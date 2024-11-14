Disney wilde met prijsverhoging meer mensen abo met ads laten nemen

Disney heeft de prijzen verhoogd van zijn streamingdienst Disney+ om meer klanten zover te krijgen het abonnement met advertenties te nemen. Door die advertenties draait Disney+ jaren na de start geen verlies meer.

Het gaat niet om het verhogen van prijzen, zo zei Bob Iger bij de bespreking van de kwartaalcijfers. “Het gaat over het verplaatsen van consumenten naar de door adverteerders ondersteunde kant van het streamingplatform. De prijsstelling die we onlangs hebben doorgevoerd, een verhoogde prijsstelling, is eigenlijk ontworpen om meer mensen in de richting te krijgen van 'advertising based video on demand'."

Disney kwam in augustus in Nederland met een prijsverhoging. De gemiddelde opbrengst van een abonnee steeg van 6,75 euro naar 6,98 euro, een teken dat veel mensen toen voor het abonnement met advertenties hebben gekozen. Van de nieuwe klanten kiest 60 procent voor het abonnement met advertenties, zo zegt Iger. Disney+ draaide jarenlang verlies, maar leverde moederbedrijf Disney afgelopen kwartaal 321 miljoen dollar op. Vorig kwartaal was er ook al winst, maar die was met 47 miljoen een stuk lager. Dezelfde periode vorig jaar leed Disney verlies op Disney+.

Disney verwacht ook meer abonnees te krijgen door de maatregelen tegen het delen van accounts. Het aantal abonnees steeg met 4,4 miljoen naar ongeveer 120 miljoen. Er zijn nog meer abonnees, want in diverse landen is Disney+ onderdeel van een bundel met meerdere diensten.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 16:40 198

14-11-2024 • 16:40

198

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Reacties (198)

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Justevo 14 november 2024 16:42
Uiteindelijk zijn we over een tijdje weer gewone lineaire televisie aan het kijken met verplichte advertenties tussen en tijdens je programma's door. Alleen betaal je er nu een veelvoud voor.
The Zep Man
@Justevo14 november 2024 16:51
Uiteindelijk zijn we over een tijdje weer gewone lineaire televisie aan het kijken met verplichte advertenties tussen en tijdens je programma's door. Alleen betaal je er nu een veelvoud voor.
Vroeger toen lineaire televisie populair was, was er een alternatief. Dat alternatief had een uitgebreider aanbod en had een betere gebruikservaring (wat je wilt kijken wanneer je wilt).

Toen kwamen streamingdiensten ter vervanging van lineaire TV, die ook dat voordeel hadden (wat je wilt kijken wanneer je wilt). Inmiddels is dat voordeel steeds meer aan het verdwijnen: wat je wilt kijken is er niet altijd en ze hebben steeds minder wat je wilt zien ten opzichte van het aanbod dat je niet wilt zien (maar wel voor betaalt). Het eerder genoemde alternatief bestaat echter nog steeds, en biedt een uitgebreider aanbod en een betere gebruikservaring (ten opzichte van zoals het alternatief vroeger was, en ten opzichte van streamingdiensten van nu).

The more things change, the more they stay the same.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 november 2024 16:59]

hiostu @The Zep Man14 november 2024 17:23
Tja concurreren met iets dat niet betaald voor de content is natuurlijk vrij lastig. Als iedereen over gaat op piraterij dan komt er gewoon geen nieuwe content meer. Piraterij werkt alleen als anderen blijven betalen voor content.

En tevens is er niet content aan het verdwijnen. Het is nu alleen verdeeld over meerdere diensten én de totale content is toegenomen. Er zijn nu meer series en films beschikbaar en ook langduriger beschikbaar over alle streamingdiensten heen dan in de Netflix tijd.

Edit: blijft beetje sneu die moderatie hier op tweakers. Zodra je kritisch bent over piraterij dan word je omlaag gemod.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 14 november 2024 19:48]

Klaus_1250 @hiostu14 november 2024 17:43
Valt wel mee, mensen betalen nagenoeg altijd voor content. Alleen de vraag is hoe vaak je erover betaald.
Ik denk eerder dat piraterij, of beter, het niet meer willen betalen voor middelmatige herhalende content, juist betere content oplevert.

Bedenk wel dat de gouden tijd van tv/streaming begon met content van betaalzenders zoals HBO/ShowTime. Game of Thrones, Soprano's, Breaking Bad, Dexter. Dat toonde dat mensen wel degelijk willen betalen voor kwalitatief goede content zonder onderbrekingen.

Content verdwijnt trouwens wel en raakt steeds meer gefragmenteerd. Genoeg series en film die ik niet meer kan kijken, zelfs niet met 6 streaming abbo's. Loudermilk kan ik bijvoorbeeld hier niet meer zien. Waar je vroeger 1 of 2 platformen had, heb je er nu al 12. Alles is verdeeld. Er worden rehashes van het origineel gemaakt, waarna het origineel uit de catalogus verdwijnt en je dus op zoek moet naar waar het nog wel word aangeboden. En dat is dan vaak weer tegen extra euro's.
hiostu @Klaus_125014 november 2024 19:51
Dan kijk je de middelmatige content niet of je zegt je abonnement op. Maar die opmerkingen hier van: dan ga ik wel illegaal downloaden. Dan vind je de content blijkbaar goed genoeg om je kostbare tijd er in te investeren.

En als je kijkt hoeveel content er is toegevoegd in de afgelopen jaren en hoeveel titels er op Netflix staan, dan zie je gewoon dat de nummers alleen maar oplopen. Dat er dan specifieke series of films niet beschikbaar zijn doet niets af aan die nummers.
Cid Highwind @hiostu14 november 2024 22:39
Maar tegelijkertijd zie je nu dus dat, juist omdat er zoveel geld in omgaat, er vooral veel content wordt gemaakt die lang niet altijd boeiend is.

Series zoals door @Klaus_1250 genoemd, waarvan men zegt “die moet je gezien hebben”, zijn nu niet meer op 1 platform, maar op vier. Maar het aantal is niet echt verviervoudigd. En als dat wel zo is, dan is mijn tijd en budget dat niet.

Alle diensten verwateren door het overaanbod. En de krenten uit de pap pikken is een missie.
vrow @Cid Highwind15 november 2024 09:26
Klopt, en ook een RTL doet daar heel erg aan mee.
Ze zenden van een nieuwe serie één aflevering uit op RTL4 bijvoorbeeld en de rest komt dan op Videoland. Dan moet je daar dus ook weer een abonnement op hebben.
En ik snap, je kan een abo nemen voor een maand, gauw kijken wat je wilt zien en dan weer opzeggen. Maar dan kan je daar ook al bijna een dagtaak aan hebben. Plus dat we meer mensen in het gezin hebben. Die beginnen dan iets anders te kijken op Videoland en opeens kun je na een maand niet meer opzeggen omdat een ander familielid daar een andere serie is gaan kijken en nog niet klaar is.

Ik noem nu Videoland als voorbeeld, maar dit geldt voor alle diensten in meer of mindere mate.

Daarnaast ben ik sowieso geen fan meer van de huidige manier van series. Vroeger begon een nieuw seizoen gewoon in september en liep het door tot mei, ongeveer. Met wat pauzes her en der had je dan 20 tot 26 afleveringen. Dan in de zomer even niks en vanaf september weer verder.
Nu zijn de meeste seizoenen slechts 10 afleveringen en heb je daarna geen flauw idee óf het weer verdergaat en wanneer het weer verdergaat. Het kan zo maar zijn dat er opeens twee jaar tussen zit. Of dat het opeens in (pas) maart begint terwijl je op oktober had gerekend omdat de vorige 5 seizoenen wel in oktober kwamen. Maar ik ben vast ouderwets :-)
Cid Highwind @vrow15 november 2024 09:47
Klopt ja. Nu kan ik dat laatste wel begrijpen en zowaar nog als voordeel uitleggen. De productiewaarden zijn natuurlijk ook wel heel erg gestegen. Sopranos was ooit een baken en verademing, het zette een nieuwe norm.

Ik kijk zelf bijvoorbeeld uit naar het nieuwe seizoen van Wednesday. Maar je weet gewoon dat er tegenwoordig zo veel speelt op de achtergrond van de business, tot stakingen van scriptschrijvers aan toe, dat er ook geen pijl aan te trekken valt.

Bij Amazon is het nog gortiger. Rings of Power kostte een lieve duit, en je zag het er niet eens aan af. Ex Top-Gear shows, super leuk, maar far en in between, totdat er ineens weer een aflevering opdook.

Maar aan de andere kant als de afleveringen dan wat minder zijn en korter op elkaar volgen, is het natuurlijk makkelijker alles in een maandje of twee te kijken en vervolgens door te gaan naar een andere dienstverlener :)

Maar als je dus graag dingen wilt kijken ten tijde van release, wanneer de hype er is, komt het wel eens ongelegen ja.
paulhekje @vrow15 november 2024 13:29
Videoland is ook @#$@#. heb al 2x gehad dat ik een film voor 3/4 had gekeken en na 1 à 2 weken verder wilde kijken: niet meer beschikbaar :(
en ja, dan zet ik de "download" maar weer aan...
Nicked @hiostu14 november 2024 22:26
Het kost je sowieso tijd. Maar of je het het geld waard vind, is dan een tweede.
Wim Cossement @hiostu15 november 2024 16:13
Torrents downloaden kost je bijna niets van tijd, dus je moet niet overdrijven ook....
Je kunt zelfs alles automatiseren, je moet gewoon zeggen welke series je wil en de softwares doen de rest, jij moet gewoon op je kont voor je TV zetten en de boel afspelen.
JBVisual @Klaus_125015 november 2024 08:44
Er is ooit een streamingdienst geweest "red carpet" die een streamingdienst had zonder compromissen.
Elke film (zelfs wat in de bios draaide), elke serie, elke documentaire ooit gemaakt, indien mogelijk in 8k kwaliteit met HDR, 24 kanaal audio etc...
Het probleem was de prijs. Naast dure setupkosten voor een speciaal kastje was de maandprijs behoorlijk.

Uiteindelijk was de markt die wou betalen hiervoor niet groot genoeg.

Setupkosten van $800 en maandelijks $200 aan kosten.
Dat laatste is in de VS trouwens niet duur te noemen, omdat genoeg kabelmaatschappijen voor lineaire tv al boven de $100 kunnen vragen.
Ultra @Klaus_125015 november 2024 10:13
Grappig dat je Loudermilk noemt als voorbeeld. Viaplay heeft Loudermilk S1-S3, en dat is eigenlijk de enige serie die ik heb gekeken tijdens een tijdelijk abonnement van een maand.

Lang geleden heb ik betaald voor de alternatieve manier van streamen, en er kan nog steeds niets aan tippen. Nu kijk ik gewoon veel minder.
Qin @hiostu14 november 2024 17:54
Ze versplinteren de goede content, om meer en meer geld te vragen, plaatsen er een hoop shit bij die het niet waard is, en dan mag je betalen.

Dan gaat de zooi maar failliet. Op een bepaald moment komt er vanzelf een die dat heeft wat de meeste mensen willen voor een acceptabel prijs.

Piraterij is een service probleem, niet een geld probleem.
hiostu @Qin14 november 2024 19:52
Piraterij is wel degelijk een prijs probleem. Je ziet het hier toch al gebeuren op tweakers. Prijs gaat omhoog (voor de rest veranderd er niets) en direct zijn er weer een hoop reacties die zeggen dat ze weer gaan downloaden. Dus het is wel degelijk een prijs issue.
glennscholten @hiostu14 november 2024 21:26
Prijs is niet het probleem. Prijs/kwaliteit wel.
Die streamingsdiensten moeten onthouden dat gemak/kwaliteit van een dienst heel veel waard is.
Het is 1 ding dat series/films gefragmenteerd over verschillende diensten worden aangeboden. Als dan zo' n dienst ook nog een sub-par ervaring levert door de prijs op te drijven of reclames voor te schotelen, dan ga je verder kijken. Piraterij is niet per definitie gratis (nieuwsgroepen). Het gaat niet om de prijs. Het gaat om prijs/kwaliteit.
Holzschuh @glennscholten15 november 2024 08:21
Dan loopt die streamingdienst het risico minder profitabel te zijn voor de aandeelhouders en dan verdwijnt die ook. Dus lopen ze allemaal mee in dezelfde ganzenpas voor de aandeelhouder die steeds meergroei wil zien.
SuHwak @Holzschuh15 november 2024 10:35
Een bedrijf kan nog zo hard groeien, als de groei niet zo hard is als de beleggers wilde (als ze het hadden verwacht, zijn ze gewoon blind), want de groei moet steeds sneller, dan gaat het aandeel flink omlaag. En laat nou juist die aandeelprijs vaak een hoofdcomponent zijn van de C-suite compensatie.

Wanneer gaan beleggers nou eens inzien dat dat alleen maar destructief werkt.
Holzschuh @SuHwak15 november 2024 11:20
Kort antwoord: Niet.

Stappen ze over op de volgende trein, AI chips of zo 8)7
Verwijderd @hiostu14 november 2024 23:40
Prijs is nooit het issue hier. Maar eerst 8 seizoenen van The Office hebben en dan halverwege seizoen 4 verdwijnt de reeks voor een half jaar en dan komt ie terug met seizoen 3 6 en 8 ter beschikking.

Dan mogen ze fijn mijne zak opblazen en zal ik het wel piraten
Ed Vertijsment @hiostu15 november 2024 09:11
Ik ben niet zo’n film of serie downloader, gebrek aan interesse. Maar ik vraag me wel af of een snelle internet verbinding, een stapel harde schrijven een streaming box of wat voor mogelijke setup mensen erbij bedenken nou echt goedkoper is.

In mijn ervaring: er staat van alles op streaming diensten behalve hetgeen ik wil zien. Waarom is er niet een Spotify voor films?

Service probleem
basfriends @hiostu15 november 2024 15:41
Piraterij is geen probleem, maar een reactie op hebberigheid. Het type reactie "nou, dan ga ik wel weer gewoon downloaden" is vaak een reactie op een actie gericht om nog meer geld uit de zakken van de consumenten te kloppen, zonder dat daar iets tegenover staat. Dat voelt onrechtvaardig. Piraterij is geen kwestie van niet willen betalen, het is een kwestie van niet willen meedoen aan het circus rijke bedrijven met veel te veel macht nog rijker en nog machtiger te maken.

Zeker in dit artikel is dat zo: ads zijn lucratiever, dus we passen het model zo aan dat klanten iets minder kunnen betalen en lekker ads mogen slikken, of meer mogen betalen. Het product wordt er niet beter van, er is niet meer aanbod, geen betere kwaliteit of wat dan ook. Het is gewoon een kwestie van meer willen hebben voor hetzelfde product, ofwel via ads, ofwel via prijsverhoging. Er is veel te weinig consumenten bescherming tegen dit soort hebberigheid, er is geen markt die zodanig hard beschermd wordt (en dus dusdanig verziekt is) als de markt voor entertainment. Er is eigenlijk geen concurrentie, want het gaat om de producties, en die kun je vaak maar op 1 plek zien. En in plaats van dit probleem onder de aandacht te brengen wijzen we met zijn allen (stichting Brein voorop) naar die vervelende piraten. Waarom benoemen we dit niet, waarom blijven we piraten zwart maken?

Tot slot is er nog heel wat op te merken over (gepersonaliseerde) advertenties, en het is mij een groot raadsel waarom we dat met zijn allen accepteren, maar dat is een discussie voor een andere keer.

PS: Ik heb een abbonement op 4 streamingsdiensten en pirate zelf eigenlijk nooit. Misschien dat ik die abbonementen wel stop ga zetten met al dit gezeur, en lekker ga gamen. Aan iedere piraat die geen zin heeft om Disney te steunen in haar hebberigheid en lekker de technologie wil gebruiken alsof het al 2024 is: U heeft 100% mijn zege.
iew @hiostu14 november 2024 19:41
Er verdwijnt wel degelijk content, voorheen stond op HBO bijvoorbeeld alle HBO original content, alle films en series met alle seizoenen van die HBO original content.
Nu dus niet meer, nu zie je zelfs dat streamingdiensten original content uitwisselen.
Daarnaast bijvoorbeeld de eerste 4 seizoenen op de ene dienst en de laatste 3 of 4 seizoenen op een andere dienst.

Netflix lijkt de enige zijn die dit nog niet doet (Netflix originals uitwisselen), behalve dan het wel aanbieden van bijvoorbeeld original content van andere streaming diensten.
Hier mag van mij wel eens goed naar gekeken worden, het lijkt er namelijk op dat ze achter de schermen bepaalde afspraken maken met elkaar.

Immers volgens ze elkaar ook op wanneer het gaat om prijsverhogingen en abo's met ads aanbieden, account sharing.
In alles doen ze elkaar na, ik vindt het een rare manier van concurrentie.

Waarom moet ik een abo nemen op een andere streaming dienst om de laatste 4 seizoenen van een HBO original te kunnen kijken omdat deze niet (meer) op HBO staan ?
centr1no @iew15 november 2024 11:11
Hier mag van mij wel eens goed naar gekeken worden, het lijkt er namelijk op dat ze achter de schermen bepaalde afspraken maken met elkaar.
In alles doen ze elkaar na, ik vindt het een rare manier van concurrentie.
Ze komen onafhankelijk van elkaar gewoon tot dezelfde conclusie.
Een tv-serie met wekelijks een nieuwe aflevering kweekt anticipatie voor de volgende aflevering en levert geld op met reclame-inkomsten en de verkoop van licenties aan andere, buitenlandse tv-zenders en streamingdiensten.
Een serie die geproduceerd wordt door en voor een streamingdienst heeft niets daarvan en die dienst is afhankelijk van een constante toename van abonnementen.

Netflix kon dat lang volhouden omdat het heel lang de enige en verreweg de grootste was en het aantal abonnementen maar bleef groeien op de licenties van alle andere studio's. Maar door de concurrentie moest ook Netflix maatregel treffen omdat het met alleen hun eigen content ook niet lucratief genoeg is.
De nieuwere streamingdiensten zijn er zo in veel kortere tijd achter gekomen dat ze met beperkte content alleen op basis van abonnementen niet heel ver komen.
Waarom moet ik een abo nemen op een andere streaming dienst om de laatste 4 seizoenen van een HBO original te kunnen kijken omdat deze niet (meer) op HBO staan ?
Omdat ze je geld willen natuurlijk. Wat anders.
Streamingdiensten moeten er zoveel mogelijk abonnementen bij blijven krijgen (en houden) en daarom zie je dat van series en ook film franchises van delen soms geen licenties aangeboden worden of absurd duurder zijn dan de rest. Het is de bedoeling jou te verleiden voor die andere dienst een abonnement te nemen.

Dat ze allemaal dezelfde maatregelen treffen is niet vreemd omdat ze tegen dezelfde issues aanlopen en dat de enige maatregelen zijn die ze kunnen treffen.
Netflix is nog enigszins anders omdat het met het enorme aantal abonnees nog niet nodig is om licenties te verkopen, maar het is maar de vraag of dat überhaupt zou lukken als ze het deden.
Ze zijn heel lang het zwarte schaap geweest omdat ze het oude verdienmodel van bioscopen en tv-zenders en betaalkanalen zoals HBO een enorme schop hebben gegeven door daar direct mee te concurreren.
Tot nu toe heeft Netflix als productiebedrijf geen contracten met de grote bioscoopketens af kunnen sluiten omdat ze producties altijd tegelijkertijd op de streamingdienst wilden releasen.

Er wordt niet zomaar gezegd dat de 'versnippering' van die markt slecht is.
iew @centr1no15 november 2024 15:53
Ik geloof er niets van en denk er het mijne van.
Ze zijn heel lang het zwarte schaap geweest omdat ze het oude verdienmodel van bioscopen en tv-zenders en betaalkanalen zoals HBO een enorme schop hebben gegeven door daar direct mee te concurreren.
En dan zouden ze (andere streaming diensten) nu hun licenties, original content van films en series delen met 'het zwarte schaap' ?
Want ik zie het meer als samenwerken i.p.v. concurreren op kwaliteit en prijs.

Bij echte concurrentie zou dit natuurlijk niet gebeuren.
Door gezonde concurrentie zouden prijzen namelijk lager moeten worden.
centr1no @iew16 november 2024 13:14
Wat jij gelooft en denkt moet je zelf weten, maar het is niet bepaald 'samenwerken' als je wel licenties verkoopt aan de concurrent en er zelf geen terug koopt.
Het dingen van elkaar kopen op basis van contracten is wat bedrijven doen.
Het lijkt misschien niet slim, maar ze verdienen in ieder geval aan content die op hun eigen dienst niets extra's oplevert.
Bij echte concurrentie zou dit natuurlijk niet gebeuren.
Geen idee wat je met 'echte' concurrentie bedoelt maar het gaat niet over het kopen van een product dat ongeacht merk of fabrikant in essentie hetzelfde doet en je er normaal maar 1 van koopt.
De dienst wordt gekozen op basis van de content die men wil zien. En men is niet beperkt tot maar 1 dienst.
Door gezonde concurrentie zouden prijzen namelijk lager moeten worden.
Dat gaat dus ook weer alleen op wanneer meerdere fabrikanten exact hetzelfde product maken. Bovendien heeft het als uitgangspunt dat er een gezonde winstmarge is waar ook daadwerkelijk iets vanaf kan, omdat het anders ten koste gaat van bezuinigingen op andere vlakken.
Het produceren van films en series wordt niet goedkoper en het hangt er dan natuurlijk ook van af hoeveel er geproduceerd worden wat de prijs bepaalt.
Aangezien de studio's allemaal hun eigen content produceren zal de prijs daarom ook alleen maar stijgen.
Want ik zie het meer als samenwerken i.p.v. concurreren op kwaliteit en prijs.
Het is ook juist die 'kwaliteit', die producties die honderden miljoenen kosten, die de abonnementsprijzen omhoog drijft.
Ze proberen allemaal hun franchises zoveel mogelijk uit te melken op de streamingdiensten om maar zoveel mogelijk abonnees te lokken en vast te houden. Omdat dat hun enige inkomsten zijn als ze geen licenties verkopen,, geen reclame tonen, geen andere dingen hebben lopen zoals Netflix probeert met games en nu sportevenementen.

Nogmaals, geen idee hoe jij het ziet, maar 'vroeger' maakte een studio een serie en bij succes verdiende men kapitalen met de verkoop van de licenties. Er zijn series die na 20 jaar nog steeds de ronde doen op tv-zenders en nog steeds geld opleveren voor de producers, regisseurs, acteurs ervan.
Maar tv-zenders kopen geen licenties (als ze überhaupt al aangeboden worden) van streamingdiensten omdat ze te duur zijn en bovendien minder reclame-inkomsten genereren omdat mensen het zonder reclame op een streamingdienst hebben gezien of kunnen zien.
En volgens mij worden de meest populaire en nieuwste series van bijv. Disney of HBO ook niet aan Netflix verkocht omdat ze die titels nodig hebben voor hun eigen dienst.
zath @hiostu14 november 2024 18:11
Als je wil dat mensen je dienst afnemen, moet je waar naar geld bieden. Als je dat niet kan of wil, dan gaan mensen ophouden met je geld geven. Zo simpel is het gewoon.
cracking cloud @hiostu14 november 2024 18:21
Ik heb er met de aanschaf van mijn PC al voor betaald in de vorm van thuiskopievergoeding.
loki504
@cracking cloud14 november 2024 19:18
Nee dat heb je niet. Je mag een thuiskopie maken van een geoorloofde bron. Daarom is een tijdje na het hele downloaden is illegaal gebeuren de thuis kopieheffing flink maar beneden gedaan. Dus je betaald om via spotify bv te mogen downloaden niet om torrent te downloaden.
bazs2000 @loki50414 november 2024 21:09
Je betaalt Spotify om te mogen downloaden, zij bieden deze optie namelijk aan. Die thuiskopieheffing is de echte piraterij. Ik heb al zoveel heffing betaald over apparatuur en opslag terwijl ik geen kopieën maak et cetera.

Je betaalt deze heffing dus niet om bijvoorbeeld via Spotify te mogen downloaden.

Even een kleine opfrissing:

https://www.rijksoverheid...s-de-thuiskopievergoeding
Hoe hoog is de thuiskopievergoeding?
De thuiskopievergoeding is een vergoeding voor artiesten en auteurs die inkomsten mislopen, doordat hun werk gekopieerd wordt voor eigen gebruik. De hoogte van de thuiskopievergoeding hangt af van het apparaat waarop de muziek of film wordt opgeslagen.

Consumenten mogen muziek en films kopiëren voor eigen gebruik. Deze thuiskopieën mag u opslaan op apparaten, zoals een externe hard disk of laptop. De fabrikant of de importeur van het opslagproduct dat u koopt, betaalt daarom een thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie. Deze vergoeding kunnen ze doorberekenen in de prijs van hun producten. Stichting de Thuiskopie zorgt ervoor dat het geld terecht komt bij de artiesten en auteurs.
Dit is ook een mooie:
Voor refurbished voorwerpen die door een onderneming worden aangeboden aan eindgebruikers, geldt een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het tarief in de tabel.
Voor het betreffende apparaat is de heffing al eens betaald en bij refurbishing mag er doodleuk, tegen gereduceerd tarief, nog eens worden betaald.

Hoe kijk je er nu tegenaan nu je dit weet?
loki504
@bazs200014 november 2024 21:57
misschien ook je geheugen opfrissen?

nieuws: Thuiskopieheffingen gaan omlaag door downloadverbod

nieuws: Thuiskopieheffing daalt voor bijna alle apparaten en verdwijnt voor s...

Dus nee ik kijk er nog steeds niet anders tegen aan.. en gezien de prijzen altijd mooi rond zijn en inc thuiskopie heffing heb ik niet de illusie dat zonder thuiskopie heffing de producten ineens goedkoper worden.

En je kan legale downloads nog steeds op je telefoon zetten en beluisten.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 14 november 2024 21:58]

bazs2000 @loki50414 november 2024 22:03
En doet dat afbreuk aan mijn punt? Ik betaal heffingen terwijl ik geen kopieën maak. Ik geef jou info omdat je iets schrijft dat niet klopt en nu probeer je mijn geheugen op te frissen op basis van wat precies?

Jij vindt het blijkbaar normaal om ten onrechte heffingen te betalen, daar verschillen wij dan over van mening. Dat mag. :)
bytemaster460 @bazs200014 november 2024 22:22
Het is een collectief systeem. jij betaalt en zet er niets op maar een ander betaalt ook een paar euro en zet er duizenden albums op
HakanX @bytemaster46014 november 2024 23:18
Collectief straffen dus. Dat is tegen alle rechtsbeginselen van de beschaafde wereld.
bytemaster460 @HakanX15 november 2024 07:29
Heeft niets met straffen te maken. De thuiskopieheffing is om legale kopieën te bekostigen, niet voor illegale kopieën.
loki504
@bazs200014 november 2024 22:18
Dat het weldegelijk minder is geworden en dat je nog steeds en kopie kan maken ook al doe jij dat niet.

Dus is het niet onterecht en daar verschillen wij dus van mening wat terecht en niet terecht is:P
CH4OS
@cracking cloud14 november 2024 23:26
Daarmee koop je niet alle rechten af, sinds het download verbod is de thuiskopieheffing ook verlaagd. In 2023 is daar een artikel over geweest; nieuws: Thuiskopieheffing daalt voor bijna alle apparaten en verdwijnt voor s.... Of denk je dat die nog geen 3 euro alle rechten geeft of überhaupt voldoende is? ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 14 november 2024 23:27]

magnifor @hiostu14 november 2024 17:59
Nou met de troep die er tegenwoordig uitkomt is het misschien beter dat de industrie falliet gaat en dan helemaal vanaf 0 beginnen. Iets minder voor de grote bobo's en iets meer voor de consument de kijker.
StefanJanssen @hiostu15 november 2024 17:57
En tevens is er niet content aan het verdwijnen.
Dat is het helaas wel. Ik had een lijstje met series die ik wilde kijken en hiervoor wilde ik dus een abo afnemen bij een dienst.
Orphan Black: Was ooit door Netflix gedistribueerd in Nederland. Tegenwoordig niet meer. Waar kan ik dit nu kijken, alleen bij Microsoft USA. Alleen is het niet een abonnement maar een "aankoop" voor $97.95.
In de UK kun je dit wel zien via BBC iPlayer, maar daarvoor moet je met een VPN gaan zitten klooien, en is ook niet toegestaan (net zo illegaal als piraterij)

Bron:
https://www.justwatch.com/nl/tv-series/orphan-black

En zo zijn er nog een tal van series waar ik de afgelopen paar maanden naar zocht en nergens te kijken zijn.
smeaggie @The Zep Man15 november 2024 11:13
En het alternatief bestaat nog steeds: pay per view. Ik huur af en toe een filmpje via Pathe thuis en heb geen abonnementen meer op streaming services. Ik mis er eigenlijk niks aan :)
k995 @Justevo14 november 2024 16:59
Neen elke keer zegt dat iemand en dat is onzin.
Lineaire televisie is niet "enkele duizenden films en series die ik overal elk moment kan zien".
Bij lineaire televisie kan ik ook niet iets meer betalen om geen reclame te zien.
Lineaire televisie is ook niet enkele malen goedkoper.
...

[Reactie gewijzigd door k995 op 14 november 2024 17:00]

Verwijderd @k99514 november 2024 18:03
Neen elke keer zegt dat iemand en dat is onzin.
Lineaire televisie is niet "enkele duizenden films en series die ik overal elk moment kan zien".
Bij lineaire televisie kan ik ook niet iets meer betalen om geen reclame te zien.
Lineaire televisie is ook niet enkele malen goedkoper.
...
Je hebt blijkbaar het stukje "over een tijdje" gemist. We zijn er duidelijk nog niet, maar de koers is wel al ff ingezet. De streaming markt is relatief jong en is zelfs nog niet met winstmaximalisatie begonnen (meeste diensten draaien nog niet break-even, met reclame). De kwaliteit/kwantiteit ratio per euro gaat er enkel verder op blijven achteruitgaan. Ik durf te wedden dat de volgende maatregel er voor gaat zorgen dat een streaming dienst niet zo gemakkelijk meer opgezegd gaat kunnen worden en we weer een stapje dichter bij lineaire tv geraken.
k995 @Verwijderd14 november 2024 18:38
Neen langs geen kanten omdat het gewoon fundamenteel anders is EN bakken goedkoper dan vroeger.
Misschien ben je niet oud genoeg om te beseffen (zoals de meeste hier vermoed ik)
Horla @k99514 november 2024 20:13
Enkel als je 1-op-1 vergelijkt. Bij Ziggo zie ik € 23,82 voor tv. Vanaf 2 streaming diensten ben je dus duurder uit.
k995 @Horla14 november 2024 20:41
Netflix : 9 euro
disney+ : 6euro
apple tv+ 10 euro
25 euro en je hebt zowat alle content die er is die je overal kan zien.
Horla @k99514 november 2024 21:12
Disney toont bij mij 9.99, net als Netflix (toch ook 10% meer dan je zei) en die laatste is dan nog slechtere beeld kwaliteit dan een gros van de tv zenders. Apple tv erbij en ik zit er al lang boven. Apple tv heeft trouwens wel kwaliteit maar na een jaar zal je zowat alles wel al gezien hebben. Alles samen dus 25% duurder dan gewone tv.

En alle content? Prime heeft toch ook een serieuze catalogus, net als hbo.
k995 @Horla14 november 2024 21:53
Belgie hier is netflix 8.99 & disney 5.99
STANDAARD MET RECLAME
€ 5,99 per maand
Netflix abonnementen 2024: Alle verschillen in prijzen
Basis abonnement: €8,99.
En alle content? Prime heeft toch ook een serieuze catalogus, net als hbo.
Wissel dan om de 6 maand, eenvoudig.

EN als je niet wil: kijk dan gewoon TV he kan je gerust wachten tot ze iets uitbrengen wat je wil zien, gezellig zoals vroeger.
Justevo @k99514 november 2024 21:12
Behalve Nederlandse content dus voeg Videoland er maar aan toe.
k995 @Justevo14 november 2024 21:48
Ok vervang disney met videoland nog steeds belachelijk veel meer content dat je op gelijk welke tijdstip kan zien voor dezelfde prijs
loki504
@k99514 november 2024 22:55
Als je nl/ziggo basis tv content wilt kijken zou ik eerder voor NLziet gaan. Voor 10 euro reclame vrij onbemand en vaak vooruit kijken.
Voor kijk/npoplus en rtl. En Je kan nog live tv kijken als je wilt.
iew @Justevo14 november 2024 22:40
Skyshowtime..., anders kan ik Yellowstone en de spinoffs daarvan ook niet kijken ! ;)
loki504
@Horla14 november 2024 22:23
En daar zit een extreem groot deel in dat via extreem dure en lange reclames voor dat bedrag kan blijven bestaan. anders was het snel klaar
Mellow Jack
@Justevo14 november 2024 18:15
Alleen betaal je er nu een veelvoud voor.
Bijzonder. Tien jaar geleden betaalde ik 55 euro per maand voor internet en lineaire televisie. Tegenwoordig betaal ik tussen de 35 en 40 euro per maand voor internet, npo plus en een wisselende streamer (nu even Netflix).
hoosterb @Mellow Jack15 november 2024 02:56
Ik kan me ook de tijd herinneren dat je 17,50 gulden betaalde aan kijk-en-luistergeld. Per jaar....
Mellow Jack
@hoosterb15 november 2024 08:05
Klopt maar die 3 zenders kan je tegenwoordig gratis uit ether oppikken ;)
ZeTaCy @Mellow Jack15 november 2024 09:48
Iets dat 800 miljoen per jaar kost gratis noemen. Ik wil graag met jou winkelen. Wanneer gaan we?

https://eenvandaag.avrotr...ublieke-omroep-veel-kost/
timeraider @ZeTaCy15 november 2024 11:52
Als je daar het geld vanaf haalt dat in mensen hun eigen zakken verdwijnt blijven er niet veel meer kosten over voor publieke omroepen hoor.
Verdwijnt een paar miljoen bij elke stap die er word gemaakt voor het op de TV komt.
DominoNL @Justevo14 november 2024 16:44
Uhuh... inderdaad... dat is precies wat we gaan doen...

*stoft piratenhoed af...* :Y)
m-a-r-t-1 @DominoNL14 november 2024 16:50
*heeft zijn schip al flink in de zeilen*
Wat ik me afvraag is wat Adguard hiermee doet, heeft iemand hier ervaring in?

[Reactie gewijzigd door m-a-r-t-1 op 14 november 2024 16:51]

computerjunky @m-a-r-t-114 november 2024 16:54
Over het algemeen kan adguard niets doen tegen in video ads. Bij youtube is het ook onmogelijk ze te blokkeren daarom kijk ik dat niet meer op mijn tv.
De ads worden immers geserveerd vanaf dezelfde servers dus simpelweg de server blokkeren werkt niet en video streams blokkeren gaat hem ook niet worden.

Ik ben tot nu toe alle ads te slim al behalve die in video streams op de tv/telefoon waar je limieten heb aan instellingen en gesloten apps.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 14 november 2024 16:56]

The Zep Man
@computerjunky14 november 2024 16:57
Over het algemeen kan adguard niets doen tegen in video ads. Bij youtube is het ook onmogelijk ze te blokkeren daarom kijk ik dat niet meer op mijn tv.
SponsorBlock zit ingebouwd in vele applicaties, waaronder SmartTube. Die slaat die advertenties gewoon over.

Dat betreft specifiek YouTube. Advertenties in bijvoorbeeld Disney+ zullen lastiger zijn omdat men veelal afhankelijk is van officiële clients. Ik heb geen idee hoe onofficiële clients daarmee omgaan.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 november 2024 16:58]

PolarBear @The Zep Man14 november 2024 17:08
SponsorBlock zit ingebouwd in vele applicaties, waaronder SmartTube. Die slaat die advertenties gewoon over.
SponsorBlock slaat precies over wat er in de naam zit, dus sponsoren van specifieke video's. De NordVPN/Squarespace/HelloFresh etc etc aanbevelingen die in de video zelf verweven zitten en door de makers zelf zijn toegevoegd. Dat is iets anders dan reclamses die YouTube injecteert.
The Zep Man
@PolarBear14 november 2024 17:15
SponsorBlock slaat precies over wat er in de naam zit, dus sponsoren van specifieke video's.
Beoordeel een boek niet op de titel. SponsorBlock slaat ook andere zaken over in video's.
Dat is iets anders dan reclamses die YouTube injecteert.
Wat niet het onderwerp van discussie is:
Over het algemeen kan adguard niets doen tegen in video ads.
cavanta @PolarBear14 november 2024 18:16
SmartTube slaat deze gewoon over hoor + daar nog eens de functies van SponsorBlock bij.
cracking cloud @PolarBear14 november 2024 18:22
Op mijn pc met Sponsorblock en AdNauseum heb ik in geen tijden meer ads gezien op youtube.
computerjunky @The Zep Man14 november 2024 17:11
van de website :
SponsorBlock is an open-source crowdsourced browser extension and open API for skipping sponsor segments in YouTube videos. Users submit when a sponsor happens from the extension, and the extension automatically skips sponsors it knows about using a privacy preserving query system. It also supports skipping other categories, such as intros, outros and reminders to subscribe, and skipping to the point with highlight.


Dat zij dus niet de midroll adds van youtube. Die variëren immers per gebruiken en hoeveel ads ze al bekeken hebben en zijn daardoor flink lastiger te blokkeren.
The Zep Man
@computerjunky14 november 2024 17:18
Dat zij dus niet de midroll adds van youtube. Die variëren immers per gebruiken en hoeveel ads ze al bekeken hebben en zijn daardoor flink lastiger te blokkeren.
Dat is niet wat je noemde:
Over het algemeen kan adguard niets doen tegen in video ads.
Advertenties in de video zelf sla je over met SponsorBlock. Verder negeert SmartTube de reclame van YouTube zelf, net als elk beetje adblockers.

Je schrijft dat iets onmogelijk is wat niet onmogelijk is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 november 2024 17:19]

RobertMe @computerjunky14 november 2024 17:59
Sinds ik SmartTube gebruikt zijn de enige reclames die ik op YouTube gezien heb die wat ik zelf aanklik (bv film / serie trailers, of wat dan ook dat door een commerciële partij is gemaakt om zichzelf aandacht te geven. Red Bull die "stunts" doet met F1 auto's is immers ook gewoon reclame).

En dat houd dus in dat ik enerzijds 0 reclames vanuit YouTube heb. Maar ook dat ik 0 reclames in de content zie bv "deze video wordt mogelijk gemaakt door". En ja, het eerste deel blokkeert SmartTube automatisch, en het tweede deel doet SponsorBlock op basis van de crowdsourced database.
Marcel Br @RobertMe15 november 2024 09:47
Dat kun jezelf verder instellen. Ik vond SponsorBlock wel erg veel overslaan, bv bij Techmoan.
MrMonkE @DominoNL14 november 2024 17:20
c:/> eDonkey.exe
Command eDonkey.exe not found. O-)
k995 @MrMonkE14 november 2024 20:52
emule ftw
Hansie9999 @DominoNL14 november 2024 17:38
Ahoooojjjj !! :)

Mooi weertje hier op de ad free home server kodi libreelec zee :)
Miglow @Justevo14 november 2024 16:51
Ik kijk toch alleen Discovery, uiteraard via een gedeeld Ziggo account 😇 En inderdaad, daar zitten veel herhalingen en reclame op, maar is vooral voor wat anders tijdens het eten en ook regelmatig nog interessant ook.
Tintel @Justevo14 november 2024 17:20
Maar het is toch van den zotte dat je als contentmaker alleen geld kan verdienen als je mensen ook die reclame troep voor kan schotelen?
Wat voor contentmaker ben je dan eigenlijk? Niet zo heel best denk ik dan. Dit is veel meer een brevet van onvermogen dan "kijk ons eens mooi winst maken".

En dan doen ze het ook nog door een financiele 'straf' neer te leggen bij de mensen die het wel waardevolle content vonden - voor hen wordt het dan duurder, maar ja - alles om maar reclame te kunnen pushen..... :X

<sarcasm>
"ach, het is weinig waard dus kiezen we het goedkoopste abonnement wel en de reclame is bijna leuker dan die rommel die ze zelf maken..."

Ik mag echt juist hopen dat dit het einde betekent van deze dienst. Wat dat was dat nu juist toch 1 van de top-features van streaming?:
  • geen reclame
  • view-on-demand
Kwaliteit van content en technische kwaliteit (dus HD en betere audio kwaliteit) zijn ook wel voordelen maar blijken moeilijk vol te houden.
moonlander @Justevo14 november 2024 18:36
Ik denk dat eerder de illegale weg gekozen wordt. Dat is immers "gratis". Lineaire tv kost namelijk ook al geld wil je dat afnemen.
JeroenNietDoen @Justevo14 november 2024 18:37
Heel lang was ik echt blij met streamingdiensten. Inmiddels met de versplintering, prijsverhoging en advertenties overweeg ik om weer een doorn in het oog van Tim Kuik en zijn bruinhemden te worden.
Noresponse @Justevo14 november 2024 20:20
klopt als ik al naar videoland kijk van de dochter is dat ook met advertenties. Dit was voorheen vooraf, maar tegenwoordig ook al tussendoor twee keer minimaal en mooi om dat even koffie te pakken en na de reclame even op pauze te zetten en dan heb een reclame zuil opeens. Ik denk dat Prime hier ook mee gaat beginnen, want nu doen ze eerst reclame voor tv series en films en dat worden denk ik ooit advertenties.

Ik heb Netflix al opgezegd een tijd geleden, maar de rest gaat er ook uit zoals Sky en HBO en behoud dan Videoland voor de dochter over en Prime.
Armselig @Justevo14 november 2024 21:55
Over een tijdje? Ik heb hier nog gewoon tv in huis, geen enkele streamingsdienst. Ik heb reclame op tv ook nooit als iets verplicht gezien, al duurt het soms nog wel eens (te) lang. We noemen ze hier gekscherend reclamespeelfims. Maar goed, reclame tussen de programma's door vindt ik nog wel kunnen, maar dat je tijdens een programma of film twintig keer reclame krijgt is bloed-irritant.
Aerophobia1 @Justevo14 november 2024 22:27
Dus ze kunnen meer aan hun klanten verdienen door advertenties te tonen ipv. van een normaal geprijst abbonement. Dat is wel een ontzettende nare ontwikkeling.
Ik twijfelde al tijdje over mijn abbonement aanhouden, maar nu is het wel klaar.
Te weinig aanbod voor te veel geld.
Ik wil geen reclame zien bij een betaald abbonement.
En ook niet als waardevol profiel verkocht worden aan advertentie netwerken.

[Reactie gewijzigd door Aerophobia1 op 14 november 2024 22:28]

iAR @Justevo15 november 2024 06:56
Enshitification in volle glorie.
Overigens is het niet zo lineair. Maar alle nadelen van dat soort tv is wel terug. Ik vraag me wel eens af hoeveel advertenties we nog aan kunnen. In de publieke ruimte, op tv (inclusief streaming en fucking tv’s zelf), internet.
Ik merk dat al enkele jaren dat advertenties (sommige) een averechts effect hebben. Ik mijd bedrijven met te veel of te irritante reclames. Als ik ze nog zie. Want een adblocker heb ik wel nodig om m’n hoofd een beetje rustig te houden.
rvt1 @Justevo14 november 2024 16:44
Gelukkig niet meer meegeleverd met je ISP en je kunt gewoon van je ABBA af. Klaar is kees, en heel simpel te doen. Ik zou ook allemaal zeggen DOEN stemmen met de knip!
_eLMo_ @Justevo14 november 2024 17:09
Na de Disney prijsverhoging heb ik 100 Disney blurays gescoord op Marktplaats voor €2,5/stuk en betaal ik Disney dus nooit meer een rooie cent.

Het EuroDisneyland is ook al zo’n cashgrab geworden. Wij wilden er heen met kids, maar voor de prijs van 3 dagen Disney kon ik een hele week aan andere parken met hotels boeken.
MicaLovesKPOP @_eLMo_15 november 2024 09:59
Grappig om te lezen eigenlijk. Eurodisney was ik nooit geweest en ben ik vorig jaar met mijn vriendin geweest. Inclusief één nacht overnachting en 3 maaltijden.

De keus was voor ons tussen dit of een concert van een artiest die we graag wilden zien in Londen. De prijs bleek vergelijkbaar. Toen was de keus toch snel gemaakt...

Ik vind het eigenlijk belachelijk hoe duur concerten van prominente artiesten zijn en denk dat we het voornamelijk bij kleinere artiesten gaan houden... en voornamelijk ook in NL. Het is anders echt niet leuk meer.

Maar goed, een heel ander perspectief dus. En het was zeker nog steeds een boel geld, maar mijn vriendin wilde er toch graag een keer samen naartoe!

Qua streamingabbos gebruik ik nog steeds de Disney+ van mijn ouders en Netflix van een buitenlands abbo die je wel makkelijk op meerdere locaties kunt blijven gebruiken...
_eLMo_ @MicaLovesKPOP15 november 2024 10:06
De EuroDisney prijs is vooral van toepassing op mensen met kids. Je zit dan aan schoolvakanties vast en zonder fast pass kom je eigenlijk niet aan meer dan 3-4 grote attracties toe op een dag. Voorbeeld: een rij van een uur voor een simpele attractie als Peter Pan, succes met kids!
Die fastpass toei verdubbeld je prijs.

[Reactie gewijzigd door _eLMo_ op 15 november 2024 10:08]

HandheldGaming @Justevo14 november 2024 18:07
Yyyyaaaaaarrrr, soon they will sail the high seas again. 🦜
GoT.Typhoon @Justevo14 november 2024 19:46
Denk eerder dat we allemaal self-hosted oplossingen nemen. ;)
MicaLovesKPOP @Justevo15 november 2024 09:48
Kun je dat niet gewoon met een vorm van adblock oplossen, net zoals op de PC en telefoon?
hassanjassan @Justevo15 november 2024 11:53
Dat was toch gewoon altijd het plan uiteindelijk? Die bedrijven zijn er om winst te maken, het zijn geen filantropische instellingen. Zolang ze een dienst of product leveren voor een prijs die de consument wil betalen, zullen ze doorgaan. McDonalds heeft dat nu eindelijk door na zoveel jaren. Even maccen was allang niet meer goedkoop. Wie kent de tijd van de euroknallers nog, met de beroemde 1 euro hamburger? De vrije markt kiest uiteindelijk vanzelf en dan past de producent zn aanbod weer aan. Ik vind het op zich prima, want de meeste ads worden toch door mijn pi-hole geblocked.
gooos @Justevo15 november 2024 14:09
Precies mijn eerste gedachte bij het lezen van dit artikel. Ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd wanneer ze bijv naar een minimum periode van een kwartaal of een half jaar gaan om zo de mensen die kort een abonnement te forseren meer uit te geven.
Dark Angel 58 @Justevo15 november 2024 15:12
Uiteindelijk zijn we over een tijdje weer gewone lineaire televisie aan het kijken met verplichte advertenties tussen en tijdens je programma's door. Alleen betaal je er nu een veelvoud voor.
Als hele planeet onder onze regime stond, hadden we het allang verboden.
Geen ads meer op tv en ook streamingsdiensten mogen ads niet meer gebruiken, omdat ze anders anti spam wet overtreden :P
Patrick1995 14 november 2024 16:43
Dus een klant met een goedkoper abonnement met advertenties levert ze meer op dan een klant met een duurder abonnement?
Dan krijg je zeker heel veel advertenties te zien?
computerjunky @Patrick199514 november 2024 16:58
Het is gewoon ronduit bizar wat advertenties kosten en zo ook op dit soort platformen en dus niet gek dat het meer oplevert. Wat wel gek is dat mensen blijkbaar nog steeds in advertenties trappen.
Ik leef bij het idee dat als een bedrijf geld heeft voor ads of de werknemers hier de prijs voor betalen of het product te duur/laag van kwaliteit is en je elders goedkoper/beter kan vinden.
Armada651 @computerjunky14 november 2024 17:11
Mensen "trappen" niet in advertenties, de invloed is iets subtieler. Het is vooral bedoeld om te zorgen dat je herhaaldelijk over het product blijft denken. En dan uiteindelijk een keer het product koopt als je het tegenkomt. Of om te zorgen dat je een product dat je al eerder gekocht hebt snel weer gaat kopen.

Bij deze een clip van Homer Simpson ter illustratie: YouTube: The Simpsons - Clown college advertisement

[Reactie gewijzigd door Armada651 op 14 november 2024 17:49]

FiberSam @computerjunky14 november 2024 17:31
Zo redeneer ik ook. Reclame = juist niet kopen. Maar helaas/gelukkig blijkt de psychologie van de gemiddelde Homo Sapiens anders te werken. Ik word lastig gevallen met reclame, maar zij betalen de prijs voor mijn relatief goedkope media.
hoosterb @computerjunky15 november 2024 03:16
Goed beschouwd betaal jij dus -links om of rechtsom- zelf voor de reclame die ze je in de maag splitsen/door de strot duwen. Er gaat een griezelig hoog bedrag om in reclame, zonder dat was Google, Meta en anderen ook niet zo rijk en machtig geworden. Eén van de dingen die zo prettig zijn aan een vakantie op het Wad of wandelend in de bergen is dat je een hele poos géén reclame ziet. Leven in een dorp of zondagmiddagje naar het bos helpt ook al. En zelf los ik het film enz. reclamevrij kijken op door online via NPO+ voor drie euro per maand de dingen te kijken op het moment dat mij uitkomt, daarnaast kan ik via de bibliotheek zat en genoeg lenen, ook enkele HBO series en zo. Kost je ook niet de kop hoor. En vergeet niet: een avondje naar de bios is leuker dan nog een extra abonnement erbij. Zonder TV abonnement en een extra streamingdienst kun je al vrijwel elke week een filmpje pakken.
RobertMe @Patrick199514 november 2024 17:02
Heel veel advertenties hoeft niet. Maar op basis van kijkhistorie etc kunnen ze natuurlijk wel "mooi" een profiel opbouwen dat voor adverteerders "goud waard is".
Uiteindelijk zal streaming wel neer gaan komen op een zo goed mogelijk "bedrijf" om zo gericht mogelijk advertenties in te tonen. Dus profiling, profiling en nog eens profiling.

En dat is natuurlijk iets dat je ook al terug ziet in een Ziggo die via hun IPTV platform ook al gepersonaliseerde reclame "plaatst" in de reclameblokken. Dus ook daar profiling zo zo specifiek mogelijk de reclame te targetten op de kijker. Want dat is waar de bedrijven meer voor betalen dan "met hagel schieten" en hopen dat het wat oplevert.

En als er veel naar kids stuff gekeken wordt (op TV of streaming) dan is de kans zeer aannemelijk dat ook de ouders dus reclame krijgen voorgeschoteld op vanalles en nog wat voor de kinderen gericht op leeftijd etc. (waarbij leeftijd vast is af te leiden uit wat er gekeken wordt etc. Zodat ze mooi kunnen zien dat eerst baby stuff gekeken wordt en 1 jaar later weer iets voor "ouderen" etc en ze zo steeds specifieker kunnen inschatten hoe oud kinderen ongeveer zijn). En dat werkt natuurlijk net zo goed bij volwassen. Als je veel specifieke programma's kijkt m.b.t. bepaalde onderwerpen kunnen ze dus ook reclame aanbieden die daar aan gelieerd is / een profiel opbouwen van wat voor type persoon je bent en advertenties tonen die daar bij hoort. En voor de adverteerder is dat grof geld waard.
computerjunky @RobertMe14 november 2024 17:23
Dat kunnen ze ook zonder advertenties al dus dat doen ze dat toch wel als ze dat kunnen verkopen.
RobertMe @computerjunky14 november 2024 17:44
Het zal meer opleveren om reclame te verkopen dan data te verkopen. Want nouja, hoe ga je die data verkopen en koppelen? Aan IP adres koppelen kan niet echt want is vaak dynamisch. En koppelen aan account heb je niks aan in verkoop want de koper kent het account niet (of je moet overal een "login met Disney+ krijgen", zoals dat Google en Facebook dat ook met alle prezier doen zodat ze weten op welke websites je komt). Dus dan kun je hoogstens data verkopen op basis van een demografie (in Noord Holland kijken ze naar X en in Groningen naar Y). Terwijl als Disney de advertentieruimte verkoopt ze precies weten wie kijkt op basis van account (+ actieve profiel).
Tintel @RobertMe14 november 2024 17:30
Je zegt het goed: als er specfieke content bestaat die nauw met leeftijd samenhangt dan kunnen ze daarop gaan targetten. Laat dat nu net de 'jonge kinderen' zijn want zodra ze ouder zijn dan overlapt de gekeken content al vrij snel tussen ouders en kinderen en valt er dus weinig uit af te leiden.
Maar dat is dus eigenlijk best wel persoonlijke informatie "heeft u jonge kinderen, zodat we u fijn kunnen voorzien van typische reclame voor den jonge ouders of nog erger...de jonge kinderen zelf...."

Disney heeft vermoedelijk eerder die leeftijds groep (van jonge kinderen) als target-audience. Blijft echter verwerpelijk en te gek voor woorden dat ze niet genoeg kunnen verdienen met de content zelf. Ik zeg: er zijn content aanbieders die geen reclame lijken nodig te hebben, dus hun content is vermoedelijk beter en als bonus krijg je dan ook nog eens....geen reclame. 8-)
Alxndr @Patrick199514 november 2024 16:59
Of mensen mensen met een advertentie abo kijken minder waardoor de kosten lager uitvallen? (geen idee wat een kijkminuut Disney kost)

Maar het argument is natuurlijk wel vreemd geformuleerd. Als ze niet genoeg verdienen of zelfs verlies draaien moeten de prijzen gewoon omhoog. Of een deel van die prijs dan niet door de kijker maar door de adverteerder betaald wordt maakt uiteindelijk niet veel uit.

Volgens mij is het alternatief niet abo's per aantal schermen/gebruikers, maar op basis van kijktijd. Op dit moment betalen de mensen die maar een paar afleveringen of films per week kijken voor die mensen die er iedere dag een half seizoen van een serie doorheen jagen.
computerjunky @Alxndr14 november 2024 17:22
Ik denk eerder andersom. Mensen die advertenties kijken voor 4 euro in de maand waarderen hun tijd niet en hebben daar blijkbaar te veel van. Die kijken dus waarschijnlijk meer en leveren dus veel meer op met een paar cent per advertentie de hele maand lang. een advertentie blok met 5 korte ads kost an snel 10 cent dat hoef je dus maar 41x in de maand te doen en je hebt al winst.
Cid Highwind @computerjunky14 november 2024 23:02
Plus dat je een advertentieaccount niet zult delen. De 4-persoonsaccounts lenen zich daar natuurlijk wel voor.

De vraag is dus in hoeverre Disney zich rijk rekent. Met gedeelde accounts is het immers ook interessant mee te doen als je hooguit een paar keer per maand inlogt. Het is dus een beetje appels en peren vergelijken.
geert1 @Patrick199514 november 2024 17:03
Het lijkt er inderdaad op dat meerdere grote platformen bewegen richting het advertentiemodel boven abonnementen. Dat was al zo bij o.a. de social media, maar ook de video streamers zien dat reclame meer geld kan opleveren dan wat het gros van de kijkers wil betalen voor een abonnement.

Daarvoor moet het platform wel erg populair zijn bij adverteerders en kijkers, anders levert het juist minder op dan een abonnementsmodel. Ook moeten er geen grote schandalen komen, en moet veel van de content familievriendelijk zijn, want anders behoudt je die adverteerders niet. Disney is een grote naam, en brengt een hoop familievriendelijke content uit, dus in hun geval kan dit werken.

Volgens mij ving Facebook ooit iets van $90 per Amerikaanse gebruiker per maand, bijvoorbeeld. Bijna niemand zou zo'n bedrag willen betalen als abonnement. Dat is echter wel het extreme: Facebook verdient in kleinere landen maar een piepkleine fractie per gebruiker van wat ze in de VS verdienen, vanwege lage verzadiging van geplaatste advertenties, minder kijkers, die minder geld hebben, enz. Ook een EU-gebruiker kijkt en klikt minder reclame, en/of Europese adverteerders zijn er minder of betalen minder dan Amerikaanse. Dus de inkomsten uit advertenties kunnen enorm verschillen en er is veel nodig om maximaal te scoren met zo'n model. Het zal lang niet altijd meer opleveren voor het platform, maar als het lukt is de maximale verdienste wel hoger dan bij abonnementen. En daar hebben de aandeelhouders vast wel oren naar.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 14 november 2024 17:05]

Tintel @geert114 november 2024 17:36
Hoe dan ook - het is een treurig verdienmodel.
  • De reclame-'zendtijd' wordt duur ingekocht,
  • mensen geven privacy op,
  • vrijwel niemand wil eigenlijk reclame zien.
  • en dan vervolgens absurde winst voor het platform (die niet in verhouding staat met de waarde de gebruikers eraan hechten zoals je al zegt - want die zullen geen $90 betalen).
  • Steeds meer effort wordt gestoken in het vermijden van reclame (waaronder zelfs illegaal downloaden - dus letterlijk dankzij reclame komt het grootste kwaad voor alle content-makers, weer om de hoek kijken). Maar buiten dat wordt ook genoeg effort gestoken in het mijden van reclame
Bizar toch? Zoveel geld dat wordt betaald wat blijkbaar een (niet echt goed becijferbaar) voordeel heeft voor bepaalde fabrikanten/verkopers waarbij de potentiele klant heel veel moeite doet om die reclame te mijden....
geert1 @Tintel14 november 2024 20:44
Het is absoluut een treurig model, en die $90/maand laat zien hoe oververhit de advertentiemarkt dan moet zijn. Adverteerders betalen dan flink voor elke gewonnen klant of verkoop, wat allemaal niet ideaal is. Maar het past bij waar we zijn qua media en economie: groei en winst boven alle redelijkheid of balans.

Hoe meer prioriteit er gaat naar winst, hoe meer uiteindelijk de consument, werker en/of leverancier moet inleveren: Enshittification. Dit wordt bestreden door gezonde concurrentie, consumentenvoorkeur/druk, en regulering. Maar die zaken zijn er niet altijd of doen niet genoeg.

En hoe meer wij als consumenten gewend zijn aan "gratis", hoe lastiger het wordt om ergens weer voor te gaan betalen. Vooral als het zou gaan om steeds stijgende abonnementskosten voor film en tv, nieuws, social media, hobby-sites, enz. Je komt lastig weer van dit verdienmodel af, ondanks alle nadelen en problemen ervan.
Tintel @geert115 november 2024 08:45
Je komt lastig weer van dit verdienmodel af, ondanks alle nadelen en problemen ervan.
Ja idd, al lees/merk ik wel een zekere stijgende voorkeur voor wel/niet 'gunnen' van klandizie... maar omdat de platformen soms zo sterk domineren, hebben ze daar nog niet genoeg last van.
rob12424 @Tintel14 november 2024 21:20
Ligt eraan ik wil best voor minder geld een reclame zien. Privacy opgeven tot bepaalde hoogte heeft voor en nadelen.

Er is een serie Black Mirror daar is 1 super goeie aflevering dat een man sport enz. En dan reclame kijkt om tokens te krijgen voor tijd.
hoosterb @geert115 november 2024 03:22
Ik weet niet of dat bedrag van 90 dollar klopt, maar al zou het een kwart ervan zijn... wat een verspilling van geld. Reclame... als er iets is waar we wel zonder zouden kunnen is het dat wel. Als je na denkt over welke problemen we voor dat bedrag zouden kunnen oplossen wordt je spontaan een weekje depressief.
SMGGM @Patrick199514 november 2024 17:03
Mogelijk nog niet, maar alles draait om vraag en aanbod. Mogelijk dat Disney+ vandaag gewoon nog weinig bedrijven kan aantrekken als interessant kanaal voor ads omdat het aantal gebruikers die ads zien te klein is. Hierdoor speculeer ik dat Disney te weinig klanten kan aantrekken voor ads en dus deze ads goedkoper moet verkopen dan ze zouden willen. Meer volk op de ads variant lokt automatisch meer bedrijven (en ook grotere met veel meer budget). Een Coca-Cola heeft weinig interesse om met een ad partner in zee te gaan als hun bereik pakweg maar 10.000 kijkers zijn.
k995 @Patrick199514 november 2024 17:20
Dat zeggen ze niet, kunnen andere redenen zijn waarom ze dat willen.
TD-er @Patrick199514 november 2024 17:32
Bij prijsverhoging zoals deze kun je als 'klant' 2 dingen doen:
- Switchen naar een goedkoper abonnement met reclames.
- opzeggen, want deze stijging is absurd.

Ik heb expres de 3e optie er niet bij gezet "gewoon de hogere prijs accepteren", want dat is kennelijk ook niet wat ze bij Disney verwachten dat de klant zal doen.

Had een Disney-account vanaf het moment dat ze in NL begonnen met deze dienst, maar dit gaat echt helemaal nergens meer over.
Bijna 30% stijging (van 10,99 naar 13,99 -> ruim 27%)
Dat is 167 euro per jaar.
Martijn.C.V 14 november 2024 16:44
De prijzen zijn gegaan van 6eu naar 10eu, dus een verschil van 4eu/maand. Verdienen ze echt zoveel meer met reclame tonen dan? Ik dacht dat dat centenwerk was. Ik zou verwachten dat het gemiddelde kijkgedrag niet vo veel is dat reclame meer oplevert dan de gegarandeerde 4eu.

Toevallig iemand die hier iets meer over weet?
IamGrimm @Martijn.C.V14 november 2024 16:46
Ik teken nu direct voor euro 0,00001 op mijn bankrekening per gemaakte betaling wereldwijd. Hetzelfde principe geldt hier. Het is centenwerk, keer miljoenen.
L-VIS @IamGrimm14 november 2024 16:56
Stel dat het 10 cent zou zijn per getoonde reclame. Dan moeten er in de maand 40 reclames worden getoond om het verschil in 4 euro goed te maken. Kijk je ieder weekend 2 films, is dat 8,5 film per maand. Afgerond naar boven is dat 5 reclames per film van 2 uur. Dus eentje aan het begin. en dan om het half uur. In dit verhaal lijkt het me geen gekke uitgangspositie, hoewel ik denk dat reclames minder opbrengen, maar er aan de andere kan ook mensen zijn die meer/minder kijken. Met een 1/1000 cent gaat het nooit uitkomen.
huiz @Martijn.C.V14 november 2024 16:53
Ik vermoed dat het inderdaad meer oplevert.
Als een gebruiker gemiddeld 60 uur per maand kijkt (2u per dag) en er komt om het kwartier een stukje reclame, dan heb je 240 momenten per maand om reclame te laten zien. Al zou dat 2 cent per moment opleveren dan is dat al meer dan wat die 4 euro abonnementsverhoging oplevert.

En als het meer dan 2 cent is, want gerichtere en meetbare reclame, dan is dat een dikkere inkomstenbron.
k995 @Martijn.C.V14 november 2024 17:02
? De gemiddelde opbrengst is van alle abbonees natuurlijk.
had niemand reclame gepakt was de gemiddelde opbrengste 10+ euro dat het nu minder is toont aan dat vele voor dat abbonement kozen.
Alxndr @Martijn.C.V14 november 2024 17:03
Ik vraag me af in hoeverre de kosten per kijk minuut of uur hier debet aan zijn. Een gebruiker die een half seizoen van een serie per dag kijkt kost ze meer dan iemand die alleen in het weekend binged? Natuurlijk zijn een groot deel van de kosten de rechten, maar uiteindelijk moet alle hard- en software en de energierekening van alle servers ook betaald worden.

Als je het zo bekijkt worden advertenties logisch, des te meer je kijkt, des te meer advertenties je ziet en inkomen voor ze genereert.
computerjunky @Martijn.C.V14 november 2024 17:06
Het gemiddelde op youtube is 2 cent per ad per kijker. Kijk je dus 2 reclame blokken met elk 5 ads is dat 20 cent per film. Daarvoor moet je dus 20 films in de maand kijken om meer op te leveren. Maar als je daar nog series en andere programma's bij gaat nemen a 10 cent per aflevering. dan zit je al snel aan de 4 euro prijsverschil.
De versie met reclame kan je niet per jaar betalen de duurder wel dat scheelt alweer 210 euro.

En dan gaan we er vanuit dat reclame op D+ even veel kost als op youtube wat een veel en veer groter platform is en dus minder kosten heeft en waarschijnlijk goedkoper is om op te adverteren.
rjberg 14 november 2024 16:49
Het verbaasd me soms hoeveel adverteerders kennelijk betalen om ons naar advertenties te laten kijken. Of data verzamelen over ons om advertenties te mikken. Maar werkt het eigenlijk wel?

Ik kan me één keer in mijn bijna 30 jaar leven herinneren dat ik een webbanner advertentie volgde (een webcomic banner op een andere webcomic) dat uiteindelijk leidde tot een aankoop van een pdf boekje met een zijverhaal. Die advertentie was niet eens gericht op mijn surfgedrag zo ver ik kan zien, alleen op de pagina zelf. En zelfs toen was de uitgave een tientje. Niet bepaald iets waar een miljardenindustrie mee wordt opgezet.

Ik weet niet hoe de online advertentiemarkt precies werkt. Misschien zijn er genoeg mensen die duizenden euro's aan spullen via die banners of andere webadvertenties kopen. Maar het zou ook kunnen dat veel bedrijven advertenties kopen enkel en alleen omdat ze denken dat het werkt. Immers, die marketingbedrijven snappen veel van marketing, en kunnen waarschijnlijk andere bedrijven best overtuigen van de noodzaak.

EDIT: Vergat mijn vraagstelling in te typen in de eerste alinea, gefixt.

[Reactie gewijzigd door rjberg op 14 november 2024 16:56]

willieverhoef @rjberg14 november 2024 16:54
En indirect betalen niet de adverteerders maar wij die weer hin product kopen. Maar ondertussen is het wel weer een veelvoud want heeft ook nog een advertentie dienst er aan verdient.
Ik vraag me wel of hoe we deze cirkel kunnen doorbreken
rjberg @willieverhoef14 november 2024 16:57
Tegen grotere bedrijven uitleggen dat internetadvertenties onbetrouwbaar zijn, en dat je beter je geld in je zak kunt houden dan Google of andere internetbedrijven te vragen voor je te adverteren.
Tintel @rjberg14 november 2024 17:50
Juist want het kritieke punt zijn we toch al lang voorbij? Als er alleen maar continue reclame van alles en nog wat voorbij komt en alle kleine partijen zijn er allang uitgedrukt of overleven nu juist omdat ze een niche produkt leveren, dan werkt reclame gewoon niet. Dat hele verhaal over onderbewustzijn blijkt toch niet zo goed te werken aangezien de opkomst van matige kwaliteit aliexpress produkten nog steeds loopt. En die maken echt niet zoveel reclame....

Bijv. Als elk auto-merk roept "Wij zijn merk Y en maken auto's die goed zijn!" wat is er dan nog om te onthouden? Ze roepen het toch allemaal?

En de acceptatie voor reclame is steeds lager aan het worden en daarmee de moeite de we doen om het te vermijden.
Net zoals voor mensen FOMO bestaat, lijken bedrijven een soortgelijke angst te hebben; ze durven niet - als eerste - te stoppen met reclame maken FONC, FearOfNoCommercials. :9
Oon @rjberg14 november 2024 17:28
Het verbaasd me soms hoeveel adverteerders kennelijk betalen om ons naar advertenties te laten kijken. Of data verzamelen over ons om advertenties te mikken. Maar werkt het eigenlijk wel?
Ja. Advertenties werken zo absurd goed dat het zelfs in de tijd waar je euro's per klik betaalt nog steeds meer uit een campagne haalt dan wat ze kosten.
Advertenties zijn tegenwoordig zo extreem goed getarget dat je letterlijk een onzinproduct kunt maken of een dropshipping webshop, een paar honderd euro in advertenties kunt stoppen, en het (drie-vier)dubbele eruit haalt. Vrijwel iedere marketing 'cursus' op het internet tegenwoordig heeft als kern dat je al je geld in advertenties stopt om die het verkopen voor je te laten doen, want SEO is een stuk minder relevant nu Google niet meer focust op goede resultaten maar op winstgevende resultaten.
Sissors @Oon14 november 2024 20:19
Maar is dat omdat het zo goed werkt, of omdat elke marketing "cursus" gewoon bullshit verkoopt aan goedgelovige mensen die denken snel rijk te worden? Als het zo makkelijk was om rijk te worden door wat advertenties in te kopen voor je (dropshipping) onzin producten, waarom zijn de mensen die die marketing cursussen aan het verkopen dat niet zelf aan het doen?
Oon @Sissors14 november 2024 20:21
Het werkt daadwerkelijk heel goed. Je wordt er niet zomaar rijk van, het brengt gewoon klanten naar je business. Als je een bedrijf hebt dat je op wil starten of als je bijv. op Etsy handgemaakte dingen verkoopt is het een geweldige kickstart. Maar als je Picobello BV gaat promoten met advertenties op Facebook en verder allemaal negatieve reviews hebt zal het rendement wel een stukje lager liggen..
FiberSam @rjberg14 november 2024 17:38
Maak je geen zorgen: het werkt. En niet zo'n beetje ook. Elke producent weet: reclame betekent meer verkopen. Die relatie is bijna 1:1. Een andere vraag is of de marginale kosten per advertentie ook opweegt tegen de marginale extra opbrengst. Zo zijn adverteerders terughoudender geworden met lukraak op internet adverteren, want de relatie met verkopen was te zwak. Targetted messages daarentegen werken fantastisch qua kosten/baten verhouding. Daarom moet je tegenwoordig ook overal inloggen. Tweakers, nu.nl etc. Dat scheelt die media nogal wat opbrengsten.
catfish 14 november 2024 16:46
Wat ik dacht geven ze dus gewoon toe: de reclame inkomst is veel hoger dan die paar euro "korting" die ze geven.
De vraag blijft wel, hoeveel euro is een gemiddelde gebruiker waard voor de reclamesector?
Want eigenlijk is het wel waanzinnig hoeveel geld Youtube (of andere) uitkeert aan sommige creators.
Bongoan @catfish14 november 2024 16:49
Als de reclame inkomsten niet hoger zouden zijn, zou het ook niet rendabel zijn om het abonnement in te voeren lijkt mij.

Wij zijn ontzettend veel waard, maar ergens belachelijk dat je bij een dienst waar je voor betaald nog reclame kan krijgen.
Tintel @Bongoan14 november 2024 17:39
Wij zijn ontzettend veel waard, maar ergens belachelijk dat je bij een dienst waar je voor betaald nog reclame kan krijgen.
Dat is het idd bizar - en de content zelf is blijkbaar ondergeschikt maar dus ook de klant.... de wereld op z'n kop... :|
k995 @catfish14 november 2024 17:02
Neen dat zeggen ze nergens, waar haal je dat?
computerjunky @catfish14 november 2024 17:08
Snap alleen niet dat iemand voor 4 euro per maand zich zou gaan zitten irriteren en zijn tijd gaat verdoen aan reclame. Mijn tijd is veel meer waard dan 4 euro per maand voor de tijd die ik reclame zou zien.
Niema 14 november 2024 19:14
Quote: Disney+ draaide jarenlang verlies

Hoe werkt verlies draaien voor disneyplus? Ze moeten toch uitzend rechten aan Disney (zichzelf) betalen? Is dan winst draaien met Disney+ niet een pure administratieve grap? Je betaalt de uitzendrechten aan jezelf. Uiteraard is het interessant om te weten of een film winstgevend is of een success is, maar bij Disney+ betaal je niet per weergave, maar per abbonement.
Rakkachi @Niema14 november 2024 19:46
Ik neem aan dat ze een bv ervan hebben gemaakt, die betaald dan het moederbedrijf geld voor de rechten.
Daarnaast natuurlijk alle serveronderhoud en diensten die daarbij horen, ik kan me wel voorstellen dat ze niet meteen winst gemaakt hebben.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Niema14 november 2024 20:25
Hoe werkt verlies draaien voor disneyplus?
Los van de uitzendrechten kost het aanbieden van streaming content natuurlijk gewoon geld. Klanten moeten te woord worden gestaan; een web platform moet ontwikkeld, onderhouden en beveiligd, streaming kost veel processor power en netwerkcapaciteit welke beide absoluut niet goedkoop zijn.
bzzzt 14 november 2024 16:49
Ondertussen is er zo weinig interessants op al die streaming netwerken dat ik een aantal opgezegd heb en weer boeken ben gaan lezen. Als er echt wat de moeite waard lijkt neem ik wel een maandje abonnement maar het is toch niet meer te doen om 'alles' door te laten lopen met al die prijsverhogingen. Benieuwd wanneer ze mensen gaan verplichten per jaar te betalen...
evilution @bzzzt14 november 2024 17:07
Benieuwd wanneer ze mensen gaan verplichten per jaar te betalen...
Of "aansluitkosten" gaan rekenen om het de frequente overstapper lastig te maken.
Verwijderd 14 november 2024 16:58
Uiteindelijk betalen de mensen met weinig geld de advertentie vrije Disney+ daarnaast betaal je ook met je kostbare tijd die daar ingestoken word.

Oftewel alle voordelen naar de rijken en de nadelen naar de arme. Wat een prachtige wereld waar we in leven.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 november 2024 17:00]

k995 @Verwijderd14 november 2024 17:04
Uiteindelijk betalen de mensen met weinig geld de advertentie vrije Disney+
nee want die betalen meer.
daarnaast betaal je ook met je kostbare tijd die daar ingestoken word.
ja vandaar dat je korting krijgt, aan jou de keuze.
ShadowBumble 14 november 2024 17:04
Disney is ook wel een van de streaming diensten die als je geen kleine kinderen meer hebt de minste toegevoegde waarde heeft. Het "gevaar" zit er dan ook in dat het niet uitmaakt of er reclame is of niet want je zet het als ouder aan en "kijk maar even" ( niet mijn voorkeur maar helaas is dat tegenwoordig wel wat er gebeurd). Waardoor die jongere doelgroep ook echt beinvloed wordt door die reclame.

Om heel eerlijk te zijn waar ik eerst streaming zag als de uitkomst hebben de prijs verhogingen mij een stuk bewsuter gemaakt. In plaats van Prime en Disney en HBO en Netflix en Videoland tegelijk heb ik mij vorig jaar al voorgenomen niet meer als 1 abbo ergens te nemen.

Dit heeft erin geresulteert dat ik dus een maand veel gebruik maak van een streaming dienst en dan weer opzeg, netto is dit dus enkel maar winst voor mij. Ik zou niet willen zeggen een verlies voor de streaming diensten want er komen nog steeds abbonee's bij en de prijzen gaan nog steeds omhoog maar ik houd meer over dan eruit gaat.

[Reactie gewijzigd door ShadowBumble op 14 november 2024 17:05]

Tintel @ShadowBumble14 november 2024 17:55
Waardoor die jongere doelgroep ook echt beinvloed wordt door die reclame.
Wat stom genoeg dus juist niet zou mogen....

Maar vervolgens is er dan wel het probleem: juist die jongere doelgroep heeft veel minder te besteden.
En ouders die alles kopen wat hun kinderen 'leuk' vinden...tja, dat is toch wel een klein beetje eigen schuld ben ik bang. Ze bestaan natuurlijk wel en daarom werkt dit verderfelijke systeem.
zordaz 14 november 2024 16:53
Allemachtig, wat een fantastische 'hertaling' van enshittification is dit:

“Het gaat over het verplaatsen van consumenten naar de door adverteerders ondersteunde kant van het streamingplatform. De prijsstelling die we onlangs hebben doorgevoerd, een verhoogde prijsstelling, is eigenlijk ontworpen om meer mensen in de richting te krijgen van 'advertising based video on demand'."

Respect voor wie deze prietpraat heeft verzonnen.... We bewegen intussen inderdaad terug naar 1993, maar dan zeker 5x zo duur.

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