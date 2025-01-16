Tweakers Podcast #356 - Switch 2-verwachtingen, TikTok-spanningen en CES-video's

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Jelle Stuip en Luke van Drie over het maken van video's op de CES-beurs, hoeveel CO 2 laptops uitstoten, de verwachtingen voor de Nintendo Switch 2 en de komende deadline voor TikTok.

0:00 Intro

0:21 Opening

2:23 .post

19:48 Video's op CES

36:29 Hoeveel CO 2 kost jouw laptop?

49:24 De Nintendo Switch 2 komt eraan!

1:00:02 Spannende week voor TikTok

1:08:22 Sneakpeek