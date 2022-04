Pentagon-topman: Starlink kon Russische internetverstoring zeer snel verijdelen

SpaceX Starlink heeft Russische pogingen van het verstoren van Starlink-internet in Oekraïne steeds snel weten te verijdelen. Volgens de directeur van elektronische oorlogsvoering zou zelfs het ministerie van Defensie niet zo snel hebben kunnen reageren.

Starlink heeft sinds de toezegging van duizenden Starlink-terminals aan Oekraïne meerdere pogingen van het verstoren van de internetverbinding weten te verijdelen, zo schrijft Business Insider. Volgens Dave Tremper, directeur bij het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van Defensie, deed het bedrijf van Elon Musk dat verrassend snel: "Starlink schreef enkele lijntjes code en loste zo het probleem op. [De aanval van de Russen] was plotseling niet meer effectief. Hoe Starlink dat deed, gaf me tranen in mijn ogen", aldus Tremper tijdens de C4ISRNET Conference.

Het satellietinternetbedrijf dient volgens de Pentagon-topman als voorbeeld voor hoe een bedrijf zich snel kan aanpassen bij cyberaanvallen. "De manier waarop Starlink zich snel wist te weren toen er een dreiging ontstond; die wenbaarheid zouden wij ook moeten hebben."

Het is niet precies bekend op wat voor manier de Russen geprobeerd hebben om de internetverbinding via Starlink in Oekraïne te dwarsbomen. Eind maart schreef The Washington Post dat Russische hackers 'satellietcommunicatieapparaten' probeerden te verstoren. In een reactie op dit bericht schreef Elon Musk op Twitter dat Starlink 'tenminste tot dusver alle pogingen tot hacking en jamming heeft afgeslagen'.