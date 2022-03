Speedrunner speelt Elden Ring uit in minder dan 20 minuten

Speedrunner Distortion2 heeft Elden Ring volledig uitgespeeld in iets minder dan 19 minuten. Dit is vooralsnog het wereldrecord. De gamer speelde in de Any%-categorie, waardoor hij onder meer gebruik kon maken van een teleportatieglitch.

Distortion2 behaalde het speedrunrecord tijdens een 15 uur durende livestream op Twitch, zo detailleert Eurogamer. Voor de recordpoging gebruikte de streamer versie 1.02 van Elden Ring. Deze versie van de game is nog niet geüpdatet met wat de 'anti-speedrunupdate' genoemd wordt. Het was namelijk nog mogelijk om met behulp van de 'zip'-methode grote delen van het spel over te slaan. Deze glitch is in een recente update verholpen, waardoor speedrunners andere technieken moeten toepassen om het spel zo snel mogelijk uit te spelen.

Een doorsnee speler doet volgens HowLongToBeat gemiddeld zo'n 48 uur over de game, terwijl iemand die zich haast het spel binnen 30 uur zou kunnen uitspelen. In het speedrunnercircuit worden daarentegen allerlei manieren bedacht om zoveel mogelijk tijd te besparen. Hieronder valt het gebruik van glitches, het herladen van de game op gezette momenten, het misbruiken van niet goed gebalanceerde items en het compleet uitplannen van routes en bewegingen voor een optimaal resultaat.