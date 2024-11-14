Gerucht: waakhond financiële diensten VS wil toezicht houden op Google

Google zou in de VS mogelijk onder toezicht komen te staan van het Consumer Financial Protection Bureau, een toezichthouder die consumenten moet beschermen tegen financiële dienstverleners. Waarom dat zo is, is onduidelijk.

Google heeft zich fel verzet tegen het voornemen om onder toezicht te komen van het CFPB, meldt The Washington Post. Omdat het een verhaal is op basis van anonieme bronnen en er geen statement is van het CFPB, is onduidelijk waarom de instantie Google onder toezicht wil stellen.

Banken staan bijvoorbeeld al langer onder toezicht, maar dat geldt niet voor techbedrijven. De toezichthouder wil dat wel kunnen, omdat grote techbedrijven vaak ook financiële diensten aanbieden. Google heeft bijvoorbeeld zijn Pay-dienst voor contactloos betalen, en afrekenen voor en binnen apps kan ook via Google. De CFPB wil ook Meta onder toezicht gaan stellen. Het artikel noemt Apple niet, waardoor het onbekend is of dat onder het toezicht zou vallen.

Het voornemen zou kunnen leiden tot een grote juridische clash, maar de krant merkt ook op dat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot andere beslissingen zou kunnen leiden. Nu Donald Trump vanaf januari weer president is, kan hij een andere leiding benoemen bij het CFPB.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 17:16 17

14-11-2024 • 17:16

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Reacties (17)

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wildhagen
14 november 2024 17:23
Nu Donald Trump vanaf januari weer president is, kan hij een andere leiding benoemen bij het CFPB.
Die kans is zelfs behoorlijk groot blijkbaar:
There is no chance that Rohit Chopra will remain director of the CFPB. And the Supreme Court’s decision in Selia Law LLC v. Con. Fin. Prot. Bureau, 591 U.S. 197 (2020) makes clear that President-elect Trump does not need cause to fire Director Chopra. Rather, the director, like other executive agency appointees, can be removed at will by the President. Such a change is likely to happen very early in President-elect Trump’s second term.

While some conservatives have called for the abolishment of the CFPB altogether, that is probably not likely even under a Republican administration, although in a scenario where the Republican party controls both the House and Senate, there is a decent chance that legislation is passed that greatly limits the scope and/or reach of the CFPB’s authority. Perhaps the bigger question is who President-elect Trump nominates to take over from Director Chopra.
Het voorspelt weinig goeds voor dit soort toezichthouders gezien het verleden met Trump met betrekking tot deze specifieke dienst:
During his first term, President Trump’s first director, Mick Mulvaney, was a vocal critic and opponent of the Bureau he was tasked with leading. At one point, he famously requested an operating budget of $0.00 from the Federal Reserve. He nearly stopped enforcement actions and reduced the amount of civil monetary penalties obtained by the Bureau during his tenure. Conversely, President Trump’s second director, Kathy Kraninger, actually increased enforcement actions during her term. However, she also settled many actions for relatively small sums, including one for $1.00, while reducing consumer restitution as well. If the past is prologue, President-elect Trump may nominate a director who may be agnostic, if not downright hostile, to the Bureau’s stated mission of consumer protection
Zie https://www.mcglinchey.co...ial-cfpb-changes-in-2025/

Dan lijkt het niet heel waarschijnlijk, gebaseerd op dit verleden, dat deze maatregel stand zal houden.

Wat op zich toch wel jammer is, want enig toezicht op dit soort grote techbedrijven lijkt me toch wel wenselijk, vanuit concurrentie- en consumenten-standpunt gezien, om ieders rechten te bewaken.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 14 november 2024 17:24]

WillySis @wildhagen14 november 2024 18:14
Met Google wallet en de Play store is Google gewoon een financiële dienstverlener geworden. Ik weet niet welke definitie de CFPB hanteert voor de bedrijven die onder hun controle horen te vallen, maar het kan zomaar zijn dat het toenemend gebruik van Google wallet ervoor zorgt dat Google binnen de definitie komt te vallen. Dan is het niet aan Trump om daar wat over te zeggen (als laat hij zich nooit de mond snoeren).
field33P @wildhagen14 november 2024 19:03
Nu is CFPB met name een toezichthouder voor banken en andere verkopers van financiële producten aan consumenten, niet zozeer van techbedrijven. Ze houden zich met name bezig met misleidende informatie bij financiële producten of illegale acties.
iew @wildhagen14 november 2024 21:29
Lekker voorbarig weer, vindt het dan ook niet nodig om Trump op voorhand al zaken in de schoenen proberen te schuiven die hij helemaal nog niet gedaan heeft.
Wat je ook van de man vindt.
Het verleden is ook geen garantie voor de toekomst, toch ?

Dat er meer en beter toezicht mag komen op die grote tech bedrijven ben ik helemaal met je eens, ze hebben naar mijn mening wel erg veel macht.
Laten we wel gewoon even afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Vexxon @wildhagen14 november 2024 21:58
Zou de EU hier dan niet iets vergelijkbaars kunnen ondernemen tegen dit soort partijen?
EmbarrassedBit 14 november 2024 17:25
Tech Won't Save Us podcast heeft vandaag een aflevering uit over welke tech-leiders allemaal staan aan te schuiven om de ring van Donald Trump te kussen, en wat de mogelijke gevolgen zijn voor het tech-beleid.
SPee @EmbarrassedBit14 november 2024 18:06
Zijn vele van die bedrijven niet gewoon te laat? Niet doneren, maar wel na winst een wit voetje halen zou ik geen speciale voorrechten geven.
Vaak krijgen alleen donateurs extra privileges. Dan heeft Musk het wel goed gedaan. Want Biden nam Tesla niet in de mond (want heeft geen union) en nu gaat hun directeur de overheid efficiënter maken.
Armada651 @SPee14 november 2024 18:32
Zijn vele van die bedrijven niet gewoon te laat? Niet doneren, maar wel na winst een wit voetje halen zou ik geen speciale voorrechten geven.
Juist wel! Je moet als politicus nooit een kans uit de weg gaan voor een machtig bedrijf om hun lot te verbinden aan het jouwe. Dit is juist waar je je macht kan gebruiken om nog meer macht te vergaren.
zx9r_mario 14 november 2024 18:35
Musk wil toch X gaan inzetten ala wechat voor aankopen ed. Kan hij Google flink dwars gaan zitten zodra hij de macht heeft.
FatGoebbelsIM 14 november 2024 18:47
..., is onduidelijk waarom de instantie Google onder toezicht wil stellen.
Google, for example, offers financial services including Google Wallet, which stores credit cards digitally and allows users to pay at registers with their mobile phones. (It previously offered another app, called Google Pay, which allowed U.S. users until this June to send each other cash.) Hundreds of customers have complained about Google’s services in comments to the CFPB in recent years, alleging that they experienced trouble with unauthorized charges on their accounts.
Google is de eerste (vooral ook omdat ze heel veel data van consumenten hebben), iedere grote tech bedrijf die een betaal app (financiele diens) aanbied zal onder dezelfde regels (onder toezicht) vallen.

De grote tech bedrijven zagen dit uiteraard al aankomen en hebben zich bij een lobbydienst "The Computers & Communication Industry Association" aangesloten, andere bedrijven die ook de lobbydienst gebruiken zijn o.a. Amazon, Apple, Venmo (die onder PayPal valt) en Meta (die ook door het CFPB onderzocht wordt).

In oktober, bvb, kondigde de CFPB een boete aan van 90 miljoen dollar tegen Apple en Goldman Sachs, claimend, dat hun gezamenlijke credit card, de consument zou misleiden. Alhoewel Aplle het niet eens was met de bevindingen vh bureau zijn ze wel bereidt om mee te werken.

Uiteindelijk wil het CPFB inzicht krijgen in de financiele tools van grote tech bedrijven en hun data vergaring, de macht van big tech inperken en de consument beschermen.

Maar zoals @Wildhagen ook al aangaf zullen toezichthouders die consumenten recht willen beschermen niet een hoge prioriteit krijgen onder de aankomende Amerikaanse regering.
Consumenten beschermen staat niet in de vocabulaire van trump.
continue12345 14 november 2024 20:13
Musk heeft gegokt en gewonnen gaat de komende 4 jaar heel veel profiteren en ik geef zijn all in one platform nu veel kans.
Verwijderd 14 november 2024 18:32
Goede zaak,
Google staat inmiddels bekend als een niemand en niets onziend bedrijf dat winst boven alles stelt.
RebelwaClue @Verwijderd15 november 2024 07:56
In tegenstelling tot andere grote multinationals die anders denken?
Verwijderd @RebelwaClue15 november 2024 09:25
Inderdaad,
heb niet het idee als ik bij bijvoorbeeld een internationale benzinemaatschappij tank, dat die mijn persoonlijke data opslaat, analyseert, er een profiel van maakt om vervolgens te verkopen.
RebelwaClue @Verwijderd15 november 2024 10:35
Benzine maatschappijen helpen vaak weer de aarde naar de klote als ze er maar geld aan verdienen. Plus ze slaan wel degelijk informatie op. Wat ze er mee doen, weet ik niet
Verwijderd @RebelwaClue15 november 2024 10:39
Jij hebt over Shell,
als je cash betaalt, zoals ik, wat hebben ze dan om op te slaan, hooguit wat camera beelden.
Je bent er zelf bij wat je wel of niet afgeeft, als je internet, of mobile telefonie gebruikt, heb je al minder keuze.
RebelwaClue @Verwijderd15 november 2024 10:56
En jij hebt het nu alleen over data vergaring. Oorspronkelijk had je het over dat Google een niks onziend bedrijf dat winst boven alles stelt (wat ze ook zijn). Ik benoem alleen dat alle grote bedrijven de winst boven alles stelt.

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