Reddit stopt met Clubhouse-achtige functie Talk

Reddit stopt op 21 maart met Talk. Na deze datum zal de Clubhouse-achtige functie niet meer te gebruiken zijn. Recente gespreksopnames zijn vanaf dat moment tot 1 juni te downloaden. Reddit Talk is een audiofunctie die gebruikers in groepsgesprekken met elkaar laat praten.

De externe partij waarmee Reddit voor Talk samenwerkt, gaat stoppen met zijn audiodienst. Daarom wordt het voor Reddit duurder om de Talk-dienst online te houden dan was voorzien en dus stopt Reddit voorlopig met Talk.

Reddit zegt wel dat audio belangrijk blijft voor het platform en zegt in de toekomst Talk 'of een ander audioproduct' naar het sociale medium te willen brengen. Daarvoor wil Reddit echter eerst het platform 'eenvoudiger maken' en een betere subreddit-infrastructuur hebben. Zo wil het platform content-aware-feeds maken, waarbij gebruikers kunnen aangeven of ze op dat moment meer geïnteresseerd zijn in tekst of juist in video. Bij die laatste feed krijgen gebruikers een TikTok-achtige feed te zien, met meer gifs en video's.

Talks die na 1 september vorig jaar zijn gehost, kunnen van 21 maart tot 1 juni gedownload worden. Reddit introduceerde Talk in april 2021 als concurrent voor Clubhouse. Veel apps introduceerden rond die tijd alternatieven voor Clubhouse, een app die gebruikers audiogesprekken liet volgen en voeren.

Reddit Talk
Reddit Talk

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-03-2023 08:32 39

10-03-2023 • 08:32

39

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Reacties (39)

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Aiii 10 maart 2023 08:37
Moet je nagaan hoeveel geld en tijd er gestoken is door al deze aanbieders van ongerelateerde producten om een alternatief te maken voor een app die kortstondig populair is. Puur uit angst dat de gebruikers elders hun heil gaan zoeken terwijl het helemaal niet nuttig is voor de gebruikers van hun app. Bizarre bedrijfsvoering, wat mij betreft.
Bob Popcorn @Aiii10 maart 2023 09:32
...dat doet toch elk bedrijf? In tech is het alleen sneller uit te rollen dan, weet ik het, in de automotive sector.
Creesch
@Bob Popcorn10 maart 2023 09:44
Grappig dat je de vergelijking maakt met de auto industrie. Vaak is het namelijk wel zo dat snel uitgerolde technology een beetje vergelijkbaar is met een prototype auto van een fabrikant. Dat is ook waar reddit nu enigzins tegenaan is gelopen. Het ontwikkelen kan best snel als je iets minder aandacht geeft aan onderhoudbaarheid en belangrijke kernfunctionaliteit inkoopt van een service (die er nu dus mee stopt).
NielsFL @Aiii10 maart 2023 08:47
Volgens mij is dat juist een normaal kenmerk van (veel) ondernemers: tig dingen proberen, totdat je iets vind wat werkt. Wat dit anders doet lijken is dat wij zien dat Reddit iets namaakt. Maar vanuit Reddit gezien was hun variatie ongetwijfeld beter dan die van de concurrent.
Creesch
@Aiii10 maart 2023 08:52
Hoewel je wel een punt hebt, lijkt het hier iets genuanceerder te zijn als je aankondiging zelf leest. Het was namelijk wel relatief populair en hoewel het niet de volledige focus meer had wilde ze het wel in de lucht houden. Maar omdat een onderliggende service waar ze voor Talk van gebruik maken er meer stopt kan dit niet zonder een significante investering in tijd en geld.

Overigens kan je, zeker bij reddit, wel het argument maken dat als bedrijven beperkte middelen hebben ze wellicht hun aandacht moet richten op kern functionaliteit en niet een legio aan features die ze moeilijk kunnen ondersteunen. Dit lijkt overigens bij reddit management ondertussen ook langzaam door te dringen gezien diverse initiatieven zoals "making reddit simpler" en een programma om performance en UX te verbeteren (de naam ontschiet me even).
Het is alleen even de vraag hoelang de focus hier op blijft, over de jaren is al vaker gebleken dat men bij reddit soms een relatief korte aandachtsspanne heeft bij het ontwikkelen en onderhouden van initiatieven/features/etc
joost00719 @Aiii10 maart 2023 08:57
Waar geen fouten gemaakt mogen worden, wordt niet geïnnoveerd.
PjotrX @Aiii10 maart 2023 09:45
Tja, als die app wel populair werd en andere bedrijven hadden er geen concurrent voor zou het nu snijden in hun inkomsten. Achteraf is het altijd makkelijk praten. Meestal worden de foute keuzes uitgelicht terwijl er niet wordt stil gestaan bij goede keuzes van sommige bedrijven. Als je bijvoorbeeld terug kijkt naar toen facebook instagram overnam dan zie je ook commentaar als " Ik ben daarom erg benieuwd of men ooit nog wat van die 1 miljard dollar terug gaat zien" of "begin van de nieuwe internetbubbel? Vind persoonlijk 1 miljard voor een fotoapp een beetje aan de hoge kant".

[Reactie gewijzigd door PjotrX op 29 juli 2024 22:01]

Joydashy @Aiii10 maart 2023 08:41
Dit noemen we nou "hindsight is 20/20".
sdziscool @Aiii10 maart 2023 09:53
Je maakt een fout hier, dit wordt niet gedaan omdat men bang is dat er gebruikers verlorenworden, maar omdat investeurs en aandeelhouders digibeten zijn die altijd achter "goed nieuws" aanjagen. Zij willen zien dat hun reddit gaat competen met wat er deze week populair was in de krant. Ze hebben geen idee dat de gebruikers mogelijk helemaal niet overeenkomen en bvb clubhouse geen echte competitie is. Wat ze weten is dat het allebei onder de categorie "social media" vallen en dat er nu veel hype is rondom clubhouse, dus dan moet reddit mee om geen deel van de taart te missen en ook in het nieuws te komen.

Hetzelfde geval met de recente "massive" layoffs, het was niet nodig, het is gewoon wat aandeelhouders als goed nieuws zien.
jpsch @Aiii10 maart 2023 10:16
Als gebruiker durf je ook steeds minder aan iets nieuws te beginnen, wordt zo snel mee gestopt.
lighting_ @Aiii10 maart 2023 11:13
Achteraf is makkelijk praten. Stel dat clubhouse wel populair is gebleven en leden vertrokken. Dan was je reactie. Kan je nagaan hoe Reddit de boot heeft gemist. Wat een bizarre bedrijfsvoering.
Weet u wat in de toekomst gaat gebeuren?
MrMonkE @Aiii10 maart 2023 13:56
Ik trap zelf niet zo in die dingen want het trekt me helemaal niet en ik ben al wat ouder. Maar kan het zo zijn dat jongere mensen dit meer zien als iets verschrikkelijk maar als normaal en gewoon naar de met de volgende stoptrein verder gaan?
MrMonkE @Aiii12 maart 2023 09:53
Ja aiii ik zat het net te denken dat ik aan het las. Ze zijn zo verschrikkelijk bang de boot te missen dat ze bij alles wat langs komt drijven er geld en personeel tegenaan gooien.
himlims_ 10 maart 2023 08:47
Reddit, gebruik ik tegenwoordig als voornaamste zoekmachine. Of gebruik het als aanvulling op zoekterm bij Google (om bij Reddit te zoeken)

Wil je tegenwoordig nog wat vinden op internet kom ik via Google / bing, bij allemaal kansloze, nutteloze, irrelevante pagina’s uit (perfect seo). Bij Reddit vind ik tenminste nog zaken
Verwijderd @himlims_10 maart 2023 09:08
[ Installeer mijn app om mijn antwoord te lezen ]
Creesch
@Verwijderd10 maart 2023 09:46
Hoeft helemaal niet hoor :) Even nadat je land op reddit vanuit google in je mobiele browser "www" aanpassen naar "old" en je krijgt gewoon alles te zien een een formaat wat wel leesbaar is.

Op de desktop uiteraard ook, maar daar is de nieuwe website nog wel enigszins bruikbaar, zelfs als je niet bent ingelogd.

[Reactie gewijzigd door Creesch op 29 juli 2024 22:01]

Verwijderd @Creesch10 maart 2023 14:25
Hoeft helemaal niet hoor :) Even nadat je land op reddit vanuit google in je mobiele browser "www" aanpassen naar "old" en je krijgt gewoon alles te zien een een formaat wat wel leesbaar is.
Als je dat soort fratsen uit moet voeren om normaal gebruik te kunnen maken van een dienst is het een slechte dienst.
Creesch
@Verwijderd10 maart 2023 14:47
Het is inderdaad niet ideaal en behoorlijk irritant. Maar, veel informatie is wel makkelijker terug te vinden via reddit (helaas). Op deze manier kan je iig nog de informatie te bekijken zonder geforceerd te worden een app te installeren.
The Zep Man
@Creesch10 maart 2023 10:20
Hoeft helemaal niet hoor :) Even nadat je land op reddit vanuit google in je mobiele browser "www" aanpassen naar "old" en je krijgt gewoon alles te zien een een formaat wat wel leesbaar is.
Old reddit redirect to the rescue voor de desktop.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 29 juli 2024 22:01]

FrankSpin @himlims_10 maart 2023 08:53
Dit is leuke relevante video over dat steeds meer (voornamelijk) early adopters eerder zaken als reddit gebruiker voor search.

https://www.youtube.com/watch?v=48AOOynnmqU
himlims_ @FrankSpin10 maart 2023 08:59
Bijna op helft met kijken van jouw link, zo herkenbaar. (Maar die is nu 3e reclame blok :r)
EnigmaNL @himlims_10 maart 2023 09:10
Als jij nog reclames ziet doe je het zelf fout :)
himlims_ @EnigmaNL10 maart 2023 09:29
VPN/pinhole heb het, maar betekend nog niet dat ik dat op iedere (werk)plek kan genruiken
calvinturbo @himlims_10 maart 2023 13:44
Youtube Premium, probleem opgelost, creators blij, Google blij, jij blij.
fre0n @FrankSpin10 maart 2023 09:34
En inmiddels ook voor een groot deel chatGPT. Google wordt steeds minder relevant
bantoo @fre0n10 maart 2023 09:43
Reddit en chatgpt lijken inderdaad extreem veel op elkaar: vaak foute antwoorden die met vol vertrouwen gepresenteerd worden.
fre0n @bantoo11 maart 2023 17:24
Het verschil is dat de foute antwoorden bij google commercieel gesponsord zijn en bij reddit/chatGPT niet. Verder zijn ze alle3 gelijk
icecreamfarmer @FrankSpin10 maart 2023 09:40
Dit is zo waar. Ik moet tegenwoordig vaak naar pagina 4 voordat ik iets gevonden heb.

Je moet je echt worstelen door al die top10 sites en video's die uiteindelijk geen uitleg of antwoord geven.
StructuurE8 @himlims_10 maart 2023 08:57
Heel herkenbaar! Was recent op zoek naar een functionaliteit waarvan ik wist dat die in google sheets zit. Na 5 links op google geprobeerd nog steeds geen steek verder...chat gpt geprobeerd en gelijk het antwoord dat ik zocht
FrankWar @himlims_10 maart 2023 09:03
Dit doe ik ook altijd.

Ik zag ook laatst dat DuckDuckGo zelfs een optie geeft om alleen op reddit.com te zoeken als je "reddit" achter je zoekopdracht meegeeft. Handig
calvinturbo @FrankWar10 maart 2023 13:45
Kan met Google ook, gewoon site:reddit.com voor je zoekopdracht
Creesch
@Enai10 maart 2023 09:02
Chef, dat is niet "een soort mensen". Subreddits zijn duizenden verschillende communities met evenveel verschillende onderwerpen. Dus ook de moderators die hun vrije tijd steken in het beheren van dergelijke communities zijn ook allemaal verschillend.

Zeker, het stereotype "powermod" bestaat maar dat maakt ze niet allemaal zo. En je kan nog zo hard roepen dat moderators niet nodig zijn, de praktijk is toch echt anders.

Ik vind dit soort sentiment dan ook echt heel vermoeiend. Zeker als je er gewoon iets langer over nadenkt.

Waarom is een persoon die uit interesse voor een onderwerp tijd steekt in het beheren van een online community daarover anders dan een vrijwilliger in een vereniging?
Jerie @Creesch10 maart 2023 09:07
Sterker nog, ik denk dat je hetzelfde gedrag en fenomeen terug kunt vinden bij verenigingen. Maar het gaat ook heel erg veel prima, en daar hoor je niets over. Enkrl de excessen.
phray @Creesch10 maart 2023 17:17
Een klein aantal mods op reddit beheert bijna alle grote subreddits. En ja er zit zeker wel veel power abuse bij genoeg mods bannen je als je even niet eens ben met sommigen zaken.
Creesch
@phray10 maart 2023 18:52
Allereerst zijn die grote subreddits dan gelukkig meestal ook niet de subreddits waar je de informatie tegenkomt waar je op probeert te googlen.
En ja er zit zeker wel veel power abuse bij genoeg mods bannen je als je even niet eens ben met sommigen zaken.
Ja, klopt die zitten er ook tussen. Geef ik zelfs aan in de comment waar je op reageert.

Dat neemt niet weg dat dit toch echt een minderheid is. Bovendien is het echt niet echt anders is als vrijwilligers bij een vereniging waar je soms ook ziet dat deze in een positie onevenredig veel invloed uitoefenen of soms voor drama zorgen. En net zoals in verenigingen kan een subreddit of enig andere online community niet zonder vrijwilligers. De enige mensen die dit roepen zijn de mensen die nog niet gezien hebben wat er gebeurt zonder enige coördinatie. Zeker op het internet is het zo dat het merendeel van de communities al snel zal verzuipen in de spam, memes over het onderwerp, memes over alles behalve het onderwerp, compleet random andere zaken, etc. Op het moment dat je daar geen probleem in ziet dan ben je ook nog nooit oprecht betrokken geweest bij een dergelijke community in mijn ogen.

Voor de duidelijkheid wat voor soort moderatie exact nodig is, hoe vergaand het moet zijn, etc dat zijn allemaal zaken waar prima gezonde discussie over gevoerd kan worden. Dat zal verschillen per community, grootte van de groep, etc, etc. Maar dat moderatie nodig is staat niet echt ter discussie.

Om nog even terug te komen op het sentiment dat zoveel mods problematisch zouden zijn. Als je hier ook maar even iets bij stil staat weet je ook dat dit niet kan kloppen.

Praktisch elk online platform waar jij aan deelneemt, heeft een vorm van moderatie. Meestal merk je hier weinig van behalve dat het platform bied waar je naar op zoek bent. Het merendeel van de moderatie gebeurt dus in de achtergrond.
Dus voor de meeste mensen is de bewuste interactie met moderatie ook een (enigszins) negatieve ervaring omdat dit het vaak het moment is waar ze iets niet mogen of worden teruggefloten.

Bovendien werkt het in deze situaties net zoals elk ander nieuws. Negatief nieuws, specifiek drama, krijgt over het algemeen veel meer aandacht dan positief of neutraal nieuws.

Dus voor het merendeel van de mensen die zich normaal waarschijnlijk ook niet zo bewust is van moderatie is wat ze mee krijgen vaak ook de grote drama momenten. Dat creëert dan ook het beeld zoals dat bij jou ook lijkt te leven dat het merendeel van de mods powermods zijn die de boel verzieken. Dit terwijl het platform waar je met plezier van gebruik maakt nota bene bestaat en onderhouden wordt door moderators.
k995
@Enai10 maart 2023 09:19
en?
perfection 10 maart 2023 08:36
the hype was real..
thePiett 10 maart 2023 09:44
Verrassend!

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