Reddit stopt met Clubhouse-achtige functie Talk

Reddit stopt op 21 maart met Talk. Na deze datum zal de Clubhouse-achtige functie niet meer te gebruiken zijn. Recente gespreksopnames zijn vanaf dat moment tot 1 juni te downloaden. Reddit Talk is een audiofunctie die gebruikers in groepsgesprekken met elkaar laat praten.

De externe partij waarmee Reddit voor Talk samenwerkt, gaat stoppen met zijn audiodienst. Daarom wordt het voor Reddit duurder om de Talk-dienst online te houden dan was voorzien en dus stopt Reddit voorlopig met Talk.

Reddit zegt wel dat audio belangrijk blijft voor het platform en zegt in de toekomst Talk 'of een ander audioproduct' naar het sociale medium te willen brengen. Daarvoor wil Reddit echter eerst het platform 'eenvoudiger maken' en een betere subreddit-infrastructuur hebben. Zo wil het platform content-aware-feeds maken, waarbij gebruikers kunnen aangeven of ze op dat moment meer geïnteresseerd zijn in tekst of juist in video. Bij die laatste feed krijgen gebruikers een TikTok-achtige feed te zien, met meer gifs en video's.

Talks die na 1 september vorig jaar zijn gehost, kunnen van 21 maart tot 1 juni gedownload worden. Reddit introduceerde Talk in april 2021 als concurrent voor Clubhouse. Veel apps introduceerden rond die tijd alternatieven voor Clubhouse, een app die gebruikers audiogesprekken liet volgen en voeren.