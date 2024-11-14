Gerucht: waakhond financiële diensten VS wil toezicht houden op Google

Google zou in de VS mogelijk onder toezicht komen te staan van het Consumer Financial Protection Bureau, een toezichthouder die consumenten moet beschermen tegen financiële dienstverleners. Waarom dat zo is, is onduidelijk.

Google heeft zich fel verzet tegen het voornemen om onder toezicht te komen van het CFPB, meldt The Washington Post. Omdat het een verhaal is op basis van anonieme bronnen en er geen statement is van het CFPB, is onduidelijk waarom de instantie Google onder toezicht wil stellen.

Banken staan bijvoorbeeld al langer onder toezicht, maar dat geldt niet voor techbedrijven. De toezichthouder wil dat wel kunnen, omdat grote techbedrijven vaak ook financiële diensten aanbieden. Google heeft bijvoorbeeld zijn Pay-dienst voor contactloos betalen, en afrekenen voor en binnen apps kan ook via Google. De CFPB wil ook Meta onder toezicht gaan stellen. Het artikel noemt Apple niet, waardoor het onbekend is of dat onder het toezicht zou vallen.

Het voornemen zou kunnen leiden tot een grote juridische clash, maar de krant merkt ook op dat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot andere beslissingen zou kunnen leiden. Nu Donald Trump vanaf januari weer president is, kan hij een andere leiding benoemen bij het CFPB.