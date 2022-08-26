Starlink V2 kan direct met telefoons verbinden voor bereik in afgelegen gebieden

Starlink V2, het satellietennetwerk van SpaceX, kan direct verbinding maken met smartphones. Dat moet de dekking in afgelegen gebieden vergroten. T-Mobile gaat dit aanbieden in de VS, maar SpaceX kijkt ook naar samenwerkingen met providers in andere landen.

"Starlink V2, dat volgend jaar gelanceerd wordt, zal rechtstreeks met mobiele telefoons communiceren", schrijft SpaceX-topman Elon Musk op Twitter. Deze directe verbindingen moeten snelheden van 2 tot 4Mbit/s leveren per 'cell zone'. Huidige Starlink-cellen beslaan een oppervlakte van ongeveer 379km². Het is niet duidelijk hoe groot die zones worden bij Starlink V2. Daarmee is dit in ieder geval niet geschikt voor mobiel internetten, maar levert het netwerk wel voldoende bandbreedte om te bellen en te sms'en in gebieden waar normaal geen mobiel bereik is. Als het rustig is in een dekkingsgebied, zouden klanten wellicht ook 'wat video's kunnen afspelen', voegt de topman toe.

In een presentatie vertelt Musk dat Starlink V2-satellieten een stuk groter zijn dan de huidige generatie en gebruik kunnen maken van het PCS-spectrum. De topman vertelt tijdens een persconferentie dat ze worden uitgerust met antennes van vijf meter om mobiele connectiviteit mogelijk te maken.

Amerikaanse telecomprovider T-Mobile gaat deze functionaliteit in de Verenigde Staten aanbieden, kondigt het bedrijf aan. Volgens de provider biedt zijn netwerk hiermee straks in 'bijna de hele VS' dekking, ook op plekken die voorheen onbereikbaar waren voor 'traditionele' gsm-signalen. De provider wil ook dekking bieden op Hawaï, in delen van Alaska, Puerto Rico en in 'territoriale wateren'. Aanvankelijk gaat het bedrijf Starlink V2 gebruiken voor sms, mms en 'deelnemende berichtenapps'. De provider wil later ondersteuning voor spraakgesprekken en data toevoegen.

De satellietconnectiviteit komt naar verwachting 'voor het einde van 2023 beschikbaar als bèta' bij T-Mobile, nadat SpaceX de eerste benodigde satellieten heeft gelanceerd. De dienst zou gratis beschikbaar komen voor 'de populairste abonnementen' die T-Mobile in de VS aanbiedt. Bij bepaalde abonnementen moet extra betaald worden voor de satellietverbinding. De provider deelt echter nog niet wat de meerprijs daarvan wordt.

SpaceX en T-Mobile geven daarnaast aan dat ze willen samenwerken met mobiele providers uit andere landen, om de verbindingen ook beschikbaar te maken in andere regio's. Het bedrijf spreekt daarbij over 'wederzijdse roaming' op het Starlink-netwerk voor klanten van verschillende providers. Starlink V2-verbindingen moeten op termijn ook beschikbaar komen voor Tesla's, zodat deze in noodgevallen berichten kunnen versturen.

Update, 12.31 uur: In het artikel is verduidelijkt dat de bandbreedtes van 2 tot 4Mbit/s gedeeld moeten worden binnen een cell zone. Met dank aan RocketKoen en Balance.