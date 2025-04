Google Cloud stopt met migratiekosten voor overstap naar concurrenten

Google maakt het gratis voor zakelijke Cloud-gebruikers om hun omgevingen te migreren naar andere cloudproviders. Het bedrijf stopt met de egressfees voor data in de storage- en datamanagementpakketten. Dat kan alleen voor complete pakketten.

Google Cloud zegt dat het stopt met de egressfees, de migratiekosten die het rekent voor het weghalen van data om die naar een andere provider te verplaatsen. Dat is niet onvoorwaardelijk; het beleid geldt alleen voor data binnen 'datastorage- en datamanagementproducten', schrijft het bedrijf in een bijgaand supportdocument. Dat zijn BigQuery, Cloud Bigtable, Cloud SQL, Cloud Storage, Datastore, Filestore, Spanner en Persistent Disk.

Bovendien moeten gebruikers daarvoor een aanvraag doen bij Google. Dat kan alleen als ze daadwerkelijk binnen zestig dagen na de aanvraag opzeggen. Klanten kunnen daarom ook alleen hun volledige data migreren en niet slechts een deel ervan.

De egressfees van Google lagen tussen de 0,12 en 0,08 dollar per gibibyte. Google zegt dat het de fees wegdoet omdat het bedrijf het 'makkelijker wil maken voor klanten om te migreren', maar ook omdat het meer interoperabiliteit tussen cloudproviders mogelijk wil maken. Het bedrijf hoopt dat als klanten makkelijker tussen cloudproviders kunnen wisselen, klanten ook weer makkelijker naar Google Cloud komen. Daar is Google vooral bij gebaat. Het bedrijf wil concurreren met AWS en Azure, maar blijft vooralsnog ver achter op die spelers. Wel maakt de afdeling sinds vorig jaar voor het eerst winst.

Correctie: aanvankelijk stonden de fees in dit artikel als terabyte, maar dat moet per gibibyte zijn. Ook stond aanvankelijk in het stuk dat dit geldt 'voor betalende gebruikers met een Premium Tier Network Service Tier-pakket', maar dat is onjuist. Premium Tier is een verbinding.