Reddit-ceo wil 'democratisch systeem' voor wegstemmen moderators

Reddit-ceo en medeoprichter Steve Huffman wil het beleid rondom moderators aanpassen zodat ook reguliere gebruikers een moderator van een subreddit kunnen wegstemmen. De beleidswijziging is een reactie op recente protesten van duizenden subreddits.

Huffman stelt in een interview met NBC News dat moderators net als politici en zakenmensen verantwoording moeten afleggen aan hun achterban. "Politici moeten verkozen worden en zakenmensen kunnen ontslagen worden door aandeelhouders." Reddit zou met het oog op die vergelijking niet democratisch genoeg zijn en te veel afhankelijk zijn van wie als eerste de leiding neemt op een subreddit.

Onder het nieuwe beleid moeten moderators aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun acties; als er protesten zijn, zoals de duizenden subreddits die deze maand op zwart gingen, moet dat volgens Huffman wel representatief zijn voor wat de leden van een subreddit vinden. Hij beweert dat de recente protesten oorspronkelijk representatief waren voor een algemeen sentiment, maar dat dit aanzienlijk is afgenomen. Moderators die nu nog meedoen aan het protest rondom het betalingssysteem voor de Reddit-api voor derden, representeren volgens Huffman steeds minder de mening van alle gebruikers.

Reddit doet enkele concessies om modtools van derden gratis beschikbaar te houden, maar de verklaring van Huffman suggereert dat een deel van de moderators op het platform te veel 'macht' over community's uitoefent en met het protest niet representatief is voor gebruikers van de individuele subreddits. "Ik denk dat de meeste protesten zelfstandig worden stopgezet vanuit de betreffende subreddits; dat lost zichzelf wel op." Reddit lijkt volgens interne memo's wat omzet betreft nauwelijks last te hebben van de protesten en wacht klaarblijkelijk rustig af.

Ondertussen zou tachtig procent van de vijfduizend grootste subreddits weer online zijn. Het grootschalige protest zou ook maar twee dagen duren en is 'officieel' voorbij. Er zijn daarentegen nog genoeg subreddits die op basis van de beslissing van de desbetreffende moderators nog steeds op privé staan.

Op basis van de huidige regels kunnen moderators op vier manieren van hun positie afgestoten worden. Mods kunnen zelf opstappen of door een andere moderator verwijderd worden. Daarnaast wordt een moderator door Reddit van zijn rechten ontdaan als de persoon te lang inactief is op het platform of als deze zich niet houdt aan de verschillende relevante gebruikers- en moderatorvoorwaarden.