Vijf vragen over het protest tegen de geplande api-aanpassingen van Reddit

Reddit gaat geld vragen voor het gebruik van zijn api. Dat zet kwaad bloed bij veel gebruikers, die in groten getale besluiten hun subreddits op zwart te gooien. Dat gebeurt volgende week, maar of daarmee de problemen zijn opgelost is maar de vraag.

Wat gebeurt er op Reddit?

Honderden subreddits, van de kleinste subreddits tot enkele grote community's als Earthporn, LifeProTips, aww, Music en Videos, hebben verklaard dat ze vanaf 12 juni 'op zwart gaan'. De moderators van de subfora verzamelen zich in de subreddit /r/Save3rdPartyApps, en de meeste individuele subreddits hebben sticky topics aangemaakt met hun intentie om aan een algemene black-out mee te doen.

De black-out begint op 12 juni. Sommige subreddits, zoals /r/LifeProTips, willen na achtenveertig uur de publieke toegang hervatten, maar andere, zoals bijvoorbeeld /r/Music , zullen zich 'permanent' afzonderen totdat Reddit hun zorgen wegneemt.

Een black-out betekent in de praktijk dat de subreddits tijdelijk op slot gaan; de moderators sluiten de subreddits af voor iedere gebruiker. De subreddits worden dan privéforums waar niemand behalve de moderators toegang toe heeft. Niet alleen kunnen er dan geen nieuwe posts en comments meer worden geplaatst, de subreddits zijn zelfs helemaal niet te bezoeken, ook niet door abonnees of andere ingelogde gebruikers.

Een Reddit-woordvoerder liet aan The Verge weten dat het socialmediaplatform 'per duizend api-verzoeken' geld gaat vragen en dat het bedrag 'zo eerlijk mogelijk is', maar op de precieze prijzen wordt niet ingegaan. Verder stelt de woordvoerder dat Reddit 'samenwerkt met apps van derde partijen om ze te helpen met het verbeteren van de efficiëntie, wat de kosten significant kan verlagen'.

Waarom gaan de subreddits in protest?

De subreddits protesteren tegen een recente beleidswijziging van Reddit waarbij het sociale netwerk geld gaat vragen voor gebruik van zijn api. Dat is in beginsel niet gek, maar gebruikers vrezen dat het in praktische zin betekent dat thirdpartyapps daardoor niet meer werken.

Reddit zegt dat het geen flat fee vraagt voor api-gebruik, maar wil afrekenen op basis van gebruik. Dit zorgt ervoor dat grote thirdpartyontwikkelaars zoals Apollo naar eigen zeggen 20 miljoen dollar moeten gaan betalen voor het gebruik van de Reddit-api. De moderators en gebruikers van het platform zijn bang dat dergelijke populaire apps straks niet meer bruikbaar zijn en dat Reddit alleen via de officiële, maar impopulaire Reddit-app kan worden bezocht. Ontwikkelaars pleiten voor een prijsverlaging voor het gebruik van de api van een factor 15 tot 20. Dit zou er volgens hen voor zorgen dat de kosten op een niveau komen dat vergelijkbaar is met dat van andere websites, zoals Imgur.

Reddit is funDaarnaast willen de subreddits dat de data vanuit nsfw-subreddits toegankelijk blijven via de api; die datastroom wordt in de toekomst volledig afgesloten voor thirdpartyapps. Reddit is een van de grootste sociale netwerken met een grote nsfw-community, waarbij ook relatief weinig regels gelden voor het posten van naakt- en pornografisch materiaal.

Ten slotte protesteert de community tegen de in zijn ogen gesloten manier van communicatie vanuit Reddit over wijzigingen aan het platform. Daarbij spelen ook de modtools een rol. Moderators denken dat het beheren van subreddits moeilijker wordt zonder de juiste tools die ook via de api werken. Veel moderators gebruiken modtools van externe ontwikkelaars, omdat de officiële Reddit-tools niet goed zouden werken.

Het gebruik van alternatieve Reddit-apps is erg populair. Apollo is volgens de ontwikkelaar miljoenen keren gedownload. In de appstore hebben apps zoals Apollo hoge beoordelingen en staan ze steevast hoog in de lijsten met meest gedownloade Reddit-apps.

Apollo is niet de enige thirdpartyapp die gebruikmaakt van de api van het bedrijf. Ook apps als Reddit is Fun (RIF) en Sync for Reddit zijn populair, met respectievelijk ruim vijf miljoen en een miljoen downloads in de Play Store. Naast de bovengenoemde apps zijn er nog tal van andere thirdpartyapps te vinden voor zowel iOS als Android. RIF zegt zelf dat het geen toekomstperspectief meer heeft als Reddit de wijzigingen doorvoert. "Het lijkt er erg op dat ze de custom Reddit-clients de das om willen doen", zegt een ontwikkelaar van de app.

De reden dat mensen uitwijken naar externe apps zit voornamelijk in de gebruikerservaring van de officiële Reddit-app. Zo schotelt de Reddit-app veel advertenties voor en pusht Reddit bepaalde subreddits. Ook hebben de apps meer aandacht voor de gebruikersinterface, die in veel gevallen beter aansluit op die van het gebruikte besturingssysteem. Een andere reden voor het gebruik van thirdparty-Reddit-apps zijn toegankelijkheidsopties voor bijvoorbeeld blinde en slechtziende mensen. De standaard Reddit-app heeft die in geen enkele vorm.

Wie doen er allemaal mee?

De lijst met deelnemende subreddits groeit met de dag. Op een subreddit voor moderators, /r/ModCoord, wordt een lijst bijgehouden met forums die zich hebben aangesloten bij de boycot. Dat waren er dinsdagochtend 850, en op woensdagmiddag was de teller al opgelopen naar 2447. Deze forums hebben samen meer dan 1,1 miljard abonnees, al zijn die niet uniek, en er zijn 11.662 moderators betrokken bij de black-out.

De subreddits variëren van enorme, default subreddits die ook op de /r/All-frontpage verschijnen, zoals /r/Gaming en /r/Pics, tot piepkleine community's, zoals /r/Subways, waarin zo'n 8000 leden foto's van metro's en stations delen.

Subways

Waarom maakt Reddit deze keuze?

Reddit is vaag over de exacte reden om de api duurder te maken. Het bedrijf zei eerder dat de api inmiddels zo vaak wordt gebruikt, dat dit voor Reddit 'bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt'. Daarom wil het bedrijf naar eigen zeggen meer investeren in eigen modtools en meer regie kunnen houden over de content op het platform.

Daarnaast heeft Reddit-topman Steve Huffman tegen The New York Times gezegd dat het bedrijf api-toegang ook wil verzilveren omdat large language models zoals die van ChatGPT getraind worden op Reddit-posts. "Reddit [scrapen], waarde genereren en niets daarvan teruggeven aan onze gebruikers is iets waar we een probleem mee hebben".

Achter de schermen speelt mogelijk ook de beursgang van Reddit mee. Volgens bronnen van Reuters is het plan om die in de tweede helft van dit jaar te laten plaatsvinden. De omzet vergroten om zo meer beurswaarde te creëren, kan een mogelijke motivatie zijn voor het platform, al wordt dat nergens expliciet uitgesproken.

Zijn er ooit vergelijkende zaken geweest en hielpen die?

SubredditsHet is niet voor het eerst dat de uitgesproken redditors in protest gaan tegen het beleid van het platform. In 2015 werd een groot deel van Reddit ontoegankelijk gemaakt nadat een geliefde coördinator van de grote Q&A-reddit /r/AMA op straat werd gezet. De moderators van een aantal grote subreddits hebben toen uit onvrede delen van het platform op zwart gezet. Ook destijds klaagden de moderators van de subreddits over de slechte communicatie van andere Reddit-medewerkers.

Nadat ruim 200.000 Reddit-gebruikers ontslag eisten, stapte de toenmalige tijdelijke ceo van het bedrijf op. Ze bood haar excuses aan en deed de belofte dat Reddit vaart zou gaan zetten achter het ontwikkelen van de langverwachte modtools. De /r/AMA-mod is overigens nooit teruggekeerd bij Reddit.

Ook tijdens de coronapandemie gingen tientallen grote subreddits op zwart. De reden was dat Reddit volgens gebruikers niet genoeg zou doen om aan corona gerelateerde misinformatie tegen te gaan. De subredditmoderators stelden dat Reddit zijn eigen beleid tegen desinformatie niet afdoende handhaafde. Het protest had effect; Reddit besloot alsnog /r/NoNewNormal samen met 54 andere subreddits in quarantaine te zetten, zelfs nadat het eerder nadrukkelijk had aangegeven niets met de kritiek te gaan doen. Subreddits in quarantaine zijn alleen te bezoeken als gebruikers daar expliciet voor kiezen; ze verschijnen niet meer op de homepage.

De schaal van de protesten van de subredditcommunity's uit het verleden is minder groot dan het huidige protest. Dat laat zien wat volgens Reddit-gebruikers de urgentie van de zaak is. In ieder geval is duidelijk dat een groot deel van de community het niet eens is met het aankomende beleid van Reddit.

Reddit heeft tot nu toe nog niet gereageerd op de black-out. Met protest van een dergelijke omvang lijkt het moeilijk voorstelbaar dat het platform de grieven van gebruikers kan negeren. Wat de mogelijke oplossing wordt, is echter moeilijk te voorspellen.

Reddit
Bron: NurPhoto / Contributor / Getty Images

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

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Reacties (89)

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MoonRaven 8 juni 2023 01:02
"gebruikers vrezen dat het in praktische zin betekent dat thirdparty-apps daardoor niet meer werken." Gebruikers vrezen dit niet alleen, dit gaat ook gebeuren tenzij er fors betaald zal worden door de gebruikers...

"For Apollo, the average user uses 344 requests daily, or 10.6K monthly. With the proposed API pricing, the average user in Apollo would cost $2.50, which is is 20x higher than a generous estimate of what each users brings Reddit in revenue." bron
shades 8 juni 2023 08:42
Wat een heisa weer allemaal. Gratis een api gebruiken. Je kan er donder op zeggen dat dat een keer niet meer zo gratis is.
oktoberpaard @shades8 juni 2023 11:19
Het probleem is niet dat er betaald moet worden, het probleem is dat de kosten zo hoog zijn, dat een third-party app niet winstgevend kan zijn. Het is dus waarschijnlijk een poging om third-party apps de nek om te draaien, zodat gebruikers gedwongen worden de eigen app te gebruiken waarin geadverteerd wordt en waar ze de volledige controle hebben over wat je te zien krijgt. Gezien er over een beursgang gepraat wordt en onlangs de waarde van Reddit lager is ingeschat dan eerder, denk ik dat dit een poging is om op korte termijn waarde te creëren ten koste van de gebruikers. De kosten voor het gebruik van deze API liggen vele malen hoger dan vergelijkbare API's. Op Twitter na, dat ook onlangs absurde bedragen is gaan vragen, met het stoppen van third-party apps tot gevolg.
bennie321 @shades8 juni 2023 09:55
Er wordt toch ook niet gezegd dat het gratis moet blijven? En als er om een reden gevraagd wordt waarom dit tig keer hoger moet liggen dan andere platformen dan wordt er geen (goeie) reden gegeven.
WoutervOorschot @bennie3218 juni 2023 12:58
Plus dat reddit zelf ook nauwelijks waarde vertegenwoordigt, het zijn de gebruikers die alle content maken (gratis). Dat je dan diezelfde gebruikers het moeilijk maakt om een platform te gebruiken (en te modereren) zet logischerwijs kwaad bloed.
sebastienbo @WoutervOorschot10 juni 2023 18:34
Vermoedelijk zal er dan een nieuwe app ontstaan om reddit te vervangen zo dat alle gebruikers kunnen overstappen. Dan staat reddit daar met zijn lege platform
ZinloosGeweldig @shades8 juni 2023 12:42
Je kon er ook donder op zeggen dat kritiek op de zeer aggressieve pricing geframed zou worden als "alles moet gratis blijven".
Gropah @ZinloosGeweldig9 juni 2023 11:05
Nee, niet alles hoeft wat mij betreft gratis te blijven. Ik snap dat er kosten worden gemaakt, en dat die op een manier terug verdiend moeten worden. Als ik een tientje per jaar moet betalen aan een 3rd party app om het te kunnen gebruiken, zou ik het overwegen. Een tientje aan reddit zelf zou ik ook overwegen, als ze dan wel een app hebben waar ik mee uit de voeten kan en privacy redelijk gewaarborgd is.

Maar, zoals MoonRaven in 'Vijf vragen over het protest tegen de geplande api-aanpassingen van Reddit' verteld, gaat het om 2,50 per maand, oftewel 30 euro per jaar. En dan heb je niet eens toegang tot NSFW content. Dat is compleet scheef tov de (gratis) app van reddit zelf, die compleet onbruikbaar schijnt te zijn. Reddit verdient daar echt geen 30 euro per jaar aan in ad inkomsten. En volgens de ontwikkelaar van apollo vragen ze via de API ongeveer 20x wat een gebruiker waard is voor reddit (op basis van omzet/aantal users).
ZinloosGeweldig @Gropah9 juni 2023 11:26
Ik reageer op iemand die de kritiek op de pricing in een frame plaatst alsof de mensen die kritiek hebben roepen dat het gratis moet blijven, en daar maak ik een opmerking over.

Je hoeft mij dus niet uit te leggen dat kritiek hebben niet betekent dat je vindt dat het gratis moet zijn.
Gropah @ZinloosGeweldig9 juni 2023 11:37
Oeps, even de context gemist. Dacht dat je de root was.
Ducksy88 @Gropah11 juni 2023 22:11
Inmiddels mijn zevende cakeday op Reddit gevierd er al die tijd de officiële app gebruikt. Beetje eindeloos content scrollen en af en toe wat posten of commentaren is echt prima mogelijk op de officiële app.
Videos/gifs hadden een tijdje issues maar dat is ookal tijden terug. Ik vind de hele houding dat de app 'onbruikbaar' is echt heel heel zwaar overdreven. Imo niks mis mee...
Wolfos @shades8 juni 2023 18:57
Als het niet gratis uit kan, dan had het niet gratis moeten beginnen. Achteraf de regels aanpassen is een naaistreek.
Annihilism @shades9 juni 2023 08:04
Wat mij opvalt is dat mensen zo graag vast blijven houden aan één app. Ik zou het juist geweldig vinden als Reddit ten onder gaat en er 2 of 3 andere website bij komen. Ben ik dan de enige die het een slechte zaak vind dat er maar één grote community is voor dit soort zaken? Overigens bedoel ik hiermee niet dat ik vind dat mensen geen Reddit meer moeten gebruiken, dat is natuurlijk iedereen zijn eigen keuze (gelukkig maar).

Schijnbaar hebben veel gebruikers problemen met de nieuwe regels. Nou dan gebruik je hem toch niet meer? Waarom zou je een bedrijf belonen voor iets wat jij niet wilt? Ik snap de gedachtengang van veel mensen tegenwoordig niet. Toen facebook begon te rommelen met allerlei privacy zaken ben ik gestopt met het gebruiken hiervan. Toen Hyves mij niet meer beviel heb ik mijn account verwijderd. Er komt vanzelf wel iets nieuws als niemand het meer gebruikt óf een groot deel van de gebruikers naar een ander platform gaat.
Nardon @shades9 juni 2023 13:47
De maker van Apollo was het daar ook mee eens in principe, en was best bereid te gaan betalen voor de API. Mits de prijs wel fair is. Echter met het huidige prijzenmodel gaat het Apollo $20 miljoen per jaar kosten aan API calls. Dat is natuurlijk veel te veel en totaal niet wat een app als Apollo realistisch gezien kan betalen, tenzij gebruikers fors geld gaan betalen per maand om gebruik te maken van de app. En dit alles natuurlijk terwijl de officiële Reddit app gratis blijft.
Dennism 7 juni 2023 19:08
Weet iemand in hoeverre de uitleg klopt dat deze 3rd party apps monitized zijn (door de dev) door middel van ofwel aankoop kosten voor de app, of wel adds in de app (of een combinatie daarvan) terwijl ze juist de adds die reddit geld op zouden moeten leveren filteren en niet laten zien aan hun gebruikers. Ik gebruik reddit alleen op PC, dus ik ben geen app gebruiker.

Als die uitleg klopt snap ik Reddit op zich wel, anderen verdienen dan immers geld aan reddit, terwijl reddit op directe wijze niets meer verdiend aan de gebruikers van die apps.

Neemt niet weg dat ze dan natuurlijk naar mijn mening wel een redelijk tarief moeten vragen voor API toegang, zodat zowel Reddit als de App dev er een goede boterham aan kan verdienen.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 25 juli 2024 17:56]

Raphire @Dennism7 juni 2023 19:19
Ik denk dat de meeste mensen (lees: devs van de getroffen apps) geen problemen hebben met het betalen voor API access, echter gaat het hier om exorbitante prijzen. Imgur vraagt bijv 166 dollar voor 50 miljoen API calls tegenover reddit die daarvoor 12000 dollar wil gaan vragen.
orvintax @Raphire8 juni 2023 02:22
Maar kun je die APIs wel een op een vergelijken? Ik denk het niet namelijk, compleet andere applicatie.
Shamalamadindon @orvintax8 juni 2023 07:28
Klopt. Imgur zal immers veel meer om afbeeldingen gaan. Dus de kosten voor imgur zelf zijn waarschijnlijk vele malen hoger dan voor reddit waar de meeste calls puur een stukje tekst moeten ophalen.
Paprika @Shamalamadindon8 juni 2023 09:18
Echter heeft imgur dan weer veel minder compute nodig. Bij ons eigen software platform (SaaS platform in de webindustrie) is het hosten van plaatjes van onze (enterprise) klanten juist een goedkope kostenpost. Dat is met een moderne "serverless stack" een verwaarloosbaar bedrag. Al draait iedere aanbieder van een oplossing op een serverless architectuur sowieso grote marges op hun dienstverlening / licenties etc. In die zin is reddit eigenlijk nog simpel, want het is niets meer dan een community forum met een ander formaat dan we traditioneel gewend waren.

Overigens zal een API call bij imgur eerder een image upload dan een image download zijn. Dus dan gaat 't om storage en niet om een image in te laden. Het laden van de image doe je immers over de publieke URL die je bv ook op een forum als Tweakers gebruikt.

Ja, al met al is Reddit ontzettend duur, maar dit zal vooral een politiek gedreven beslissing zijn en het gaat hier helemaal niet om het bedrag dat ze zouden kunnen krijgen van die apps.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 25 juli 2024 17:56]

Shamalamadindon @Paprika8 juni 2023 09:49
Compute zal Imgur ook niet noodzakelijk goedkoop zijn bij uploaden van data. Er moeten ad-hoc een hoop verschillende versies van de afbeelding gemaakt worden.
Kyuuni @orvintax8 juni 2023 07:31
Inderdaad, imgur is een image-hosting site. Iedere call zal om een afbeelding gaan, dat vele malen groter is dan vele reddit posts wat uit text bestaat.

Tuurlijk weet ik het niet zeker, maar het lijkt me dat imgur grotere kosten hebben aan opslag en bandbreedte per api call hebben. Zal vast meer bij komen, maar dat Reddit 72 keer zoveel als imgur vraagt klinkt ronduit belachelijk. Als ze dat daadwerkelijk (ineens?) nodig hebben, gaat er iets anders goed fout in hun infrastructuur.
Twanne @orvintax8 juni 2023 08:50
Het is ook niet de bedoeling van Reddit om gelijkwaardig aan imgur of andere platformen te opereren, dus de API's met elkaar vergelijken lijkt me ook nutteloos hier. Reddit ziet dat hun platform sterk gebruikt is voor het trainen van LLM's zoals ChatGPT. Daarom willen ze nu een stuk van de taart.
Het feit dat dan enkele 3rd party apps omvallen komt hen alleen maar goed uit, want in hun eigen app kunnen ze veel beter de reclameposts monitoren en sturen.
WillySis @Raphire8 juni 2023 19:16
Ik denk niet dat je Reddit en Imgur zomaar met elkaar kunt vergelijken. Dan moet je meer weten over de structuur en de kosten van de bedrijven. Reddit wil bovendien in de loop van het jaar naar de beurs.
Reddit zit nu dus in een situatie waarin ze een mooi winstplaatje moeten kunnen laten zien. De gratis API omzetten naar een betaalmodel is daar dus één van.

De prijs die Reddit wil gaan vragen is (naar mijn mening) niet eens exorbitant hoog. Als je het gaat per API-call gaat berekenen is de prijs minder dan het men met het tonen van één advertentie zou verdienen. Dat de API niet gratis blijft zal niemand echt verbazen. De servers van Reddit draaien immer ook niet gratis. De gevraagde prijs moet uiteindelijk door de meeste sub-Reddits wel op te brengen zijn, maar dan moeten ze wel de tijd hebben om zich aan te passen.

Of de prijs exorbitant is of niet, doet er op dit moment eigenlijk niet eens toe. Het gaat meer op de manier waarop de gratis API wordt omgezet in een betaalde API. De sub-Reddit hebben veel te weinig kans om hun verdienmodel aan te passen. Als Reddit voorstelt om de prijzen in stappen te verhogen, bijvoorbeeld vier stappen in twee jaar, dan is er best een grote kans dat de sub-Reddits het betaal model wel gaan accepteren. Niet alle sub-Reddits zullen overleven, maar dat hoeft ook niet.

Een stapsgewijze verhoging van de prijzen is ook voor investeerders interessant. Het geeft nagenoeg de zekerheid dat de bedrijfsresultaten de komende twee jaar alleen maar beter worden.
yamAUchi @WillySis9 juni 2023 08:47
Hoe heb je dat berekend? Dacht dat de Apollo maker het iig met wat cijfers liet zien en dat het _wel_ veel hoger dan verwacht/redelijk was.

Verder heb je het over sub-reddits die verdienmodel hebben? Het gaat hier toch over 3rd party apps, de sub-reddits zijn de /r/xxx en /r/yyy dingen, die vragen geen geld voor toegang, dat is onderdeel van Reddit zelf.

Het ging idd voornamelijk om de 30 dagen die de apps eigenlijk kregen om te reageren op de prijs die gezet werd, waardoor er als er de 1e rekening binnen zou komen eigenlijk geen manier hadden om die kosten al te kunnen dekken of maar enigszins te optimaliseren (indien dat nodig was)
WillySis @yamAUchi9 juni 2023 10:57
De termen subreddits en third-party apps worden helaas een beetje door elkaar gebruikt. Het gaat inderdaad om de third-party apps.

De opbrengsten van het tonen van een advertentie lagen in 2020 normaal rond de 0.02 cent. Wanneer een advertentie aangeklikt wordt kunnen de prijzen flink stijgen. Bij Google kan dat, afhankelijk van de gebruikte filters, zelfs meer dan € 10,- worden. De prijzen van Reddit zijn mij niet bekend, maar je mag aannemen dat dat minimaal enige centen tot dubbeltjes zal zijn. Ik ken de click-rate van de advertenties van Reddit niet, maar met heel voorzichtige schatting zullen ze ergens tussen de 0,2 en 0,5 cent per advertentie verdienen.
Cijfers zijn afkomstig van Google en een oude opdrachtgever van mij.

Als je $ 12000 betaalt voor 50 000 000 calls is dat dus 0.024 cent per call. Als je ervan uitgaat dat Reddit het verlies aan advertentie inkomsten door gebruik van de API wil terugdringen, dan is de gevraagde prijs naar mijn mening niet exorbitant hoog.
Reddit heeft zelf ook voordeel van de API. De totale gebruikersbase wordt groter en het platform wordt daardoor ook aantrekkelijker. Als je die "meerwaarde" in de berekening van de prijs mee neemt, is de prijs wellicht iets aan de hoge kant.

Van de gebruikers van de API is het natuurlijk wel te verwachten dat zij hopen op een schappelijkere prijs en daar in de berekeningen die ze tonen ook van uit gaan. Dat mag je zien als het "Best-case" scenario. Een "Worst-case" scenario zullen ze ongetwijfeld ook hebben berekend. Dat zal niet heel drastisch verschillen van wat Reddit heeft gepresenteerd.

Het grootste geschil is niet eens de prijs, maar de snelheid waarmee (het volle bedrag) wordt ingevoerd.
De bal ligt nu dus bij Reddit. Die zullen moeten inschatten met welke prijzen of kortingen ze nog voldoende third-party apps binnenboord kunnen houden voor een maximale opbrengst. Stoppen alle third-party apps, dan wordt een beursgang voor Reddit een stuk lastiger.
Greveldinges @Dennism7 juni 2023 19:17
Reddit geeft geen advertenties terug via hun api, dus dan kan de dev ze ook niet laten zijn in zijn third party app. Daarnaast moet de developer ook leven, die maakt zijn app niet voor niets natuurlijk.
Super_Fred @Greveldinges8 juni 2023 11:29
Maar...wat als Reddit wél advertenties terug zou geven via de API? Dan houden ze het verdienmodel in stand. Geef een link naar een afbeelding en de URL mee, en geef de ontwikkelaars de keuze om deze te embedden in hun app of de API-request-fee te betalen.

Dat lijkt mij een veel betere oplossing.
Greveldinges @Super_Fred8 juni 2023 11:37
Mij ook, maar het feit is dat het lijkt (of is) alsof ze alle third party apps willen killen.
Superstoned @Super_Fred8 juni 2023 13:33
Naar ik begrijp hebben de app Dev’s daar ook om gevraagd - maar dat is afgewezen. Wat Greveldinges zegt - dit lijkt echt bedoeld te zijn om de 3rd party apps te killen, niet als oplossing voor het probleem.
Stetsed @Dennism7 juni 2023 19:33
De situtatie gaat niet per see over dat er kosten komen maar hoe gigantisch ze zijn. 12000 dollar per 50 miljoen requests wat duidelijk maakt dat ze niet geld willen maken ervan maar gewoon third party apps weg willen jagen.

En zelfs al zouden apps de ads van Reddit willen laten zien kan dat niet want de API geeft geen ads terug die ze zouden kunnen serveren.
ZinloosGeweldig @Dennism8 juni 2023 12:01
Laten we even eerlijk wezen: geld verdienen aan het serveren van content van anderen is letterlijk het verdienmodel van Reddit zelf toch?

Als Reddit, als platform zijnde (en niet de mods van een individuele subreddit), zich nou zou inzetten om te zorgen dat altijd naar de volledige originele content, inclusief eventuele monetization van de originele maker, gelinkt moet worden, zou ik zo'n argument beter kunnen begrijpen.

[Reactie gewijzigd door ZinloosGeweldig op 25 juli 2024 17:56]

StarC 7 juni 2023 19:02
In het artikel wordt gesteld dat het gebruik van alternatieve apps erg populair is. Uit de Apollo subreddit hoorde ik een ander geluid, het aantal actieve users van Reddit is vele vele malen groter dan de userbase van apps als Apollo. Mogelijk is de engagement van die users die dergelijke apps gebruiken wél groter (minder lurkers)
Raphire @StarC7 juni 2023 19:29
Er zijn veel verschillende reddit clients. Vooral op android heb je veel keuze wat dat betreft. Ik heb van specifieke subreddits cijfers gezien waaruit blijkt dat een derde van de gebruikers een third party mobile app gebruiken. Moeilijk te zeggen hoeveel dat afwijkt van de rest van reddit. Maargoed het laat wel zien dat een significant aantal gebruikers er wel gebruik van maakt. Zie hier: https://www.reddit.com/r/..._our_demographics_survey/

Deze verandering treft trouwens veel meer dan enkele third party apps. Veel moderators gebruiken specifieke tools in die apps om goed te kunnen modereren, wat kan betekenen dat je uiteindelijk mods niet meer goed hun communities kunnen modereren en ondersteunen. Ook worden veel subreddits (en ook gebruikers) geholpen door de mogelijkheden die bots hebben, ook dat wordt hierdoor beperkt of onmogelijk gemaakt. Denk aan bots die je helpen herinneren, of die je helpen met het exporteren/opslaan van een video of post. En dus ook bots die helpen bij het modereren en dergelijke, door bijv automatisch posts te verwijderen als ze niet aan de regels voldoen. Zo zijn er nog wel meer dingen te noemen die gebruik maken de reddit API.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 25 juli 2024 17:56]

DropjesLover @StarC8 juni 2023 09:15
Ik snap de move ook niet helemaal. Reddit zou natuurlijk ook in kunnen zetten in verbetering van hun eigen app om users bij de thirdparties weg te snoepen.
Autisme_tech 7 juni 2023 19:35
Uiteindelijk moet je wel kunnen aanvoelen dat als je iets van een ander gebruikt je daar uiteindelijk linksom of rechtsom voor gaat betalen
BiaggioLuciano @Autisme_tech7 juni 2023 20:27
Inderdaad, zeker als je geld afpakt door advertentievrij te zijn ipv het aanmoedigen van een abonnement. En laten we eerlijk zijn, het is niet heel netjes om geld te verdienen over het werk van iemand anders, ook al stopt iemand veel werk in een namaak.
nowaychose @BiaggioLuciano8 juni 2023 00:23
Reddit is groot geworden door de power-users/nerds die de meeste content verzorgde, third party apps maakten, Reddit enhancement suite, en een heel scala mod tools. RIF is twee keer zo oud als de officiële app.

Deze apps wegzetten als namaak vind ik niet passend.

Reddit heeft tot nu geweigerd te werken aan manieren om geld te verdienen aan third party app users. Voorstellen van devs, zoals ad passthrough, zijn ze nooit op ingegaan. Nu wordt minder dan twee maanden van te voren de nek omgedraait van apps die al 13 jaar bestaan.

Dat vind ik niet heel netjes.
Ablaze @BiaggioLuciano7 juni 2023 22:44
Reddit had vroeger helemaal geen app. Alleen een API. Ze hebben het juist aan die "namaak" te danken dat ze nu wel een officiële app hebben, want die is gebaseerd op de voormalige Alien Blue app die ze hebben overgekocht.

Daarnaast kun je beargumenteren dat het ook niet "het werk van iemand anders" is. Reddit is groot geworden als community en het waardevolle aan de site zijn de inhoudelijke posts die door users zelf geschreven worden, via welke invoermethode dan ook.
rolf1234 @Ablaze7 juni 2023 22:56
Tja, dan valt hetzelfde te zeggen over bijvoorbeeld Marktplaats, Youtube, of andere websites waarbij het voornaamste doel is om de users met de gemaakte posts te verbinden.

Iemand moet de servers draaien, en er ook voor betalen.
En natuurlijk ook nog de app 'maken', en blijven ondersteunen.
GekkePrutser @rolf12348 juni 2023 07:49
Tja, dan valt hetzelfde te zeggen over bijvoorbeeld Marktplaats, Youtube, of andere websites waarbij het voornaamste doel is om de users met de gemaakte posts te verbinden.
Dat is toch ook zo? Youtube is een beetje anders omdat video hosting gewoon duur is. Maar dat is ook iets waar ik niet voor zou betalen (en ook ads block). Google heeft geld zat :P
desmond @Ablaze8 juni 2023 09:31
De Alien Blue app hebben ze netjes gekocht. Daar is niets verkeerds mee; de ontwikkelaars zijn blijkbaar voldoende betaald.
ikt @Autisme_tech7 juni 2023 20:40
Betalen ja, maar zo exorbitant hoge prijzen voor zo weinig API-calls - én ook nog eens dat je nooit een deel van de content krijgen via die API? Het is overduidelijk een move om third-party applicaties de nek om te draaien.

Daarnaast klopt het niet eens dat third-party devs geld verdienen over de rug van reddit - reddit was een hele lange tijd gewoon niet bruikbaar op mobiel zonder de third party apps. Juist die apps hebben reddit zo groot gemaakt, door het voor iedere mobiele gebruiker toegankelijk te maken. En juist die apps worden nu de nek van omgedraaid.
Wildfire 7 juni 2023 19:01
Het is gewoon overduidelijk een move om 3rd party apps de nek om te draaien om iedereen naar de eigen app te pushen, waarschijnlijk ivm de komende beursgang.
Sojiro84 @Wildfire7 juni 2023 19:12
Precies, dat vermoeden heb ik ook.

In plaatst van dat ze eerlijke tarieven hanteren voor third-party apps, doen ze het op de huidige manier waardoor third-party apps gedwongen worden om te stoppen met de ontwikkeling van hun app want het is niet te betalen.

Men vermoedt ook dat het niet lang zal duren dat ze ook https://old.reddit.com/ onbereikbaar gaan maken.

Ik heb ooit de officiële Reddit app gebruikt maar de officiële app is erg teleurstellend in kwaliteit. Helemaal vergeleken met third-party apps zoals Apollo.

Het is toch weer jammer dat, zoals altijd in Amerika, het uiteindelijk om geld gaat en de ooit zo goede en fantastische Reddit is nagenoeg verdwenen omdat ze meer geld willen verdienen en dit zal alleen maar erger worden straks als ze naar de beurs gaan.
nzall @Sojiro847 juni 2023 20:27
De enige reden waarom ik nog momenteel de officiële app soms gebruik is omdat die naar mijn mening nog altijd de beste manier is om op iOS te kunnen swipen tussen fullscreen weergaven van een feed, of dat nu je persoonlijke feed of een subreddit feed is. Ik heb een hoop apps geprobeerd daarvoor en oftewel hebben ze die functionaliteit niet oftewel doen ze ineens iets anders met die swipe als je op een andere content type zit. Oftewel slaan ze zelfs volledige content types over...
Groningerkoek @Wildfire7 juni 2023 19:13
En de eigen app is niets meer of minder dan een destijds populaire 3rd party app die ze jaren geleden hebben opgekocht om daarna de vernieling in te helpen met gebrek aan support en vernieuwing en teveel adds. Gedurende jaren waren 3rd party apps de enige optie om Reddit mobiel te gebruiken tenzij je het vanuit een browser op je telefoon wilde draaien (bagger).
NotLikeTheOther @Groningerkoek7 juni 2023 20:24
"tenzij je het vanuit een browser op je telefoon wilde draaien (bagger)."

En zelfs dan kon ik bepaalde dingen gewoon niet openen via de website en MOEST ik verder via de app. Die ik niet heb, want ik heb geen Reddit account. Het zijn allemaal kliekjes waar ik niks mee heb, waarom moet ik perse een account maken? TechPowerUp en een hoop andere kan ik gewoon bekijken zonder app... Ik snap dat het antwoord geld is, maar sjeez, come on guys.
Stetsed 7 juni 2023 19:31
Ik gebruik zelf een third party app en dat is niet omdat ik geen ads will maar omdat de officiële Reddit app gewoon ruk is. Ik zit ook een heel wat communites(Linux/Selhfosting gericht) en bijna allemaal gaan ze ook op strike. Ik hoop dat met zulke massa aan protestende subreddits dat Reddit het terug draait.
MennoE @Stetsed7 juni 2023 19:44
Ik gebruik ook al jaren Reddit en wist niet eens dat er ook third party apps zijn. Ik vind de Reddit app prima werken eigenlijk.
TepelStreeltje @MennoE8 juni 2023 16:46
Wacht maar tot je RES gaat gebruiken, of RIF of Apollo, dan zie je het verschil en wil je niet meer terug.

Toen ik met reddit begin snapte ik er niets van. RES maakte het allemaal zoveel makkelijker en meer intuïtief.
Timmy52 @Stetsed8 juni 2023 11:02
Ik gebruik ook al jaren de officiële app, geen noemenswaardige problemen ondervonden. Kan je eens vertellen wat er volgens jou niet goed werkt?
ZinloosGeweldig @Timmy528 juni 2023 12:28
Denk niet dat het punt is dat het niet werkt, dat is het voor mij in elk geval niet.

Ik vind de gebruikerservaring gewoon totaal om te janken, de reddit App is een app versie van de Reddit Redesign. Op de PC gebruik ik ook nog old.reddit.com omdat ik de gebruikerservaring van de Reddit Redesign vreselijk vind.
summaheat @Stetsed8 juni 2023 11:25
Ik ben enorm tevreden met de officiële app
Parrotmaster 7 juni 2023 18:59
Kreeg in Reddit Is Fun al een popup dat ze er mogelijk mee stoppen.
Helaas zijn die apps het enige wat reddit een beetje bruikbaar maakt. Zonder die maar terug naar YTMND.
crazyboy01 @Parrotmaster7 juni 2023 20:57
Ik gebruik ook third party apps, maar heb de officiële app ook. Zo'n draak vind ik dat helemaal niet, er zijn voor mij hooguit enkele dingen moeilijk of niet vindbaar, maar met algemeen browsen heb ik geen problemen.

De reden dat ik nooit volledig over ben gestapt op third party apps is omdat ze allemaal nogal third party aanvoelen. Daarbij gebruik ik de chatfunctie geregeld, en die functie is nooit beschikbaar in die apps want dat staan ze sowieso al nooit toe. Denk daarnaast ook aan functies als awards, polls, direct uploaden van plaatjes/videos etc. Dat wordt bewust tegengehouden dus zeer misselijk verhaal, maar dat maakt juist die third party apps eerder onbruikbaar voor mij.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 25 juli 2024 17:56]

Parrotmaster @crazyboy017 juni 2023 21:20
Dat is toevallig voor mij de reden om alleen third party apps te gebruiken. Reddit is voor mij meer een informatie feed dan interactief iets.
Ablaze @Parrotmaster7 juni 2023 23:08
Idem, Rif is perfect om door interessante content te scrollen zonder afgeleid te worden. De Reddit app is veel te flashy voor mij en ziet er meer uit als een soort Instagram (tenzij je 'm in Classic mode instelt).
Fiets 8 juni 2023 08:47
Dus als third-party app moet je ook naar een abonnement model om de kosten te betalen. Dan kunnen ze prima blijven bestaan. Ze krijgen het alleen moeilijk omdat 98% van hun gebruikers niet wil betalen voor het gebruik.
Kwizz @Fiets8 juni 2023 12:19
Nee, ze krijgen het moeilijk omdat de API-kosten absurd zijn. Deze zijn bijna 100x zo groot als bijvoorbeeld die van Imgur.
Fiets @Kwizz8 juni 2023 12:39
Tegenover gratis lijkt alles heel duur. Als de third party app een abonnement van bv 3 euro per maand heeft, komt dat prima uit.
Roy_T @Fiets8 juni 2023 13:59
Alleen zullen de kosten voor een app als Apollo al snel meer dan drie keer zo hoog zijn, nog zonder marge.
Luminair 7 juni 2023 19:06
De subreddits protesteren tegen een recente beleidswijziging van Twitter, waarbij het sociale netwerk geld gaat vragen voor gebruik van zijn api. Dat is in beginsel niet gek, maar gebruikers vrezen dat het in praktische zin betekent dat thirdparty-apps daardoor niet meer werken.
Twee dingen. Ten eerste wordt hier waarschijnlijk Reddit bedoelt, niet Twitter. Bij Twitter heeft dit al gezorgd voor het uitsterven van alle third-party apps.

Ten tweede vind ik dit ontzettend slappe, passieve zin. In de opvolgende paragraaf wordt al aangegeven dat het om miljoenen dollars gaat die de app-ontwikkelaars op moeten hoesten. Die 'vrees' is dus gewoon een vooruitzicht.

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