Vijf vragen over het protest tegen de geplande api-aanpassingen van Reddit

Reddit gaat geld vragen voor het gebruik van zijn api. Dat zet kwaad bloed bij veel gebruikers, die in groten getale besluiten hun subreddits op zwart te gooien. Dat gebeurt volgende week, maar of daarmee de problemen zijn opgelost is maar de vraag.

Wat gebeurt er op Reddit?

Honderden subreddits, van de kleinste subreddits tot enkele grote community's als Earthporn, LifeProTips, aww, Music en Videos, hebben verklaard dat ze vanaf 12 juni 'op zwart gaan'. De moderators van de subfora verzamelen zich in de subreddit /r/Save3rdPartyApps, en de meeste individuele subreddits hebben sticky topics aangemaakt met hun intentie om aan een algemene black-out mee te doen.

De black-out begint op 12 juni. Sommige subreddits, zoals /r/LifeProTips, willen na achtenveertig uur de publieke toegang hervatten, maar andere, zoals bijvoorbeeld /r/Music , zullen zich 'permanent' afzonderen totdat Reddit hun zorgen wegneemt.

Een black-out betekent in de praktijk dat de subreddits tijdelijk op slot gaan; de moderators sluiten de subreddits af voor iedere gebruiker. De subreddits worden dan privéforums waar niemand behalve de moderators toegang toe heeft. Niet alleen kunnen er dan geen nieuwe posts en comments meer worden geplaatst, de subreddits zijn zelfs helemaal niet te bezoeken, ook niet door abonnees of andere ingelogde gebruikers.

Een Reddit-woordvoerder liet aan The Verge weten dat het socialmediaplatform 'per duizend api-verzoeken' geld gaat vragen en dat het bedrag 'zo eerlijk mogelijk is', maar op de precieze prijzen wordt niet ingegaan. Verder stelt de woordvoerder dat Reddit 'samenwerkt met apps van derde partijen om ze te helpen met het verbeteren van de efficiëntie, wat de kosten significant kan verlagen'.

Waarom gaan de subreddits in protest?

De subreddits protesteren tegen een recente beleidswijziging van Reddit waarbij het sociale netwerk geld gaat vragen voor gebruik van zijn api. Dat is in beginsel niet gek, maar gebruikers vrezen dat het in praktische zin betekent dat thirdpartyapps daardoor niet meer werken.

Reddit zegt dat het geen flat fee vraagt voor api-gebruik, maar wil afrekenen op basis van gebruik. Dit zorgt ervoor dat grote thirdpartyontwikkelaars zoals Apollo naar eigen zeggen 20 miljoen dollar moeten gaan betalen voor het gebruik van de Reddit-api. De moderators en gebruikers van het platform zijn bang dat dergelijke populaire apps straks niet meer bruikbaar zijn en dat Reddit alleen via de officiële, maar impopulaire Reddit-app kan worden bezocht. Ontwikkelaars pleiten voor een prijsverlaging voor het gebruik van de api van een factor 15 tot 20. Dit zou er volgens hen voor zorgen dat de kosten op een niveau komen dat vergelijkbaar is met dat van andere websites, zoals Imgur.

Daarnaast willen de subreddits dat de data vanuit nsfw-subreddits toegankelijk blijven via de api; die datastroom wordt in de toekomst volledig afgesloten voor thirdpartyapps. Reddit is een van de grootste sociale netwerken met een grote nsfw-community, waarbij ook relatief weinig regels gelden voor het posten van naakt- en pornografisch materiaal.

Ten slotte protesteert de community tegen de in zijn ogen gesloten manier van communicatie vanuit Reddit over wijzigingen aan het platform. Daarbij spelen ook de modtools een rol. Moderators denken dat het beheren van subreddits moeilijker wordt zonder de juiste tools die ook via de api werken. Veel moderators gebruiken modtools van externe ontwikkelaars, omdat de officiële Reddit-tools niet goed zouden werken.

Het gebruik van alternatieve Reddit-apps is erg populair. Apollo is volgens de ontwikkelaar miljoenen keren gedownload. In de appstore hebben apps zoals Apollo hoge beoordelingen en staan ze steevast hoog in de lijsten met meest gedownloade Reddit-apps.

Apollo is niet de enige thirdpartyapp die gebruikmaakt van de api van het bedrijf. Ook apps als Reddit is Fun (RIF) en Sync for Reddit zijn populair, met respectievelijk ruim vijf miljoen en een miljoen downloads in de Play Store. Naast de bovengenoemde apps zijn er nog tal van andere thirdpartyapps te vinden voor zowel iOS als Android. RIF zegt zelf dat het geen toekomstperspectief meer heeft als Reddit de wijzigingen doorvoert. "Het lijkt er erg op dat ze de custom Reddit-clients de das om willen doen", zegt een ontwikkelaar van de app.

De reden dat mensen uitwijken naar externe apps zit voornamelijk in de gebruikerservaring van de officiële Reddit-app. Zo schotelt de Reddit-app veel advertenties voor en pusht Reddit bepaalde subreddits. Ook hebben de apps meer aandacht voor de gebruikersinterface, die in veel gevallen beter aansluit op die van het gebruikte besturingssysteem. Een andere reden voor het gebruik van thirdparty-Reddit-apps zijn toegankelijkheidsopties voor bijvoorbeeld blinde en slechtziende mensen. De standaard Reddit-app heeft die in geen enkele vorm.

Wie doen er allemaal mee?

De lijst met deelnemende subreddits groeit met de dag. Op een subreddit voor moderators, /r/ModCoord, wordt een lijst bijgehouden met forums die zich hebben aangesloten bij de boycot. Dat waren er dinsdagochtend 850, en op woensdagmiddag was de teller al opgelopen naar 2447. Deze forums hebben samen meer dan 1,1 miljard abonnees, al zijn die niet uniek, en er zijn 11.662 moderators betrokken bij de black-out.

De subreddits variëren van enorme, default subreddits die ook op de /r/All-frontpage verschijnen, zoals /r/Gaming en /r/Pics, tot piepkleine community's, zoals /r/Subways, waarin zo'n 8000 leden foto's van metro's en stations delen.

Waarom maakt Reddit deze keuze?

Reddit is vaag over de exacte reden om de api duurder te maken. Het bedrijf zei eerder dat de api inmiddels zo vaak wordt gebruikt, dat dit voor Reddit 'bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt'. Daarom wil het bedrijf naar eigen zeggen meer investeren in eigen modtools en meer regie kunnen houden over de content op het platform.

Daarnaast heeft Reddit-topman Steve Huffman tegen The New York Times gezegd dat het bedrijf api-toegang ook wil verzilveren omdat large language models zoals die van ChatGPT getraind worden op Reddit-posts. "Reddit [scrapen], waarde genereren en niets daarvan teruggeven aan onze gebruikers is iets waar we een probleem mee hebben".

Achter de schermen speelt mogelijk ook de beursgang van Reddit mee. Volgens bronnen van Reuters is het plan om die in de tweede helft van dit jaar te laten plaatsvinden. De omzet vergroten om zo meer beurswaarde te creëren, kan een mogelijke motivatie zijn voor het platform, al wordt dat nergens expliciet uitgesproken.

Zijn er ooit vergelijkende zaken geweest en hielpen die?

Het is niet voor het eerst dat de uitgesproken redditors in protest gaan tegen het beleid van het platform. In 2015 werd een groot deel van Reddit ontoegankelijk gemaakt nadat een geliefde coördinator van de grote Q&A-reddit /r/AMA op straat werd gezet. De moderators van een aantal grote subreddits hebben toen uit onvrede delen van het platform op zwart gezet. Ook destijds klaagden de moderators van de subreddits over de slechte communicatie van andere Reddit-medewerkers.

Nadat ruim 200.000 Reddit-gebruikers ontslag eisten, stapte de toenmalige tijdelijke ceo van het bedrijf op. Ze bood haar excuses aan en deed de belofte dat Reddit vaart zou gaan zetten achter het ontwikkelen van de langverwachte modtools. De /r/AMA-mod is overigens nooit teruggekeerd bij Reddit.

Ook tijdens de coronapandemie gingen tientallen grote subreddits op zwart. De reden was dat Reddit volgens gebruikers niet genoeg zou doen om aan corona gerelateerde misinformatie tegen te gaan. De subredditmoderators stelden dat Reddit zijn eigen beleid tegen desinformatie niet afdoende handhaafde. Het protest had effect; Reddit besloot alsnog /r/NoNewNormal samen met 54 andere subreddits in quarantaine te zetten, zelfs nadat het eerder nadrukkelijk had aangegeven niets met de kritiek te gaan doen. Subreddits in quarantaine zijn alleen te bezoeken als gebruikers daar expliciet voor kiezen; ze verschijnen niet meer op de homepage.

De schaal van de protesten van de subredditcommunity's uit het verleden is minder groot dan het huidige protest. Dat laat zien wat volgens Reddit-gebruikers de urgentie van de zaak is. In ieder geval is duidelijk dat een groot deel van de community het niet eens is met het aankomende beleid van Reddit.

Reddit heeft tot nu toe nog niet gereageerd op de black-out. Met protest van een dergelijke omvang lijkt het moeilijk voorstelbaar dat het platform de grieven van gebruikers kan negeren. Wat de mogelijke oplossing wordt, is echter moeilijk te voorspellen.