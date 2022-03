Microsoft bevestigt dat hackergroep Lapsus$ toegang had tot broncode

Microsoft heeft gereageerd op de eerdere claim van Hackergroep Lapsus$ dat het broncode van Bing en Cortana zou hebben gestolen. Het bedrijf bevestigt dat de groep toegang had tot broncode en dat een enkel account was gecompromitteerd.

Microsoft schrijft op zijn securityblog dat DEV-0537, beter bekend als Lapsus$, deze week claimde dat men toegang had tot Microsoft en delen van de broncode had gestolen. Het bedrijf stelt dat er geen sprake was van klantencode of -data die is buitgemaakt of ingezien. Op basis van onderzoek stelt Microsoft dat een enkel account was gecompromitteerd. Microsoft zegt dat het snel reageerde, zodat er geen nadere activiteiten mogelijk waren, maar het bedrijf erkent dat de groep toegang had tot broncode: "Microsoft vertrouwt niet op het geheim van code als beveiligingsmaatregel en het bekijken van broncode leidt niet tot een verhoogd risico".

Lapsus$ staat volgens Microsoft bekend om 'het gebruiken van pure afpersing en een vernietigingsmodel zonder het toepassen van ransomwarepayloads'. Volgens het bedrijf begon de groep zich te richten op doelwitten in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Amerika, maar is het werkterrein later uitgebreid naar de gehele wereld, inclusief overheidsorganisaties en organisaties in sectoren als technologie, media, en gezondheid. Daarnaast zou DEV-0537 ook vaker individuele gebruikersaccounts bij cryptobeurzen hacken om hun cryptocurrencybezittingen in handen te krijgen.

Volgens Microsoft wijkt DEV-0537 af van andere groepen, in de zin dat ze niet onder de radar blijven en het er niet op lijkt dat ze hun sporen wissen. Zo zegt het bedrijf dat de groep hun aanvallen soms aankondigt op sociale media of hun bedoelingen prijsgeven als ze inloggegevens van werknemers van doelwitorganisaties kopen. Daarnaast gebruiken ze soms tactieken die minder vaak door andere groepen worden gebruikt, zoals sim-swapping, het betalen van werknemers en leveranciers en toegang krijgen tot de persoonlijke e-mailaccounts van werknemers van bedrijven die het doelwit zijn.

Lapsus$ claimde eerder dat het 37GB aan data heeft buitgemaakt. De data zou van een interne Azure DevOps-server bij Microsoft komen. De groep stelt dat het ongeveer 45 procent van de code voor Bing en Cortana heeft bemachtigd en ongeveer 90 procent van de code voor Bing Maps. De hackergroep claimde eerder deze week ook dat het Okta zou hebben gehackt. Het authenticatieplatform bevestigde dat het was getroffen door ransomware. Okta verzorgt de beveiliging van andere bedrijven. Eerder werden Nvidia en Samsung slachtoffer van de groep.