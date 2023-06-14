Reddit-ceo: op zwart gaan van subreddits heeft tot nu toe geen impact op omzet

De API heeft altijd een FUP gehad, je kon er altijd voor betalen voor commercieel gebruik. Kosten waren niet gepubliceerd omdat het onderhandeld werd adhv de waarde voor beide partijen. Had een bedrijf zoals Apollo met hun miljoenen aan inkomsten dat gedaan, hadden ze een contract met een vast bedrag en als klant een beetje inspraak op enige veranderingen.
Maar dat is het dus, de dev van Apollo heeft altijd goed contact gehad met reddit, hun geholpen met suggesties over zaken als bugs en hoe de API efficiënter kon. Als reddit eerder wou dat deze dev betaalde voor de API toegang hadden ze dat jaren geleden al kunnen doen. Ook was die dev ongelovelijk positief en welwillend
toen reddit met het nieuws kwam dat reddit geld ging vragen voor de API. Reddit beloofde destijds vanalles over hoe redelijk de prijs zou zijn, en dat ze graag in gesprek met hem gingen. Uiteindelijk eindigde dat in een idiote prijsstelling (erg dicht bij die van twitter), het zwartmaken van de dev van apollo door de CEO met leugens en valse insinuaties, en het compleet negeren van elke vorm van communicatie die de dev probeerde met reddit.
Je zegt trouwens dat apollo miljoenen aan inkomsten heeft/had. Dat slaat nergens op, er waren ongeveer 50.000 betaalde gebruikers, die elk ongeveer 10 dollar betaalden per jaar, daar gaat nog een flink percentage af aan appstore fees. Een realistische omzet is dus 500.000 dollar per jaar.
En de vergelijking met Imgur slaat kant noch wal, afhankelijk van wat je van Imgur wilt is Reddit 4x duurder of 2x goedkoper adhv gepubliceerde API kosten. Publiceer maar eens tegen AWS S3 als je over kosten wilt spreken. Imgur publiceert relatief weinig content tov Reddit waar iedereen met een toetsenbord content produceert.
Waarom kan imgur dan wel een voor beide partijen acceptabele prijs afspreken? Het feit dat hij een contract heeft met imgur (en zijn reacties op het nieuws van reddit over de API) laat zien dat de dev geen enkel probleem had om reddit te betalen voor API toegang. En hij stond ook open om hier met reddit over te praten. Echter vertikt reddit het nu nog om uberhaupt nog met deze dev te communiceren na de bullshit aantijgingen die de CEO van reddit maakte jegens de dev van apollo
.
Zelfs al laat je de vergelijking met imgur buiten wegen, de prijs die reddit vraagt is alsnog ruim 20 keer hoger is dan de meest genereuze schatting van wat een gemiddelde gebruiker reddit oplevert. Hoe kan je dat verantwoorden als een redelijke prijs? Dat kan je niet.
De klacht van Apollo is dat hij dus een contract met Imgur heeft afgesloten waar hij 10x minder betaalt dan de algemene klant (waarschijnlijk vanwege volume) omdat Imgur geld vroeg voor de API maar er nooit gedacht heeft dat een persoonlijke API key maar voor persoonlijk gebruik was bedoeld en nooit gedacht om een contract af te sluiten met Reddit.
Nee, de klacht is dat hem eerst werd een ding werd beloofd (een redelijke, realistische prijs), en de dev vervolgens slechts 30 dagen van te voren hoort dat reddit veel meer gaat vragen. Hoe kan reddit van deze dev verwachten dat hij ineens elke maand 4x van zijn jaaromzet kan overmaken aan reddit? Reddit wist hoeveel deze dev gebruikte, reddit wist hoeveel ze voor de API gingen vragen, en alsnog werd hij maandenlang aan het lijntje gehouden met valse beloftes. Kijk voor de lol eens de eerste post van deze dev over de API veranderingen, ik heb hem eerder al gelinkt in mijn reactie. Uiteindelijk was hij naief om te denken dat een miljarden bedrijf van reddit ook maar 1 fuck geeft om de partners waar ze al jaren mee samenwerken.
Een ander punt is trouwens dat veel third party devs met suggesties en ideëen kwamen om ervoor te zorgen dat reddit zijn inkomsten krijgt en dat third party apps gewoon doorkonden. Zoals het serveren van reddit ads via de API, het restricten van de API tot enkel mensen met een reddit abonnement, en meer. Echter is het duidelijk dat het bestuur van reddit al zijn beslissing heeft gemaakt, en niet open staat voor andere oplossingen die beter zijn voor de gebruikers. Het enige wat voor reddit telt is een paar extra cent per gebruiker verdienen voor de beursgang, over de rug van hun gebruikers en hun partners.
[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 13:27]