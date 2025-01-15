Marvel deelt eerste trailer Daredevil: Born Again

Marvel publiceert de eerste trailer van de aankomende serie Daredevil: Born Again. Het gaat om een vervolgserie over de titulaire superheld, die eerder in drie seizoenen van de Netflix-show Daredevil te zien was. Daredevil: Born Again komt vanaf 4 maart wekelijks uit op Disney+.

In de eerste volledige trailer zijn alle belangrijke hoofdpersonages uit de Daredevil-franchise te zien, waaronder Matt Murdock en zijn alter ego Daredevil, Karen Page, Foggy Nelson, Frank Castle, ook wel bekend als The Punisher, en Wilson Fisk, de voormalige mobster die in Born Again een politieke carrière ambieert. Alle hoofdrolspelers van de oorspronkelijke tv-serie spelen hetzelfde personage in de vervolgserie.

Daredevil: Born Again is sinds 2023 in productie en werd volgens The Hollywood Reporter eind dat jaar omgegooid om meer op de voormalige Netflix-serie te lijken. Hiervoor werden de initiële schrijvers ontslagen en werd Dario Scardapane als schrijver aangenomen. Hij maakte eerder de Daredevil-spin-off The Punisher. Ook werd de oorspronkelijke serieduur van achttien aflevering opgesplitst naar twee seizoenen van negen afleveringen. Het tweede seizoen gaat naar verluidt in februari van 2025 in productie.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 17:13 47

15-01-2025 • 17:13

47

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Reacties (47)

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hotymoty 15 januari 2025 17:53
Niveau van Marvel wordt niet echt beter. Blijft erg zwak. Alleen Punisher is echt genieten. Snap nog steeds niet waarom die gecanceld was

[Reactie gewijzigd door hotymoty op 15 januari 2025 17:54]

Rogers @hotymoty15 januari 2025 17:59
Volgensmij waren alle Marvel series gecancelled omdat Disney hun eigen streaming platform begon?
hotymoty @Rogers15 januari 2025 18:06
Hoop dat ze hem weer een serie geven!
Asitis @hotymoty15 januari 2025 19:13
Ik hoop het ook ja, Punisher was echt genieten. Ik heb het al vaker gezegd; wat mij betreft kan de hele MCU gestolen worden als ze John Bernthal die rol weer laten doen.
Ik hoop dat dit weer een succes wordt dat die spinoff er gaat komen..
Amanoo @hotymoty15 januari 2025 18:22
Omdat Disney hun eigen ding ging doen, en de rechten voor Daredevil en Punisher bij Netflix lagen. Die rechten zijn enige tijd geleden verlopen.

Verder was er nog wat gedoe bij Marvel zo'n 5-10 jaar geleden omdat de TV kant niet wist wat de film kant deed. Dus die liepen constant achter de feiten aan. Hier en daar zag je dat ook bij de Netflix series. Maar inmiddels is dat nu onder dezelfde paraplu. Om die reden wilde Marvel ook nooit de Netflix series als canon erkennen, maar ook niet ontkennen. Niemand wist of de Daredevil en Punisher series nu wel of niet canon waren. Maar inmiddels hebben ze dus besloten om voort te borduren op die series. Jon Bernthals Punisher komt trouwens ook weer terug in de Daredevil serie, al weet ik niet of hij ook een derde seizoen krijgt.
Knijpoog @Amanoo16 januari 2025 10:36
Daredevil, Punisher, Luke Cage, Iron fist en Jessica Jones hebben hun eigen ding waarin soms een opmerking word gemaakt naar MCU. Van die series raad ik alleen Iron fist af dat is by far de minste.

Het is niet de eerste keer dat Disney een gedeelte van een franchise in doofpot wil stoppen met Starwars: Clone Wars 2D animatie van Genndy Tartakovsky (de maker van Samurai Jack, Dexter en Primal) daar word nergens naar verwezen terwijl Starwars: THE Clone Wars (3D animatie) daar moet de aandacht op liggen. De 2D versie heeft een van de intenste vecht scènes die je gaat vinden in Starwars.
Amanoo @Knijpoog16 januari 2025 12:38
Bij de Netflix series werd hier en daar een referentie gemaakt, maar ze konden nooit heel goed inhaken op de MCU omdat ze geen idee hadden wat er aan de filmkant gebeurde. Daar konden ze niet veel mee. En de films hebben ook nooit de series erkend, of ook maar iets van een referentie gemaakt. Totdat het allemaal onder dezelfde paraplu kwam, en je ineens Matt Murdock in een Spider-Man film zag.

Dat bij Star Wars ligt wel een beetje anders. De 2D serie stamt van voor de overname van Star Wars door Disney. Er was toen enorm veel content die al dan niet canon was, en dat was nogal wat om mee te werken. Disney heeft toen besloten dat alleen de films nog canon waren, en om hier en daar oude content en lore terug in de canon te brengen. Helaas was de Legends continuity nog wel eens beter dan de huidige canon continuity. Met wat uitzonderingen daargelaten, maar die uitzonderingen moet je niet in de nieuwe films zoeken.
killercow @hotymoty15 januari 2025 20:06
Punisher was dan wel een magneet voor debielen die zelf een heft in eigen hand dachten te moeten nemen, inclusief allerlei politie en andere enforcement luitjes die met dat logo getatoeëerd rond gingen lopen. Alles behalve ideaal als je het mij vraagt.
RoamingZombie @killercow16 januari 2025 07:05
En nu nog een concreet voorbeeld want ik heb nog nooit gehoord dat de Punisher dat effect heeft gehad op het publiek. In ieder geval niet meer dan een Charles Bronson (Death Wish) of Robin Hood.
PanzerschrekNL @killercow16 januari 2025 09:49
Dat heeft toch niks met die serie te maken ? Overal zijn debielen met waanideeën die denken dat ze een superheld zijn.
Sylves 15 januari 2025 17:27
Ik weet niet waarom, maar het dare devil karakter en wereld grijpen mij gewoon niet. Terwijl ik wel fan ben van Marvel.
fieldnote @Sylves15 januari 2025 18:02
Toen Netfix de rechten had van Marvels Dare Devil was het een van de betere series veel verhaal liep door met o.a. The Punisher wat ook een goede serie was maar nu Marvel op Disney+ zit en sindsdien Disney's Marvel de ene na de andere grote flop uitbrengt is het nog maar te hopen dat het iets gaat worden...
ikbenerniet @fieldnote15 januari 2025 19:23
De ene na de andere grote flop? wat???
De recente series zoals Ms Marvel, Loki & WandaVision worden stuk voor stuk geprezen door hun unieke aanpak en hoge kwaliteit!
Rogers @ikbenerniet15 januari 2025 19:27
De films de laatste jaren zijn toch slecht en Ms marvel scoort ook niet al te best.
Loki was idd wel goed en Deadpool 3 (maar dat is niet aan Disney te danken).
fieldnote @ikbenerniet15 januari 2025 21:33
Voor Avengers: Endgame toen de meeste Marvel films een succes waren, zijn de meeste Marvel films die nu uitkomen een flop dat weet je toch wel? De series tja zitten wel zeker een aantal goede tussen maar de meeste zijn echt niet van het niveau wat het zou moeten zijn. DC doet het grappig genoeg nu beter met Peacemaker, GenV, The Boys, Batman franchise

[Reactie gewijzigd door fieldnote op 15 januari 2025 21:34]

Chozx @ikbenerniet16 januari 2025 07:43
Ms Marvel heeft een 6,2 op imdb. Dat noem ik geen succes.
Settler11 @ikbenerniet16 januari 2025 08:57
Ms Marvel was zeker een flop. Loki en Wandavision begonnen leuk, maar hoge kwaliteit? Nah.
Indy81 @ikbenerniet16 januari 2025 15:18
Ik mag hopen dat dit sarcasme is.

Ten eerste vind ik het woord 'serie' al behoorlijk misleidend. 6 afleveringen van 40 minuten (Ms Marvel, Loki, Secret Invasion) is meer een lange film of mini serie.

Ik heb echt veel series van D+ gezien, maar geen van hen geven mij het gevoel dat ze uniek zijn of hoog van kwaliteit zijn.
Ja, het niveau is wel wat hoger dan Goede Tijden, Slechte tijden, maar voor het budget van die series verwacht je ook veel meer.

Een aantal voorbeelden (prijs per seizoen):
Secret Invasion: 6x40 minuten, budget: $211 M, score: 5.9.
Ms Marvel: 6x40 minuten, budget: $150 M, score 6.2.
She-hulk: 9x30 minuten, budget $225 M, score 5.2

Vergelijk dat met de grote big budget shows voor klassieke TV (prijs per seizoen, aangepast voor inflatie):
Stargate SG1: 21x45 minuten, budget: $63M, score: 8.4
Star Trek TNG: 25x45 minuten, budget: $65M, score: 8.7
Game of Thrones: 10x60 minuten, budget: $55M, score: 9.2
Breaking Bad: 13x45 minuten, budget: $39M, score 9.5

Dus voor een budget dat minstens 3x zo hoog ligt, krijg je de helft of nog minder speeltijd, en bijzonder lage waarderingen.

Voor mij is er geen enkele reden waarom die series zo duur moeten zijn. Ik ondersteun daarom liever een kleinere studio die interessantere shows maakt dan Disney+.
lololig @fieldnote15 januari 2025 19:14
Ze hebben ieder geval dezelfde schrijver er op gezet. Kennelijk vonden ze dat het anders niks werd gezien ze de andere ontslagen hebben
Nephalem82 @Sylves15 januari 2025 17:31
Same, grote fan van Marvel , maar vind dit waardeloos. Gelukkig is er genoeg anders in het (marvel) universum !
1Mark @Nephalem8215 januari 2025 20:52
ik vind dit juist een van de betere. Omdat het meer over de personages gaat en de problemen kleinschalig.
Dat mogen ze ook met Spiderman doen wat mij betreft: terug naar de friendly neighbourhood Spiderman.
Benjamin- @Sylves15 januari 2025 17:41
Interessant genoeg is voor vele Daredevil topniveau Marvel, en absoluut de beste serie die ze hebben.

Ik heb niet specifiek iets met Daredevil, maar die serie is ontzettend goed gemaakt. De toevoeging weer van de Punisher is ook veelbelovend, zijn serie was ook snoeihard. Hoop dat ze dit er ook echt inhouden.

Verder zou ik wel graag een Luke Cage + Danny Rand serie willen zien, waarbij ook de originele acteurs welkom zijn. Finn Jones (Danny) kreeg imo onterecht veel kritiek, wat mij betreft diverse faalpunten was van de serie, en niet hem of het karakter.
Elaborate8455 @Sylves15 januari 2025 18:13
Ik heb juist het tegenovergestelde! Heb helemaal niks met Marvel, heb vrijwel geen leuke Marvel films gezien behalve Deadpool, maar Daredevil vond ik wel geweldig! Het probeert niet op een vreemde manier grappig te zijn imo, gewoon lekker een serieuze serie die nog enigszins geloofwaardig overkomt. Hopelijk kan deze nieuwe serie de originele matchen!
jumbos7 @Sylves15 januari 2025 18:42
Ik ben niet goed bekend met Daredevil, maar op basis van de trailer zie ik toch veel gelijkenissen met andere Marvel werelden en karakters en dan is het toch opvallend dat dit je als Marvel-fan dan niet grijpt en ook niet lijkt te weten waarom.

Ik kende Daredevil alleen van de film met Ben Affleck in de hoofdrol, die ik overigens niet gezien heb of ik moet het inmiddels compleet vergeten zijn. Het is ook een karakter dat bijna net zo oud is als Spiderman en kennelijk ook de wereld is waar The Punisher het meest bekend van is, en die ken ik dan weer veel beter.

Nu ik de positieve reacties hier lees over de eerdere Netflix series en The Punisher spin-off, wil ik het best een kans geven.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 16 januari 2025 00:36]

MPIU8686 @Sylves15 januari 2025 18:58
Ik weet niet waarom, maar het dare devil karakter en wereld grijpen mij gewoon niet. Terwijl ik wel fan ben van Marvel.
Niet enkel Daredevil
Heb ook helemaal geen voeling met Deadpool en Ant-Man
Amaze86 @MPIU868615 januari 2025 19:34
Hier hetzelfde, zijn gewoon net niet marvel figuren.
LaTiNo156 @Sylves15 januari 2025 19:22
DD is gewoon een sukkel die elke aflevering door die nurse opgelapt moest worden.
Doe mij de pragmatische en effectieve Punisher maar 😜
Sylves @LaTiNo15615 januari 2025 20:26
Haha dat staat me ook bij inderdaad! :P Misschien is dat hetgeen wat me een beetje tegenstaat aan de serie. Gemixte meningen toch als ik de comments zo lees.
yorroy @Sylves16 januari 2025 11:04
Ik vond juist Daredevil wel goed. The Punisher was echt fantastisch, die heb ik laatst voor de 2e keer gekeken.

Andere series uit die periode vond ik daarentegen wat tegenvallen: Luke Cage, Jessica Jones, Iron fist en The Defenders
phoenix2149 15 januari 2025 17:24
Ah leuk! vond het echt wel een leuke serie. Het single shot gevecht destijds was echt heel goed gedaan. Hoewel er wel wat truukjes waren gedaan waardoor het niet helemaal een shot was als ik me goed herinner.
RobertMe
@phoenix214915 januari 2025 18:08
Heb de scene nog eens teruggekeken, en zijn toch wel voldoende momenten waar ze makkelijk kunnen knippen. Bv in het begin gaat de deur dicht voor de camera dus statisch beeld. Even later beweegt de camera zich langs Daredevil helemaal ingezoomd op zijn zwarte kleding dus paar seconden volledig zwart beeld. Weer daarna vindt het gevecht plaats in een kamer maar kijk je in de volledig lege gang. En als laatste loopt een bad guy pal voor de camera het beeld in dus gaat het ook even "op zwart".

En voor de echte liefhebbers van one shots is er natuurlijk de film 1917. Die duurt 2 uur maar is maar 1x in geknipt (bioscopen wilden vast alsnog een knip hebben voor de pauze in te houden :p).
phoenix2149 @RobertMe15 januari 2025 18:21
Net even opgezocht en inderdaad niet zoals ik het me herinner.

1917 heb ik volgens mij wel gezien, maar is niet blijven hangen. Tijd voor een re-watch. Zie dat hij op zowel NF als ATV+ is.
MPIU8686 @RobertMe15 januari 2025 19:06
(bioscopen wilden vast alsnog een knip hebben voor de pauze in te houden :p).
Welke pauze in bioscopen ? De laatste keer dat ik een pauze tijdens een film in de bioscoop heb meegemaakt was ergens voor 2006.

Ik geloof dat ze dit enkel nog bij Kinepolis doen.

1917 heb ik trouwens gekeken in UGC Antwerpen .. zat op 2/3 van de film en moest eigenlijk al halverwege naar toilet, dus heb ik 10 minuten gemist van de film aangezien er geen pauzes zijn.
Ocin32 15 januari 2025 18:07
Op het moment dat ik het woordje “serie” las haakte ik weer af…
Rogers @Ocin3215 januari 2025 18:08
Jij vond de Daredevil films beter? : :X
Ocin32 @Rogers15 januari 2025 20:11
Hahah goeie, nee niet echt… het is meer dat ik aardig serie moe ben geworden. Maar dat is persoonlijk natuurlijk, het zal best een aardige serie kunnen worden!
Rogers 15 januari 2025 17:21
Vet! Brute trailer. Eerdere delen van Daredevil waren echt goed. Hopelijk komt er ook een vervolg op the Punisher gezien hij in de trailer langs kwam.

Dacht dat ik nooit een Disney+ abbonement zou nemen maar dit maakt het misschien wel de moeite waard.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 15 januari 2025 17:23]

MrHarry 15 januari 2025 17:21
hier kijk ik dan wel weer naar uit! de vorige daredevil series waren ook top!! Vond het al bijzonder jammer dat er geen vervolg was...en ook niet op the punisher!! laten we hopen dat het goed aanslaat en we er meer van krijgen! :)
MrRobot 15 januari 2025 17:22
Hier kijk ik enorm naar uit, gelukkig hebben ze de oude cast behouden, want niemand zou die rol zo goed kunnen vullen als deze reeks top acteurs. Vraag me af wat er verder met de Defenders gaat gebeuren.

[Reactie gewijzigd door MrRobot op 15 januari 2025 17:24]

RoamingZombie 15 januari 2025 17:23
Klinkt goed. Korte seizoenen, de originele cast en het sluit aan op de eerdere series. Vond seizoen 1 erg sterk, en de eerste helft van seizoen 2. En ik heb genoten van The Punisher.

Ben heel benieuwd wat ze er van gemaakt hebben.
G_Dragon 15 januari 2025 19:29
Voor mij eentje die ik oversla, jammer dat het maken van series tegenwoordig helemaal in is. Hoopte op een mooie superhelden film maar helaas..
Carlos0_0 15 januari 2025 19:29
Zie hier best veel berichten over The Punische, heb ik niet gezien.
Zal hem eens op het lijstje erbij zetten dan :), verder wel zin in deze serie :).

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