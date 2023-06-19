'Protest subreddits leidde tot 6,6 procent minder gebruikers'

Het op zwart gaan van duizenden subreddits leidde op het hoogtepunt tot 6,6 procent minder Reddit-gebruikers dan op een gemiddelde dag, beweert webanalyticsbedrijf Similarweb. De gemiddelde tijd die een gebruiker op het platform spendeerde, nam met ruim 14 procent af.

Een subreddit op zwart

Uit de statistieken, ingezien door Engadget, blijkt dat Reddit op 13 juni zo'n 52,1 miljoen bezoekers trok, wat 6,6 procent minder zou zijn dan op een gemiddelde dag in de afgelopen maand. Op de dag voordat het protest van duizenden subreddits begon, werden nog ruim 57 miljoen gebruikers op desktops en smartphones geregistreerd, een bovengemiddelde hoeveelheid gebruikers. Reddit heeft niet bevestigd of de cijfers van Similarweb accuraat zijn.

De tijd die een gebruiker gemiddeld op het platform spendeerde, daalde op 12 en 13 juni volgens dezelfde bron naar het laagste punt van de afgelopen drie jaar. In plaats van een gemiddelde gebruikersduur van zo'n 8 minuten en 31 seconden, kort voor het protest, maakte een gebruiker gemiddeld slechts 7 minuten en 17 seconden gebruik van Reddit. Dat is een daling van ruim 14 procent.

Tijdens de protestperiode was Reddit in principe gewoon bereikbaar. Als iemand een subreddit probeerde te bezoeken die meedeed aan het protest, kreeg hij een melding te zien dat het op dat moment een 'privécommunity' was. De content op de subreddit was daarom niet vrij toegankelijk. Dit kan verklaren waarom het gemiddelde aantal gebruikers met slechts 6,6 procent afnam, terwijl de gemiddelde gebruikersduur harder getroffen werd. Overigens zei de ceo van Reddit dat het protest tot dusver geen effect heeft gehad op de omzet van het forumplatform.

Duizenden subreddits gingen vanaf 12 juni 'op zwart' door de subreddit tijdelijk privé te maken. Dit was een protest tegen de aangekondigde apiveranderingen van het platform; Reddit wil geld aan derden vragen voor het gebruik van de Reddit-api. Hoewel er weinig protest is tegen het principe van het betaald maken van het gebruik van de api, zou het platform exorbitante bedragen vragen.