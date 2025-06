ESA deelt eerste beelden van Sentinel-1C: foto's van Flevoland en Brussel

De Copernicus Sentinel-1C-satelliet heeft een week na de lancering zijn eerste radarbeelden van de aarde gemaakt. Het gaat om foto's van Flevoland, Brussel en Noorwegen. De Sentinel 1-satellieten worden ingezet om de aarde analyseren en milieuaspecten in kaart te brengen.

De Sentinel-1C werd op 5 december gelanceerd en is uitgerust met zogenaamde sar-technologie. Daarmee kan de satelliet overdag en 's nachts foto's met een hoge resolutie maken, ongeacht de weersomstandigheden, schrijft ESA op zijn website. De verzamelde data wordt gebruikt voor bijvoorbeeld milieubeheer, onderzoek naar klimaatverandering en bij rampen.

De satelliet maakte onder meer een foto van een deel van Nederland, waarop Amsterdam en de provincie Flevoland zichtbaar zijn. Het radarbeeld levert onder meer data waarmee het bodemvocht gemonitord kan worden en de gezondheid van gewassen beoordeeld wordt. De foto is ook bijzonder omdat deze vergelijkbaar is met het allereerste Europese radarbeeld dat ooit vanuit de ruimte gemaakt werd. Dat was in 1991 en ook die foto toonde Flevoland en het IJsselmeer.

Ook is er een foto gemaakt van Brussel, waarop de stad zelf en de omgeving zichtbaar zijn. Ook deze foto is historisch gezien interessant, aangezien Brussel in 2014 ook gefotografeerd werd door de Sentinel-1A, de eerste satelliet in de reeks. Dat was het eerste radarbeeld dat deze satelliet vastlegde.

De eerste foto die de Sentinel-1C maakte is van Svalbard in Noorwegen, waar veel ijs ligt. Deze foto, die al 56 uur en 23 minuten na de lancering van de satelliet gemaakt werd, demonstreert hoe de Sentinel-1C de ijsdekking en veranderingen in de omgeving in geïsoleerde en ruige gebieden kan monitoren.

De Sentinel-satellieten maken onderdeel uit van de Copernicus-missie van ESA. Bij deze missie vliegen twee satellieten in dezelfde baan om de aarde, maar 180 graden van elkaar af. Op die manier wordt allerlei data verzameld over de aarde. Op dit moment wordt de missie uitgevoerd door de Sentinel-1A en de Sentinel-1C. De 1B-satelliet werd in 2022 onbruikbaar door een technische fout. De bedoeling is dat de 1A-satelliet volgend jaar vervangen wordt door de Sentinel-1D.