mij dan maar het systeem van tweakers waarbij duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen een troll (-1) of nuttige posts en ook gemodereerd wordt op onjuist gebruik.
laptopleon @Annihilism20 juni 2023 14:22
Laten we nou niet doen of dit op tweakers niet gebeurt, zeg. Het is hier juist al jaren aan de orde van de dag.

Sterker nog, elke regelmatige bezoeker kan bij veel koppen in het nieuwsoverzicht meteen zeggen waar de geijkte reacties over zullen gaan, de reacties daar weer op én hoe die beoordeeld zullen worden.

Denk maar aan de stokpaardjes Apple, privacy, waterstof, etc.

De 90% reacties bij elk Apple product #bingokaart: Te duur. Android had dit al jaren. Al kreeg ik het gratis. Ik ga overstappen. Jobs had dit nooit gedaan. Waarom innoveren ze niet meer. Walled garden.
Yalopa @Sjeefr19 juni 2023 18:21
je vraagt je af als het het gewenste effect gaat hebben en ondertussen overweeg je sommige zaken te ontvolgen...

het heeft dus effect...
Martijn.C.V @Sjeefr20 juni 2023 11:44
Maar dit is stiekem dus de kern van het probleem. De meeste (zo niet alle) mods werken gratis. Het zijn gebruikers die content leveren (eg posts en reacties) en het zijn veredelde gebruikers (mods) die het allemaal een beetje op orde houden.

Die mods hebben als protest hun werk neergelegd om te demonstreren wat er dan gebeurd. Dan wordt je dus nabij instant kapot getrolled.

Reddit en /u/spez proberen je over te halen dat de mods nu het probleem zijn, ze zijn de messenger de schuld aan het geven, laat je vooral niet voor de gek houden :)

Reddit probeert gewoon lekker Amerikaans kapitalistisch te doen, lekker geld verdienen. Waar de community dus eigenlijk gratis arbeid aan het leveren is (lees: Gratis waarde aan het toevoegen is, dat is niet Reddit), en Reddit "slechts wat servers". En de meeste vinden het ook helemaal redelijk dat die infra betaald wordt, deels door een API. Maar Reddit is niet bezig met kosten van de server vergoed krijgen, ze zijn bezig met grof uitwringen. Ik kan je uit ervaring vertellen dat als Reddit 95% van hun huidige tarieven af haalt ze er nog steeds winst op maken.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 26 juli 2024 20:01]

Shamalamadindon @Sjeefr21 juni 2023 09:00
Het laat perfect zien dat Reddit niets is zonder de power users die moderaten en (veel) posten.
Ablaze @GabrielWB19 juni 2023 17:56
Zelfde geldt voor r/aww.

Zowel r/aww als r/pics hebben onafhankelijk meer dan 30 miljoen subscribers.
In r/memes (26 miljoen subscribers) worden alleen nog middeleeuwse memes geplaatst.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 26 juli 2024 20:01]

madcow22 @Ablaze19 juni 2023 19:25
Tot reddit gewoon alle mods er uit gooien die er aan mee doen wat mij kans groot lijkt wat ze gaan doen.
analog_ @madcow2219 juni 2023 19:53
een frisse wind kan geen kwaad. ongeveer tien mods deden toch heel reddit?
Ablaze @analog_19 juni 2023 21:04
Dat is volgens mij niet juist.
Er zijn inderdaad "power mods" die honderden subreddits beheren. Maar in totaal zijn er tienduizenden moderators actief. Hier is de complete lijst met moderators: https://gist.github.com/s...720fa4158d8a1ffb0df8bd706

Het is onmogelijk voor Reddit om álle moderators te vervangen door betaalde krachten.
Het ís mogelijk om dit te doen voor de meest populaire subs. Maar dit kan averechts werken: Reddit is ontstaan als community en veel power users die daadwerkelijk content toevoegen doen dit vanuit dat principe; ze zullen minder gemotiveerd zijn om dit te doen als de site te strict en commercieel wordt.
Phazx @Ablaze19 juni 2023 23:45
Ze hoeven niet perse betaald te worden, je moet gewoon mensen vinden die het met de boycot oneens zijn. Genoeg mensen die boos waren dat subreddits op zwart gingen.
Polderviking @Phazx20 juni 2023 00:56
Ongetwijfeld dat ze wel wat van die ja knikkers kunnen vinden. Of reddit daar als platform beter van wordt is een tweede.

Je hebt mensen nodig die op de inhoud van reddit als platform houden om een beetje kwaliteit in de kuip te hebben als mod. Maar dat zijn ook de mensen die vocaal worden als ze vinden dat je hun platform sloopt.

In plaats van ze vervangen kan hij ook gewoon kijken wat hij aan die bizarre API prijzen kan doen.
Volgens mij is de verandering die ze willen echt niet zo absurd.
Maar spez is volgens mij vooral met zijn eigen dikbelegde boterham bezig en niet zozeer reddit als platform.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 26 juli 2024 20:01]

redniels @Phazx20 juni 2023 09:25
en oneens met de boycot en die onbetaald werk willen doen en die uren per dag over hebben en etc etc etc

Boos zijn is 1, het daadwerkelijk willen doen is iets anders.
Shamalamadindon @Phazx21 juni 2023 09:02
je moet gewoon mensen vinden die het met de boycot oneens zijn
En die er mee kunnen leven om dag in dag uit de meest vreselijke shit weg te modden, uitgemaakt te worden van fascist tot communist en doodsbedreigingen ontvangen.
rain2reign @analog_19 juni 2023 20:14
Het is wel grotendeels een besloten groep. Één komt modereren op aanvraag, of anderzijds, en die nodigt vaak ook iemand anders van de groep uit om te modereren en zo gaat die banaan weer verder op zijn beurt.

Maar of het er een dozijn zijn of meer, durf ik niet te zeggen.
SuperflipNL @madcow2219 juni 2023 20:31
Hoe ging die même ook alweer die rondging:

Mods: Subs op private, versoepeling of onzin binnen de regels.
Reddit: We gooien je eruit, je bent ontslagen!
Mods: We werken hier niet eens, we worden niet eens betaald.
morphje @SuperflipNL20 juni 2023 11:47
Het probleem hier is verslaving en too big to fail. Als je een populaire subreddit hebt en je core 5% gebruikers vallen weg vanwege een protest, dan heb je nog steeds 95% van de community over, maar dan wel onder de dwangregels van Spez.

De 5% core gebruikers die wel principes hebben en zichzelf kunnen losweken van de verslaving is niet groot genoeg als groep om een directe impact te maken. En zelfs als het resultaat is dat de subreddit langzaamaan afsterft, gaat het afsterven dusdanig langzaam dat de meeste mensen gewoon blijven hangen omdat ze zoveel geinvesteerd hebben of omdat er geen vervanging is waar je niet direct krijgt wat je opgebouwd hebt door de jaren heen.

Moderators met principes worden net gemakkelijk vervangen door moderators met minder principes, zolang ze maar hun dagelijke dopamine injectie kunnen krijgen. En die worden net zo goed niet betaald, behalve dan in hun verslaving.
Groningerkoek @madcow2219 juni 2023 21:57
Dat gaan ze niet doen, dat ontketend een stortvloed van verder protest en je maakt een heleboel gebruikers en andere mods er enorm pissig mee, alle subs gezamenlijk die nu nog protesten gaat al rap om duizenden mods.

Gemeenschappen zijn erg kwetsbaar voor dat soort dingen en veranderingen kunnen een site maken maar ook breken. Als dit doorgaat zie ik de eigenaren wel ingrijpen en in elk geval de CEO eruit trappen want die begrijpt niets van hoe gemeenschappen werken, want uiteindelijk is Reddit gewoon een onderdeel van een multi-national die het heeft gekocht en er centen mee wil verdienen.
morphje @Groningerkoek20 juni 2023 12:06
Dat heeft Spez gedaan. Hij heeft gedreigd om de mods hun rechten te ontnemen als hun subreddits niet werden opengegooid. Hij heeft getracht met meer welwillende mods te communiceren en door middel van een "democratisch" proces de dwarse mods te demoten.

Het is puur de verslaving van het overgrote deel van de gebruikers die dit mogelijk maakt. Als een extreem subreddit hebt en 5% valt daar van weg, zelfs al is het de core van de community, de overige 95% van de gebruikers hebben hun dopamine weer terug.

There Is No Alternative. Too Big To Fail. Als eenmaal een gemeenschap een kritische massa bereikt heeft, dan blijft zo'n gemeenschap meestal gewoon bestaan. Zelfs als zo'n gemeenschap over een lange periode wegrot, zelfs al kan worden vastgesteld waardoor dat kwam, niemand zal daar verantwoording voor nemen totdat het te laat is.

Kleine gemeenschappen tot daar aan toe, maar dat zijn niet de gemeenschappen die voldoende herrie maken. En bij een kleine gemeenschap is het ook veel eenvoudiger om een nieuwe op te bouwen met nieuwe mods. Wederom ook die dopamine die weer de overhand neemt.

Ja Spez heeft veel gebruikers pissig gemaakt. Dat was bij Facebook ook, diverse keren heeft Zucky "fouten" gemaakt en keer op keer zijn massa's gebruikers opgestapt. Maar het effect is te klein, de verslaving is te groot. Ook hier zullen vele gebruikers opstappen, maar het is gewoon een kansberekening. En wel eentje die tot nu toe altijd in het voordeel van het grote tech bedrijf valt.
b12e @madcow2219 juni 2023 20:40
Vziw posten ze regelmatig een poll om te vragen "wat het volk wil", om aan te tonen dat de mods doen wat de community vraagt.
Schway @Ablaze19 juni 2023 22:30
Bestaan die dan :o ? ik wist niet eens dat ze in de middel eeuwen meems hadden? Zijn ze ergens opgegraven? :+
jibjqrkl @Schway20 juni 2023 10:05
Er zijn zelfs oude Viking teksten gevonden bovenin een grot die vertaalde naar "dit is heel hoog".
http://www.orkneyjar.com/history/maeshowe/maeshrunes.htm

Shitposting is van alle tijden :D
Tarax @GabrielWB19 juni 2023 20:14
r/videos gaat ook over op alleen John Oliver video's
b12e @Tarax19 juni 2023 20:42
en John Oliver vindt het allemaal prima, heeft zelfs voor r/pics nog een hoop extra beeldmateriaal aangeleverd.
TheVivaldi @GabrielWB19 juni 2023 17:44
Nu verschillende subreddits weer open geforceerd worden vanwege de bedreiging dat mods van hun functie ontheven kunnen worden als ze gesloten blijven […]
Klopt: https://www.ghacks.net/20...subreddits-to-the-public/
Merik @GabrielWB19 juni 2023 19:46
Dat is een mooie, dat geeft ook gelijk wel aan in hoeverre Reddit op de community (moderators) gebouwd is.
kabelmannetje @GabrielWB19 juni 2023 20:12
Precies. En er zijn nog tal van protesten mogelijk. Mocht Reddit lastig doen.
Denk dan aan opheffen subreddit of users migreren en actief promoten naar andere hoster.
batjes
@GabrielWB20 juni 2023 00:32
Nou, er zijn nogal wat subs best ontevreden met die blackout.

De blackout was bv tijdens een grote update van Smite en de Smite community was niet bepaald gecharmeerd van die blackout. Naast Reddit is er alleen een officiële discord voor discussies, de community heeft zich rond Reddit gecentreerd.

Smite is niet zo uniek, de meeste bezoekers boeit die reddit drama echt helemaal niets, die komen specifiek voor de community van een sub.
persyval @GabrielWB20 juni 2023 10:32
/r/formula1 heeft de tag NSFW bij hun subreddit geplaatst zodat er geen advertenties getoond worden en er (minder) monetization opties zijn voor de subreddit.
Dus daar worden nu allemaal opmerkingen geplaatst die net (niet) door de beugel kunnen.
Zeg maar varianten op 'Come on Lewis, get in there' :)
Hatsjoe 19 juni 2023 17:31
Als deze cijfers kloppen dan heeft spez wel gelijk, ben ik bang. 6.6 procent minder tijdens protesten is inderdaad enkel maar wat "noise" zoals hij het zelf noemde. Zelfs als die 6 procent van de gebruikers Reddit zouden verlaten, gaat dat weinig uithalen.

Als ik alle upvotes moet geloven is het wel meer dan 6 procent van de gebruikers die tegen deze wijzigingen is. Jammer dat zo weinig van deze gebruikers die 2 dagen uit protest Reddit niet gebruikt hebben. Zelf heb ik Reddit niet gebruikt die paar dagen, alhoewel ik wel uit "muscle memory" een aantal keer de (3rd party) app opende om deze vervolgens meteen weer te sluiten.

Voor mij is dit bevestiging voor waar ik al bang voor was, Reddit gaat gewoon door want het gros van de gebruikers heeft gewoon een grote mond maar voegen geen daden bij deze woorden. Voor mij is het klaar met Reddit zodra ik geen 3rd party apps kan gebruiken tegen een redelijke prijs. Ik wil best betalen voor API verkeer, maar dan wel een realistisch bedrag.
jaxxil @Hatsjoe19 juni 2023 17:43
Let wel, dit is na 1-2 dagen. Er zullen veel gebruikers zijn die gewoon reddit op gaan en dan hun favoriete subreddits niet op kunnen, en dat leidt uiteindelijk tot frictie. Als dit protest langer duurt dan gaan mensen pas echt zich echt aanpassen aan een nieuw normaal waar ze Reddit veel meer links laten liggen.

Als je favoriete cafe voor een dagje onverwacht gesloten is, dan kom je daar op dat moment achter en is het vervelend en neem je je voor om later terug te komen. Als het eenmaal twee weken gesloten is, dan heb je geen geduld meer en ga je echt alternatieven zoeken die je misschien net zo fijn vindt. Hoe langer het protest duurt, hoe meer impact bereikt zal worden.
Cergorach @jaxxil19 juni 2023 18:51
Er zullen veel gebruikers zijn die gewoon reddit op gaan en dan hun favoriete subreddits niet op kunnen, en dat leidt uiteindelijk tot frictie.
Frictie richting wie? Reddit zelf of de personen die 'hun' subreddits hebben dichtgegooid?
Als je favoriete cafe voor een dagje onverwacht gesloten is, dan kom je daar op dat moment achter en is het vervelend en neem je je voor om later terug te komen. Als het eenmaal twee weken gesloten is, dan heb je geen geduld meer en ga je echt alternatieven zoeken die je misschien net zo fijn vindt. Hoe langer het protest duurt, hoe meer impact bereikt zal worden.
Je favoriete cafe is niet gesloten, het wordt bezet en je mag niet naar binnen, door een aantal bezoekers die boos zijn omdat ze geen gratis bier meer krijgen... Hoe lang zou dat duren voordat jij en de andere bezoekers die 'activisten' uit je stamcafé gooien?

Wat een hoop mensen niet realiseren is dat mensen accepteren dat 'jij' een eigen mening mag hebben, dat accepteren ze nog met enigszins ongemak, maar midden in je gezicht blijven gillen resulteert over het algemeen in een paar bloedneuzen en blauwe ogen... 'activisten' realiseren zich over het algemeen niet dat hun mening niet de breed geaccepteerde is, zoals deze cijfers aangeven.
Jeroenneman @Cergorach19 juni 2023 19:08
Dat is natuurlijk onzin.

Bijna alle subreddits die nog aparte regels hanteren, of op zwart zijn hebben door middel van een poll gestemd wat het moderator team moest doen.

In dit geval zijn het dus niet "een paar stamgasten", maar is vrijwel de hele kroeg het eens, op een paar gasten na die eens in het jaar komen kijken, en die nu heel hard schreeuwen dat ze perse een plekje in het gesloten cafe willen, ondanks het feit dat de verhuurder en het kroegpersoneel niet meer door een deur kunnen.
Verwijderd @Jeroenneman19 juni 2023 19:25
Bijna alle subreddits die nog aparte regels hanteren, of op zwart zijn hebben door middel van een poll gestemd wat het moderator team moest doen.
Sorry maar ik heb die polls gezien. Ken je de "vocal minority" probleem met stemmen? Een programming sub heeft 200k+ subs. In het begin met zo een 500 votes, was het rond de 46 vs 54% (54 sluiten). Paar uur later was het 36% vs 64% (1200) en bij sluiten poll met 1500 votes, was het dezelfde 1/3 ratio.

M.a.w 1000 man op de 200.000 hebben de boel kunnen platsmijten. Je zal zeggen, waarom stemde de andere niet. Well, zie diezelfde vraag waarom de UK niet meer lid is van de EU.
In dit geval zijn het dus niet "een paar stamgasten", maar is vrijwel de hele kroeg het eens, op een paar gasten na die eens in het jaar komen kijken
Het zijn de mensen dat vaak het meest actief/vocal zijn/passie hebben voor button issues, dat polls en verkiezingen kunnen beïnvloeden juist omdat ze zoveel meer actief zijn. Doe nu terug inde UK een Poll en zie de resultaten.. Ineens is dat totaal anders.

De meeste mensen hebben geen idee waarover die 3de partij geruzie tussen bedrijven (wat het is) is, en omdat ze die apps niet gebruiken, zullen ook niet stemmen.

Het probleem met te verbergen achter de poll resultaten is dat mensen niet willen inzien, dat de meeste maar 1 a 1.3% van de omvatten. En daardoor word het makkelijk om resultaten te beïnvloeden. De luidste stamgasten maken altijd het meeste kabaal maar dat betekend niet dat ze de meerderheid zijn.

In de praktijk noem ik de gijzelen van de andere gebruikers dat geen barst willen van die protesten en dat ineens geconfronteerd werden met gesloten deuren. O meneer, we hebben gestemd, de boel is gesloten. En mensen gaan dan, hoezoe, en ik wist van niets van die stemmingen. Veel van die polls waren ook zeer kort. Wanneer mensen terug een poll willen voor heropenen, werd het vaak geweigered. Doet me zo terugdenken aan Brexit, waar men de resultaten behaald heeft wat ze wilden, maar no way that ze 2de poll doen want die resultaten kunnen veel anders uitdraaien wanneer de niet stemmers ineens opkomen.

Te vaak worden polls misbruikt om iets een allure van "het volk heeft gestemd" maar in de praktijk clanged het van alle kanten.
Cergorach @Verwijderd19 juni 2023 22:16
Wow! 2k voters op een 200k community, das best extreem! Ik vond het al scheef 2k voters in een 46k community. Dan ook nog eens verschillende accounts gebanned in de comments omdat het net nieuwe accounts waren die 'mot' zochten. Door de community/mods wordt de betrouwbaarheid van de poll ook gewantrouwd omdat er eigenlijk geen limitatie is dat alleen bestaande leden van een subreddit op de poll mogen deelnemen. Ik verwacht dat er heel wat extra 'activisten' accounts langs de verschillende subreddits zijn gegaan om die te beïnvloeden. Het gros van reacties op zo een pol gaat om gewone gebruikers die alleen de site en de officiële app gebruiken, van niets op te hoogten zijn en geen zin hebben dat 'hun' subreddit dicht gaat. Er zijn natuurlijk een aantal uitzonderingen, maar niet bijna de helft!

Met een volksstemming ga je er eigenlijk vanuit dat ieder 1 stem heeft, ipv. een anoniem internet waar je zoveel accounts kan aanmaken als je wil...
Guru Evi @Verwijderd20 juni 2023 00:13
Ik heb echter niets ontvangen dat er een stemming was, dus het zullen enkel maar de mods en ultra-actieve mensen zijn die erop konden reageren. Een echte stemming van 200k gooi je niet in elkaar in 2 dagen.
Verwijderd @Guru Evi20 juni 2023 01:04
De meeste subs plaatste een pin topic met de vote en dat was het. Vaak was de countdown 24h or minder. Je moet eens kijken op /r/Save3rdPartyApps/ em je ziet dat voor vele mensen het niets te maken heeft met de 3th party apps maar gewoon een machtspelletje voor vele.
madcow22 @Jeroenneman19 juni 2023 19:27
Well F1 reddit is nog steeds dicht(read only) behalve in de race posts en daar kwam wel bovengemiddeld naar voren wanneer worden de mods eruit gekicked.
Sjoan @madcow2220 juni 2023 06:30
In het geval van de F1-sub zou een compleet nieuwe modgroep geen kwaad kunnen. Bannen zonder gegronde reden en silencen je voor een week als je om de reden vraagt.
Finalchaos @Sjoan21 juni 2023 07:40
Daar zou ik niet eens gebruik van maken dan. Zo een kapotgemoddereerde forum. Brengt niks.
batjes
@Jeroenneman20 juni 2023 00:36
Ik volg weinig subs, smite was de enige van mij die op zwart ging en daar is dus niets over gestemt, enkel een post een week eerder.....

Buiten die paar subs kom ik bijna niet op reddit. Maar het drama mist dit aspect. Een groot deel van de reddit gebruikers komt omdat de community van hun game, hobby, whatever zich gecentreerd heeft op Reddit. Die komen daar niet voor Reddit en kan dat gedoe weinig boeien.
jaxxil @Cergorach19 juni 2023 19:10
Je favoriete cafe is niet gesloten, het wordt bezet en je mag niet naar binnen, door een aantal bezoekers die boos zijn omdat ze geen gratis bier meer krijgen...
De analogie is eerder: Het cafe wordt bezet door vrijwilligers zonder wie het cafe niet zou kunnen draaien. Zij hebben jarenlang geholpen om het cafe draaiende te houden en op de kwaliteit te letten, maar nu het opeens hard loopt en rijkere klanten interesse hebben besluit het management een tien euro per biertje te rekenen. Dit kunnen veel mensen die lang gebruik gemaakt hebben van het cafe en zelfs mensen die meegeholpen hebben aan de groei niet betalen. Niemand vind het onredelijk dat ze geld vragen voor het bier, alleen zijn ze boos over de hoogte van het bedrag en de manier waarop.

Dat is geen perfecte analogie, maar komt veel dichter in de buurt dan "mensen gijzelen cafe en eisen gratis bier". Actievoeren is inderdaad niet altijd populair. Dat wordt niet geholpen door de zuurpruimen langs de kant het gaan miskarakteriseren, en zichzelf daarmee zo boos gaan maken dat ze gaan praten over gegil in hun gezicht, bloedneuzen en blauwe ogen omdat... een webforum even down is? Zoals ze zeggen, touch grass. Daar wordt je een heel stuk relaxter van.
k995
@jaxxil19 juni 2023 23:21
Redelijk verkeerde analogie hoor.
Het cafe is gratis, de drank erin ook.

Alleen willen sommige mensen een tafel juist buiten het cafe om aan te zitten en betalen daarvoor iemand anders die niet voor het cafe werkt.

Het cafe is verlieslatend en dus besluit de uitbater om geen drank meer te geven aan die buiten tenzij ze gaan betalen voor die extra dienst.

Ik snap dat de verkoper van die tafels pissed is, alsook diegene die de tafels zoals ze zijn gewoon zijn, maar de doorsnee klant gebruikt geen van beide en zit nu wel meegesleept met het protest.
jaxxil @k99519 juni 2023 23:34
Het cafe is verlieslatend en dus besluit de uitbater om geen drank meer te geven aan die buiten tenzij ze gaan betalen voor die extra dienst.
Weer, niemand protesteert tegen het concept van API kosten. Ook het integreren van reddit's advertenties in de API is meermaals geopperd. Mensen protesteren tegen de absurde hoogte er van.

Dus in jouw analogie, er zijn mensen die extra terassen aangelegd hebben die de populariteit van het cafe geholpen hebben en een hele bak vrijwilligers die graag meehielpen, maar nu rekent het cafe zelf een biertje voor 2 euro maar vragen ze 40 euro voor een biertje voor alle andere terassen (reddit zei zelf 12 cent per maand aan een gebruiker te verdienen, 3rd party app developers zeiden gemiddeld 2,50 per persoon te moeten betalen voor de voorgestelde API kosten, dus dat is ongeveer een factor 20 meer).
Cergorach @jaxxil19 juni 2023 22:28
De analogie is eerder: Het cafe wordt bezet door vrijwilligers zonder wie het cafe niet zou kunnen draaien.
Het zijn nog steeds vrijwilligers, nog steeds gasten/klanten van dat cafe. Daarnaast zou een betere analogie zijn, een handjevol activisten met iedere tientallen cutouts die op mensen lijken, zodat het extra veel lijkt...
Actievoeren is inderdaad niet altijd populair.
Met actievoeren is helemaal niets mis, maar dat is een persoonlijke keuze, als je daar echter andere mensen voor langere tijd serieus gaat lastigvallen, is dat een heel ander verhaal. Wat betreft aggressie, je moet sommige reacties eens lezen in subreddits waarbij mensen die willen dat de subreddit opengaat/openblijft verbaal worden aangevallen door mensen die een paar dagen daarvoor helemaal niet lid waren van die subreddit.
Jeroenneman @Cergorach20 juni 2023 06:47
Heb je hiervoor onderbouwing, of roep je maar iets?

Het is treffend dat blijkbaar de mensen die slechts een sub volgen, de polls missen, en schijnbaar niet door hebben wat er gebeurt op Reddit degene zijn die als hardste roepen "de mods gijzelen een subreddit, er zijn allemaal bots, Reddit staat in haar recht om geld te vragen".

;(
Oon @jaxxil19 juni 2023 21:24
Er zullen veel gebruikers zijn die gewoon reddit op gaan en dan hun favoriete subreddits niet op kunnen, en dat leidt uiteindelijk tot frictie.
De piek is inmiddels geweest, die was 6.6 procent. Veel subs zijn al open, en grote subs gaat Reddit zelf gewoon weer herstellen met hun 'eigen' mensen.

Dus al met al gaat dit gewoon geen impact hebben.
jaxxil @Oon19 juni 2023 22:24
Eens hoor. Het protest heeft ook geen zin omdat het zo kort is, maar sommige subreddits zijn hun protest aan het verlengen. Dat heeft dus wel effect uiteindelijk, is wat ik benoem, wat je ook kan zien aan de dreigementen om moderators te gaan vervangen.

Louis Rossmann zei het ook goed dat als je een protest van 2 dagen aankondigt, dat wat men aan de top hoort is "Dus 363 dagen in het jaar maken jullie geen problemen? Dikke prima, dan kunnen wij doen wat we willen".
Immanent Ike @Hatsjoe19 juni 2023 17:33
Je kan het effect niet goed meten. Je zal ook veel gebruikers hebben die de boycot ondersteunen maar wel even op reddit hebben ingelogd om te zien hoe de boel erbij ligt. Ik denk dat je pas kan zien wat het effect gaat zijn als straks de third party apps echt niet meer te gebruiken zijn.
TwistedMindNL @Hatsjoe19 juni 2023 17:33
Ik vermoed dat dat vergroot wordt op het moment dat 3rd party apps hun toegang verliezen. Voornamelijk ook omdat de harde kern van content creators/mods daar sterk gebruik van zou maken.

Helaas is dat van tevoren moeilijk te becijferen... We gaan het meemaken!
Pluto_P @Hatsjoe19 juni 2023 19:04
94% van de bezoekers spendeerden 86% van de tijd op reddit. 94%*85%=80.8% gebruikerstijd ten opzichte van de normaal.

Met andere woorden, reddit werd 20% minder gebruikt. Dat is significant.
jibjqrkl @Pluto_P20 juni 2023 11:25
Tja, wat is gebruiken? Zat zelf even te googlen om een secret te vinden in een spel. Eerste link ging naar reddit. Ik klik erop, pagina staat op zwart, ik ben weer weg.
AcidBanger @Hatsjoe19 juni 2023 17:32
Ze moet de NSFW Reddits dichtgooien ;)
Cilph @AcidBanger19 juni 2023 18:07
Dat liep zó goed af voor Tumblr...
qlum @Cilph19 juni 2023 19:05
Reddit en tumblr zijn zeker niet hetzelfde hierin, ja nsfw subreddits zijn een ding en redelijk groot maar relatief een kleiner onderdeel. Tumblr was op het moment van de ban hard opweg een pornosite te worden.
Tweakwondo @AcidBanger19 juni 2023 17:46
Jou antwoord wordt vermoedelijk niet helemaal begrepen gezien er ongewenst wordt gestemd op jou bericht maar je hebt wel degelijk gelijk

nsfw zal niet meer werken op de apps van derden ook al zou je er voor betalen(even afgezien van het bedrag)
AcidBanger @Tweakwondo20 juni 2023 08:17
Misschien had ik er wat meer context bij moeten stoppen inderdaad, ging er wel vanuit dat de meesten dat het NSFW gedeelte best groot is. Vooral veel contact /meet-up subreddits etc... Daar wordt weinig tot geen NSFW beeldmateriaal gepost maar wel wat traffic. Veel OF promotie subreddits...

Voor de rest weet ik er vrij weinig van 😂 zit er nooit op
kabelmannetje @Hatsjoe19 juni 2023 20:15
Die 6,6% is na slechts enkele dagen. Dit zal alleen maar toenemen. Uiteindelijk zullen ook de adverteerders dit oppikken. En dat zal Reddit wel degelijk hard raken. Er zijn al verschillende adverteerders die toekomstige contracten door alle commotie, nog niet ondertekenen.
Palindrome @kabelmannetje19 juni 2023 21:18
Precies dat 6.6% na 2 dagen is best veel. Als die 6.6% ook nog power users zijn ipv van lurkers dan is de impact ook groot.

Heid op tweakers post of reageert uiteindelijk ook maar een klein deel van het totale aantal bezoekers. Als dat actief deel ineens stopt wordt een website/community wel opeens een stuk minder aantrekkelijk.

Reddit vergeet ook totaal dat die third party apps het aantrekkelijk maken om reddit te gebruiken en een gateway zijn naar reddit.
Argantonis @kabelmannetje20 juni 2023 06:24
Waarom denk je dat het zal toenemen? Denk eerder dat mensen het al beu zijn. Ja misschien is er nog een effect nadat mensen Apollo e.d. niet meer kunnen gebruiken, maar ik verwacht dat ook een groot deel van die mensen dan maar zwicht voor de app.
kabelmannetje @Argantonis20 juni 2023 10:32
Omdat de actie nog lang niet voorbij is. Grote reddits zitten nog steeds dicht. En hebben toegezegd dicht te blijven. Of accepteren alleen niet-relavante onzin. Ik voorzie dat Reddit dit zal pogen tot openbreken, bijvoorbeeld door bannen admins, beperken rechten, dat soort zaken. Dit zal een volgende en willicht nog massalere useractie inleiden.

Uiteindelijk zullen mensen alternatieven zoeken. En die zijn er genoeg. Deze actie lijkt enig momentum te hebben.
Verwijderd @Hatsjoe19 juni 2023 21:37
Nouja, ik zie het meer als een 'lange termijn sterven'. Ze gaan naar de beurs, dat betekent dat het doel 'geld verdienen voor de shareholders' wordt ipv. 'een leuk platform bieden voor de gebruikers'.

Dit zal de kwaliteit steeds verder verlagen. Doctorow noemt het toepasselijk "enshittification".

Goed voorbeeld is Facebook, dat al heel lang aan het sterven is, en eigenlijk al een tijdje niet meer zo relevant is. Twitter is nog wat korter geleden begonnen met sterven, maar lijkt dit wel wat meer te speedrunnen :+ Reddit sluit zich hier nu bij aan. Zelfs Google biedt al een tijdje geen goeie search results meer, wat velen is opgevallen, dus ook die zijn aan het wankelen.

Ik kan dit alleen maar toejuichen. De toekomst moet decentraal zijn, en niet corporaat. Eigenlijk een terugkeer naar vroeger tijden, toen we allemaal op lossen forumpjes zaten - maar dan nu met iets beter voegwerk. Denk aan de fediverse, of soortgelijke technieken. Het zal niet allemaal gelijk perfect zijn, maar ik ga niet rouwen om het langzaam sterven van Reddit. Tijd voor iets nieuws.

Blijkbaar hadden we 2 decennia aan corporate monolieten nodig om weer terug te keren naar de basis :Y)
Argantonis @Verwijderd20 juni 2023 06:26
Is dat niet gewoon de bubbel waar je in zit dan? Ja Facebook is nu voor de 50 plussers, maar Tiktok is niet bepaald klein.
Verwijderd @Argantonis20 juni 2023 11:42
Het gaat er om wat je te zien krijgt. Facebook en TikTok serveren je steeds meer low quality onzin, omdat het incentive verkeerd ligt (geld verdienen voor de shareholders / adverteerders). Dit helpt zo'n platform uiteindelijk om zeep, omdat mensen dan sneller switchen zo gauw ze iets beters vinden.
Groningerkoek @Hatsjoe20 juni 2023 13:12
6,6% minder

Hoeveel van de overige 93,6% hebben de site alleen maar uit nieuwsgierigheid bezocht, ik heb zelf ook even gekeken uit nieuwsgierigheid, de subs waar ik actief ben waren op 1 na dicht en toen ben ik maar weer weggegaan. Ik doe dus mee in deze telling als bezoekers, maar niet in de volgende telling.
TheVivaldi 19 juni 2023 17:30
Dat het geen effect had op de omzet klopt sowieso niet, want er waren wel degelijk adverteerders die zich tijdelijk hadden teruggetrokken: https://www.engadget.com/...3521266.html?guccounter=1
And, as much as Reddit’s leadership tries to downplay the impact of the blackout, advertisers have noticed. According to AdWeek, some ad buyers have at least temporarily paused advertising while they wait for the blackout to play out.
lodu @TheVivaldi19 juni 2023 18:03
Heb ook al verschillende subreddits gezien die als NSFW worden gemarkeerd (ongeacht inhoud) zodat ze uberhaupt geen advertentie krijgen.
Anus Cocainus @lodu19 juni 2023 18:11
Idd, er worden nu massaal tieten gepost op ‘normale’ subreddits.
SirLenncelot @Anus Cocainus19 juni 2023 18:13
Oh that is disgusting. Where?
Martinspire
@lodu19 juni 2023 22:34
Bovendien mag straks NSFW content niet meer via de App werken. Dus dan zijn ze ook daar feitelijk op zwart
lodu @Martinspire19 juni 2023 22:40
Die regel gaat over third-party-apps niet de reguliere Reddit app.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @TheVivaldi19 juni 2023 17:52
Dat het geen effect had op de omzet klopt sowieso niet, want er waren wel degelijk adverteerders die zich tijdelijk hadden teruggetrokken
Wat niet direct effect op de omzet hoeft te hebben gezien je de ruimte gewoon met andere advertenties kunt vullen. Kortom, je conclusie is iets te kort door de bocht zonder aanvullende informatie.
i-chat @Bor19 juni 2023 18:15
op korte termijn, ja op lange termijn, minder inkopers lagere prijs.

meeste van dit soort systemen werken met een systeem waar adverteerders in feite moeten bieden op reclameblokken en waarbij degene met het hoogste (of minst lage) bod, (afhankelijk van het gekozen systeem) de add krijgt.

als er vanaf nu 6 in plaats van 10 gegadigden zijn dan zal dat zeker iets doen met de prijs die zij bereid zijn te betalen, in begin als een soort proefje zal iemand zijn bod een beetje omlaag doen en de veiling toch winnen, en heel snel worden alle uitstaande biedingen verlaagd. pas wanneer de vraag dan weer normaliseert (naar het oude prijspeil) zullen de prijzen langzaamaan weer worden opgedreven
Martinspire
@i-chat19 juni 2023 22:33
Meestal wel maar ik kan me voorstellen dat reddit dat niet heeft of toch de prijs kunstmatig hoog kan houden
Cergorach @TheVivaldi19 juni 2023 18:42
Dat het geen effect had op de omzet klopt sowieso niet...
Nee, dat klopt inderdaad niet, omdat dit is niet wat gezegd is:
We have not seen any significant revenue impact so far and we will continue to monitor.
Natuurlijk is dit spin, wat verstaat men onder 'significant' en ze hebben het nog niet gezien omdat die cijfers op dat moment niet bekend zijn. Want dit bericht is rondgestuurd op maandagmiddag 12 juni, nog geen hele werkdag nadat Reddit op 'zwart' ging. En vergeet ook niet dat de meeste die hier de pick op in hebben de Reddit gebruikers zijn die de API zelf gebruiken, die kregen toch al geen advertenties geserveerd, dus mist Reddit hier ook geen inkomsten. Daarnaast zijn ze een kosten kwijt (API calls + traffic) van gebruikers die toch niets opleveren. Dus wellicht wordt hierdoor ook de impact gemitigeerd...

Zo ook de referenties van de 'bronnen' die fungeerden van dit 'bewijs' (spin) echter hebben ze het over een (relatief) klein percentage van hun budget, zonder het te hebben over absolute cijfers. Dat heeft een reden... Want het zijn relatief kleine spelers op deze markt die zicht constant groter proberen voor te doen dan dat ze zijn (van daar die percentages), nu zijn hun (bedrijfs-)namen in het nieuws geweest...

6,6% van de gebruikers klinkt als ongeveer het percentage van de reddits die op zwart gingen, dit terwijl deze juist de indruk gaven een aantal van de grootste te zijn (maar dat was slechts een heel klein deel die echt groot waren). 14% minder tijd op Reddit klinkt dan als dat een relatief klein deel van de bezoekers een significant deel van hun tijd besteed op een kleine selectie subreddits (die op zwart gingen), maar dat het gros van de gebruikers alsnog actief waren op Reddit, ook al was er een deel niet bereikbaar, ze gingen gewoon op andere subreddits aan de slag...

6,6% vind ik redelijk insignificant voor wat men probeerde te bereiken. Veel van de Reddits zijn alweer van 'zwart' af en zij die het niet zijn zullen waarschijnlijk eerdaags weer open gaan door Reddits eigen actie of indirecte actie van de gebruikers (waar Reddit naar hinte)...

Bron:
https://www.theverge.com/...ing-changes-steve-huffman
Palindrome 19 juni 2023 21:23
Reddit CEO kennende het niet lang duren voordat oranje vinkjes worden geïntroduceerd waarbij je alleen met vinkje op populaire subreddit mag posten of dat je zonder vinkje maar beperkte mag posten.

En dat vinkje gaat 8 euro per maand kosten 8-)

Kijken of die pruimen die nu afgeven op protesterende mods tegen wanbeleid van reddit dan nog reddit durven te verdedigen.
Pikoe @Palindrome19 juni 2023 22:09
Reddit Premium met exclusieve subreddit bestaat al jaren.
Palindrome @Pikoe19 juni 2023 23:26
Ja goed maar de exclusive subreddits voegen niks toe, als ze /r/news exclusive voor premium maken dan is het andere koek.
Saitama 19 juni 2023 19:06
Ben zelf een casual old.reddit user zonder account en was niet eens op de hoogte van third party apps. Maar kon het protest waarderen en er mee leven toen het gewoon op zwart ging, maar nu is alles half open of open of nog gesloten. Kan het ene wel lezen, maar het andere niet. Hierdoor irriteer ik me eigenlijk een beetje elk bezoek en heb ik iets van gooi of alles gewoon open of helemaal dicht i.p.v. dat t zo gaat.
kuurtjes @Saitama19 juni 2023 20:17
Nu begrijp je dus hoe sommige mensen hun voelen dat hun favoriete client weg gaat.
ph4ge 19 juni 2023 18:14
Ben bang dat het net zo is als met Twitter. Deze bedrijven hebben inmiddels zo'n machtspositie dat ze totaal geen rekening meer hoeven te houden met hun gebruikers. Iedereen is locked in en alternatieven bestaan niet. Af en toe een protest en een war gebruikers/adverteerders die (tijdelijk) weglopen, maar verder hebben hun acties geen enkele gevolgen.
Pikoe @ph4ge19 juni 2023 19:14
Waarvoor zijn mensen afhankelijk van Reddit? 90% Van de gebruikers kan zijn tijd toch ook prima verdoen met het scrollen op TikTok en Imgur of iets dergelijks? Die specialistische subreddits die niet kunnen worden vervangen door andere websites zijn maar zo'n klein gedeelte van Reddit.
madcow22 @Pikoe19 juni 2023 19:29
Voor reddit doe ik bijna alleen specialistische reddit en paar van zijn dicht en hoop dat de mods zo snel mogelijk eruit gekicked worden die er aan mee doen.
Palindrome @madcow2219 juni 2023 20:31
Waarom zou je daar op hopen ? Waarom zou je uberhaupt de positie van reddit in deze discussie verdediging.... 8)7 8)7

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 26 juli 2024 20:01]

ArawnofAnnwn @Palindrome20 juni 2023 16:17
Waarom niet? Stel dat de persgroep verteld dat de bovenbalk van Tweakers nu blauw moet zijn. Wie ben jij dan als gebruiker om hier tegenin te gaan? Het is niet jouw platform. Reddit is een bedrijf en je bent een gebruiker. Je zit niet in het management, je bent geen groot aandeelhouder.

Hetzelfde met de albert heijn, daar kom ik niet meer omdat ze bij ons dwingen om de bonus kaart te accepteren. Mijn beslissing, maar ze zullen het zeker niet merken dat ik bij een concurrent boodschappen doe.

Ik heb een bloedhekel aan Spez, al jaren, Spez is een van de redenen (naast openlijk aanzetten tot geweldpleging, goedpraten van aanslagen etc, door /r/politics andere extremistische subreddits) dat ik weiger om dat platform nog te gebruiken. Hij hoort in de gevangenis thuis, niet als eigenaar van zo'n bedrijf.

Maar het is een bedrijf en als het management de regels veranderd, dan veranderen ze de regels. Of je luistert er naar, of je start een ander platform. Zo simpel is het. Ze zijn je als gebruiker niets verschuldigd. Je bent geen eigenaar, geen grote shareholder, je bent niets. Als jij het platform verlaat, zal je niet zichtbaar zijn in de statistieken. Dat is wat telt. En een paar procenten minder voor een paar dagen voelen ze ook niet. Dit klinkt misschien vervelend, maar het is maar een website. Net zoals dat er nu een grote exodus plaats vind vanaf YouTube (naar Rumble, Twitter etc) en Reddit (naar Imgur etc), zullen de platforms of luisteren of niet en dat hangt vooral af van de door het bedrijf gegenereerde inkomsten. Als ze teveel verliezen op de langere termijn, zullen ze pas actie ondernemen, tenzij ze het zelf aan kunnen passen, zoals Reddit doet door het heropenen van subreddits. Aangezien Reddit zelf eigenaar is van *ALLE* subreddits (mods zijn geen eigenaar), mogen ze gewoon mods van subreddits van het platform af bonjouren (wat ze overigens al jaren doen, zonder inspraak van gebruikers of mods).

Sinds het overlijden van Aaron is het platform hard achteruit gegaan. Maar dit is gewoon een zakelijke beslissing. Ben je het er niet mee eens, registreer een domein, bouw je Reddit alternatief en haal mensen over om daar verder te gaan.
Palindrome @ArawnofAnnwn20 juni 2023 18:19
Dit laat alleen maar zien dat je wat er aan de hand is totaal niet begrijpt.
Groningerkoek @ph4ge19 juni 2023 21:44
Alleen zijn dingen als Twitter en Reddit wel iemands eigendom en vertegenwoordigen ze waarde en die eigenaren kunnen nog zoveel zeggen die vinden het niet fijn aasde waarde daalt, bij Twitter kun je dat heel goed zien door alle rare sprongen die Elon maakt in een poging om de waarde te verhogen. (alleen jammer dat die geen idee heeft van waar die mee bezig is, een social media website leiden is heel iets anders dan een automerk.
LurkZ 19 juni 2023 17:32
Korte termijn zegt niet veel. Even weg voor een protest en daarna vrolijk weer verder.

Ik denk dat de echte klap mogelijk een paar maanden in de toekomst ligt.
Als mods afhaken vanwege onvrede (tools, statement maken) worden de reddits een rommeltje en daardoor haken doorsnee gebruikers af.

Reddit in de huidige voor is dood. De vraag is of de vernieuwde Reddit de oude kan evenaren.
Waarschijnlijk niet voor de gebruikers maar wel voor de aandeelhouders.
Sjeefr @LurkZ19 juni 2023 17:53
Pas als aandeelhouders gaan klagen over de richting van Reddit, zullen zij het roer draaien. Dus zolang het gemis aan omzet bij Reddit en reclame-omzet bij adverteerders nog niet echt aan de orde is, verwacht ik weinig veranderingen. Precies dus wat je zegt:
Korte termijn zegt niet veel. Even weg voor een protest en daarna vrolijk weer verder.
k995
@Sjeefr19 juni 2023 18:03
eigenaars bedoel je?
Palindrome @LurkZ19 juni 2023 21:07
Na 1 juli gaan we het mogelijk effect ook zien. Gebruikers van third party apps worden dan echt afgesloten en als dat echt power users en mods zijn die veel actief zijn dan wordt reddit er in zijn geheel slechter op.
k995
19 juni 2023 18:02
Eens zien wat het langdurige effect is, ik denk alvast bijzonder weinig.
Merik 19 juni 2023 19:41
Dat klinkt toch als erg weinig, toen in checkte maandag waren 7/11 subreddits offline als je dat doortrekt is dat veel. Aan de andere kant mensen zijn echt gewoonte-dieren die zullen niet zomaar van de ene dag op de andere overgaan op een vergelijkbare website die misschien iets minder is qua kwaliteit.
Rolive 19 juni 2023 21:36
Dat is wel triest weinig. Ik verwacht dat het aantal vertrekkers wel flink zal stijgen als de 3d party apps eenmaal geblokkeerd worden.

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