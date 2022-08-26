Starlink V2 kan direct met telefoons verbinden voor bereik in afgelegen gebieden

Starlink V2, het satellietennetwerk van SpaceX, kan direct verbinding maken met smartphones. Dat moet de dekking in afgelegen gebieden vergroten. T-Mobile gaat dit aanbieden in de VS, maar SpaceX kijkt ook naar samenwerkingen met providers in andere landen.

"Starlink V2, dat volgend jaar gelanceerd wordt, zal rechtstreeks met mobiele telefoons communiceren", schrijft SpaceX-topman Elon Musk op Twitter. Deze directe verbindingen moeten snelheden van 2 tot 4Mbit/s leveren per 'cell zone'. Huidige Starlink-cellen beslaan een oppervlakte van ongeveer 379km². Het is niet duidelijk hoe groot die zones worden bij Starlink V2. Daarmee is dit in ieder geval niet geschikt voor mobiel internetten, maar levert het netwerk wel voldoende bandbreedte om te bellen en te sms'en in gebieden waar normaal geen mobiel bereik is. Als het rustig is in een dekkingsgebied, zouden klanten wellicht ook 'wat video's kunnen afspelen', voegt de topman toe.

In een presentatie vertelt Musk dat Starlink V2-satellieten een stuk groter zijn dan de huidige generatie en gebruik kunnen maken van het PCS-spectrum. De topman vertelt tijdens een persconferentie dat ze worden uitgerust met antennes van vijf meter om mobiele connectiviteit mogelijk te maken.

Amerikaanse telecomprovider T-Mobile gaat deze functionaliteit in de Verenigde Staten aanbieden, kondigt het bedrijf aan. Volgens de provider biedt zijn netwerk hiermee straks in 'bijna de hele VS' dekking, ook op plekken die voorheen onbereikbaar waren voor 'traditionele' gsm-signalen. De provider wil ook dekking bieden op Hawaï, in delen van Alaska, Puerto Rico en in 'territoriale wateren'. Aanvankelijk gaat het bedrijf Starlink V2 gebruiken voor sms, mms en 'deelnemende berichtenapps'. De provider wil later ondersteuning voor spraakgesprekken en data toevoegen.

De satellietconnectiviteit komt naar verwachting 'voor het einde van 2023 beschikbaar als bèta' bij T-Mobile, nadat SpaceX de eerste benodigde satellieten heeft gelanceerd. De dienst zou gratis beschikbaar komen voor 'de populairste abonnementen' die T-Mobile in de VS aanbiedt. Bij bepaalde abonnementen moet extra betaald worden voor de satellietverbinding. De provider deelt echter nog niet wat de meerprijs daarvan wordt.

SpaceX en T-Mobile geven daarnaast aan dat ze willen samenwerken met mobiele providers uit andere landen, om de verbindingen ook beschikbaar te maken in andere regio's. Het bedrijf spreekt daarbij over 'wederzijdse roaming' op het Starlink-netwerk voor klanten van verschillende providers. Starlink V2-verbindingen moeten op termijn ook beschikbaar komen voor Tesla's, zodat deze in noodgevallen berichten kunnen versturen.

Update, 12.31 uur: In het artikel is verduidelijkt dat de bandbreedtes van 2 tot 4Mbit/s gedeeld moeten worden binnen een cell zone. Met dank aan RocketKoen en Balance.

SpaceX T-Mobile
SpaceX-topman Elon Musk en T-Mobile-ceo Mike Sievert

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-08-2022 12:03
86 • submitter: thomas1907

26-08-2022 • 12:03

86

Submitter: thomas1907

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Reacties (86)

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Balance 26 augustus 2022 12:25
Deze directe verbindingen moeten snelheden van 2 tot 4Mbit/s leveren.
Niet helemaal. Per Starlink cell is een totale capaciteit van 2 tot 4 Mb/s beschikbaar. Zo'n cell is een hexagon met een doorsnede van ongeveer 24 km. Dat is dus een gebied van ongeveer tweemaal het oppervlakte van de stad Amsterdam of een derde van de provincie Utrecht. Zie ook deze kaart van SpaceX.

Zo'n hele cell moet dus die 2 tot 4 Mb/s delen, het is dus niet bedoelt voor high-, medium- of zelfs low-density service. Het is voor ultra-low-density gebieden waar momenteel helemaal geen dekking is, omdat er zo weinig mensen komen dat een zendmast niet rendabel is.

Voor praktisch heel Nederland biedt dit geen toepassingen, gezien de mobiele netwerken praktisch het hele land beter dekken. Misschien vind je een plekje op de Waddenzee waar dit nuttig zou kunnen zijn, maar zelfs op de Noordzee worden nu 4G en 5G netwerken aan gelegd (KPN, T-Mobile, Tampnet).

Uitzondering zijn stroomstoringen, waarbij de mobiele zendmasten ook uitvallen (veel hebben overigens back-up stroom). Maar dan is wel de vraag of het Starlink netwerk genoeg capaciteit heeft, zelfs voor enkel tekst, en zeker in steden.

Wat dit dus uniek maakt, is dat het een globaal minimum service niveau instelt, wat werkt met bestaande apparatuur. Over een paar jaar is het wereldwijd en altijd mogelijk om een tekstbericht of locatie te sturen, zolang je de lucht maar kan zien. En in veel gevallen voice en foto's ook. Dat maakt een wereld van verschil, niet alleen voor mensen (in nood) maar ook voor IoT-systemen. Ik zie ook giga potentie voor monitoring van landbouw, weer en klimaat.

[Reactie gewijzigd door Balance op 22 juli 2024 14:41]

Skit3000 @Balance26 augustus 2022 12:29
Zie ook de presentatie https://www.youtube.com/watch?v=Qzli-Ww26Qs waar Mike Sievert en Elon Musk het plan uitleggen en vragen beantwoorden.
mikee368
@Balance26 augustus 2022 13:18
Zo'n hele cell moet dus die 2 tot 4 Mb/s delen,
En dit komt dan neer op zo'n 1000 tot 2000 telefoon gesprekken die tegelijk gevoerd kunnen worden.
Uitzondering zijn stroomstoringen, waarbij de mobiele zendmasten ook uitvallen (veel hebben overigens back-up stroom). Maar dan is wel de vraag of het Starlink netwerk genoeg capaciteit heeft, zelfs voor enkel tekst, en zeker in steden.
Ze gaven ook een paar hints dat dit voor hulpdiensten (waar geen dekking is, dus neem aan ook in steden tijdens een stroom storing) zeer handig zou zijn in nood.
Verwijderd @mikee36826 augustus 2022 14:40
Het kan een groot verschil zijn in ramp en oorlogsgebieden. Communicatie is essentieel... Dat ziet men nu al met starlink en rampen zullen wel steeds meer van voorkomen (zie bosbranden, overstromingen, etc).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:41]

jdh009 FP ProMod @Verwijderd26 augustus 2022 15:23
Inderdaad, Starlink heeft zich in Oekraïne reeds bewezen als zeer effectief en (bijna) niet te verstoren communicatiemiddel. De verstoringen werden en aanvallen op het netwerk zijn ook geroemd (ook op Tweakers langsgekomen in een nieuwsbericht). De Azov staalfabriek in Mariupol is zo’n case waardoor communicatie flink verbeterd werd. In een van de filmpjes waarbij helikopters mensen evacueerde en spullen brachten is te zien dat ze deze satellieten uitlaadden.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:41]

mikee368
@Verwijderd26 augustus 2022 20:25
Correct.
Ik reageerde op de inhoud, maar had zeker dieze voorbeelden kunnen noemen. Ontploffende vulkanen bij Nieuw Zeeland tellen ook? Haha.
3raser @Balance26 augustus 2022 13:25
Voor praktisch heel Nederland biedt dit geen toepassingen, gezien de mobiele netwerken praktisch het hele land beter dekken. Misschien vind je een plekje op de Waddenzee waar dit nuttig zou kunnen zijn, maar zelfs op de Noordzee worden nu 4G en 5G netwerken aan gelegd (KPN, T-Mobile, Tampnet).
Je hoeft niet op de Waddenzee te zoeken hoor. Ik ken een dorpje in het groene hart waar je binnenshuis vrijwel geen bereik hebt. Maar goed, in dat geval heb je waarschijnlijk ook niets aan Starlink want dan moet je buiten staan. ;)
84hannes @3raser26 augustus 2022 14:15
Ik ken een dorpje in het groene hart waar je binnenshuis vrijwel geen bereik hebt.
Ik ken een kooi van Faraday in de randstad waar je nauwelijks bereik hebt :)
3raser @84hannes26 augustus 2022 14:47
Helaas is het slechte bereik in dat dorpje toch echt te wijten en de grote afstanden tot zendmasten en heeft het vrijwel niets te maken met de bouw van de woningen die er staan.
mphilipp
@3raser26 augustus 2022 15:08
Het zal een mix zijn. Er zijn briljante ingenieurs die huizen hebben ontworpen met beglazing die vrijwel alle radiosignalen blokkeert. Echt briljant. Geen bereik binnenshuis.
mikee368
@84hannes26 augustus 2022 14:26
U zou me eerder verbazen als u zou zeggen wel verbinding te hebben in een echte kooi van Faraday haha
Jemboy @3raser29 augustus 2022 11:08
Een workaround hiervoor is om Wifi bellen aan te zetten.
Hierbij zal je GSM bij een slechte 4G verbinding, de gesprekken via de Wifi afhandelen als dat beschikbaar is.
Sinds ik dat heb gedaan heb ik binnenshuis geen problemen meer met slechte belverbindingen en spontaan "gemiste" oproepen.

Bellen over Wifi is ook heel praktisch in supermarkten. Vaak heb ik achterin de supermarkt geen 4G meer, maar wanneer ik de Wifi van de supermarkt gebruikt, kan ik weer fijn het thuisfront bellen of ik iets ben vergeten of zij kunnen mij bellen om nog dingen aan de boodschappenlijst toe te voegen.
Enige jammere is dat je bij Jumbo of AH, altijd moet "inloggen" op het hun Wifi (KPN Hotspot), het zou fijn zijn als het inloggen automatisch kon.

[Reactie gewijzigd door Jemboy op 22 juli 2024 14:41]

i-chat @Balance26 augustus 2022 17:18
2 tot 4 mbit klinks misschien als niet veel, maar als je naar gprs kijkt dat met +/- 50~100 kbit werkt dan kun je dus al snel 20 tot 80 gelijktijdige verbindingen opzetten met (volledige) gprs snelheden.
Als je vervolgens timeduplexing zou kunnen toepassen kun je honderden tot enkele duizenden verbindingen laten plaatsvinden voor bijvoorbeeld gps tracking of het zenden van noodsignalen

Verhoog die bitrate, of verklein de celgrootte met een factor 10 en je had dat hele grondstation in burem kunnen opdoeken. Kijk ter referentie eens naar hoeveel bits er nodig zijn voor één sms-bericht. Zoals sommige auto’s die nu al automatisch naar de alarmcentrale kunnen sturen.

Ik moet overigens bekennen dat ik deze zet rijkelijk laat vind. Voor mijn gevoel was dit juist een van de eerste stappen om te zetten als je zoiets van plan was

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 14:41]

avs2000 @i-chat26 augustus 2022 17:30
De reden dat Starlink dit nu pas gaat toepassen heeft waarschijnlijk te maken met cashflow die in het begin nodig was. Verkoop van internet abonnementen levert meer op, dit is meer een extra service.
friend @avs200026 augustus 2022 18:35
Lijkt mij meer een kwestie van technologieontwikkeling. Ze gaan niet wachten met uitrollen totdat ze Starlink V20 klaar hebben, als ze een exploiteerbare situatie hebben (in dit geval zijn ze begonnen met een open beta 'better than nothing' en alleen statische positie service) hebben ze deze 'beperkte' dienst aangeboden. Nu met V2 (met 5 meter grote schotels om direct met een standaard telefoon te kunnen bereiken) kunnen deze dienst voorzichtig uitrollen. Het ontwikkelen van deze toepassing (hard- en software) zal zeker niet eenvoudig zijn geweest, een mobiele telefoon heeft normaal gesproken niet te maken met zendmasten die 27000 km/u langsvliegen. En er zullen zeker nog vele nieuwe diensten volgen de komende jaren voor particuleren, bedrijven en overheden.

[Reactie gewijzigd door friend op 22 juli 2024 14:41]

rapanui @avs200027 augustus 2022 09:05
De belangrijkste reden van deze aankondiging was om Apple voor te zijn (samenwerking met Globalstar voor satelliet connectiviteit voor de iPhone14).
borbit @Balance26 augustus 2022 18:21
[...]

Niet helemaal. Per Starlink cell is een totale capaciteit van 2 tot 4 Mb/s beschikbaar. Zo'n cell is een hexagon met een doorsnede van ongeveer 24 km. Dat is dus een gebied van ongeveer tweemaal het oppervlakte van de stad Amsterdam of een derde van de provincie Utrecht. Zie ook deze kaart van SpaceX.

Zo'n hele cell moet dus die 2 tot 4 Mb/s delen, het is dus niet bedoelt voor high-, medium- of zelfs low-density service. Het is voor ultra-low-density gebieden waar momenteel helemaal geen dekking is, omdat er zo weinig mensen komen dat een zendmast niet rendabel is.

Voor praktisch heel Nederland biedt dit geen toepassingen, gezien de mobiele netwerken praktisch het hele land beter dekken. Misschien vind je een plekje op de Waddenzee waar dit nuttig zou kunnen zijn, maar zelfs op de Noordzee worden nu 4G en 5G netwerken aan gelegd (KPN, T-Mobile, Tampnet).

Uitzondering zijn stroomstoringen, waarbij de mobiele zendmasten ook uitvallen (veel hebben overigens back-up stroom). Maar dan is wel de vraag of het Starlink netwerk genoeg capaciteit heeft, zelfs voor enkel tekst, en zeker in steden.

Wat dit dus uniek maakt, is dat het een globaal minimum service niveau instelt, wat werkt met bestaande apparatuur. Over een paar jaar is het wereldwijd en altijd mogelijk om een tekstbericht of locatie te sturen, zolang je de lucht maar kan zien. En in veel gevallen voice en foto's ook. Dat maakt een wereld van verschil, niet alleen voor mensen (in nood) maar ook voor IoT-systemen. Ik zie ook giga potentie voor monitoring van landbouw, weer en klimaat.
th4k1ck3r 26 augustus 2022 12:46
Niemand die het erover heeft dat SpaceX over 2 weken een satelliet lanceert van een bedrijf dat exact dit gaat doen, maar dan veel beter?
AST Spacemobile. Die gaan namelijk wel zorgen voor broadband connectivity. Zoals Musk al zei: You need a very big phased array. Precies wat AST gaat lanceren.
Ze gaan ook testen voor FirstNet.
Zie hier wat hun satelliet gaat doen dit jaar.

Gebacked door Vodafone, Rakuten, AT&T, American Tower. 1,8 miljard subscribers al onder contract of MoU.

Geen 1 nieuwsartikel over te vinden, maar SpaceX en T-Mobile die een plan hebben wordt overal breed uitgemeten.....
@RocketKoen Ik heb dit al eerder getipt bij de redactie.

[Reactie gewijzigd door th4k1ck3r op 22 juli 2024 14:41]

RocketKoen
@th4k1ck3r26 augustus 2022 13:11
Ik neem aan dat dit nieuwswaardig wordt als ze lanceren. En volgens mij heb ik al wel wat gelezen over dit project.

nieuws: Start-up verbindt normale smartphones met satellieten voor zenden sms...
th4k1ck3r @RocketKoen26 augustus 2022 13:18
Dat klopt, deze gaat echter over Lynk. Zij gaan sms service aanbieden.
mikee368
@th4k1ck3r26 augustus 2022 13:15
Niemand die het erover heeft dat SpaceX over 2 weken een satelliet lanceert van een bedrijf dat exact dit gaat doen
Dat is zeker bijzonder, en om heel eerlijk te zijn. Ik wist wel dat ze iets gingen lanceren (ik help SpaceXNow up to date houden ookal ben ik vaak te laat met de updates door geven haha) maar had me nog niet verdiept in wat precies. Zeker heel erg interessant!
maar dan veel beter?
Ik weet niet of het veel beter gaat zijn. Zou mooi zijn als ze dat lukt. Maar tot op heden is dit nog nooit gedaan naar mijn weet om op deze manier telefonie aan te kunnen bieden. Voor zowel SpaceX als voor AST Spacemobile is dit terrein waar nog niemand echt op grote schaal iets mee heeft gedaan. Daarom zal SpaceX hier meer aandacht voor krijgen omdat het al een gigantisch bedrijf is met een goede trackrecord van zaken voor elkaar krijgen voor een bijzonder lage prijs (T.O.V. wat NASA projecten zouden kosten voor vergelijkbare zaken)

Hoop nu zeker dat Tweakers hier nog even wat over zal vermelden.
th4k1ck3r @mikee36826 augustus 2022 13:19
BlueWalker 1 en BlueWalker 2 hebben al laten zien dat het technisch mogelijk is. Wat nu moet gebeuren is dit toepassen op grote schaal.
mikee368
@th4k1ck3r26 augustus 2022 13:32
Wat ik van BW1 en BW2 heb gebrepen is dat ze het concept wel hebben bewezen maar niet dat ze ook daadwerkelijk met het telefoon netwerk kunnen communiceren van de genoemde providers. En dat daar BW3 voor bedoeld is.

Begrijp ik dat dan verkeerd?
th4k1ck3r @mikee36826 augustus 2022 13:33
Je hebt het juist begrepen. BW3 gaat dit inderdaad testen.
neeecht
@th4k1ck3r26 augustus 2022 13:03
Nice, enig idee welke frequenties AST wil gaan gebruiken?
Misschien wel dezelfde als SpaceX. Dat kan natuurlijk niet. Misschien daarom de race nu?
RocketKoen
@neeecht26 augustus 2022 13:08
Ze zullen net als starlink gebruik moeten maken van frequenties waar mobiele providers de licentie voor hebben. Vandaar dus de samenwerking met Vodafone en AT&T.
neeecht
@RocketKoen26 augustus 2022 13:12
Ah cool. Enig idee welke dat worden?
Kon het niet vinden.
RocketKoen
@neeecht26 augustus 2022 13:17
Waarschijnlijk verschillende frequenties in ieder land. Een phased array antenne kan meestal een brede band aan.

T-mobile had het bijvoorbeeld over de C-band. Dat is alles tussen 4 en 8 Ghz.
mikee368
@RocketKoen26 augustus 2022 14:25
Ze hadden het over de PCS band van 5g? welke zo rond de 1850-1995 MHz licht als ik het goed zeg.

Been benieuwd of ze deze echt gaan gebruiken of dat dit miscommunicatie is aangezien deze banden al best veel worden gebruikt en ik me kan voorstellen dat dit veel ruis op de lijn zou kunnen geven.

Hopelijk snel een goede update op de frequentie in ieder geval!
th4k1ck3r @neeecht26 augustus 2022 13:20
Als je het ergens kunt vinden zal het op de reddit pagina zijn.
mphilipp
@th4k1ck3r26 augustus 2022 15:11
Tsja...alles wat Musk doet, lijkt nieuwswaardig te zijn. Maar die andere bedrijven moeten misschien ook wat meer moeite doen en meer herrie maken. Je moet best hard roepen om boven Musk uit te komen, maar dat kan een beetje marketeer wel uitleggen hoe dat werkt.
mikee368
@mphilipp26 augustus 2022 16:12
Misschien heeft het er mee te maken dat SpaceX de grootste raket fabrikant is die ook nog eens privaat is. En dan ook nog behoort tot 1 van de meest waardevolle private bedrijven in de wereld.

Ik zie graag het nieuws van een nieuw bedrijf dat ergens mee bezig is. Echter zijn dit er vaak honderden zo niet duizenden in allerlei gebieden en zijn er maar enkele tientallen (als niet minder) die ook een succes worden helaas.

Dus denk dat het vooral neer komt op en marktleider zijn en een behoorlijke track record hebben in de ruimtevaart industrie.
Alxndr 26 augustus 2022 12:10
Waarom niet ff vermelden wat het PCS is, ik had er in ieder geval nog nooit van gehoord.

"Broadband Personal Communications Service (PCS) is in the 1850 – 1990 MHz spectrum range"

Het spectrum lijkt mij dus binnen het normale mobiele frequentiebereik te vallen, maar heb je hier dan geen apparte antennes/hardware voor nodig? En hoe zit het met al het andere wat al (wereldwijd) op deze frequentie opereert?
neeecht
@Alxndr26 augustus 2022 12:27
4G: https://www.sqimway.com/lte_band.php
5G: https://www.sqimway.com/nr_band.php
Band 2.

Edit:
Band 1 doet een dikke overlap, zie dezelfde link. Kwa DECT en andere signalen blijft dan het volgende over:
Downlink: 1980-1990 MHz.
Uplink: 1900-1910 MHz.
Mogelijk geen 10 MHz carrier maar smaller, 5 MHz bijvoorbeeld met aan beide kanten guardbands.

Visuele weergave:
https://x264.nl/dump/b2-p...-mobile-spectrum_text.jpg

[Reactie gewijzigd door neeecht op 22 juli 2024 14:41]

RocketKoen
@Alxndr26 augustus 2022 12:17
De bedoeling is dat je met een gewone mobiele telefoon verbinding kan maken. En dat je telefoon dat doet als er geen enkele andere verbinding mogelijk is.

Voor de frequentie gebruikt T-mobile een stukje spectrum waar ze een licentie op hebben in de VS. En ze roepen providers in andere landen op om hetzelfde te doen.
Alxndr @RocketKoen26 augustus 2022 12:33
Gaat een normale telefoon een satelliet op 300 km hoogte bereiken? Door alle lagen van de dampkring heen? WOW
RocketKoen
@Alxndr26 augustus 2022 12:42
Er zijn de afgelopen 5 jaar meerdere papers gepubliceerd die aantonen dat het theoretisch mogelijk is. Zover ik weet is er nog niemand die het in de praktijk voor elkaar heeft gekregen. Onderzoekers hebben nu eenmaal geen budget om antennes van 5x5m naar LEO te lanceren. Laat staan de honderden die nodig zijn voor commercieel aantrekkelijke dekking.
mikee368
@RocketKoen26 augustus 2022 13:56
@Alxndr
Toevallig had iemand hier nog wat over gepost boven aan de pagina. @jos707

https://ast-science.com/2022/06/13/bluewalker-3-launch-date/
Over een week of 2 zal SpaceX een nieuwe batch Starlink satellieten V1 lanceren met de BlueWalker 3 aan boord als ride share. Deze zal een oppervlakte hebben van zo'n 64 vierkante meter en zal weer een stap verder zijn om te bewijzen dat deze technologie ook echt werkt om verbinding te maken met mobiele telefoons. bij BW1 en BW2 hebben ze de technologie zelf bewezen maar was dit nog niet ook zo ver bewezen dat ze met de netwerken van de providers kunnen communiceren met wie ze samen werken.
computer1_up @Alxndr26 augustus 2022 12:47
[snip] Ik heb het verkeerd gelezen

[Reactie gewijzigd door computer1_up op 22 juli 2024 14:41]

Jaccoh @Alxndr26 augustus 2022 12:13
Dat klopt! Starlink gaat ook gewoon 5G doen meen ik.
Qwerty-273 26 augustus 2022 12:10
Het is al weer een tijd geleden maar vroeger zat je thuis te internetten met snelheden die lager lagen. En droomde je om een 2-4Mbit/s connectie te hebben.
Deze directe verbindingen moeten snelheden van 2 tot 4Mbit/s leveren. Daarmee is dit niet geschikt voor mobiel internetten
RocketKoen
@Qwerty-27326 augustus 2022 12:13
Dat is een fout in het nieuwsbericht. Het gaat om 2 tot 4 Mbit per satelliet, niet per telefoon.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @RocketKoen26 augustus 2022 12:23
Het gaat volgens Musk om 2 tot 4Mbit/s per 'cell zone' (dekkingsgebied). Je moet die 2 tot 4Mbit dus eerder delen met meerdere gebruikers, maar dat zou voldoende moeten zijn voor sms en wat gelijktijdige telefoongesprekken. Dat zal ik verduidelijken :)

Edit: wijziging is toegevoegd

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 22 juli 2024 14:41]

RocketKoen
@AverageNL26 augustus 2022 12:29
En iedere antenne heeft 1 cell zone. Bij starlink v1 gaat het om een gebied met een oppervlakte van 379km2. Bij v2 wordt dat waarschijnlijk groter.

Na een tijdje zijn er genoeg satellieten dat de zones gaan overlappen en dan neemt de capaciteit toe.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @RocketKoen26 augustus 2022 12:35
Ah, dat iedere antenne één celzone heeft wist ik niet, dank! Ik heb het eea inmiddels dus verduidelijkt en de wijziging ter transparantie in een 'update' onderaan het artikel kenbaar gemaakt. '- update' kon ik helaas niet kwijt in de titel (want er zit een limiet op het aantal tekens). Nogmaals dank!

Edit: ook cc en dank aan @Balance :)

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 22 juli 2024 14:41]

mikee368
@AverageNL26 augustus 2022 14:37
Wat misschien ook nittig is is om aan te geven dat die 2-3 Mbits goed is voor maximaal zo'n 1000-2000 gespreken tegelijk. Althans dat is nu de verwachting.

En beeld bellen zal misschien mogelijk zijn als het rustig genoeg is in jou gebied. (Ook door Musk gezegd)
Alxndr @RocketKoen26 augustus 2022 12:28
Waar haal je deze info vandaan, graag bij claims dat info fout/onvolledig is altijd een bron vermelden.
Per satelliet klinkt onwaarschijnlijk weinig (en de moeite van de antenne niet waard)

Edit: bron is Musk op Twitter:

Elon Musk
@elonmusk

Replying to
@elonmusk
Note, connectivity will be 2 to 4 Mbits per cell zone, so will work great for texting & voice calls, but not high bandwidth

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 14:41]

kimborntobewild @RocketKoen26 augustus 2022 12:18
Dat is absurd weinig voor 1 satelliet.
Kan je ook nooit mee mms'en, zoals in het artikel staat.
RocketKoen
@kimborntobewild26 augustus 2022 12:25
Telefoons zijn ook niet gemaakt om 300km van een antenne te werken. En het zendvermogen is wettelijk beperkt.

Het werkt omdat je telefoon honderden pogingen kan doen om het bericht te versturen. De satelliet hoeft maar 1 byte te sturen om de ontvangst te bevestigen. En de satelliet heeft wel een krachtige zender.
mikee368
@RocketKoen26 augustus 2022 14:16
300km? Het gaat hier zelfs om 550 km wat momenteel de operationele hoogte is van het gros van de Starlink sats. Hogere banen zijn er ook nog tot uit mijn hoofd 950 km hoogte.

Ze worden wel "vrij" gelaten op zo'n 300km hoogte om wat energie te besparen van de booster zodat deze nog prima kan landen.
Vlizzjeffrey @Qwerty-27326 augustus 2022 12:38
Ik droomde niet van sneller internet, wat ik toen had was supersnel voor die tijd, dus ik wist niet beter, net als dat ik nu ook niet droom over sneller internet.
theobril @Vlizzjeffrey28 augustus 2022 02:30
And let your dreams be realised
stuffie123 26 augustus 2022 12:12
Kun je met 2 tot 4Mbit/s niet internetten?
Alxndr @stuffie12326 augustus 2022 12:20
Theoretisch wel, praktisch niet. Op mijn eerste smartphone was 2 Mbit snel, maar tijden veranderen en de diensten zijn aangepast op wat 'normale' snelheid is. Als je een webpagina met die ongelooflijk irritante autoplay videos opent, zul je waarschijnlijk meer dan een minuut aan het laden zijn.
mikee368
@Alxndr26 augustus 2022 20:26
Dit is NIET bedoeld voor mobiel internet.
In eerste instantie gaat het om tekst bericht diensten, later zal bellen toegevoegd worden en als het kan foto's sturen en in het uiterste optimistische scenario ook video bellen.
Alxndr @mikee36827 augustus 2022 10:31
Thanks, maar ik kan lezen... De vraag was of 2-4 mbits snel genoeg is om te kunnen internetten, daar geef ik antwoord op.
mikee368
@Alxndr27 augustus 2022 14:17
Top. Hopelijk degene waar u op reageerde ook. Vergat diegene te taggen.

En als u kon lezen, vanwaar niet zelf de correctie geven? Want de vraag is er omdat iemand niet begreep dat die snelheid voor het hele netwerk is.
mikee368
@stuffie12326 augustus 2022 13:20
Het is 2 tot 4 Mbit/s voor de hele cell. Een cell is een 6 hoekig stuk land met een doorsnede van 15 mijl oftewel ~24 km.

Iedereen binnen dat gebied moet die 2-4 Mbit delen.
jongetje
@stuffie12326 augustus 2022 13:23
In je eentje kan dit prima, maar je zit (waarschijnlijk) niet in je eentje in een cell en moet je die 2 a 4Mbits delen met iedereen die er verbinding mee maakt.
jos707 26 augustus 2022 13:42
Vraag mij af hoe die Starlink satellieten mooi in een baan om de aarde worden gehouden ? Hebben deze een soort booster aanboort die regelmatig wordt ontstoken om te beletten dat deze de dampkring invliegen ? Maar wat als de brandstof dan opraakt ?
RocketKoen
@jos70726 augustus 2022 13:52
Ze hebben voor 5 jaar brandstof bij om hun baan te houden en om obstakels te ontwijken. Na die tijd (of als ze stuk gaan) verliezen ze hoogte en verbranden ze in de dampkring.
mikee368
@jos70726 augustus 2022 14:22
https://www.starlink.com/technology
SpaceX gebruikt krypton ion thrusters op hun Starlink Satellieten.
Normaliter gebruiken ze in de ruimtevaart het liefst het zwaarste edel gas dat er is i.v.m. dat dit een hogere efficientie geeft. Oftewel je kan meer snelheid halen uit 1kg "brandstof" zegmaar.

SpaceX gebruikt het lichtere Krypton omdat dit vele malen goedkoper is (100 x) dan Xenon. En ze hebben zoveel nodig dat ze de hele wereldmarkt op zouden kopen bwvs als ze ook Xenon zouden gebruiken.

Er hoort genoeg brandstof aan boord te zijn om zo'n ~5 jaar mee te gaan en aan het eind van zijn leven zal deze langzaam vertraagd worden door de dampkring en weer terugvallen naar de aarde waar deze met de V1 in iedergeval nog voor 100% opbrand.
Triblade_8472 26 augustus 2022 16:19
Damn, ik wist niet dat de telefoonsignalen zelf tot satelliet hoogte kwamen!

Of is het een andere slimme tech die ervoor zorgt dat je kan direct kan bellen via een satelliet?

Er zij een hoop gebieden op aarde die dit goed kunnen gebruiken. Amerika heeft natuurlijk al veel uitgestrekte gebieden, maar ook het amazone gebied, grote delen van Afrika, Oost-Rusland, grote delen van China, delen van Australië, vele berggebieden enz.
GekkePrutser
@Triblade_847226 augustus 2022 16:32
Damn, ik wist niet dat de telefoonsignalen zelf tot satelliet hoogte kwamen!
Daar is niet zo veel voor nodig. Mijn Iridium tracker (Garmin InReach Mini) gebruikt 1,5W zendvermogen, evenveel als een mobiele telefoon. En die kan zeer betrouwbaar de satellieten bereiken.

Ook kan ik met een handheld 4W radio het amateur basisstation op het ISS bereiken. Vereist wel een beetje slimmigheid qua doppler en de juiste tijden uitzoeken natuurlijk. Dingen die Iridium gewoon helemaal volautomatisch doet. En Iridium apparatuur gebruikt helix antennes die een flink richteffect hebben. Maar het kan gewoon.

Ik had zelfs een Thuraya telefoon die dacht ik iets van 3 Watt gebruikte (meer kan gewoon niet in een handtoestel met redelijke accuduur) en die gebruikte een geostationaire satteliet die op 35.000km hoogte hangt (plus de afstand tot de evenaar). Ook dat werkte gewoon. Iridium en Starlink zijn "Low Earth Orbit" op enkele honderden kilometers.

Het is wel een flinke afstand, maar radiosignalen werken heel goed als er "line of sight" is dus geen fysieke barrieres ertussen. Geen last van de horizon, geen last van gebouwen.. De sats kan je zo zien vliegen.

Het is wel van belang dat het gebied niet druk is, anders is er zo veel storing van al die signalen dat je over zo'n groot gebied niet 1 signaal kan isoleren. En al helemaal als de techniek en het protocol er niet speciaal op afgestemd is (wat ik hier uit haal aangezien ze gewone telefoons gebruiken). Ik denk dat het daarom juist voor afgelegen gebieden bedoeld is.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:41]

mikee368
@GekkePrutser27 augustus 2022 14:27
Daar is niet zo veel voor nodig.
Als dit waar was hadden we wel meer satelliet nietwerken die met GEWONE telefoons dit kon doen. U heeft het gewoon over een Satelliet telefoon die dus compleet anders is ontworpen.

Verder spelen golflengtes ook nog eens een rol. Die zijn niet zomaar 1 op 1 het zelfde en ook de techniek die wordt gebruikt om de singalen te sturen zijn daardoor niet 1 op 1 het zelfde wat het niet bepaald makkelijker maakt.

Verder betaald u (zo ver google mij de informatie geeft zo snel) ergens tussen de 20 tot 50 euro per maand om die verbinding te kunnen gebruiken waar dit zal toegevoegd worden aan de meest gebruikte abbonomenten kostenloos.

En ja, het is voor afgelegen gebieden bedoeld omdat het compleet niet logisch is om dit netwerk te gebruiken als u een andere netwerk bron binnen bereik heeft.

Kunnen maar zo'n 1000-2000 telefoon gesprekken tegelijk plaats vinden in een gebied zo groter is dan Apeldoorn om een idee te geven hoe weinig dit netwerk aan zal kunnen.
GekkePrutser
@mikee36827 augustus 2022 14:59
Als dit waar was hadden we wel meer satelliet nietwerken die met GEWONE telefoons dit kon doen. U heeft het gewoon over een Satelliet telefoon die dus compleet anders is ontworpen.
Dat gebeurt ook: GlobalStar is er ook mee bezig: https://www.macrumors.com...phone-14-satellite-rumor/ . Dit werkt alleen op iPhones maar gebruikt ook gewoon 5G spectrum, het lijkt meer op een eclusiviteitsdeal dan een technische beperking.

De telefoons zijn niet anders dus ook een ander LEO netwerk (bijv Iridium) zou dit ook kunnen doen met de juiste aanpassingen aan de sattelieten. Ik wou alleen de vraag van @Triblade_8472 beantwoorden of de signalen zo ver komen: Dat doen ze duidelijk.

Overigens is mijn handheld ook niet gemaakt voor satteliet communicatie en heeft een omnidirectionele antenne. Toch werkt het. Radiosignalen (op de juiste banden) dragen gewoon erg ver met line of sight.

Wel zullen dingen als dopplershifts door de satteliet afgehandeld moeten worden zonder medewerking van de handset en dat is best een slimme uitvinding.
Verder spelen golflengtes ook nog eens een rol. Die zijn niet zomaar 1 op 1 het zelfde en ook de techniek die wordt gebruikt om de singalen te sturen zijn daardoor niet 1 op 1 het zelfde wat het niet bepaald makkelijker maakt.
Klopt, sommige 5G frequenties zijn zeer ongeschikt voor gebruik in de dampkring. Maar ze gebruiken hier 1900Mhz en dat is erg geschikt (ligt ook in de buurt van 1600 wat gebruikt wordt door Iridium)
Verder betaald u (zo ver google mij de informatie geeft zo snel) ergens tussen de 20 tot 50 euro per maand om die verbinding te kunnen gebruiken waar dit zal toegevoegd worden aan de meest gebruikte abbonomenten kostenloos.
We hadden het over de techniek dus dit heeft er niet zoveel mee te maken.
En ja, het is voor afgelegen gebieden bedoeld omdat het compleet niet logisch is om dit netwerk te gebruiken als u een andere netwerk bron binnen bereik heeft.
Natuurlijk maar in een druk gebied gaat het ook echt gewoon niet werken. Te veel zwakke signalen door elkaar, dat geeft een grote kakafonie. Juist omdat de telefoons er niet voor gemaakt zijn.

PS: Ik snap je confrontationele insteek niet zo, we zijn het zelfs gewoon eens dat het technisch gewoon mogelijk is ;)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:41]

Keypunchie
26 augustus 2022 12:18
Deze directe verbindingen moeten snelheden van 2 tot 4Mbit/s leveren. Daarmee is dit niet geschikt voor mobiel internetten, maar levert het netwerk wel voldoende bandbreedte om te bellen en te sms'en in gebieden waar normaal geen mobiel bereik is.
Meer dan voldoende vroeger voor wap.tweakers.net. (of pda.tweakers.net)

Het zegt vooral wat over de nonsens van het moderne web, waar simpele pagina’s je eerst tientallen MB’s aan frameworks laten binnenhengelen, voordat ze ‘hello world’ meegeven.

Latency is meer een onontkoombaar issue, maar in de (late) jaren ‘00 was die bandbreedte meer dan voldoende.

Overigens, wel saillant dit als je het combineert met de geruchten van een jaar geleden dat Apple voor iPhone 13 met satelliet-communicatie bezig zou zijn: nieuws: Gerucht: iPhone 13 heeft ondersteuning voor bellen via satellieten

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 14:41]

oNNoZeLe 26 augustus 2022 12:19
Wat ook een belangrijk detail is, is dat het a-synchroon werkt. Bij 1 satelliet in de ruimte kan het dan al operationeel zijn.
GertMenkel
26 augustus 2022 12:10
Dat wordt nog een leuke voor wanneer mensen met zulke telefoons op vakantie gaan. Satelliettelefoons zijn in veel landen onderhevig aan extra regels (je moet ze aangeven bij de grens en dergelijke) of zelfs verboden, met flinke boetes of zelfs zwaardere straffen als je ermee gepakt wordt.

Het is een mooie toepassing van de technologie maar ik hoop wel dat klanten goed wordt verteld wat de consequenties zijn van het over de grens brengen van zo'n toestel.

Die 2 tot 4Mbps lijkt me voor onderweg browser overigens meer dan genoeg, genoeg Amerikanen die nog steeds op inbelverbindingen zitten. In continenten als Afrika is het internet vanwege slechte infrastructuur en geopolitieke spanningen ook op veel plekken niet veel sneller dan een halve megabit per seconde, ik denk dat zo'n telefoon daar ook meer dan snel genoeg is voor internetten vergeleken met de alternatieven.
Jaccoh @GertMenkel26 augustus 2022 12:12
Het zijn geen satelliet telefoons. Starlink gaat gewoon 5G dekking bieden.
SillieWous @Jaccoh26 augustus 2022 14:59
Wanneer is dan iets volgens jou een satelliet telefoon? Volgens mij is het enige wat je nodig heb om daarvoor te kwalificeren een telefoon die een directe verbinding met een satelliet heeft.
GekkePrutser
@SillieWous26 augustus 2022 20:26
Dus ze gaan dan van alle passagiers de smartphone innemen? Want dat is dan de enige optie..

Geweldige manier om je toerisme te killen. Zelfs in Noord Korea mag je je telefoon houden.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:41]

SillieWous @GekkePrutser26 augustus 2022 20:37
Ik denk inderdaad dat dat letterlijk de énige optie is...
Daarnaast heeft het niks met mijn reactie te maken. Het enige wat ik zeg is dat je het weldegelijk als satelliet telefoon zal kunnen zien.
GekkePrutser
@SillieWous26 augustus 2022 20:40
Het enige wat ik zeg is dat je het weldegelijk als satelliet telefoon zal kunnen zien.
Mijn punt is: In theorie kan dat ja. In de praktijk kan het gewoon niet. Daar zijn gewone smartphones te wijd verspreid voor.

Een land dat satteliet telefoons verbiedt is bijvoorbeeld India. Dat is een van de grootste markten ter wereld voor smartphones. Gaan ze die daar verbieden denk je? ;)

In de praktijk zullen ze gewoon niet anders kunnen dan de wet niet op smartphones toepassen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:41]

SillieWous @GekkePrutser27 augustus 2022 08:20
Of ze handhaven alleen bij excessen.
Of ze geven geen frequenties vrij voor deze satellieten.
Of ze verplichten fabrikanten een stuk software in te bouwen die alleen met geautoriseerde netwerken verbind.
Etc. etc. je moet gewoon even ophouden met doen alsof er maar een oplossing is. Ga ik nu bedenken hoe het uit zal gaan pakken? Nee, maar doen alsof een overheid maar zal zeggen “fack it, we gooien onze wetten wel gewoon weg” slaat nergens op.
TheVivaldi @GertMenkel26 augustus 2022 12:15
Die 2 tot 4Mbps lijkt me voor onderweg browser overigens meer dan genoeg, genoeg Amerikanen die nog steeds op inbelverbindingen zitten.
Ik weet niet wat jij onder "genoeg" verstaat, maar volgens de statistieken van begin dit jaar (2022, dus) zit minder dan 10% van de Amerikanen op een adsl- of inbelverbinding. Dat lijkt mij toch erg weinig.

Bron:
https://www.fiercetelecom...lds-now-have-access-fiber
According to the study, cable’s market share still stands just above 50%, though that figure has steadily fallen in recent years. Meanwhile, fiber is gaining ground and now accounts for more than 20% market share, compared to just over 10% in 2014. Wireless/satellite options together make up less than 20% of the market, while DSL and dial up each account for less than 10% (with the latter virtually at zero). Bolton said in a few years’ time, fiber will be the only line on the market share graph.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:41]

GertMenkel
@TheVivaldi26 augustus 2022 15:34
10% van de Amerikanen is zo'n twee keer Nederland qua inwoners. Ik heb het vooral over de afgelegen gebieden waar na de aansluiting van de eerste vaste telefoonlijn nooit echt in communicatieinfrastructuur is geïnvesteerd. Dat is een relatief klein aandeel van de bevolking, maar samen een grote hoeveelheid mensen in een nog groter oppervlakte.
moonlander @GertMenkel26 augustus 2022 12:24
Je hebt geen satelliet telefoon nodig, de telefoon die je nu in de broekzak hebt moet er ook op werken. En die 2 tot 4Mbps is per satelliet, niet per telefoon verbinding. Musk zegt dat het voldoende is voor duizenden telefoon gesprekken en miljoenen smsjes..
mikee368
@GertMenkel26 augustus 2022 14:14
Heeft u wel gelezen waar het over gaat of is er zoveel veranderd aan het artikel?

Het gaat om de gewone telefoon die verbinding kan makken met deze satellieten. Dus niks extra regels. gewoon je Telefoon die je nu al hebt ^^
ie 2 tot 4Mbps lijkt me voor onderweg browser overigens meer dan genoeg,
Het gaat over de totale capaciteit per "cell" welke ongeveer een diameter heeft van 24 kilometer wat een opervlakte inhoud van zo'n 380 vierkante km afgerond.

Dit komt neer op zo'n 1000 tot 2000 telefoong espreken maximaal tegelijk.

Voor landen zoals in Afrika zal het in veel gevallen beter zijn als een dorp 1 starlink dish koopt met een abbonoment om zo internet te hebben dan via de telefoon dat internet te proberen te gebruiken. De data per dish die gebruikt kan worden is grofweg in de buurt van 100x groter.
GertMenkel
@mikee36826 augustus 2022 15:32
De informatie per cell zone stond niet in het artikel op het moment dat ik dit comment schreef, dat verandert de zaak natuurlijk wel. Het originele artikel wekte de indruk dat deze snelheid per gebruiker mogelijk zou zijn.
Sailor69 @GertMenkel26 augustus 2022 18:54
Volgens mij ben je afhankelijk van je provider zoals T-mobile in de states is. Dus als een land geen contact afsluit kan je geen verbinding maken.

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