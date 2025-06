Reddit blokkeert api-toegang voor modtool Pushshift, eerste ban sinds wijziging

Reddit heeft de api-toegang voor de populaire dienst Pushshift afgesloten. De tool werd veel door subredditmoderators gebruikt. Pushshift is de eerste tool waarvan api-toegang wordt afgesloten nadat Reddit vorige maand de algemene voorwaarden van zijn api wijzigde.

Een Reddit-admin schrijft op de subreddit voor moderators dat de api-toegang die Pushshift had, vanaf dinsdag wordt afgesloten. Volgens de mod zou Pushshift de nieuwe regels van de api overtreden, maar wat vooral meespeelt, is dat de makers van de app niet reageren op meldingen van Reddit. De mods zouden meerdere keren via verschillende platformen contact hebben gezocht met de makers, maar uiteindelijk geen antwoord hebben gekregen.

Pushshift is voor zover bekend de eerste dienst die wordt getroffen door de nieuwe regels die Reddit aan zijn api stelt. Vorige maand maakte het platform bekend dat het voortaan geld zou gaan vragen voor api-toegang, maar het is nog onduidelijk wat dat gaat kosten. Reddit zegt dat het bepaalde uitzonderingen wil toestaan, maar is daar niet duidelijk over. In het bericht dat de moderator nu online heeft gezet over Pushshift, wordt ook niet gezegd wat de manier is waarop Pushshift de api misbruikt.

Moderators op het platform gebruikten Pushshift voornamelijk om community's in de gaten te houden en bepaalde modtaken uit te voeren. Reddit zegt dat het bepaalde functionaliteiten van Pushshift wil toevoegen aan zijn moderatortools. Dat zijn onder andere permalinks voor verwijderde berichten en meer context bij bans en verwijderde berichten. Reddit probeert al jaren om modtools te maken zodat moderators geen thirdpartytools meer gebruiken, maar mods vinden die tools over het algemeen te beperkt en gebruiken ze maar weinig.

Pushshift heeft daarnaast nog veel andere functionaliteiten. Zo werd de tool gebruikt voor removeddit, een alternatief platform waar verwijderde Reddit-content op terug te vinden was.