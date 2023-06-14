Reddit-ceo: op zwart gaan van subreddits heeft tot nu toe geen impact op omzet

Het op zwart gaan van duizenden subreddits in protest tegen de nieuwe prijzen voor gebruik van de api heeft tot nu toe geen impact op de omzet. Dat zegt de ceo van Reddit in een memo aan medewerkers.

Ceo Steve Huffman zegt tegen medewerkers te geloven dat de storm zal gaan liggen. "Dit maakt veel lawaai. Weet dat onze teams ermee bezig zijn en net als alle andere problemen op Reddit zal ook dit weer voorbijgaan. Het belangrijkste dat we nu kunnen doen, is gefocust blijven, ons aanpassen aan uitdagingen en vooruit blijven gaan. We moeten absoluut de veranderingen die we zeiden, gaan doorvoeren. De enige oplossing voor de lange termijn is het verbeteren van ons product."

Momenteel zijn nog rond 7600 subreddits op zwart in protest tegen de geplande aanpassingen aan de api. De meest gebruikte daarvan zijn r/funny, r/aww/, r/gaming, r/music en r/todayilearned. Reddit wil geld zien voor het gebruik van zijn api, terwijl die tot nu toe gratis was. Enkele populaire thirdpartyclients, zoals Apollo, Reddit Is Fun en Sync, hebben inmiddels aangegeven te stoppen. De ontwikkelaars berekenen de kosten voor de api op twintig miljoen dollar per jaar. De meeste ontwikkelaars zeggen daarom geen probleem te zien in het geld betalen voor de api, maar in de hoogte van het bedrag. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de ophef die momenteel op het platform speelt.