Google maakt opnieuw veel meer winst met Google Cloud

De winst die Google-moederbedrijf Alphabet met Google Cloud maakt, is het afgelopen kwartaal verdubbeld. Die winst lag op 395 miljoen dollar, tegenover 195 miljoen dollar eerder dit jaar. De omzet en winst van Alphabet stegen in bijna alle gevallen meer dan verwacht.

Alphabet verdiende in het tweede kwartaal van 2023 zo'n 395 miljoen dollar met Google Cloud, schrijft het bedrijf in zijn kwartaalcijferverslag. In dezelfde periode vorig jaar verloor het bedrijf nog 590 miljoen dollar. Daarmee zet de winststijging door; in het vorige kwartaal maakte Google Cloud voor het eerst in vijftien jaar winst.

Dat kwam vorig kwartaal deels doordat Alphabet bepaalde kostenposten rondom ontwikkelaarstools weghaalde bij de Cloud-afdeling en die onder Services liet vallen. Dat is nu niet meer de enige reden dat de omzet en winst stijgen. Google zegt dat Cloud 'momentum' opbouwt. Hoewel het bedrijf daar geen specifieke reden voor noemt, ligt het voor de hand dat de interesse in kunstmatige intelligentie daaraan bijdraagt. Zulke diensten maken in toenemende mate gebruik van clouddiensten; ook Amazon en Microsoft verdienen meer aan de respectievelijke clouddiensten AWS en Azure door de toename van de populariteit van AI-toepassingen.

De resultaten die Alphabet in het hele kwartaal boekt, vielen in bijna alle gevallen hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet bij Search steeg van 40,7 miljard naar 42,6 miljard dollar. Bij YouTube steeg de omzet van 7,3 miljard naar 7,6 miljard dollar. De totale omzet van het bedrijf steeg daarmee van 69,685 miljard naar 74,604 miljard dollar.