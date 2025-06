Tweakers Podcast #351 - Salderingsdebatten, Tesla-api's en GTA-uitstel

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Eric van Ballegoie over automatische vertalingen op YouTube, raytracingverplichting voor Indiana Jones, het debat over salderen in de Eerste Kamer, het verdwijnen van gratis api's en voorspellingen voor 2025.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:58 .post

19:23 Vertalingen op YouTube zijn niet zo goed

24:35 Indiana Jones verplicht raytracing

33:46 Salderen kun je afleren

43:08 Gratis api's verdwijnen, en nu?

48:18 Voorspellingen voor 2025

1:14:45 Sneakpeek