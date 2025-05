SpaceX lanceert weer Falcon 9 na mislukte lancering en onderzoek naar sensor

SpaceX lanceert op zaterdag weer een Falcon 9. Dat is de eerste keer dat de raket weer vliegt sinds een lancering eerder deze maand mislukte. Het bedrijf zegt een problematische sensor te vervangen bij de nieuwe Starlink-vlucht.

SpaceX zegt dat het op zaterdag 27 juli weer een lancering zal uitvoeren. Het gaat dan om SL-10-9, een missie om 23 Starlink-satellieten te lanceren vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Het is de zeventiende vlucht van de eerste trap van de raket, die ook nu weer moet landen op een schip van SpaceX.

De Starlink-lancering is de eerste sinds 11 juli. Toen mislukte een lancering van een Falcon 9; het ontsteken van de tweede trap ging mis, waardoor de Starlink-satellieten niet in een bruikbare baan om de aarde werden gebracht. Dat was de eerste mislukte lancering van de Falcon 9 sinds 2015 en de eerste van 335 opeenvolgende lanceringen die niet goed ging.

Dat is een zeldzaam succesrecord voor de raket, maar ook de tijd die SpaceX nu nodig had om de Falcon weer vluchtklaar te maken is opvallend kort. In het verleden duurden de onderzoeken naar mislukte lanceringen vaak maanden en soms zelfs jaren.

SpaceX schrijft in een update dat het een probleem heeft geïdentificeerd in de raket. Het gaat om 'de waarschijnlijkste oorzaak' van de mislukking. Die zou liggen bij een kabel van een druksensor die aan het zuurstofsysteem van de raket was gekoppeld. Daarin zou, door vibraties van de raket, een scheurtje zijn ontstaan waardoor vloeibare zuurstof door de insulatie van de motor kon lekken. Door dat lek koelde de motor erg af, waardoor die te snel startte en delen van de motor kapotbrandde. SpaceX zegt dat het de sensor en sensorkabel bij een volgende lancering uit de raket heeft verwijderd. De functie van die sensor kan volgens het bedrijf ook door andere sensoren worden opgevangen.

Het is niet alleen SpaceX zelf die dat zegt. Ook de Amerikaanse Federal Aviation Administration, die het verplichte onderzoek overzag, heeft de raket goedgekeurd. De FAA zegt in een verklaring aan TechCrunch dat het onderzoek nog steeds loopt, maar dat het op basis van SpaceX' ontdekkingen wel concludeert dat er geen gevaar is voor het publiek bij de lancering. "Dat betekent dat de Falcon 9 weer mag vliegen terwijl het algemene onderzoek nog loopt, zolang aan alle andere vergunningsverplichtingen wordt voldaan."