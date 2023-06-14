Reddit-ceo: op zwart gaan van subreddits heeft tot nu toe geen impact op omzet

Het op zwart gaan van duizenden subreddits in protest tegen de nieuwe prijzen voor gebruik van de api heeft tot nu toe geen impact op de omzet. Dat zegt de ceo van Reddit in een memo aan medewerkers.

Ceo Steve Huffman zegt tegen medewerkers te geloven dat de storm zal gaan liggen. "Dit maakt veel lawaai. Weet dat onze teams ermee bezig zijn en net als alle andere problemen op Reddit zal ook dit weer voorbijgaan. Het belangrijkste dat we nu kunnen doen, is gefocust blijven, ons aanpassen aan uitdagingen en vooruit blijven gaan. We moeten absoluut de veranderingen die we zeiden, gaan doorvoeren. De enige oplossing voor de lange termijn is het verbeteren van ons product."

Momenteel zijn nog rond 7600 subreddits op zwart in protest tegen de geplande aanpassingen aan de api. De meest gebruikte daarvan zijn r/funny, r/aww/, r/gaming, r/music en r/todayilearned. Reddit wil geld zien voor het gebruik van zijn api, terwijl die tot nu toe gratis was. Enkele populaire thirdpartyclients, zoals Apollo, Reddit Is Fun en Sync, hebben inmiddels aangegeven te stoppen. De ontwikkelaars berekenen de kosten voor de api op twintig miljoen dollar per jaar. De meeste ontwikkelaars zeggen daarom geen probleem te zien in het geld betalen voor de api, maar in de hoogte van het bedrag. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de ophef die momenteel op het platform speelt.

Subways

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-06-2023 07:06
305 • submitter: systech2

14-06-2023 • 07:06

305

Submitter: systech2

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Reacties (305)

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HandheldGaming 14 juni 2023 07:16
Het komt wel over als een middelvinger naar gebruikers. Reddit maakt hier wel duidelijk dat ze geen flikker geven om hun gebruikers en enkel naar hun omzet kijken. Wat gezien de opdracht die ze hebben helemaal correct is.

Reddit moet hun investeerders laten zien dat ze hun centjes waard zijn.

De gebruikers zijn enkel data koeien Kortom insemineren die handel, kalfjes laten werpen. Hun kindjes afnemen en melken tot ze dood neervallen, of ze het fijn vinden of niet. Maar bovenal niet belonen, niet eens als waardevol behandelen.

[Reactie gewijzigd door HandheldGaming op 22 juli 2024 13:27]

TijsZonderH Nieuwscoördinator
@HandheldGaming14 juni 2023 08:02
Dat ze niks geven om hun meest vocale gebruikers, bedoel je dan wel. Als de omzet gelijk blijft, zou je kunnen concluderen dat een groot deel een zwijgende minderheid is die niet zoveel geeft om de beschikbaarheid van thirdpartyclients. Of het goed is om die vocale gebruikers te negeren weet ik niet, maar dat is wel hoe het is.
YopY
@TijsZonderH14 juni 2023 09:44
De 1% rule; 90% van de bezoekers consumeren, 9% zijn contributors / commenters waarvan een deel een mening heeft over 3rd party clients en APIs, en 1% zijn de creators die het platform interessant maken.
LOTG @YopY14 juni 2023 11:00
Maar die 90% die niets inbrengt heeft ook een stuk minder te consumeren.

Je verliest een groot deel van je content productie die juist het gros van je gebruikers trekt.

Ik ben in elk geval de reden om Reddit te bezoeken kwijt want de subreddits die ik bezocht staan op zwart. Een grote bake aan kennis is gewoon weg nu, dat was mijn reden voor Reddit ook vooral omdat Google een waardeloze zoekmachine aan het worden is als je niet specifiek aangeeft waar hij moet zoeken.

Zeg je reddit dan vind hij gewoon je zoek query meestal meteen in plaats van pagina's aan hits die een of meer worden niet bevatten en niet zijn wat je zoekt.
Zoop @LOTG14 juni 2023 11:59
Precies, dus op korte termijn zal er niet veel gebeuren. Die 90% verdwijnt niet zomaar ineens natuurlijk. Maar als die 1% en 9% wel beginnen te verdwijnen, zal die 90% dat ongetwijfeld ook gaan merken. Dus nu kunnen ze wel zeggen dat ze het niet merken aan de omzet. Zoiets kost tijd om dood te bloeden en dat zal heus gebeuren hoor, maar vast na beursgang als ze al een hoop centjes hebben kunnen vangen, oid. En dan gaan de aandeelhouders mekkeren over teleurstellende resultaten en vanaf daar is het bergafwaarts met het platform.

Hoe dan ook, een waardeloze uitspraak van deze man. Mag duidelijk zijn waar hun prioriteiten liggen.
Indoubt @Zoop14 juni 2023 14:31
Hangt ervan af waar die 90% voor komt.

Als je komt voor een subreddit die nu op zwart staat heb je ook geen reden meer om naar reddit te gaan natuurlijk.

Geen idee van de verhoudingen trouwens maar ik kan me voorstellen dat een redelijk deel van die 90% die consumeert komt voor een specifieke subreddit over een specifiek onderwerp.
Hydranet @Indoubt14 juni 2023 16:06
Dat is reden waarom ik Reddit zit omdat je daar kan lezen(en mee doen) met verschillende onderwerpen, volgens mij(ik ben de komende ook nergens ingelogd op Reddit) staan bijna al de sub-reddits waar ik lid van met nu op zwart. Als dat zou blijft heb ik ook weinig reden om bij Reddit blijf en het alternatief klinkt alleen ook niet echt beter. Want dat is weer terug naar Google zoek opdrachten met een sleutel word en het word "forum" of "lemmy" of erachter en het lijkt mij dat alles dan weer moeilijker te vinden is, ik vond het altijd wel fijn dat Reddit een centrale plek was waar je zoveel verschillende onderwerpen kon vinden.
Enai @LOTG14 juni 2023 14:24
Een grote bake aan kennis is gewoon weg nu, dat was mijn reden voor Reddit ook
Die kennis zit nu in ChatGPT.
LOTG @Enai14 juni 2023 15:30
Dat weet ik nog zo net niet. Self hosted bijvoorbeeld met suggesties voor bepaalde zaken of aankondigingen met daar onder dan meningen en tips voor setup. Of issues bij het inrichten.

Of zoeken op een error, of een specifieke situatie.

Sowieso, ChatGPT loopt gigantisch achter. Reddit was altijd actueel. En dan hebben we nog de hallicunaties. Op Reddit werd een oplossing vaak door de menigte al op correctheid beoordeeld, bij ChatGPT krijg je nu een eenzijdig antwoord.
telenut @LOTG14 juni 2023 12:21
Ik denk dat chatGPT ook reddit gebruikte als bron voor info.
Zoek je dus specifieke zaken kan je het ook gewoon nog altijd aan ChatGPT vragen.

Verder snijden de groepen die op zwart gaan vooral in hun eigen vel. Als ik iets heel specifiek zoek of wil vragen en die subreddit is nu zwart, dan ga ik daar niet (meer) naartoe en zoek ik wel een andere groep die niet mee doet aan dit protest.
Jimmy_ @telenut14 juni 2023 14:50
Verder snijden de groepen die op zwart gaan vooral in hun eigen vel. Als ik iets heel specifiek zoek of wil vragen en die subreddit is nu zwart, dan ga ik daar niet (meer) naartoe en zoek ik wel een andere groep die niet mee doet aan dit protest.
De subreddit zelf 'verdient' vrijwel niks met jouw bezoek. De mensen die daar modereren en content plaatsen hebben er zelf niet veel profijt van, tenzij je zelf ook veel informatie deelt.
telenut @Jimmy_14 juni 2023 16:36
ik "verdien" ook niks aan alle groepen waar ik in zit op reddit of facebook. Behalve het verkrijgen van info, die voor mij wel veel waard kan zijn... En dan doe ik ook graag iets terug voor de community.
Dit op zwart gaan heeft totaal niks te maken met de inhoud van die subreddits maar er wel gevolgen voor.

Voelt beetje als staken en iedereen toegang tot uw winkel of bedrijf ontzeggen. Je maakt er u niet populair mee. En straft vooral de verkeerde af.
Patriot @TijsZonderH14 juni 2023 08:21
Maar een groot deel van de reguliere content bestaat ook niet. Eigenlijk zeggen ze dat al die subreddits er überhaupt niet toe doen, dat zou ik ook bijzonder vinden.

Het is in die zin geen normale boycot. Het gaat niet alleen om de consumptiekant, maar ook om de productiekant. Het is een beetje alsof de AH geboycot wordt door klanten en leveranciers en ze dan na 1 dag met een persbericht komen dat er geen noemenswaardig omzetverlies is.

Dat geloof ik best, maar na 1 dag zijn bij nagenoeg niemand de kattenbakkorrels op. Dat komt met de tijd, lijkt mij.

Maar goed, misschien ben ik te optimistisch over de impact die deze protesten (kunnen) hebben. Ik vraag me vooral af of deze "interne" memo niet vooral bedoeld is om de protesten te ontmoedigen.
youridv1 @Patriot14 juni 2023 08:40
Ik vind het ook best bijzonder dat ze geen omzet verlies draaien. Mijn hele feed is zwart. Ik kom echt niet op reddit momenteel want er is gewoon niks te beleven. De algoritmes achter r/all en r/popular schotelen mij alleen maar obscure flut subs voor.
Ludewig @youridv114 juni 2023 09:28
Gezien de leugens die Spez tot nu toe heeft vertelt is het ook maar de vraag of dit wel waar is, of dat het gewoon pure bluf is. Ik neig naar het laatste.
NielsFL @Ludewig14 juni 2023 10:51
Ik geloof het wel. Bij mij staat r/laravel en r/parenting op zwart, maar de rest werkt nog gewoon.
EnigmA-X @NielsFL14 juni 2023 15:27
N=1. Er zijn toch echt wel een paar van de grootste subreddits op zwart gegaan.

Bijvoorbeeld:
r/funny (49 million subscribers)
r/gaming (37 million)
r/aww (34 million)
r/todayilearned (31 million)
r/Pics (30 million)
r/Videos (26 million)
r/Music (23 million)
r/food (23 million)
r/Art (22 million)
r/gadgets (21 million)
r/sports (20 million)

Bron: https://www.aljazeera.com...s-going-dark-for-48-hours
Kees BOFH @youridv114 juni 2023 11:26
Meer dan genoeg mensen die uit automatisme de app openen en wat scrollen. Dat ze nu iets minder content zien valt wellicht helemaal niet zoveel op, ik merk er zelf weinig van tenzij ik naar specifieke onderwerpen ga en/of zoek (vanuit google).

Bovendien zal het wegvallen van 3rd party apps die niets aan de omzet bijdragen ook niet een daling in de omzet veroorzaken, dus dat is wel een redelijk open deur ;) Sterker nog, het kan zelfs goed zijn voor de omzet als ze het serverpark achter de api kunnen afschalen.

En als laatste is het op zwart gaan van subredits iets wat je op de langere termijn merkt, maar de kans is ook groot dat gebruikers een nieuwe subredit populair maken waardoor de content er weer is en er voor de gemiddelde bezoeker helemaal niets meer anders is.

[Reactie gewijzigd door Kees op 22 juli 2024 13:27]

youridv1 @Kees14 juni 2023 11:44
Meer dan genoeg mensen die uit automatisme de app openen en wat scrollen. Dat ze nu iets minder content zien valt wellicht helemaal niet zoveel op, ik merk er zelf weinig van tenzij ik naar specifieke onderwerpen ga en/of zoek (vanuit google).
Ik merk het zelf wel moet ik zeggen. Ik doe het ook uit automatisme maar ik sluit hem ook weer snel af. Niet uit principe maar zodra ik 4-5 compleet oninteressante posts achter elkaar heb gezien heb ik geen zin meer om te scrollen.
Bovendien zal het wegvallen van 3rd party apps die niets aan de omzet bijdragen ook niet een daling in de omzet veroorzaken, dus dat is wel een redelijk open deur ;) Sterker nog, het kan zelfs goed zijn voor de omzet als ze het serverpark achter de api kunnen afschalen.
Dit is zonder meer waar, maar reddits eigen schuld. Ze hadden zelf ad support kunnen maken voor de API en het kunnen afdwingen aan client apps, maar dat hebben ze niet gedaan. Reddit heeft geluk dat de gemiddelde gebruiker blijkbaar niet zo veeleisend is qua UI/UX. De website zuigt, de app zuigt en de API is dus niet compleet. Gelukkig zijn 99% van de UX fijnproevers content met old.reddit
En als laatste is het op zwart gaan van subredits iets wat je op de langere termijn merkt, maar de kans is ook groot dat gebruikers een nieuwe subredit populair maken waardoor de content er weer is en er voor de gemiddelde bezoeker helemaal niets meer anders is.
Kan ik me iets bij voorstellen ja. Het populair maken van een nieuwe sub nog best lastig moet ik zeggen. Erg weinig jonge subs komen erg ver tenzij het onderwerp specifiek en populair is, zoals een bekende serie of game met veel active users. Natuurlijk nu de uitgelezen kans omdat alle gelockte subs een gat in de markt hebben gecreërerd.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:27]

Zoop @youridv114 juni 2023 12:03
En, zoals deze appbouwers aangeven, ze hebben geen probleem met betalen. Veel van die app's genereren tenslotte hun eigen omzet. Maar er is wel een probleem met de hoogte van de kosten.

Er zijn echt tal van andere oplossingen te verzinnen waar Reddit financieel beter van wordt zonder de hele community zo keihard te naaien.
Dragon_Lee @youridv114 juni 2023 14:43
Wat met dit bericht een beetje vergeten wordt is dat de 3rd party apps premium versies hebben die geen advertenties tonen ...
En reddit haalt de inkomsten uit de advertenties...
Alle users die nu dus hun favoriete reddits op zwart zien staan en/of tijdelijk reddit niet meer gebruiken brachten naar verhouding geen inkomsten voor reddit ... En die worden nu dus ook niet gemist.

Op het moment dat op 30 juni ineens alle 3rd party apps ophouden te bestaan zal reddit ineens andere cijfers zien, sowieso een flinke volle hand users zal niet terugkeren. Een andere groep zal de gratis reddit app gaan gebruiken met extra advertentie inkomsten voor reddit zelf.

En op termijn zal de nsfw content achter een abbo gaan, ivm de plannen voor aantonen meerderjarig.

Hoe dan ook, reddit is nog steeds vrij zeker van zichzelf dat het de 3rd party apps niet nodig heeft (qua inkomsten)

Het is eigenlijk wachten tot de users de huidige reddit app dermate zat zijn dat ze echt verkassen naar een concurrent.
youridv1 @Dragon_Lee14 juni 2023 14:51
Wat met dit bericht een beetje vergeten wordt is dat de 3rd party apps premium versies hebben die geen advertenties tonen ...
En reddit haalt de inkomsten uit de advertenties...
Omdat er geen advertentie support in de API zit. Mensen vergeten dat niet, het is onmogelijk en niet de schuld van de clients.
Ook de gratis versies van 3rd party clients tonen geen ads, want er zijn geen ads in de API. Als reddit ads wil in 3rd party clients, moeten ze dat wel eerst mogelijk maken.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:27]

Dragon_Lee @youridv115 juni 2023 00:06
Dat bedoel ik ook, daarom haalt reddit op dit moment haar schouders op...
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Dragon_Lee14 juni 2023 21:54
Alle users die nu dus hun favoriete reddits op zwart zien staan en/of tijdelijk reddit niet meer gebruiken brachten naar verhouding geen inkomsten voor reddit ... En die worden nu dus ook niet gemist.
Dit klopt natuurlijk niet helemaal gezien diverse users Reddit via verschillende apps en de website zelf gebruiken.
Dragon_Lee @Bor15 juni 2023 00:12
Ik bedoelde iedereen die de 3rd party apps gebruiken.
Idd de webusers en anderen die vallen nu ook weg.

Zo even als snelle gedachte vraag ik me af wat het percentage users zal zijn tussen de 3rd party apps en diegenen die de official reddit app gebruiken, afgezien van de webusers, die hebben "nog" old reddit.com wat uiteindelijk ook weg moet.
Voor mijn gevoel gebruikt een overgroot deel de 3rd party apps maar ik kan het mis hebben.
sdziscool @Patriot14 juni 2023 11:08
Nou, als je niet op de site gaat voor nieuws dan heeft reddit meer dan genoeg content om jarenlang iedere dag iets nieuw ouds op te leveren wat mensen nog steeds vermaakt. Ja nieuwe user content altijd leuk en heel belangrijk voor on topic grappen etc maar daar heb je maar 100 toegewijde man/vrouw voor nodig.
Zoop @sdziscool14 juni 2023 12:06
Als oude content in nu gelockte subreddits zitten, kan je daar evengoed niet meer bij hoor.

Sure, er staat nog genoeg op, maar veel grote subreddits, met actieve moderatie dus toch wel een wat bovengemiddelde kwaliteit zijn grotendeels op zwart. Hoe goed is Reddit nog als het meer en meer op een Facebook feed gaat lijken omdat al het goede spul weg is?

Daar gaat tijd over heen voordat men dat merkt.

Tumblr ging soortgelijks met de ban van porno. Meerendeel van de bezoekers kwamen daar niet eens voor, maar op het moment dat je een groot genoege groep tegen de schenen trapt heeft dat zeker wel invloed. Wat is er nu nog over van Tumblr? Zelfde gaat met Reddit gebeuren, niet binnen 1 dag, maar gebeuren zal het zeker.
Patriot @sdziscool14 juni 2023 12:07
Een groot deel van de subreddits is helemaal offline gehaald. Ook oude content is daar helemaal niet meer zichtbaar, links daarnaar in zoekmachines leiden gewoon tot een melding dat de subreddit een private community is (je kunt trouwens hier makkelijk zien wat er gebeurt, de groene subreddits zijn private communities geworden, op de blauwe kan alleen niet meer worden gepost).
Ja nieuwe user content altijd leuk en heel belangrijk voor on topic grappen etc maar daar heb je maar 100 toegewijde man/vrouw voor nodig.
Dat heeft toch niets te maken met de huidige situatie? Dat is pure speculatie over een eventuele situatie ná de protesten waarbij je wat.. de creators hebt weggeschopt ofzo? De reden dat er nu niets nieuws wordt gepost op de subreddits waar dat is uitgeschakeld is niet omdat er geen creators meer zijn, dus waarom zou je in deze context speculeren over wat ze dan zouden moeten doen?
Nimja @Patriot14 juni 2023 08:56
Ik vind het persoonlijk dom dat ze dit persbericht hebben gedaan. Want "dit heeft geen impact" maakt het volgens mij alleen maar logischer dat die subreddits doorgaan met zwart staan.
Asthaparhim @Nimja14 juni 2023 10:59
Leuk, maar sinds wanneer is een memo naar medewerkers een persbericht?
Polderviking @Asthaparhim14 juni 2023 11:47
Die interne memo's rond controversiele onderwerpen lekken natuurlijk altijd uit en dat weten ze...
Pietervs @Patriot14 juni 2023 12:38
Dit dus! Ik reageer dus ook niet meer in Reddits. Lees nog wel, blokkeer nog steeds de pr0n-accounts die zich als "volger" bij mij aanmelden (en vraag Reddit om contact met ze op te nemen :+ ) maar verder niks.

Ik denk dat als dit nog een weekje duurt, dit verhaaltje van de CEO hard onderuit gehaald zal worden.
BryanD @Pietervs14 juni 2023 16:16
Je kunt de "follow" functie uit zetten ;) pro tipje. https://www.reddit.com/settings/profile
Pietervs @BryanD15 juni 2023 12:29
Dank, was bekend. Maar heel soms is het toch handig :)
Darkstriker @Patriot14 juni 2023 22:23
Ze kunnen er natuurlijk ook gewoon om liegen he?

Die CEO heeft een leger aan analysten tot zijn beschikking en er zal zeker wel eentje te vinden zijn die de cijfers even zo bijdraait dat het lijkt alsof er geen omzetverlies is.

Als je slim kijkt naar je data kun je altijd wel elke conclusie ondersteunen. Maar of het de waarheid is nog altijd een tweede.
Dorstlesser @TijsZonderH14 juni 2023 10:57
Ik vraag me af of het helemaal waar is dat de huidige acties geen effect hebben op de omzet. Als hij wat anders zou zeggen, zou dat de actievoerders aanmoedigen, en dat moet hij natuurlijk voorkomen.
Limbeckx @TijsZonderH14 juni 2023 11:23
Dat is natuurlijk wat de CEO je wil doen geloven. There are no tanks in bagdad... Daar komt deze bewering vandaan.

Wat het effect is van dit gedrag van Reddit is nog niet helemaal meetbaar denk ik.
phizzie @Limbeckx14 juni 2023 13:57
Inderdaad - het gaat er alleen maar om:
- Er wordt aangegeven dat een tijdje geen content creatie duidelijk 'geen impact heeft' op de waardecreatie
- Er is een bericht in de pers dat later aangehaald kan worden voor 'zoals we al aangaven' rondom de IPO plannen
Al met al is het verstandigste, als je het met de ontwikkelaars van 3e partij apps eens bent: niet inloggen. Zelf de app verwijderd. Eens kijken wanneer het gemis relevant wordt?
Polderviking @TijsZonderH14 juni 2023 11:41
Ga je er wel van uit dat dat geen bluf is.
Deze gozer heeft al vaker bewezen omstreden tactieken niet te ontlopen, en hij heeft er alle belang bij dingen te roepen die actievoerders ontmoedigen.

Ik geloof er geen jota van dat al die subreddits waar ze nu geen ad-inkomsten uit krijgen niet op hun inkomsten slaan.
Bijna alles waar je via Google op doorklikt is onbereikbaar, ik liep daar bij aanvang van de actie vrijwel direct tegenaan. Volgens mij zit hij gewoon de waarheid te verbuigen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:27]

army @TijsZonderH14 juni 2023 12:56
Vocale gebruikers negeren in het begin van je startup is meestal geen goed idee, maar zover als Reddit is wil je ze eigenlijk lozen. Ze kosten vaak meer dan ze opleveren. Als je de IPO in het achterhoofd houdt moet Reddit nu hard op kosten gaan letten want ze worden gewoon afgestraft als ze verlies blijven draaien en ze hebben alleen nog maar beperkte funding en een extra funding round doen de IPO te behalen is eigenlijk een doodsteek voor de IPO.

Third-party apps zijn leuk, maar leveren amper inkomsten op en dragen niet bij aan de branding. Aangezien je ook geen advertenties via een third-party app kan doen moeten de kosten volledig via de API worden bekostigd. Daar komt bij dat OpenAI duidelijk heeft gemaakt wat de prijs van gespreksdata is en of Reddit verdient daar zelf een gedeelte van de kosten mee terug aangezien ads niet een betrouwbare inkomstenbron zijn. Ook zal een gedeelte van de hogere prijs zijn om misbruikdetectie te doen op posts via third-party apps.

Voeg daar ook aan toe dat overal de kosten omhoog gaan door inflatie, maar ook de kapitaal wat wordt teruggevraagd. Veel van dit soort diensten draaien al jaren op alleen investment geld en hebben geen verdienmodel wat werkt. Ik verwacht wel dat de prijs van de API-calls voor oa Reddit en Twitter gaan zakken of ook andere voorwaarden gaan krijgen, maar daar moet eerst wat rust voor terugkeren.

Sinds begin Corona zijn veel bedrijven en diensten begonnen om de kosten van hun landschap door te rekenen en soms ook hun verdienmodel daar op aan te passen. Er zullen dus nog wat diensten stoppen of geld gaan rekenen of een subscription gaan invoeren. De tijd van investeerders die alles financieren in de hoop van die grote klapper zit er voorlopig even niet in. Dat gaan we terug zien en begint nu ook het dagelijks leven te raken.

Persoonlijk verwacht ik een kleine dip in de omzet van Reddit in Q2/Q3, maar daarbij ook een betere verhouding van kosten en inkomsten waarmee ze op een gezond verdienmodel komen. Het is jammer voor de third-party apps, maar ik verwacht ook dat het een einde van een tijdperk is. Of je moet zoiets doen zoals Timerly en Toggl als business model.
cPT.cAPSLOCK @TijsZonderH14 juni 2023 14:29
Belangrijke sidenote is dat de impact op de omzet ook sterk afhangt van hoe die opgebouwd is.

Inkomst uit reddit premium zal hierdoor bijvoorbeeld niet op de korte termijn veranderen. Maar als de protesten doorgaan, en populaire subreddits blijven langdurig uit de lucht, zullen mensen hun abonnement wel stop zetten.
Benjamin- @TijsZonderH14 juni 2023 17:31
Of het ze boeit of niet, punt blijft dat wanneer je de hardcore groep kwijt raakt, dat de zwijgende minderheid, steeds minder waarde in het platform ziet.

Reddit is volledig community driven, zonder creators zijn ze niets.

Verder wilt reddit de beurs op gaan, die raakt ze snoeihard, niet alleen zorgt die voor minder vertrouwen in het bedrijf, maar het zou me niets verbazen als heel wat redditors, straks reddit op de beurs gaan shorten.

Zij hebben dikke problemen als dit doorgaat, en dan kunnen ze een mooi verhaal doen voor de komende beursgang, alsof er weinig aan de hand is, maar dat laat alleen maar zien hoe diep de problemen zijn.

Ik weet wel, dat wanneer reddit de beurs opgaat, dat ik de popcorn er bij pak.
coolmos @HandheldGaming14 juni 2023 08:22
Ik denk dat er een stuk jaloezie meespeelt. De 3PA (third party apps) als Apollo en RIF maken winst, en Reddit niet.

Helaas heeft de Reddit board of directors gekozen voor de scorched earth methode en de prijs zo idioot hoog gelegd dat er maar een conclusie mogelijk is: 3PA moet verdwijnen. En Steve -die toch al niet lekker lag- mag de boodschap brengen.

Ik maak me geen illusies. Reddit gaat dit gewoon overleven. Er zijn genoeg idioten die gratis willen modereren, ze hebben genoeg critical mass om de gebruikers mee te nemen en die honderdduizend gebruikers die nu verdwijnen zijn een druppel op de gloeiende plaat.

Ik ben na 17 jaar Reddit overgestapt op Tildes. En dat benadert het oude Reddit wel heel sterk. Geen megasubs als funny en aww, en dus ook geen gebruikers daarvan. Een moderatiesysteem dat simpel is: "Gedraag je". Ik heb mijn nieuwe thuis.
DeeD2k2 @coolmos14 juni 2023 09:04
Ik denk dat er een stuk jaloezie meespeelt. De 3PA (third party apps) als Apollo en RIF maken winst, en Reddit niet.
Dat is niet zo gek toch? Reddit heeft kosten aan ontwikkelen en aan infrastructuur/storage. Bij de apps is dat laatste minimaal omdat ze gratis alle data uit een api kunnen trekken zodra het nodig is. Met alleen ontwikkeltijd en een app die gekost wordt in andermans apps store en draait op andermans hardware, is het makkelijk(er) winst maken.

Daarom snap ik Reddit wel dat ze iets voor gebruik van de api willen hebben. Helemaal omdat het ook impact heeft op hun inkomsten uit advertenties. Dit model is niet houdbaar voor een bedrijf.

Wat ze in mijn ogen anders hadden moeten doen, is de communicatie. Doe dit samen met ontwikkelaars in plaats van tegen. Desnoods door ze te kopen. En wees duidelijk en eerlijk. Dan kunnen de gebruikers en ontwikkelaars een bron van input zijn voor je verdere ontwikkeling. Nu zien ze hoeveel invloed de ontwikkelaars op de gebruikers hebben en hebben ze tegen zich in plaats van met zich…

Wat ik overigens mis, zijn statistieken over het gebruik van Reddit. Hoeveel van alle bezoekers gebruiken third party apps? Hoeveel van de mods? Is dit een probleem voor een kleine hard schreeuwende groep of voor bijna iedereen?

En voor de ontwikkelaars: dit is toch het risico als je je business model baseert op iets dat je gratis krijgt van een commercieel bedrijf? Je krijgt waar je voor betaald…
NielsFL @DeeD2k214 juni 2023 10:44
Wat ze in mijn ogen anders hadden moeten doen, is de communicatie. Doe dit samen met ontwikkelaars in plaats van tegen.
Dat lijkt me vanuit Reddit bezien een gevaarlijke keuze. Developers voelen dan toch nattigheid en zullen - al dan niet stilletjes - aan alternatieven werken.

Dan hadden sub-reddits deze week niet "op zwart gegaan". In plaats daarvan werd je dan naar een alternatief verwezen welke ook nog eens naadloos in je bestaande third-party Reddit app werkt.

Hetzelfde geld voor een goedkopere API. Developers zeggen daarmee akkoord te zijn gegaan. Maar onder aan de streept lekt er dan toch geld weg. Geld dat ze terug kunnen halen door een alternatief te bieden.

Nee, hoe jammer ik het ook vind, het uitdelen van een genadeklap zoals Reddit nu doet is voor hen de veiligste optie.
Kaastosti @NielsFL14 juni 2023 11:16
Dat zijn best wat aannames die je daar doet. Je stampt als ontwikkelaar van een 3rd party app niet ineens een Reddit alternatief uit de grond. Niet in een maand, ook niet in drie maanden. Dat is een heel andere wereld. In plaats van samen die community groot en levendig houden, wil men gewoon zo snel mogelijk op papier zoveel mogelijk waard lijken voor de beursgang.

Zoals ik 'm begrijp heeft niemand iets tegen betalen voor een API. Dat Reddit het niet tof vindt dat LLM's helemaal gratis de site scrapen en dat aan banden wil leggen, snapt ook iedereen. Dat de API in de huidige vorm geen reclames doorgeeft (tenminste, dat heb ik gelezen), en je dus als app ontwikkelaar ook geen inkomsten voor Reddit zou kunnen genereren zelfs al zou je willen, is een tekortkoming van Reddit zelf.

Een maand van tevoren die API wijziging aankondigen tegen belachelijke tarieven is gewoon een dikke middelvinger. Duidelijk doel, die apps moeten weg, alle cashflow moet richting Reddit... moderators en gebruikers kunnen de boom in.
pim @Kaastosti14 juni 2023 13:28
Het is een illusie dat het een community is, daar is het veels te groot voor.
Ze hebben 400 miljoen gebruikers per maand.
Kaastosti @pim14 juni 2023 13:58
Daar heb je gelijk in, al voelen sommige (kleinere) subreddits wel als communities. Misschien past 'platform' beter, dat is inderdaad enorm. Dan nog zou je als Reddit staat moeten zijn om wederom samen met de belangrijkste spelers iets prachtigs neer te zetten. Maar dat kost moeite. En kennelijk heeft Reddit met een beursgang in het achterhoofd een andere invulling van 'belangrijk'.
Xander2 @NielsFL14 juni 2023 14:05

[...]
Dat lijkt me vanuit Reddit bezien een gevaarlijke keuze. Developers voelen dan toch nattigheid en zullen - al dan niet stilletjes - aan alternatieven werken.
Het probleem (en de reden voor de memo) is waarschijnlijk dat deze keuze controversieel is onder het personeel en niet iedereen erachter staat.

Met deze memo geef je dan aan dat er niks aan de hand is en naar personeel niet wordt geluisterd.

Sterker nog, een hoeveelheid personeel zal zich totaal niet serieus genomen voelen omdat ze niet alleen daar werken maar ook een community-pet hebben en dus zeer betrokken en geinvesteerd zijn in de community en product.

Die laatste ben je nu kwijt. Erg handig.
coolmos @DeeD2k214 juni 2023 09:14
Helemaal mee eens, maar de teerling is geworpen. Reddit heeft gezegd hoe het moet gaan werken, en de gebruikers hebben nu een keuze te maken.

Uiteindelijk maken alle getallen over gebruikers en winstmodellen en verdeling van gelden ook niks uit. Reddit als bedrijf is eigenaar, en dus hebben zij het voor het zeggen. Als gebruiker kun je alleen de keuze aan de gebruikerskant maken; blijven of weggaan.

Een ding is zeker: 'change is inevitable'. Het is denk ik wel goed om (gedwongen) eens te verhuizen en de neus ergens anders te steken. Als je blijft zitten waar je zit kom je nooit ergens.

Ik ben ook niet van plan om Steve rentfree in mijn hoofd te laten wonen. Hij gedraagt zich als een hork, dan moet ik maar eens ander gezelschap kiezen.
FONfanatic @coolmos14 juni 2023 10:50
De ontwikkelaars hadden in het verleden kunnen voorstellen hun inbreng op de kapitaalbalans in te brengen, en er een virtuele prijsplakker (zgn. complementair kapitaal) aan toe te kennen. Dan had men kunnen gaan beseffen dat men kapitaalneutraal Reddit gezamenlijk in eigendom had kunnen gaan nemen, wat arbeiderszelfbestuur impliceert in de leer van anarchosyndicalisten.

In plaats daarvan ging men zich als 'free rider' opstellen, en gingen third party apps de winst opstrijken.

Maar ja, men is tegenwoordig geïndoctrineerd met kapitalistisch ondernemersdenken. Ik ben bezig met interen op mijn afschrijvingen, zowel mijn technische als economische levensduur zit erop, en consuminderen is een feest na zoveel jaar omzet voor anderen genereren. Van Drees trekken, heette dat volgens mijn grootouders, die nog mee hadden gemaakt dat liberale ministers sociale wetgeving invoerden. Omdat ze zagen dat een goed onderhouden factor arbeid mee voor winst zou zorgen.
coolmos @FONfanatic14 juni 2023 12:30
Ook wel bekend als 'ownership'.

Je bent verantwoordelijk voor wat je hebt en doet. Als je hier op Tweakers reageert ben je een stukje van Tweakers, en dus medeverantwoordelijk voor het eindproduct. Hetzelfde geldt voor Reddit, voor de buurt waar je woont, de sociale interacties die je aangaat.

Of je daar een financiele waarde op moet plakken vraag ik me af. Ik heb niet het idee dat veel producten beter worden door er geldelijke waarde aan te hangen.
Timoo.vanEsch @DeeD2k214 juni 2023 11:10
Wat ik niet goed begrijp in deze hele discussie:

1. Reddit kwam pas met dit verhaal, toen bleek dat AI bots hun site aan het scrapen waren
2. Vervolgens komen ze met een maatregel die 3rd party apps de nek om draait
3. Vrijwel nergens in die hele discussie zie ik oorzaak = gevolg terugkeren; AI bots mogen de volle mep betalen (die hebben toch geen dagelijkse toegang nodig), 3rd party apps krijgen een "vriendenprijsje".

Dat had mij logisch geleken. Nu staat iedereen op de achterste poten, omdat de 3rd party apps het leven zuur wordt gemaakt, terwijl de oorzaak ligt bij AI bots.
capronicus @Timoo.vanEsch14 juni 2023 12:44
Meer nog, met of zonder API kunnen ze toch nog gewoon scrapen. Dat los je hiermee gewoonweg niet op.
Patriot @DeeD2k214 juni 2023 12:30
En voor de ontwikkelaars: dit is toch het risico als je je business model baseert op iets dat je gratis krijgt van een commercieel bedrijf? Je krijgt waar je voor betaald…
Ja, en dus? Ik snap dit soort impliciete "gewoon slikken en je bek houden"-opmerkingen niet. De discussie gaat niet over of Reddit zoveel geld mag vragen (in juridische zin) , maar of het enigszins fair te noemen is dat Reddit bijna 10 keer meer geld wil zien voor een gemiddelde gebruiker via een third party app dan ze voor die gebruiker zouden hebben ontvangen via hun eigen site/app.

[Reactie gewijzigd door Patriot op 22 juli 2024 13:27]

DeeD2k2 @Patriot14 juni 2023 17:13
Dit is niet wat ik ermee bedoel. Als ondernemer kan je altijd in gesprek gaan met je leveranciers. En als dat niet met goed fatsoen lukt, kan je altijd proberen pressie te gebruiken.

Echter, een gratis dienst als basis voor heel je businessmodel gebruiken is een groot risico. De business case is natuurlijk makkelijk, maar je mitigerende maatregelen zijn extra belangrijk. Iedere cent omhoog is een extreme verhoging t.o.v. €0,00.
Ik ken de gebruikersvoorwaarden niet om de gratis api key van Reddit te krijgen, ik wil alleen zeggen dat je in veel gevallen krijgt waarvoor je betaald…
(…maar of het enigszins fair te noemen is dat Reddit bijna 10 keer meer geld wil zien voor een gemiddelde gebruiker via een third party app dan ze voor die gebruiker zouden hebben ontvangen via hun eigen site/app.
Dit vind ik wel een interessante uitspraak. Heb je daar een bron van? Sowieso ben ik wel geïnteresseerd in statistieken over de kosten en gebruik/kanalen van Reddit. Dat zou het voor mij wel in perspectief plaatsen.

[Reactie gewijzigd door DeeD2k2 op 22 juli 2024 13:27]

Patriot @DeeD2k214 juni 2023 20:06
Less than 2 years ago they said they crossed $100M in quarterly revenue for the first time ever, if we assume despite the economic downturn that they've managed to do that every single quarter now, and for your best quarter, you've doubled it to $200M. Let's also be generous and go far, far above industry estimates and say you made another $50M in Reddit Premium subscriptions. That's $550M in revenue per year, let's say an even $600M. In 2019, they said they hit 430 million monthly active users, and to also be generous, let's say they haven't added a single active user since then (if we do revenue-per-user calculations, the more users, the less revenue each user would contribute). So at generous estimates of $600M and 430M monthly active users, that's $1.40 per user per year, or $0.12 monthly. These own numbers they've given are also seemingly inline with industry estimates as well.
Een directe quote uit deze post van de developer van Apollo (een 3rd party Reddit-app voor Apple-apparaten).

Ik heb om zelf nog een slag om de arm te nemen gerekend met het dubbele van die back of a napkin-berekening, en dan kom je dus per maand uit op $ 0,24. Dat is nog steeds minder dan 1/10e van het gemiddelde bedrag wat Apollo aan Reddit zou moeten betalen volgens de aan hem gemelde tarieven.
sigmundfreund @coolmos14 juni 2023 08:33
Interessant dat Tildes, maar invite-only zo te zien helaas.
coolmos @sigmundfreund14 juni 2023 08:44
En dat is een bewuste keuze. Ook de niet ingelogde gebruikers zien alles; als de threads en de stijl van reageren je aanspreken is een invite eenvoudig te krijgen. Een mailtje naar invites@tildes.net en een paar dagen later heb je toegang.
Proliges @coolmos14 juni 2023 09:03
En dat is te veel gedoe om veel mensen daadwerkelijk te laten overstappen. Drempels opwerpen helpt doorgaans niet bij het verkrijgen van een substantiele userbase.
coolmos @Proliges14 juni 2023 09:06
En waarom zouden ze een substantiele userbase willen? Als je stuurt op kwaliteit ipv kwantiteit werkt een grote influx van gebruikers alleen maar tegen je.
nlmarvin @coolmos14 juni 2023 09:36
Wat is dan het nut van een invite? Van tevoren weet je niet wie/wat je binnen haalt toch? Dus hoe stuur je op die manier op kwaliteit?
coolmos @nlmarvin14 juni 2023 09:45
Klopt, maar je stuurt daarmee wel op hoeveelheid gebruikers en dus op het kunnen behappen van de influx.
Pepperoni @nlmarvin14 juni 2023 10:19
Spam bots en accountability. Als ik spam bots loop te inviten en die ook allemaal spam bots inviten kun je die hele tak er zo afknippen omdat het intern bewaard wordt.

En ze willen de snelheid waarmee nieuwe gebruikers binnenkomen reguleren. Ik vind het ook apart maar het is hun goed recht, en het werkt wel want het is een fijne plek voor discussie. Maar wat minder voor memes etc. Daar zijn weer andere alternatieven voor.
T_elic @coolmos14 juni 2023 09:33
Omdat de kracht van Reddit is dat door de enorme userbase er ook echt voor iedere niche wel een zeer actieve sub is waar je met vragen of wat dan ook terecht kan. Reddit is de plek waar ik altijd mijn meest obscure PC vragen al beantwoord zie in draadjes van 3 jaar terug, of waar als ik met een nieuwe hobby start direct een sub kan vinden met alle info of waar ik hulp kan krijgen. Hoe kleiner de userbase, hoe kleiner de kans dat jouw hobby of interesse gebied er ook bij zit.
coolmos @T_elic14 juni 2023 09:44
Als je verwacht dat Tildes een soort Reddit clone wil zijn heb je gelijk, maar dat willen ze niet.

Reddit heeft een -terechte- reputatie opgebouwd dat er voor elke niche wel een antwoord te vinden is op elke vraag. En dan zou je verwachten dat ze wel blijven bestaan, maar ik denk dat er een groter gevaar voor Reddit dreigt dan de huidige blackout. Al hun data wordt gescraped door Google, Amazon, AI bots. Uiteindelijk beland al hun kennis in ChatGPT en andere AI. Dan is Reddit een behoorlijk stuk waarde kwijt.

Er vinden al onderhandelingen plaats tussen Google/Amazon en Reddit. Ik vermoed dat een deel zal gaan over het gebruik van hun data, en de vergoeding daarvoor
T_elic @coolmos14 juni 2023 10:47
Ja het is idd net wat je als platform wil bereiken. als je als Tildes het prima vind om een kleinere groep mensen te bedienen is de opzet voor het doel natuurlijk goed. De hele discussie over concurrentie voor reddit komt ook eigenlijk pas sinds een week of 2 echt op gang natuurlijk.

Betreffende je AI argument, een AI bot, hoe goed ook, zal natuurlijk nooit de community feel van reddit over nemen. Prima dat je straks bij chatGPT aan kan kloppen over wat de beste end game Diablo 4 build is of wat de beste dag is om je calathea water te geven, de discussies die daaromheen ontstaan en die reddit voor veel mensen zo speciaal maakt zullen er niet zijn.

1 voorbeeld, er zijn legio sites waar je voetbal transfer nieuws kan volgen, maar toch zijn de transfer topics op /r/soccer vaak discussies met honderden of duizenden reacties, gewoon omdat mensen het fijn vinden om met anderen te praten over dingen.
Immanent Ike @T_elic14 juni 2023 10:57
Precies, en AI kan ook niet inspringen op de laatste ontwikkelingen en strategieën in games/sporten. Alleen als er al uitgebreid over gesproken is heeft het waarde.
2green @Proliges14 juni 2023 09:12
Mogelijk willen ze juist rustig opbouwen. Om bijvoorbeeld een kritieke massa met een bepaalde communicatie stijl te krijgen, het geheel schaalbaar maken, kosten voor de servers laag houden, etc?

Er zijn veel grote bekende systemen op deze manier gestart, waaronder Gmail van Google.
Cambionn @sigmundfreund14 juni 2023 12:24
Andere optie is Lemmy. Dat is de "Fediverse-versie" van Reddit. Gezien iedereen server kan aanmaken is het ook mogelijk om snel erop te komen (en meeste grote servers kom je ook zo op).

User base is natuurlijk ook niet zo groot als Reddit (hoewel wel een erg grote influx is nu) maar ook hier is het een quality over quantity dingetje. Komen wel rap tempo meer communities (vergelijkbaar met subreddits) bij waardoor het aantal niches ook snel vermeerderd.
Guus... @coolmos14 juni 2023 09:55
Heel vreemd om dit jaloezie te noemen. De third party apps zijn letterlijk afhankelijk van het product van Reddit om die winst te kunnen maken. Dat reddit dit op de slechtste manier aanpakt is duidelijk maar het is logisch dat ze willen verdienen aan hun product.
Sinester @Guus...14 juni 2023 10:09
Als jij 20 mil per jaar gaat vragen aan een bedrijf dat hooguit 250k per jaar maakt.. dan is dat toch gewoon een tactiek om die partij de nek om te draaien?

Dus je kan redeneren dat Reddit jaloers is dat een andere toko geld maakt aan hun, en in plaats daar iets redelijks van te maken zodat beide partijen winst kunnen maken, killen ze gewoon de andere partij met een bedrag dat nooit betaald kan worden
Alxndr @Sinester14 juni 2023 10:43
Ze willen naar de beurs.... Zo simpel is het. En het is hun product, ze kunnen een mogen vragen wat ze willen.

Hiermee plaatsen ze zich in gewoon in het rijtje grote, asociale bedrijven als Apple, Google, Facebook, Amazon... Alles voor de lock-in en het geld.
Guus... @Sinester14 juni 2023 11:11
Hoe kan je jaloers zijn op de winstgevendheid van Apollo dat zonder de API van Reddit niet eens kan bestaan dus niet winstgevend is zonder Reddit. Je kan jaloers zijn op de mooie functionaliteiten die Apollo heeft ontwikkeld maar de winstgevendheid is zo afhankelijk van Reddit dat Reddit daar niet jaloers op kan zijn.
Als jij 20 mil per jaar gaat vragen aan een bedrijf dat hooguit 250k per jaar maakt.. dan is dat toch gewoon een tactiek om die partij de nek om te draaien?
Zoals ik al zei:
Dat reddit dit op de slechtste manier aanpakt is duidelijk maar het is logisch dat ze willen verdienen aan hun product.
Ludewig @Guus...14 juni 2023 10:55
Heel vreemd om dit jaloezie te noemen. De third party apps zijn letterlijk afhankelijk van het product van Reddit om die winst te kunnen maken.
Reddit heeft ook een eigen app, die API calls doet die niet beschikbaar zijn voor third party apps, maar desondanks veel slechter is. Dus Reddit had de third party apps ook gewoon kunnen wegconcurreren door zelf een betere app te maken (of door Apollo of een andere third party app te kopen).

Daarnaast was niemand tegen het vragen van een redelijk bedrag, waardoor ze meer winst zouden maken per gebruiker van die apps, dan wanneer die mensen Reddit bezoeken.

Dat ze geen van de redelijke opties kozen, maar besloten om iets dat succesvoller is dan wat ze zelf maken, kapot te maken, is juist een goed voorbeeld van jaloezie.

Overigens heeft Spez in het verleden de fout gemaakt om Reddit veel te vroeg en te goedkoop te verkopen, waardoor hij 'slechts' een paar miljoen heeft verdiend ipv de miljarden die veel van zijn collega's van succesvolle bedrijven hebben verdiend. Dus goede kans dat hij inderdaad jaloers is en hoopt dit enigszins recht te kunnen zetten door Reddit naar de beurs te brengen.
Guus... @Ludewig14 juni 2023 11:06
Wat fundamenteel niet klopt is dat Apollo op zich zelf winstgevend is. Dat is Apollo niet, alleen bij de gratie van Reddit. Reddit kan jaloers zijn dat Apollo een betere app heeft gemaakt maar niet op het feit dat het winstgevend is, omdat het dat niet is zonder Reddit.

Als je de rest van mijn reactie had ook in de quote had laten zien is het hele verhaal over het redelijke bedrag erg onzinnig van je want ik geef al aan dat ik het niet met de aanpak van Reddit eens ben...
khamikaze99 @coolmos14 juni 2023 09:30
Het is geen jaloezie. Dit is een gehaaide tactiek. Zorg ervoor dat anderen afhankelijk zijn van jou en niet makkelijk hun diensten elders aan kunnen bieden. Verander de voorwaarden dusdanig dat ze niet anders kunnen dan failliet gaan. Laatste stap laat zich raden, neem ze voor een fractie van hun waarde over en bespaar een hoop geld door het niet zelf te hoeven ontwikkelen. Dit is hoe alle grote jongens het doen.
coolmos @khamikaze9914 juni 2023 09:36
De beste third party app voor Reddit was ooit Alien Blue. Die is door Reddit overgekocht en de officiele Reddit app geworden.

Ik weet niet of je de officiele app gebruikt hebt, maar ik word er niet vrolijk van. Net als Facebook wordt er niet gestuurd op gebruiksgemak maar op andere vage belangen,

Het heeft dus voor Reddit geen zin om Apollo of RIF te kopen. Die gebruikers gaan niet mee, en het gebruiksgemak willen ze niet aanbieden. Het brengt geen geld op.
robertlinke @khamikaze9914 juni 2023 09:53
tja, dan moet je er ook niet raar van op kijken als die anderen de keuze voor een ander platform maken.
FONfanatic @khamikaze9914 juni 2023 10:55
Die 'anderen' zijn naïevelingen die wakker hadden moeten worden toen de World Offline ging, de internetzeepbel knapte. Iets zegt me dat de meesten van hen toen nog gefabriceerd moesten worden, en opgroeiden met de gedachte dat er onbegrensde economische groei zou bestaan.
MoonRaven @coolmos14 juni 2023 09:55
Hmm ook Tildes heeft al wat controverse. Een ban daar is een ban niet van de groep, maar van heel het platform.
Alxndr @MoonRaven14 juni 2023 10:52
Dit illustreert voor mij precies het probleem met gratis platforms, je bent afhankelijk van vrijwilligers die hun voldoening uit iets anders halen dan geld.

Sommigen doen dat voor de eer/lol, anderen de kick van de macht. En macht corrumpeert nu eenmaal.

De enige oplossing in mijn ogen is professionals inhuren, en dus inkomen genereren om die professionals te betalen. Maar we weten allemaal hoe bereid mensen zijn om dat te doen, in de vorm van abo's dan wel reclame kijken..
YopY
@coolmos14 juni 2023 09:41
Steve / de CEO is inderdaad de "fall guy"; ik ben niet helemaal overtuigd dat het zijn idee of keuze was. Goed mogelijk dat hij eruit gejorist wordt voor de IPO. Een paar jaar geleden gebeurde dat ook met Ellen Pao, die werd aangesteld om vervolgens de zondebok te zijn voor een aantal wijzigingen die echt wel nodig waren, maar niet zonder slag of stoot (dat ging vnl om het verwijderen van haat-subreddits). Impopulaire beslissing voor een vocale minderheid, maar die konden wel een enorme protestactie opzetten tegen die ene persoon.

Ondertussen blijven de eigenaren buiten schot.
snaggyheadshot @coolmos14 juni 2023 10:12
Ik denk dat er een stuk jaloezie meespeelt. De 3PA (third party apps) als Apollo en RIF maken winst, en Reddit niet.
Ik weet niet of jaloezie het juiste woord is, maar los van de morele bezwaren: als andere bedrijven d.m.v. jouw data winst maken en jij verdient er geen cent op, dan doe je gewoon iets fout. Reddit is een commercieel bedrijf. Hoeveel meer geld verdient Reddit door die andere apps. Met andere woorden: hoeveel geld zouden ze minder verdienen als die 3rd party apps niet bestonden.

Blijkbaar komt die rekensom laag genoeg uit om geld te gaan vragen voor API-gebruik. Vanuit commercieel oogpunt heb ik er best begrip voor. Het is gewoon een rot verdienmodel dat dat hele platform bestaat uit vrijwilligers die uren werk investeren en er niets voor terugkrijgen terwijl het een commercieel platform is.
FONfanatic @snaggyheadshot14 juni 2023 10:59
Het is gewoon een rot verdienmodel dat dat hele platform bestaat uit vrijwilligers die uren werk investeren en er niets voor terugkrijgen terwijl het een commercieel platform is.
Dat lieten ze zichzelf aanleunen: echte nuttige idioten laten zichzelf uitbuiten, en voelen zich daar goed bij. Maar wie slecht voor zichzelf zorgt, komt op een gegeven moment zichzelf tegen.
TomPlant0 @coolmos14 juni 2023 10:20
Ze hadden ook gewoon een tool kunnen aanbieden dat de API gratis bleef en dat je via de API verplicht advertenties serveert vanuit Reddit zodat ze winst maken. Dan kan een app als Appolo nog een eigen bijdrage vragen voor de werking om rond te komen. Dit is in mijn ogen de beste oplossing.
magnifor @coolmos14 juni 2023 10:52
Nou de gebruikers tonen idd geen ruggengraat, diverse subs die gisteren nog op zwart waren zijn alweer bereikbaar. Ik denk dan houd het lekker op zwart om je punt te maken. Nu is het weer typisch even stoer doen even je momentje pakken en daarna weer door. Net als dat iedereen naar Telegram overstapte of naar Mastodon. Leuk voor een paar dagen maar onder de streep blijft praktisch iedereen op WA of Twitter. Zo gaat het nu ook reddit, veel bubububububu. Zogenaamd op zwart gaan en dan 3 dagen later weer je sub openen. Tja, zo kom je geen stap verder.

Tegenwoordig gebruik ik Reddit merendeels voor mijn hobbies, politiek gekleurde zaken brand ik mijn vingers niet meer aan nadat ik in /r/TheNetherlands ben geband destijds door te stellen dat je immuunsysteem sterker wordt door Corona of onder een tweede account zei dat vrouwen niet kunnen voetballen en daarom weinig mensen naar kijken.
alex3305 @coolmos14 juni 2023 11:55
Ik ben na 17 jaar Reddit overgestapt op Tildes. En dat benadert het oude Reddit wel heel sterk. Geen megasubs als funny en aww, en dus ook geen gebruikers daarvan. Een moderatiesysteem dat simpel is: "Gedraag je". Ik heb mijn nieuwe thuis.
Tildes zag ik gisteren ook langskomen vanuit Hacker News. Zag er erg leuk uit. Veel simplistischer, maar toch wat mij betreft afgewerkter dan Kbin of Lemmy. Alleen wel invite only :-( en nog geen echte tildes waarin ik mij direct interesseer (bijv. Home Assistant of videos).

Dat vind/vond ik ook de kracht van Reddit. Daar was mijn feed een combinatie van interesses, serieuze, maar ook grappige onderwerpen.
k995
@coolmos14 juni 2023 08:48
klinklare onzin niks met jaloezie te maken, wat maakt reddit nu wat kleine apps uit
DanielsWrath @k99514 juni 2023 08:54
Apollo verdient anders prima aan reddit. De apollo dev gaf aan dat hij 250k aan subscriptions voor appollo terug gaat geven aan gebruikers van de app omdat de app niet meer werkt vanaf juli. De afgelopen jaren hebben third party apps gratis de API van reddit kunnen gebruiken, waardoor reddit moet betalen. Daarnaast vervliegt op die manier ook de advertentie opbrengsten van reddit.

Laten betalen voor api gebruik door grote spelers is niet raar. Wat wel heel raar is zijn de bedragen die reddit hier voor vraagt. Dit is gewoon een verbod op externe clients verpakt in een eikelig corporate jasje.
Timoo.vanEsch @DanielsWrath14 juni 2023 12:09
Ik lees net dat Apollo $1,49 p/m of $12,99 p/j vraagt voor Apollo.
Stel dat die 250k de helft is van zijn jaaromzet, dan heb je het over iets van 40k subscribers met een jaarabonnement. Ik las ergens dat er 50k subscribers zijn. Dus dan komt er nog 15k per maand bij aan monthly subscribers. Daarnaast las ik, dat de gemiddelde gebruiker 347 calls p/d doet en er 7 miljard calls per maand zijn. Dat betekent iets van 20 miljoen gebruikers.

Nu wordt er van hem gevraagd om 20 miljoen p/j op te hoesten, op een omzet van 680k (+/-). Dat is x30. En hij heeft een maand de tijd om dat te realiseren. Hoe precies dan?

Je kunt moeilijk $45 per maand gaan vragen aan de subscribers. Los nog van zijn eigen server- en ontwikkelingskosten etc.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 22 juli 2024 13:27]

k995
@DanielsWrath14 juni 2023 08:57
En reddit trekt zich daar niks van aan, wat maakt hen nu uit dat een app schrijver 100-200k winst maakt?

Dat is zo de typische onzin die men bij zo een zaken altijd verzint om anderen zwart te maken. Pure speculatie waar men dan al de boemannen de revue laat paseren in posts die vol staan van speculatie en verzinsels.
Ludewig @k99514 juni 2023 09:27
En reddit trekt zich daar niks van aan, wat maakt hen nu uit dat een app schrijver 100-200k winst maakt?
Dergelijke apps worden gebruikt door de gebruikers die Reddit in leven houden, want de moderatietaken worden vrijwel volledig uitgevoegd door gebruikers. Wanneer die weglopen is de kans groot dat Reddit of veranderd in een open riool, of dat subreddits moeten sluiten vanwege gebrek aan mods.
FONfanatic @Ludewig14 juni 2023 10:17
[...]


Dergelijke apps worden gebruikt door de gebruikers die Reddit in leven houden, want de moderatietaken worden vrijwel volledig uitgevoegd door gebruikers. Wanneer die weglopen is de kans groot dat Reddit of veranderd in een open riool, of dat subreddits moeten sluiten vanwege gebrek aan mods.
Zie Twitter, zie Facebook, zag Hyves ...
k995
@Ludewig14 juni 2023 10:19
EN reddit heeft al gezegd dat moderatie tools niet onder de nieuwe api regels vallen.
Dus zelfs al zouden die "reddit in leven houden" (wat ik betwijfel) daar veranderd weinig tot niks aan.
Ludewig @k99514 juni 2023 10:45
Dat is gewoon de zoveelste leugen van de Reddit CEO, aangezien veel mods zeggen dat ze Apollo gebruiken als moderatietool en die heeft geen uitzondering gekregen op de API regels.

Overigens is de uitzondering alleen voor niet-commerciële apps, dus is het niet mogelijk voor mods (of mensen met een beperking) om iemand te betalen om echt veel tijd te stoppen in een goede app.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 13:27]

k995
@Ludewig14 juni 2023 11:30
Altijd die "leugens" neen het ging over louter moderatie tools, apollo is dat dus niet.
PCRaceMASTER @k99514 juni 2023 12:56
Heeft apollo moderatie tools? Het is een simpele ja/nee vraag. Maar het blijft wel een feit dat verscheidene mods(vrijwilligers) hebben aangegeven dat ze apollo gebruiken omdat daar ze daar alles ineen hebben. Enfin nog iets, heeft Reddit al een lijst vrijgegeven welke "louter moderatie tools" niet onder de nieuwe API regels vallen? Ben daar wel eens benieuwd naar.
k995
@PCRaceMASTER14 juni 2023 13:08
apollo is een betaalende client app, dat je ook iets van moderatie kan maakt niet uit.
PCRaceMASTER @k99514 juni 2023 13:57
Lekker kort door de bocht, eigenlijk ook wel ironisch maar dat staat hier niet ter discussie. En wat hier verder niet ter discussie staat is dat het een betaalde client app is. Uit je reactie kan ik gewoonweg opmaken dat je de "moderatie" erg klein maakt, terwijl een grote groep mods hier gebruik van maken. kortom een simpele ja volstond ook ;)
k995
@PCRaceMASTER14 juni 2023 14:40
ALs reddit zegt dat onbetaalde moderatie apps mogen lijkt me dat redelijk duidelijk, je vraag slaat dus gewoon nergens op want apollo is dat niet. IK zie echt niet in waar de "leugen" dan wel zou zitten
DanielsWrath @k99514 juni 2023 09:02
Voor mij is het irrelevant hoeveel winst een dev maakt. Maar voor reddit, een bedrijf dat graag een IPO wil doen op de beurs, zal dat zeker uitmaken. Hoe leg je uit aan je aandeelhouders dat je een verlies maakt, terwijl een deel van je gebruikers wel inkomsten genereert voor externe partijen zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen.
jpsch @DanielsWrath14 juni 2023 11:57
Hoe leg je aan aandeelhouders uit dat de makers van de content vertrokken zijn vanwege jouw keuzes?
Ik zie dat met YouTube ook nog wel gebeuren. De kleintjes worden de nek omgedraaid en alles draait om reclame. .
k995
@DanielsWrath14 juni 2023 09:19
EN dat heeft niks te maken met jaloezie en alles met dat ook social media ooit genoeg inkomen met hebben om verder te bestaan.
coolmos @k99514 juni 2023 08:59
Quoting Steve Huffman: "We’ll continue to be profit-driven until profits arrive. Unlike some of the 3P apps, we are not profitable."

Je kunt best gelijk hebben, maar als je het hele verhaal volgt lijkt het toch sterk op jaloezie. Het is natuurlijk ook raar dat je als bedrijf niet winstgevend bent, maar degenen die op jouw zak teren er lekker aan verdienen. Er zijn echter wel nettere methodes om dat recht te zetten dan een rekening van 20 miljoen per jaar.
k995
@coolmos14 juni 2023 09:17
En daaruit blijkt dat hoe jaloers is? Komaan dat is gewoon verzonnen om die wat zwart te maken.
EN neen het is typisch voor dergelijke bedrijven om niet winst gevend te zijn. Zie twitter, zowat haar hele bestaan verlieslatend geweest.

Het is soms niet makkelijk om social media winstgevend te maken, maar de kosten zijn er wel. Iets wat veel gebruikers van gratis websites vergeten.
kr4t0s @k99514 juni 2023 09:34
Blijkbaar wel, waarom doet Reddit het anders. Reddit weet ook dat die 3rd party app dit niet kunnen betalen, maar -+1% van Apollo gebruikers zijn betalende gebruikers. Alle NSFW en sommige andere content zit niet meer in de API dus is 3rd party app zijn sowieso minder interessant. NSFW is niet alleen naakt, maar ook filmpje op r/idiotsincars waar iemand het f-word zegt. Of meme waar scheldwoord in staat. En bijna alle beelden van Oekraïne oorlog.

[Reactie gewijzigd door kr4t0s op 22 juli 2024 13:27]

BennyV @kr4t0s14 juni 2023 12:49
omdat ze omzet mis lopen.

Waarschijnlijk hebben ze gewoon een rekensom gemaakt.
"Normaal verdienen we aan X bezoeken (en dus API calls vanuit eigen client) X bedrag aan ads."
Dus moet X keer 1.10 betaald worden door de 3rd party app.

Ik snap het allemaal niet zo, het kost ze blijkbaar genoeg geld, dat ze er veel voor willen hebben.
k995
@kr4t0s14 juni 2023 13:04
Voor de reden dat ze aanhaalde en dat ze die liever zien op platformen waar ze controle over hebben en inkomen uit halen.Meer moet je daar echt niet achter zoeken.
FONfanatic @coolmos14 juni 2023 10:34
Als iemand 'jaloezie' (wat een kwalijke gedragstrek is) toeschrijven, in jouw ogen hetzelfde is als je beklag doen over dat men van je profiteert, dan geef je ruim baan aan een lachende derde in het spel: de graaiende investeerders, de private equities. Reddit zal te horen hebben gekregen dat men winst uit de investeringen wil tappen, en Spez wil niets liever.

Even ter vergelijking, vakbonden verwijten een loon/prijsspiraal in gang te zetten en ze daarmee te kijk te zetten, wie zou toch er belang bij hebben dat je dat riedeltje over neemt na 40 jaar loonmatiging? Zelfde wat betreft huurbescherming na 35 jaar afbraak ervan, wat het bestaan verklaart van een Bond Precaire Woonvormen. Zijn hun leden 'jaloers' op de huisjesmelkers?
SaraNostra @coolmos14 juni 2023 10:30
Thanks for sharing. Stiekem hoop ik dat de meer uitgeklede versies zoals https://topiqq.com, al is het alleen in Nederland, meer aandacht krijgen. Tildes ga ik ook even checken.
Alxndr @coolmos14 juni 2023 10:41
. De 3PA (third party apps) als Apollo en RIF maken winst, en Reddit niet
Maar wat heeft Reddit aan kosten dat de 3PA niet hebben? Het lijkt mij dat ze gewoon freeloaders zijn en dat Reddit gek is dat ze hun api gratis hebben laten gebruiken.

Het probleem is alleen voor de 3PA, niet de gebruikers, die kunnen gewoon op de mobiele site terecht en ik hoor genoeg mensen dat de reddit app ook wel meevalt. (En kom aub niet met de visueel gehandicapten argument, dat is maar 2% van de mensen. Die hebben natuurlijk wel rechten maar je moet het in perspectief blijven zien)
MartenBE @coolmos14 juni 2023 11:05
https://kbin.social/ lijkt anders ook wel op eerste zicht een goed alternatief. Wordt goed aangeraden door r/RedditAlternatives en lijkt gefundeerd door een Nederlandse organisatie: https://nlnet.nl/project/Kbin/ .
Misschien een leuk artikel voor Tweakers om eens de alternatieven te onderzoeken? :)
n4m3l355 @HandheldGaming14 juni 2023 07:22
Maakt zijn opmerking niet minder waar helaas. Sommige subreddits gaan slechts een paar dagen waarschijnlijk offline, veel grote zijn nog gewoon online zoals /news. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de totale traffic en daarmee AD inkomsten maar beperkt lager zijn en vermoedelijk na een paar dagen als alles weer opengaat het weer normaliseert. Zolang er geen alternatief is kan Reddit gewoon vasthouden aan hun punt, maar ik vraag me dan ook af hoeveel inkomsten ze denken hiermee te genereren. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat third party zoveel bereid zijn om te betalen voor Reddits Api.
timberleek @n4m3l35514 juni 2023 07:33
Het is ook helemaal niet nodig dat er inkomsten komen uit de reddit api.
De api moet eigenlijk gewoon plat zodat iedereen terug komt naar hun eigen app.

Dan hebben ze mooie getallen om te laten zien voor de beursgang (gebruikersaantallen, statistieken, ad revenue)
Zerrel @timberleek14 juni 2023 08:14
Dat is prima, maar er is een reden dat die 3rd party apps bestaan, namelijk: een groot deel van dagelijkse gebruikers is niet tevreden met de werkbaarheid van de originele reddit app.
Het onderliggende probleem aanpakken lijkt me dan wenselijker, maar ik vermoed dat dat weer terugleidt naar het niet geven om de gebruiker en puur focusen op omzet.
Marrtijn @timberleek14 juni 2023 08:21
Dan hebben ze mooie getallen om te laten zien voor de beursgang (gebruikersaantallen, statistieken, ad revenue)
Leuk, maar als je na 17 jaar nog steeds geen zwarte cijfers kan schrijven, denk ik niet dat de gemiddelde belegger geinteresseerd is.
FONfanatic @Marrtijn14 juni 2023 10:03
Sommige bedrijven maken geen winst maar worden door investeerders overeind gehouden omdat men er indirect aan verdient. Zoals omdat men er goedkoop op adverteert, influencers er aan marketing doen, het goedkope markttoegang biedt, je er doelgroepen mee bereikt. In een ver verleden, boomers waren toen nog pubers, konden daardoor zeezenders blijven bestaan: maakten geen winst, maar de adverteerders en platenmaatschappijen wel.

Reddit is nu nog 'vrij in de ether', straks is het een betaald radiokanaal.
PrimusIP @n4m3l35514 juni 2023 08:14
Het omzet verhaal van die ceo over die paar dagen zal vast kloppen. Maar het is ook interessant om te kijken waarom hij dit zegt. Ik hoor er in ‘het heeft geen zin wat die gebruikers doen.’
Het doet mij een beetje denken aan wat ik van bepaalde bedrijven hoorde over stakingen. In het geval van die stakingen blijkt dat het uiteindelijk veel heeft opgeleverd. Ik hoop een beetje dat als die moderators volhouden het uiteindelijk Reddit wel raakt.
analog_ @PrimusIP14 juni 2023 08:53
want dat is een win situatie?
Honytawk @analog_14 juni 2023 09:50
Als Reddit hierdoor verplicht wordt om de API prijzen aan te passen naar iets redelijk dan is dat een win ja.
Evanesco @HandheldGaming14 juni 2023 07:49
Nou dit idd, die dikke middelvinger. Als je als CEO zelfs nog niet eens begrip kunt opbrengen voor waarom gebruikers dit doen en eigenlijk zegt "jullie kunnen hoog of laag springen we gaan het toch doen", dan ben je mijn sympathie kwijt. Of is dat gesprek er wel geweest?
Edgar Wagt @Evanesco14 juni 2023 08:45
Nee, er is een AMA geweest over het topic waarbij eigenlijk geen vragen zijn beantwoord en waarbij geprobeerd is om de developer van Apollo zwart te maken, verder hebben ze niet echt geprobeerd met de gebruikers mee te denken

[Reactie gewijzigd door Edgar Wagt op 22 juli 2024 13:27]

Tarax @Edgar Wagt14 juni 2023 15:07
De developer van Apollo.
Edgar Wagt @Tarax14 juni 2023 15:09
Inderdaad, excuus
Jerie @HandheldGaming14 juni 2023 07:32
Het is, kort gezegd, doubling down. Hij zegt eigenlijk: protest maakt niets uit, we gaan door. Effect van scraping gaan ze pas na 1 juli zien. Zal duurder zijn dan API access.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 13:27]

FONfanatic @Jerie14 juni 2023 10:10
Na 1 juli gaat Reddit van geen inkomsten (maar wel veel investeerders) naar wel inkomsten (en nog steeds veel investeerders, die men rendement kan gaan beloven). Hoezo is dat duurder? Het wordt alleen duurder voor degenen die gratis aan de tiet hingen te lurken, en nooit enige consideratie betoonden met de rode jaarcijfers van Reddit. Kortweg: de bedelaars die met mooie woorden Reddit "steunden".
iAR @HandheldGaming14 juni 2023 09:27
Dat doet toch eigenlijk geen enkel big tech bedrijf, Google, meta, Twitter, Reddit, je bent een vehikel dat lekkere worstjes voorgehouden krijgt zodat jij inkomsten genereert voor dat bedrijf. De eerste keuze is altijd winst, aandeelhouders en groei.
Oon @HandheldGaming14 juni 2023 11:28
Reddit wil op korte termijn hun winst verhogen, want ze gaan óf voor beursgang óf zoeken een koper. Is niet de eerste partij die op deze manier handelt
k995
@HandheldGaming14 juni 2023 08:47
Neen het is een ceo die medewerkers gerust stelt. Al deze onzin van "wij tegen zij", er is al genoeg polarisatie overal waarom moeten sommigen van alles een probleem maken?
FONfanatic @k99514 juni 2023 11:01
Er is een belangentegenstelling.
k995
@FONfanatic14 juni 2023 11:31
Waar dan wel? Bedoel de doorsnee gebruiker gaat hier nul de botten van merken.
is weeral outrage culture
adje123 @HandheldGaming14 juni 2023 08:57
Het komt wel over als een middelvinger naar gebruikers. Reddit maakt hier wel duidelijk dat ze geen flikker geven om hun gebruikers en enkel naar hun omzet kijken.
Dat geldt voor 100% van alle bedrijven.
kabelmannetje @HandheldGaming14 juni 2023 10:48
Klopt. Het maakt in je totale beeld ook weinig uit, dat ze 2 dagen op zwart staan.

Volgens mij effectiever, is het onder veel media-aandacht, verplaatsen van de grootste en meest bekende groepen naar een alternatief. Dat raakt Reddit in volume, omzet en nog meer goodwill.
Tintel @HandheldGaming14 juni 2023 10:56
En de omzet is nog niet veranderd omdat ze nog geen klanten hebben die adverteren in de stilgevallen groups of gewoon nog niet gestopt zijn met adverteren...

Blijft een beetje: Wij van Reddit zullen niet buigen onder de druk van niet-betalende gebruikers. Dus ze zullen voorlopig niet toegeven dat ze effect zien (of er is inderdaad nog geen effect zichtbaar). Of dat (jokken over de omzet) mag t.o.v. haar aandeelhouders weet ik nog niet zo net.

En de omzet willen ze omhoog door geld te vragen voor API-gebruik of ze willen eerst een deel van die API-gebruikers 'uitschakelen'?
Martinspire
@HandheldGaming14 juni 2023 11:46
Ik denk niet dat Reddit beseft hoeveel kwaad bloed dit bij de community genereert en hoeveel ze daar toch van afhankelijk zijn om hun zaken te doen. Vooralsnog houden ze poot stijf zonder ook maar enige compromis te doen en dat is tekenend. Vooral ook voor de toekomst.

Men gaat nu echt op zoek naar een alternatief en dat zal een grote exodus zijn als men iets gevonden heeft wat wel werkt en wat het aantal gebruikers aankan.
mgerkema92 @HandheldGaming14 juni 2023 12:47
Dat wisten we al toen de beursgang werd aangekondigd. Dan verliest elk bedrijf zijn waardes en verschuiven die naar de interessegebieden van de investeerders; rendement.

Ik vind het vooral beschamend dat de groepen die het platform verreiken en groot gemaakt hebben aan de kant worden verschoven en direct naast de impact op de omzet worden gezet.
Heel die omzet had er niet geweest als deze creators en moderators het zware werk niet hadden gedaan.
Guru Evi @HandheldGaming15 juni 2023 06:49
Je bent uiteindelijk de klant niet. De gebruiker is het product, een klant is de persoon die voor een product betaalt.

Reddit kan gewoon stilletjes aan al die modjes die unilateraal de kanalen dichtgezet hebben eruit knikkeren en terug aanzetten. Het grootste deel mensen op Reddit kan het worst wezen. Er zijn grofweg 3M subreddits, minder dan een percent die erover klaagt en zelfs binnen die kringen zijn er genoeg gebruikers die nu alternatieve subreddits gestart hebben.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:27]

dreadnougt @HandheldGaming15 juni 2023 17:03
Alternatief is dat je jezelf laat gijzelen door de gebruikers van je product om een service in de lucht te houden die 1. jou geld kost in serverkosten 2. geen advertenties vertonen en zo je omzet verlagen en 3. geld vragen voor in essentie jouw product. Dan capituleren zou verreweg het slechtste idee mogelijk zijn, zeker met een IPO op komst.
streamnl 14 juni 2023 07:17
Voorgenomen om niet meer naar Reddit te gaan maar ik merk dat ik dat toch al enkele keren heb gedaan. Sterker nog, ik heb de originele app geïnstalleerd om te kijken of ik iets mis.

Het gekke is, bij Facebook en Twitter had ik totaal geen moeite om mijn account te verwijderen. Nu wel.

Aanname, en ik vermoed dat er vele andere zijn die net als ik alsnog terug komen ondanks de voornemens om dit niet te doen.
grote_oever @streamnl14 juni 2023 08:51
Wat je aangeeft heeft iedereen in het begin. Hoeveel mensen wel niet zeggen dat ze niet zonder facebook kunnen, "want dan missen ze veel dingen". Als je het echt overweegt is toch de eerste stap om het gewoon te verwijderen. Je zult merken dat het na een aantal dagen stuk makkelijker wordt. De tijd die je op Reddit zit zal je opvullen met een andere invulling.
Shamalamadindon @streamnl14 juni 2023 07:46
Ik heb me de afgelopen dagen beseft dat Reddit een soort textuele tiktok is voor me. Als mijn brein 10 seconden niets te doen heeft dan komt volautomatisch de telefoon naar boven en muscle memory opent reddit.
GoldenLeafBird @Shamalamadindon14 juni 2023 07:59
Ik merkte dit ook en probeer bewust met dit gedrag om te gaan. Eigenlijk is het een soort verslaving waar ik helemaal niet blij mee ben.
Patriot @Shamalamadindon14 juni 2023 08:14
Ik ben zelf ook bovengemiddeld ingelicht over films, omdat r/movies de enige subreddit is bij mij die nog wat doet. Ik heb heel even r/all gebrowsed maar dan kom je alleen maar extreem toxische shit tegen, zeg maar alle vooroordelen over social media die even bewezen moeten worden.

Dat gezegd hebbende mis ik eigenlijk niks. Ik zit af en toe 10 seconden in Sync en dan sluit ik het weer. Als Sync straks stopt dan kap ik gewoon met Reddit, verwijder ik Sync en zet ik er wel een heel suf appje voor in de plaats. Instellingen ofzo, dan houdt het volgens mij ook vrij snel op.
ErikT738 @Shamalamadindon14 juni 2023 08:26
precies hetzelfde hier. Ik probeer nu weg te blijven maar merk dat ik ineens actiever ben op Tweakers...
Sir_Murray @Shamalamadindon14 juni 2023 08:26
Ik herken dit en moet zeggen dat de afgelopen twee dagen wel relaxt zijn zonder reddit. Ik lees ook de subreddits die nog wel open zijn niet. Zal het af en toe wel blijven gebruiken maar x keer per dag niet meer.
iAR @Shamalamadindon14 juni 2023 09:29
Heel herkenbaar, ik doomscroll nu maar op 9Gag. Maar daar wordt je niet vrolijk van.

Wat ik wel mis is het fora-ding van Reddit. Je kunt er voor alles mee terecht, en vaak nog goed ook. Ik ben er daarvoor juist gekomen omdat tweakers met al dat gezeik en beperkingen van moderators me de keel uit kwam. Toen kwam ik er achter dat voor al mijn hobbies eigenlijk wel een sub is.
Edgar Wagt @Shamalamadindon14 juni 2023 08:47
Ik heb Reddit van mn homescreen gehaald, pak nog steeds wel af en toe mn telefoon maar bedenk me dan toch wel weer snel
mgerkema92 @Shamalamadindon14 juni 2023 12:50
Ik merkte met het wegdoen van Facebook hetzelfde. De korte termijn entertainment, waarbij je geeneens hoeft na te denken wat je eens op zal zoeken.
Wat blijkt: eerste periode zit je duimen te draaien bij die 10 seconden prikkels. Enkele weken valt het kwartje dat je tijdens die 10 seconden helemaal niet niks te doen hebt en vul je die ruimtes in met nuttigere dingen om te doen. Dan wordt je verveling ineens een productiviteits-tool.
mischaatje2 @streamnl14 juni 2023 07:21
Stay strong! Een verslaving versla je alleen maar met will power!
Praetoriani @mischaatje214 juni 2023 09:11
Wie is Will en hoe verkrijg ik zijn kracht?
FONfanatic @Praetoriani14 juni 2023 11:05
Zo ongeveer, maar zoiets heeft aantooonbaar geen eeuwigheidswaarde (en dat is maar goed ook).
analog_ @mischaatje214 juni 2023 09:09
nee, met een nieuwe tijdsbesteding
Keyb @streamnl14 juni 2023 08:03
Ik heb mijn reddit account verwijderd en heb niet meer gekeken.
wagmomma @streamnl14 juni 2023 08:31
Alsjeblieft https://one-sec.app/
mrnn @wagmomma14 juni 2023 14:32
Leuk concept, maar hiervoor 3,50 per maand vragen vind ik wel een beetje ver gaan :?
wagmomma @mrnn14 juni 2023 14:51
Basis versie is gratis en werkt gewoon. Nog nooit ervoor betaald.
BadRespawn @streamnl14 juni 2023 16:24
Het gekke is, bij Facebook en Twitter had ik totaal geen moeite om mijn account te verwijderen. Nu wel.
Zo gek lijkt me dat niet. Reddit is een ander soort platform dan twitter e.d. Op reddit kan je heel makkelijk zelf bepalen wat voor soort content je consumeert; de norm is daar toch dat je subreddits joined, wat de content van je home page bepaalt, merendeels los van wat een algoritme je aanbeveelt.
En er is op reddit veel serieuze en betrouwbare content zoals diverse nieuws, wetenschappelijke en specifieke interesse subreddits met behoorlijk strakke moderatie mbt OPs/bronnen/comments die worden toegelaten.
Aanname, en ik vermoed dat er vele andere zijn die net als ik alsnog terug komen ondanks de voornemens om dit niet te doen.
Ik steun het protest wel maar ik ben niet van plan reddit helemaal te verlaten. Maar als de m'n subreddits die nu op zwart zijn op zwart blijven dan zal ik voor die content m'n heil elders zoeken, en aannemend dat ik niet de enige zal zijn betekent dat uiteindelijk minder clicks en dus minder reclame inkomsten voor reddit.
le1337 14 juni 2023 07:40
Mijn eerste gedachte was gewoon laat "grote 3rd party apps" ook gewoon promoted posts tonen dat hun verlies verlaagd word.

Of Reddit moet gewoon Apollo overkopen i.p.v. het fiasco wat ze daar mee zijn begonnen (Heel verhaal met leugens vanuit Reddit, waar de Apollo maker dat ook had opgenomen).

Zelf gebruik ik niet eens Apollo, maar Reddit heeft het gewoon totaal niet goed aangepakt.
De subreddits die nu even op zwart staan vind ik een welverdiende backlash.

Context:
https://www.reddit.com/r/...own_on_june_30th_reddits/
youridv1 @le133714 juni 2023 08:37
Er zit helemaal geen reclame support in de API. Reddit kan wel janken dat ze geld mislopen aan die clients, maar dat is 100% hun eigen schuld.
theduke1989 14 juni 2023 08:11
Misschien een domme vraag.

Maar de API is dan voor wat bedoeld? Dat mensen de reddit naar hun eigen website kunnen linken. Wat wilt reddit precies.
Elidibus @theduke198914 juni 2023 08:38
Het zijn APIs waarmee developers acties kunnen uitvoeren op het platform zelf. Hiermee is/was het mogelijk om bijvoorbeeld een eigen app voor Reddit te maken. Dit werd gedaan door ondere andere Blind om mensen met een beperking Reddit te kunnen laten gebruiken.

Reddit was ooit een open-source platform, waarin het hebben van open APIs heel gebruikelijk en wenselijk is. Inmiddels is Reddit closed source en wil men naar de beurs, dan kan je natuurlijk niet hebben dat andere developers software maken op jouw platform, zonder dat je er geld voor vangt.
Triblade_8472 @theduke198914 juni 2023 08:39
Er zijn apps van derden die via de API de gesprekken van Reddit uitlezen en in hun eigen app tonen. Dat is in de basis wat via de API gebeurt.

Hiermee komt er géén reclame van Reddit mee (dus zijn verdienen 0, maar maken wél kosten) terwijl de app wel- of niet reclame kan tonen.

De populaire Apollo app is in de basis gratis en toont géén reclame volgens mij dus voor hun specifiek is het een probleem dat de API opeens veel kost.
bartvdn @theduke198914 juni 2023 08:41
De API is een soort website met rauwe data die een app gebruikt om z'n informatie vandaan te halen.

Voorbeeldje. De Efteling app leunt ook op een API van de Efteling. In de app ziet het er mooi uit met een kaart, en als je dan op een horeca puntje klikt krijg je openingstijden en zo. Via de API krijgt de app dit binnen:

{"Id":"yoghurtbarbijbaron1898","Name":"Kompel","Type":"Eten en Drinken","Empire":"Ruigrijk","State":"nognietopen","OpeningTimes":[{"Date":"2023-06-14T00:00:00+02:00","HourFrom":"2023-06-14T09:30:00+02:00","HourTo":"2023-06-14T18:00:00+02:00"}]}

Dit is een simpel voorbeeld, want de Efteling API is redelijk simpel eenrichtingsverkeer.
youridv1 @theduke198914 juni 2023 08:38
Hij is bedoeld voor reddit bots, tooling schrijven voor reddit voor oa moderatie en ook voor third party clients. Alleen reddit wil nu wel dat je heel veel geld overmaakt voor het privilege.

De bedoeling is niet veranderd.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:27]

Guru Evi @youridv115 juni 2023 06:53
Heel veel is relatief, het is nog steeds goedkoper dan AWS, Twitter, Imgur, Facebook etc. Alles is heel veel tov gratis, maar dat ze altijd gratis op de rug van een bedrijf dat warempel concurrentie is (ze verkoop van metrics en ads) kunnen was kortzichtig.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:27]

Blinkin @theduke198914 juni 2023 08:52
Ja dit lijkt er alleen maar op dat ze de API de nek om willen draaien. Geen idee waarom op deze manier en niet gewoon zeggen we trekken de stekker uit de API.
Guru Evi @Blinkin15 juni 2023 07:00
De API is bruikbaar voor veel mensen, het was altijd gratis voor eigen gebruik en het was altijd netjes gevraagd aan bedrijven die meer wouden dat ze gelieve betalen (een bedrijf zoals OpenAI en ik weet tenminste van 1 bedrijf (digitale schermen) dat altijd heeft en gaat er altijd voor willen betalen). Die apps hebben zwaar misbruik van de FUP gemaakt en hun eigen product ermee verkocht.
Soullie 14 juni 2023 07:10
Gek he, het is pas 2 dagen ? Of ik reddit blijf gebruiken ligt er echt aan of bepaalde subreddits permanent ophouden. Ik gebruik Apollo en die doet het nog een weekje of 2.

Daarna kijk ik wel hoe en wat.
Martin1997 @Soullie14 juni 2023 07:13
Ik kan kbin.social sterk aanraden als alternatief
Marrtijn @Martin199714 juni 2023 08:24
Jammer dat ik te boomer ben om dat hele fediverse te snappen.
iAR @Marrtijn14 juni 2023 09:30
Ik ben nog geen boomer maar wat de duck is fediverse?
FONfanatic @iAR14 juni 2023 09:46
Dit, googlede deze boomer. Op Wikipedia vindt je er uitleg over.
Martinspire
@Martin199714 juni 2023 11:44
Dat gaat hem gewoon niet worden. Die gaan de kosten niet bijbenen en de hoeveelheid content die ze van andere plekken moeten binnenhalen kost ook teveel dataverkeer. Dit is echt niet te vervangen door de fediverse...

Verder is het heel sterk afhankelijk van de moderatie. Laat je dat helemaal los, dan is het in no-time een hele nare plek om rond te hangen. Maar de kans is groter dat ze juist te ver gaan en dan is het weer te beperkend.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 13:27]

Jerie @Soullie14 juni 2023 07:30
Ik heb m'n Reddit account opgezegd. Maar ik gebruikte al old.reddit.com met adblocker, en was kleingebruiker. Zal niets schelen.

Dawn van telefoon af en vervangen met Jerboa om Lemmy eens te proberen. Fediverse/federated lijkt me verstandiger.
Fireblade75 @Jerie14 juni 2023 11:07
Ik ben nu ook een Lemmy gebruiker sinds een paar dagen, het is rustiger, maar voor de rest is het gewoon een prima vervanger van Reddit, al werkt het nog niet zo geweldig op mobile (er staat bijvoorbeeld nog geen iOS-app in de store).

Ik denk niet dat Reddit nog terug gaan komen op hun besluit, het zal alleen maar erger worden met het niet luisteren naar gebruikers. Ze hebben nu vooral nog het voordeel van een website die wel echt af is en een community die heel erg gewend is om vaak naar Reddit te gaan.
Daco 14 juni 2023 07:09
ik snap ergens wel dat reddit profit wil draaien maar de manier waarop vind ik echt gestoord. 20mil dollar per jaar vragen en ondertussen een 3th party developer zwart maken is gestoort. ik krijg van Steve Huffman (spez) een heel harde 'am i out of touch? no, its the users that are out of touch' vibe...
XeroFox @Daco14 juni 2023 07:15
Het ging ze er voornamelijk om dat 3rd party apps zouden stoppen en alle users de officiële app gaan gebruiken. Daarom ook dat niet alleen de prijzen absurd zijn maar ook dat NSFW niet meer via de API ondersteund wordt.

Hopelijk dat alle gebruikers hun accounts en data verwijderen en overstappen naar alternatieven. Dat is iets wat ik sowieso zal doen! u/spez **** you!
Dennism @XeroFox14 juni 2023 07:21
Maar wat zijn die alternatieven dan? Waar vind ik als gebruiker dan een platform met een gelijke opzet, content en userbase als reddit. Dat is immers mijn inziens het grootste probleem, er is geen echt alternatief
XeroFox @Dennism14 juni 2023 07:24
Ik heb een altijd uitgeprobeerd en ik ben zelf bij kbin.social blijven hangen. Houdt er rekening mee dat ze pas een maand ongeveer bestaan dus er is nog genoeg werk aan de winkel maar het ziet er veelbelovend uit als Reddit alternatief plus het maakt ook gebruik van de Fediverse. Je kunt dus posts binnenhalen van Lemmy, Mastodon en Peertube.
Dennism @XeroFox14 juni 2023 12:38
Maar in hoeverre is zoiets een alternatief voor wat reddit brengt. Ik heb even gekeken op kbin.social, maar ik zie niet hoe ik daar een alternatief aantref voor bijv. de subreddits die mij als Tweakers.net bezoeker interesseren. Denk bijv aan /r/AMD, /r/Intel, /r/Nvidia, /r/hardware

Ik ben dus vooral niet op zoek naar iets wat zich nog moet opbouwen of bewijzen, maar naar een echt alternatief, waar een brede userbase 1:1 op kan overstappen, juist zonder veel gedoe. Immers, als het veel moeite kost, gaan simpelweg veel mensen die moeite niet (meer) nemen. Maar ook zodat je geen versplintering krijgen omdat een deel naar kbin.social gaat, een ander deel weer naar dit alternatief en weer een deel naar een compleet ander alternatief.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:27]

XeroFox @Dennism14 juni 2023 13:36
Maar dat is toch precies het probleem, Reddit heeft een monopolie waardoor zij zo'n absurde dingen kunnen doen. Een alternatief met een enorme userbase is er inderdaad niet die meteen in al je gemakken voorziet. Dat is een keuze die je moet gaan maken, wil je bij dezelfde partij blijven zodat zij deze monopolie houden of moet er verandering komen?

Nu is het 3PA de nek omdraaien, straks verdwijnt old.reddit, daarna kan je alleen nog bij je data als je er voor betaald.. om maar wat ideeën op te noemen.

Een nieuwe start kost nu eenmaal tijd en moeite, maar wat kbin.social al in een maand tijd heeft weten op te bouwen kan alleen maar goed nieuws zijn voor de toekomst. Daarnaast zitten al deze 'alternatieven' in de Fediverse. Het maakt niet uit waar je registreert, alle instances kunnen met elkaar communiceren dus het blijft uiteindelijk toch één groot geheel aan data.
Roan128 @XeroFox14 juni 2023 07:33
Met een snelle blik zie ik al dat heel veel posts op de frontpage over reddit gaan. Ik gok dat veel users naar de blackout gewoon weer terug gaan.
ErikT738 @XeroFox14 juni 2023 09:17
Ik heb ook even een account aangemaakt en ben op een paar subreddits magazines gaan kijken. Het is nog een beetje doods, maar wie weet wordt het wat.
ErikT738 @Dennism14 juni 2023 08:24
Een vergelijkbare userbase vindt je (nog) nergens natuurlijk, maar als Reddit in deze lijn doorgaat zullen de alternatieven vanzelf groeien. Het blijft echt niet bij het killen van 3rd party apps. Reken op meer monetization en minder dingen die de aandeelhouders niet aanstaan zoals NSFW en piraterij.
madcow22 @XeroFox14 juni 2023 08:14
Waarom heb je eigenlijk de officiële app nodig reddit website op mobiel werkt beter dan hun app.
Metal spoon @madcow2214 juni 2023 08:54
De mobiele website is voor mij borderline onbruikbaar door het constante gezeur van "download de app" .

Daarnaast is het praktisch onmogelijk om op de mobiele site nsfw content te bekijken.
HakanX @Metal spoon14 juni 2023 10:52
Aanvullend, niet alleen NSFW, maar heel veel reddits zijn geblokkeerd op de mobiele site em alleen zichtbaar in de app. Het is gewoon niks anders dan verplichten en forceren. Ze willen hun app op jouw telefoon, dan kunnen ze lekker data vergaren.
Veneus @HakanX14 juni 2023 11:51
Ik ben even heel naïef: welke data kunnen ze als app lekker wel vergaren, maar via web niet? Even er vanuit gaande dat ze het normale permissie model gebruiken en jij geen permissie geeft voor bijvoorbeeld locatie data.
HakanX @Veneus14 juni 2023 15:04
Naast allerlei fingerprinting in ieder geval wat er allemaal actief of geïnstalleerd staat op het toestel. Die info kan je weer gebruiken voor targeten van ads. Het is niet voor niks dat bv Instagram en Tiktok perfect werkende webapps hebben, maar na het bekijken van twee berichten je verplichten de app te installeren om door te gaan.
En blijkbaar dit:
Use analytics (Fabric/Crashlytics, Facebook app events, Firebase Analytics, Google Analytic, Mixpanel, Segment)

Usetracking ( user agent for WebView only, Build properties, network/SIM country/operator)
Daarnaast zijn er ook nog verschillende manieren om buiten de toestemmingen om data te vergaren, soms door het gebruiken van andere backend services die wel toegang hebben: https://www.xda-developer...s-bypass-play-store-apps/

[Reactie gewijzigd door HakanX op 22 juli 2024 13:27]

Verwijderd @Daco14 juni 2023 08:41
xx miljoen per jaar kan best normaal zijn, afhankelijk van misgelopen inkomsten. Appolo heeft 7 miljard request per maand, als bij elke request normaal een ad te zien is, en normaal ads een cpm van 0.15 hebben dan is dat ruim een miljoen per maand misgelopen inkomsten
Loller1 @Verwijderd14 juni 2023 09:50
Alleen is er belangen na niet bij iedere request een ad te zien...
Tintel @Loller114 juni 2023 11:00
En als je op die manier praktisch alle inkomsten van de third party app opslurpt dan is het ook niet haalbaar/zinvol.
Het lijkt toch vooral: gewoon proberen - zien wel waar het schip strandt. Vallen er 3rd party apps uit...ach... krijgen we meer poen? Mooi.
Timoo.vanEsch @Verwijderd14 juni 2023 11:28
Dat moet je toch mínstens door 10 delen, en waarschijnlijk wel meer.
Als je 1 op 5 posts als .adv gaat behandelen en je kunt iets van 8 verschillende handelingen via de API doen (reageren, liken, etc. etc.; dat zijn allemaal aparte calls), dan is enkel de call voor een refresh van de posts er één waarin ads geserveerd dienen te worden. Al die andere calls (*de ruime meerderheid) hebben niets met ads van doen; dat zijn reaction-calls.
Daco @Verwijderd14 juni 2023 16:49
sure, maar om de developers per request 11x zoveel aan te rekenen dan dat ze verdienen aan de request is euh... veel :)
Aganim 14 juni 2023 09:10
Subreddits die even 'dark' gaan hebben dan wel geen invloed op de omzet, gebruikers die hun bijgedragen verwijderen en vervolgens vertrekken wel.

Ik heb na 10 jaar mijn Redditaccount verwijderd, na mijn comments via https://shreddit.com te hebben verwijderd (geen premium voor nodig, je kan in 'Delete comments older than' kiezen voor 'Right now (delete all content)'.

Ik heb een derhalve nare smaak gekregen van de hele manier waarop Reddit met 3rd party apps omgaat en het negeren van de kritiek vanuit de gebruikers (die uiteindelijk hun inkomstenbron zijn) dat ik niets meer met dat platform te maken wil hebben.

Sinds een paar dagen zit ik op Lemmy (instantie lemmy.world) en dat bevalt me eigenlijk prima. De laatste dagen zijn er op Lemmy alternatieven verschenen voor mijn meest bezochte subreddits, ik krijg niet het gevoel dat ik nog iets mis aan Reddit.
Dennism @Aganim14 juni 2023 11:34
Comments verwijderen vind ik wel zo sneu en weinig respectvol tegen over degenen met wie je communiceert, had dat laatst zelf ook, was ergens met iemand in discussie. Ineens midden in de discussie, ik denk omdat van meerdere kanten werd beargumenteert dat het punt niet klopte, ineens alles, inclusief het account deleted. En daar stop je dan tijd en moeite in.....

En dat zie je helaas steeds vaker, dat ineens in discussie's posts en accounts gewoon verdwijnen.
VincentdeVreede @Dennism14 juni 2023 11:37
Tijdens een discussie geef ik je gelijk.
Maar ik en Aganim waarschijnlijk ook willen niet meer dat Reddit kan verdienen aan mijn posts.
Dennism @VincentdeVreede14 juni 2023 12:04
Ik snap wat je bedoeld, maar zelfs dan ben ik er geen fan van. Ik zou dan liever zien dat mensen kun account niet meer gebruiken of 'anoniem' gaan zoals hier. Dan blijft in ieder geval de integriteit van de gevoerde discussies gewaarborgd. Ik heb bijvoorbeeld op Reddit ook best veel mensen geholpen met troubleshooten van IT issues, vaak in een heen en weer van comments, zou daar ineens de helft verdwijnen omdat iemand zijn account delete is ook al dat werk van mijn kant deels voor niets geweest want niemand heeft nu dan nog wat aan die informatie, terwijl ik juist vaak daarom aan dat soort discussies / hulp verzoeken deelneem, zodat iemand direct kan helpen, en anderen indirect, omdat ze later die informatie kunnen opduikelen als ze bijvoorbeeld zoeken op een betaalde foutcode of error bericht.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:27]

Aganim @Dennism14 juni 2023 12:02
Comments verwijderen vind ik wel zo sneu en weinig respectvol tegen over degenen met wie je communiceert,
Het was voor mij ook een dilemma, omdat ik je gevoel herken. Maar het alternatief was om het te laten staan zodat Reddit nog steeds kan verdienen aan content die ik voor ze heb gegenereerd. Daar pas ik voor, hoe klein mijn bijdrage dan ook is op het totale plaatje.
Shamalamadindon @Dennism14 juni 2023 17:00
Vanuit OSINT perspectief is het gezond om heel je Reddit account elke 6 maanden door de schredder te halen en/of te opereren met meerdere accounts.
De meeste mensen geven veel veel teveel identificeerbare info weg over zichzelf.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Aganim14 juni 2023 09:19
Subreddits die even 'dark' gaan hebben dan wel geen invloed op de omzet, gebruikers die hun bijgedragen verwijderen en vervolgens vertrekken wel.
Dat is natuurlijk je goed recht maar ik denk dat het aantal gebruikers dat vertrekt en weg blijft marginaal is. De alternatieven, voor zover die er al zijn, hebben meestal een veel kleinere userbase en totaal geen bekende naam waardoor ze bij het grote publiek niet bekend zijn. Is het niet een beetje net als de hetze tegen Netflix nu ze het sharen van het account actief tegen gaan (netto toename aan betalende abonnees momenteel) of "we gaan allemaal van whatsapp" na de overname door Facebook (nog steeds veruit de populairste IM app) waarbij de alternatieven versplintert zijn en je de meeste "vertrokken" gebruikers toch weer terug ziet?
Aganim @Bor14 juni 2023 09:22
Dat is natuurlijk je goed recht maar ik denk dat het aantal gebruikers dat vertrekt en weg blijft marginaal is.
En dat is helemaal prima, uiteindelijk moet men die keuze voor zichzelf maken. Voor mij is het een principekwestie, als meer mensen overstappen helemaal mooi, maar ik neem iemand die wel bij Reddit blijft niets kwalijk. :)
Triblade_8472 14 juni 2023 07:26
Edit: Mooi he, het mod systeem hier? Ik maak een on-topic, maar impopulaire post en wordt gedown mod. Als de 0 en -1 mods nu eens gaan aangeven wáárom ze dit doen, dan kan ik misschien er nog wat mee.

Het enige wat er gebeurt is dat ik de subreddit owners irritant vindt om eerlijk te zijn.

Ik zal wel gemind worden omdat mensen het roerend eens zijn met alle arme app bouwers die nu veel moeten betalen. Maar voor niks gaat de zon op. Ik heb geen idee wat een api call kost, maar er zitten best wat kosten achter. Als Reddit zegt dat het waarschijnlijk 1 dollar per gebruiker per maand zou gaan kosten, dan zal dat vast wel. Tja, dan moeten de apps gewoon wat gaan vragen voor hun dienst, of de prijs verhogen.

Bedenk ook dat een api call even en lekker snel is, maar reddit de servers wel 24/7 omhoog moet houden en de data tot in de eeuwigheid behoud.

Ik denk, om eerlijk te zijn, dat we er flink aan moeten wennen dat de grote 'gratis' jongens ook de broek op moeten houden. Hun geldschieters zijn ook niet oneindig en er is te en veel te lang geleefd op de pof. Tijd om op een reguliere manier geld binnen te brengen. Tja, dat vind niemand leuk nieuws natuurlijk als je aan de kans staat van de betaler.

Admin-edit:Opmerkingen over moderaties horen thuis in Frontpagemoderatie.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 13:27]

Pendora @Triblade_847214 juni 2023 07:35
Niemand verwachte dat het gratis bleef. De omzet per gebruiker op Reddit is ongeveer $0.22 maar via de api zou men voor dezelfde gebruiker $2.50 moeten betalen. De verhouding was totaal zoek.
Daarnaast zou niet alles meer te zien zijn via de API.
Triblade_8472 @Pendora14 juni 2023 08:05
Omzet van derden zegt niks over kosten van het platform.

Ik weet niet wat reddit kost, in z'n totaal. Maar ik kan mij indenken dat ze alles kostendekkend willen hebben met een winstmarge. Lijkt mij gezond voor een bedrijf eigenlijk.

En als de kosten gewoon eerlijk zijn, wat ik wel denk, dan moet men dat maar gewoon betalen. Jammer voor hen dat ze 0,22 cent aan gebruikers vragen, maar als reddit dit 0,85 kost, dan zullen ze dit gewoon moeten doorberekenen. (disclaimer, ik heb geen idee wat het reddit kost, maar ik kan mij wel indenken dat dit meer dan 22 cent is)
watercoolertje @Triblade_847214 juni 2023 08:39
Omzet van derden zegt niks over kosten van het platform.
Hij had het daar toch over reddit?
Ik weet niet wat reddit kost, in z'n totaal. Maar ik kan mij indenken dat ze alles kostendekkend willen hebben met een winstmarge. Lijkt mij gezond voor een bedrijf eigenlijk.
Is ook logisch, maar het is niet logisch je patatje met verlies te verkopen om vervolgens de cola 40 euro te maken 'zodat je nog winst maakt'. Dat werkt gelukkig niet (dan haalt niemand cola), en dat zal hier deels ook gebeuren.
En als de kosten gewoon eerlijk zijn, wat ik wel denk, dan moet men dat maar gewoon betalen.
Dat jij dat wel geloofd is gelukkig geen argument waarom wij ons er dan maar bij neer moeten leggen :)
Triblade_8472 @watercoolertje14 juni 2023 08:52
Ik geloof niks.

Wat ik wel weet is dat iedereen er heel emotioneel over doet. Er zijn gewoon te weinig feiten. We weten niet wat Reddit écht kost om te draaien. We weten niet wat een API zou moeten kosten om de kosten eruit te halen + wat winst. Je kan gewoon niet met goed fatsoen zeggen dat je weet wat een API call Reddit kost. Reddit laat hier (helaas!) namelijk niks over los.

Ik snap wel dat men hard ingaat op een wijziging van gratis naar behoorlijk betalen. Natuurlijk is dat schrikken.

Edit: En ja, die omzet van derden wat mijn fout inderdaad.

[Reactie gewijzigd door Triblade_8472 op 22 juli 2024 13:27]

Raphire @Triblade_847214 juni 2023 12:53
De API kon 10 jaar gratis, en nu is het ineens idioot duur en geven ze appdevelopers en anderen, die vaak echt heel begrijpend en behulpzaam richting reddit zijn/waren en ook open stonden voor een oplossing, slechts 30 dagen de tijd om ineens hun hele businessmodel om te gooien. Dat is gewoon niet netjes en slaat nergens op.

Reddit staat in principe legaal in hun recht, maar moreel (en vanuit een gezonde zakelijke verhouding) is het gewoon not-done.

Hoe kan een app waar slechte een klein deel van de gebruikers 10 dollar per jaar voor betalen, ineens maandelijks 2,50 dollar (want dat is een realistischer bedrag) voor elke gebruiker ophoesten? Dat kan niet, zeker niet op de korte termijn. Niet voor gratis gebruikers en niet enkel voor bestaande betaalde gebruikers. Je kan moeilijk bestaande abonnees ineens om extra geld vragen om de nieuwe kosten te dekken. Apollo had naar schatting een omzet van ongeveer 500.000 dollar. Hoe kan die ineens 20 miljoen dollar betalen aan reddit, en ook nog hun eigen kosten dekken?

Reddit maakt misbruik van zijn positie door 70x meer te vragen dan bijv imgur. En meer dan 10x meer te vragen voor de api-calls dan de opportunity-cost per gebruiker (de 0,22 dollar die reddit per gebruiker zegt te verdienen). En vervolgens ook nog eens totaal niets aan trekt van de partners (3rd party devs) die toch echt hebben meegebouwd aan de populariteit van reddit.

Sterker nog, die partners worden genegeerd, zwart gemaakt door de CEO, en waren eerst zelfs voorgelogen door reddit. De kosten van de API zouden namelijk realistisch, 'fair' en behapbaar zijn, reddit wou namelijk niet dat 3rd party apps zouden verdwijnen. Er zou geen sprake zijn van Twitter praktijken, nog zo'n bedrijf met idioot onrealistische prijsstellingen. Maar dat was duidelijk een leugen. De kosten die reddit vraagt zijn alles behalve realistisch en 'fair'.

Er waren genoeg andere oplossingen. Reddit had ads kunnen serveren via hun api, zodat ze zo geld verdienen. Of op een andere manier kunnen zorgen dat reddit zijn kosten kon dekken. Maar nee.

En dan ga jij nu reddit op z'n blauwe ogen geloven en zelfs de leugens en mooie verhaaltjes van dit miljoenen (miljarden?) bedrijf napraten. Een bedrijf dat duidelijk alleen om geld geeft, over de rug van mensen waar ze al lang mee samen werken en over de rug van hun eigen gebruikers.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 13:27]

Guru Evi @Raphire15 juni 2023 07:05
De API heeft altijd een FUP gehad, je kon er altijd voor betalen voor commercieel gebruik. Kosten waren niet gepubliceerd omdat het onderhandeld werd adhv de waarde voor beide partijen. Had een bedrijf zoals Apollo met hun miljoenen aan inkomsten dat gedaan, hadden ze een contract met een vast bedrag en als klant een beetje inspraak op enige veranderingen.

En de vergelijking met Imgur slaat kant noch wal, afhankelijk van wat je van Imgur wilt is Reddit 4x duurder of 2x goedkoper adhv gepubliceerde API kosten. Publiceer maar eens tegen AWS S3 als je over kosten wilt spreken. Imgur publiceert relatief weinig content tov Reddit waar iedereen met een toetsenbord content produceert.

De klacht van Apollo is dat hij dus een contract met Imgur heeft afgesloten waar hij 10x minder betaalt dan de algemene klant (waarschijnlijk vanwege volume) omdat Imgur geld vroeg voor de API maar er nooit gedacht heeft dat een persoonlijke API key maar voor persoonlijk gebruik was bedoeld en nooit gedacht om een contract af te sluiten met Reddit.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:27]

Raphire @Guru Evi15 juni 2023 12:20
De API heeft altijd een FUP gehad, je kon er altijd voor betalen voor commercieel gebruik. Kosten waren niet gepubliceerd omdat het onderhandeld werd adhv de waarde voor beide partijen. Had een bedrijf zoals Apollo met hun miljoenen aan inkomsten dat gedaan, hadden ze een contract met een vast bedrag en als klant een beetje inspraak op enige veranderingen.
Maar dat is het dus, de dev van Apollo heeft altijd goed contact gehad met reddit, hun geholpen met suggesties over zaken als bugs en hoe de API efficiënter kon. Als reddit eerder wou dat deze dev betaalde voor de API toegang hadden ze dat jaren geleden al kunnen doen. Ook was die dev ongelovelijk positief en welwillend toen reddit met het nieuws kwam dat reddit geld ging vragen voor de API. Reddit beloofde destijds vanalles over hoe redelijk de prijs zou zijn, en dat ze graag in gesprek met hem gingen. Uiteindelijk eindigde dat in een idiote prijsstelling (erg dicht bij die van twitter), het zwartmaken van de dev van apollo door de CEO met leugens en valse insinuaties, en het compleet negeren van elke vorm van communicatie die de dev probeerde met reddit.

Je zegt trouwens dat apollo miljoenen aan inkomsten heeft/had. Dat slaat nergens op, er waren ongeveer 50.000 betaalde gebruikers, die elk ongeveer 10 dollar betaalden per jaar, daar gaat nog een flink percentage af aan appstore fees. Een realistische omzet is dus 500.000 dollar per jaar.
En de vergelijking met Imgur slaat kant noch wal, afhankelijk van wat je van Imgur wilt is Reddit 4x duurder of 2x goedkoper adhv gepubliceerde API kosten. Publiceer maar eens tegen AWS S3 als je over kosten wilt spreken. Imgur publiceert relatief weinig content tov Reddit waar iedereen met een toetsenbord content produceert.
Waarom kan imgur dan wel een voor beide partijen acceptabele prijs afspreken? Het feit dat hij een contract heeft met imgur (en zijn reacties op het nieuws van reddit over de API) laat zien dat de dev geen enkel probleem had om reddit te betalen voor API toegang. En hij stond ook open om hier met reddit over te praten. Echter vertikt reddit het nu nog om uberhaupt nog met deze dev te communiceren na de bullshit aantijgingen die de CEO van reddit maakte jegens de dev van apollo.

Zelfs al laat je de vergelijking met imgur buiten wegen, de prijs die reddit vraagt is alsnog ruim 20 keer hoger is dan de meest genereuze schatting van wat een gemiddelde gebruiker reddit oplevert. Hoe kan je dat verantwoorden als een redelijke prijs? Dat kan je niet.
De klacht van Apollo is dat hij dus een contract met Imgur heeft afgesloten waar hij 10x minder betaalt dan de algemene klant (waarschijnlijk vanwege volume) omdat Imgur geld vroeg voor de API maar er nooit gedacht heeft dat een persoonlijke API key maar voor persoonlijk gebruik was bedoeld en nooit gedacht om een contract af te sluiten met Reddit.
Nee, de klacht is dat hem eerst werd een ding werd beloofd (een redelijke, realistische prijs), en de dev vervolgens slechts 30 dagen van te voren hoort dat reddit veel meer gaat vragen. Hoe kan reddit van deze dev verwachten dat hij ineens elke maand 4x van zijn jaaromzet kan overmaken aan reddit? Reddit wist hoeveel deze dev gebruikte, reddit wist hoeveel ze voor de API gingen vragen, en alsnog werd hij maandenlang aan het lijntje gehouden met valse beloftes. Kijk voor de lol eens de eerste post van deze dev over de API veranderingen, ik heb hem eerder al gelinkt in mijn reactie. Uiteindelijk was hij naief om te denken dat een miljarden bedrijf van reddit ook maar 1 fuck geeft om de partners waar ze al jaren mee samenwerken.

Een ander punt is trouwens dat veel third party devs met suggesties en ideëen kwamen om ervoor te zorgen dat reddit zijn inkomsten krijgt en dat third party apps gewoon doorkonden. Zoals het serveren van reddit ads via de API, het restricten van de API tot enkel mensen met een reddit abonnement, en meer. Echter is het duidelijk dat het bestuur van reddit al zijn beslissing heeft gemaakt, en niet open staat voor andere oplossingen die beter zijn voor de gebruikers. Het enige wat voor reddit telt is een paar extra cent per gebruiker verdienen voor de beursgang, over de rug van hun gebruikers en hun partners.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 13:27]

Guru Evi @Raphire15 juni 2023 13:25
Imgur is 1c per upload of 0,1c per download of $10,000 voor 15M requests. (https://rapidapi.com/imgur/api/imgur-9/pricing)

Reddit (volgens Apollo) vraagt $12000 voor 50M requests of 0,025c per request.

De API is echt niet zo duur.
Raphire @Guru Evi15 juni 2023 13:50
Je negeert 99% van alles wat ik zeg om maar het gedrag en de prijsstelling van reddit goed te praten.

Het feit is dat de apollo dev nu 166 dollar betaalt per 50 miljoen requests aan imgur. En reddit nu 12.000 vraagt.

LOS DAARVAN: verdient reddit in de meest genereuze berekening zo'n 12 dollarcent per gebruiker per maand. En nu vraagt reddit 2,5 dollar per gebruiker per maand aan API kosten. Dat is gewoon idioot, en tientallen keren hoger dan ze eerst insinueerden. Hoe kun je dat in Godsnaam redelijk of 'echt niet zo duur' noemen. Reddit noemt het kosten dekkend, maar dat is gewoon een leugen. Als reddit echt deze kosten had aan de API dan was het bedrijf al lang kopje onder gegaan.

Ook is de manier waarop reddit deze API pricing heeft aangepakt gewoon idioot is en niet netjes richting hun partners die third party apps maken (maakten). En ook niet netjes richting Reddit's eigen gebruikers.

Goed ik heb alles wel gezegd nu. Blijf vooral dit miljarden bedrijf verdedigen met de leugens die ze verspreiden in een poging om de apollo dev zwart te maken, een bedrijf die app opties bij hun meest actieve gebruikers (vooral power users en actieve gebruikers kiezen voor een third party app) weghaalt omwille van hun beursgang, een bedrijf dat hun partners, die toch ook echt geholpen hebben met het populair maken van reddit, in de rug steekt en een bedrijf dat in het algemeen heel onprofessioneel omgaat met deze hele situatie.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 13:27]

Tintel @Triblade_847214 juni 2023 17:28
Indien Reddit inderdaad zoveel kost om te draaien dan spelen ze nog een vuil spel. Gratis drugs en dan verslaafd is geen nette manier van zaken doen....

Prijsverhoging horen in verhouding redelijk te zijn. Als je vanaf nul komt en naar X gaat is de verhouding altijd zoek. Maar als het absoluut gezien redelijk is - dus vergelijkbaar met produkt/dienst van concurrent dan kun je het nog redelijk noemen.

Wat ook meetelt: Als je bedrijf dus eigenlijk jarenlang bijzonder verliesgevend was (omdat je die enorme kosten niet doorberekende) dan ben je toch ook geen goede beurskandidaat? Dan heb je een enorm kapitaal (van investeerders) er doorheen gejaagd.

Wat ook nog kan is dat de kosten nog wel meevallen en dat ze nu in korte tijd proberen de verliezen van verleden jaren in te lopen. Maar dat is ook niet bepaald acceptabel.
Extraxyz @Triblade_847214 juni 2023 07:49
Iedereen vindt het prima dat ze er geld voor vragen, maar als jij voor 3000Kwh aan elektriciteit een rekening van 20 miljoen euro ontvangt snap je toch ook wel dat dat niet in verhouding staat?
Triblade_8472 @Extraxyz14 juni 2023 08:00
Als dat zo is, maar als de energierekening 19 miljoen euro is, en ze 20 miljoen ontvangen, staat het dan wel in verhouding?

Leuk al die 'oneliners', maar kom met feiten.
Chiwn @Triblade_847214 juni 2023 08:12
Heb je het achtergrond stuk gelezen? De vergelijking tussen api prijzen van reddit en Imgur? Dat zijn intussen toch feiten genoeg?
Als Reddit zegt dat het waarschijnlijk 1 dollar per gebruiker per maand zou gaan kosten, dan zal dat vast wel.
Dit zijn toch ook geen feiten? Reddit kan toch prima een dubbele agenda hebben omdat ze een beursgang willen doen?
Triblade_8472 @Chiwn14 juni 2023 08:25
Wat hebben vergelijking nou met de kosten van een bedrijf te maken? Appels met peren wat mij betreft.

Als ik de uitgaven aan brandstof van onze auto's ga vergelijken, wat zegt dit over de uitgaven van onze totale huishoudens? Volgens mij helemaal niks.
Loller1 @Triblade_847214 juni 2023 09:54
Het is inderdaad appels met peren vergelijken. Gezien de content die Imgur aanbied zijn de onkosten voor hun API calls namelijk hoger dan die van Reddit, wat dit hele ding alleen maar belachelijker maakt.

In plaats van te lopen roepen dat je vind dat Reddit gelijk heeft en je dan te verschuilen achter "maar ik weet eigenlijk niet echt hoe dit werkt" kan je misschien eens beter je eerst inlezen in dit hele topic...
Guru Evi @Loller115 juni 2023 07:19
Imgur is 1c per upload of 0,1c per download of $10,000 voor 15M requests. (https://rapidapi.com/imgur/api/imgur-9/pricing)

Reddit (volgens Apollo) vraagt $12000 voor 50M requests of 0,025c per request.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:27]

Verwijderd @Triblade_847214 juni 2023 08:12
Ik ben het met je eens. Vooral omdat veel subreddits door een klein clubje mods offline gehaald zijn. Veel mensen lezen alleen maar of posten zeer zelden, maar willen wel e.e.a. lezen. Al die informatie is nu zomaar van je afgenomen.

Je kan wel een subreddit takeover doen door via de admins om moderatorschap te vragen, maar dan moet een subreddit eerst een tijd inactief zijn.
BadRespawn @Triblade_847214 juni 2023 17:12
Ik heb geen idee wat een api call kost, maar er zitten best wat kosten achter. Als Reddit zegt dat het waarschijnlijk 1 dollar per gebruiker per maand zou gaan kosten, dan zal dat vast wel.
1 dollar per gebruiker per maand is wat reddit vraagt voor gebruik vd API, je denk toch niet dat reddit daar geen winst op maakt?

De reële kosten van een paar bytes (een API call) via internet versturen is in de richting van een miljoenste van een Euro; bvb $0.63/gigabit-per-seconde (internet backbone traffic 2015) https://broadbandnow.com/report/much-data-really-cost-isps
Daar komen nog wat kosten bij maar die zijn daarmee vergelijkbaar, in totaal is het in de ordegrootte van fracties van een cent.

Het is zoiets als computer chips maken: aanleg vd benodigde hardware is duur maar vervolgens ga je zo enorm grote hoeveelheden producen dat de prijs per stuk erg laag is.
Blinkin @Triblade_847214 juni 2023 08:49
Je hebt helemaal gelijk. De kosten die Reddit vraagt hebben alleen niet dat doel. Hier is het doel overduidelijk apps van derden de nek omdraaien.

Het is alsof je een leaseauto voor 2 miljoen euro per jaar beschikbaar zet voor de afnemers, niemand heeft dan interesse. Die prijs is zo hoog dat er duidelijk iets anders gaande is dan onkosten terugverdienen + winst maken.
Triblade_8472 @Blinkin14 juni 2023 08:58
Ik ben het deels met je eens.

Wat ik denk is dat zij flink meer inkomsten willen en dit op een van de twee manieren willen bereiken:
1) Apps bewegen (forceren) meer inkomsten aan te dragen;
2) Doordat de apps stoppen mensen te dwingen naar hun site of app te gaan om hier reclame te kunnen tonen.

En apps kunnen dat, net als Reddit zelf, doen via reclame. Of via hogere prijzen\abbo's.

Ik denk dus niet dat ze specifiek de apps de nek om willen draaien om de eigen app te promoten, ik denk wel dat ze deze forceren flink duurder te worden of reclame gaan laten tonen en via deze manier veel meer binnen te brengen.
Raphire @Triblade_847214 juni 2023 13:07
Als ze echt niet perse de apps de nek om wouden draaien, waarom dan niet dezelfde ads aanbieden via de API? Waarom dan niet enkel API toegang geven als mensen een reddit abbo hebben? Waarom dan ruim 10x meer vragen dan reddit zelf zegt te verdienen per gebruiker? En waarom gaf reddit 3rd party developers slechts 30 dagen de tijd voordat deze idiot hoge prijzen werden ingevoerd?

Niemand kan zijn business model ineens zo omgooien om te voldoen aan de kosten die reddit vraagt voor de API. Apollo maakte naar schatting zo'n 500.000 dollar omzet, en die zou met deze prijzen 20 miljoen moeten ophoesten enkel aan API kosten.

Zo kan je nog wel even doorgaan. Reddit had makkelijk iets kunnen regelen met de developers, iets wat realistisch was. Maar dat wil (het bestuur van) reddit overduidelijk niet.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 13:27]

Tintel @Triblade_847214 juni 2023 17:14
Maar als de prijsverhoging echt exorbitant is dan dwing je wel andere apps te stoppen natuurlijk.
Ik vraag me wel af of dat zomaar mag. Prijsverhogingen zijn vaak aan maxima gebonden. Al zal het huren van een IT-dienst vast iets uitzonderlijks zijn.
Gymnasiast @Triblade_847215 juni 2023 16:47
Gek hè, dat je gemind wordt als je je post begint met “Ik zal wel gemind worden omdat mensen het roerend eens zijn met alle arme app bouwers die nu veel moeten betalen”? Als je bij voorbaat iedereen die het niet met je eens is wegwuift en belachelijk maakt dan wil je duidelijk geen discussie, maar gewoon gelijk krijgen. Een -1 is dan gewoon terecht.

[Reactie gewijzigd door Gymnasiast op 22 juli 2024 13:27]

XeroFox 14 juni 2023 07:39
Er zijn al genoeg subreddits die aangegeven hebben de black-out te verlengen zonder einddatum. Dit is de enige manier hoe Reddit het echt zal voelen.

https://www.theverge.com/...est-extended-indefinitely
iketot @XeroFox14 juni 2023 09:43
Maar dan neemt Reddit gewoon de subs over.. Protesterende mods eruit, lieve nieuwe mods erin, en verder ermee..

Er zal maar 1 iemand winnen, en dat zal Reddit zijn.

Ik ben er wel klaar mee hierna denk ik. RIF zal niet meer werken, dan houdt het voor mij waarschijnlijk op, zal wellicht via de browser een enkele subreddit nog bekijken, maar niet meer dagelijks op de telefoon.
TheMaurice @iketot14 juni 2023 12:47
Hoe meer gebruikers en mods reddit in het harnas jaagt, hoe groter de inzet voor reddit alternatieven komende jaren. Als er komende jaren goede en populaire alternatieven komen heeft reddit wel een probleem, tot voor kort hadden ze nog grotendeels een monopolie.
iAR @XeroFox14 juni 2023 09:36
Helaas zijn er ook genoeg subs die denken echt belangrijk te zijn en na de 2 dagen weer aan zijn…
Martinspire
@iAR14 juni 2023 11:48
Alle fluff en humor reddits mogen best offline. Maar alles met betrekking tot nieuws of helpen van anderen mag van mij wel weer open. Dat is in mijn ogen toch wat belangrijker.
iAR @Martinspire14 juni 2023 11:53
Je zou ook kunnen beredeneren dat je je nieuws ergens anders kunt zoeken. En ook voor het helpen van andere mensen zijn er andere kanalen. Het gaat er dus maar om hoe belangrijk je bent of jezelf vindt.
Martinspire
@iAR14 juni 2023 11:56
Tja. Zo kun je ook doorredeneren dat je je tijd op internet zit te verkwisten door te discussiëren met onbekenden. Reddit heeft gewoon een sociale functie die momenteel nergens anders zo wordt uitgevoerd. Dan kun je eindeloos protesteren, maar zoals je bij dit bericht kunt lezen, gaan ze gewoon hun poot stijf houden. Dus wat win je dan? Hoe langer het duurt, hoe meer je de gebruiker naait. De directie neemt gewoon de kanalen over en dat is het dan.

Beter gaat de community zich organiseren om andere acties te houden en andere platformen op te zetten die het stokje over kunnen nemen. Daarvoor moet je wel kunnen communiceren en je community betrekken.
atthias 14 juni 2023 07:12
ik hoop dat men zich niet laat ontmoedigen en doorgaat want ik vermoed dat een deel van de bedoeling van deze uitspraak zal zijn het protest onderuit halen

ikzelf ga in ieder geval door zonder Reddit totdat men de beslissing terugdraait
Amtelode @atthias14 juni 2023 07:58
Dan ben je waarschijnlijk in de minderheid.
Ik kan me niet voorstellen dat de grote meute ineens stopt met Reddit.
Die verslaving of gewoonte moet gevoed worden dus de meerderheid gaat op zoek naar een andere subreddit die niet op zwart is gegaan.

Als je niet mee beweegt blijf je alleen achter.

Wel een onzinnige uitspraak van de CEO.
Na twee dagen geen omzetverlies.
Er is een verplaatsing gaande dat is niet na twee dagen al te meten.
atthias @Amtelode14 juni 2023 08:29
ik verwacht het ook niet maar een mens kan hopen

dan maar zonder ik kan zonder reddit andersom zal naarmate het aantal verlaters groter word lastiger zijn
benji83 @Amtelode14 juni 2023 09:20
De echte resultaten zullen pas te zien zijn wanneer de API veranderingen in gaan. Alles wat ze nu roepen is voor de bühne.
iAR @Amtelode14 juni 2023 09:34
De grote meute gebruikt geen 3rd party app en weet niet wat er nu gaande is. Maar als de protesten door blijven gaan, langer dan de 2 dagen, dan zullen gebruikers wel denken: wat is dit voor kut platform, ik kan niets, ik zie niets.

Het is alleen jammer dat sommige subs zich belangrijk voelen en toch maar weer door gaan. Ik denk dat als je dit langer dan een week vol gaat houden dat Reddit wel echt in actie moet komen met iets.
FONfanatic @Amtelode14 juni 2023 09:55
Wel een onzinnige uitspraak van de CEO.
Na twee dagen geen omzetverlies.
Er is een verplaatsing gaande dat is niet na twee dagen al te meten.
Tuurlijk wel. De afname in het dataverkeer kun je à la minute monitoren. Maar de uitspraak is prematuur.

Nog maar weer eens: al die 'gratis' op een sociaal medium geplaatste inhoud op een gegeven moment te gelde maken, is dat een nieuw fenomeen? Maak gewoon je eigen weblog aan, plemp het vol met advertenties en cookies, en vraag zelf toegangsgeld aan wie erop wil schrijven, dan profiteer je er zelf van. Ipv de bedelaar uit te hangen ...
Tintel @FONfanatic14 juni 2023 11:15
dan profiteer je er zelf van. Ipv de bedelaar uit te hangen ...
Dat is dan nog steeds bedelen?

Het model is of advertenties of betaald gebruik. Combinaties daarvan zijn dubieus. Betalen om advertenties te mogen zien is van den zotte.

Punt is: de echte content komt van de gebruikers - het platform is enkel 'storage' met daarop client-apps om content te posten of te bekijken. De vraag is: wat is meer waard? De content of het platform [zonder content dus].
Ik denk dat het platform kosten met zich meebrengt en die moeten betaald worden - maar het platform dat denkt z'n gebruikertjes uit te melken door hun gegevens te verkopen {t.b.v. advententies) zouden we links moeten laten liggen. Als ze enkel advertenties zouden plaatsen die relevant zijn bij het onderwerp (dus net zoals Tweakers) dan is er een prettige balans. Jouw gegevens blijven van jou. In ruil voor content mag je het platform gratis gebruiken. Niet iedere gebruiker levert content dus dan zou je nog onderscheid kunnen maken tussen content-makers en content-gebruikers. Tweakers levert z'n eigen content. Reddit zelf levert geen content voor zover ik weet.

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