Google Cloud wist per ongeluk account van Australisch pensioenfonds

Google Cloud heeft vorige week enkele fouten gemaakt bij het account van UniSuper: een Australisch pensioenfonds voor academici. Hierdoor werd alle data van de organisatie bij Google Cloud gewist en verloren honderdduizenden klanten toegang tot hun financiële gegevens.

Thomas Kurian, de ceo van Google Cloud, schrijft in een gezamenlijk statement dat er zich een misconfiguratie bij het account van UniSuper heeft voorgedaan en dat heeft volgens de man tot de verwijdering van het profiel geleid. De klanten van het Australische pensioenfonds hadden daardoor geen toegang meer tot hun gegevens.

UniSuper kon bij Google Cloud op twee duplicaten van zijn gegevens rekenen, maar deze kopieën werden volgens Kurian allebei gewist. Het pensioenfonds had echter nog een back-up bij een andere clouddienst achter de hand en hiermee kon Google Cloud de gegevens van UniSuper alsnog herstellen. Er zou dan ook sprake zijn van minimaal dataverlies.

Kurian schrijft dat het een uniek voorval betreft en dat dergelijke problemen zich nog nooit hebben voorgedaan bij klanten van Google Cloud, waar ook ter wereld. Het bedrijf zou inmiddels enkele maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten zich niet meer kunnen voordoen.