Disney wilde met prijsverhoging meer mensen abo met ads laten nemen

Disney heeft de prijzen verhoogd van zijn streamingdienst Disney+ om meer klanten zover te krijgen het abonnement met advertenties te nemen. Door die advertenties draait Disney+ jaren na de start geen verlies meer.

Het gaat niet om het verhogen van prijzen, zo zei Bob Iger bij de bespreking van de kwartaalcijfers. “Het gaat over het verplaatsen van consumenten naar de door adverteerders ondersteunde kant van het streamingplatform. De prijsstelling die we onlangs hebben doorgevoerd, een verhoogde prijsstelling, is eigenlijk ontworpen om meer mensen in de richting te krijgen van 'advertising based video on demand'."

Disney kwam in augustus in Nederland met een prijsverhoging. De gemiddelde opbrengst van een abonnee steeg van 6,75 euro naar 6,98 euro, een teken dat veel mensen toen voor het abonnement met advertenties hebben gekozen. Van de nieuwe klanten kiest 60 procent voor het abonnement met advertenties, zo zegt Iger. Disney+ draaide jarenlang verlies, maar leverde moederbedrijf Disney afgelopen kwartaal 321 miljoen dollar op. Vorig kwartaal was er ook al winst, maar die was met 47 miljoen een stuk lager. Dezelfde periode vorig jaar leed Disney verlies op Disney+.

Disney verwacht ook meer abonnees te krijgen door de maatregelen tegen het delen van accounts. Het aantal abonnees steeg met 4,4 miljoen naar ongeveer 120 miljoen. Er zijn nog meer abonnees, want in diverse landen is Disney+ onderdeel van een bundel met meerdere diensten.