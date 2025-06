EU wil 180 miljoen euro betalen aan SpaceX voor lancering ESA-satellieten

De Europese Commissie heeft een voorlopig akkoord gegeven voor de overeenkomst tussen de European Space Agency en SpaceX. Laatstgenoemde krijgt volgens het contract 180 miljoen euro om volgend jaar vier Galileo-satellieten te lanceren.

De Galileo-satellieten moeten tijdens twee losse lanceringen met de SpaceX Falcon 9-raket de ruimte in gebracht worden. Deze lanceringen zijn gepland voor april en juli 2024, laat Eurocommissaris Thierry Breton weten tijdens een persconferentie waar onder meer SpaceNews over schrijft. Volgens hem moet er wel nog onderhandeld worden over een veiligheidsovereenkomst om 'gevoelige technologieën' op de satellieten te beschermen. Voorheen werden deze satellieten in de EU gelanceerd, maar met SpaceX vindt de lancering plaats in de Verenigde Staten. Pas daarna kan het contract definitief worden afgerond.

Vorige maand werd al duidelijk dat de ESA een overeenkomst met SpaceX gesloten heeft. Ingewijden aan The Wall Street Journal vertelden toen dat de EU liever niet afhankelijk wil zijn van Amerikaanse bedrijven om kritieke infrastructuur te lanceren, maar dat ze desondanks 'geen keus' heeft vanwege vertragingen met de Ariane 6-raket van Arianespace en de beslissing om geen Russische raketten te gebruiken wegens de oorlog in Oekraïne. Een andere raket van Arianespace, de Vega C, is buiten werking door een mislukte lancering in december 2022. Breton stelt tijdens de persconferentie dat hij 'niet blij is met wat er is gebeurd'. "Er werd ons een tijdsschema beloofd, maar daar is niet aan gehouden." Hij bevestigt dat deze tegenslagen ertoe hebben geleid dat hij het voorstel van de ESA om Falcon 9-raketten te gebruiken, heeft aanvaard.

Tot slot schrijft SpaceNews over een andere overeenkomst, tussen het Italiaanse ruimtevaartbedrijf Avio en Arianespace, die tegelijk voorlopig is goedgekeurd door de EC. Volgens deze overeenkomst is het de bedoeling dat Avio volgend jaar de lanceer- en verkoopverantwoordelijkheden van de Vega-raketten gaat overnemen van Arianespace. De overeenkomst tussen beide bedrijven wordt naar verwachting in medio 2024 voltooid. Het is nog onduidelijk welke van de twee partijen de zeventien Vega-lanceringen die momenteel al zijn gepland, op zich gaat nemen.