Tweakers Podcast #357 - TikTok-wetten, glasvezelafspraken en AI-Galaxy's

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Dennis de Vries over retrohandhelds, ceo's van techbedrijven bij Trump, Arnouds TikTok-update, Wouts glasvezelupdate en de Galaxy S25-telefoons.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:01 .post

18:27 Retrohandhelds zijn leuk

24:23 Techbedrijven steunen Trump, en nu?

37:11 TikToks hectische week in de VS

42:29 Wout krijgt glasvezel! Of toch niet?

45:04 Galaxy S25 draait om AI

1:06:42 Sneakpeek