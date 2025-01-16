Tweakers Podcast #356 - Switch 2-verwachtingen, TikTok-spanningen en CES-video's

Ik vind je reactie extreem naïef. Er zijn een aantal verschillen tussen Tweakers/StackOverflow en Facebook/Twitter.
Tweakers is te klein en heeft te weinig politiek om bots en betaalde trollen op los te laten, en StackOverflow vanwege de technische aard van de site (en dat het een Q&A platform is) is simpelweg niet interessant.
Daarnaast zitten op Tweakers ook genoeg, om het maar gewoon zo te noemen, "normale mensen". Hierdoor heeft onzin gewoon simpelweg minder kans.
Ik heb meer vertrouwen in de 'community notes' zoals nu bij X dan bij moderatie zoals nu bij Facebook. Ik vind het bij X goed werken. Het is een platform in verval (en de ontwikkelingen stemmen niet positief), maar de werking van de community notes zijn wel een lichtpuntje wat mij betreft.
Lichtpuntje of beter gezegd: de uitdovende kaars. De enige reden dat community notes bestaan is zodat overheden en regulators nog weinig tot geen actie ondernemen: het geeft de indruk dat er enige due dilligence bestaat op het platform.
Maar het is allemaal nep. De kleinere accounts worden misschien ge-note, maar voor de rest loopt het altijd in de soep. Community notes zijn altijd te laat, zijn per post (dus het is dwijlen met de kraan open), extreem subjectief (want wat je vaak ziet is "Poster geeft slechts een mening, note not needed") en voor de grotere accounts zien notes slechts enkele seconden het daglicht totdat ze door de fans van dat account worden weggestemd.
Daarnaast zie je ook dat de notes duidelijk zijn ingericht op feitelijkheden beoordelen - waar ze dus al in de praktijk niet voor slagen - maar ongebreiteld racisme, jodenhaat, etc worden helemaal niet ingetemd met deze community notes. Het is dus op zijn hoogst een toevoeging
op moderatie - zeker geen vervanging
.
[Reactie gewijzigd door Sebazzz op 16 januari 2025 10:01]