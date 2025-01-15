Marvel deelt eerste trailer Daredevil: Born Again

Marvel publiceert de eerste trailer van de aankomende serie Daredevil: Born Again. Het gaat om een vervolgserie over de titulaire superheld, die eerder in drie seizoenen van de Netflix-show Daredevil te zien was. Daredevil: Born Again komt vanaf 4 maart wekelijks uit op Disney+.

In de eerste volledige trailer zijn alle belangrijke hoofdpersonages uit de Daredevil-franchise te zien, waaronder Matt Murdock en zijn alter ego Daredevil, Karen Page, Foggy Nelson, Frank Castle, ook wel bekend als The Punisher, en Wilson Fisk, de voormalige mobster die in Born Again een politieke carrière ambieert. Alle hoofdrolspelers van de oorspronkelijke tv-serie spelen hetzelfde personage in de vervolgserie.

Daredevil: Born Again is sinds 2023 in productie en werd volgens The Hollywood Reporter eind dat jaar omgegooid om meer op de voormalige Netflix-serie te lijken. Hiervoor werden de initiële schrijvers ontslagen en werd Dario Scardapane als schrijver aangenomen. Hij maakte eerder de Daredevil-spin-off The Punisher. Ook werd de oorspronkelijke serieduur van achttien aflevering opgesplitst naar twee seizoenen van negen afleveringen. Het tweede seizoen gaat naar verluidt in februari van 2025 in productie.