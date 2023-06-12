Duizenden subreddits zijn op zwart gegaan uit protest tegen api-plannen

Duizenden subreddits zijn vandaag op zwart gegaan uit protest tegen de voorgenomen api-veranderingen van het platform. Reddit wil zoveel geld zien voor het gebruik van de api door Reddit-clients van derden, dat die clients straks niet meer levensvatbaar zijn.

Een subreddit op zwart

Het gaat om bij elkaar bijna 5500 subreddits die op het moment van schrijven op zwart zijn gegaan. Iets meer dan 7000 hebben zich aangemeld voor de black-out. Die cijfers komen van Reddark, een website gemaakt om bij te houden welke subreddits meedoen aan het protest en welke daadwerkelijk op zwart zijn gegaan. Er zit wat vertraging in het updaten van Reddark, dus het daadwerkelijke aantal zal hoger dan 5500 liggen. De Reddark-informatie komt van de officiële protesttopics. 'Op zwart gaan' betekent dat de subreddit op privé staat en dat lezen, posten en reageren niet mogelijk zijn.

Bij elkaar hebben die subreddits bijna 28.000 unieke moderators en gecombineerd hebben ze 2,4 miljard abonnees. De grootste deelnemer is /r/funny met meer dan 40 miljoen abonnees. Ook subreddits als aww, gaming, Music, Pics, science en todayilearned, met meer dan 30 miljoen abonnees per stuk, doen mee.

Het voornemen is om het protest 48 uur te laten duren, dus tot het eind van dinsdag. Er gaan ook veel stemmen op binnen de gemeenschappen om het harder te spelen en de subreddits voor onbepaalde tijd op zwart te laten staan, totdat Reddit aan de eisen van de protestvoerders voldoet. Voorbeelden daarvan zijn Music en aww.

De reden voor de protesten zijn voornamelijk de voorgenomen prijzen voor het api-gebruik. Het brandpunt van die kwestie is de iOS-Reddit-app Apollo. Uit gesprekken tussen de Apollo-developer en Reddit bleek dat de maker straks 20 miljoen dollar per jaar kwijt is aan kosten voor de api. De Apollo-maker verdient geld aan zijn gebruikers, maar dat gaat niet om 20 miljoen dollar per jaar. Apollo, maar ook RIF, ReddPlanet en Sync zullen stoppen te werken op 30 juni, wanneer het nieuwe api-beleid ingaat. De Apollo-ontwikkelaar heeft een zeer uitgebreide post gemaakt met zijn kant van het verhaal, inclusief wat technische details en antwoorden op Reddits beweringen over Apollo en andere apps.

Als custom-Reddit-clients stoppen te bestaan, blijft alleen de officiële Reddit-app over. Veel gebruikers zijn niet te spreken over de functionaliteit van die app en de hoeveelheid reclame die daar getoond wordt. Op desktops is er natuurlijk de officiële Reddit-website, maar ook old.reddit.com, de oude interface, die veel gebruikers prefereren.

De nieuwe api-voorwaarden zouden ook modtools en bots het werk moeilijk of onmogelijk maken, wat het werk van moderators sterk in de weg zou zitten. In een verslag van een gesprek tussen Reddit en moderators, geschreven door de moderators, staat dat toegezegd is dat bots en modtools uitgezonderd zullen zijn van de api-veranderingen. Ook apps die helpen bij de toegankelijkheid, dus bijvoorbeeld voor slechtzienden, krijgen een uitzondering, maar alleen als ze 'non-commercieel' zijn.

Tot slot zal nsfw -content straks alleen te zien zijn via de officiële Reddit-client en de website. Reddit motiveert die keuze door te zeggen dat er veel druk van buitenaf is om goed te handhaven op dergelijke content, bijvoorbeeld met leeftijdscontroles, en dat het platform dat daarom liever zelf in de hand houdt.

Reddit-voorman Steve Huffman heeft in interviews verteld dat Reddit niet winstgevend is. Het bedrijf werkt wel aan een beursgang, die naar verluidt in de tweede helft van het jaar moet plaatsvinden. Vermoedelijk wil Reddit daarom meer zwarte cijfers in de boeken kunnen noteren. Daarnaast keurt Reddit het af dat de api gebruikt wordt om large language models van kunstmatige intelligenties te trainen.

Reddit is een sociaal medium dat lijkt op een forum. Gebruikers kunnen zelf de subsecties aanmaken, genaamd subreddits. Lezers kiezen op welke subreddits ze geabonneerd zijn en welke op hun voorpagina terechtkomen. De sortering van posts en reacties gaat niet standaard op chronologische volgorde, maar via een algoritme dat ranglijsten baseert op up- en downvotes van gebruikers. De site is een van de populairste op internet en noemt zichzelf ook 'de voorpagina van het internet'.

Update, 14.29: de teller van Reddark staat inmiddels op 6584 subreddits.