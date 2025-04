SpaceX lanceert eerste Starlink-satellieten voor Direct to Cell-telefoondienst

SpaceX heeft op woensdag zijn eerste set Starlink-stellieten gelanceerd die gebruikt zullen worden voor Direct to Cell. Met de Direct to Cell-dienst kan Starlink direct gebruikt worden op smartphones, in eerste instantie voor sms-berichten.

De eerste satellieten werden woensdag gelanceerd met een Falcon 9-raket, zo schrijft persbureau Reuters. Het betroffen in totaal zes satellieten, die direct verbinding kunnen maken met 4G-smartphones. SpaceX-baas Elon Musk schrijft op sociale media dat de connectiviteit voor Direct to Cell nog relatief beperkt is, met 7Mbit/s per beam. Daarmee is de dienst vooral bedoeld voor op plekken zonder mobiel bereik, en dus niet om te concurreren met traditionele 4G-netwerken.

Starlink gaat vooralsnog alleen tests met Direct to Cell doen. Het bedrijf doet dat samen met de Amerikaanse provider T-Mobile. Starlink kreeg medio december toestemming van de Amerikaanse telecomautoriteit FCC om Direct to Cell te testen.

Starlink Direct to Cell komt later dit jaar officieel beschikbaar. SpaceX werkt daarvoor samen met de Amerikaanse tak van T-Mobile, naast providers in Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, Zwitserland en Canada. De dienst zal in eerste instantie alleen gebruikt worden voor het versturen van sms-berichten. In 2025 gaat Starlink Direct to Cell ook telefoongesprekken en internetverbindingen ondersteunen. Over ondersteuning in Nederland en België wordt nog niet gerept.