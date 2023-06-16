Reddit-ceo wil 'democratisch systeem' voor wegstemmen moderators

Reddit-ceo en medeoprichter Steve Huffman wil het beleid rondom moderators aanpassen zodat ook reguliere gebruikers een moderator van een subreddit kunnen wegstemmen. De beleidswijziging is een reactie op recente protesten van duizenden subreddits.

Huffman stelt in een interview met NBC News dat moderators net als politici en zakenmensen verantwoording moeten afleggen aan hun achterban. "Politici moeten verkozen worden en zakenmensen kunnen ontslagen worden door aandeelhouders." Reddit zou met het oog op die vergelijking niet democratisch genoeg zijn en te veel afhankelijk zijn van wie als eerste de leiding neemt op een subreddit.

Onder het nieuwe beleid moeten moderators aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun acties; als er protesten zijn, zoals de duizenden subreddits die deze maand op zwart gingen, moet dat volgens Huffman wel representatief zijn voor wat de leden van een subreddit vinden. Hij beweert dat de recente protesten oorspronkelijk representatief waren voor een algemeen sentiment, maar dat dit aanzienlijk is afgenomen. Moderators die nu nog meedoen aan het protest rondom het betalingssysteem voor de Reddit-api voor derden, representeren volgens Huffman steeds minder de mening van alle gebruikers.

Reddit doet enkele concessies om modtools van derden gratis beschikbaar te houden, maar de verklaring van Huffman suggereert dat een deel van de moderators op het platform te veel 'macht' over community's uitoefent en met het protest niet representatief is voor gebruikers van de individuele subreddits. "Ik denk dat de meeste protesten zelfstandig worden stopgezet vanuit de betreffende subreddits; dat lost zichzelf wel op." Reddit lijkt volgens interne memo's wat omzet betreft nauwelijks last te hebben van de protesten en wacht klaarblijkelijk rustig af.

Ondertussen zou tachtig procent van de vijfduizend grootste subreddits weer online zijn. Het grootschalige protest zou ook maar twee dagen duren en is 'officieel' voorbij. Er zijn daarentegen nog genoeg subreddits die op basis van de beslissing van de desbetreffende moderators nog steeds op privé staan.

Op basis van de huidige regels kunnen moderators op vier manieren van hun positie afgestoten worden. Mods kunnen zelf opstappen of door een andere moderator verwijderd worden. Daarnaast wordt een moderator door Reddit van zijn rechten ontdaan als de persoon te lang inactief is op het platform of als deze zich niet houdt aan de verschillende relevante gebruikers- en moderatorvoorwaarden.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-06-2023 10:58 255

16-06-2023 • 10:58

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Mavamaarten 16 juni 2023 11:09
Is het hele concept van reddit niet gebaseerd op het feit dat je gewoon een nieuwe subreddit kan maken als het beleid van een subreddit je niet zint? Ik zie niet in waarom "het volk" opeens moet gaan stemmen op moderators. Er is met het huidige systeem imo weinig mis. Ik voorzie eigenlijk net meer problemen omdat het dan door (troll-)acties mogelijk wordt om de macht te grijpen of specifieke mods te targetten.

Maar ja, deze actie kadert natuurlijk in het feit dat /u/spez niet graag heeft dat moderators protesteren en hij graag een wapen wil om opstandige subreddits onschadelijk te maken door een "stemming".

[Reactie gewijzigd door Mavamaarten op 23 juli 2024 11:44]

MauriceEnschede @Mavamaarten16 juni 2023 13:25
Precies dit is gewoon de zoveelste zet in /u/spez zijn strategie. Namelijk, ontkennen en mensen tegen elkaar opzetten.

Is er een vorm van druk? Hij zal altijd de impact proberen te downplayen of wanneer mogelijk zelfs te ontkennen dat het bestaat.

Maar wat hij nu weer probeert, mensen tegen elkaar opzetten. Hij heeft:
  • De Apollo dev geprobeert op te zetten tegen de andere 3rd party devs en mods door hem vals te beschuldigen van chantage. Wat volledig ontkracht is door de telefoon opnames.
  • Hij heeft mensen gewaarschuwd geen Reddit merchandise te dragen in het openbaar omdat mensen geweldadig zouden kunnen worden. Dit is grote onzin, mensen zijn slechts boos op /u/spez. Maar dit is een poging om het te laten lijken dat de woede op meer plaatsen gericht is.
En dan komen we nu aan bij deze poging. Je zou ooit op een dag misschien een systeem voor mods wegstemmen kunnen introduceren. Maar met deze timing is dit systeem er maar met 1 reden, de woede van mensen tegen Reddit herleiden naar de mods inplaats van zichzelf.

Als je echt mensen kan organizeren is Reddit zijn hand forceren een eitje. Reddit is volledig afhankelijk van zijn gebruikers. /u/spez zijn strategie is alle vormen van organisatie te saboteren. En dit zijn de technieken die hij het liefst gebruikt. Zolang hij genoeg van de protesterende mensen kan verdelen zodat er genoeg weinig of niet protesteren wint hij.

Organizeren en solidariteit is het enige wat Reddit's koers kan veranderen.
Verdant @MauriceEnschede16 juni 2023 17:45
Daar is Reddit ook nu ook weer actief mee bezig. Modteams worden as we speak benaderd door het admin-account u/ModCodeofConduct met een berichtje dat als de beslissing om op zwart te gaan niet unaniem was, ze met alle liefde willen meewerken met de mods die weer open willen gooien door andere mods van die subreddit te verwijderen of lager in de rangorde te plaatsen. Hun eigen code of conduct staat het niet toe dat ze subreddits zomaar weer open forceren, dus ze proberen het nu door moderators tegen elkaar op te zetten.
TweakJunior @MauriceEnschede16 juni 2023 15:45
Off topic:
Waarom zegt iedereen elke keer u/spez.
Hij heet Steve Huffman.
u/spez is zijn username op reddit.
Arnold Schwarzenegger noem je toch ook geen u/GovSchwarzenegger.
obimk1 @MauriceEnschede16 juni 2023 17:48
Hij mag wegestemd worden.
Verdant @Mavamaarten16 juni 2023 11:25
Precies, het gaat puur om imago. Steve Huffman staat er binnen Reddit en daarbuiten al op als een groot kind. Door een 'democratisch proces' in te voeren kan hij lekker met het vingertje naar de moderators wijzigen.

Maar zelfs als Reddit een democratisch proces invoert en de gebruikers voor behoud van het huidige modteam stemmen zal dat geen garantie zijn. Steve Huffman heeft in het verleden aantoonbaar andermans comments zitten bewerken en heeft zich meerdere malen bewezen als onbetrouwbaar en leugenachtig. Je hebt geen enkele garantie dat hij niet gewoon even de votes aanpast zodat ze reflecteren wat hij wil dat er met subreddit XYZ gebeurt.
lmartinl @Verdant16 juni 2023 13:48
Chaotisch idee: een democratisch proces om een CEO weg te stemmen.
TweakJunior @lmartinl16 juni 2023 15:41
Dat is helemaal geen chaotisch idee, want het is altijd al de standaard geweest.
Steve Huffman’s quote wordt zelfs in het artikel herhaald:
"Politici moeten verkozen worden en zakenmensen kunnen ontslagen worden door aandeelhouders."
Steve Jobs werd ook weg gestemd als CEO van Apple.
Deadsy @lmartinl16 juni 2023 14:08
Wanneer ze naar de beurs gaan kan ik me voorstellen dat aandeelhouders gaan stemmen voor een nieuwe CEO.
batjes
@Verdant17 juni 2023 01:41
In dit geval allicht niet. Ik volg het niet heel erg, maar zo ging de Smite sub op zwart precies terwijl er een grote patch vrij kwam. En sinds enkele jaren geleden de forums gesloten zijn, blijven alleen reddit en discord over.

Bijna de gehele communities was zacht gezegt niet gecharmeerd met die blackout.

Die blackouts hebben veel gebruikers tegen het verkeerde been geschopt.
NicoJuicy @Verdant16 juni 2023 16:42
Het gaat om transformers ( LLM ) en dat Reddit belangrijk was voor de kwaliteit van OpenAI.

Zodoende lijken ze op een berg goud te zitten dat ze nu willen afschermen.
kiang @NicoJuicy16 juni 2023 19:22
En daar heeft letterlijk niemand die protesteert een probleem mee. Het probleem is dat mod tools, degelijke third party apps, gebruikers met een beperking, en nsfw toegang ook meteen in de prullenbak gegooid worden door achterlijke, idioot hoge orijzen. En dat het allemaal gebeurt op een absurd korte termijn.
NicoJuicy @kiang17 juni 2023 17:28
Ik heb het ook niet over de protesten, maar het standpunt van Reddit.
Th3Eagle @Mavamaarten16 juni 2023 12:31
Sommige mods van de grote subreddits zijn gisteren geïnformeerd dat hun moderator status word verwijderd als ze de blokkade/protest niet stoppen.

Nu komt Reddit met dit bericht.

Het verhaal is straks dat de moderators als terroristen de boel hebben gekaapt en dat er een "democratische" methode nodig is om de gebruikers hiertegen te beschermen. 90% van de gebruikers weet niet beter en nieuwe al helemaal niet.

Mijn account is verwijderd. 95% van Reddit is toch 10 keer per dag dezelfde vraag :+
Settler11 @Th3Eagle17 juni 2023 14:10
Zelf verwijderd of door 'Reddit' en was je zelf mod?
Th3Eagle @Settler1117 juni 2023 16:08
Zelf, ik was van plan te wachten tot eind deze maand met de verschillende accounts.

Toen ik echter op discords met mods sprak die een waarschuwing hadden gekregen en er screenshots opdoken van een melding op Reddit over hoe slecht de 3rd party apps zijn, was ik er klaar mee.

EDIT: zelf geen mod, sorry ik vergat je tweede vraag te beantwoorden.

[Reactie gewijzigd door Th3Eagle op 23 juli 2024 11:44]

Settler11 @Th3Eagle17 juni 2023 21:37
Np! Ik ben en was zelf nooit geïnteresseerd geweest in Reddit. Wellicht 1 van de weinige (hiero). Sporadisch kom ik er wel eens via een zoekresultaat, maar niet meer dan dat.

Wat me wel interesseert is de drama (sorry) en de opstand van de community.
lepel @Mavamaarten16 juni 2023 11:14
Omdat jij in je eentje een nieuwe sub kunt beginnen, maar daarmee niemand mee komt tenzij je al een moderator bent en dus aanzien hebt. Je mag als normale gebruiker natuurlijk niet op de "oude" sub gaan adverteren met je nieuwe sub a la "Hey jongens, mijn sub is beter, kom naar r/anderesub!".
OruBLMsFrl @lepel16 juni 2023 11:29
Dat soort "problemen" is universeel. Dat legitimeert alleen nog geen machtsgreep door de regels te veranderen. Eindgebruikers laten stemmen klinkt heel democratisch, tot je bedenkt wat de opkomst gaat worden en manier van stemmen op deze zaken. Wie bepaalt hoe de stemming verwoord wordt, hoe dat gepresenteerd wordt? Want vrijwillig stemmen krijgt ongetwijfeld nog geen 10% opkomst als je naar maandelijks totaal aan unieke bezoekers kijkt, en dan kan de Reddit directie daarnaar wijzen en zeggen dat er kennelijk maar een 'klein clubje rebellen' is, waar de grote massa 'onder te lijden' heeft omdat ze nu hun favoriete subreddits 'moeten missen'. Niet dat die grote massa iets daarover zelf dan wel iets heeft aangegeven linksom of rechtsom, maar zo zal het typisch neergezet worden, zodat de reddit directie steeds redelijker overkomt en de 'rebellen' steeds minder.

Er komen geen onafhankelijke stemlokalen zoals bij echte verkiezingen, dus het wordt een grote poppenkast show voor reddit directie om het eindresultaat te krijgen wat ze willen, namelijk die subreddits allemaal weer open en dan toch maar met tegenzin doormodderende mods... zolang bestuur en directie het kunnen rekken om nog even goed de eigen zakken te vullen en de boel nog snel voor meer geld te kunnen verkopen voordat een sociale draagvlak implosie de waarde goeddeels doet instorten. Denk Hyves, MySpace, uiteindelijk bloed het dan gewoon dood onder ander management.
Cergorach @OruBLMsFrl16 juni 2023 12:26
De API protesten komen uit een vrij kleine minderheidsgroep op reddit, die heel veel macht heeft. Namelijk de moderators, die hebben nu een 'democratische' actie gehouden door 'hun' subreddit op zwart te zetten. Nu krijgen die een koekje van eigen deeg door 'democratisch' van hun plekkie te worden gewipt door de eigen gebruikers. Dit heeft meerdere voor en nadelen.

Voor Reddit is dit een voordeel omdat ze niet zelf de grote boze wolf hoeven te spelen en dat lekker aan de gebruikers over te laten door moderators te verwijderen die de subreddit nu effectief 'gijzelen'. Maar vergeet ook niet dat Reddit prima een duim op de weegschaal kan houden, want wie gaat dat zien/merken?

Net zoals de subreddits het Reddit product maken, maken de individuele posters de subreddit. Normaal zou een moderator extreem/ongewenst gedrag binnen een groep tegen moeten gaan, maar dat is op de meeste internet media veranderd naar net zoveel terreur zaaien als dat ze zouden moeten voorkomen... Maar dit zou dus kunnen leiden tot 'hostile takeovers' door bots (maar daar zou je bepaalde bescherming in kunnen bouwen) tot populisme wedstrijden verliezen...

Recent is de Battletech subreddit onder vuur komen te liggen omdat de moderators daar geen lgbtq zaken in enige vorm toelieten, zelfs geen Mechs in regenboogkleuren of een officieel (endorsed?) lgbtq product van Battletech. De licentiehouders van het Battletech IP moesten zich ermee gaan bemoeien door een nieuwe subreddit te openen (maar hun trademark werd nog steeds als naam voor de probleem subreddit gevoerd, wat problematisch is voor de licentiehouder/eigenaar). Uiteindelijk is de originele maker van de subreddit uit retirement gekomen en heeft het huidige mod-team uit hun functie ontheven. Als dit niet was gebeurd verwachte ik meer drama hierom, wellicht zelfs rechtszaken. Nu kunnen gebruikers dit zelf regelen...

Een community is meer dan een handjevol moderators of zelfs de originele maker van de subreddit. Ook hier op Tweakers.net... *naughty mode* Zo... Wanneer krijgen we op Tweakers.net de mogelijkheid om moderators eruit te stemmen... O-)
nowaychose @Cergorach16 juni 2023 13:32
De API protesten komen uit een vrij kleine minderheidsgroep op reddit, die heel veel macht heeft. Namelijk de moderators
Een kleine nuance want het zijn niet alleen mods die achter de protesten staan.

Veel subs hebben polls gehouden waarbij de community mocht beslissen. En er is de relatief kleine tot de hele userbase maar niet insignificante groep normale gebruikers die third party apps gebruiken.
ErikT738 @Cergorach16 juni 2023 15:18
De API protesten komen uit een vrij kleine minderheidsgroep op reddit, die heel veel macht heeft. Namelijk de moderators, die hebben nu een 'democratische' actie gehouden door 'hun' subreddit op zwart te zetten. Nu krijgen die een koekje van eigen deeg door 'democratisch' van hun plekkie te worden gewipt door de eigen gebruikers. Dit heeft meerdere voor en nadelen.
In de meeste subreddits die ik frequent konden de gebruikers gewoon stemmen of de sub mee moest doen of niet. In die gevallen is er wel degelijk democratisch besloten om deel te nemen aan de protesten.
cold_as_ijs @Cergorach16 juni 2023 13:26
Een community is meer dan een handjevol moderators of zelfs de originele maker van de subreddit. Ook hier op Tweakers.net... *naughty mode* Zo... Wanneer krijgen we op Tweakers.net de mogelijkheid om moderators eruit te stemmen... O-)
en niemand heeft ooit nog iets gehoord van @Cergorach }> :+
Ashundi @Cergorach19 juni 2023 08:30
Die mods gebruiken juist third party apps om goed te kunnen modereren. Veel functies die nodig zijn werken niet in de officiële app. Of zelfs de officiële website maar alleen via old.reddit. ook zijn er veel moderatie bots die werken via de api. Als daar betaald voor moet worden gaan al die bots zeker stoppen. Het moderatie werk wordt dan nog moeilijker en je zult dan steeds meer spam in subs en comments vinden. Het is nu al een probleem met slechte spam bots.
Cergorach @Ashundi19 juni 2023 09:18
Naast dat bepaalde mods zullen stoppen omdat ze niet hun zin krijgen, gaan er in de toekomst mods stoppen omdat ze hun 'werk' niet meer fatsoenlijk kunnen doen of dat het gewoon teveel tijd gaat kosten. Communities worden daardoor slechter beheerd en dat schrikt mogelijk meer gebruikers af.

Dat forceert Reddit om betere tools te maken (iets waar ze tot op heden niets mee hoefden te doen omdat anderen dat voor hun ontwikkelde) en/of Reddit wordt minder populair, wat weer ruimte schept op de markt voor een alternatief.

Bij Twitter ging iedereen weg vanwege een idealistisch 'tiff', dat gebeurt nu ook bij Reddit, maar je zag al vlot dat mensen terug kwamen na een relatief korte periode... Het outvoten van huidige moderatie teams zal ruimte maken voor nieuwe mod teams die de oude tools niet gewend zijn, we zullen dan vanzelf zien of die mods op een gegeven moment ook de hoed in de ring gooien omdat het niet werkbaar is...
The Zep Man
@OruBLMsFrl16 juni 2023 12:00
Nog een belangrijk aspect om daaraan toe te voegen: bots. Die komen nu al vaak voor op Reddit ('the above post is a copy of this post'). Bots kunnen ook stemmen. Gecombineerd met 'een stem' kan het lijken dat een bepaalde mening door meer mensen gedragen wordt t.o.v. de werkelijkheid.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 11:44]

Honytawk @OruBLMsFrl16 juni 2023 12:40
namelijk die subreddits allemaal weer open en dan toch maar met tegenzin doormodderende mods...
Mods zijn vrijwillig
Denk niet dat die mods met tegenzin gaan modereren, die gaan gewoon stoppen.
Het is niet dat die daar betaald voor worden.
Bunga @lepel16 juni 2023 12:13
Om meteen maar een voorbeeld te geven van hoe dit kan misbruikt worden...

Groep/sub A haat sub B
sub A doet een gerichte actie om alle mods van sub B weg te stemmen.
vervolgens post groep A in sub B zoveel posts die allemaal irrelevant zijn voor sub B

bijvoorbeeld vegans die ten strijde trekken tegen een carnivore sub of omgekeerd.

Met macht komt misbruik van macht. En we leven in een tijd waar we elkaar monddood proberen te maken.

Als je niet tevreden bent kan je een andere sub opstarten. Lijkt me voldoende. De meeste grote subs hebben trouwens verschillende mods dus als er eentje zich niet goed gedraagd dan wordt die al op de vingers getikt door de anderen (tenzij het de eigenaar is).
newq @Bunga16 juni 2023 21:54
Vegans vs. Carnivores

Klinkt als een vette survival game }>
lamarkla @lepel16 juni 2023 11:35
Krijg je dan niet alsnog hetzelfde probleem?

Bij het "nieuwe beleid" kan (neem ik aan) ook niet één iemand een moderator wegstemmen, maar met een (grote) groep kan dit wel, waarbij ze in principe net zo goed een nieuw subreddit hadden kunnen starten als ze het dermate oneens zijn met het beleid dat wordt gevoerd.
chrisboers @Mavamaarten16 juni 2023 11:27
Even los van de timing, dit initiatief komt niet vroeg genoeg. Mods hebben nu veel te veel 'macht', bijvoorbeeld in r/Netherlands waar je al heel snel weggemodereerd wordt als je een alternatieve mening bezigt. Veel mods gedragen zich nu als alleenheersers over hun eigen koninkrijkjes en dulden geen tegenspraak als het hun eigen stokpaardjes betreft, zie ook de herrie rond Harry Potter in diverse subreddits.
De aanleiding is natuurlijk wel pikant, want JUIST deze blackout is bijzonder democratisch verlopen en met grote instemming van de gebruikers gegaan.
Grotbewoner @chrisboers16 juni 2023 12:06
Ik ben al jaren geband en geshadowbanned op een nieuwe account omdat ik een keer conservatieve mening uitte over het Nederlandse migratiebeleid op theNetherlands. Dat doet me wel realiseren dat je altijd het risico hebt, zonder het te weten, een zwaar gecensureerde set meningen te voorgehouden krijgt.


"Racist!" en weg ben je. Ik heb een paar keer netjes gevraagd wat ik nu precies fout deed en of ik een tweede kans mocht hebben. Nooit überhaupt antwoord gekregen, want ik ben immers een "racist" bevonden. Je kan verder niks, want je kan niet naar een hoger orgaan o.i.d. stappen. Ze kunnen je gewoon negeren.

Ik snap ook wel dat een beetje fanboyisme nu hoort bij niche subs, maar zo'n politieke mening die gewoon weggedrukt wordt op basis van moderatorvoorkeur... Tja. Dat voelt wel wrang.

[Reactie gewijzigd door Grotbewoner op 23 juli 2024 11:44]

Verwijderd @Grotbewoner16 juni 2023 12:09
Klopt inderdaad, en ik zie mezelf als links-progressief, niet als conservatief. Je wordt geshadowbanned en je krijgt nooit een reactie. Heb ze wekenlang dagelijks om een inhoudelijke reactie gevraagd. Niets. Nada.
Grotbewoner @Verwijderd16 juni 2023 12:15
Het meest trieste is dat iemand met een ander politieke mening hier simpelweg niks van weet. Ze weten niet dat er een filter bubble gemaakt wordt en dat beïnvloed weer hun eigen mening.
Rhinosaur @Grotbewoner16 juni 2023 13:32
r/TheNetherlands is dan ook niet een weerspiegeling van de Nederlandse samenleving. Het is een omgeving die door bepaalde mensen, met een aantal regels die horen bij de community opgezet. Een belangrijke waarde is waarschijnlijk inclusiviteit en het meest tolerante model is dan om rechtse mening (die vaak dan ook niet inclusief zijn) weg te modereren of te bannen. Dat zorgt voor een veilige gemeenschap voor de meeste mensen.

De community is gevormd op basis van waarden die zijn ontstaan door de creatie van de sub door de moderators. Mijn ervaring is dat er geen ruimte wordt geboden voor extreme meningen (of ze conservatief of progressief zijn doet er niet toe). Als je de regels leest, zijn ze vooraf hartstikke helder. Ik snap wel (en vind het terecht) dat je gebanned wordt als je homofobe, racistische of transfobe uitspraken doet.
We're stricter than many other subreddits when it comes to some of these rules. We don't allow personal attacks, internet piracy, trolling and noncontributing comments like 'This!', and we maintain a zero-tolerance policy on hateful behavior, including but not limited to racism, discrimination, homophobia, transphobia, and misogyny.
Niets staat jou in de weg om r/ConservativeNetherlands op te richten en daar je conservatieve mening te verkondigen. En als ik deze comments lees, heb je al 3 volgers. Als je beetje je best doet en op Twitter zoekt, komt je vast uit op 1000 ofzo.

Persoonlijk vind ik het wel fijn de sub goed wordt gemodereerd tegen nepnieuws en conservatieven die erop uit zijn om te intimideren, bedreigen, vals nieuws te verspreiden of mensen uit te sluiten op basis van uiterlijke kenmerken.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 23 juli 2024 11:44]

dok33 @Rhinosaur16 juni 2023 16:38
De tolerantie-paradox.

Je kan niet tolerant zijn jegens intolerantie, als je een tolerante wereld wil. Valt genoeg over te lezen.

Dus ik snap op zich wel dat alles wat intolerant is, weggemod moet worden. Hoe tegenstrijdig dat ook lijkt.
Ramoncito @dok3316 juni 2023 17:41
De geschiedenis (bijbel?) staat vol met verhalen van mensen en gemeenschappen, die hun vaderland ontvluchtten omdat zij een iets andere mening hadden. Dan stichtten zij ergens anders een kolonie, bouwden daar een nieuwe staat, en uiteindelijk produceerde zo'n gemeenschap wederom een berg mensen die er weer weg willen, omdat zij een andere mening hebben 8)7
centr1no @Ramoncito17 juni 2023 14:01
Ik begrijp je 8)7 niet.
Het stichten van een nieuwe staat, kolonie, gemeenschap is niet meer zo makkelijk maar er zijn nog steeds vluchtelingen en mensen die uit hun land of gemeenschap weg willen omdat hun individuele opvattingen of persoonlijke identiteit niet overeen komen met die van de heersende orde of gehersenspoelde massa.

Hier in Nederland zijn er ook genoeg ontevreden mensen. We klagen in ieder geval genoeg. Maar omdat voor 99% de omstandigheden niet zouden verbeteren als ze ergens anders heen zouden trekken is er geen massale uitloop.
centr1no @Ramoncito17 juni 2023 14:01
Die paradox is leuk als filosofisch gedachte-experiment maar is niet realistisch omdat het uitgangspunt totale tolerantie is en gesteld wordt als begrip zonder context.
Een discussie over tolerantie is nutteloos zonder onderwerp.
Normen, waarden, wetten, gedragsregels zijn gebaseerd op wat wel en wat niet getolereerd wordt.
dat alles wat intolerant is, weggemod moet worden. Hoe tegenstrijdig dat ook lijkt.
Maar wie bepaalt hier wat tolerant is en wat niet en of die tolerantie überhaupt wenselijk is voor een specifiek onderwerp?
En zelfs als er daadwerkelijk sprake is van een intolerantie die in een community niet gewenst is kun je je afvragen wie er gediend wordt met het verwijderen ervan omdat je daarmee feitelijk de intolerantie in stand houd en iedere mogelijkheid tot inzicht of verbreding van kennis de kop in drukt.

Het is op een forum als Reddit sowieso al zeldzaam dat mensen een mening beargumenteren en het maakt het er niet beter op dat degenen die dat wel doen onzichtbaar worden gemaakt als die argumentatie niet aansluit bij de mening van de mods of de massa.
Het heef zeker een averechts effect als provocaties en activistische uitspraken de meeste internetpunten opleveren.
centr1no @dok3317 juni 2023 13:34
Dubbel.

[Reactie gewijzigd door centr1no op 23 juli 2024 11:44]

Grotbewoner @Rhinosaur16 juni 2023 14:16
Is een conservatieve mening over migratiebeleid extremistisch?

Ik vind het een beetje extreem dat je meteen denkt dat ik nepnieuws wil verspreiden, wil intimideren, bedreigen, mensen uitsluiten op basis van racisme.

Zou je mensen die CDA stemmen uitsluiten? Dat is ongeveer de strekking van mijn mening. En mijn mening verwijderen van het forum is dan ook weer in strijd met het doel van inclusiviteit.

En zou dat dan betekenen je niet eens uit hoeft te leggen waarom iemand geshadowbanned wordt? Ik begrijp best dat er soms strak gemodereerd moet worden, maar daar hoort een proces bij waarbij fouten hersteld kunnen worden en mensen op zijn minst uitgelegd wordt wat ze fout doen.

[Reactie gewijzigd door Grotbewoner op 23 juli 2024 11:44]

Rhinosaur @Grotbewoner16 juni 2023 16:25
Is een conservatieve mening over migratiebeleid extremistisch?
Kan ik geen ja of nee op zeggen zonder de exacte bewoordingen te kennen. Het gaat er ook om hoe je je verwoordt. Een reden waarom mensen online met elkaar praten is om ook naar constructieve discusses te luisteren. Soms is er een patroon van gebeurtenissen en dan is de optelsom uiteindelijk de oorzaak van een ban.
Ik vind het een beetje extreem dat je meteen denkt dat ik nepnieuws wil verspreiden, wil intimideren, bedreigen, mensen uitsluiten op basis van racisme.
Mijn commentaar was niet naar jou persoonlijk gericht. Ik weet niet wat je precies hebt gezegd, maar ik kan me voorstellen dat om deze redenen bans worden uitgedeeld door moderators.
Zou je mensen die CDA stemmen uitsluiten? Dat is ongeveer de strekking van mijn mening. En mijn mening verwijderen van het forum is dan ook weer in strijd met het doel van inclusiviteit.
Inclusiviteit wordt vaak verkeerd gebruikt. Inclusie betekent voornamelijk dat mensen niet om ras, gender, afkomst, huidskleur, geaardheid, leeftijd, etc. worden uitgesloten van deelname. Het betekent niet dat elk gedrag ook wordt getolereerd. Dan is het niet relevant of je CDA’er bent. Een FVD’er is in principe ook overal welkom, als de persoon zich houdt aan de geldende normen.
En zou dat dan betekenen je niet eens uit hoeft te leggen waarom iemand geshadowbanned wordt? Ik begrijp best dat er soms strak gemodereerd moet worden, maar daar hoort een proces bij waarbij fouten hersteld kunnen worden en mensen op zijn minst uitgelegd wordt wat ze fout doen.
Ik ken de mods en de situatie niet exact. Ik kan me voorstellen dat je als mod ook gewoon moe wordt van telkens uitleggen wat iemand verkeerd heeft gedaan. Het zijn ook allemaal vrijwilligers. Ik heb zelf regelmatig hele scherpe meningen, maar ik ben volgens mij van 2 subreddits verbannen. Ik denk dat het erop neer komt of iets (a) constructief is en (b) op een zinvolle manier bijdraagt aan de discussie.

Ik ben zelf voorstander van de “gele kaart” uitdelen (die na verloop van tijd wordt ingetrokken - na een soort proeftijd). Dan geef je iemand gewoon netjes een kans en vergissingen en foutjes kunnen overal worden gemaakt.
Cycatrix @Rhinosaur16 juni 2023 17:35
/r/thenetherlands bant niet alleen extreme/op-het-randje reacties. Ook comments die op tweakers +1/+2 krijgen en niet weggemod worden zijn te extreem voor r/TN. Dingen die bij een NPO talkshow ook zonder problemen kunnen worden gezegd. Het is moeilijk over te brengen zonder voorbeelden (en unddit doet het niet meer), maar het is een stuk strenger dan je denkt. Een eigen sub maken is een leuk idee, maar als je het conversatief maakt zit je meteen in een andere hoek vast, en "r/TheNetherlandsButSlightlyLessExtremeModding" is niet iets waar mensen op zoeken.
Ramoncito @Rhinosaur16 juni 2023 17:45
Rhinosaur schreef:
Niets staat jou in de weg om r/ConservativeNetherlands op te richten en daar je conservatieve mening te verkondigen. En als ik deze comments lees, heb je al 3 volgers. Als je beetje je best doet en op Twitter zoekt, komt je vast uit op 1000 ofzo.
Beetje lastig om te weten te komen hoeveel mensen een andere mening hebben, als die mensen er telkens uitgebonjourd worden om het minste of geringste.
holoduke51 @Rhinosaur16 juni 2023 15:55
Het zijn juist links extremisten die deze subs besturen. Een soort Mao's of Stalins. Expelled from society.
halofreak1990 @Rhinosaur17 juni 2023 11:33
Een belangrijke waarde is waarschijnlijk inclusiviteit en het meest tolerante model is dan om rechtse mening (die vaak dan ook niet inclusief zijn) weg te modereren of te bannen.
Dat maakt van 'inclusiviteit' wel een euphemisme, aangezien je zo 'inclusief' bent dat je mensen uitsluit.
Verwijderd @Rhinosaur17 juni 2023 16:16
Liever niet dat mensen van elke gedachtenstroming een volledig eigen subreddit gaan oprechten ten aanzien van een algemeen klinkende subreddit, zoals TheNetherlands. Dat kom je helemaal in een bubbel terecht, liever dan diversiteit aan meningen.

Als ik geshadowbanned wordt om een uitspraak of wat dan ook, heb dan in ieder geval het fantsoen dit te melden, in plaats van te shadowbannen zonder ook maar een woord. Ik weet vooralsnog niet waarom, en dan wordt ook niet beantwoord. Dat is ronduit schofterig naar mijn mening, en tegenovergesteld aan de waarden waarvoor de mods dan zouden moeten staan.
kiang @Grotbewoner16 juni 2023 16:59
Ik zit ook op /r/theNetherlands en je verhaal is onzin: er staan genoeg comments die "een conservatieve mening over het migratiebeleid" verkondigen. Die mogen uiteraard gewoon, worden er gezet, blijven staan, en de gebruikers worden niet gebanned. Sure, zo worden gedownvote, maar dat doen de mods niet, maar de gebruikers, en het heeft niets met een van te maken. Als je geband bent vermoed ik dat het niet gewoon was omdat je "een rechtse mening" had.

Daarnaast ben ik gebanned op /r/conservative, omdat ik een link plaatste. Welke link? Naar een speech van Trump. Originele footage, dus zonder edits of commentaar van derden, puur de woorden van Trump dus. Waar poste ik die comment? Als reactie op een andere comment die zei dat Trump nooit (X) gezegd had. In mijn video zei Trump (X). Dus ik werd gebanned :+

Punt is: vind ik helemaal prima. Als zij hun subreddit een eiland willen maken dat volledig los staat van de realiteit, laat hen doen. Ik snap dat jij de regels van /r/theNetherlands stom kan vinden, maar waarom eis je toegang? Het is hun subreddit, er zijn alternatieve subreddits voor Nederlandse gebruikers die die tegels, net zoals jij, stom vinden. Waarom is dat niet voldoende voor jou?

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 11:44]

Grotbewoner @kiang16 juni 2023 17:08
Ik ben toch echt geshadowbanned en het enige dat ik kan verzinnen is dat dit vanwege mijn, naar mijn mening, beschaafde commentaar over migratiebeleid is gebeurd. Ik vind de regels overigens prima, ik meende dezer niet te overtreden.

Maarja, ik krijg überhaupt geen melding van de shadowban en na meerdere keren vragen krijg ik geen respons. Net nog maar eens netjes gevraagd; er is wel een knop voor contact met de mods. Is een reactie nu te veel gevraagd? Ik weet niet eens hoe lang ik ben gebanned, maar nu al 3 jaar.

[Reactie gewijzigd door Grotbewoner op 23 juli 2024 11:44]

Verwijderd @kiang17 juni 2023 16:21
Hoe verwacht je dat iemand dit kan verdedigen zonder specifiek te weten waarom deze geshadowbanned is? Wie weet ben jij dat ook zonder dat je dat weet.
Ik snap dat jij de regels van /r/theNetherlands stom kan vinden, maar waarom eis je toegang? Het is hun subreddit, er zijn alternatieve subreddits voor Nederlandse gebruikers die die tegels, net zoals jij, stom vinden. Waarom is dat niet voldoende voor jou?
Prima! Niemand heeft per sé recht op toegang, maar shadowbanning is van een ander orde. Je moet zelf actief op onderzoek uit om te zien dat je geband bent, en als je informeert hoor je niets. Je wordt ook niet ingelicht. Dat is schofterig, en betuigd van slechte moderatie voor een subreddit dat een algemeen belang dient.
kiang @Verwijderd17 juni 2023 18:18
Over shadowbannen ben ik het met je eens. Dat moet als tool voor mods simpelweg niet bestaan.
The Zep Man
@chrisboers16 juni 2023 11:59
Even los van de timing, dit initiatief komt niet vroeg genoeg. Mods hebben nu veel te veel 'macht', bijvoorbeeld in r/Netherlands waar je al heel snel weggemodereerd wordt als je een alternatieve mening bezigt.
Dan nog is de vraag of je moderators daaruit kan stemmen. Als dat niet lukt, dan is die mening daar gewoon niet welkom.
De aanleiding is natuurlijk wel pikant, want JUIST deze blackout is bijzonder democratisch verlopen en met grote instemming van de gebruikers gegaan.
Stel dat gebruikers tegen waren en moderators het alsnog deden. Wat zou dan het verschil zijn geweest?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 11:44]

latka @chrisboers16 juni 2023 12:04
Dan start je je eigen sub zoal de reactie waarop je reageert al aangeeft. Natuurlijk heeft ieder medium/moderator een teneur. Zo zo ik graag de redactie van de telegraaf ontslaan omdat ze een poepkrant maken in mijn beleving. Maar geluk kan ik ook gewoon een andere krant gaan lezen. Als je een moderatie team wil waar iedereen zich veilig voelt en niet gekwetst dan krijg je allemaal teletubbie niveau reddits. Dat is ook niet echt iets waar op ik wacht. Overigens wel grappig dat Huffman zegt dat aandeelhouders van een bedrijf de CEO eruit kunnen trappen. Dat gebeurt
a) Vrijwel nooit
b) De CEO is er dus alleen voor de aandeelhouders en niet voor de klanten en gebruikers van het platform. Way to go Steve.
Verwijderd @latka17 juni 2023 16:22
"Dan start je je eigen sub" - is zo'n ontzettend kutargument, namen van populaire subreddits zijn al bezet, en je doet alsof er mensen aan een volledig willekeurig subreddit gaan deelnemen.
latka @Verwijderd18 juni 2023 10:42
Met dat argument zou er maar 1 politieke partij, 1 krant en 1 merk cola zijn toch?
Verwijderd @latka18 juni 2023 15:15
Wel als er maar één merk zou mogen bestaan met de naam cola, of krant. De naam van een subreddit beslaat ook het onderwerp van de sub.
Dennism @chrisboers16 juni 2023 12:05
Wat is een 'alternatieve mening' in deze, is dat een goed onderbouwd stuk of het posten van niet onderbouwde stukken. Het laatste zie ik namelijk helaas ook vaak gebeuren, en wanneer het dan verwijderd wordt is het 'maar het is maar een mening', terwijl ze de niet onderbouwde zaken als feit proberen te presenteren in de originele tekst. In dat soort gevallen is het natuurlijk logisch dat er ingegrepen wordt door de moderatie.

Aan de andere heb je natuurlijk ook moderators die simpelweg niet geschikt zijn voor 'the job' en inderdaad veel te veel bezig zijn hun eigen mening door te drukken.
Patriot @chrisboers16 juni 2023 12:14
Mods hebben nu veel te veel 'macht', bijvoorbeeld in r/Netherlands waar je al heel snel weggemodereerd wordt als je een alternatieve mening bezigt. Veel mods gedragen zich nu als alleenheersers over hun eigen koninkrijkjes en dulden geen tegenspraak als het hun eigen stokpaardjes betreft, zie ook de herrie rond Harry Potter in diverse subreddits.
Maar is democratisch gekozen moderators daarvoor een oplossing? Dan krijg je alleen maar net zulke mensen ervoor in de plaats, het enige verschil is dat ze een bepaalde meerderheid vertegenwoordigen. Je krijgt nog steeds versplintering en of het goed of slecht is dat dat gebeurt is alleen maar afhankelijk van de toevallig overlap met de meerderheid van de gebruikers op een subreddit die jij hebt, en hoeveel mensen die echt bijdragen er in zo'n meerderheid zitten.

Dat is nog los van het feit dat Reddit inherent democratisch is, niemand wordt gedwongen om r/TheNetherlands te gebruiken.
RoseSolane @chrisboers16 juni 2023 14:58
Dit kun je niet los zien van de timing.
Verdant @chrisboers16 juni 2023 17:28
De andere kant van de medaille is dat je het als moderator nooit goed kunt doen. Bij elke impopulaire beslissing die je met je team moet nemen om de community of de leden te beschermen loop je dan het risico om weggestemd te worden. Ban je een troll die op een andere subreddit veel vrienden heeft? Dikke pech, daar gaat je mod positie. Als moderator heb je sowieso de schijn al snel tegen, want er kleven enorm veel vooroordelen over machtsbelustheid aan de positie van moderators.

Reddit is sowieso heel erg slecht in het voorkomen en tackelen van brigading, dus ik heb er zelf geen enkel vertrouwen in dat zo'n democratisch proces waar Spez over spreekt een eerlijke weerspiegeling van de mening van de community gaat opleveren.
alex3305 @Mavamaarten16 juni 2023 11:22
Maar ja, deze actie kadert natuurlijk in het feit dat /u/spez niet graag heeft dat moderators protesteren en hij graag een wapen wil om opstandige subreddits onschadelijk te maken door een "stemming".
Hij heeft toch al een wapen? Volgens mij is er geen juridische basis voor de huidige regels en is hij (en/of de directie) gewoon de baas. Het verbaast mij überhaupt dat het allemaal zo lang duurt.
Robbierut4 @alex330516 juni 2023 11:28
Het staat natuurlijk een stuk beter als je de gebruikers zo ver krijgt om mods weg te laten stemmen.

De meeste casual gebruikers zullen geen app gebruiken. En zie hierboven zelfs reacties van mensen die wel Apollo gebruiken maar tijdens de blackout gewoon de andere subs bezochten.
Dus de kans is erg aanwezig dat " het volk" mods wegstemt.
Verwijderd @Robbierut416 juni 2023 11:48
Eens. Slim strategische zet. Maar wegstemmen is makkelijk, maar hoe krijg je een nieuwe mod? Onbetaald en veel werk ... geen mooie combinatie.
The Zep Man
@Robbierut416 juni 2023 12:04
Het staat natuurlijk een stuk beter als je het laat lijken dat je de gebruikers zo ver krijgt om mods weg te laten stemmen.
Het gaat allemaal door de systemen van Reddit heen. Wie garandeert dat de resultaten eerlijk zijn?
DMZ @alex330516 juni 2023 11:41
Omdat hij dan geld en moeite moet doen om nieuwe mods op te leiden, dus met Reddit's mod tools he-le-maal niks kunnen omdat die zo kut zijn. De mods van die subreddits hebben maar al te graag dat hij probeert om iedereen er af te gooien, want dan doet ie dus nog meer schade doordat heel weinig mensen echt goed gaan modereren en ze ook niet echt op te leiden zijn om grote subs te beheren.
latka @alex330516 juni 2023 12:07
Realiseer je dat de moderators een groot deel van de cultuur van Reddit bepalen. Als de moderators door Spez eruit getrapt worden is de aantrekkingskracht van reddit een stuk minder en dus is de CEO verantwoordelijk voor het teruglopen van de bezoekersaantallen. Zelf de moderatie doen is duur (en dat is een verschil met de facebooks van deze wereld: moderators bij reddit zijn vrijwilligers), dus hij zal dit niet heel snel doen om zijn eigen functie te beschermen.
kiang @Mavamaarten16 juni 2023 11:45
Dit is gewoon een excusu dat deze idiote luie incompetente graaier verzonnen heeft om over een week of zo de mods van de grootste subreddits die nog protesteren weg te sturen, en deze subs zelf over te nemen.

Het zal niet helpen: reddit biedt waarde voor de gebruikers net door de actiefste submitters en de beste mods. Ja, dat is een minderheid, maar door hen in deze protesten te negeren en zelf van het platform te jagen verniel je de waarde compleet.

Het frustrerende is dat dat een redelijk traag proces is, en spez al lang zijn honderden miljoenen gecasht zal hebben voordat het platform echt dood is en de koers van het aandeel dat reflecteert.
obimk1 @Mavamaarten16 juni 2023 11:57
Ik ben voor het "democratisch" wegstemmen van Reddit management team!
i-chat @Mavamaarten16 juni 2023 12:15
Maar ja, deze actie kadert natuurlijk in het feit dat /u/spez niet graag heeft dat moderators protesteren en hij graag een wapen wil om opstandige subreddits onschadelijk te maken door een "stemming".

dat was precies ook mijn gedachte, gniffel,

je overige opmerkingen zijn denk ik realistisch,

JA het zal ongetwijfeld mogelijk zijn, een troll-actie uit te voeren tegen een of meerdere mods,

aan de andere kant, je kunt met zijn allen ook een geweldige community hebben opgebouwd terwijl de modjes steeds gekker gaan doen. kun je dan weglopen en ergens anders gaan beginnen, misschien wel, maar ik weet niet of dat altijd maar nodig zou moeten zijn.

niet allen communities groeien altijd alleen maar dankzij de mods, sommigen groten zelfs ondanks de mods. - daarmee zeg ik niet dat ik blij zou zijn als men deze zet nu doet precies omdat we allemaal wel weten waarom dit plan nu ineens komt: populistische manier om het domme volk in te zetten als dreigmiddel tegen die klotterige modjes die niet doen wat 'the board' wil..........

maar een goed idee om de slechtste redenen willen invoeren vaak alsnog 1000x beter dan een een slecht idee om goede redenen willen invoeren.
n4m3l355 @Mavamaarten16 juni 2023 12:40
Beiden is niet geweldig, Reddit heeft talloze moderators die twijfelachtig zijn qua modereren en ook nog eens in veel hele grote subreddits zitten. Qua platform is Reddit gewoon ontransparant en wat het als platform nu doet is uiteindelijk niet beter. Er zijn gevallen bekend dat moderators hun positie verloren en meer spez gezinde aangesteld werden. Zo zijn er ook subreddits gesloten om vervolgens soort gelijke te openen die wederom meer spez gezind zijn.
Tintel
@Mavamaarten16 juni 2023 13:12
Tja, de CEO probeert nu indirect de 'macht' van de moderators te verminderen.
Hij beweert dat de recente protesten oorspronkelijk representatief waren voor een algemeen sentiment, maar dat dit aanzienlijk is afgenomen. Moderators die nu nog meedoen aan het protest rondom het betalingssysteem voor de Reddit-api voor derden, representeren volgens Huffman steeds minder de mening van alle gebruikers.
Alles wat de moderators doen wordt gebagateliseerd. Nare handelswijze maar niet ongewoon. Het algemen sentiment is afgenomen? Hoe weet hij dat dan? Ze representeren steeds minder de mening van gebruikers zegt hij, hoe weet hij dat? Heeft hij een poll gestart?

Eigenlijk betekent dit gewoon dat de CEO niet wil toegeven en wil doorzetten wat hij is gestart.
Parrotmaster @Mavamaarten17 juni 2023 01:14
Is het hele concept van reddit niet gebaseerd op het feit dat je gewoon een nieuwe subreddit kan maken als het beleid van een subreddit je niet zint?
Ja, maar nee.

Mensen blijven over het algemeen op de drukke plekken waar iedereen naartoe komt.

/r/movies is populair mede dankzij de simpele naam. Als je een alternatief wilt hebben omdat je de mods niet leuk vind dan moet je die maken, een moderation team opstellen en mensen er op de een of andere manier naartoe krijgen.

Ik ben 100% voor moderators wegstemmen. Komt er nog iets positiefs uit deze blackout.
kondamin @Mavamaarten16 juni 2023 14:48
dat is al opgelost hoor, de zelfde smeerlappen squatten gewoon alle subreddit namen die te maken hebben met een bepaald onderwerp.

Ik heb het platform een paar jaar gewoon opgegeven, het is toxisch.
ik hoop dat dit hun digg 2.0 wordt en iets nieuws of oud de plaats in neemt.
YopY
@Mavamaarten16 juni 2023 14:51
Da's in theorie waar, maar in de praktijk is het dan lastig om een kritieke massa te krijgen van mensen die naar de nieuwe subreddit gaan.

Maar het klinkt idd wel als een soort schijndemocratie. Wat je zult krijgen, als dit doorgevoerd wordt, is dat moderators vervangen worden met of (wederom) een klein handjevol supermods, of dat er dankzij bots en dergelijke ervoor gezorgd wordt dat specifieke mensen die posities krijgen.

En de admins / het management van Reddit zal hier natuurlijk buiten en boven staan, dwz, zij zullen het laatste woord en vetorecht krijgen, en zelf niet onderhevig zijn aan deze poging tot een democratisch systeem.
jaquesparblue @Mavamaarten16 juni 2023 15:41
Genoeg mods die niet deugen en zonder pardon een perma ban uitdelen als een reactie ze niet aanstaat.
Er is anders dan op je knieën smeken (wat ze graag zien) of je terug mag is er geen fatsoenlijk appeal of review systeem die ik heb gezien.
Khrome @Mavamaarten16 juni 2023 16:29
Het grappige is dat hij met deze koers mogelijk het platform helemaal om zeep helpt.

Moderators, love em or hate em, maar ze doen wel broodnodig werk om het platform enigszins draaiende te houden. Het zijn ook de meest fervente supporters van datzelfde platform.

Nu denkt de CEO dat er met willekeurig aangestelde moderators de subreddits zoals gewoonlijk blijven doorgaan, en tegelijk steekt hij de middelvinger op naar de grootste Reddit fans: Ik denk dat hij, als het echt zo doorgaat, van een zeer koude kermis thuiskomt.
FPSUsername @Mavamaarten16 juni 2023 16:32
Als je even kijkt naar r/Minecraft en wat er de afgelopen maanden (eigenlijk al langer dan dat) gebeurd is, dan is democratisch concept just erg goed. Er was een controversie een tijd geleden, waarbij iedereen wou dat een moderator gebannen zou worden na zijn acties, echter is het niet gebeurt.
Morkatog @Mavamaarten17 juni 2023 09:39
Niet iedereen zit er op te wachten om een nieuwe subreddit te maken als een enkele moderator om wat voor reden dan ook zich onredelijk gedraagt en gesteund wordt door iig enkele andere moderators. Is mij 1 keer overkomen en de betreffende sub kom ik dus (uit eigen overweging) niet meer op, maar ik had ook niet de behoefte om direct een nieuwe te maken.
MadDogMcCree @Mavamaarten17 juni 2023 15:14
Is het hele concept van reddit niet gebaseerd op het feit dat je gewoon een nieuwe subreddit kan maken als het beleid van een subreddit je niet zint?
Dat is alleen niet de oplossing. Het probleem is dat je tal van nieuwe subreddits ziet ontstaan, maar de gebruikers deze subreddits helemaal niet kunnen vinden. Vaak zijn ook de oude subreddits helemaal niet opgebouwd dankzij het moderatie team, maar vanwege de populariteit van een sport of game.

En een veel groter probleem is dat subreddits vaak een schat aan informatie bevatten (vrijwel uitsluitend met gebruikers als bron), dat krijg je niet terug met een nieuwe subreddit.

Een voorbeeld is r/wow, de World of Warcraft subreddit. Het mod team heeft jaren geleden al een hele riedel subreddits gereserveerd, waardoor het schier onmogelijk is om een subreddit met een herkenbare naam te maken. Tevens is het onbegonnen werk om mensen te verwittegen dat er een nieuwe subreddit is.

Ook houden subreddits andere subreddits gegijzeld, want als r/wow privé moet, dan worden r/wownoob en r/woweconomy meegesleurd. Mensen hebben op r/woweconomy onwijs veel data en spreadsheets gedeeld. De toegang tot die informatie wordt nu door de mods geblokkeerd.
Skiddie @Mavamaarten17 juni 2023 22:29
Probeer jij anders maar n nieuwe r/europe aan te maken. Go ahead, I'll wait.
alex3305 16 juni 2023 11:21
Met de kennis dat dit comment toch geen verschil zal maken, had ik toch de behoefte om even te reageren.

Ik heb een visuele beperking. Ik ben niet mijn visuele beperking. Dat betekent dat ik graag meedoe in de maatschappij. Dat lukt helaas niet altijd. Met mijn oculaire albinisme en zichtvermogen van circa 20 procent mag ik soms simpelweg dingen niet. Dat doet zeer en voelt soms bijzonder wrang. Daarom ben ik ook geen slachtoffer, maar hoop ik wel dat anderen rekening met mij en mijn situatie houden.

Zo ook met Reddit. Ik gebruik Reddit (met name old.reddit.com) omdat het voor mij een uitermate bruikbare website is. Zo ook overigens met Tweakers (en GoT). Daarnaast zitten er vele onderwerpen op Reddit die mij interesseren. Ik draag dan ook graag bij, want nogmaals ik doe graag mee in de maatschappij. Op mijn mobiel doe ik dat al jaren met Boost for Reddit, want de officiële app kan ik simpelweg niet lezen. Vooral niet als je dat vergelijkt met Boost. En dan wil ik het helemaal niet hebben over New Reddit op mijn mobiel of old.reddit.com in dezelfde browser.

Het raakt mij dan ook bijzonder sterk dat ik plotsklaps buitengesloten wordt van (meerdere) communities waar ik graag, doch wellicht niet super veel, bijdraag. Ik vind dit bijzonder pijnlijk en jammer. En de ongelofelijk starre houding van de CEO en het minimale tijdframe waarin deze verandering plaatsvindt is op z'n zachtst gezegd teleurstellend.

En dat is deze situatie dan ook voor mij, een grote teleurstelling. Een deceptie. Ik word, al dan niet bewust, (gedeeltelijk) buitengesloten vanwege mijn beperking. En dan hoor ik jou eigenlijk al denken? Ja, maar er komen toch uitzonderingen voor clients met toegankelijkheid? Ja, dat klopt, maar zeker niet voor mijn huidige client. En daarnaast ook zonder NSFW posts, en die worden niet alleen maar voor porno gebruikt.

Ik ben niet boos of heb geen hekel aan Reddit door dit voorval. Immers kun je geen haat hebben voor iets zonder gevoel. Maar de instelling van de leidinggevende spreekt boekdelen. Ik dacht dat ik in een community zat. Echter blijkt het een dictatuur te zijn vermomd als gemeenschap. Zonde.
EnigmaNL @alex330516 juni 2023 11:32
Reddit heeft aangegeven dat ze third party apps voor mensen met een beperking wel zullen blijven toelaten. Ik weet niet of Boost for Reddit specifiek een toegankelijkheidsapp is, maar wellicht is er een alternatief beschikbaar voor jou die dat wel is (en die dus wel blijft werken)?

Ik zie dat de app RedReader een uitzondering krijgt omdat ze zich klaarblijkelijk op toegankelijkheid focussen, misschien heb je daar wat aan?

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 23 juli 2024 11:44]

alex3305 @EnigmaNL16 juni 2023 11:42
quote: EnigmaNL
Reddit heeft aangegeven dat ze third party apps voor mensen met een beperking wel zullen blijven toelaten.
Alleen apps zonder winstoogmerk en zonder NSFW posts, want die verdwijnen sowieso uit de API. Vandaar ook dit stukje in mijn initiële reactie:
quote: alex3305
Ja [er komen uitzonderingen voor clients voor toegankelijkheid], maar zeker niet voor mijn huidige client [Boost for Reddit]. En daarnaast ook zonder NSFW posts, en die worden niet alleen maar voor porno gebruikt.
Dat voelt toch een beetje als geen McFlurry mogen bestellen bij McDonald's als je in een rolstoel zit.
Ik zie dat de app RedReader een uitzondering krijgt omdat ze zich klaarblijkelijk op toegankelijkheid focussen, misschien heb je daar wat aan?
Bedankt voor het meedenken. ik zal deze app eens uit gaan proberen.
ErikT738 @alex330516 juni 2023 15:22
Het zou me niets verbazen als Reddit NSFW op termijn helemaal in de ban doet. Investeerders (en met name Amerikaanse investeerders) houden daar over het algemeen niet zo van.
Khrome @ErikT73816 juni 2023 16:26
Ah, de Tumblr special. :)

Die ging van een bedrijfswaarde van ~$500mil voor de NSFW ban naar $3mil een jaar later.

Even kijken hoe dit voor Reddit uit gaat pakken!
coyootje @Khrome18 juni 2023 13:23
Ik verwacht ongeveer hetzelfde resultaat. De NSFW community op Reddit is enorm en omvat niet alleen OnlyFans "content creators" maar ook allerlei andere NSFW topics (/r/wtf en dergelijke). De combinatie van geen NSFW content meer + verplicht moeten overstappen naar een app die ruk is en je ook nog eens reclame geeft gaat voor veel mensen de aanleiding zijn om een ander platform te zoeken.

Het enige dat Reddit nog een beetje redt op dit moment is dat niet iedereen wist dat er blackouts zouden komen en dat deze gebruikers nu boos zijn op de mods. Zodra dat over is en de betere mod tools + een aantal van de grote mods gaan vertrekken zal het snel bergaf gaan vermoed ik. Ik zag de laatste tijd ook al steeds vaker OnlyFans spam bots die mij gingen volgen en op sommige subreddits werd de moderatie al wat minder strikt.
Aaargh! @EnigmaNL16 juni 2023 12:50
Reddit heeft aangegeven dat ze third party apps voor mensen met een beperking wel zullen blijven toelaten.
Afgezien van het feit dat dit alleen geldt voor gratis apps (blijkbaar verwacht Reddit dat developers gratis werk doen om hun eigen tekortkomingen op te lossen) is er nog een belangrijkere reden dat dit problematisch is. Een app die zich alleen richt op mensen met een beperking kan natuurlijk nooit de resources in ontwikkeling stoppen als een app voor algemeen gebruik. Dit plaatst mensen met een beperking weer in een apart hokje, in plaats van dat je ze faciliteiten bied om gewoon mee te doen met de rest, met dezelfde apps en dezelfde features. Je behandeld ze als 2e rangs gebruikers. Dit is precies het omgekeerde van wat je moet willen als het het heb over toegankelijkheid.

Om een real-world analogie te geven: stel je heb een gebouw met een trap voor de hoofdingang. Wat je wilt is dat er een helling of traplift komt zodat mensen in een rolstoel ook via de hoofdingang naar binnen kunnen. Wat Reddit hier doet is zeggen dat mensen in een rolstoel wel via de achterdeur, in een donker steegje, naar binnen mogen.
Ludewig @EnigmaNL16 juni 2023 13:12
Reddit heeft aangegeven dat ze third party apps voor mensen met een beperking wel zullen blijven toelaten.
De insteek van Reddit lijkt te zijn dat zulke apps alleen mogen bestaan als ze grotendeels door mensen met een beperking worden gebruikt, en bovendien ook niks mogen kosten en geen reclame mogen maken. Kortom, het moet een niche-app zijn met zeer weinig gebruikers en 0 inkomsten voor de ontwikkelaar.

Dat zijn niet bepaald de voorwaarden waaronder je een goede app mag verwachten en het gaat volgens mij vaak ook in tegen de wensen van ontwikkelaars van dergelijke apps, die geen mensen zonder beperking willen uitsluiten. Vaak zijn die mensen tegen uitsluiting in het algemeen.

De maker van Red Reader is er ook zeker niet gerust op dat hij alsnog niet afgesloten wordt van de API en hij is van plan om dat risico te beperken door alternatieven zoals Lemmy te gaan ondersteunen.
coyootje @Ludewig18 juni 2023 13:26
Ze hadden dit gewoon heel anders moeten aanpakken (bijv. het toevoegen van de mogelijkheid om reclame te tonen via de API en dat deze reclame dan geld oplevert voor Reddit).

Maar ja, grote bedrijven maken tegenwoordig bijna allemaal voortdurend domme beslissingen waarmee ze zichzelf lijken te begraven om vervolgens toch vrachtwagens met geld te verdienen. De harde waarheid is dat het de meeste mensen gewoon niet boeit en dat ze gewoon hersenloos willen blijven scrollen, of dat nu in een fijne app is of in een verschrikkelijke app met ads lijkt de meeste niet veel uit te maken. Kijk maar naar Facebook en Insta, daar gaat het net zo.
kiang @EnigmaNL16 juni 2023 11:59
Ook dan is er het idiote feit dat niets NSFW wordt toegestaan in third party apps.

En voor je met je ogen draait "want porno":

1. De nsfw tag wordt voor heel veel niet-erotische content gebruikt: onderwerpen zoals suïcide bijvoorbeeld. Heel goed van reddit joh: beslissen dat mensen met een beperking daar niet over mogen praten! Maar ook lichtere dingen zoals bepaalde humor, journalistiek over hevige themas of met oorlogsbeelden, en ga zo maar door.
2. En dan nog: ja, porno. Wat is er mis met porno? Zeker als je het over mensen met een beperking hebt is reddit daar een cruciale bron: er zijn bijvoorbeeld erotische subreddits die enkel auditieve porno aanbieden. Net blinde mensen verliezen daar nu toegang toe, waarom in godsnaam?

Daarnaast is er zonder uitleg gesteld dat de uitzondering voor apps met betere toegankelijkheid alleen geld voor "niet commerciële" apps: je mag als developer dus geen ene cent vragen voor je app waar je tijd en moeite in gestopt hebt. Want blijkbaar mag je enkel blinde mensen helpen als je dat helemaal gratis doet: je mag zelfs je kosten die je ervoor doet niet doorrekenen. Op die manier wordt het aanbod van dat soort apps natuurlijk erg karig.

Kortom: deze hele beslissing is behalve idioot, en hebberig, en absurd, ook nog eens gigantisch vijandig naar gebruikers met een beperking, zelfs met de schoorvoetende toegevingen van spez: gebruikers met een beperking worden effectief buitengesloten.
alex3305 @kiang16 juni 2023 12:24
De nsfw tag wordt voor heel veel niet-erotische content gebruikt: [...]
Ik zie het ontzettend vaak terug in SFW subs. Bijvoorbeeld voor game deals, om niet ingelogde gebruikers te weren. Of voor grappige, maar misschien 18+ verhalen zoals in tifu (Today I Fucked Up). Of voor interessante feitjes met rode oortjes in Today I Learned. Ik zie het weleens voor weggeefacties. En ook met regelmaat voor spoilers. Er zijn genoeg usecases te verzinnen dus.

Dan kun je natuurlijk het punt maken: "Ja, maar je gebruikt de website verkeerd!!!11". Blijkbaar niet, want anders werd het niet zo gedaan. Dat voelt toch hetzelfde als mensen uitleg moeten geven bij een lichtschakelaar. Als ik dat niet zelf en in een keer snap, dan ligt het probleem bij de schakelaar en niet bij mij.
[...] [E]r zijn bijvoorbeeld erotische subreddits die enkel auditieve porno aanbieden. Net blinde mensen verliezen daar nu toegang toe, waarom in godsnaam?
Je zult maar een beperking hebben én menselijke behoeftes 8)7. En ook dat zal allemaal wel. Maar nu word de community ook geen tijd gegeven om een alternatief te vinden of op te zetten. Dat maakt het wel bijzonder wrang. Dit heeft wel een heel hoog: "Over twee weken brand ik heel het dorp af en je moet maar kijken wat je doet."-gehalte.
[G]ebruikers met een beperking worden effectief buitengesloten.
En weet je wat het trieste is? Dit is niet de eerste keer dat ik dit meemaak en zeer zeker ook niet de laatste keer. Iedereen kan zien dat je met een rolstoel geen trap op kunt. Maar probeer maar eens duidelijk te maken dat je iets niet (goed) ziet. Er zijn verrassend veel mensen die zich daar geen voorstelling van kunnen maken.
Tintel
@alex330516 juni 2023 13:43
Ik dacht dat ik in een community zat.
Dat wel - alleen wordt de 'zaal' (of zalen) waarin je zit (met de community) beheerd door een dictatortje die meer geld wil zien.
alex3305 @Tintel16 juni 2023 14:42
Gedeeltelijk ben ik het eens. Maar er zijn ook communities die aan de blackout geen aandacht meer besteden, zoals bijvoorbeeld /r/homeassistant. Een community die ook weer open is. Ik had daar een post gemaakt welke initieel wat tractie kreeg, maar daarna plots stilviel. Toen ik die post in een incognito venster opende snapte ik waarom. Mijn post was namelijk geshadowbanned. Ik heb hierover ook al contact opgenomen met de mods, die tot op heden niet reageren. Ook andere posts en opnieuw posten heeft blijkbaar geen zin. Dit terwijl het gros van de gebruikers het eens lijkt te zijn met een (oneindige) verlenging van de blackout.

Dit voelt dan plots niet meer als een plek waar men op komt voor elkaar, maar alleen een plek waar men het eigen straatje schoonveegt. Het doet mij dan ook denken aan de covid lockdown van een paar jaar geleden. Daar had ik ook sterk het gevoel: "zolang ik er geen last van heb, vind ik alles best". En alhoewel de definitie het wel toestaat, vind ik een groep individuen bij elkaar zetten niet per se een gemeenschap. Maar dat ligt wellicht bij mij.
Tintel
@alex330516 juni 2023 15:10
een groep individuen bij elkaar zetten [is] niet per se een gemeenschap
Dat klopt wel. Want de onderlinge afhankelijkheid ontbtreekt veelal. En als de groep groot is geldt al snel "als het mij niet stoort dan vind ik het best".
Maar als de groep enige tijd bestaat en de groep niet te veel verandert, dan kan wel enige saamhorigheid ontstaan. Maar blijft moeilijk.
Referix 16 juni 2023 11:09
Ik twijfel nog steeds of het (tijdelijk) op zwart gaan van de subreddits wel de meest effectieve aanpak was om een statement te maken. Volgens mij hadden alle mods beter tijdelijk hun werk neer kunnen leggen zodat de site overspoelt zou worden met rotzooi en andere ongeschikte zaken. Dit schrikt adverteerders af waardoor Reddit wel met een tegenreactie moet komen.
nlmarvin @Referix16 juni 2023 11:18
Het op zwart gaan van subreddits heeft denk ik ook niet veel geholpen, ik maakte ook nog gewoon gebruik van de subreddits die het wel deden.
Wat Reddit wel gaat merken denk ik is als over 2 weken de third party apps stoppen. Apollo is de meest gebruikte app op mijn telefoon. Hoe ik er nu over denk is dat als Apollo stopt ik stop met Reddit. En van wat ik lees zijn er velen met mij.
EnigmaNL @nlmarvin16 juni 2023 11:27
Het probleem met het op zwart gaan is dat de gemiddelde gebruiker er niks van merkt. De meeste mensen zitten gewoon op /r/popular of /r/all en zien dan de subreddits die op zwart gaan niet voorbij komen (want ze zijn dichtgezet). Een beter statement zou zijn geweest als ze alle subreddits op restricted hadden gezet en dan berichten hadden geplaatst met hun wensen/eisen erin. Op die manier zou het op /r/popular en /r/all ook te zien zijn.
!GN!T!ON @EnigmaNL16 juni 2023 11:51
Ik merkte wel hoeveel informatie op reddit staat, nu al meerdere keren gehad dat ik met een issue of vraag zat, dit google, in de resultaten op een link klik met zo te zien de oplossing van mijn probleem, om dan een pop-up te krijgen dat de subreddit private is.
b12e @!GN!T!ON16 juni 2023 12:25
An sich moet het te doen zijn om een browserplugin of userscript te schrijven die "detecteert" dat de sub op slot zit en je dan doorverwijst naar archive.org 😊

Kan het gewoon op slot blijven wmb.
Dafader @!GN!T!ON16 juni 2023 12:45
Probeer de volgende keer de link die private is in de wayback machine?
TheVivaldi @EnigmaNL16 juni 2023 11:43
Het is ook niet de bedoeling dat de gemiddelde gebruiker er iets van merkt; het is de bedoeling dat het Reddit-bestuur er iets van merkt.
EnigmaNL @TheVivaldi16 juni 2023 11:50
En dat werkt dus niet. Als de gemiddelde gebruiker er niets van merkt zullen ze de site gewoon blijven gebruiken en heeft het dus niet of nauwelijks impact op de business van Reddit.
i-chat @EnigmaNL16 juni 2023 12:18
ik denk dat je vanuit de app wel gelijk hebt maar wat denk je van al het google verkeer naar redit toe,

hoe werkt x, bla bla bla mogelijke oplossing, op /r/tijdelijknietbeschikbaar \ behoorlijk irritant.
EnigmaNL @i-chat16 juni 2023 12:38
Dat klopt inderdaad, maar dat is blijkbaar geen groot deel van de bezoekers. Reddit zegt immers zelf dat ze weinig merken van de protesten.
LiquoriceTwist @EnigmaNL16 juni 2023 11:40
Merkte trouwens wel echt op dat toen alles op zwart ging dat de kwaliteit van r/Popular super hard onderuit ging. Heel veel onzin content met politiek-beladen posts die vol zaten met comments van bot accounts van 2 maanden oud. Was voor mij ook wel genoeg reden om de app niet te gebruiken. :)
Zoop @EnigmaNL16 juni 2023 11:43
Ik ben zelf helemaal geen regelmatige Reddit gebruiker, ik kom er op terecht als ik aan het googlen ben, is het technisch, kom je bij stackoverflow, gaat het over media en games, dan kom je bij reddit. En dan klik je een google resultaat aan die zegt dat het op zwart is.

Ik denk dat als een gemiddelde gebruiker het opmerkt, dat dit op een soortgelijke manier gaat. En dat maakt niet echt impact, lijkt me.
mar88vdv @EnigmaNL16 juni 2023 12:02
Ik ben schijnbaar geen gemiddelde gebruiker, want de subreddits die ik interessant vond zijn op zwart. Ik gebruik Reddit sinds de blackout totaal niet meer. En ik denk dat er vele zoals mij zijn.
Jim de Wit @mar88vdv16 juni 2023 12:44
Same here; r/facepalm staat bijvoorbeeld nog steeds op zwart. Persoonlijk heb ik ook geen issue met de voorgenomen API-tarieven, want ik gebruik reddit alleen vanuit de (desktop-)browser. Principieel ben ik het echter volledig met de actievoerders eens; internet hoort gewoon open te zijn - zéker als je voor je content afhankelijk bent van gebruikers. Ik snap dat er hostingkosten betaald moeten worden, maar daar zijn ook minder draconische methodes voor.
langestefan @EnigmaNL16 juni 2023 13:48
Geen idee of ik een gemiddelde gebruiker ben maar ik heb het juist wel goed gemerkt. Ik gebruik reddit veel als informatievoorziening, vooral bij troubleshooten van tech problemen. Vrijwel iedere subreddit die ik probeerde te benaderen was op zwart, en een aantal zeggen zelfs dat ze permanent op zwart gaan. O.a. r/formula1 en r/homeassistant gaan waarschijnlijk permanent op zwart.
Lau1406 @EnigmaNL16 juni 2023 12:22
r/memes is zoiets aan het doen. Ze staan niet op zwart, maar staan maar 1 hele specifieke post toe met de tekst "Reddit is killing 3rd party apps (and itself)"
Patriot @nlmarvin16 juni 2023 11:36
Maar was het totale 3rd party-app gebruik niet iets van 10% van het totale verkeer van Reddit? Als je dat koppelt aan het feit dat ze, naar eigen zeggen, helemaal niets verdienen aan die gebruikers wat is dan het nadeel voor Reddit als die gebruikers verdwijnen?

Zelfs als alle gebruikers van 3rd party apps helemaal stoppen met het platform heb je het dus over een groep gebruikers waar Reddit min of meer per definitie niets aan kan verdienen. Wat voor prikkel is er dan voor Reddit om iets aan te passen als die mensen wegvallen? In zekere zin is het tegenovergestelde waar; ze verliezen dan eerder een kostenpost dan een inkomstenbron.

Het enige wat er kan gebeuren is dat er een sterke overlap is tussen moderators en mensen die 3rd party apps gebruiken (en niet bereid zijn om de officiële apps te gebruiken). In die zin maakt @Referix een sterk punt, en kan het dus zomaar zijn dat als die straks zeggen: "Ok, dan kappen we er wel gewoon mee", dat Reddit dán pas echt nadelige gevolgen van hun eigen beleid gaat ondervinden omdat de kwaliteit van content dan hard achteruit gaat.

Dat is natuurlijk ook precies waarom /u/spez nu met dit democratische systeem op de proppen komt, omdat hij zonder dictatoriaal over te komen een weg naar binnen probeert te creëren bij de moderatieteams van grote subreddits. Zijn hoop is dat er door zo'n systeem moderators verdwijnen die dwarsliggen en kunnen voorkomen dat er moderators bij komen die wel naar de pijpen van Reddit dansen. Als hem dat lukt dan vallen de nadelige gevolgen van hun nieuwe beleid weg en is de weg vrij om dit keihard door te zetten.

Dan komen we uit op de situatie waarin we gaan zien hoe belangrijk de protesterende (en daarin volhoudende, ook niet onbelangrijk) leden van Reddit zijn. Het kan best zijn dat die mensen onder de streep niet 'belangrijk' genoeg zijn voor het voortbestaan van Reddit, en dan is het heel erg zuur voor die mensen (ik reken mezelf eronder overigens, je moet mijn poging tot objectief naar de situatie kijken niet zien als steun voor de beleidskeuzes en gang van zaken) maar dan kunnen ze alleen nog maar volharden en Reddit links laten liggen of zwichten en toch Reddit gebruiken maar dan op de manier die /u/spez graag ziet.

[Reactie gewijzigd door Patriot op 23 juli 2024 11:44]

GekkePrutser @Patriot16 juni 2023 12:41
Maar was het totale 3rd party-app gebruik niet iets van 10% van het totale verkeer van Reddit? Als je dat koppelt aan het feit dat ze, naar eigen zeggen, helemaal niets verdienen aan die gebruikers wat is dan het nadeel voor Reddit als die gebruikers verdwijnen?
Dat is ten eerste al helemaal onzin. Als zo'n gebruiker betaalt voor Reddit Premium dan verdienen ze er sowieso aan.

Bovendien gebruiken veel mensen reddit niet alleen op hun telefoon maar ook op de computer.
Zelfs als alle gebruikers van 3rd party apps helemaal stoppen met het platform heb je het dus over een groep gebruikers waar Reddit min of meer per definitie niets aan kan verdienen.
Het is niet per definitie. Reddit zou prima ads aan kunnen bieden via de API. Daar hebben ze zelf echter nooit interesse in gehad.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 11:44]

Argantonis @GekkePrutser16 juni 2023 14:48
Even los van de hele discussie wat juist zou zijn hier, ads aanbieden via een API is wel echt oneindig minder effectief dan de hele app onder controle hebben en dan dus a) sowieso zeker kunnen zijn van het feit dat de ad getoond wordt, zonder daar allemaal mensen voor in hoeven te zetten om dat te controleren, en b) veel meer voor adverteerders interessante statistieken kunnen verzamelen, zoals hoe lang iemand naar een ad kijkt, of überhaupt hoe lang ze naar posts over bepaalde onderwerpen kijken.
nlmarvin @Patriot16 juni 2023 11:48
De totale groep 3rd party apps gebruikers is inderdaad niet heel groot, maar ik denk dat deze kleine groep wel zorgt voor veel content en input op de subreddits. Voor alleen een beetje scrollen en incidenteel gebruik gaan mensen vermoedelijk niet op zoek naar een betere ervaring dan de Reddit app zelf biedt.

Verder zou ik nog vrij uitgebreid op de rest van je comment kunnen reageren, maar een kort 'eens' voldoet in dit geval ook :)
coyootje @Patriot18 juni 2023 13:39
Ik zou wel eens een doorsnede willen zien van die 10% (kan me niet voorstellen dat dit aantal zo laag ligt maar vooruit) gebruikers. Zoals je al zegt kan het goed zijn dat hier een groot deel van de mods in zit maar ik kan me ook voorstellen dat er een hoop actieve gebruikers tussen zitten. Ik gebruik bijv. al jaren Relay (ooit in een grijs verleden Pro gekocht en ik ben er altijd tevreden over geweest) en ik zat dagelijks op Reddit om me in diverse subreddits in discussies te mengen. Sinds de blackouts heb ik de app (en de website) enkel nog een paar keer per ongeluk uit gewoonte geopend maar zodra ik mezelf erop betrap ben ik gelijk weer gestopt. Ik ben ook niet van plan om nog naar Reddit terug te gaan, hoe pijnlijk het ook is voor mij om de communities waar ik deel van uitmaakte los te laten.

Zoals mij zijn er volgens mij velen als ik de posts op social media moet geloven. Daarom wil ik de vraag zoals je hem stelt omdraaien naar: waarom zou je als Reddit zijnde zoveel moeite doen om zo'n klein gedeelte van je userbase weg te pesten? Je hebt toch wel grotere quick wins die je kunt toepassen om meer geld te verdienen? Waarom zou je de grote 3rd party app developers niet bij elkaar zetten in een meeting room in Reddit HQ om samen te brainstormen over hoe je Reddit beter kunt maken en misschien zelfs overwegen om de apps te kopen / ermee partneren om op die manier geld te kunnen verdienen met het werk van anderen? Je kunt letterlijk meerdere manieren vinden om geld te verdienen aan het ontwikkelwerk van een Apollo of Relay developer in plaats van ze te chanteren en weg te pesten. Ik snap dit soort giga bedrijven gewoon niet meer tegenwoordig, ze hebben goud in handen maar weten er structureel niks van te maken en sommige users blijven ze dan ook nog gewoon trouw en verdedigen ze zelfs. Het gaat helemaal nergens meer over.
chrisboers @nlmarvin16 juni 2023 11:29
Het aantal downloads van de 'eigen' reddit-app is torenhoog, dus ik denk dat dat enorm mee (of tegen) gaat vallen. Als deze hele actie IETS teweeg heeft gebracht, is het dat veel gebruikers nu weten dat 3rd party apps 'uit' gaan, dus dat ze over moeten stappen op de officiële app van Reddit.
punishedbrains @chrisboers16 juni 2023 12:25
Dat vermoed ik ook, de gemiddelde gebruiker interesseert zich totaal niet voor dit soort drama, ook al is dat in het belang van diezelfde gebruiker. Dit zie je overal, Facebook, Twitter, alles makkelijk repareerbaar maken... de meeste mensen blijven het gebruiken en kopen. Wat ik zelf wel wat jammer cq. zorgelijk vind, zo bepalen bedrijven dus simpelweg de toekomst.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 23 juli 2024 11:44]

Room42 @chrisboers16 juni 2023 17:41
Wat er na een download gebeurd weten we niet. Hij kan er minder dan 5 minuten op gestaan hebben voordat ie weer verwijderd is. Dat levert nog steeds een +1 downloads op.
chrisboers @Room4218 juni 2023 19:39
Dat geldt uiteraard voor elke app en download. Feit is dat de officiële app populairder is dan ooit...
Room42 @chrisboers19 juni 2023 13:06
Dat zijn jouw woorden. Ik weet niet waarop jij baseert dat dat een feit is.
CrownVictoria @nlmarvin16 juni 2023 11:32
De overgrote meerderheid gebruikt geen third party apps. De impact zal in 1e instantie wel meevallen.
Echter zijn het juist de dedicated users die zulke toepassingen gebruiken. Juist het wegvallen van deze gebruikers zal op de lange termijn impact gaan hebben.
Natuurlijk blijft de vraag staan hoe veel gebruikers er daadwerkelijk weggaan.
Zoop @nlmarvin16 juni 2023 11:39
Ik denk dat dit helaas tegenvalt. Apollo is populair, sure, maar valt in het niet met het gebruik van de website en eigen app. Ik denk niet dat Reddit het erg gaat merken als die groep wegvalt, en die groep gaat heus ook niet helemaal weg, zullen er genoeg zijn die dan de officiele app (al dan met tegenzin) gaan gebruiken.

Ik ben het niet met Reddit beleid eens, maar ik denk zo maar eens dat ze hier prima mee weg kunnen komen. Als dit effect heeft doordat de goede contents makers en moderators opstappen, dan duurt dat veel langer voordat dit te merken is. Zoiets kost tijd om dood te bloeden (en tegen die tijd hebben ze vast wel hun centjes gevangen met hun beursgang).
joker1977 @nlmarvin16 juni 2023 12:22
Ik denk dat dat best meevalt. Als je kijkt hoeveel mensen écht afstappen van hun favoriete speeltje is dat vaak maar een fractie van de hoeveelheid die dat zegt.

Twitter zou een ware exodus hebben, allemaal naar Mastodon. Paar maanden later is daar nauwelijks nog sprake van, lijkt het.

Facebook? Instagram? WhatsApp ?


Voor de duidelijkheid: Dat zegt niks over jouw specifieke individuele keus, maar de hoeveelheid mensen die echt met hun voeten stemt is vaak relatief klein als puntje bij paaltje komt.
JoannisO @nlmarvin16 juni 2023 12:44
Ik heb afgelopen week, met de blackouts, Apollo een tip gegeven waarna ik de app heb verwijderd. Ik zat elke dag zo verschikkelijk veel op reddit, en ben niet dat van plan zonder Apollo te doen. Dus ik ben 'alvast' aan het afkicken. Ik merkte dat ik onbewust het Apollo icoon zocht de eerste paar dagen, maar nu is dat ook weg.
MornixRS @nlmarvin16 juni 2023 11:52
Dat is wat ik ook hoor van Apollo gebruikers. Ben benieuwd of ze dat waar gaan maken of alsnog overstappen naar een alternatief.
BonzO @nlmarvin16 juni 2023 13:15
ik maakte ook nog gewoon gebruik van de subreddits die het wel deden
Het idee was ook om mensen erop aan te zetten om reddit voor deze dagen niet te gebruiken.
nlmarvin @BonzO16 juni 2023 13:25
Dat was dan ook het minder goed bedachte deel van de actie. Old habits die hard. Zoals ik zei, het is de meest gebruikte app op mijn telefoon, en dan bedoel ik ook echt verreweg. De echte actie komt dan ook pas 1 juli als veel mensen daad bij hun woord voegen door Reddit niet te gebruiken zonder third party app. Ik zal de officiele app niet downloaden. M'n account houd ik wel aan voor als Google me verwijst naar een Reddit als ik ergens naar zoek. Maar actief zal ik het niet meer gaan gebruiken in de browser. Verschrikkelijk slechte ervaring vind ik dat.
Dennism @Referix16 juni 2023 11:26
Ik weet ook niet of het echt effectief is, Ik ben zelf niet de meest actieve reddit gebruiker, maar wel een dagelijkse bezoeker, en voer ook genoeg discussies in diverse subs en help mensen in technische subreddits waar ik kan.

Als ik een beetje het sentiment om mij heen bekijk in mijn omgevingen dan zie ik vooral dat veel mensen een statement prima vinden, maar dat mensen het niet prettig vinden wanneer ze niet meer bij 'hun' content kunnen.

Ik zie daarin ook wel wel een beetje een vergelijking met de boerenprotesten (ik kom uit het oosten, relatief veel boeren hier), veel sympathie voor de boeren hier. Totdat ze de mensen die hun steunden lastig begonnen te vallen met illegale afval dumps op opritten en andere plekken, wegen blokkeren (hier in de regio o.a. in de buurt van ziekenhuizen), mest / stro dumpen e.d. Hierdoor zag ik zeker in mijn omgeving die voorheen 100% pro boer was het respect en sympathie voor de protesterende boeren snel afnemen. Met opmerkingen als, 'laat ze maar protesteren op het Malieveld, maar niet hier door het dumpen van asbest en rubber op de snelweg'.

Bij Reddit is het natuurlijk niet zo extreem, maar ik zie wel, in ieder geval op een aantal subreddits waar ik kom dat een aanzienlijk deel van de bezoekers de blackout als hinderlijk ervaart en dat deze afbreuk doet aan hun sympathie voor de protesten. En dat ze liever zien dat protesten bijvoorbeeld buiten reddit plaatsvinden.
SuperPolum @Dennism16 juni 2023 11:31
Als je alleen mensen steunt wanneer het jou niks kost dan ben je niet meer dan jezelf een schouderklopje geven terwijl je niks doet. Je steunt dan feitelijk niemand. Er zijn uiteraard grenzen zoals geen blokkades e.d. bij ziekenhuizen. Van mij mogen ze alles platgooien, maar het meest effectief is het als ze dat bij de besluitcentra doen.
Loller1 @Referix16 juni 2023 11:35
Gezien hij met deze actie nu probeert alle subs die nog op zwart staan terug online te brengen met "democratie" denk ik toch dat, in tegenstelling tot wat Reddit beweert, deze actie wel degelijk pijn doet voor Reddit.
DMZ @Referix16 juni 2023 11:36
Als de moderator van een relatief kleine subreddit (/r/GOG) heeft de blackout enorm veel effect gehad. Advertisers zijn nu al geirriteerd dat de dicht subreddits niet meer kunnen worden gebruikt voor targeted reclame en raden hun klanten aan om advertenties op pauze te zetten.

Dat de gemiddelde gebruiker er niets van merkt is een bonus, geen probleem, want het gaat niet om die gewone gebruikers.

Maar de geldbron van reddit heeft het wel degelijk opgemerkt, en die willen graag dat dingen anders gaan.
Osiummaster @Referix16 juni 2023 12:42
Dit kan helemaal niet. Wanneer subs niet gemodereerd worden dan worden de moderators vervangen. De enige manier waarop moderators kunnen protesteren zonder hun subreddit kwijt te raken (en er staan honderden anderen in de rij om op een powertrip te gaan met mod status) is om hun sub op zwart te zetten.
Verwijderd @Referix16 juni 2023 11:18
Als ze dat hadden gedaan wil ik wedden dat we exact dezelfde reactie zouden krijgen. "Hadden de mods de sub niet beter op zwart kunnen gooien in plaats van al die bagger toelaten? NU moeten ze het ook weer opruimen, en de zoekgeschiedenis in de sub is ook naar de vaantjes".

Het is wat dat betreft nooit goed, want niet leuk.
Zoop @Verwijderd16 juni 2023 11:40
Als vuinismannen staken wordt de straat ook een zooitje. En grote kans dat ze het zelf mogen opruimen als de staking voorbij is.

Dat is nou eenmaal zo, lijkt me geen reden om niet te staken.
Verwijderd @Referix16 juni 2023 11:53
Een staking werkt ook niet als je vervolgens zegt dat je 48 uur later weer gratis aan het werk gaat. Daarmee zeg je eigenlijk dat de kost van zakendoen een dip in omzet is van 48 uur, wat uiteindelijk een fractie is van de inkomsten. Ruis in de statistieken. Ze hadden gewoon geen publieke tijd moeten communiceren.
YopY
@Verwijderd16 juni 2023 14:53
Nouja er zijn wel genoeg stakingen geweest waarbij het personeel - bijvoorbeeld - gewoon geen kaartjes controleert. Dat heeft de werkgever in de beurs gevoeld.

Maar da's anders dan dit natuurlijk.
Marzman @Referix16 juni 2023 13:20
Ik denk dat het wel geholpen heeft en dat daarom deze aanpassing komt. De CEO hoopt dat reguliere gebruikers de moderator wegstemmen als hun subreddit op zwart staat waarschijnlijk zodat ze er weer in kunnen.
YopY
@Referix16 juni 2023 14:53
Daar zijn binnen reddit ook regels / voorwaarden voor; als je als moderator je werkt niet doet, wordt je door de admins vervangen. Maar je subreddit tijdelijk op private zetten, daar heb je als mod wel de autoriteit voor.
jip_86 16 juni 2023 11:02
Dit klinkt mij niet echt democratisch in de oren, eerder als "lastige" moderators verwijderen die tegen jouw beleid opstaan.
nlmarvin @jip_8616 juni 2023 11:13
Ik snap je comment niet helemaal of jij snapt het artikel niet.
"lastige" moderators verwijderen die tegen jouw beleid opstaan.
Reddit maakt beleid, zij kunnen met de huidige regels al een mod z'n rechten ontnemen (zie laatste alinea van het artikel).
In dit voorstel / idee zouden de subreddit leden juist meer 'macht' krijgen. Dat de leden een mod weg kunnen stemmen is juist democratisch toch? Of zij dan ook een nieuwe mod kunnen verkiezen is me alleen niet duidelijk.
Loller1 @nlmarvin16 juni 2023 11:32
Het probleem is meer de reden waarom dit beleid er nu plots komt.

Reddit hoopt hiermee dat ze leden van geblokkeerde subreddits genoeg in het harnas kunnen jagen om moderatoren te kicken en dan te zeggen "de leden wouden dit" in plaats van "dat deze moderatoren het niet eens zijn met ons vinden we niet fijn en daarom gooien we hun eruit".

Dit hele scenario is eerder Reddit die zijn wil erdoor wilt drukken om protest de mond te snoeren maar te bang is dat te doen en het dan maar zelf "democratie" noemt.
nlmarvin @Loller116 juni 2023 11:38
Maar hoe gaat er dan een poll komen in een geblokkeerde subreddit om de huidige mods weg te krijgen? De enige manier die ik me nu kan voorstellen is dat Reddit zelf de huidige mods wegstuurt en nieuwe aanstelt die de sub weer openen.
Anonyymm @Loller116 juni 2023 12:08
Precies dat laatste. In bijna alle subreddits waar ik in zit is het idee van protest gepost met de vraag of ze ook op zwart moesten. Daar is op gereageerd door de leden. Dus het is, bij die van mij, niet zo geweest dat een moderator de boel zomaar op zwart heeft gezet.
Oon @jip_8616 juni 2023 11:08
Maar dat doen ze nu ook al regelmatig. Default subs zijn gewoon in handen van gebruikers die door Reddit gekozen zijn, en alle subreddits die ze niet leuk vinden (zoals veel NSFW subs) worden gewoon gebanned omdat ze 'unmoderated' zijn.

Dus vreemd dat ze nu ineens een excuus willen
Ludewig @Oon16 juni 2023 13:16
Inderdaad. Ze hebben in het verleden ook subs gesloten zogenaamd vanwege gebrekkige moderatie, terwijl de comments die reden waren voor de sluiting, al binnen een minuut weggemodereerd waren. Dus dan is het wat mij betreft duidelijk dat ze gewoon op zoek waren naar een reden voor een ban.
SuperDre @jip_8616 juni 2023 18:36
Hoe is het niet democratisch als 'iedereen' nu mee kan stemmen het huidige systeem is juist niet democratisch, hele channels 'gesloten' omdat de moderator het niet eens is met de beslissing van het bedrijf waarvan ze zelf gratis gebruik maken, terwijl dat de lezers bv het niet eens zijn met de moderator.
Stetsed 16 juni 2023 11:02
Ik vindt dit een interessant idee maar het probleem dat ik zie voorkomen dan is dat er nog meer polarisatie voorkomt. Progressieve subreddits electeren met de meerderheid zeer progressieve mods en conversatie subreddits electeren zeer conservatie moderators waardoor er meer polarisatie voorkomt. En wat voorkomt dat 4chan bijvoorbeeld een troll campaign doet waarbij ze allemaal mods weg halen.

En ook zie ik het problem opkomen dat het er dan niet meer om gaat of iemand ze job well goed doet maar meer hoe goed ze zijn in eigenlijk politiek.

En als laatste lijkt dit duidelijk gericht op de “black-outs” die nu gebeuren. Ik vind het interessant als ze subs gaan forceren om te openen want het is een gigantisch aantal en om daar allemaal mods voor te vinden die er de tijd en moeite in steken gaat interessant zijn

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 23 juli 2024 11:44]

Horatius @Stetsed16 juni 2023 11:09
Wat er ook kan gebeuren is dat mensen bedenken om gezamelijk gewoon een mod van een andere sub weg te stemmen om die sub over te nemen. Zo kunnen de subs ook zowaar iets met wederzijdse haat doen en krijg je problemen vermoed ik.
k995
@Horatius16 juni 2023 11:16
kan je makkelijk tegengaan door te zeggen je moet X tijd sub zijn van een subreddit voor je kan stemmen
kiang @k99516 juni 2023 12:02
En elk belang heeft dictator spez erbij om dat in te bouwen?

Dit is simpelweg een excuus om heel snel subs over te nemen. Dat kan hij nu al, maar met deze doorzichtige propaganda doet hij dat in naam van "democratie" ipv toe te geven dat hij een hebzuchtige zak is die niet wil luisteren maar de community.
k995
@kiang16 juni 2023 12:25
lol dictator spez, grappig hoe snel sommigen opgewonden en meegenomen met zoiets kunnen worden.

haal eens rustig adem en denk gerust een beetje voor jezelf ;-)
Verwijderd @k99516 juni 2023 13:14
Er zijn signalen dat Spez & co al een aantal mods 'gedemod' hebben omdat ze niet op de eisen van Reddit van het openstellen ingingen van de subs.
k995
@Verwijderd16 juni 2023 14:14
Lijkt me logisch, reddit is immers een bedrijf. Ze kunnen gewoonweg niet zonder zelf beheren van content en dus subs. Meestal grijpen ze rijkelijk te laat in zoals met the_donald
Verwijderd @k99516 juni 2023 15:49
Of juist helemaal niet zoals met subs zoals ShitRedditSays and SubRedditDrama welke vaak de (anti-raid) regels al gebroken hebben maar vriendjes zijn met de admins
k995
@Verwijderd16 juni 2023 15:56
idd reddit treed eigenlijk alleen op als iets buiten reddit in de gewone media geraakt, dan plots gaat alles en snel.
kiang @k99516 juni 2023 16:32
Hij heeft al meermaals gelogen over de huidige situatie (verifieerbaar) en hij heeft ook al meermaals, voor de huidige ophef, comments van mensen die hem tegenspraken aangepast om ze in een kwaad daglicht te stellen.

"Dictator" is inderdaad niet helemaal de juiste term, maar het is wel duidelijk een klein kind met ene kwetsbaar ego dat voor de stomste dingen zn macht misbruikt.
YopY
@k99516 juni 2023 14:55
kan je makkelijk tegengaan door te zeggen je moet X tijd sub zijn van een subreddit voor je kan stemmen
Maar dat is makkelijk genoeg, een jaar is immers zo voorbij. Niemand die kijkt naar de lijst van leden van een subreddit. En accounts worden vrij aangemaakt en bestuurd door bots / bedrijven, en verhandeld aan belanghebbenden.
k995
@YopY16 juni 2023 15:01
Nee want niemand is zo lang met zoiets bezig, reddit raid of zoiets is echt geen jaar in voorbereiding dat zijn spontane zaken.
k995
@Stetsed16 juni 2023 11:17
dat is nu al sommige subs zijn gewoon 100% voor iets en elke afwijking is een ban, vooral conservatieve/extreem rechtse hebben daar last van maar een aantal links ook.
nowaychose @Stetsed16 juni 2023 11:57
r/Apple is open omdat de mods reddits comments interpreteren als "bedreiging"
https://www.reddit.com/r/...le_blackout_what_happened
coyootje @Stetsed18 juni 2023 13:46
Met de hoeveelheid Amerikaanse politiek en polarisatie die je nu al ziet op Reddit kan dit nooit goed gaan, je krijgt dan voortdurend strijd onderling. De API onzin daargelaten kan een besluit als dit democratisch wegstemmen letterlijk je website slopen. Hoe kan het goed gaan als je voortdurend wisselt van moderators en als deze misschien ook nog eens hele verschillende ideeën hebben over wat voor content ze toe willen staan en aan wie ze een hekel hebben? In een heel extreem (hypothetisch) geval zou je bijv. een KKK of white power mod kunnen krijgen op een subreddit voor Black Lives Matter (geen idee of die bestaat maar gewoon als voorbeeld). Hoe kan je dat zien als iets goeds?
Martijntj 16 juni 2023 11:02
Moderators die nu nog meedoen aan het protest rondom het betalingssysteem voor de Reddit-api voor derden, representeren volgens Huffman steeds minder de mening van alle gebruikers.
Sterk verhaal. Betreffende CEO zal zelf ook geen polletje openen om te horen of Reddit-gebruikers hem nog graag de leiding willen laten behouden. Ik gok dat 'ie z'n stoeltje dan snel kwijt is.
n3z @Martijntj16 juni 2023 11:08
Doet met denken aan de poll van Elon Musk die vervolgens werd weggestemd maar toch aanbleef met een smoes.
kiang @Martijntj16 juni 2023 17:05
Spez heeft letterlijk een angry mob gecreëerd op Reddit om zn voorganger weg te praten zodat hij weer CEO kon worden. Dit soort weaponized democracy is zn handelsmerk.
SgtElPotato @Martijntj16 juni 2023 11:12
Nee hoor. Ik ben ook klaar met die moderators die voor mij gaan bepalen of ik een subreddit mag zien of niet. Die hele 3rd party apps zijn niet zo boeiend, dat is 5% of minder van de gebruikers. De mod tools blijven bestaan. Dus er is vrijwel niks aan de hand. Alleen maar omdat een paar machtgeile moderators hun 'macht' willen tonen van achter hun toetsenbord doen ze dit.

En als ze het niet eens zijn met het beleid, zeg je account op en ga je 'kennis' op andere platformen verspreiden. Dat heeft meer nut dan anderen iets ontnemen. Want ondertussen schept 90% van de 'klagers' op dat ze echt weg zullen gaan, maar zijn ze er nog steeds.
Jeroenneman @SgtElPotato16 juni 2023 11:16
Mooi betoog.

Jammer dat jij er in trapt, de onzin van Reddit over third-party apps die jarenlang traffic naar de site hebben geleid, op een ver superieure manier aan de eigen app en website.

Nu opeens zijn die third-party apps de gebeten hond, en kan Reddit binnen dertig dagen 180 graden draaien qua beleid.
SgtElPotato @Jeroenneman16 juni 2023 11:18
Ver superieur? Er zijn genoeg posts op verschillende subreddits waarbij mensen zich afvragen waarom 3rd party apps nodig zijn. De standaard is dikke prima! Nooit problemen mee gehad met posten, reageren etc.
FranzFerdiNaN @SgtElPotato16 juni 2023 11:23
Gezien het aantal moderators dat zegt het werk niet te kunnen doen met de officiële Reddit app zijn third party tools heel hard nodig.
SgtElPotato @FranzFerdiNaN16 juni 2023 11:24
Klopt. En daar ben ik het ook zeker niet mee eens. Maar de tools voor moderators blijven werken en die blijven bestaan, dus dat is helemaal het probleem niet. Het gaat alleen om 3rd party apps die Reddit content serveren.
MadJo80 @SgtElPotato16 juni 2023 11:31
Heel veel moderators gebruikte die third party apps op hun mobiel. De officiele Reddit app had bijvoorbeeld jarenlang geen mod-queue, in tegenstelling tot de meeste third party apps. Zo ontbreken er nog genoeg andere tools in de officiele app (tools die al jarenlang beloofd worden maar nooit geleverd overigens).
Maar als jij aan je trekken komt in die officiele app, dikke prima voor jou. Niet voor die moderators.

Deze onvrede heeft ook te maken met de vele gebroken beloften vanuit het Reddit Admin team en het feit dat ze lopen te liegen over bepaalde ontwikkelaars.

[Reactie gewijzigd door MadJo80 op 23 juli 2024 11:44]

SgtElPotato @MadJo8016 juni 2023 11:33
En heel veel dingen werken in de Apollo app ook niet goed. Die mod-queue is nou niet echt om over naar huis te schrijven, daar zijn betere apps voor..
MadJo80 @SgtElPotato16 juni 2023 11:35
Maar in tegenstelling tot Reddit, reageert Christian wel op bug-reports.
SgtElPotato @MadJo8016 juni 2023 11:38
Geen ervaring mee. Voor de kleine subs gebruik ik zelf altijd de officiele Reddit app voor de mod-queue bijvoorbeeld, werkt meer dan prima. Maar er zijn ook andere apps en tools die hier speciaal voor gemaakt zijn en dus veel beter werken dan een Reddit of Apollo app.
Jeroenneman @SgtElPotato16 juni 2023 11:26
Ik zou even op de Play Store kijken waarom een app als RIF een 4.7 krijg, en de betaalde versie zelfs 4.8, en waarom de officiële Reddit app slechts 3.7 ster krijgt.

Als ik dat allemaal hier moet typen, dan ben ik morgen nog bezig.
SgtElPotato @Jeroenneman16 juni 2023 11:28
Maar op de AppStore heeft de app een 4.7 (50k beoordelingen)..
Verwijderd @SgtElPotato16 juni 2023 11:19
Die hele 3rd party apps zijn niet zo boeiend, dat is 5% of minder van de gebruikers.
Heb je daar een citaat van?
SgtElPotato @Verwijderd16 juni 2023 11:20
Nee, maar er zijn genoeg posts op Reddit te vinden waarbij dat redelijk onderbouwd wordt met downloads van 3rd party apps in de Play Store bijvoorbeeld. Dus het is zeker deels een aanname.
Tintel
@SgtElPotato16 juni 2023 13:48
Alleen maar omdat een paar machtgeile moderators hun 'macht' willen tonen
Ik vraag me echt af hoe je die conclusie kan trekken? Het gaat toch om meer dan een paar? En daarbij lees je toch wat de CEO wil? En waar heb je de moderators plannen horen maken?
Het motief van de CEO is duidelijk (meer geld en/of beursgang) - wat is dan het motief van de moderators? Hun macht tonen? Om wat te bereiken? Stond hun positie op de tocht dan?
SuperDre @Martijntj16 juni 2023 18:38
Alleen hij is degene van wie het bedrijf is, en op dit moment is het nog steeds een prive bedrijf.
Videopac 16 juni 2023 11:27
Ik zal er wel te oud voor zijn maar ik vind Reddit maar matig handig in het gebruik.
BadRespawn @Videopac16 juni 2023 13:18
Dat is eerder een teken dat je niet oud genoeg bent.
GeroldM @BadRespawn16 juni 2023 17:26
Ben het wel met @Videopac eens, vind de web-interface van Reddit in de browser op mijn desktop ook maar matig. Heb mijn account er een paar dagen geleden opgegeven. Een behoorlijke tijd terug aardig wat karma opgebouwd, maar ach, veel meer dan een cijfer op een website is het niet.

Matige interface, lang niet zoveel nuttige informatie op te zien als sommigen hier beweren. Tenminste niet voor mijn doen en laten.

Gecombineerd met de huidige penismeting tussen de huidige CEO en de onbetaalde mods, nah. Reddit heeft zijn tijd wel gehad. Het zit nu in elk geval bij mijn setje websites, welke ik compleet negeer. Ben er helemaal klaar mee.
BadRespawn @GeroldM16 juni 2023 19:24
Ben het wel met @Videopac eens, vind de web-interface van Reddit in de browser op mijn desktop ook maar matig.
Ik ben het er ook niet mee oneens - althans als we het hebben over old.reddit. Maar het is zo primitief als rond de eeuwwisseling gebruikelijk was. Daaraan niet gewend zijn is denk ik eerder een kwestie van jong zijn dan te oud zijn.
StefanJanssen 16 juni 2023 11:33
Kunnen we dit ook gebruiken om Steve Huffman weg te stemmen?
WhatsappHack
@StefanJanssen16 juni 2023 11:44
Nee nee, het is democracy applicable to thee - not to me. ;) Stemmen over de CEO is uitgesloten, enkel het plebs moet verantwoording afleggen; niet de koning. (Gezien zijn woordkeuze ziet hij zichzelf serieus zo.) Het hele interview is trouwens echt bizar, hoe iemand zo'n realiteitsdefect kan hebben is mij een raadsel. Hij lijkt even te vergeten dat moderators en content generators niet betaald worden, hehe. Maar goed, dat die man het spoor compleet bijster is was al even duidelijk.

Overigens ook een mooie dat het voting systeem door Reddit uitgebaat wordt, moet je echt in handen laten van een CEO die er om bekend staat reacties die hem niet aanstaan dusdanig te wijzigen dat er komt te staan wat hij wel wil dat er staat en bekend staat om de smaad, laster en leugens die hij bewust verspreidt over indie-developers. :+

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 11:44]

Elaborate8455 16 juni 2023 11:03
Ik zou ook wel een democratisch systeem willen voor het management van Reddit, en dan met specifiek de CEO..
logix147 @Elaborate845516 juni 2023 11:22
In theorie is dat er al:Verwijder Reddit;

Als IEDEREEN dat zou doen, dan moet het schip wel draaien.
Echter doet niet iedereen dat dus gebeurd er toch wel wat de consument niet zegt te willen.

Extreem voorbeeld: stel de F1 wordt 100% op stroom gereden, nu heb ik niets met F1 op moment, maar iedereen zou stoppen met kijken, adverteerders hebben dan 0 afzet, die lopen massaal weg, dan denk ik dat er weinig elektrisch gereden wordt als sponsoring/ad rev opdroogt als een zoutmeer.

Consumenten hebben echt massa aan power maar omdat we niet “samenhorigheid” kunnen uitdragen trekt de leverancier toch wel de jas over ons heen.

Extreem voorbeeld 2: Koop maar eens een jaar geen nieuwe iPhone omdat je de prijs te duur vind en roep dit zo hard mogelijk tegen al je Apple Buddies dit ook niet te doen.

Nul iPhone 15 verkocht weet ik zeker dat die binnen een maand weer op een acceptabele prijs komt.

Echter heb je weer het probleem: er zijn mensen die het toch wel doen;reden onbelangrijk; dus heeft Apple 0 belang het beleid aan te passen.

Massa is macht, alleen massa (bege)leiden is lastig en ik durf te stellen onmogelijk anno 2023 - je doet het nooit goed namelijk.

Reddit mag prima geld verdienen, maar zo?
BadRespawn @logix14716 juni 2023 13:08
In theorie is dat er al:Verwijder Reddit;

Als IEDEREEN dat zou doen, dan moet het schip wel draaien.
Echter doet niet iedereen dat dus gebeurd er toch wel wat de consument niet zegt te willen.
...
Consumenten hebben echt massa aan power maar omdat we niet “samenhorigheid” kunnen uitdragen trekt de leverancier toch wel de jas over ons heen.
Dus in praktijk is er niet al een democratisch systeem mbt management van bedrijven, daarom zou het beter zijn als dat er wel zou zijn.

En feite is er mbt bedrijven het oude Romeinse democratische systeem waarbij alleen rijke mensen stemrecht hebben.
SuperDre @Elaborate845516 juni 2023 18:41
Maar het is een prive bedrijf, niets houdt je tegen om je eigen 'reddit' te beginnen als je het niet eens bent met de beslissingen die het bedrijf zelf maakt. De moderators van die channels maken gratis gebruik van het platform.
Isegrimm 16 juni 2023 11:03
Hij heeft wel een punt in dat het een meer democratisch systeem moet zijn omtrent wie moderator mag zijn, maar het is wel opvallend dat hij dat voorstel op een moment doet dat die moderators niet doen wat hij wil :)
SuperDre @Isegrimm16 juni 2023 18:43
Maar er zijn ook een hoop gebruikers die het niet eens zijn met waarom de moderator nog steeds het channel heeft gesloten, met grootste reden waarschijnlijk ook nog omdat de moderator de betreffende app die nu stopt gebruikte.

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