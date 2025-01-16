Tweakers Podcast #356 - Switch 2-verwachtingen, TikTok-spanningen en CES-video's

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Jelle Stuip en Luke van Drie over het maken van video's op de CES-beurs, hoeveel CO2 laptops uitstoten, de verwachtingen voor de Nintendo Switch 2 en de komende deadline voor TikTok.

0:00 Intro
0:21 Opening
2:23 .post
19:48 Video's op CES
36:29 Hoeveel CO2 kost jouw laptop?
49:24 De Nintendo Switch 2 komt eraan!
1:00:02 Spannende week voor TikTok
1:08:22 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-01-2025 06:00 13

16-01-2025 • 06:00

13

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Reacties (13)

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ErikH94 16 januari 2025 09:15
Hey Tweakers,

Met betrekking tot LCA's een toelichting en toevoeging:
Binnen de industriële productie is de ‘LevensCyclusAnalyse’ (LCA) al wel een paar jaar bekend, als ik kijk naar de branche waar ik werkzaam in ben, zonne-energie voor commercieel groot zakelijke toepassingen, hebben we dit proces al doorlopen.

Dit is niet zo zeer een marketing verhaal met wat 'bla-bla', het wegen van de uitstoot hangt vast aan Europese richtlijnen zoals EN15804+A2 (richtlijn voor Europese bouwsector) en inderdaad een lijst aan ISO-standaarden zoals al aangehaald werd in de Podcast.

In het kort kijk je met een LCA letterlijk van begin tot eind, dus:
- Materiaalwinning
- Productiemethode
- Productie afval
- Productie uitstoot
- Assemblage
- Transport binnen de gehele chain
En daarna naar de levensduur, recycle mogelijkheden en de resterende 'waste'

Kijk je naar de letterlijke toepassing hiervan ligt het voorbeeld dicht bij huis, met de toenemende eisen voor de Nederlandse-bouwsector telt iedere gram CO₂ mee voor het wel/niet realiseren van een project. We hebben in Nederland instanties als de Nationale Milieu Database waar dit soort gegevens opgeslagen worden, de uitkomst van de LCA worden toegepast voor het berekenen van de uitstoot bij een nieuwbouw project.

Met de toenemende eisen binnen de EU voor bijvoorbeeld het energieverbruik van je apparaten kun je er enigszins vanuit gaan dat we met een aantal jaar eenzelfde soort eis zullen krijgen voor de uitstoot van het produceren van consumenten producten, en dat zal uitkomen op eisen waar de fabrikant zich aan moet (gaan) houden om haar producten nog te kunnen verkopen binnen de EU.
TimmiX 16 januari 2025 09:36
Het feit dat bij CES het eind van de dag niet alle artikelen op de front-page kunnen worden gevonden is inderdaad vervelend, maar niet zozeer een probleem als het volledige nieuwsoverzicht gewoon duidelijk en volledig is.

Echter krijg je wanneer je op 'nieuws' in bovenin klikt krijg je een enorm onduidelijk dagoverzicht met volledige teksten in plaats van een duidelijk overzicht vergelijkbaar met de front-page. Wat is nou eigenlijk de reden voor deze nieuwspagina's in plaats van te linken naar https://tweakers.net/nieuws/zoeken/ waar een duidelijk overzicht van alle artikelen te vinden is, inclusief paginatie en filtering.
StephanVierkant 16 januari 2025 08:04
Over wisdom of the crowd: dat is inderdaad niet de heilige graal. Zeker niet als je alleen populariteit van meningen gaat meten, zonder enige vorm van organisatie. Maar een team van factcheckers bij Meta/X/whatever is nooit groot genoeg is om zo'n groot platform juist te modereren, dus laten we niet doen of dat nou een goede en duurzame oplossing was.

Er is echter ook een tussenweg en Tweakers heeft precies zo'n systeem, daarom snap ik het cynisme van Jurian niet helemaal. Gebruikers leveren hier een belangrijke bijdrage (moderatie in comments, +1's op het forum, beoordelingen bij reviews, rapporteren), maar de organisatie (Tweakers, de moderators) organiseert die user content en grijpt in bij verkeerd gebruik (tweaken van het algoritme, duidelijke regels opstellen richting gebruikers, ingrijpen bij misbruik, etc.). Ook StackOverflow werkt met een reputatiesysteem waarbij gebruikers een belangrijke rol hebben. Niet perfect, maar sowieso beter dan niets en beter dan een team van medewerkers die gaan modereren.

Ik heb meer vertrouwen in de 'community notes' zoals nu bij X dan bij moderatie zoals nu bij Facebook. Ik vind het bij X goed werken. Het is een platform in verval (en de ontwikkelingen stemmen niet positief), maar de werking van de community notes zijn wel een lichtpuntje wat mij betreft.

[Reactie gewijzigd door StephanVierkant op 16 januari 2025 08:08]

Sebazzz @StephanVierkant16 januari 2025 10:00
Ik vind je reactie extreem naïef. Er zijn een aantal verschillen tussen Tweakers/StackOverflow en Facebook/Twitter.

Tweakers is te klein en heeft te weinig politiek om bots en betaalde trollen op los te laten, en StackOverflow vanwege de technische aard van de site (en dat het een Q&A platform is) is simpelweg niet interessant.

Daarnaast zitten op Tweakers ook genoeg, om het maar gewoon zo te noemen, "normale mensen". Hierdoor heeft onzin gewoon simpelweg minder kans.
Ik heb meer vertrouwen in de 'community notes' zoals nu bij X dan bij moderatie zoals nu bij Facebook. Ik vind het bij X goed werken. Het is een platform in verval (en de ontwikkelingen stemmen niet positief), maar de werking van de community notes zijn wel een lichtpuntje wat mij betreft.
Lichtpuntje of beter gezegd: de uitdovende kaars. De enige reden dat community notes bestaan is zodat overheden en regulators nog weinig tot geen actie ondernemen: het geeft de indruk dat er enige due dilligence bestaat op het platform.

Maar het is allemaal nep. De kleinere accounts worden misschien ge-note, maar voor de rest loopt het altijd in de soep. Community notes zijn altijd te laat, zijn per post (dus het is dwijlen met de kraan open), extreem subjectief (want wat je vaak ziet is "Poster geeft slechts een mening, note not needed") en voor de grotere accounts zien notes slechts enkele seconden het daglicht totdat ze door de fans van dat account worden weggestemd.

Daarnaast zie je ook dat de notes duidelijk zijn ingericht op feitelijkheden beoordelen - waar ze dus al in de praktijk niet voor slagen - maar ongebreiteld racisme, jodenhaat, etc worden helemaal niet ingetemd met deze community notes. Het is dus op zijn hoogst een toevoeging op moderatie - zeker geen vervanging.

[Reactie gewijzigd door Sebazzz op 16 januari 2025 10:01]

Cambionn
16 januari 2025 07:30
Jullie geven aan dat de Switch meer zou kunnen zijn met betere hardware, maar prijzen ook de optimalisatie die ervoor gebeurd. Maar aan de andere kant heb je best kans dat je met betere hardware hetzelfde krijgt als op andere platformen. Dat die optimalisatie veel minder wordt.

Overigens over "dezelfde console met betere hardware": de Switch is buiten vervanger voor de Wii(U) ook vervanger van de (3)DS. en die was wél een vergelijkbare console steeds geupgrade. Zo "niet Nintendo" is dat dus niet per se.
Digimann 16 januari 2025 10:12
Ik wil even reageren op het stuk boete tijdens aankoop. Hierin wil ik ook niet cynisch zijn, maar ook dit gaat niet werken. Je hebt twee problematische groepen(de groep(en) er tussen in negeer ik daar is de persoonlijke filosofie afhankelijk wat gekocht wordt):
1. Een groep die niet hoeft te / wil kijken naar je bestedingspatroon en die mensen kopen toch wat ze willen. Zijn vaak helaas ook niet milieu bewust(kopen meer, vliegen vaak meer, exotischer eten etc). Deze groep gaat waarschijnlijk niet aanpassen, kan de boete makkelijk betalen en doen dat ook
2. Je hebt de groep mensen met beperkt budget(ongeveer 15% van NL). Die kunnen alleen de ondergrens kopen en zijn dus veroordeeld tot het boete betalen omdat ze niet anders kunnen. Het gevolg is dat ze dus nog minder krijgen voor hetzelfde geld.
PrimusIP 16 januari 2025 12:21
Ik vond het Tiktok item wel een hoog speculatief gehalte hebben waar blijkbaar iedereen aan tafel het zelfde over dacht.

Er werd geopperd dat Tiktok een strategisch wapen van de Chineze overheid is en er werd gerefereerd naar een brieving waar we niks over weten omdat die geheim is. We weten niet wat er gezegd is en ook niet wat het feitelijke gehalte was van die brieving.
Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat Tiktok niet de hele boel wil verkopen omdat het maar zo kan zijn dat de Trump regering het verbod straks weer terug draait en Tiktok weer een doorstart kan maken? Beteje zonde als je dan de boel al verkocht hebt.
En ik bedacht me nog een reden waarom Bytedance het niet aan Musk zou willen verkopen: Dit is een gedwongen verkoop. In het westen zijn we ook niet blij als een buitenlandse mogendheid je probeert te dwingen een deel van het bedirjf te verkopen aan een concurent van dat land zelf. Er is ook wel iets voor te zeggen dat je niet wilt dat zoiets een succesvolle werkwijze wordt.
En tot slot: Er bestaat een alternatief: Rednote. Deze app is momenteel ook goed bezig populair te worden. Staat hoog in de appstore. En laat dit nou toevallig ook een Chineze app zijn. Zou het niet uit het belang van China niet gunstiger zijn als gebruikers in de VS daar op overstappen in plaats van bij Titktok te blijven plakken die inmiddels eigendom is van een Amerikaans bedrijf?
Jerie @PrimusIP17 januari 2025 15:24
Xiaohongshu (Rednote) is natuurlijk gewoon TikTok v2. De instroom zal significant deel dusdanig zijn gehersenspoeld dat de VS slechte bedoeling heeft. Valt weinig tegen te beginnen. Wat wel interessant is, is het culturele aspect omdat nu Chinezen in direct contact kunnen komen met Amerikanen en vice versa. Maar de moderatie is er niet mis. Het kan dus wel, als je maar wilt ;)
MPIU8686 16 januari 2025 09:26
CO2 laptop

Van de materialen en energie die worden gebruikt om laptops te produceren, tot de emissies en het afval dat wordt gegenereerd door hun gebruik en verwijdering, dragen laptops bij aan klimaatverandering, vervuiling en uitputting van onze hulpbronnen.

Over de CO2- voetafdruk van een laptop valt te discussiëren aangezien alle cijfers hieromtrent uiteenlopen. Dan lees je weer dat de CO2- voetafdruk van een laptop geschat wordt op 180kg en dan weer op 430kg. En dat is wel heel uiteenlopend, dat ze een afdruk nalaten is wel een feit .. :X

Waterverbuik, enorme hoeveelheden .. tot 190.000 liter water voor de productie van 1 laptop

Laptops gebruiken doorgaans tussen de 50 en 100 W/uur, wat neerkomt op een CO2-uitstoot van tussen de 44 kg en 88 kg CO2 per jaar voor een gemiddeld dagelijks gebruik.

https://ditchcarbon.com/b...int-of-the-top-10-laptops
https://swaptop.nl/hoe-ve...en%20bad%20kunnen%20nemen.
StarZ 16 januari 2025 13:36
Jur, in je enthiousasme val je wel heel vaak andere mensen in de reden. Het is wel erg vervelend luisteren eigenlijk tijdens een podcast.
Luther 16 januari 2025 15:10
Ik hoorde laatst een interessante podcast over de impact van producten: https://levennadegroei.transistor.fm/episodes/babette
Binnenkort lanceren ze ook een productwijzer, met daarin voor heel veel producten informatie over de impact.
Sowieso is de podcast een aanrader!
Joab9000 17 januari 2025 09:06
Op het einde van het jaar geven jullie allemaal jullie visie op het komende jaar. Maar ik zou graag ook de review horen, van die van vorig jaar ;-)

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