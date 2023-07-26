Google maakt opnieuw veel meer winst met Google Cloud

De winst die Google-moederbedrijf Alphabet met Google Cloud maakt, is het afgelopen kwartaal verdubbeld. Die winst lag op 395 miljoen dollar, tegenover 195 miljoen dollar eerder dit jaar. De omzet en winst van Alphabet stegen in bijna alle gevallen meer dan verwacht.

Alphabet verdiende in het tweede kwartaal van 2023 zo'n 395 miljoen dollar met Google Cloud, schrijft het bedrijf in zijn kwartaalcijferverslag. In dezelfde periode vorig jaar verloor het bedrijf nog 590 miljoen dollar. Daarmee zet de winststijging door; in het vorige kwartaal maakte Google Cloud voor het eerst in vijftien jaar winst.

Dat kwam vorig kwartaal deels doordat Alphabet bepaalde kostenposten rondom ontwikkelaarstools weghaalde bij de Cloud-afdeling en die onder Services liet vallen. Dat is nu niet meer de enige reden dat de omzet en winst stijgen. Google zegt dat Cloud 'momentum' opbouwt. Hoewel het bedrijf daar geen specifieke reden voor noemt, ligt het voor de hand dat de interesse in kunstmatige intelligentie daaraan bijdraagt. Zulke diensten maken in toenemende mate gebruik van clouddiensten; ook Amazon en Microsoft verdienen meer aan de respectievelijke clouddiensten AWS en Azure door de toename van de populariteit van AI-toepassingen.

De resultaten die Alphabet in het hele kwartaal boekt, vielen in bijna alle gevallen hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet bij Search steeg van 40,7 miljard naar 42,6 miljard dollar. Bij YouTube steeg de omzet van 7,3 miljard naar 7,6 miljard dollar. De totale omzet van het bedrijf steeg daarmee van 69,685 miljard naar 74,604 miljard dollar.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 26-07-2023 11:55 42

26-07-2023 • 11:55

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Reacties (42)

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Pikkemans 26 juli 2023 12:17
Ik draag Google Cloud nog steeds een warm hart toe ondanks dat ik voor mijn werk primair met AWS werk. De manier waarop Google Cloud heeft opgezet verschilt nogal van de "standaard" cloud architecturen. Ze bewegen je veel meer naar een "slimme" architectuur dan dat een AWS dat bijvoorbeeld doet met hun opzet. En de interface van Google Cloud.. wat een verademing tov de andere cloud providers. :9~
Werelds @Pikkemans26 juli 2023 13:08
Idem dito. Los van de fijnere interface, zijn al hun onderdelen ook heel goed zelfstandig te gebruiken, maar integreren ze tegelijkertijd enorm nauw als je dat wilt. Bij AWS zijn er flink wat dingen die gewoon niet met elkaar samenwerken, waardoor je net zo goed bij twee verschillende providers had kunnen zitten. En tegelijkertijd zijn er dingen die je bijna niet zonder elkaar kan gebruiken. GCP laat je daar heel vrij in en koppelt maar heel weinig aan elkaar.

Latency en performance zijn ook heel netjes te noemen, prijzen zijn normaal voor de industrie, goede commandline tools, authenticatie voor CLI of code is poepeenvoudig (en binnen GCP bijna overal automatisch zolang je maar bij de "default credentials" aanpak blijft).
Mellow Jack
@Pikkemans26 juli 2023 12:28
Ik heb precies hetzelfde gevoel. Ik gebruik azure primair en een beetje aws maar hoor vaak dat Google veel gebruiksvriendelijker is
Megamind @Mellow Jack26 juli 2023 12:31
Vergeleken met Azure is dat niet zo moeilijk :9
Mellow Jack
@Megamind26 juli 2023 12:33
Met aws ook niet haha
Megamind @Mellow Jack26 juli 2023 15:01
Nee idd, das weer het andere uiteinde.

Krijg je als je developers ux en ui laat doen.
Verwijderd @Megamind26 juli 2023 13:21
De tijd dat je horizontaal moest scrollen in de Azure management.... Mijn god, ik had nog nooit zo'n slechte UI beslissing gezien...
Hammetje @Pikkemans26 juli 2023 12:36
Snap niet zo goed waarom jouw bericht als 'niet relevant' wordt bestempeld, maar ben het helemaal met je eens. Veel klanten waarvoor ik werk, wensen bepaalde zaken onder te brengen in Microsoft Azure. Mijn ervaringen met Google Cloud zijn een heel stuk positiever, vooral qua performance. Latency gevoelige applicaties ga ik niet eens meer proberen onder te brengen in Azure, Google heeft in dat opzicht echt de boel netjes op orde. Ook zoals je beschrijft, de interface van GCP is vele malen intuitiever dan die meuk waar ik elke keer in de Azure Portal doorheen moet.
Leejjon @Pikkemans26 juli 2023 13:48
Dit helemaal. Aws heeft 500 services en doet vrij weinig om je naar de juiste te wijzen. Google killed de deprecated services gewoon. Het enige wat ik te klagen heb over de GCP ui is dat hij er soms buggy uitziet in Firefox.

[Reactie gewijzigd door Leejjon op 28 juli 2024 05:47]

Yggdrasil @Pikkemans27 juli 2023 10:16
Hier ook. Mijn bedrijf is enkele jaren geleden verhuisd van AWS naar GCP, met name voor Kubernetes. De UI voelt fijner en de 'opinionated' architectuur maakt dat veel keuzes voor ons eenvoudiger gemaakt werden.
ariadeno 26 juli 2023 12:23
Dit is nog steeds extreem laag vergeleken met AWS of Azure. Daar praten we over getallen met twee cijfers. En dan hebben we het over miljarden dollars.

Ik ben heel huiverig als we het over "draaien op GCP" hebben. Google is nogal makkelijk in het uitfaseren van diensten die ze niet zo lang geleden op de markt hebben gebracht. Ik dacht dat dit alleen gold voor consumentendiensten. Maar nee, dit lijkt hun model te zijn. Vlug iets op de markt brengen en snel de stekker eruit trekken als het niks lijkt te gaan worden.

Neem IoT Core maar even als voorbeeld (een IoT clouddienst is toch wel een van de belangrijkere diensten van een cloudplatform anno 2023).
In 2018 is IoT Core geïntroduceerd en ze gaan dit jaar dus al de stekker ervan uittrekken. Je zou maar een IoT bedrijf zijn dat gebruik maakt van dit platform. Je moet plots gaan migreren en dan misschien naar een ander platform zelfs.

Dit is waarom wij binnen ons bedrijf in ieder geval geen gebruik maken van GCP.

[Reactie gewijzigd door ariadeno op 28 juli 2024 05:47]

Frame164 @ariadeno26 juli 2023 12:34
GCP zullen ze niet zo snel uitfaseren want daarvoor hebben ze gewoon contracten met grote klanten. Als je dan besluit om iets zomaar uit te faseren heb je een groot probleem. Het is geen consumentendienst.
Vexxon @Frame16426 juli 2023 12:46
Het gaat ook niet om de stekker trekken uit GCP in het algemeen maar, zoals heel duidelijk uit zijn reactie te lezen is, features van het GCP. Als je als klant hiervan gebruikt maakt in je software waarvan je afhankelijk bent dan is het vrij zuur (op zijn minst) als Google ineens besluit die feature uit te faseren.
Met de naam die Google heeft op dat gebied kan ik me voorstellen dat je als bedrijf wel twee keer nadenkt voor gebruik zal gaan maken van GCP.
Mellow Jack
@Vexxon26 juli 2023 19:58
Denk dat het grote verschil zit in het feit dat iedereen bij Google welkom is. Bij Microsoft en AWS heb je exact dezelfde concept met als grote verschil dat je een (potentiele) klant moet zijn met een grote zak geld.

Denk dat elk bedrijf met een fatsoenlijke IT afdeling hiermee bekend is. Hoe eerder je in de ontwikkeling mee draait hoe groter het risico
Vexxon @Mellow Jack27 juli 2023 06:58
Bij AWS weet ik het niet maar bij Azure kun je als heel kleine speler ook heel snel aan de slag voor een prikkie
TheMaurice @ariadeno26 juli 2023 12:34
Zo blijf ik het apart vinden dat je zelfs sinds kort niet meer je domeinnamen bij Google kunt stallen, waarvan je zou zeggen dat dat toch een vrij basale functionaliteit is.
Verwijderd @TheMaurice26 juli 2023 13:14
Ik denk dat je de materie niet geheel begrijpt. Google domains is niet GCP. GCP Cloud domains is nog gewoon beschikbaar: https://cloud.google.com/domains/docs/overview
MikeN @Verwijderd26 juli 2023 13:37
Cloud Domains wordt ook de nek omgedraaid:
Google Cloud Domains had a strong dependency on Google Domains, so customers using Cloud Domains will be migrated to Squarespace. Google Cloud will issue a product MSA (Mandatory Service Announcement) to all impacted customers with more details about what to expect during the migration period.
Paul C @ariadeno26 juli 2023 20:34
Volgens mij host Google zijn eigen diensten ook niet in GCP.

Zo simpel is het dus: Ze vinden het zelf ook niet goed genoeg om hun diensten op te hosten. ;(
!GN!T!ON @Paul C27 juli 2023 08:23
Hoe kom je daarbij? GCP is juist begonnen om hun eigen diensten te kunnen draaien en is later opengezet naar andere gebruikers.
Paul C @!GN!T!ON27 juli 2023 10:30
Ik heb nog geen eenduidige JA kunnen vinden op die vraag. Veelal in de trant van: "het draait op dezelfde infrastructuur". Maar draait het dan ook echt in GCP of deelt het een datacenter met GCP of iets er tussenin?


https://www.reddit.com/r/...gle_cloud_for_internally/
Newer/smaller services are more likely to run on higher level services like Cloud Run, and older/larger services might have more customized infrastructure but still use the same networks/datacenters.
I know someone personally who works at YouTube who said they don't use Google Cloud
I can imagine that other smaller teams/products might use Google Cloud
https://www.teamblind.com...e-GCP-internally-m1NSkje5
The products we have internally map well to the products we offer through GCP, but they’re backed by more powerful infrastructure and different resource types.
RicoK 26 juli 2023 12:05
De winst met de helft gestegen?!? Als de kwartaalcijfers, zoals genoemd in dit artikel, kloppen dan is de winst met (395-195)/195*100 = 102,5% gestegen.

Edit: ik zie dat Tweakers de tekst inmiddels heeft aangepast, waardoor het artikel nu vermeldt dat de winst is verdubbeld.

[Reactie gewijzigd door RicoK op 28 juli 2024 05:47]

still_the_same @RicoK26 juli 2023 12:08
Het is wel jammer dat ze niet vertellen wat de kosten post was voor die ontwikkeltools. Dat is misschien best significant.
Wafje @RicoK26 juli 2023 12:08
Inderdaad, verdubbeld.
RicoK @Wafje26 juli 2023 13:25
Inmiddels aangepast door @TijsZonderH zie ik.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @RicoK26 juli 2023 13:30
Inderdaad aangepast, thanks!
IIIIIIIIIIII 26 juli 2023 12:19
Op pagina 2 staat dat ze 191mil winst hebben gemaakt in Q1 2023, niet 195.
https://abc.xyz/assets/20...abet-earnings-release.pdf
Verwijderd 26 juli 2023 12:24
En alsnog zijn hun cloud servers rete duur inclusief hun traffic buiten gewoon
GertMenkel @Verwijderd26 juli 2023 13:25
Ze zijn niet zo heel duur volgens mij. Iets duurder dan Amazon, iets goedkoper dan Azure.

Egress is één van hun grote verdienmodellen, dat klopt, maar daar krijg je wel dingen als high availability en availability zones voor terug.

Als je al die foefjes niet nodig hebt, zijn er natuurlijk een stuk goedkopere servers te koop. Pak een mooie Leaseweb-VPS en je hebt dubbel de specs voor de helft van de prijs, met de kanttekening dat je zelf zult moeten ingrijpen bij storing.
Frame164 @Verwijderd26 juli 2023 12:36
Voor grotere klanten is het in ieder geval vaak aantrekkelijker dan het hebben van een eigen datacenter. Er zijn een aantal telecom providers die hun core netwerp op Google Cloud hebben draaien.
Verwijderd @Frame16426 juli 2023 13:03
onzin, heb je gezien wat datapacket.com bied?
Verwijderd @Verwijderd26 juli 2023 16:17
voor bare metal, vind ik ze wel duur, ik heb nu thuis een I7 8 core 16 threads, 96 GB ram en 3 TB ssd voor waarschijnlijk 3 tientjes in de maand ipv 300 in de maand, ok van mij moet 5 jaar mee, maar ik denk ook dat als het 2 jaar wordt ik met 6 tientjes / 7 tientjes een stuk goedkoper uitben.
Mellow Jack
@Verwijderd26 juli 2023 20:07
Dat is toch niet echt de usecase van de publieke cloud. Stel ik heb normaliter 1000e vd die servers nodig maar in december 200 extra. Even aan aangenomen dat ze allemaal gelijk zijn zoals in een rekencluster. Die 1000 kan je on-premise misschien wel goedkoper hosten. Die 200 zullen een lastig verhaal worden zolang je ze de andere 11 maanden van het jaar niet ergens anders voor kan gebruiken.

Beetje hetzelfde als een website hosten. Vooral iets als tweakers.net. Je hebt een nationale website die een aantal momenten drukke momenten beleefd (bijv. na het eten).

Je kan voldoende hardware kopen om die piekmomenten te behappen. Je kan ook capaciteit opschalen wanneer nodig. Voor een simpele site als tweakers.net kan je het relatief makkelijk over meerdere clouds verspreiden.

[Reactie gewijzigd door Mellow Jack op 28 juli 2024 05:47]

Verwijderd @Mellow Jack26 juli 2023 20:21
Ja maar 10x de prijs van thuis hosten? Ik denk dat als je naar het datacenter gaat verschillende opties hebt. Hardware van een ander, dus hardware onderhoud, ok. Daarnaast zit je nog met software onderhoud. Een threadripper daar huren per maand kost evenveel als er 1 aanschaffen. Ok je hebt 1gbit ipv 100 mbit, maar die kan ik thuis ook krijgen, voor 15 euro meer per maand. Als je tijdelijk hardware nodig hebt of 200 van die beesten, denk ik toch aan eigen aanschaf en dan als backup hardware gebruiken. Maarja bij 200 van die beesten onderhouden doe je denk ik ook niet in je 1tje, kan wel maar dan moeten ze allemaal dezelfde configuratie hebben...

Geen idee wat een serverrack huren tegenwoordig kost, maar ik had bij hostnet al voor 9 euro, 1 vps met 10 TB data per maand. Dat schaalde mijn inziens goedkoper, dan dit voorbeeld.
Mellow Jack
@Verwijderd26 juli 2023 22:10
Laten we überhaupt even helder houden dat de providers gewoon bakken met geld verdienen :p

Maar in feite moet je de kosten van "het zelf doen" ook niet onderschatten. In een groot mkb (paar 1000 vm's en paar PB opslag) moet je al gouw rekening houden met een aantal teams. Waarschijnlijk wil je, virtualiseren, automatiseren en monitoren (meer neem ik niet mee gezien ik ervan uit ga dat jij geen fancy opties als redundantie en backups hebt meegenomen). Voor alles wat je nodig hebt heb je grofweg 3 knopjes waaraan je kan draaien:
1. Hardware devices vs softwarematige oplossingen
2. Software licenties vs. Opensource
3. Opensource met of zonder support

Elke keuze heeft invloed op het aantal mensen je nodig hebt en de skills die ze minimaal moeten hebben.

Met andere woorden, als je appels met appels gaat vergelijken praat je nog steeds over een verschil maar geen factor 10. Waar ik werk hebben we bijv. bewust gekozen om onpremise alleen dingen te doen die ons "uniek" maken. De rest is of gaat richting (zoveel mogelijk) SaaS

[Reactie gewijzigd door Mellow Jack op 28 juli 2024 05:47]

Verwijderd @Mellow Jack26 juli 2023 22:39
Ja, maar je weet niet dat je dan je "eigen" datacenter hebt, of in iedergeval super cluster. Tuurlijk kabel kost ook geld, maar laten we eerlijk zijn dat dat geen mkb meer is. Je kunt je teams klein houden als je het uitbesteed maar eigenlijk moet je dat gewoon mee rekenen dan. Backups doe ik momenteel nog niet, begin straks pas met dure data. Heb nu nog testdata voornamelijk. Maar s3 opslag is volgens mij een van de goedkoopste en ik denk dat ik het bij weinig backups hou. Gezien mijn project grootte dan meerdere TB wordt in het begin.

Ja ik heb ook azure getest maar was zo door mijn gratis geld heen. Dat was toch 400 dollar en ik had het goedkoop geconfigureerd. Als je mkb hebt en veel klanten snap ik je punt. Als startup zoals ik ga worden host ik het op mijn server nu. Backup op de laptop en op github. Nas en een vps is zo gemaakt als backup server. Mijn sites zijn maar een paar honderd MB. verder met 1 van mijn projecten. Letter voorspellen lijkt me een leuke uitdaging en het resultaat daarvan komt daarvan in de vorm van Wikipedia in het begin, daarna wellicht de maandelijkse crawls van een instelling +/- 8 TB per maand, dus ja dan heb je storage nodig als je wilt beginnen met een zoekmachine, maarja je kunt ook voor kwaliteit gaan en filteren.

Google vraagt 5 dollar per 1000 zoekopdrachten en bing is dacht ik nog duurder. Das gouden business

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 28 juli 2024 05:47]

Maurits van Baerle @Verwijderd26 juli 2023 14:16
Is Datapacket een soort Hetzner met dienstverlening bovenop de servers of is het echt alleen maar bare metal?
Darth TNT 26 juli 2023 13:28
*gasp!*
Dit is rechtstreeks terug te leiden naar het “verplichten” van de Google Cloud by GA4.
Nee, het is niet echt verplicht, maar als je het niet gebruikt kan je er heel weinig mee en ondertussen is de GA4 interface en API zo ruk dat je er niks mee kan zonder cloud.
Verwijderd 26 juli 2023 14:48
Vind je het gek met die prijsverhogingen?!
Zeggen dat de prijzen omhoog moeten omdat inflatie, bla bla bla...
Nee, door steeds meer betaalde abonnees zouden de prijzen juist moeten dalen, maar tja, we zitten vast, dus het aantal klanten die zal afhaken door prijsverhogingen doet niet af aan de gigantische verhoging van de winst...
Net als Apple doet met hun prijzen, omzet en winst omlaag, dan maar de prijs van de iPhone dik omhoog, iets minder mensen kopen de iPhone en zie daar, de winst is weer gestegen... (dit van Apple is niet verzonnen, maar was gewoon nieuws met precies dezelfde uitleg).
marcieking @komododraak26 juli 2023 12:22
Volgens mij is de begroting van de meeste nationale overheden niet jaarlijks sluitend en loopt de staatschuld in absolute zin op, over langere periodes gekeken.
PCG2020 @komododraak26 juli 2023 16:27
Een land besturen kost per definitie geld. Het is immers geen bedrijf. Een begrip als 'de BV Nederland' om aan te duiden hoe je het landsbestuur moet zien is dan ook een farce.

Nou ja, tenzij je Wybren van Haga heet, dan noem je zelfs je politieke partij naar je ideaalbeeld :+

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