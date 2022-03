SpaceX gaat Starlink-prijzen in Verenigde Staten verhogen

SpaceX lijkt de prijzen voor zijn Starlink-internetdienst en de bijbehorende hardware te gaan verhogen in de Verenigde Staten. Verschillende media en gebruikers maken melding van een e-mail van SpaceX waarin prijsverhogingen worden aangekondigd.

Onder meer The Verge stelt dat het zo'n aan een klant gerichte e-mail heeft ingezien. Het gaat om een verhoging van de hardwarekit en de maandelijkse prijs voor de dienst. Volgens SpaceX is er slechts één oorzaak voor de verhogingen: de huidige 'excessieve inflatieniveaus'. Elon Musk hintte onlangs al op dit probleem en gaf aan dat het zowel Tesla als SpaceX raakt.

Het zou gaan om een prijsverhoging van 499 naar 549 dollar voor de kit inclusief de schotel en de router. Die verhoging geldt alleen voor degenen die al een aanbetaling hebben gedaan; voor nieuwe klanten wordt 599 dollar de nieuwe prijs. Daar komt bij dat de maandelijkse prijs voor de dienst omhooggaat van 99 naar 110 dollar. Deze nieuwe prijs geldt volgens Engadget vanaf 22 april.

Het is niet duidelijk of deze verhoging ook geldt voor andere landen waarin de dienst wordt aangeboden en of de prijzen ook daar in de loop van april worden verhoogd. In Nederland en België moet momenteel 639 euro worden betaald voor de hardware en 99 euro per maand. Daar komen nog verzendkosten van zo'n 75 euro bij. Een klein jaar geleden maakte SpaceX Starlink in een deel van Nederland beschikbaar en toen waren de prijzen nog 99 euro per maand en 499 euro voor de hardwarekit.