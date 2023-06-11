Hoe juristen naar api's kijken

Een application programming interface of api lijkt een technisch detail: een mogelijkheid om een applicatie geautomatiseerd aan te roepen, bijvoorbeeld om deze iets te laten uitrekenen of te produceren waar de eigen applicatie dan weer mee verder kan. Wie slim api’s inzet, kan zo een eigen applicatie fors verrijken zonder grote hoeveelheden programmeerwerk te hoeven doen. Juist de api is echter de laatste jaren zwaar onder de juridische schijnwerpers komen te liggen.

Doe één ding en doe het goed

Het concept van api’s, koppelingen tussen software, is ontstaan in de Unix-wereld eind jaren zeventig. De centrale filosofie van het platform was do one thing and do it well. Een applicatie kon daarmee klein en overzichtelijk gehouden worden, wat belangrijk was gezien de beperkte capaciteiten van computers in die tijd. De jaren zeventig had in zijn totaliteit immers minder rekenkracht dan één moderne iPhone.

Ontwikkelaars waren daarmee aangewezen op samenwerking, bijvoorbeeld door de uitvoer van een programma dat bestandsnamen kon tonen, te koppelen aan een programma dat teksten kon filteren op bepaalde patronen, en dat dan weer te koppelen aan een programma dat bepaalde bestanden kon weggooien. Programma’s konden elkaar ook aanroepen of commando’s sturen, al waren er vele verschillende technieken om dat te doen.

De vele varianten van Unix die vervolgens ontstonden, waren onderling maar beperkt compatibel. Leveranciers ontwikkelden hun eigen proprietary functies en interfaces om zo een concurrentievoordeel te halen. In de jaren tachtig werd gewerkt aan de Posix-standaard om weer tot uniformiteit te komen, maar een groot succes is het nooit geworden. Het gesloten houden van het eigen systeem bleek een té aantrekkelijk middel om de klant aan zich te binden; dit staat bekend als vendor lock-in.

De weg naar standaardisatie

Voor technologie zijn standaarden essentieel om dingen met elkaar te laten samenwerken. Zeker in de informatietechnologie, waar vrijwel altijd meerdere apparaten of applicaties op elkaar aangesloten worden. Standaarden scheppen nieuwe markten: als bekend is hoe iets moet werken, kan iedereen het bouwen en verkopen. Dat kan al zo simpel zijn als de afspraak hoe een streepjescode eruit moet zien, zodat iedereen deze kan maken en de daarin opgenomen informatie kan lezen. In ict-termen is een standaard vaak een openbare beschrijving van een api, zodanig dat meerdere partijen deze kunnen implementeren of aanroepen.

In de kern is een api een set afspraken over hoe een ict-systeem zal reageren op bepaalde toegestuurde informatie. Dat kan een webbrowser zijn die vraagt om informatie, of een app die een achterliggende databank bepaalde zaken wil laten uitrekenen. Het grote voordeel van api’s is dat er geen kennis nodig is van het achterliggende systeem. Dit systeem is als een black box, een doos met een onbekende werking waarvan alleen de in- en uitvoer begrepen moet worden. Daarmee is het mogelijk om de verschillende onderdelen van een systeem aan te passen zonder dat alle daarmee samenwerkende onderdelen óók moeten worden aangepast. Dit is de enige manier om de enorme complexiteit te beheersen die in deze systemen bestaat.

Ook bij software-as-a-service en clouddiensten is het belang van api’s groot, maar naast deze blackboxbenadering is er nog een andere reden. Wie een api aanbiedt, stelt zijn systeem daarmee ter beschikking aan anderen. Hiermee creëert de beheerder van die api een ecosysteem, een omgeving waarin de hierboven genoemde parasieten kunnen groeien en gedijen. Zij hoeven de beschikbaar gestelde functionaliteiten niet zelf te maken; simpelweg de api aanroepen en het antwoord gebruiken, is genoeg.

PSD2

De explosieve groei van software-as-a-service en clouddiensten is direct te linken aan de standaardisatie van de web-api, de manier waarop dergelijke diensten api’s aan konden bieden. Een vergelijkbaar effect deed zich voor in de financiële wereld, nadat de PSD2-richtlijn (2015/2366) van banken en andere financiële marktpartijen eiste dat zij open api’s zouden gaan aanbieden. Hiermee konden nieuwe partijen deze markt betreden met nieuwe toepassingen, zoals boekhoudapps gekoppeld aan actuele bankrekeninginformatie. Niet voor niets heeft de Europese Commissie de api als een van de kernpunten van de Digital Decade uitgeroepen.

Tegelijkertijd schept een api wel een afhankelijkheid, want wanneer de api nu wordt ingeperkt of opgeheven, is de functionaliteit daarachter ook ineens ingeperkt of opgeheven. De voorwaarden die de software- of dienstaanbieder verbindt aan een api, zijn daarmee cruciaal. Misbruik van deze voorwaarden kan de markt dan ook fors beïnvloeden als het gaat om een breed gebruikte api.

De Windows-api

Het belang van api’s werd voor het eerst goed zichtbaar met de opkomst van Microsoft Windows 95. Hierin had het softwarebedrijf de Win32-api opgenomen, een uitgebreide set functies waarmee applicaties op een standaardmanier functionaliteit uit het besturingssysteem konden aanroepen. Zo konden applicaties eenvoudig bestanden lezen en schrijven, dialoogvensters tonen, statusbalken aanpassen en netwerkdiensten aanroepen. Dit veroorzaakte een ware hausse aan Windows 95-applicaties, wat in grote mate bijdroeg aan het succes van het besturingssysteem.

Concurrent WordPerfect moest echter constateren dat haar applicatie onder Windows 95 niet zo goed werkte als Microsofts Word. Zij vermoedde daarbij onder meer dat Windows 95 speciale, gesloten api’s aan boord had om Microsoft-applicaties een oneerlijk voordeel te geven. De zaak die zij daarover aanspande werd in 2012 afgewezen, omdat WP-eigenaar Novell uiteindelijk het causaal verband tussen het gestelde machtsmisbruik en de ondergang van WP niet kon laten zien. WP kende in 1995 namelijk al een zeer beperkt en snel slinkend marktaandeel.

In 2004 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat Microsoft misbruik had gemaakt van haar economische machtspositie in de markt voor besturingssystemen door bepaalde api’s geheim te houden voor concurrenten. De api’s betroffen de manier waarop Windows Media Player functies van Windows kon aanroepen, en daardoor beter kon presteren dan concurrerende muziek- en videospelers. Microsoft ontving een recordboete en werd gedwongen volledige api-informatie te verstrekken aan eenieder die daarom vroeg en bereid was een symbolisch bedrag van 10.000 euro te betalen. Opensourceproject Samba maakte hiervan gebruik om de api’s voor het delen van schijven en netwerkprinten te achterhalen en zo haar kloon van Windows SMB actueel te kunnen houden.

Hoe wordt een api in het recht gezien?

Technisch gezien bestaat een api uit twee delen: de functieaanroepen en de functie-implementatie. Dat die laatste als software auteursrechtelijk beschermd is, staat buiten kijf. Maar de waarde van een api ligt primair in de functieaanroepen. Slim gekozen aanroepen kunnen de waarde van een applicatie of webplatform in hoge mate beïnvloeden. En zoals de Microsoft-voorbeelden lieten zien, kan het geheim houden van enkele api’s tot fors concurrentievoordeel leiden.

Auteursrecht op een api

In de jaren tachtig is veel geprocedeerd, vooral in de VS, over de vraag of auteursrecht op api-functieaanroepen mogelijk is. Een functieaanroep bevat in de kern niet meer dan een aanduiding van de functie en eventuele parameters of invoer die daarvoor nodig zijn. Dit is in auteursrechtelijke begrippen erg mager voor een werk, en bovendien speelt hier de complicatie dat een functieaanroep sterk technisch bepaald is: dit is nu eenmaal de naam van die functie; zo moet deze nu eenmaal worden aangeroepen.

Naar Amerikaans auteursrecht loopt men dan onder meer tegen de merger doctrine aan: het idee of concept van die functie valt samen met de naam, en parameters, van de aanroep, en dan is auteursrecht op die naam onmogelijk. Natuurlijk kan een ander dezelfde functionaliteit onder een andere functieaanroep, met dus een andere naam, aanbieden, maar dat verwoest de interoperabiliteit en daarmee het hele idee van een api. Uiteindelijk is midden jaren negentig een soort van consensus ontstaan dat auteursrecht op een api niet aanvaardbaar is.

Een functieaanroep valt in Europa waarschijnlijk niet onder het auteursrecht. In de Europese Unie lijkt het een uitgemaakte zaak dat er geen auteursrecht op api-functieaanroepen kan bestaan. Artikel 1 lid 2 van de Softwarerichtlijn bepaalt dat 'ideeën en beginselen die aan enig element van een computerprogramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondslag liggen, niet krachtens deze richtlijn auteursrechtelijk [worden] beschermd'. En in het SAS/WPL-arrest oordeelde het Hof van Justitie dat 'noch de programmeertaal en de indeling van gegevensbestanden die in het kader van een computerprogramma worden gebruikt om bepaalde van de functies van dat programma te kunnen benutten' onder het auteursrecht op dat programma kunnen vallen. Het gebruiken van functies van een programma kan maar op één manier, en dat is met functieaanroepen, precies zoals dat met een api gebeurt. Daarmee lijkt het onvoorstelbaar dat een functieaanroep in een api in Europa onder het auteursrecht van de bedenker daarvan zou vallen.

Andere IE-rechten

Naast auteursrecht kunnen ook octrooi- en merkenrechten een rol spelen, net als de bescherming als handelsgeheim, maar hun betekenis in de praktijk is minder. Een octrooi zou de achterliggende implementatie beschermen, maar niet de functieaanroepen als zodanig. Deze zijn in octrooirechtelijke zin immers slechts een ‘presentatie van informatie’, de aanduiding of wijze van starten van de functionaliteit.

Toegang tot een verzameling api’s kan onder een merknaam worden aangeboden; het is immers een dienst, of in ieder geval een digitaal product. Daarbij is het zelfs mogelijk de merknaam te verwerken in de api’s zelf, zoals Oracle, of eigenlijk bedenker Sun, heeft gedaan in de Java-api: alle api-functienamen beginnen met de term 'java', haar handelsmerk. Gebruik daarvan in andermans software kan worden gezien als inbreuk; het is immers zonder toestemming. Toch is dit nogal twijfelachtig. In de Benelux noemt bijvoorbeeld artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE als toegestaan gebruik 'de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden'. Als een api-functieaanroep nu eenmaal zo héét, dan moet men dat kunnen zeggen.

Informatie over een gesloten api kan een handelsgeheim zijn. De informatie over een private of gesloten api zou zeer wel als handelsgeheim kwalificeren. Dit is immers informatie die handelswaarde bezit omdat zij niet algemeen bekend is (art. 1 Wet bescherming bedrijfsgeheimen). Toegang tot de api moet dan wel strikt worden gereguleerd, waarbij contractueel geheimhouding moet worden afgesproken. Dit is dan ook een standaard werkwijze bij dit type api’s. Voor een openbare api is dit natuurlijk geen optie.

Een twijfelgeval ontstaat wanneer iemand een api kan achterhalen door de software met de implementatie daarvan te reverse-engineeren. Dit is in beginsel uitgezonderd in de Wbb (artikel 3 lid 1 sub b) en onder de Auteurswet onder strikte voorwaarden toegestaan (artikel 45m).

Mededingingsrecht

Totdat de Google/Oracle-zaak de IE-insteek weer op de kaart zette, werd toegang tot api’s voornamelijk gezien als het probleem van het mededingingsrecht. De kern van de discussie is daarbij of de ontwerper van een api het recht moet hebben concurrenten te dwingen de markt met een geheel andere api te bedienen. Dit staat natuurlijk op gespannen voet met het beginsel van interoperabiliteit, wat duidelijke waarde voor de maatschappij heeft. Zeker waar het gaat om een platform of dienstaanbieder met grote marktmacht, zoals voorheen Microsoft met Windows, of tegenwoordig een Google of Facebook, lijkt het vrij evident dat het selectief inzetten van open en gesloten api’s tot botsing met het mededingingsrecht komt.

Daar staat tegenover dat er vele aanbieders van api’s zijn die zeker niet als grote marktpartij, ‘monopolist’, aan te merken zijn. Deze partijen staan dus in beginsel in hun recht om een api beperkt of selectief aan te bieden. In de praktijk lijkt dit meestal tot weinig problemen te leiden, juist omdat door marktwerking een concurrent dan een effectievere api aanbiedt.

De zaak Google/Oracle draait om de universele programmeertaal Java, die begin jaren negentig is ontwikkeld door Sun Microsystems. Door ontwikkelaars een gestandaardiseerde api te bieden, zouden zij eenvoudig applicaties kunnen maken die op iedere computer kunnen werken. In 2007 kwam het voor mobiele apparaten ontwikkelde besturingssysteem Android op de markt. Om ontwikkelaars over de streep te trekken Android-applicaties te maken, had Google daarin verschillende api’s opgenomen. Deze api’s bevatten elementen die ook aanwezig waren in de api’s van Java en droegen bovendien dezelfde namen. De software zelf was echter niet uit Java gekopieerd, maar geheel zelfstandig door Google gemaakt.

In 2010 startte softwaregigant Oracle, de rechtsverkrijger van Sun wat Java betreft, een rechtszaak tegen Google. Overname van die api’s, of beter gezegd: de namen van de functionaliteiten daarvan, vormde volgens Oracle auteursrechtinbreuk. Oracle vorderde daarin maar liefst acht miljard dollar aan schadevergoeding vanwege gederfde licentiekosten. De claims van Oracle maakten veel los, omdat een uitspraak conform haar eis zou betekenen dat het interfaceconform ontwikkelen van een implementatiekloon juridisch onmogelijk zou zijn. Het langlopende traject, inclusief tweemaal hoger beroep en ook twee trips naar de Supreme Court, maakte dat de zaak langdurig in de belangstelling stond, en staat.

In eerste instantie werden de vorderingen van Oracle afgewezen. De rechtbank oordeelde dat het overnemen van functieaanroepen geen inbreuk op het auteursrecht oplevert zolang de overnemer een eigen implementatie daarvan toevoegt. In hoger beroep oordeelde het Hof van Beroep echter dat de api van Java moest worden gezien als een door Sun bedachte taxonomie die naar Amerikaans recht auteursrechtelijk te beschermen valt. Een api was daarmee dus auteursrechtelijk beschermd. Google trachtte vervolgens om de zaak in behandeling te laten nemen door het Supreme Court, maar dit verzoek werd afgewezen.

Fair use

In de vervolgprocedure stond de vraag centraal of het gebruik van een api uitgezonderd was van auteursrecht omdat dit als fair use zou kunnen worden aangemerkt. De rechtbank in eerste aanleg oordeelde dat dit het geval was. In hoger beroep werd dit echter ongedaan gemaakt. Het Hof van Beroep oordeelde dat niet was aangetoond dat aan de vier fairusecriteria was voldaan. Daarop stapte Google (weer) naar de Supreme Court. De belangstelling voor de zaak was ondertussen zo gegroeid dat tientallen amici curiae hun kijk op de zaak aandroegen.

De reden voor deze belangstelling voor een op zich achterhaalde kwestie – de api’s zitten al lang niet meer in Android en Java heeft fors aan relevantie ingeboet – is fundamenteel: zou het oordeel van het Hof van Beroep in stand blijven, dan zou het inmiddels wijdverbreide gebruik van api’s van andermans software toestemming vereisen van de auteursrechthebbende.

Google mocht beroep doen op het fairusegebruik van een api. De Supreme Court oordeelde dat Google inderdaad een beroep op fair use mocht doen. Google had alleen die regels broncode gekopieerd, die api-definities overgeschreven, die ze echt nodig had om haar eigen herimplementatie van de Java-api te maken. Het probleem is alleen: geldt dit voor iedere herimplementatie van andermans api? Hoe ver gaat dat what was needed, hoe anders moet jouw eigen programmeeromgeving zijn en moet het gaan om een 'bekende' (familiar) programmeertaal? Als ik de api van bijvoorbeeld de e-learningprovider op de hoek kopieer, val ik dan hieronder? En dat is dan alleen nog maar wat ik in vijf seconden kan bedenken na het lezen van deze zin; kun je nagaan wat een advocaat van Oracle daarvan maakt als hij zes maanden fulltime 800 dollar per uur daarvoor mag rekenen.

Het Hof danst om de vraag heen of haar vorige uitspraak over auteursrecht op api-definities terecht was. Dat is ook lastig want zelfs de Supreme Court kan niet zomaar haar precedenten opzij zetten. Het Hof houdt het dan ook bij:

We shall assume, but purely for argument’s sake, that the entire Sun Java-api falls within the definition of that which can be copyrighted. … As part of an interface, the copied lines are inherently bound together with uncopyrightable ideas (the overall organization of the api) and the creation of new creative expression (the code independently written by Google).

Dit laat dus het principe overeind dat er best auteursrecht op een api als zodanig kan zitten. Weliswaar niet heel veel, maar kennelijk net genoeg. En hoe je het idee van een api hergebruikt zonder de letterlijke functienamen en dergelijke te gebruiken, daar laat het Hof zich wijselijk niet over uit.

Wat is nu de impact voor de praktijk? Immers, zeker web-api’s worden vaak al onder bepaalde voorwaarden aangeboden, dus daar mag je nu toch al niet doen wat die verbieden. Maar api-aanbieders hebben nu wel een stuk steviger fundament voor hun voorwaarden, namelijk dat wie deze schendt, tevens het auteursrecht te buiten gaat. Een app die jouw voorwaarden schendt, kun je afsluiten van de api en dat is het. Een app die jouw auteursrecht schendt, kun je van de markt halen onder opvordering winst en een verbod voor de toekomst. En dat is best een extra stukje macht dat je als maatschappij wellicht niet had willen geven.