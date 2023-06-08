Reddit houdt api gratis voor non-profit apps die helpen bij toegankelijkheid

Reddit gaat een uitzondering maken in zijn aankomende api-prijsaanpassingen voor non-commerciële applicaties die helpen bij digitale toegankelijkheid. Duizenden subreddits zijn van plan op zwart te gaan vanwege die api-aanpassingen, die meerdere consequenties zullen hebben.

"We hebben contact gehad met bepaalde ontwikkelaars van non-commerciële apps die toegankelijkheidsopties bieden en hebben ze een uitzondering op onze groteschaalprijsvoorwaarden geboden", meldt een Reddit-woordvoerder aan The Verge.

De concessie is een overwinning voor blinde en slechtziende Reddit-gebruikers en moderators. De officiële Reddit-app en website bieden een slechte ervaring voor deze gebruikers. Om überhaupt fatsoenlijk het platform te gebruiken en een subreddit te modereren, zijn tools van derden die hierin voorzien essentieel, is de mening van /r/Blind.

Een reageerder op die subreddit, /u/smarthomefan, tekent toch kritiek aan op de concessie van Reddit. "De non-commercialiteitsclausule suggereert dat toegankelijkheidsapps gratis aangeboden moeten worden, wat lijkt te impliceren dat Reddit denkt de deze apps op liefdadigheidsbasis ontwikkeld moeten worden, dat blinde gebruikers ontwikkelaars niet mogen compenseren voor het werk dat ze doen en dat ontwikkelaars geen geld mogen vragen voor functies die hen geld kosten, zoals pushnotificaties en chat."

Een zorg weg, andere grote zorgen blijven

Reddits api-aanpassingen hebben meerdere andere gevolgen voor gebruikers. Omdat api-toegang zo duur wordt, zal naar verwachting straks de enige nog werkende app de officiële Reddit-app zijn. Deze is niet populair onder gebruikers omdat hij veel functionaliteiten mist die andere clients wel hebben. Daarnaast zal de data van nsfw-subreddits niet via de api beschikbaar zijn, ook niet voor appmakers die de kosten betalen. Verder zijn ook de officiële moderatietools in de ogen van veel mods niet toereikend; moderatietools van derden komen eveneens in het geding door de nieuwe api-voorwaarden.

De api is nu nog gratis, maar de maker van de populaire Reddit-client Apollo zou straks 1,7 miljoen dollar per maand moeten betalen als hij api-toegang wil voor al zijn gebruikers. Reddit zegt slechts 'eerlijk betaald' te willen worden voor zijn werk, maar appontwikkelaars gaan daar tegenin.

Reddit werkt aan een beursgang. Volgens bronnen van Reuters is het plan om die in de tweede helft van dit jaar te laten plaatsvinden. De omzet vergroten om zo meer beurswaarde te creëren, is een mogelijke motivatie voor het platform. Daarnaast heeft Reddit-topman Steve Huffman tegen The New York Times gezegd dat het api-toegang ook wil aanmunten omdat large language models zoals die van ChatGPT getraind worden op Reddit-posts. "Reddit [scrapen], waarde genereren en niets daarvan teruggeven aan onze gebruikers is iets waar we een probleem mee hebben."

De deelnemende subreddits gaan op 12 juni op zwart, velen voor een duur van 48 uur. Reddit heeft nog geen datum vastgesteld waarop de geplande api-aanpassingen gaan gelden. Tweakers publiceerde op woensdag een artikel dat wat dieper ingaat op de voorgenomen wijzigingen.