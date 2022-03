Reddit brengt kunstproject Place terug

Reddit brengt Place weer tot leven. De site begint vrijdag opnieuw met de populaire 1-aprilgrap. In /r/place konden gebruikers gezamenlijk een kunstwerk maken, wat leidde tot een van de bekendste momenten in de community. Al is er altijd nog een kans dat juist dat een 1-aprilgrap is.

Reddit schrijft in een post dat het vanaf vrijdag, op 1 april, opnieuw begint met /r/place. Dat was de subreddit voor het project tot het vijf jaar geleden werd gearchiveerd. Reddit noemt geen details over de nieuwe Place, maar impliceert dat het gaat om exact hetzelfde project als in 2017.

Place was een 1-aprilgrap van Reddit die veel populairder bleek dan verwacht. Place bestond uit een leeg canvas van 16 miljoen tegels van een pixel groot. Reddit-gebruikers konden een keer per kwartier een pixel een kleur geven. Dat konden ook pixels zijn die andere gebruikers net daarvoor hadden ingekleurd. Hoewel het project aanvankelijk chaotisch verliep ontstonden er na de introductie allerlei communities die samenwerkten om een bepaald gebied op het canvas gezamenlijk om te toveren tot bijvoorbeeld de Mona Lisa, het Nederlandse volkslied of de tragedie van Darth Plagueis The Wise. Na drie dagen bleek Place een waar kunstwerk te worden tot Reddit het project stopzette.

Reddit voert jaarlijks een 'grap' uit met een elaboraat project waarvoor een speciale feature wordt gebouwd waar verschillende communities door ontstaan. Eerder was er bijvoorbeeld al The Button. Na Place volgden grappen zoals Sequence, maar die werden nooit zo populair als Place. Gebruikers vroegen al jaren om Place permanent terug te brengen en 'Place was beter' werd een meme op de site.

De nieuwe Place loopt volgens Reddit tot 4 april, net zo lang als de originele Place. Er komt voor zover bekend geen unieke 1-aprilgrap - maar misschien is juist dát wel de grap.