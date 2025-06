We zetten een aantal alternatieven voor Reddit op een rij. Sinds de api-protesten van de afgelopen tijd is er meer interesse in platforms die de populaire site kunnen vervangen, maar een echt grote concurrent is er niet. De bestaande concurrenten missen vaak gebruikers, functionaliteit of gebruiksvriendelijkheid. Daarom hebben we gezocht naar de alternatieven die het dichtst bij Reddit in de buurt komen en kijken we hoe ze het op die vlakken doen.

Wat is Reddit en wat is ermee aan de hand?

Reddit omschreef zichzelf een paar jaar terug als ‘de voorpagina van het internet’. Het is een soort forum waarbij de te volgen subfora, of subreddits, door de gebruikers zelf uit te kiezen zijn. Posts van iedere subreddit waarop je geabonneerd bent, verschijnen op je persoonlijke voorpagina. Hun rangschikking is op basis van ouderdom en de hoeveelheid upvotes die de posts krijgen. Een soortgelijke sortering is van toepassing op reacties onder posts. De sortering van je voorpagina is ook aan te passen naar bijvoorbeeld ‘nieuwste’ of ‘beste van het afgelopen jaar’ en je kunt direct naar een subreddit navigeren om alleen de posts daarop te bekijken.

De site is ontzettend populair. Er zijn subreddits te vinden voor vrijwel alles wat je kunt bedenken en de site heeft vele miljoenen gebruikers. Deze populariteit versterkt zichzelf natuurlijk ook; meer gebruikers betekent meer posts en reacties, wat weer meer leesvoer betekent, wat meer gebruikers aantrekt. Op die manier is Reddit uitgegroeid tot hét de facto forum van het internet. De manieren om Reddit te gebruiken, zijn via de desktopsite, via de Old-variant daarvan en via de mobiele app.

De site heeft weleens een betere reputatie gehad. Het bedrijf voert wijzigingen door die ingrijpend zijn voor zowel de gebruikers van het platform als de moderators, die onbetaald werk doen. De laatste tijd is een vocale groep gebruikers erg ontevreden met Reddit en ze hebben dat geuit in protestacties. Ze verzetten zich tegen diverse wijzigingen. Een prominente daarvan is dat Reddit nu geld vraagt voor het gebruik van zijn api. De thirdpartyapps, applicaties waarmee je Reddit kunt lezen en erop posten, worden daar ook door getroffen. Velen vonden die apps zeer fijn in het gebruik, fijner dan de officiële Reddit-app, maar de api-tarieven zijn voor de appmakers onbetaalbaar en de maatregel is te kort van tevoren bekendgemaakt voor de developers om er wat op te verzinnen. Vermoedelijk voert Reddit dergelijke wijzigingen door omdat het later dit jaar een beursgang wil maken en hogere inkomsten de aandelenkoers opdrijven. Die verhoogde inkomsten komen van de groep gebruikers die nu gedwongen migreren van hun favoriete thirdpartyapp naar de officiële Reddit-app, waarin advertenties getoond worden.

Dit is in een notendop waarom bepaalde Reddit-gebruikers niet blij zijn met het platform. Er zijn nog meer redenen, waarvan sommige al heel lang spelen, en op sommige fronten heeft Reddit ook concessies gedaan. Desalniettemin zijn er gebruikers die hebben besloten om het platform te verlaten of die op zoek zijn naar een nieuw, soortgelijk platform.

Een kanttekening voordat we verder van wal steken: Discord hebben we niet meegenomen in dit overzichtje. Dat platform heeft wel een enorme userbase en dat is natuurlijk een aanzienlijk voordeel voor een online gemeenschap. Waardoor Discord wat ons betreft afvalt, is het gebrek aan indexering van de forum- en chatkanalen bij zoekmachines. Daardoor kan het algemene publiek geen baat hebben bij de kennis die daar gedeeld wordt. Die baat wordt beperkt tot de deelnemers en Discord-gebruikers die de moeite nemen om binnen Discord te zoeken naar forumtopics, wat een veel complexer proces is dan simpelweg even ‘je zoekopdracht + reddit’ in Google tikken.