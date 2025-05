Disney+ verhoogt Nederlandse prijs met 3 euro per maand en voegt abo met ads toe

Disney+ verhoogt de prijs van het abonnement voor bestaande klanten vanaf 17 oktober van 11 euro naar 14 euro per maand. Dat maakt het bedrijf bekend. Ook komen er twee goedkopere abonnementen.

Disney+ zal voor de optie met 4k en vier gelijktijdige streams vanaf oktober 13,99 euro per maand vragen. Dat abonnement heet vanaf dan Premium. Er komt een goedkopere optie met twee gelijktijdige streams en 1080p voor 9,99 euro per maand, zo zegt het bedrijf.

Daarnaast komt het abonnement met advertenties, dat al langer in andere landen bestaat, vanaf oktober ook naar Nederland. Dat kost 5,99 euro per maand. Behalve in Nederland komen de nieuwe abonnementen ook uit in Finland en Portugal. De abonnementen waren al langer in veel andere Europese landen te koop.

Huidige klanten krijgen automatisch de prijsverhoging en het Premium-abonnement als zij geen actie ondernemen. Ze kunnen wel overstappen naar een van de goedkopere opties.