Nederlandse hackerspaces houden op zaterdag 26 maart open dag

Negen Nederlandse hackerspaces openen op zaterdag 26 maart hun deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in het concept hacken. Tijdens de tiende Internationale Open Hackerspace Dag kunnen bezoekers onder meer terecht in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Iedereen kan tijdens de open dag hackerspaces bezoeken om een idee te krijgen van wat hacken zowel praktisch als ethisch inhoudt, zo laat de hackersorganisatie weten. Ieder van de aangesloten hackerspaces verzorgt een eigen programma en iedereen met een technische, creatieve of nieuwsgierige mindset is welkom.

Bijeenkomsten kunnen bestaan uit demonstraties, presentaties en/of cursussen, afhankelijk van de bezochte hackerspace. Zo staan er voordrachten gepland over het beschermen van privacy en persoonsgegevens, 3D-printen en het besturingssysteem Linux. Ook wordt er tijdens de bijeenkomsten gesproken over het belang en de gevaren van hacken: "Hackers vinden ethiek belangrijk, daarom wordt er binnen de hackerspaces gesproken over hoe hackers proberen de wereld te verbeteren door kritisch en fris naar de maatschappij, techniek en organisaties te kijken en kennis te delen."

Op zaterdag 26 maart vindt er op de onderstaande locaties een open dag plaats:

* Deze locaties hebben met oog op de coronapandemie besloten om alleen op afspraak bezoekers te verwelkomen.