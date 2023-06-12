Duizenden subreddits zijn op zwart gegaan uit protest tegen api-plannen

Duizenden subreddits zijn vandaag op zwart gegaan uit protest tegen de voorgenomen api-veranderingen van het platform. Reddit wil zoveel geld zien voor het gebruik van de api door Reddit-clients van derden, dat die clients straks niet meer levensvatbaar zijn.

Reddit protest 2023
Een subreddit op zwart

Het gaat om bij elkaar bijna 5500 subreddits die op het moment van schrijven op zwart zijn gegaan. Iets meer dan 7000 hebben zich aangemeld voor de black-out. Die cijfers komen van Reddark, een website gemaakt om bij te houden welke subreddits meedoen aan het protest en welke daadwerkelijk op zwart zijn gegaan. Er zit wat vertraging in het updaten van Reddark, dus het daadwerkelijke aantal zal hoger dan 5500 liggen. De Reddark-informatie komt van de officiële protesttopics. 'Op zwart gaan' betekent dat de subreddit op privé staat en dat lezen, posten en reageren niet mogelijk zijn.

Bij elkaar hebben die subreddits bijna 28.000 unieke moderators en gecombineerd hebben ze 2,4 miljard abonnees. De grootste deelnemer is /r/funny met meer dan 40 miljoen abonnees. Ook subreddits als aww, gaming, Music, Pics, science en todayilearned, met meer dan 30 miljoen abonnees per stuk, doen mee.

Het voornemen is om het protest 48 uur te laten duren, dus tot het eind van dinsdag. Er gaan ook veel stemmen op binnen de gemeenschappen om het harder te spelen en de subreddits voor onbepaalde tijd op zwart te laten staan, totdat Reddit aan de eisen van de protestvoerders voldoet. Voorbeelden daarvan zijn Music en aww.

De reden voor de protesten zijn voornamelijk de voorgenomen prijzen voor het api-gebruik. Het brandpunt van die kwestie is de iOS-Reddit-app Apollo. Uit gesprekken tussen de Apollo-developer en Reddit bleek dat de maker straks 20 miljoen dollar per jaar kwijt is aan kosten voor de api. De Apollo-maker verdient geld aan zijn gebruikers, maar dat gaat niet om 20 miljoen dollar per jaar. Apollo, maar ook RIF, ReddPlanet en Sync zullen stoppen te werken op 30 juni, wanneer het nieuwe api-beleid ingaat. De Apollo-ontwikkelaar heeft een zeer uitgebreide post gemaakt met zijn kant van het verhaal, inclusief wat technische details en antwoorden op Reddits beweringen over Apollo en andere apps.

Als custom-Reddit-clients stoppen te bestaan, blijft alleen de officiële Reddit-app over. Veel gebruikers zijn niet te spreken over de functionaliteit van die app en de hoeveelheid reclame die daar getoond wordt. Op desktops is er natuurlijk de officiële Reddit-website, maar ook old.reddit.com, de oude interface, die veel gebruikers prefereren.

De nieuwe api-voorwaarden zouden ook modtools en bots het werk moeilijk of onmogelijk maken, wat het werk van moderators sterk in de weg zou zitten. In een verslag van een gesprek tussen Reddit en moderators, geschreven door de moderators, staat dat toegezegd is dat bots en modtools uitgezonderd zullen zijn van de api-veranderingen. Ook apps die helpen bij de toegankelijkheid, dus bijvoorbeeld voor slechtzienden, krijgen een uitzondering, maar alleen als ze 'non-commercieel' zijn.

Tot slot zal nsfw-content straks alleen te zien zijn via de officiële Reddit-client en de website. Reddit motiveert die keuze door te zeggen dat er veel druk van buitenaf is om goed te handhaven op dergelijke content, bijvoorbeeld met leeftijdscontroles, en dat het platform dat daarom liever zelf in de hand houdt.

Reddit-voorman Steve Huffman heeft in interviews verteld dat Reddit niet winstgevend is. Het bedrijf werkt wel aan een beursgang, die naar verluidt in de tweede helft van het jaar moet plaatsvinden. Vermoedelijk wil Reddit daarom meer zwarte cijfers in de boeken kunnen noteren. Daarnaast keurt Reddit het af dat de api gebruikt wordt om large language models van kunstmatige intelligenties te trainen.

Reddit is een sociaal medium dat lijkt op een forum. Gebruikers kunnen zelf de subsecties aanmaken, genaamd subreddits. Lezers kiezen op welke subreddits ze geabonneerd zijn en welke op hun voorpagina terechtkomen. De sortering van posts en reacties gaat niet standaard op chronologische volgorde, maar via een algoritme dat ranglijsten baseert op up- en downvotes van gebruikers. De site is een van de populairste op internet en noemt zichzelf ook 'de voorpagina van het internet'.

Update, 14.29: de teller van Reddark staat inmiddels op 6584 subreddits.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 09:17 298

12-06-2023 • 09:17

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Reacties (297)

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Verdant 12 juni 2023 09:43
Ik ben zelf moderator van een van de deelnemende subreddits. Tot afgelopen donderdag heerste er bij mij en een aantal bevriende moderators nog de hoop dat we voor de blackout tot een oplossing zouden komen, wat werd bemoedigd door het feit dat Reddit ons uitnodigde om op donderdagavond (onze tijd) in gesprek te gaan over de API veranderingen en onze zorgen over het nieuwe API beleid. Omdat het een vertrouwelijk gesprek was kan ik niet teveel ingaan op de daadwerkelijke inhoud, maar het feit dat het gesprek werd geopend met een mededeling dat dit niet de tijd of de plaats was voor vragen over het nieuwe API beleid (juist datgene waarover Reddit in gesprek wilde) beloofde niet veel goeds. Al die vragen moesten maar direct aan Steve Huffman (Spez) gericht worden in de AMA van vrijdag. Na die call was eigenlijk al duidelijk hoe Reddit er in stond. Dat is overigens geen aanval op de deelnemende admins, want je merkte aan alles dat zij het ook ontzettend ongemakkelijk vonden en veel liever hadden gewild dat ze inhoudelijk mochten reageren.

Maar goed, zo gezegd, zo gedaan. Tussen alle "fuck u/Spez" comments door werden in de aangewezen AMA thread alle vragen en zorgen geuit, en wat kregen we? Van die door een PR-medewerker uitgeschreven reacties waarin heel vakkundig om de vraag heen wordt gepraat en een antwoord wordt gegeven wat daar totaal niet op aansluit. Eigenlijk precies wat je in de politiek vaak ziet.

Ik zie het somber in, maar ik hoop dat deze blackout en de verminderde traffic Reddit in ieder geval hun positie doet heroverwegen.
Saven @Verdant12 juni 2023 10:25
Tja hoewel ik frustratie bij een aantal developers begrijp, is dit hele gedoe gewoon treurig. Alsof Reddit ook maar iemand iets verplicht is (ja de investeerders). Ben je het er niet mee eens? Dan ga je lekker weg en/of zoek je iets anders. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? In plaats daarvan jezelf wanen als morele strijder met het gedrag van een twaalfjarige en met sancties komen _O- Alsof er politiek op hoog niveau wordt bedreven :D Het is een website man, geen wereldalliantie :')

Ze zijn simpelweg vrij hun eigen pricing te bepalen. Te duur? Jammer dan. En ben je zo onverstandig geweest om je hele business om zo'n dienst heen te bouwen? Ja da's mooi klote en heb je nu het nakijken. Maar je hebt ook jaren kunnen profiteren van vrijwel grenzeloos en gratis gebruik, waar hard aan is verdiend.
Verdant @Saven12 juni 2023 10:50
Ik vind dat Reddit iemand wel iets verplicht is ja. Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat mijn beeld als moderator gekleurd is, maar als je hele businessmodel is gebaseerd op vrijwilligerswerk dan vind ik dat die vrijwilligers evengoed stakeholders zijn waar verantwoording aan afgelegd dient te worden.

Op een enkeling na heeft niemand er problemen mee dat Reddit de API-toegang betaald wil maken, en ook niet dat Reddit wilt kunnen profiteren van LLMs die hun data uitlezen. Waar we wel problemen mee hebben is dat Reddit ons moderators al jaren zeer matige tools geeft en verbeteringen belooft die er telkens niet komen. Het ontnemen van third party apps zorgt ervoor dat ons werk nóg verder bemoeilijkt wordt, want die third party apps bevatten vaak wel de functionaliteit en automatiseringsmogelijkheden die Reddit zelf niet biedt. En tot overmaat van ramp doet Reddit dat met een timeline van pakweg 30 dagen, die veel en veel te kort is voor moderators om alternatieven op touw te zetten.
Dat is dan louter het probleem voor goedziende moderators. Mensen met een visuele beperking lopen hierdoor ook nog eens tegen het probleem aan dat ze effectief van Reddit weggejaagd worden, want Reddit biedt niet of niet voldoende tools voor mensen met een visuele beperking om gebruik te kunnen maken van Reddit. De third party apps doen dat wel.

We zijn louter uit op een werkbare situatie, die in mijn ogen op twee manieren bereikt kan worden:

1. Reddit kan haar API-beleid terugdraaien en werken aan iets waardoor third party apps kunnen blijven bestaan, zoals een realistische prijs en een advertentie SDK waarmee Reddit een deel van de advertentie-inkomsten van third party apps kan innen.
2. Reddit kan op de huidige voet doorgaan, maar schuift het API-beleid vooruit tot hun eigen apps en tools op het niveau zijn dat moderators en mensen met een visuele beperking niet langer afhankelijk zijn van derden.

Gezien de veel uren die we als duizenden vrijwilligers in die site steken en het profijt dat Reddit van ons gratis werk heeft vind ik dat echt geen onredelijke eisen.
alex3305 @Verdant12 juni 2023 11:46
Dat is dan louter het probleem voor goedziende moderators. Mensen met een visuele beperking lopen hierdoor ook nog eens tegen het probleem aan dat ze effectief van Reddit weggejaagd worden, want Reddit biedt niet of niet voldoende tools voor mensen met een visuele beperking om gebruik te kunnen maken van Reddit. De third party apps doen dat wel.
Ik ben zo'n slechtziende maar fervente Reddit gebruiker. Vanwege mijn beperkte real estate op mijn scherm (want ik werk veelal ingezoomd) is New Reddit op desktop echt lastig bruikbaar voor mij. Buiten alle popups en notificaties om, waar ik werkelijk waar hoorndol van word. Daarom gebruik ik op desktop (gelukkig!) nog steeds Old Reddit. Daarvoor ben ik eigenlijk ook op Reddit (en Tweakers) gekomen. Het zijn rustige websites, zonder poespas, maar met erg veel inhoud.

Op mijn mobiel is het zelfs nog een tandje erger. Daar kan ik de officiële Reddit app niet eens lezen omdat de letters simpelweg te klein zijn voor mij. Een kleine vergelijking tussen twee clients. Hierdoor kan ik dus effectief Reddit op mobiel niet gebruiken zonder een third-party client. Dan voel je je toch wel redelijk in het o'tje genomen als je dat plots wordt ontnomen.

Je kunt dan natuurlijk makkelijk (zoals hierboven door @Saven) zeggen:
Alsof Reddit ook maar iemand iets verplicht is (ja de investeerders). Ben je het er niet mee eens? Dan ga je lekker weg en/of zoek je iets anders. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? In plaats daarvan jezelf wanen als morele strijder met het gedrag van een twaalfjarige en met sancties komen _O- Alsof er politiek op hoog niveau wordt bedreven :D Het is een website man, geen wereldalliantie :')
En weet je? Dan heb je nog gelijk ook. Poe hoe, gefeliciteerd. Websites zijn immers niet (of soms nauwelijks) verplicht zich aan toegankelijkheidsstandaarden te houden. Maar tegelijkertijd is dit ook een onmogelijk arrogante houding, en dan druk ik dat nog zachtjes uit.

Reddit is namelijk voor mij meer dan alleen een website geworden. Het is een verzameling communities waarin ik actief participeer. Waarin ik mensen heel graag help en ook weleens om hulp vraag. Een plek waar ik antwoorden kan vinden van echte mensen. Antwoorden wanneer Google mij in de steek laat. Een term die ik zelfs vaak meeneem in mijn zoekopdrachten. Een plek zoals GoT dat jaren geleden voor mij was. Voordat daar van alles veranderde.

Er komt vast wel weer iets anders als dit zo door gaat. Misschien een fediverse ding, maar waarschijnlijk weer een centrale kolos. Dus ja, het is misschien dan maar een website, maar het zou je sieren om wat empathischer naar de hobby van anderen te kunnen kijken. Computers zijn immers ook maar veelal zand, olie en aluminium.
urk_forever @alex330512 juni 2023 12:36
[...]
Op mijn mobiel is het zelfs nog een tandje erger. Daar kan ik de officiële Reddit app niet eens lezen omdat de letters simpelweg te klein zijn voor mij. Een kleine vergelijking tussen twee clients. Hierdoor kan ik dus effectief Reddit op mobiel niet gebruiken zonder een third-party client. Dan voel je je toch wel redelijk in het o'tje genomen als je dat plots wordt ontnomen.
Ik ben zelf niet slechtziend, maar je wilt dat soort instellingen voor font groottes toch niet per app instellen? Dat wil je toch voor je hele telefoon in 1 keer instellen? Ik heb net even getest op Android, maar daar volgt de officiële Reddit app de systeem instelling voor de font grootte, dus als ik die op de hoogste instelling zet worden de teksten in de app ook die grootte. Geen idee hoe dat op iPhone zit...
blorf @urk_forever12 juni 2023 12:57
Bestaat er wel een "niveau 0" zoom mogelijkheid voor Android of iOS? Ik denk dat geen app daar bij kan, waardoor normale toepassingen als Whatsapp, Outlook, Marktplaats, noem maar op, niet zoom-baar zijn.
Die controle over de framebuffer voor de eindgebruiker vinden ze waarschijnlijk een dreiging. Dan kun je de hele bestaande omgeving uit beeld halen en negeren.
alex3305 @blorf12 juni 2023 15:16
In toegankelijkheid is er de optie om het hele scherm te zoomen (en te pannen). Zowel op Android als op iOS. In iOS gebruik je dan drie vingers, dubbeltikken om dit te starten en te stoppen. Dit werkt onhandig, maar prima. Op Android gebruikte je vroeger een triple-tap om te zoomen, maar dat maakte het Android apparaat altijd onnodig traag. Inmiddels kun je (blijkbaar ik wist het ook niet) beide volume toetsen gebruiken om zoomen in te schakelen. Ook dit werkt, maar zeer onhandig.

Het lijkt er op dat verschillende ontwikkelaars, verschillende basisgroottes gebruiken voor tekst waardoor je dus die inconsistenties krijgt. Ik heb het net nog even zitten testen en bijvoorbeeld Chrome is heel apart. Wanneer ik zoomniveau 3 kies in de instellingen krijg ik op de startpagina twee keer vier snelkoppelingen te zien. Kies ik zoomniveau 4, dan zijn het er twee keer drie. Maar bij zoomniveau 5 krijg ik er weer twee keer vier te zien.

Anyway, beantwoord wellicht niet helemaal jouw vraag. Maar ik wil alleen illustreren dat er simpelweg geen standaard lijkt te zijn. En als die er is, dat niemand zich daar echt (goed) aan houdt. Ook Google intern niet.
blorf @alex330512 juni 2023 15:29
Dat is ook genest in de interface. De schuifbalk zelf blijft even groot. Dit is precies wat ik bedoel. Het zoomen op het hoogste niveau, dus een rechthoek met afmetingen gelijk aan de fysieke schermresolutie. Het dichtst waar daar bij in de buurt kwam was denk ik compiz/fusion, maar dat was PC-only en nog steeds afhankelijk van proprietary drivers. Werkt voor geen meter, idd. Ik krijg die drag button amper te pakken en het lagt abnorrmaal...

[Reactie gewijzigd door blorf op 24 juli 2024 22:47]

alex3305 @urk_forever12 juni 2023 13:33
[J]e wilt dat soort instellingen voor font groottes toch niet per app instellen? Dat wil je toch voor je hele telefoon in 1 keer instellen?
Ja graag! En dat heb ik ook ingesteld. Echter interpreteert elke app deze instelling weer anders. Waarbij af en toe ook nog de maximum instelling onvoldoende kan zijn of mijn telefoon (of bepaalde apps) onbruikbaar wordt. In de contactenlijst van WhatsApp vallen bijvoorbeeld namen gedeeltelijk weg in zowel de breedte als de hoogte. De regelhoogte klopt dan namelijk niet meer. Ik heb hier een klein overzicht op Imgur gemaakt waar de moeilijkheden liggen. En dan heb ik alles redelijk in het midden staan om het gros bruikbaar te houden. Want als ik alles nog groter zet worden apps snel onoverzichtelijk of valt er simpelweg tekst weg.
Hydranet @alex330512 juni 2023 13:00
Ik wist nooit dat er addons bestonden om Reddit reclames te blokkeren dan heb ik over de website.
Ik ben van het weekend deze tegen gekomen en het werkt uitstekend.

https://addons.mozilla.or...x/addon/reddit-ad-remover
The Zep Man
@Hydranet12 juni 2023 14:22
Ik wist nooit dat er addons bestonden om Reddit reclames te blokkeren dan heb ik over de website.
Je kan iets algemeens als uBlock Origin gebruiken. Er is geen Redditspecifieke add-on nodig.
Hydranet @The Zep Man12 juni 2023 14:32
Ik dacht zelfs met Ublock Origin ads te hebben gezien in mij Reddit feed, ik zal het is gaan uitproberen over een aantal dagen.
thanalas @Hydranet12 juni 2023 15:17
Ik gebruik die specifieke add on al jaren op reddit, en ik zie er nooit reclame.
Frame164 @Verdant12 juni 2023 11:39
Moreel gezien heb je helemaal gelijk. Maar zakelijk en juridisch is dat niets waard.
Wolfos @Frame16412 juni 2023 14:27
En daar moet verandering in gaan komen. We hebben zoveel bescherming voor consumenten, maar bij online platforms kun je honderden uren van je leven erin stoppen, soms zelfs compleet afhankelijk van ze zijn voor je inkomen, en je hebt juridisch geen poot om op te staan als ze zonder waarschuwing of overleg de regels aanpassen.

De machtsverhouding is nu compleet scheef. Online platforms zijn belangrijk, en worden momenteel gerund als een dictatuur. Er zijn hier zoveel compromissen mogelijk waar alle partijen baat bij hebben, maar Reddit weigert dus als gebruiker kan je niks anders doen dan protesteren wat waarschijnlijk geen drol uithaalt.

Freedom of exit zou een begin kunnen zijn. Helaas is dat bij monopolistische platforms als Youtube geen optie.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 22:47]

Tjidde @Wolfos12 juni 2023 15:50
Ik maak mij ook altijd een beetje zorgen om mensen die volledig inzetten op één online platform om geld te verdienen. Waarbij zij niets ernaast hebben. Want als je ene platform ineens stopt of de betalingen verlaagt omdat ze meer geld willen kan je aardig in de problemen komen.

Ik vind het inderdaad gek, dat dit soort platformen jarenlang beleid x kunnen gebruiken wat redelijk gebruikersvriendelijk is(om maar zieltjes te winnen) en ineens dat mogen stoppen om maar meer geld te verdienen...

Als ik morgen een wasmachine maak mag ik niet op de een of andere dag zeggen de garantie die ik gaf van 10jaar? Doen wij toch maar niet is nu 2 maanden. Dan heb ik als fabrikant geen poot om op te staan als iemand het aanvecht. Best gek toch?
Ruuuuuubje @Tjidde12 juni 2023 16:28
Met dat verschil dat je als gebruiker van een gratis website vaak geen product afneemt, maar als gebruiker het product bent.
Tjidde @Ruuuuuubje12 juni 2023 16:32
Dit gaat niet over de directe gebruiker, maar de ontwikkelaar die wel wilt betalen indien schappelijk.
Gewoon een schappelijke B2B constructie.
PrimusIP @Frame16412 juni 2023 11:47
Ze spelen het dan ook niet via de rechter. Reddit heeft alle vrijheid dit te gaan doen, net zoals de moderators en de community de vrijheid hebben om vervolgens te stoppen met wat ze op Reddit deden. Ook voor hun is er juridisch en zakelijk gezien geen reden anders te doen.
curkey @PrimusIP12 juni 2023 23:48
Reddit heeft zeker de vrijheid hun eigen platform te beheren (of slopen, zo u wilt). Ze moeten alleen niet vergeten waar de content vandaan komt en wie deze beheert.
Als de aanvoer van content wegvalt, is het snel klaar met ze. Kun je nog zo'n mooie site hebben draaien..
Nightscope @Frame16412 juni 2023 11:52
Zakelijk is het overigens wel link want als al die grote subs verdwijnen zou het zo maar kunnen dat Reddit niet meer bestaat over tijd. Al helemaal als mensen een alternatief opzetten.
WillySis @Verdant12 juni 2023 13:35
Strikt genomen heeft Reddit natuurlijk geen enkele verplichting naar de third-party apps. Die gebruiken cq misbruiken de gratis api gewoon, zonder dat er verder een contract is waarin de onderlinge verplichtingen zijn vastgelegd.

Moreel is er natuurlijk wel een verplichting, want je kunt het eigenlijk niet maken om in één klap een aantal bedrijven de nek om te draaien. Bovendien hebben die third-party apps voor een behoorlijk deel geholpen om Reddit te maken tot wat het nu is. Reddit heeft daar evenmin voor betaald.

Reddit zou er goed aan doen om eerst eens te onderzoeken hoe groot de bijdrage van de third-party apps eigenlijk is. Deels komen ze daar nu vanzelf achter. Het enige voordeel wat Reddit heeft dat de resultaten van Google en Bing direct naar Reddit linken. Ik kan me voorstellen dat een gratis API niet lang voortgezet kan worden en dat die ook een positie in het verdienmodel moet krijgen.

Toegang via het eigen platform van Reddit (ik gebruik het overigens zelden) is geen plezierige ervaring. Nu heb ik een add-blokker draaien, maar bij elke Reddit pagina telt die ruim 20 advertenties. Dat is wel aan de ruime kant. Het hele platform zit zo matig in elkaar dat het niet echt uitnodigt om ooit een vaste gebruiker te worden. De third-party apps hebben over het algemeen een veel betere presentatie die ook rekening kan houden met mensen met minder goede ogen.

Wat het bestaansrecht van Reddit zonder de third-party apps is weet ik niet. Ze zullen zeker veel gebruikers verliezen en de overgebleven gebruikers zullen vermoedelijk veel minder frequent van Reddit gebruik maken. Daarmee wordt Reddit gewoon nog meer verliesgevend en dat is geen goede positie voor een beursgang.

Reddit heeft een paar eigenwijze personen die het bedrijf leiden, maar die zullen toch echt opnieuw aan het werk moeten om de API op een andere wijze om te vormen om hem uiteindelijk bij te laten dragen tot het verdienmodel. Houden ze voet bij stuk, dan zal Reddit flinke stappen terug moeten doen, een beursgang afblazen en hopen dat ze uiteindelijk overleven.
Alxndr @Verdant12 juni 2023 14:04
Krijgt Reddit op een of andere manier inkomsten van third-party apps? Ik gebruik zelf Infinity en heb daar nog nooit reclame op gezien.

Mijn insteek is dat het bewonderingswaardig is hoeveel tijd vrijwilligers in het platform steken, maar het is en blijft vrijwillig en je kunt als vrijwilliger niets afdwingen. De stelling 'bevalt het je niet, stop er dan mee' klinkt hard maar is wel de waarheid?

Neemt niet weg dat ze het spelletje heel hard (en dom) spelen, want ze zetten hun reputatie en voortbestaan op het spel. UGC = zonder users (en mods) geen content = geen business.
Ook al Bezet @Alxndr12 juni 2023 17:19
Krijgt Reddit op een of andere manier inkomsten van third-party apps?
Alleen indirect volgens mij. Ze kunnen, in de browser en hun eigen app, advertenties tonen bij content die via andere apps geplaatst is. De gegevens zelf zullen ook wel wat waard zijn.
IKON @Verdant12 juni 2023 18:08
Goed verhaal. Ik vraag me wel af wat de black-out teweeg brengt. Heb niet het idee dat het veel zoden aan de dijk zet en lijkt erop dat er ook gewoon nieuwe subreddits de kop opsteken.
bzuidgeest
@Verdant12 juni 2023 14:41
@Saven zegt het bot, maar hij heeft niet totaal ongelijk, zeker niet genoeg voor een -1.

Jij hebt je tijd in dat platform gestoken en reddit zal dat gratis werk vast aangemoedigd hebben. Zou ik ook doen als commerciële partij. Maar puntje bij paaltje zijn ze je niets verplicht daardoor. Dat denken is wachten op teleurstelling. Het idee van een "nobel" bedrijf is een illusie. Ze zijn je geen verantwoording schuldig, wat je ook vind (tenzij je een echt contract hebt en niet een "sociaal" contract.

Je schijnt ook al jaren teleurgesteld zijn over de tools en je gaat er toch niet weg.... Nou daar rekenen ze ook nu zo te zien weer op.
jordyS1 @Verdant12 juni 2023 22:45
als je het er niet mee eens bent stop je toch als moderator... als de ene naar de andere sub stopt omdat ze niet gemodereerd worden zal er misschien iets veranderen... Ik vind dit hele gedoe zo'n onzin.... Wel vind ik het rot dat dit slechtzienden problemen oplevert... maar een bedrijf wil winst maximaliseren, ten kosten van alles:)

als je het er niet mee eens bent ga ergens anders heen....
ikt @Saven12 juni 2023 10:44
Reddit heeft nooit groot kunnen worden zonder de toegevoegde waarde die apps bieden om het platform toegankelijk te maken. Nu ze van de groei hebben geprofiteerd door deze exposure, trekken ze het tapijt onder de voeten vandaan van degenen die het platform an sich toegankelijk hebben gemaakt.

Geld vragen, redelijk. Winst willen maken, ook prima. Maar exorbitant hoge prijzen hanteren en nog steeds de API limiteren neigt meer naar third-party devs wegpesten. En inderdaad, dan gaan mensen wel ergens anders heen.
Sando @ikt12 juni 2023 12:58
Nu ze van de groei hebben geprofiteerd door deze exposure, trekken ze het tapijt onder de voeten vandaan van degenen die het platform an sich toegankelijk hebben gemaakt.
Zelfde met Bunq "Free forever", nu €8 per maand. Netflix "love is sharing a password", nu €4 per gedeeld wachtwoord. Slack, die opeens berichten ging wissen verbergen tot je een abonnement afnam, de Fitbit Coach om je te helpen fit te blijven ging opeens achter een abonnementsvorm en een update verwijderde voorheen gratis workouts van enkele smartwatches, voorheen open source projecten waar veel mensen aan meewerkten als ExtJS en Emby.

Het zal een simpel doch lomp rekensommetje zijn: We jagen x mensen weg, en we krijgen er y betalende gebruikers bij. Ik vind het vaak erg berekenend en meedogenloos, en soms voelt het een beetje als verraad als je wel enorm hebt bijgedragen aan de populariteit door contributies en mond-op-mondreclame. Ik stem wel vaak met mijn portemonnee (of mijn data), maar ik ben duidelijk in de minderheid, anders zou het sommetje de andere kant op vallen.

Een beetje een handreiking geeft al snel een positief gevoel bij een bedrijf. Proton bijvoorbeeld geeft bij elke wijziging gebruikers minstens wat ze hadden voor de zelfde prijs als ze betaalden. Zo hebben veel vroege gebruikers nu dure abonnementen tegen een goedkoop tarief, omdat ze enkele features afnamen die nu niet meer los te koop zijn. Toch zie je dat niet vaak, dus zal het positieve effect van positieve (vroege) gebruikers toch minder belangrijk zijn dan ik vaak denk.

Het gevolg is wel dat ik inmiddels geen Bunq meer heb, geen Netflix meer, zit te azen op Garmin als volgende smartwatch, maar wel altijd met een goed gevoel Proton aan kan blijven raden.

[Reactie gewijzigd door Sando op 24 juli 2024 22:47]

Wolfos @Sando12 juni 2023 14:36
Google doet dit soort dingen bijna maandelijks en ze komen er nog altijd mee weg, want ze zijn toch monopolist. Vorig jaar mocht je ineens niet meer vloeken in Youtube videos. Met terugwerkende kracht natuurlijk, waardoor mensen die van Youtube afhankelijk waren voor hun inkomsten in de problemen kwamen.
Het is censuur, en natuurlijk compleet onfatsoenlijk, maar dat is hoe er zaken gedaan worden door de online platforms. Er zijn geen beschermingen voor de consument zoals we dat voor fysieke producten wel hebben, en die zouden er duidelijk wel moeten komen.
OruBLMsFrl @Wolfos12 juni 2023 18:07
waardoor mensen die van Youtube afhankelijk waren voor hun inkomsten in de problemen kwamen.
Even fixen: waardoor hypercommercieel vloekende influencers die van Youtube afhankelijk waren voor hun inkomsten in de problemen kwamen.

Ik vind dat toch wat anders dan bij Reddit, waar veel populariteit en toegankelijkheid van het platform komt van third party apps. Die hakken nu met de botte bijl alles van de API weg dat geen goud wenst te betalen. Youtube laat je hopelijk ook niet opeens wel vloeken als je hen een paar euro betaalt per video, of voor premium subscribers, of via een premium API? Het is beiden scheef machtsmisbruik natuurlijk en ook bij Youtube mogen we daar zeker wat van vinden.

Echter het onbetaalbaar maken voor ook veel van de eigen achterban en fans is wel dat stukje kwaadaardiger nog in mijn beeld naar een community, dan 'enkel' bepaalde content weghalen. Reddit heeft eerder ook wel wat subreddits gesloten volgens mij als sterk nsfw en willen ze die content ook niet meer terug, meen dat dat toen met veel minder protest wel gedaan is.
D7M7DR92 @Saven12 juni 2023 12:09
Hoe kort door de bocht kan je zijn zonder jezelf ingelezen te hebben.

3rd party apps in deze, waren er voordat de officiële Reddit app er uberhaupt was. Reddit vond het op de een of andere manier niet nodig om zijn gebruikers te voorzien van een mobiele applicatie 10+ jaar geleden. Toen zijn er een aantal developers geweest die in dat gat zijn gesprongen en dus mobiele applicaties hebben ontwikkeld voor het gebruik van Reddit via de telefoon.

Hier heeft Reddit alleen de API voor beschikbaar gesteld in overeenkomst met deze developers en heeft er voor de rest niet in geïnvesteerd, ontwikkelt of aanverwanten.

Het mooie aan het hele verhaal is dat Reddit een 3rd party app heeft opgekocht (Alien Blue) en deze heeft omgedoopt tot de officiële applicatie. Dat is de applicatie die je nu kan gebruiken en een veredelde facebook/instagram/tik tok kloon is kwa UI & UX.

De crux is dat Reddit naar wat er gezegd wordt, niet verdient aan Reddit zelf. Ze zien nu de 3rd party apps als competitie en een doorn in het oog naar een verdienmodel om de eigen zakken te vullen.Reddit heeft waarschijnlijk gekeken naar het 3rd party app gebruik van de gebruikers en ziet de kans schoon om deze te funnelen naar de eigen applicatie.

Zonder deze applicaties was Reddit niet de site geworden die het nu is. Ik zou het met je eens zijn als de 3rd party applicaties waren gebaseerd op de officiële Reddit applicatie en deze er nu grof aan verdienen, maar het ligt andersom.Reddit heeft jaren kunnen profiteren van de 3rd party applicaties en de betrokkenheid van de users die het platform "body" geven. Ze proberen deze nu uit de markt te prijzen zonder enige vorm van gêne.

Het is inderdaad het recht van Reddit om dit te doen, ze zijn niemand iets verschuldigd. Er wordt alleen vergeten dat Reddit de content niet zelf maakt. Het is een link aggregator en de content wordt door de gebruiker zelf gemaakt en gemodereerd door personen die er de eigen tijd in steken zonder hier voor gecompenseerd te worden.

Het zien als "gewoon een website" gaat voorbij aan het feit dat je voor bijna elk probleem wel een oplossing kan vinden, je advies kan inwinnen waar nodig en je jezelf kan informeren mocht je daar behoefte aan hebben en dit allemaal op 1 centrale plek.

Een voorbeeld is dat er bijvoorbeeld subreddits zijn ala /r/learnprogramming. Deze voorzien de gebruikers die geïnteresseerd zijn in programmeren in materiaal om dit te leren, antwoorden op de vragen die ze hebben en ook de mogelijkheid om te sparren mocht het nodig zijn. Hoe jammer zou dit zijn als een subreddit als deze achter een paywall zou verdwijnen of er besloten zou worden dat deze geinfesteerd wordt met advertenties?

Waarom zou je niet gewoon de officiële Reddit app gebruiken dan? Is dan een vraag die naar voren komt, want ja "Het werkt toch gewoon".

Nou dat heeft de volgende reden; De applicatie wordt doorontwikkelt met winst maximalisatie op 1 en de gebruikerservaring op plaats 10+. Dit zie je terug in de manier hoe de content weergegeven wordt op je scherm. Als je de ervaring van Facebook en aanverwanten gewend bent dan begrijp ik dat je het probleem niet snapt.

Het punt is alleen dat ik Reddit niet zie als "Social Media", maar meer als een Forum/Databank. Ik wil de informatie daarom zo "kaal" en overzichtelijk mogelijk op mijn scherm zien. Hier voorziet de 3rd party app in. Je kan zelf bepalen hoe je de content ziet en ervaart en dat maakt het gebruik van Reddit enorm prettig. Het geeft je een ervaring als old.reddit maar beter. Je merkt dat deze applicaties ontwikkelt zijn met de gebruikers ervaring op plaats 1, dat maakt het dat ik hier graag voor betaal.

Mocht dit wegvallen dan heeft Reddit dus een monopoly positie in hoe jij als gebruiker Reddit ervaart. Daar vind ik wat van. De reden dat ik Facebook niet gebruik, Twitter niet interessant vind, 1x per week iets kijk op instagram en helemaal geen Tik Tok heb is o.a door de advertenties die maar continue je mik in gedouwd worden.

Reddit heeft sinds 2016 gehad om ook maar iets aan de gebruikerservaring te doen voor de mobiele applicatie, maar vertikt het om te luisteren naar de gebruikers.

Het wordt uiteindelijk dan een mooi platform wat ongegeneerd de gebruiker kan uitbuiten om de winst verder te maximaliseren zonder dat de gebruiker daar ook maar iets van terug ziet.

Een monopoly positie is nooit in het voordeel van de gebruiker/klant, maar in het voordeel van de investeerders/aandeelhouders.
bzuidgeest
@D7M7DR9212 juni 2023 14:47
kort door de bocht, is niet hetzelfde als ongelijk hebben. Ondank jou verhaal is het samengevat heel simpel. Reddit heeft geen enkele verantwoording als bedrijf naar de gebruikers. Zelfs niet al hebben ze daar veel aan te danken. Je hebt geen aandelen en een "sociaal" contract zoals ze het noemen is niets waard. Dat is meer reclame dan iets anders. Genoeg voorbeeld:

Uit de reactie van @Sando
Zelfde met Bunq "Free forever", nu €8 per maand. Netflix "love is sharing a password", nu €4 per gedeeld wachtwoord. Slack, die opeens berichten ging wissen verbergen tot je een abonnement afnam, de Fitbit Coach om je te helpen fit te blijven ging opeens achter een abonnementsvorm en een update verwijderde voorheen gratis workouts van enkele smartwatches, voorheen open source projecten waar veel mensen aan meewerkten als ExtJS en Emby.
Ik snap wel dat je teleurgesteld bent, maar je lijkt ook naïef. Wil je echte invloed? koop aandelen.

Ik gebruik vaker stackoverflow, Ik vul soms ook nog eens een antwoord in. Dat doe ik om een andere gebruiker te helpen. Dat maakt het platform beter. Stackoverflow is mij niets schuldig voor die moeite en als ze veranderen van model zou ik dat niet leuk vinden, maar ze zijn mij ook niets verschuldigd.
Relief2009 @Saven12 juni 2023 10:31
Zonder je moderators en gebruikers, is er geen Reddit. Wel geld verdienen aan je gebruikers, maar ze geen ruimte geven voor kritiek. Lekker hoor.
ronaldmathies @Relief200912 juni 2023 11:15
Even zonder de discussie over de prijs an-zich, maar:

Zonder Reddit hebben de moderators en gebruikers geen platform, beide kunnen niet zonder de ander. Ze verdienen inderdaad aan hun gebruikers, daar tegenover hoeven de gebruikers en moderators volgens mij geen geld te betalen voor het gebruik van hun platform.

Beetje als Youtube, google verdiend geld aan hun gebruikers, aan de andere kant, de gebruikers hoeven niet zelf een platform op te zetten waar ze veel geld tegenaan moeten gooien.

Dus naar mijn idee is een discussie over de prijs goed, maar zeggen dat Reddit zonder hun gebruikers niets is is een verkeerde discussie, als Reddit vandaag de stekker eruit trekt hebben de 50 Miljoen dagelijkse / 430 Miljoen maandelijkse gebruikers geen platform.

Als je de kosten meer wilt verdelen dan zouden alle gebruikers gewoon moeten betalen, als iedereen bijvoorbeeld een euro per maand moet betalen hebben ze meer dan genoeg geld en zou de API gratis kunnen blijven. Maar dat willen de gebruikers ook niet. Linksom of rechtsom, Reddit is een commercieel bedrijf met aandeel houders* en die willen ook graag hun investering terug verdienen met winst (wat logisch is, niemand gaat geld uitlenen om er niets aan te verdienen).

* Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg, and Jared Leto.[11] Their investment valued the company at $500 million at the time.[12][13] In July 2017, Reddit raised $200 million for a $1.8 billion valuation, with Advance Publications remaining the majority stakeholder.[14] In February 2019, a $300 million funding round led by Tencent brought the company's valuation to $3 billion.[15] In August 2021, a $700 million funding round led by Fidelity Investments raised that valuation to over $10 billion.[16] The company then reportedly filed for an IPO in December 2021 with a valuation of $15 billion.[17][18]
ikt @ronaldmathies12 juni 2023 11:56
daar tegenover hoeven de gebruikers en moderators volgens mij geen geld te betalen voor het gebruik van hun platform.
Jemig, dat is dan dubbel graaien. Degenen die de content máken moeten ook nog dokken voor het gebruik van een gebrekkig platform dat als enig pluspunt heeft: een werkbare (niet eens goede) API?
Beetje als Youtube, google verdiend geld aan hun gebruikers, aan de andere kant, de gebruikers hoeven niet zelf een platform op te zetten waar ze veel geld tegenaan moeten gooien.
Google geeft content creators juist geld, en veel content creators kunnen er zelfs een full-time baan van maken. Als Reddit zich opstelt als YouTube, prima, maar er is geen enkele indicatie dat reddit hun userbase wil compenseren voor de content die ze genereren.
Als je de kosten meer wilt verdelen dan zouden alle gebruikers gewoon moeten betalen, als iedereen bijvoorbeeld een euro per maand moet betalen hebben ze meer dan genoeg geld en zou de API gratis kunnen blijven.
De prijs is het punt niet. Iedereen geeft aan dat een API geld moet kosten en dat dit prima betaald kan worden door app-devs en gebruikers. Maar niet als het 30 dagen van tevoren is aangekondigd, niet als de prijzen letterlijk 20x zijn van wat break-even is, niet als een groot deel van de content niet eens beschikbaar komt ná betaling, niet als de CEO hier niet over wil communiceren om tot een goede oplossing te komen, niet als de CEO gaat liegen over developers en deze zwart maakt terwijl de developers bewijs hebben van wat er wél is gezegd.
kid1988 @ronaldmathies12 juni 2023 11:56
ben het deels wel met je eens, maar je vergelijking gaat een beetje krom.

Youtube is geen goed voorbeeld, omdat het bestaansrecht daar deels is dat content creators ook verdienden aan het verdienmodel van Youtube. Dit is deels ook de strategy om de content creators op dat platform te houden. En toch stappen veel content creators (deels) over naar andere platformen zoals Patreon waar ze meer controle hebben over hun content.

Dat is op reddit niet het geval, Moderators of community managers verdienen geen geld van het platform wat ze gebruiken. Daartoe is er dus ook geen enkele reden om loyaal te zijn aan dat platform. Ieder platform wat dus dezelfde functionaliteit kan bieden als reddit, is een goed alternatief.

Investeerders willen hun geld niet per see terug, ze willen jaar op jaar rendement. Om dat rendement te wringen uit vrijwilligers, om vervolgens die zelfde vrijwilligers tegen de schenen te schoppen, is natuurlijk niet per se verboden. Maar dat wil niet zeggen dat de vrijwilligers daar niet ontevreden over mogen zijn.

Als youtube hun huidige advertentiebeleid had geintroduceerd zonder de content creators mee te laten profiteren, had het hele platform al niet meer bestaan. En op de youtube vergelijking maar even door te trekking, naar mening van velen is wat Reddit nu aan het doen is vergelijkbaar aan dat youtube zou proberen content creators te laten betalen voor gebruik van het platform.
Timoo.vanEsch @ronaldmathies12 juni 2023 12:45
ps. Wauw!
15mld?
Voor Reddit?
En er zit al iets van 1,25 miljard in?
Wát een bedragen!
k995
@Timoo.vanEsch12 juni 2023 12:59
Een gek heeft 44 miljard voor twitter betaald
bzuidgeest
@k99512 juni 2023 14:50
en die gek is alweer de rijkste man ter wereld......
k995
@bzuidgeest12 juni 2023 14:52
Ach dan heeft hij genoeg om reddit te kopen en de api gratis aan te bieden,
bzuidgeest
@k99512 juni 2023 14:57
Ik weet niet of je de zaak daar beter mee maakt. Twitter gaat alleen maar de kant van meer betalen voor minder op...
k995
@bzuidgeest12 juni 2023 15:12
Oh musk zal wel alles anders betalend maken natuurlijk : geverifieerde user die altijd bovenaan komt, meer reclame, populaire subs moet je nu voor betalen ,... Moet immers geld opbrengen.
tw_gotcha @Saven12 juni 2023 10:34
daar heb je natuurlijk gelijk in. Er ontstaat vanzelf weer een plek die in eerste instantie gratis is uit vaak idiele grondne, en eventueel na verloop van tijd commercieel wordt. Volkomen logische ontwikkeling. Wellicht gaan er veel mensen weg en houden ze netto wel winst over, of iets dergelijks. Dat zien we dan wel weer. Een beetje als twitter en zoveel anderen.

De drie grote verdien modellen lijken te zijn: we verzamelen al je gegevens en verkopen die, of je betaalt voor het gebruik, of je krijgt reclame door de strot geduwd. Dat laatste is het meest irritant, de eerste is het ergste, en die middelste doet het mest pijn op korte termijn (want kost geld). In een ideale wereld worden er geen gegevens over je verzameld (haha) en betaal je een beetje geld (soort van Maffia afpersingsgeld) om geen reclame te hoeven zien.
b12e @tw_gotcha12 juni 2023 11:56
Het ergste is eigenlijk gewoon een combinatie van de 3 modellen die je nu opnoemt.

Reddit lijkt de 3 te combineren: én reclame door je strot, én geld vragen van gebruikers (Reddit Premium / API access) én gegevens verzamelen.
nokie @b12e12 juni 2023 13:06
Maar dat is toch het verdienmodel tegenwoordig: koop je een televisie, dan krijg je toch nog reclame en tracking (als je het ding aan het internet hangt, maar waarom is het anders een smartTV). Koop je een telefoon, net hetzelfde. Windows doet het ook, streamingservices doen het... Wat Reddit hier doet is doodnormaal tegenwoordig (versta me niet verkeerd, ik ben er ook tegen, maar het is niet uitzonderlijk).
Yoshi @Saven12 juni 2023 11:03
"gratis" heb je al eens gekeken hoeveel reclame je krijg en hoeveel data ze minen? Ik zal het andersom stellen, Reddit lift al jaren op de gratis content van gebruikers en moderators. En zonder deze laatste is Reddit niet veel waard, niet meer of minder dan welk ander forum.
well0549 @Yoshi12 juni 2023 11:42
Zonder gebruikers is geen enkel platform geld waard
MadJo80 @Saven12 juni 2023 11:12
Andersom, Reddit heeft jarenlang kunnen profiteren van gratis arbeid van moderators en developers, die hen een miljoenenpubliek leverden, ondanks dat Reddit enkel lip-service leverden rondom moderatie-tools, zoveel beloofde features die na zoveel jaren nog altijd niet geleverd zijn.

En nu willen de beheerders van Reddit naar de beurs met hun platform, zonder zelf meer moeite te steken in het winstgevend maken van de website, en draaien en-passant een deel van hun community de nek om. En laten mensen die de accessibility-features van de derde-partij-apps nodig hebben om Reddit te kunnen gebruiken (zoals blinden en slecht-zienden) in de steek.

Maar euh, dat "als je het er niet mee eens bent, dan ga je toch weg?", dat is wat er nu dus gebeurt. Veel mensen vertrekken naar Lemmy of Kbin of Tildes of Discord, of een van de vele andere platformen die er zijn.
SKiLLa @MadJo8012 juni 2023 13:37
Ja, maar een hoop gebruikers voorlopig ook niet; die kennen de alternatieven niet of vinden het niet interessant; beetje het Mixer verhaal; zelfs met namen als Shroud & Ninja die in principe dezelfde content maakte als bij Twitch; werd dat geen succes omdat de mens - gegeneraliseerd - alleen vreet wat ie kent (vrij naar het spreekwoord).

Marktplaats en Dumpert hebben technologisch gezien ook helemaal geen bestaansrecht; slechte, achterhaalde platformen met amper features en veel reclame, doch wel een trouwe fanbase van gelegenheids-gebruikers met een keihard marktaandeel.

Ben wel eens dat een dergelijke site zonder goede community-support uiteindelijk afglijdt qua niveau en hoeveelheid content; maar er zijn voorlopig genoeg naïeve jonge honden die in het gat willen springen voor een kans hoor. En meer hebben ze op korte termijn voor een beursgang ook niet nodig, al zie in op lange termijn wel een enorme (financiele, technische en goodwill) uitdaging voor ze ...
tweakkjoost @Saven12 juni 2023 10:33
Er is natuurlijk een rede waarom Reddit op deze manier is gegroeid. Je kan wel zeggen dat het maar geslikt moet worden maar dan is er geen belangenevenwicht meer. En dat leidt uiteindelijk tot verliezers, waarschijnlijk aan beide kanten.
PhilipsFan @Saven12 juni 2023 11:11
Dat is echt te makkelijk geredeneerd. Juridisch heb je gelijk, maar dit klopt natuurlijk van geen kanten. Reddit is een site die draait op de gebruikers. De gebruikers genereren de content, doe de moderatie en administratie. Het enige wat Reddit doet, is een platform leveren.

Ik begrijp wel dat het geld kost om een website in de lucht te houden, zeker als die zo groot is als Reddit. Dat ze wat geld proberen te verdienen met advertenties begrijp ik volledig. Dat ze niet blij zijn met API calls vanuit applicaties van derden (vooral om reclame te omzeilen) begrijp ik ook. Maar was dit nu niet op een andere manier op te lossen?

Aaron Schwarz draait zich om in z'n graf.
Polderviking @Saven12 juni 2023 11:41
Alsof Reddit ook maar iemand iets verplicht is (ja de investeerders).
Zonder gebruikers kunnen ze inpakken.
Reddit bestaat voor de volle honderd procent uit user content, ze leveren zelf alleen maar het podium.
Een poppodium verdient ook exact niks als daar geen bands komen optreden, en daar geen mensen naar komen kijken.

Dus dit lijkt me wat kort door de bocht. Ze hebben hun hele bestaan aan gebruikers te danken.

Uiteraard is het antwoord wel gewoon "weggaan". Want dat er niks gaat veranderen lijkt me onderhand wel helder.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 22:47]

MKoot @Saven12 juni 2023 11:46
Ben je het er niet mee eens? Dan ga je lekker weg en/of zoek je iets anders.
En dat is precies wat nu ook gebeurt toch? Mensen boycotten Reddit omdat ze het niet eens zijn met hun beleid.

Nee, Reddit is ‘niets verplicht’. Maar gebruikers zijn evengoed niet verplicht om gratis content te plaatsen of te modereren.

Een leeg Reddit is een nutteloos Reddit.
Koffie @Saven12 juni 2023 11:48
Je haalt nu een tweetal dingen door elkaar, waardoor je denkt dat belachelijk maken de beste optie is.

Men moet gaan betalen voor API toegang, en wel dusdandig zoveel dat het niet levensvatbaar is. Dus die developpers doen exact wat jij voorstelt: die gaan weg. De apps stoppen per 30 juni.
Geen idee waar jij vandaan haalt dat men het over sancties heeft? Wellicht ben je in de war met het andere statement: subreddits gaa op zwart.
De ruim achtentwintig duizend(!) vrijwillge moderators zijn het zo niet eens met het nieuwe beleieid dat ze ook precies datzelfde doen als de developpers: de subreddit gaat op zwart.
Daahaaaaag traffic en inkomsten voor reddit.
TheMaurice @Saven12 juni 2023 12:42
Ik snap je perspectief, maar reddit is wel fundamenteel anders dan een gemiddeld bedrijfje wat je achter je kunt laten. Met name omdat niet alleen gebruikers daar gratis content plaatsen in de vorm van comments en submissions, maar ook omdat er duizenden moderators zijn die gratis en voor niks moderatie doen in subreddits. Reddit verdient dus goed geld met advertenties op content waar zij geen centje moeite voor hoeven te doen. Het is dus precies omgedraaid, reddit profiteert al jaren van externe content en het enige wat ze hoeven te doen is reddit gebruiksvriendelijk en beschikbaar houden voor gebruikers.

Reddit is dus geen Mediamarkt of HP computer boer die je gewoon even de rug toe kunt keren, het zit een stuk complexer dan dat.
Furell @Saven12 juni 2023 13:23
Dit is echt zo'n vreemde reactie dat ik niet weet waar ik moet beginnen. En die betweterige emoticons erbij maakt het alleen maar erger, alsof je de wijsheid in pacht hebt. Misschien moet je ipv dat je je vastpint op dat een markt vrij moet zijn en een bedrijf zelf uitmaakt wat het met zijn bedrijfsstrategie doet (waar je gelijk in het) een stap terugdoen en je bedenken hoe vakbonden zijn ontstaan waardoor wij in sommige beroepen een betere slagkracht hebben tegen bedrijven met een bepaalde macht. Het is ongezond voor die vrije markt waar jij waarschijnlijk een hoge dunk van hebt om dit soort praktijken toe te staan, en het mooie van die vrije markt is dus dat men als gebruikers kan protesteren zoals nu gedaan wordt, net zoals werknemers kunnen gaan staken. Dit gebeurt om te laten zien dat die bedrijven niets zijn zonder hun werknemers of in dit geval hun moderators.
GekkePrutser @Saven12 juni 2023 18:54
Ten eerste: De third-party apps hebben reddit gemaakt wat het is. Heel lang is er helemaal geen officiele app geweest en uiteindelijk hebben ze een van de besten opgekocht voor hun eigen app (Alien Blue).

Ten tweede: Ze hebben het jarenlang toegestaan en trekken het nu op deze manier in. Verdient ook geen schoonheidsprijs.

Ten derde: Users van hun eigen apps gebruiken ook net zoveel API calls dus het kost ze helemaal niks extra als die users terug gaan.

Wat ze wel missen zijn gemiste reclameinkomsten, ja... Maar Reddit heeft nooit interesse gehad om samen te werken met de app devs om reddit-eigen reclame door te zetten via de third party apps. Er zijn verschillende toenaderingen geweest op dit gebied. Ook zijn er andere manieren om te monetiseren die ze gewoon hard laten liggen. Zo zouden ze bijvoorbeeld kunnen eisen dat alleen Reddit Premium ($5/maand) gebruikers de third party apps kunnen gebruiken. Hebben ze ook niks mee gedaan.

Heel kil juridisch gezien hebben ze het recht ja, maar het is wel de hufterigste manier om het zo te doen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 22:47]

Jeroenneman @Saven12 juni 2023 11:33
Tell me you don't get it, without telling me you don't get it.
StarZ @Saven12 juni 2023 12:01
Hoe laat je zien dat je er niks van snapt met heel veel woorden.

De moderators, die voor een groot deel het platform draaiende houden onbetaald, maken ook gebruik van de API's en applicaties. Buiten dat om, reddit heeft baat bij een goede balans tussen gebruikers en de business want zonder gebruikers en de content die ze maken is er geen reddit.
CH4OS @Saven12 juni 2023 12:07
Het probleem is wel dat je versplintering krijgt. Vraag is of je dat moet voorkomen. Je kan het allicht proberen. ;)
nowaychose @Saven12 juni 2023 13:56
Tja hoewel ik frustratie bij reddit begrijp, is dit hele gedoe gewoon treurig. Alsof mods ook maar iemand iets verplicht zijn (nee niemand, het zijn vrijwilligers). Ben je het er niet mee eens? Dan ga je lekker zelf modereren en/of zoek je betaalde mods. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? In plaats daarvan jezelf wanen als morele strijder met het gedrag van een twaalfjarige en met laster komen _O- Alsof er politiek op hoog niveau wordt bedreven :D Het is een website man, geen wereldalliantie :')

Ze zijn simpelweg vrij hun eigen inzet te bepalen. Te gierig om voor mods te betalen? Jammer dan. En ben je zo onverstandig geweest om je hele business om vrijwilligers heen te bouwen? Ja da's mooi klote en heb je nu het nakijken. Maar je hebt ook jaren kunnen profiteren van een vrijwel oneindige hoeveelheid manuren.
Verwijderd @Saven12 juni 2023 18:08
Eveneens heeft men het recht om daar tegen te protesteren zonder daarvoor de hele Reddit gemeenschap een 12-jarige janker uit te maken, dat naast volslagen lulkoek is, op mij overkomt als een extreme vorm van projectie.

Reddit ontleent daarbij een groot deel van het bestaansrecht aan de inzet van de community dus een grote stakeholder.

Daarnaast is Reddit op de beurs en heeft geen investeerders met aandelen, maar ja, daarvoor moet je tenminste het artikel hebben gelezen.
Nikvdw @Saven13 juni 2023 07:47
100% akkoord. Alsof iemand hier zijn harde werk gratis en voor niets doet... Een hoop gezeik om niks.
Niemand wil tegenwoordig nog betalen voor iets. Voor niets gaat de zon onder.
Enai @Saven13 juni 2023 09:53
Ben je het er niet mee eens? Dan ga je lekker weg en/of zoek je iets anders. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch?
Ja maaaaaaarrr je hebt 10 minuten nodig om te lezen hoe Lemmy werkt, dus is het allemaal opeens de moeite niet meer.

Dit is hetzelfde soort slacktivisme als indertijd met Hogwarts Legacy: terminally online nerds die bovenmatig belang hechten aan drama dat volstrekt irrelevant is voor gewone mensen, enkel en alleen omdat het verband houdt met sociale media en/of spelletjes en die zaken hun hele leefwereld uitmaken. Deze mensen leven in de communistische bubbel op Reddit waar een bedrijf dat al jaren verlies draait opeens de slechterik is omdat ze (nu de vloedgolf van goedkoop durfkapitaal ten einde is) in de zwarte cijfers willen komen door onder meer hun data niet langer gratis weg te geven aan aanbieders van commerciële AI's en makers van third party apps die er goed garen bij spinnen terwijl Reddit er geen cent voor terugziet.

Maar de totale mislukking van Lemmy toont aan dat het de gebruikers eigenlijk allemaal niet zo kan schelen. Roepen op sociale media ja hoor, virtue signaling door Reddit maar liefst 2 héle dagen niet te gebruiken zeker, maar als puntje bij paaltje komt is Lemmy te moeilijk want je moet een server kiezen en dus even je hersenen in gang zetten en dat is te veel gevraagd.

[Reactie gewijzigd door Enai op 24 juli 2024 22:47]

Nimja @Saven13 juni 2023 11:40
Wat is reddit verplicht?

Tja, hun inkomsten komt van de mensen die content creeren, niet hunzelf.

Dezelfde reden waarom mensen boos zijn over de API dingen bij Twitter.

Het platform heeft ENORME verdiensten aan de content die mensen er onbetaald opzetten.

En willen nu meer. Sorry.
TheVivaldi @Saven12 juni 2023 10:59
Reddit is in principe niemand iets verplicht, maar een site zonder moderators en gebruikers heb je ook niks aan. Dus in die zin zijn ze wél verplicht om iets met feedback te doen, anders kunnen ze de site wel opdoeken.

Als je dan toch politiek erbij wilt halen: de VVD hoeft ook niet naar ons te luisteren, maar ze riskeren dan wel dan dat het volk volgende keer niet meer (massaal) op ze stemt. Dus uiteindelijk hebben ze er alleen zichzelf mee, net als Reddit dat ook heeft zonder moderators en gebruikers.
GekkePrutser @tw_gotcha12 juni 2023 18:56
(als je je zondes opbiecht is het immers weer goed)
Dat is geen christelijk fenomeen maar een katholiek.

Ben ook totaal geen fan van de VVD (en ook niet van welke gelovige partij dan ook!) maar dit bovenstaande is gewoon geen christelijk dingetje. Het is meer dat de strengere christelijke partijen alleen maar in de coalitie zitten omdat niemand anders met dit blok op het pluche wil zitten. Dus als ze iets laten struikelen dan hebben ze een grote kans om niet meer terug te komen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 22:47]

tw_gotcha @GekkePrutser12 juni 2023 20:05
klopt, helemaal waar.
ErikT738 @Verdant12 juni 2023 10:21
Misschien een gekke vraag, maar alle mods (en admins?) zijn vrijwilligers toch? Eigenlijk is het bizar dat Reddit lekker gaat cashen en de beurs op gaat zonder de mensen die de site mogelijk maken fatsoenlijk te belonen.

Ik ben benieuwd of er een succesvol alternatief voor Reddit gaat ontstaan overigens.
TheVivaldi @ErikT73812 juni 2023 10:55
Er zijn al alternatieven, zoals Lemmy en Kbin, maar ik denk dat het hetzelfde gaat zijn als met Twitter: iedereen gaan even naar Mastodon en komt dan weer terug. Dus in dit geval gaat iedereen even naar Lemmy en Kbin en komt dan weer terug.
PrimusIP @TheVivaldi12 juni 2023 11:51
Hangt er vanaf. Het verschil met die platformen is dat er bij Reddit ook moderators zitten. Als die er geen zin meer in hebben dan heeft Reddit een groot probleem, zelfs als die moderators als gewone gebruiker nog wel rond blijven kijken op Reddit.
Er is toch wel een verschil of je als 'consument'/gebruiker op Twitter kijkt en misschien wel eenberichtje plaatst, of dat je als vrijwilliger veel tijd in modereren steekt en dat ook deed met tools die er straks niet meer zijn.
TheVivaldi @PrimusIP12 juni 2023 11:57
Ik ben zelf - naast gebruiker - ook mod van twee subs (wel zonder extene tools), maar ik denk niet dat wij zullen overgaan, tenzij die andere platformen ineens gigantisch worden.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 22:47]

Marrtijn @TheVivaldi12 juni 2023 12:32
Er zijn al alternatieven, zoals Lemmy en Kbin,
Tja, er is geen content en de interface van al Fediverse klonen zijn totaal ongrijpbaar voor de normale internetgebruiker.
TheVivaldi @Marrtijn12 juni 2023 12:56
Ik heb Lemmy niet geprobeerd, maar Kbin wel eventjes en dat lijkt toch behoorlijk op de oude Reddit (old.reddit.com). Maar het fediverse is inderdaad een struikelblok; dat is ook de reden dat Mastodon toch niet ‘gewonnen’ heeft van Twitter.
Verdant @ErikT73812 juni 2023 10:40
Ja, in de regel zijn moderators vrijwilligers. Admins zijn betaalde werknemers van Reddit.
Systemlord Max @Verdant12 juni 2023 14:07
De meeste mods doen dit vanuit passie/hobby dus die kosten niets.
Enai @ErikT73813 juni 2023 09:58
Eigenlijk is het bizar dat Reddit lekker gaat cashen en de beurs op gaat zonder de mensen die de site mogelijk maken fatsoenlijk te belonen.
De mods worden in natura beloond doordat ze de scepter kunnen zwaaien over hun eigen koninkrijkje en voor velen is dit het enige respect dat ze ooit in hun leven zullen verdienen.

Zoek maar even het interview van Fox News met die mod van r/antiwork op.
iAR @Verdant12 juni 2023 10:41
Al die gesprekken en presentaties en Q and A's met Spez waren vreselijk. Niet eens de moeite nemen om vragen echt te beantwoorden en vooral met jij-bakken naar de developer van Apollo.
Afgezien van het feit of men hiermee iets bereikt, vind ik het een mooi streven dat Reddit blijkbaar toch een community is die zich zo samen kan verenigen.

Ik heb mijn 2e account al opgezegd en wellicht gaat mijn hoofd-account nog wel volgen.

Overigens, ben ik wel benieuwd wie "approved members" zijn, zijn dat die toestemming krijgen nadat de sub op zwart is gegaan? Dus feitelijk: niemand kan de subreddits bekijken?
Verdant @iAR12 juni 2023 10:55
Ja, approved members zijn mensen die expliciet toestemming krijgen van moderators om naar binnen te mogen. Doorgaans worden privésubreddits gebruikt voor besloten clubjes (bijvoorbeeld voor contact tussen moderators en admins), maar in dit geval is het een tool voor grote, openbare subreddits om op zwart te gaan zonder direct de hele subreddit te hoeven verwijderen.
Migrator @iAR12 juni 2023 10:57
Volgens mij zijn standaard alleen moderators "approved members" - iedereen anders moet handmatig door hen worden toegevoegd.

Sommige subs hebben expliciet duidelijk gemaakt dat er geen gebruikers worden toegevoegd aan de sub, zoals r/soccer:
No users will be approved to join.
kipppertje @Verdant12 juni 2023 10:13
Kon jij je sub wel op private zetten? Ik hoor in r/modsupport dat er mods zijn waarbij de rechten om een sub op zwart te zetten ingetrokken zijn omdat ze "inactief" zouden zijn. Dit als tegenreactie van Reddit op u/modcoord, de bot die automatisch subs op zwart zet tijdens het protest.
Verdant @kipppertje12 juni 2023 10:30
Ja, we zijn zonder problemen op zwart gegaan. We hebben dat handmatig gedaan, dus het probleem van "inactiviteit" en u/modcoord speelde bij ons niet.
ArawnofAnnwn @Verdant12 juni 2023 17:39
Er zijn drie dingen die je niet moet vragen. De leeftijd van een vrouw, het salaris van een man en welke subreddit Spez persoonlijk een actieve moderator van was in 2008. Iets met content dat op normale sites je direct een ban en een melding bij justitie oplevert.
Moogles @Verdant12 juni 2023 19:18
De grondslag voor deze wijziging is toch gewoon een combinatie van opgedroogd VC geld en LLM's die klauwen met geld verdienen aan een gratis API? Geen wonder dat "maar onze blinde vrienden" en "maar het gemak van de moderator" weinig overtuigende argumenten zijn.
Annihilism @Verdant13 juni 2023 13:44
Oprechte vraag. Willen de meeste moderators wel terug naar een website die hun belangen niet behartigd?

Ik snap dat ze het voor de community doen maar als ik zelf vrijwillig iets doe en het bedrijf waar ik dit voor doe gaat mij tegenwerken dan zou ik de eer aan mezelf houden en wat anders gaan doen. Misschien dat ik daarom ook wel geen moderator ben.

Het lijkt mij heel raar om na 48 uur te zeggen "oké iedereen we hebben het geprobeerd, laten we maar weer aan het werk gaan" wanneer de API change niet teruggedraaid of versoepelt wordt.
Verdant @Annihilism13 juni 2023 14:24
Vooralsnog gaat het om 48 uur, maar steeds meer mods realiseren zich dat 48 uur weinig gaat bereiken. Het is alsof je kind boos wordt omdat hij geen nieuwe Playstation krijgt: Laat hem maar even boos zijn en uitrazen, na een paar uur gedraagt 'ie zich toch weer normaal.

Er zijn daarom gesprekken gaande om te kijken hoe het hierna verder moet, zowel binnen de modteams als in de discordserver waarin een groot deel van de subreddits minimaal één mod als afvaardiging hebben zitten. Het is een optie om vaker offline te gaan, à la aangekondigde protesten, maar het lijkt de kant op te gaan dat subreddits de huidige blackout gaan verlengen in de hoop dat Reddit alsnog met iets over de brug komt.

Of moderators terug willen naar een website die hun belangen niet behartigt is een vraag die iedereen voor zichzelf moet behartigen. Het komt met regelmaat voor dat mensen ergens werken, vervolgens met een vakbond staken omdat ze vinden dat hun belangen niet of niet voldoende behartigd worden en na een nieuw CAO akkoord bij diezelfde werkgever aan de slag gaan. Zo sta ik er ook in. Als Reddit na nieuwe onderhandelingen bereid is om concessies te doen, heb ik er geen problemen mee om te blijven als moderator. Wordt het een uitzichtloze situatie waarin Reddit geen millimeter toegeeft, dan is de kans behoorlijk groot dat ik (en de collega-moderators van de subreddit, die er hetzelfde in staan) inderdaad vertrekken.
runaround 12 juni 2023 17:03
Ondertussen is Reddit net zelf ook dark gegaan 8)7
https://www.redditstatus.com/incidents/ql81k3byj0rq
Purrrty @runaround12 juni 2023 17:14
Maakt de blackout wel effectief...
Creesch
@runaround12 juni 2023 21:03
Wel solidair van de reddit devs dat ze ook meedoen aan de blackout ;)
Tjidde 12 juni 2023 09:21
Ben benieuwd wat de impact hier van zal zijn.

Zowel op kort termijn als op langer termijn. Er zijn een groep subreddits die aangegeven hebben om uit te blijven tot er verandering is.

Hoe en wat de impact zal zijn voor de gebruikersaantallen van Reddit.

Het kan in mijn optiek twee kanten op. Reddit overleeft het wel of niet. Tijd zal het leren.
paniek pinguin @Tjidde12 juni 2023 09:37
Aangezien het er op lijkt dat de meeste subreddits slechts 48h protest voeren denk ik dat de impact nihil is. Ik vind dat Louis Rossmann mooi verwoorde in zijn video, als je van te voren laat weten dat je na 48h terug komt is het niet effectief. Hier mee geef je het signaal af dat het niet uit maakt hoe slecht we alles vinden, we komen toch wel terug.

Om echt een verandering af te dwingen, moet er iets gedaan worden dat het Reddit management echt voelt, 2/365 dagen wat minder bezoekers is te verwaarloosbaar.
kipppertje @paniek pinguin12 juni 2023 10:03
Het zou bijzonder onverstandig zijn om er geen tijd aan te hangen. 48h is te overzien, maar ook duidelijk. Iedere mod weet nu waar hij aan toe is. Doe je dat niet, dan gaat de ene sub een dag, de andere 2 dagen, weer een ander een week en nog een ander totdat er iets veranderd.

Het voordeel is dat als ze niet reageren, je de acties kan herhalen en dat iedereen weer aan boord is. Dat is veel krachtiger dan wanneer iedereen maar wat doet.
youridv1 @kipppertje12 juni 2023 13:32
Ja, maar dit soort dingen zou je eventueel ook intern kunnen regelen, buiten reddit om. Nu kan reddit gewoon achterover leunen. Na 48 uur radiostilte komen de subs wel terug. Doen ze dat niet dan is dat een probleem voor dan. De eerste 48 uur zijn nu een beetje kansloos. Ik acht de kans dat er langer gestaakt wordt dan een week zeer klein ook als reddit helemaal niets aanpast aan het beleid. Maar we gaan het zien.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 22:47]

kipppertje @youridv112 juni 2023 14:54
Ik denk dat het signaal dat de ruggengraat van Reddit bereid is tot extreme acties, juist in een tijd waarin geprobeerd wordt stabiliteit te creëren (dit hele verhaal begon bij de poging om financiële stabiliteit te krijgen in voorbereiding op een beursgang), een belangrijk signaal is.
Wolfos @kipppertje12 juni 2023 14:15
Gewoon offline halen tot Reddit echt in gesprek wilt gaan. Desnoods permanent.
YopY
@paniek pinguin12 juni 2023 10:26
Ik zie het als een staking; 48 uur is pas de eerste ronde.
paniek pinguin @YopY12 juni 2023 14:54
Ik ben benieuwd. Op mij komt het meer over als een eenmalige actie dan een voorbode van een serie aan 'stakingen' indien er niks veranderd.
TheVivaldi @paniek pinguin12 juni 2023 11:03
Maar ja, dan kunnen we net zo goed met álle protest stoppen. Buschauffeurs gaan 3 dagen staken? Niks van aantrekken want het is maar 3 dagen. Gelukkig werkt het in het echt helemaal niet zo. De chauffeurs hebben dit jaar meermaals gestaakt, telkens niet voor onbepaalde tijd, en tóch hebben ze een akkoord bereikt. Dus dat kan met Reddit ook: de eerste 48 uur zal niet heel veel helpen, maar de komende drie maanden meermaals op zwart, dan zou wel effectief kunnen zijn, net als met die buschauffeurs.
paniek pinguin @TheVivaldi12 juni 2023 15:02
Daar ben ik het mee eens. Maar bij een stakingen is dit vaak duidelijk, indien er niks veranderd gaan we verder met grotere/langere acties. Bij deze actie heb ik dat geluid veel minder gehoord en klinkt het meer als een éénmalige actie.
Ik hoop dat de mods het kunnen door zetten, want het grote publiek wilt meestal niet leiden voor principes, dus als het daaraan ligt zal er niks veranderen en heeft reddit nog genoeg bezoekers.
wes- @paniek pinguin12 juni 2023 15:16
Wat het management zal voelen is als gebruikers hun data verwijderen, dan blijft er niks meer over. Ik heb deze blackout gebruikt om al mijn reacties te verwijderen.
Mijn 11 jaar oude account ga ik zodra Apollo niet meer werkt ook verwijderen.
paniek pinguin @wes-12 juni 2023 16:18
Ja, maar ik betwijfel dus of veel gebruikers dat doen. Er zijn misschien een paar mensen zoals wij die willen lijden voor een principe kwestie. Ik zal ook geen Apple product kopen vanwege hun 'anti-consumer' houding. Maar een substantieel deel van de samenleving doet dat wel, waardoor ook andere merken die kant op schuiven. Kortom, als er niet genoeg aanhang is (zowel in aantal als in tijd), dan heeft de actie helaas weinig effect.
tweegroenethee @paniek pinguin12 juni 2023 09:54
Het laat zien wat de kracht van de community en het protest is. Mits er geen maatregelen komen vanuit Reddit kunnen subreddits alsnog besluiten te protesteren voor onbepaalde tijd
FONfanatic @paniek pinguin12 juni 2023 09:55
48 uur geen reclame-inkomsten voelt Reddit wel degelijk. Als dit gaat uitmonden in estafettestakingen ...
Wraldpyk @paniek pinguin12 juni 2023 10:14
De meeste "we gaan op zwart" berichten die ik zag, was dat ze zeiden "minimaal 48 uur", of "totdat de API veranderingen teruggedraaid worden". Dus we gaan het zien hoe lang ze 't volhouden.

Mijn lijstje met subreddits is gekrompen tot een stuk of 10, waar ik normaal subscribed ben op wel 40-50, dus voor mij het overgrote deel is weg.
runaround @paniek pinguin12 juni 2023 10:15
De impact is inderdaad nog te overzien voor Reddit. Het gaat 'm er meer om dat dit de kracht van een mogelijke langdurige blackout laat zien.
Reddit heeft trouwens al meerdere users en op zijn minst 1 sub die migratie naar een ander platform promoten verbannen. Ook hebben ze de maker van third party app Apollo vals beschuldigd van chantage en bedreiging. Een kat in het nauw maakt rare sprongen...
Enai @paniek pinguin13 juni 2023 10:02
Je hebt 10 minuten nodig om je in te lezen in Lemmy. Het feit dat het overgrote merendeel van de gebruikers dit er niet voor over heeft, is een signaal voor Reddit dat de gebruikers eendrachtig achter hun aanpassingen staan.
Cergorach @Tjidde12 juni 2023 09:26
Ben benieuwd wat de impact hier van zal zijn.
Het zal imho een staking zijn van relatief korte duur.
Als het Reddit te lang duurt zie ik gebeuren dat alle huidige mods van de protesterende subreddits uit hun positie worden geheven en dat Reddit ze zelf allemaal weer van 'zwart' afhaalt en vervolgens nieuwe mods aanstelt die dit niet zullen doen...
Zodiac @Cergorach12 juni 2023 09:35
Maar... Iedereen kan toch een sub/Reddit maken? Het is niet alsof alle onderwerpen door Reddit zijn verzonnen. Iemand die een sub/r/ maakt kan zelf z'n moderators aanwijzen. Het is zelden dat een administrator van Reddit zich bemoeit met de moderators en hun sub/r/.

In ieder geval, ook ik denk dat de invloed van deze "staking" minimaal zal zijn. Twee dagen is redelijk kort en ik gebruik de app-versie van Reddit niet (Browse de site alleen vanaf een desktop), dus mij raakt het allemaal niet echt.

Blijft uiteraard wél bizar dat Reddit nu ineens bakken met geld wilt zien voor toegang tot de API - deze actie had de eigenaar natuurlijk moeten zien aankomen. Ze hadden beter met een lager bedrag kunnen beginnen en later granulariteit kunnen aanbieden (frequentie van toegang, niveau van toegang, etc, op basis van het bedrag).
EnigmaNL @Zodiac12 juni 2023 09:41
Maar... Iedereen kan toch een sub/Reddit maken? Het is niet alsof alle onderwerpen door Reddit zijn verzonnen. Iemand die een sub/r/ maakt kan zelf z'n moderators aanwijzen. Het is zelden dat een administrator van Reddit zich bemoeit met de moderators en hun sub/r/.
Dat kan zeker maar 99,99% van de subreddits is onbekend en trekt nauwelijks bezoekers. De grote subs (die nu dus staken) zorgen voor de meerderheid van de activiteit op Reddit, zeker "main" subreddits zoals /r/videos zijn erg belangrijk.

Als de staking te lang doorgaat kun je er gif op innemen dat de Reddit admins de staking breken en de controle over de subs overnemen.
Blijft uiteraard wél bizar dat Reddit nu ineens bakken met geld wilt zien voor toegang tot de API - deze actie had de eigenaar natuurlijk moeten zien aankomen. Ze hadden beter met een lager bedrag kunnen beginnen en later granulariteit kunnen aanbieden (frequentie van toegang, niveau van toegang, etc, op basis van het bedrag).
Het doel van deze actie is ook niet om geld te verdienen, het doel is om third party apps de nek om te draaien. Vroeger had Reddit geen eigen mobile app en was voor Reddit een voordeel om third party mobile apps toe te staan. Nu hebben ze wel een eigen app en willen ze mensen dwingen om daar gebruik van te maken omdat ze daarmee advertentie-inkomsten kunnen genereren.
Zodiac @EnigmaNL12 juni 2023 09:46
Ah zo... Tja, tragisch. Ik volg de "grote" sub/r/s niet (Teveel bots, teveel onzin) en abonneer eigenlijk alleen maar op niche onderwerpen (Series die ik momenteel volg, producten/merken die ik voor mn werk of dagelijkse leven gebruik, etc).

Wellicht hadden ze dan beter toegang tot de API dicht kunnen zetten (netto hetzelfde effect) maar wie weet zijn er toch partijen die wél de kosten kunnen en willen ophoesten.
Zoop @Zodiac12 juni 2023 10:01
Wat dat je van AI Bots? Het gros van de tekstuele bots trainen op Reddit. Heel veel content, onderverdeeld in logische onderwerpen. Van politiek tot hobby tot nieuws, alles is er wel te vinden. Ideale bron voor AI's op te trainen dus en dat zou nu dus geld gaan kosten.

Een app als Apollo kan het geld niet ophoesten om te blijven werken, maar een ChatGPT zal wellicht sneller de portemonnee trekken om te mogen scrapen.

Dus API dichtzetten is een inkomstenbron opgeven, hoge prijzen vragen heeft hetzelfde effect (buitenom de extra backlash) maar laat de deur nog wel open voor de giganten.
TheVivaldi @EnigmaNL12 juni 2023 11:07
Ze hebben anders nog steeds geen app op Ubuntu Touch. Door hun nieuwe beleid word ik nu gedwongen om Quickddit te verruilen voor de brakke mobiele website. Geen denken aan.

Ik weet het: klein platform, maar ik wil maar zeggen dat het dus echt niet alleen Android en iOS zijn die getroffen worden hierdoor.
EnigmaNL @TheVivaldi12 juni 2023 11:28
Praktisch niemand gebruikt Ubuntu Touch dus de kans dat ze daar een app voor gaan maken is minimaal.
TheVivaldi @EnigmaNL12 juni 2023 11:41
*zucht* Dat zei ik ook in mijn laatste zin…
lepel @EnigmaNL12 juni 2023 11:19
Denk dat we nu apps gaan zien die massaal informatie gaan scrapen. Er is een reden waarom je als grote dienst een publieke API aanbiedt, om onnodig data usage te voorkomen door diensten die je volledige website scrapen.
EnigmaNL @lepel12 juni 2023 11:28
De grote third party Reddit apps stoppen er gewoon helemaal mee helaas.
lepel @EnigmaNL12 juni 2023 12:27
Klopt, maar er is natuurlijk dan wellicht weer ruimte voor andere ontwikkelaars om dat vacuum op te vullen door gewoon content te scrapen.
PrimusIP @EnigmaNL12 juni 2023 11:55
Als de staking te lang doorgaat kun je er gif op innemen dat de Reddit admins de staking breken en de controle over de subs overnemen.
Dat kan, maar als ik zo'n moderator zou zijn zou ik vervolgens ook geen moderator voor Reddit willen zijn. En als vrijwilliger is het niet zo dat je van je brood afhankelijk bent ouzo. Als je op die manier moderators van je vervreemd kan dat voor Reddit wil in de kosten oplopen wanneer het modereren door betaalde krachten gaat gebeuren.
EnigmaNL @PrimusIP12 juni 2023 11:57
Er zijn helaas altijd wel mensen te vinden zonder integriteit en eigenwaarde die maar al te graag moderator willen spelen zodat ze een klein beetje macht kunnen ervaren.
The Zep Man
@EnigmaNL12 juni 2023 10:20
Als de staking te lang doorgaat kun je er gif op innemen dat de Reddit admins de staking breken en de controle over de subs overnemen.
Dan moet je daarna nog steeds (vrijwillige, onbetaalde) moderators vinden om het zooitje te modereren. Dat zal wel lukken, maar het zal de site waarschijnlijk wel (verder) kleuren, gezien die moderators ja-knikkers moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 22:47]

Tjidde @Cergorach12 juni 2023 09:29
Dat zou in theorie mogelijk zijn. Maar zou Reddit zo dom zijn om dit te doen?

Dan laat je even zien dat heel je community gewoon minder waard is dan 0...
GforceNL @Tjidde12 juni 2023 09:39
Ik denk dat eerder de waarde van een moderator overschat wordt in dit geval.
Aaargh! @GforceNL12 juni 2023 10:00
Dat denk ik niet. Zonder moderators kan Reddit de deuren sluiten. Reddit haalt zijn inkomsten uit advertenties. De moderators houden de subreddits netjes, zonder dat wordt het een teringbende vol spam en andere dubieuze content. Geen adverteerder die zijn merknaam daarnaast wil zetten.

Reddit kan dit ook niet zelf overnemen, er zijn letterlijk tienduizenden moderators. Al zou Reddit het geld hebben om zo veel mensen in te huren (wat ze niet hebben), dan nog is het niet te doen dit op korte termijn te doen. Random users moderator rechten geven is ook geen uitkomst, hoe vind je mensen die echt gemotiveerd zijn en niet alleen moderator willen zijn om te powertrippen ? En dat tienduizenden keren ?

Nee, Reddit is enorm dom bezig. Ze zijn precies de mensen die ze nodig hebben om te kunnen blijven bestaan tegen zich in het harnas aan het jagen.
b12e @Aaargh!12 juni 2023 10:03
Geen adverteerder die zijn merknaam daarnaast wil zetten.
Ik zou het anders verwoorden. De laatste tijd zijn er veel advertenties voor dieetpillen of voor "Mijn ING" / "Mijn Argenta" etc die wordt afgesloten tenzij je het formuliertje invult (phishing).

Veel van de Reddit ads zijn eigenlijk gewoon pure oplichting.
ErikT738 @b12e12 juni 2023 10:31
Wil je dan niet weten wat Lubach en Kelder zeiden toen de microfoon nog aan stond?!

Echt bizar soms hoe crap de advertenties zijn op reddit.
iAR @GforceNL12 juni 2023 10:45
Dat denk ik niet. Hoewel, het zal zich uiteindelijk wel stabiliseren. Modereren van grote subs is een flink karwij, dat volgens mij nu mensen doen met hart voor de sub.
Als Reddit er zelf mensen gaat neer ploffen dan wordt het volgens mij echt wel een bende met allerlei onnozele topics en, zoals je dat ook ziet bij 9Gag, racisme, seksisme en allerlei complotten komen dan bovendrijven. Ik vraag me dan af wie er nog wil adverteren?!
Kevinns @Tjidde12 juni 2023 09:41
Dit lijkt me juist een prima oplossing. Als de mods en het bedrijf niet meer op één lijn staan dan hoeft niet de hele community hieronder te lijden. De mods zijn erg belangrijk, maar ze zijn niet ‘de community’.

Dit staat verder los van de vraag of het goed is wat Reddit nu doet. Er zijn voors en tegens.

[Reactie gewijzigd door Kevinns op 24 juli 2024 22:47]

YopY
@Kevinns12 juni 2023 10:28
Vaak zijn de mods van een community ook de meest actieve en betrokken personen, het zijn niet gewoon politieagenten die makkelijk te vervangen zijn.
K0L3N @Kevinns12 juni 2023 11:12
Ik volg zelf thenetherlands, en daar hebben de mods een poll opgezet of ze wel of niet dicht zouden gaan.
Dus de community staat iig daar achter de actie.

Belangrijkste reden waarom mensen hier achter zouden moeten staan imho is omdat het veel apps raakt die blinden helpen reddit te navigeren.
phex @Tjidde12 juni 2023 09:52
Het antwoord van de CEO op al deze protesten is dat er niet aan onderhandeld kan worden.
Huffman promised improvements to Reddit’s own app, but seemed unwilling to make concessions on pricing and other issues that have rankled the community.

https://www.google.com/am...ges-in-ama-202924631.html
Dus deze weg die ze ingeslagen zijn, is niet in het belang van de community. Dit is puur om meer geld te kunnen verdienen.

Aangezien de CEO al eerder posts heeft ge-edit, zie ik geen reden waarom hij niet een paar mods zou vervangen zodat grote subreddits weer beschikbaar komen.
“Yep. I messed with the “fuck u/spez” comments, replacing “spez” with r/the_donald mods for about an hour,” Huffman, who co-founded Reddit with Alexis Ohanian in 2005, wrote.
https://www.google.com/am...reddit-huffman-trump/amp/

[Reactie gewijzigd door phex op 24 juli 2024 22:47]

gimbal @Tjidde12 juni 2023 09:41
Kom op. Er is geen community. Dat blijven ze op Stack Overflow ook volhouden want dan kun je net doen alsof je slagkracht hebt. Maar er is niemand op Reddit behalve wat moderators die meer wil doen dan consumeren en klagen. Dat is geen community, dat is een verkapte koper/verkoper relatie.

Zie hoeveel repost bots er actief zijn, dat is geen teken van community spirit. Dat zijn gewoon een grote stapel individuen die doen wat ze zelf willen voor hun eigen doeleinden.
EnigmaNL @Cergorach12 juni 2023 09:35
Dat heeft spez ook al toegegeven min of meer. Hij heeft gezegd dat de website belangrijker is dan haar bezoekers. M.a.w. als hij de controle over moet nemen van grote en belangrijke subs dan doet hij dat.

Het personeel van Reddit heeft helaas geen integriteit meer.
Tweakwondo @EnigmaNL12 juni 2023 09:45
hoe kan een website belangrijker zijn dan bezoekers. Even afgezien van de mods, api etc, zijn de bezoekers hun goud waard.
Zonder bezoekers geen inkomsten dus mag hij lekker focussen op de website :+
Polderviking @Tweakwondo12 juni 2023 11:56
Dat kan niet, maar mensen die geld ruiken verliezen wel vaker alle realiteitszin. Zo ook hier.
Dat het gevaarlijk is je gebruikers boos te maken heeft deze beunhaas pas door als hij zijn belangrijke websiteje ziet leeglopen/cq het aantal mensen waar hij advertenties tegenaan kan gooien ziet teruglopen.

Daarom is het ook zo belangrijk dat er niet (alleen) gestaakt wordt maar dat mensen ook gewoon weg gaan.
Het is niet alsof ze op Reddit iets doen waar je niet allang vervangers voor hebt waar je zo op kan overstappen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 22:47]

Tweakwondo @Polderviking12 juni 2023 17:46
Wat is een serieus alternatief voor reddit? Ik zelf ben het nog niet tegen gekomen maar dat hoor ik graag

zelf ga ik reddit in grote mate minder gebruiken
MiesvanderLippe @Cergorach12 juni 2023 09:32
Dit is de dreiging die Reddit stelt voor grote subreddits die zeggen niet meer online te komen. Dat kan overigens ook al langer, verlaten communities claimen.

Het is wel lastig om de grote groep ervaren en gemotiveerde moderators te vervangen. Daarbij vervallen heel veel tools die gebruikt worden en de tools die Reddit zelf bied zijn niet genoeg.
Martinspire
@MiesvanderLippe12 juni 2023 10:01
Als het goed is vervallen die tools niet, maar de vraag is of Reddit mee gaat werken om dat te verhelpen. Ze hebben aangegeven dat de API vrij gebruikt mag worden voor moderatie en toegankelijkheid, maar daarvoor moet je contact hebben met Reddit zelf en dat is bij de meesten gewoon niet het geval. En het is de kant van Reddit die daarbij geen reactie geeft.
TheVivaldi @Martinspire12 juni 2023 11:16
Ja, dat contact is wel een dingetje. Net als bedrijven die zeggen “bel ons als je problemen hebt” en vervolgens geven ze niet thuis. Ik heb geen ervaring met contact met Reddits team, maar het zou me niks verbazen als ze op die manier werken.
JBVisual @Tjidde12 juni 2023 09:32
Ik vind het ergens ok jammer dat ik mijn account niet op "inactive" kan zetten zoals bij facebook.
Graag zou ik mee doen met het statement, maar om mijn profiel nou helemaal op te zeggen is ook weer iets. (dit gaat wel gebeuren als ze vasthouden aan het nieuwe beleid)

Ik snap dat ze ergens geld mee moeten gaan verdienen, maar dit is gewoon niet normaal.
Ze hadden best de API betaalbaarder kunnen maken dan nu het geval is.

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 24 juli 2024 22:47]

Mathijs Kok @JBVisual12 juni 2023 10:36
(dit gaat wel gebeuren als ze vasthouden aan het nieuwe beleid)
Doe dat dan vandaag maar, want Reddit gaat niet van mening veranderen. Ze gaan gewoon even door een paar weken shit heen en daarna zijn 95% van de communities die nu actie voeren weer online.
TheVivaldi @Mathijs Kok12 juni 2023 11:19
Maar ze kunnen de actie wel herhalen. De busvervoerders gingen eerder dit jaar ook een paar dagen door shit heen toen de chaffeurs staakten, maar door meermaals te staken, hebben de bedrijven uiteindelijk toch toegegeven en een akkoord bereikt.
Smultie @JBVisual12 juni 2023 11:54
Tjah, dat zou toch een beetje voelen als 'thoughts and prayers'.

Je wilt er wel wát voor doen, maar het moet vooral geen persoonlijke pijn doen.
Ik denk dat ik me, als ik Reddit was, juist gesterkt voelen als mijn users dát als statement zouden doen.
JBVisual @Smultie12 juni 2023 13:29
Het probleem is vooral dat als ze de wijzigingen terug draaien ik natuurlijk mijn profiel al kwijt ben, met daarin alle instellingen, koppelingen etc…

Maar ik wacht 1 juli af, dan maar mijn account verwijderen en een alternatief zoeken.
youridv1 @JBVisual12 juni 2023 13:36
op inactief zetten hoeft niet per se imho. Reddit heeft heus ook wel inzicht hoeveel traffic hun site krijgt. Je kun dus al meedoen door de site gewoon niet te bezoeken.

Al vermoed ik dat reddit momenteel idioot veel traffic heeft juist omdat mensen gaan kijken of de subreddits echt down zijn en hoe dat eruit ziet. Ook gaan er mensen die dit soort nieuws artikelen lezen, maar verder nooit op reddit komen hierdoor ook naar de site klikken.
StefanJanssen @Tjidde12 juni 2023 09:25
Er zijn ook een aantal subreddits die nu permanent vertrekken. Zo is er /r/NotJustBikes waarbij bij Jason (NJB) al langer onvrede heerste over de Reddit cultuur en dit zag als een reden om permanent de stekker eruit te trekken.

https://www.reddit.com/r/...thanks_for_all_the_bikes/
pven @StefanJanssen12 juni 2023 09:49
Maar gaan ze naar een alternatief? Volgens mij is dat er niet echt.
remcos2 @pven12 juni 2023 09:59
Ja en nee. Er is o.a. Lemmy, Tildes.net, squabbles.io en vast nog veel meer. Maar juist omdat het versnipperd is is geen van die (nog) een alternatief.
TheVivaldi @remcos212 juni 2023 11:18
Ja, Lemmy, Kbin, etc. De versnippering lijkt me niet zo'n probleem, maar er moet dan wél duidelijk eentje als hét alternatief naar voren komen. Dus niet de helft op de een en de helft op de ander, maar bijna iedereen op Lemmy of bijna iedereen op Kbin, etc.
remcos2 @TheVivaldi12 juni 2023 12:33
Je spreekt jezelf hier tegen. Je zegt versnippering is geen probleem, maar je wil eigenlijk ook niet veel versnippering want de grootste groep moet wel op hetzelfde alternatief zitten. Dat laatste was ook precies mijn punt.

[Reactie gewijzigd door remcos2 op 24 juli 2024 22:47]

TheVivaldi @remcos212 juni 2023 12:55
Ik bedoelde dat ik de versnippering van de platformen an sich niet erg vind, alleen dat de gemeenschappen dan niet ook nog eens moeten versnipperen. Sorry als dat niet duidelijk was.
MadJo80 @TheVivaldi12 juni 2023 12:10
Versnippering is niet zo erg, voordat reddit bestond had je voor iedere niche een aparte website. Het enige vernieuwende van reddit (en digg) was dat het communities bundelde.
YopY
@remcos212 juni 2023 10:31
Versnipperd en het kost gewoon veel geld om zo'n site de lucht in te houden. Reddit is moeilijk te monetizen, ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. O.a. de man achter Apollo zegt ook niet dat hij verwacht altijd een gratis API te krijgen. Geld vragen voor het gebruik van de API is redelijk (ook omdat o.a. Apollo er ook zelf weer geld aan verdient, meer dan alleen zijn eigen tijd), maar wat ze vroegen was dat niet.

iig, de alternatieven zijn een technische oplossing, maar geen economische; een bedrijf als Reddit kan niet eeuwig van investeerdersgeld leven.
dannx1986 @pven13 juni 2023 14:29
feddit.nl :P
Rhinosaur @StefanJanssen12 juni 2023 09:31
r/videos gaat ook redelijk permanent dicht heb ik begrepen. Ik vind dit tot dusver wel de meest schofterige actie vanuit een bedrijf naar haar gebruikers toe. Ik dacht dat Meta en Facebook erg waren, maar dit overtreft alles.
World Citizen @Tjidde12 juni 2023 09:24
Op het internet dingen afdwingen en moreel gaan staan treft zelden succes. Vraag en aanbod is groot en loyaliteit is er in dagen of weken. Men zal snel elders hun ding gaan vinden.
Dit geld voor de aanbieders en ook de klanten. Beide partijen doen er op het internet niet vaak slim aan om stand te houden. Je staat al snel te bro-boksen met je andere huiskamer genoten. De rest zit buiten al weer in de zon.
gfive @World Citizen12 juni 2023 19:21
Zonder gebruiker geen reddit.
Oon @Tjidde12 juni 2023 09:43
Ben benieuwd wat de impact hier van zal zijn.
Waarschijnlijk worden alle subreddits die te klein zijn om relevant te zijn gesloten door gebrek aan moderatie (zoals 2/3e van de NSFW subreddits de laatste tijd), en alle subreddits die groot genoeg zijn worden overgedragen aan iemand die Reddit vertrouwt.
ErikT738 @Tjidde12 juni 2023 09:46
Subreddits die groot genoeg zijn worden uiteindelijk gewoon aan andere mods gegeven. Anderen blijven dicht maar worden vervangen door een vergelijkbare subreddit.

Er is overigens geen enkele kans dat reddit nog grote concessies gaat doen.
k995
@Tjidde12 juni 2023 13:00
reddit overleeft dit natuurlijk daar is geen twijfel van echter is de vraag wat de impact is op lange termijn.

IK vermoed dat die licht tot niks zal zijn.
Rarz @Tjidde12 juni 2023 15:43
Nihil. Probleem is oa. dat als je te lang zwart gaat je geen publiek meer hebt; of iemand een alternatieve subreddit maakt omdat ze wel informatie voorziening willen hebben.
Risce 12 juni 2023 09:30
Jammer dat Reddit het niet voor elkaar krijgt om fatsoenlijk te communiceren hierover. Nu krijg je allemaal boze mannetjes die met de meest grove beledigingen komen tegenover de CEO (zie ook comments hier), maar eigenlijk niet goed weten waar het over gaat.

Een heleboel van de voorgestelde veranderingen zijn hartstikke redelijk: bescherming tegen het massa kopiëren van alle content voor LLMs, een bijdrage vanuit third party apps die geen functionaliteit toevoegen en meer mogelijkheden om mobiel te modereren.

Ja, ze vragen veels te veel geld in de hoop dat ze hun eigen app promoten. Dat zal niet gaan werken denk ik. Maar ik vind al dat gescheld en domme op de man spelen een hele goede reden om nog eens na te denken of ik wel deel wil blijven van die zo geroemde Reddti community.
posttoast @Risce12 juni 2023 09:39
Heb je de AMA destijds een beetje gevolgd? Vrijwel niemand trekt in twijfel dat het normaal is om een vergoeding voor het gebruik van de API te vragen. De manier waarop, daar vallen mensen over. Dat, en het feit dat de developer van Apollo gewoon en public zwart gemaakt wordt door de CEO zonder enige onderbouwing.
Huffman also responded to a Redditor asking about Christian Selig’s claim that Huffman told Reddit moderators the Apollo developer “threatened us” in an attempt to get Reddit to give him $10 million without entirely denying or confirming it. “His ‘joke’ is the least of our issues,” Huffman said. “His behavior and communications with us has been all over the place—saying one thing to us while saying something completely different externally; recording and leaking a private phone call—to the point where I don’t know how we could do business with him.” Selig, in a reply, asked Huffman to “give examples where I said something differently in public versus what I said to you.”
Waarop (verrassing) niet gereageerd werd door Huffman. Zie hier voor meer details.

Prima dat Reddit met de grote mensen mee wil doen, maar dan moeten ze zelf ook wel even de big boy pants aantrekken.

[Reactie gewijzigd door posttoast op 24 juli 2024 22:47]

Risce @posttoast12 juni 2023 10:03
Zeker gelezen. Vandaar ook mijn inschatting (en ik zie het ook hier op Tweakers ge-echoed worden) dat mensen focussen op de verkeerde dingen. Weer gaat het over een woordenwisseling tussen Reddit en Apollo hier, met weer dezelfde argumenten die ik al zo vaak heb gelezen afgelopen week.

Laten we het eens hebben over die vergoeding. Laat iemand eens wat slims zeggen over de manier hoe third party apps zich verhouden tot een user generated content community. Daar gaat het allemaal niet over en dus verzanden we weer in he said,she said en reacties op mijn post in de trant van: als je het niet met me eens bent, dan ben je gewoon slecht geïnformeerd. Daarom haak ik en velen met mij, af.
posttoast @Risce12 juni 2023 10:30
Ik zeg zeker niet "als je het niet met me eens bent, dan ben je gewoon slecht geïnformeerd". Ik zeg alleen dat het om meer gaat dan puur "Een heleboel van de voorgestelde veranderingen zijn hartstikke redelijk". Want nogmaals: vrijwel niemand trekt dat in twijfel. Het gaat om het deel van de verandering dat juist volstrekt niet redelijk is.

Reddit gaf destijds aan de dialoog aan te willen gaan met de 3rd party developers. Vervolgens is dat totaal niet gebeurd. Als dat wel gebeurd was, dan had "Laat iemand eens wat slims zeggen over de manier hoe third party apps zich verhouden tot een user generated content community" misschien ook niet zo'n issue geweest. Om Apollo nog even als concreet voorbeeld te nemen: de developer had er alle belang bij om op een constructieve manier mee te denken.
Jeroenneman @Risce12 juni 2023 11:31
Laten we het eens hebben over die vergoeding. Laat iemand eens wat slims zeggen over de manier hoe third party apps zich verhouden tot een user generated content community. Daar gaat het allemaal niet over en dus verzanden we weer in he said,she said en reacties op mijn post in de trant van: als je het niet met me eens bent, dan ben je gewoon slecht geïnformeerd. Daarom haak ik en velen met mij, af.
Dus je hebt het niet gelezen?
De ontwikkelaar geeft namelijk best goed inzicht in de vergoeding die Reddit nu wil vragen, en vergelijkt dit met bijvoorbeeld de advertentieopbrengsten die ze via hun eigen app hadden gehad. Verschil is volgens mij wel een factor 10 hoger.

Oftewel: Reddit prijst de third-party apps doelbewust uit de markt, en wil helemaal geen eerlijke vergoeding vragen, maar gewoon third-party apps weg hebben. Anders zouden ze die vergoeding op een vergelijkbaar niveau gezet als wat het had opgebracht als die user via de officiele app aan advertenties zou opbrengen, in plaats van 10x zoveel.
Enai @Jeroenneman13 juni 2023 10:14
Oftewel: Reddit prijst de third-party apps doelbewust uit de markt, en wil helemaal geen eerlijke vergoeding vragen, maar gewoon third-party apps weg hebben.
De pricing is gekozen om geld te verdienen aan megacorps die AI's willen trainen. Dat third party apps een minder lucratief verdienmodel hebben maar wel evenveel data verbruiken, is jammer maar helaas.
!GN!T!ON @Risce12 juni 2023 09:43
Een deel van die boze comments kan ik zeker wel begrijpen. Wat je hier schrijft is een klein deel van het verhaal die deels uit context is gerukt.

Er word eerst A gecommuniceerd (we gaan dit jaar niks aanpassen), dan word het B (we gaan wel aanpassen, maar prijzen zullen realistisch zijn, niet zoals twitter), dan wordt het toch C (astronimische prijzen). Om vervolgens de CEO die een third party ontwikkelaar (probeert) zwart te maken, ware het niet dat die ontwikkelaar de telefoongesprekjes had opgenomen en dit dus kon weerleggen, om vervolgens diezelfde CEO gewoon door te gaan met zwart maken.

Zoals je zegt communicatie van reddit verdient geen schoonheidsprijs, maar hoe ze met de dev van Apollo zijn omgegaan is gewoon echt smerig te noemen.
Verdant @Risce12 juni 2023 10:03
Ik raad je aan om je eens in te lezen in het hele probleem. Reddit is in alles een hartstikke onbetrouwbare en leugenachtige gesprekspartner gebleken. Steve Huffman (u/Spez) heeft daar persoonlijk zelf ook een hele grote rol in gespeeld. Er hoeven echt geen ernstige beledigingen, bedreigingen of doodverwensingen zijn kant op, maar ik heb er alle begrip voor dat mensen boos zijn op hem en dat in niet te misverstane bewoordingen benoemen.
Risce @Verdant12 juni 2023 10:05
Zie mijn andere comments: ik heb me er uitgebreid in verdiept en alle reacties hier die suggeren dat als ik het niet eens ben met de conclusie dat Spez 'een worm zonder ruggegraat' is, ik niet goed geïnformeerd ben, maakt dat mensen zoals ik die discussie gewoon niet meer willen voeren.

Ben benieuwd waar Reddit na 1 juli staat en welke concessies ze nog kunnen doen. Zou helpen als beide kampen constructief hieraan werken, dat is uiteindelijk in het belang van de gebruiker.
Migrator @Risce12 juni 2023 11:19
Ja, dat constructief meewerken, daar ligt de sleutel en daar heeft Reddit alle vertrouwen al verspeeld. Je kunt niet met droge ogen beweren dat Reddit in dezen de redelijke partij is.

• In Januari is nog aan de Apollo-dev beloofd dat er de komende jaren geen verandering zou zijn aan de API die gebruikt werd door de app. In April kwam de mededeling dat er een grote verandering zou komen: de API wordt betaald "tegen een redelijke prijs"

• De compleet onredelijke prijs wordt aangekondigd met een aanlooptijd van 30 dagen (!) - succes devs!

En dat is alleen de zakelijke kant. Met de zwartmakingen van Selig door de CEO en alle brakke communicatie - en vooral leugens - sindsdien is het niet meer dan logisch dat het vertrouwen in Reddit onder nul is gedaald.

Zelfs als Reddit alles terugdraait is het al te laat voor veel mensen. Ik heb zelf ook al afscheid genomen van m'n accounts - ik wil niet aanwezig zijn op een site die zo'n middelvinger opsteekt naar de gebruikers en - fantastische - communities.
MoonRaven @Migrator12 juni 2023 17:07
Vergeet ook niet dat ze in de 30 dagen slecht/niet antwoord gaven bij Reddit. Dus bij vragen heb je nog minder tijd.
StarP0wer @Risce12 juni 2023 11:19
Dan val ik ook in dat rijtje met mensen die weer dat gesprek met Reddit en Apollo aanhaalt..
Maar de Apollo dev wilde juist met Reddit samenwerken en wilde juist redelijke API kosten die passen bij beide partijen. Juist Reddit is het kamp die alles behalve constructief werkt, juist Spez is (in ieder geval met zijn persoonlijke account) op die AMA overgekomen als een lulletje.

En daarom zijn de mensen zo pissed op Spez. Als het een Reddit 'statement' was geweest en er altijd vanuit Reddit was gecommuniceerd op een normale manier bij die AMA had je tegen 'Reddit' moeten zeiken, nu kan je ook direct tegen Spez zeiken.
StarZ @Risce12 juni 2023 09:39
Dit teveel geld vragen is volgens mij doelbewust. Ook de leugens die verteld worden zegt gewoon ontzettend veel over Reddit.
YopY
@StarZ12 juni 2023 10:33
Zeker, wat ze hadden moeten doen is in onderhandeling gaan met o.a. Apollo over monetization en winstdeling, zodat Reddit ook geld van Apollo krijgt voor het gebruik van hun APIs + community. Maar er was geen overleg mogelijk; Reddit zei "dit is wat het kost", en "vanaf 1 juli moet je betalen"; geen onderhandeling, geen compromissen.
novasurp @Risce12 juni 2023 09:42
Na alles wat er op Reddit is geweest is DIT waarop je afknapt?
MadJo80 @Risce12 juni 2023 11:31
In januari hadden de 3PA-devs nog contact gehad met Reddit Admin, waarbij door Huffmann werd beloofd dat er geen grote plannen rond de API waren, en als die er komen dat die plannen bijtijds meegedeeld worden, zodat de devs genoeg tijd hadden om hun zaken op orde te kunnen brengen.

Vervolgens kwam in april het bericht dat de API nu gemonitized ging worden, over de tarieven zou later duidelijkheid komen en ook wanneer het inging. Dat bericht kwam in mei.

Effectief kregen 3PA devs 2 maanden de tijd om ervoor te zorgen dat ze hun kosten konden regelen. Dit is volkomen onredelijk, je kunt in 2 maanden tijd niet je hele business model omgooien.
En op vragen reageerde Reddit maar heel traag, er zat vaak een week tussen, tussen vraag en antwoord. Dat is 1/8ste van de tijd, die de devs kregen voor die kanteling, verstreken.

De tarieven die Reddit vraagt zijn ook dusdanig onredelijk, dat er maar 1 conclusie mogelijk was, en dat is dat ze van de third party apps afwilden, maar dat niet hardop wilden zeggen.

Dat hele gedoe rondom Christian Selig van de Apollo app is inderdaad niet meer dan een rookgordijn. Effectief gaat het protest om wat ik hierboven beschrijf, en niet om de ruzie tussen een liegende CEO en een third party app developer.

[Reactie gewijzigd door MadJo80 op 24 juli 2024 22:47]

Loller1 @Risce12 juni 2023 09:56
Het hele argument van beschermen tegen kopiëren van inhoud door LLMs had ook opgelost kunnen worden door dat specifiek ding simpelweg niet toe te staan. Einde verhaal.

Die CEO verdient alle kritiek die hij krijgt en meer. Liegen tegen de community over een van de grootste ontwikkelaars en dan vervolgens er nog harder op in gaan als die ontwikkelaar aantoont dat het helemaal niet waar is is gewoon walgelijkmakend.
Risce @Loller112 juni 2023 10:03
Het ís al niet toegestaan.
Kewne @Loller112 juni 2023 14:38
Sowieso, als je een berekening doet dan kost het de LLMs echt helemaal niets.

Reddit's API is redelijk productief in twee dingen: de frontpages ophalen en een comments tree ophalen voor de daadwerkelijke comments op een thread. Zowel third party als hun eigen apps moeten in diezelfde tijd nog eens 10 requests doen voor alle verschillende inboxen, user account status en nog meer.

Daar geeft een LLM scraper echt helemaal niets om. Die pakken de frontpages van de top 1000 subreddits elke dag of 2 en pakken de comments van de top 100 threads, plus de links + votes als kwaliteitssignaal. Dan heb je meer dan genoeg relevante data. En als je het op een bierviltje schrijft dan kost dat ongeveer niets, waarschijnlijk komen ze met een paar honderd dollar per maand al heel erg ver.

Maarja, helaas kost in deze API een gigantische comments tree van 100+ KB aan JSON ophalen precies even veel als kijken of de gebruiker mail heeft in z'n mod inbox en dan een nulletje terug krijgen. En dat ze daar geen wijzigingen aan gaan maken geeft ook aan dat het ze niet om LLMs gaat.
k995
@Risce12 juni 2023 13:01
Dat zal altijd zo zijn, gelijk hoe je mensen informeert.
Ludewig @Risce12 juni 2023 13:07
maar eigenlijk niet goed weten waar het over gaat.
[...]
Maar ik vind al dat gescheld en domme op de man spelen een hele goede reden om nog eens na te denken of ik wel deel wil blijven van die zo geroemde Reddit community.
Ik vraag me eigenlijk af of jij wel weet waar het over gaat, want volgens mij zijn de 'fuck spez' reacties een verwijzing naar de keer dat Spez zijn macht misbruikte door reacties van gebruikers stiekem aan te passen.

De manier waarop hij nu aan het liegen was en weigerde om eerlijk te antwoorden op de gestelde vragen tijdens de AMA leiden er logischerwijs toe dat mensen zich afvragen waarom Huffman niet normaal kan doen. Gezien zijn gedrag in het verleden kun je echter beargumenteren dat hij nu eenmaal zo is.

Uiteindelijk is het altijd zo dat wanneer iemand oneerlijk is en daarmee een inhoudelijke discussie frustreert, men de persoon die liegt en bedriegt dit gaat verwijten. Dat zie je bij Rutte net zo goed.
Brantje 12 juni 2023 09:22
Het is gewoon een ordinaire cashgrab van Steve. Dikke middelvinger naar de community. Tevens kan deze beste man ook naar hartelust comments van gebruikers aanpassen die hem niet bevallen!
Hopelijk is er snel een vervanger voor reddit.
Twanne @Brantje12 juni 2023 09:26
Dat denk ik niet. Ze willen bedrijven die de data gebruiken voor andere diensten een stop toeroepen, willens nillens in dit geval. Ze zullen ook wel begrijpen dat niemand dat soort bedragen zal betalen voor het gebruik van hun api, maar achter de schermen moeten ze wel iets doen om hun diensten winstgevend te houden, anders gaan ze er ook aan onderdoor.

Als andere je data gratis gebruiken en daar dan geld aan verdienen en bijkomend zelf je gebruikers naar andere apps sturen, waardoor die geen reclame meer kijken, dan ga je op de duur voor investeerders en adverteerders niks meer waard zijn. Dan is het spelletje dus ook uit.
Forte @Twanne12 juni 2023 09:32
Je hebt gelijk hoor wat je zegt, maar als de gehele timeline van deze stap 30 dagen is en Reddit verder al 17 jaar gratis is dan vind ik het wel degelijk een ordinaire moneygrab. Alles voor de aankomende IPO. Personeel eruit, cashflow omhoog en straks de winst tellen op de beurs en het platform langzaam maar zeker van ellende uit elkaar valt.
Tjidde @Twanne12 juni 2023 09:38
Er zit een verschil tussen een bedrag vragen voor een API en een bedrag vragen voor een API.

Ik krijg op de markt ook geen zak met tien appels verkocht voor 1000 euro de stuk.

De enige reden Reddit dit doet, is om eigenlijk gewoon de nek om te draaien van third party apps die veel al veel beter zijn dan de first party alternatief. Als ze hadden in mijn optiek gewoon moeten zeggen wij stoppen met de API. Heb je ook veel gezeur maar is het wel duidelijk.

Wat er nu gebeurd is dat de prijs zo hoog is dat third parties niet meer kunnen bestaan of ze willen betalen of niet. Waardoor langzaamaan de API niet meer gebruikt zal worden door externe en kunnen ze zeggen jongens, er is geen gebruik wij gooien het dicht.


Echter is het stomme aan deze situatie dat Reddit jarenlang geprofiteerd heeft van hun actieve dev-community. Nu zeggen ze eigenlijk gewoon, thanks bro en nu op zouten.
FONfanatic @Brantje12 juni 2023 10:12
"Gratis" bestaat niet, wat vele communities nog steeds schijnen te denken. Reddit is kien: werd eerst populair en gaat daar nu de wrange vruchten van plukken. Die communities hebben voor het bedrijf Reddit gedaan waar bedrijven normaliter zakken geld en geduld voor over moeten hebben: een loyale kring afnemers opbouwen. Dat daar een deel van af zal haken, soit, er blijven er ongetwijfeld genoeg hangen.

Wat wel te verwachten valt is dat Reddit de regie overneemt en steeds meer influencers zal gaan recruiteren. In de VS is geld verdienen geen taboe maar een must.

Overigens heb ik deze zelfde tactiek eerder gezien: bij FON. Toen ik daar Martin Varsavsky op aan sprak, dat hij de 'evangelists' en de FONheroes misbruikte voor zijn businessmodel, verbrak hij de banden met mij. Dat was 3 jaar nadat vele FONero's hun FONera's virtueel en symbolisch in een stuwmeer nabij Madrid hadden gedeponeerd, nadat hij hen hun verdienmodel, inkomsten mogen houden van op het via FON gedeelde gastnetwerk van hun WLAN inloggen, had doorkruist: voortaan (in 2006) kreeg je nog maar 10%. Vanaf 2009 niets.

Als iets "gratis" is op internet gebruikt men je ergens voor. Je privacy, je kennis, je inzichten. Het kan allemaal uitgebuit worden.
Brantje @FONfanatic12 juni 2023 10:25
Prima dat er geld gevraagd wordt voor API gebruik, maar zeg nou zelf is 20 miljoen niet een beetje teveel?
FONfanatic @Brantje12 juni 2023 16:46
De gelegenheid maakt de dief. Maar zeg zelf, die moderatoren hebben verzaakt macht op te bouwen.
MadJo80 @FONfanatic12 juni 2023 11:42
Sure, en geen enkele third party app developer was erop tegen om te betalen voor API toegang, maar dan wel tegen redelijke tarieven en niet tegen Twitter-tarieven.

Imgur vraagt immers ook geld voor gebruik van hun API, maar dat tarief ligt veel lager, voor 50 miljoen API calls bij imgur betaal je ongeveer 166 dollar, voor hetzelfde aantal API calls bij Reddit ga je 12duizend dollar moeten afdragen.
LurkZ @Brantje12 juni 2023 09:29
Een vervanger is geen enkel probleem. Een betere vervanger ook niet.
Het grote probleem is dat een platform zonder gebruikers nooit goed kan zijn.
Veel gebruikers blijven op Reddit.
Een deel stopt.
Een deel gaat naar alternatieven.
Versplintering dus.

Dan nog de vraag: gaan de api aanbieders hun api ook op de alternatieven aanbieden?
Als het antwoord op die vraag 'nee' is, waarom zou je als gebruiker dan overstappen?
Mathijs Kok @LurkZ12 juni 2023 10:46
Veel gebruikers blijven op Reddit.
Ervaring leert dat je 'veel' door 99% kan vervangen.

Tweakers zijn altijd nogal snel met het voorspellen van de ondergang van een firma als die iets doen wat ze niet leuk vinden. "Netflix maakt delen moeilijker, dan gaan ze veel klanten verliezen" in werkelijkheid heeft Netflix hierdoor de grootste groei in vijf jaar gekregen.
LanTao @Mathijs Kok12 juni 2023 14:59
Netflix heeft een grafiek getoond van het aantal nieuwe abonnees. Groei is nieuwe abonnees minus opzeggingen. Dat laatste wordt bij de volgende kwartaalcijfers bekendgemaakt. Tenzij je inside information hierover hebt kan je dus niks zeggen over of ze daadwerkelijk gegroeid zijn.
WendelV 12 juni 2023 09:24
Ik wist dat het protest eraan kwam, maar tijdens het browsen net was het me niet eens direct duidelijk. Alleen wat meer content uit de niche subreddits dat voorbij kwam, niet eens verkeerd.

Het protest haalt helemaal niets uit op deze manier. Heel jammer want ik gebruik al jaren Reddit Sync, de officiele client is bagger.
meowmofo @WendelV12 juni 2023 09:39
We zijn allang vergeten wat echt protesteren is, Even 48 uur op zwart, nou, poehoe, wat een indruk zal dat maken daar zeg. Niemand die de ballen heeft om de boel permanent op zwart te zetten totdat de policy aanpassing niet doorgaat.
YopY
@meowmofo12 juni 2023 10:34
Niemand
Dit is niet waar; meerdere subreddits, o.a. r/videos, zijn permanent private totdat er iets gebeurt.
k995
@YopY12 juni 2023 13:03
En dan gaan de gebruikers naar R/video
jochem4207 @k99512 juni 2023 13:16
Mogelijk, maar hopelijk naar een ander platform. Er moet ook beheer/mods zijn voor /r/video en vervangers
k995
@jochem420712 juni 2023 13:57
welk ander platform?
Mathijs Kok @meowmofo12 juni 2023 10:42
We zijn allang vergeten wat echt protesteren is, Even 48 uur op zwart, nou, poehoe, wat een indruk zal dat maken daar zeg. Niemand die de ballen heeft om de boel permanent op zwart te zetten totdat de policy aanpassing niet doorgaat.
Wel, wellicht omdat iedereen weet dat Reddit dit gewoon gaat doorzetten en de communities gewoon weer online zal zetten na een bepaalde tijd? Dan sta je daar aan de zijlijn met je ballen in de hand te roeptoeteren.

Reddit heeft gewoon het recht om hun bedrijf zo op te zetten zoals ze zelf willen. De gebruikers hebben het recht weg te gaan. De 3rd party makers mogen blij zijn dat ze jaren lang hebben kunnen verdienen (in sommige gevallen zelfs goed) zonder iets te hoeven betalen.

Hoe hard en vervelend het ook is, zo liggen de zaken.
911GT2 @WendelV12 juni 2023 09:34
Ik heb meerde clients geprobeerd, maar ik vind de officiële client veruit het beste. Ik zie het ook allemaal een beetje als een storm in een glas water.
chow @911GT212 juni 2023 10:59
Één van de problemen van de mods is dat zij met de officiële app hun subreddits niet kunnen beheren.

Als (lichte) eindgebruiker heb ik ook genoeg aan de app van Reddit zelf. Al heb ik zo nu en dan wat UX-probleempjes en knalt de app er op mijn iPad zo nu en dan uit.
k995
@chow12 juni 2023 13:04
moderator apps gingen ze een uitzondering maken
lachiu @911GT212 juni 2023 10:26
Ik denk dat je het verhaal moet omdraaien.

Stel dat jij graag programmeert, je steekt je tijd en energie in een appje dat je met eigen financiële middelen onderhoud. Het groeit enorm. Duizenden mensen gebruiken het. In sommige gevallen zelfs meer dan Reddit's eigen app die pas jaren na sommige 3rd party apps uitkwam. Kosten worden hoger dus je lanceert een abonnement om enkel de kosten te denken, niemand klaagt. Jaren gaan voorbij. Jij hebt in al die tijd er voor gezorgd dat als mensen aan Reddit denken dat ze bij jouw app uitkomen. Tijd gaat voorbij en dan komt Reddit zonder boe of ba opeens af met het idee om de API betalend te maken. De prijzen worden gedeeld en jij checkt hoeveel API calls je maakt. Je komt tot de conclusie dat al je tijd en moeite allemaal voor niets is geweest en nu miljoenen kost aan API calls.

Aan de huidige prijs zou jij als eindgebruiker zelfs in de eigen Reddit app na een minuut aan 100 API calls zitten. Na een uurtje zit je dus al aan een dollar (bron: Apollo deelde dat 50 miljoen calls 12.000 dollar kosten, verder vind ik niets van prijzen).

Ik ben mogelijk biased omdat ik zelf ook develop maar dit zou echt pijn doen als je app zo word afgeschoten terwijl je het platform groot gemaakt hebt.
911GT2 @lachiu12 juni 2023 10:37
Mensen vinden altijd maar dat alles op het internet gratis moet zijn. Een API een een dienst die gewoon geld kost om te bouwen en te beheren. Grote kans dat Reddit zelf ook gewoon afrent per call en dus ook de schoorsteen moet laten roken.

Dat jij als developer het risico genomen hebt een tool te ontwikkelen op basis van gratis API gebruik is niet alleen naïef het is zelfs ronduit dom. (daar gelaten dat het een hobby project was).

Dus je hebt nu die opties:
1. Je calls doorberekenen aan je eindgebruikers, als je app/ dienst echt zo goed is zullen mensen daar prima geld voor over hebben. Al staat dat haak op waar ik mijn post mee begon. Maar goed je kan hopen.
2. Veel (meer) reclame inbouwen
3. Stoppen

In alle gevallen is het ondernemers risico en hoort dat gewoon bij ondernemerschap.

Ik krijg er hetzelfde gevoel bij als bij de boeren die denken dat regels voor hen nooit veranderen. Zo werkt de wereld gewoon niet, je past je aan of je valt af.
lachiu @911GT212 juni 2023 10:46
Niemand oppert om de API gratis te maken, maar verwachten van een non profit appje om 20 miljoen per jaar te betalen is wel enorm veel, niet?

Imgur bijvoorbeeld kost een 1/4de van wat Reddit vraagt (rapidapi).

De kosten doorrekenen gaat dus niet wat ik ook al in mijn eerste post aangaf. Komt er op neer dat je per 3 dagen aan een dollar zit, per maand aan 10. Netflix kost minder, zie je het probleem?

Daarnaast de boeren hierbij betrekken vind ik toch wel appelen met peren vergelijken.
911GT2 @lachiu12 juni 2023 10:48
maar verwachten van een non profit appje om 20 miljoen per jaar te betalen is wel enorm veel, niet?
Ik snap niet waarom dat gek is, als je zoveel gebruikers hebt dat je zoveel data verstookt lijkt het me niet zo moeilijk om dat om te zetten in geld, desnoods met investeerders.
De kosten doorrekenen gaat dus niet wat ik ook al in mijn eerste post aangaf. Komt er op neer dat je per 3 dagen aan een dollar zit, per maand aan 10. Netflix kost minder, zie je het probleem?
Nee, data kost geld, meer data kost meer geld.
Daarnaast de boeren hierbij betrekken vind ik toch wel appelen met peren vergelijken.
Het gaat om hetzelfde gedachtengoed. Niet aanpassen en daar vervolgens moeilijk over doen en in de slachtofferrol kruipen. Ik zie dat als 100% gelijk.

[Reactie gewijzigd door 911GT2 op 24 juli 2024 22:47]

Jeroenneman @911GT212 juni 2023 11:27
Het gaat om hetzelfde gedachtengoed. Niet aanpassen en daar vervolgens moeilijk over doen en in de slachtofferrol kruipen. Ik zie dat als 100% gelijk.
Heb je überhaupt iets meegekregen van deze kwestie, of vorm je je mening nu op basis van één artikel op de frontpage?

Verschillende developers hebben al veel eerder contact opgenomen, krijgen continu iets anders te horen, woorden worden verdraaid, etc.
De dev van Apollo heeft zelfs aan het begin van het jaar nog gevraagd of er plannen waren om de API toegang aan te passen, zodat hij hier op tijd op kon inspelen met bijvoorbeeld jaarabbonementen. Toen was het antwoord "nee, we zijn zeker de komende tijd niet van plan om hier wijzgingen in aan te brengen".

Veel devs zijn ook niet direct onwelwillend, of kruipen in de slachtofferrol, maar geven aan dat 30-day notice gewoon veel te kort is.

Indien je oprecht interesse hebt, en meer wil doen dat gekke vergelijkingen trekken met boeren, dan heeft Christian Selig heel duidelijk neergezet waarom wat Reddit nu doet, niet uitvoerbaar is voor developers in deze tijdlijn.
Jeroenneman @911GT212 juni 2023 18:20
Om een of andere reden hecht ik toch meer waarde aan de uitleg van de ontwikkelaar van één van de grootste Reddit apps, dan aan die van een sportwagen van Porsche.
911GT2 @Jeroenneman12 juni 2023 19:00
.

[Reactie gewijzigd door 911GT2 op 24 juli 2024 22:47]

TheMaurice @911GT212 juni 2023 13:16
Er zijn niet veel boeren die denken dat de regels nooit zouden of moeten veranderen. Dat lijkt juist meer een karikatuur wat je voor jezelf hebt verzonnen, en daar vervolgens op reageert. Innovatie om de sector meer efficient en minder belastend te maken, én samenwerking met de overheid in beleid en compromissen gebeurt al decennia in Nederland. Waar het een beetje fout is gegaan is dat de overheid hun eigen beleid er opeens doordrukken zonder dat dit redelijk is voor beide partijen en zonder goed overleg.

Dus dáár gaat het juist fout. En dat is precies eender zo met reddit die even hun peperdure API erdoorheen wil drukken. Vrijwel niemand vind dat de API gratis zou moeten zijn. Het gaat juist om hoeveel het is en dat dit overduidelijk niet redelijk is voor één van beide partijen, en dat overleg/communicatie gebrekkig en niet respectvol is geweest.
Martinspire
12 juni 2023 10:03
Ik dacht dat ze ook echt de reddits op prive gingen zetten, maar ze zetten dus het posten van nieuwe content uit. Al is dat mogelijk de volgende stap...
Felicia @Martinspire12 juni 2023 10:05
De subreddits die meedoen zetten deze inderdaad op privé. Tenzij je een mod of goedgekeurde gebruiker bent zie je dus helemaal niets van zo'n subreddit.
Martinspire
@Felicia12 juni 2023 11:27
Nouja bv /r/jokes heeft de nieuwe inzendingen uitgezet. Het is beiden wel prima denk ik. Wellicht gaan ze later nog op prive.
kipppertje @Martinspire12 juni 2023 10:07
Veel subs doen dat ook, maar sommigen niet.
Overigens heeft Reddit een tegenactie gedaan. Mods die niet actief zijn of nieuw mogen niet een sub op inactief zetten. Dit als reactie op een bot die gemaakt is die automatisch een sub op private zet tijdens het protest. Nu kunnen mods dit alleen handmatig doen, en er zijn mods die heel veel subs beheren en dit nu met de hand moeten doen. De mod van r/mapmaking kon de sub niet op zwart zetten omdat de automoderator het meeste doet en de menselijke mod daarom als "inactief" wordt gezien door reddit. Dit is natuurlijk bullshit, en alleen bedoeld om het protest onmogelijk te maken.
Het kan zijn dat er mods zijn die daarom ervoor gekozen hebben om het posten van nieuwe content uit te zetten of nieuwe posts automatisch te verwijderen.

[Reactie gewijzigd door kipppertje op 24 juli 2024 22:47]

Hertog_Martin 12 juni 2023 09:23
48h zal niets uithalen behalve dan een hoop media aandacht voor Reddit en een groei in gebruikers op de eigen app en site.
MiesvanderLippe @Hertog_Martin12 juni 2023 09:34
Veel subreddits zeggen langer offline te blijven. Overigens heeft al deze tumult wel degelijk impact op de waarde van Reddit. En laat deze move nou precies zijn om investering aantrekkelijk te maken...
BananaHeadz @MiesvanderLippe12 juni 2023 14:21
Ja een boze community op een community-driven platform zal flink gaan snijden in de waarde die ze hebben. Andere kant, als language models interesse hebben in de data van Reddit gaan ze wel heel veel geld binnen harken met deze API prijzen.
jibjqrkl 12 juni 2023 09:32
Het enige wat de lui van Reddit zien is "oh na 2 dagen boos zijn komt 95% dus sowieso weer terug. Maakt niet uit hoe slecht we ze behandelen"


Ga op zwart tot het veranderd of gewoon niet
matty___ @jibjqrkl12 juni 2023 10:09
ik zie toch best wat mensen die al hun comments eerst vangen voor een generieke tekst en om vervolgens hun account te verwijderen.

Zijn al tig bots en scripts die dat voor je doen. Hoeveel het uithaalt is de vraag maar ik merk dat reddit nu toch minder is met de sub op zwart.
HKLM_ 12 juni 2023 11:37
Kan reddit niet een overrule doen en alle pagina’s geforceerd weer online brengen?
ErikT738 @HKLM_12 juni 2023 11:39
Ja, en dat gaan ze waarschijnlijk ook wel doen als de pagina's op zwart blijven. Het enige probleem is dat de mods vrijwilligers zijn en dat ze dan waarschijnlijk vertrekken.
bassekeNL @ErikT73812 juni 2023 19:54
Of dat de mods niet meer modereren.

Reddit zal dan in korte tijd ten onder gaan aan spam.

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