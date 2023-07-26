Google brengt Play Store geoptimaliseerd voor tablets uit

Google brengt een Play Store-versie uit die geoptimaliseerd is voor grote schermen. De nieuwe versie is bedoeld voor tablets, vouwbare apparaten en Chromebooks.

Google verandert in die nieuwe versie de lay-out door onder andere video's met gameplay of beelden uit de app beter weer te geven en door aan de linkerzijde een zijbalk met menuopties te plaatsen.

Games die geoptimaliseerd zijn voor grote schermen krijgen ook prioriteit in de zoekfunctie en het thuisscherm van de appwinkel. Tot slot komt er een splitscreenzoekfunctie. Daarmee krijgen gebruikers aan een kant zoekresultaten te zien en aan de andere kant details over de app of game.

Android Play Store Tablets

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 26-07-2023 11:29 49

26-07-2023 • 11:29

49

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Reacties (49)

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yoranpower 26 juli 2023 11:39
Geef Google dan eindelijk tablets ook meer aandacht? Je ziet echt dat ze een inhaalslag aan het maken zijn. Zou fijn zijn, want vier jaar geleden voor een ipad gekozen ipv Android.
TheNooz @yoranpower26 juli 2023 23:13
Ja hoor. Mijn ChromeOS tablet werkt hartstikke goed. Beter dan elk Android apparaat dat ik ooit gehad heb :+
beerse @TheNooz27 juli 2023 12:21
Sinds ik een Chromebook heb (uitvoering: Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11IGL05 (82BB0012MH)) ben ik ook om. Overigens wel een 'omvouwbaar' toestel, zodat ik ze ook met weggevouwen toetsenbord kan gebruiken. Met als mooie voordeel dat je (in de laptop stand) per android-app kan kiezen of je ze in telefoon of in tablet mode wilt zien.
Aldy @yoranpower26 juli 2023 14:04
Dan heb jij er toch niets meer aan?
yoranpower @Aldy26 juli 2023 14:58
Jawel, want of ik nogmaals een ipad haal is maar de vraag. Android was vier jaar geleden vele malen minder interessant.
Qws @yoranpower26 juli 2023 20:47
De 4 jaar oude iPad is niet zo goed nee, je moet de nieuwe iPad Pro (2022) eens proberen. Het is niet goedkoop, maar ik zit nu zelfs te twijfelen om mijn Windows laptop te vervangen voor een iPad Pro.
yoranpower @Qws26 juli 2023 21:55
De iPad is meer een extra device hier voor mij. Ik gebruik een desktop voor mijn Windows. Laptop is van de zaak (ivm veiligheid, cloudomgeving etc). Dus een iPad gaat mijn werk er niet op vervangen. Dus vriendelijk bedankt :)
Aldy @yoranpower26 juli 2023 17:21
Ik begrijp hier uit dat je niet zo tevreden bent met je iPad? Ik neem ook aan dat je geen iPhone hebt of andere apparatuur van Apple.
yoranpower @Aldy26 juli 2023 21:53
Klopt, Android telefoon. De iPad doet zijn werk, maar als ik kijk naar hoe ik mijn Android toestel gebruik, dan ben ik daar gewoon veel vrijer. Sideloading, eigen keuzes, etc.
Aldy @yoranpower27 juli 2023 10:43
Jij bent de eerste op dit forum waarvan ik zie dat hij niet tevreden is met zijn Apple-product. Afgezien dat ik zakelijk ooit met Apple gewerkt heb, heb ik ook nooit iets met dat bedrijf gehad. Het enige goede dat ik heb overgenomen is de prullenbak rechtsonder. :)
Spatienazi @Aldy27 juli 2023 12:11
Jij bent de eerste op dit forum waarvan ik zie dat hij niet tevreden is met zijn Apple-product.
Dan ben ik de tweede. Hoi, ik was de eigenaar van een Macbook en ik had er een rothekel aan.
Aldy @Spatienazi27 juli 2023 12:23
Nu nog afwachten tot er mensen over jullie heen tuimelen. Het kan ook zijn dat er meer mensen komen met Apple-problemen.
dominique2000 @Spatienazi4 augustus 2023 14:22
En hier een derde. Meerdere jaren iPads gehad (alsook iPod, iPhone ..), verschillende versies, maar omgeschakeld naar Android tablet. Geen spijt van, zou het opnieuw doen en ben zeer tevreden. Intussen ook Android smartphone, NVIDIA Android Shield,...
pete4live @yoranpower26 juli 2023 12:52
Ja Google geeft tablets veel meer aandacht vanwege het uitbrengen van de Pixel Tablet en Fold
TheVMaster Moderator WOS @pete4live26 juli 2023 13:20
Met mag ook wel eens, het is nu niet dat Android tablet pas sinds 2022 op de markt zijn natuurlijk.
Chief-Commander 26 juli 2023 11:47
Dit zie ik graag. De tablets met Android zijn in beginsel echt vaak heel goed. Alleen schort het vaak aan apps die ervoor geoptimaliseerd zijn.
slaay @Chief-Commander26 juli 2023 11:51
Het gaat alleen om de Play Store die geoptimaliseerd is voor tablets qua weergave.
"Google brengt een geoptimaliseerde Play Store-versie uit die geoptimaliseerd is voor grote schermen."

Dus de geoptimaliseerde apps voor de tablets zal niets in veranderen.
Chief-Commander @slaay26 juli 2023 12:33
Het zal wel degelijk iets veranderen. Je kunt hierdoor in één oogopslag zien welke apps ook geschikt zijn voor de tablet.
William_H @Chief-Commander26 juli 2023 13:30
Precies. Zoals er in het nieuwsartikel ook wordt aangegeven, worden apps die geoptimaliseerd zijn voor tablets voorrang gegeven in deze Play Store variant.
Mellow Jack @slaay26 juli 2023 12:26
Toch scheelt het. Ik heb alle apps die ik wil en goed op mijn tablet werken. Het was alleen wel flink zoeken :p
Aaargh! @Chief-Commander26 juli 2023 13:54
Google heeft hier een grote inschattingsfout gemaakt door op Android tablets telefoon apps fullscreen te draaien, i.t.t. tot iPadOS welke iOS apps in een soort iPhone-window draait. Veel developers vonden dit 'goed genoeg' waardoor er geen enkele incentive was om een dedicated tablet app te maken.
Krulsprietje @Chief-Commander26 juli 2023 11:51
En helaas hebben ze allemaal ook een vrij korte ondersteuningsperiode van 2 jaar wat al helemaal kort lijkt als je het met Apple vergelijkt.

[Reactie gewijzigd door Krulsprietje op 4 augustus 2024 15:09]

telenut @Krulsprietje26 juli 2023 22:49
alle oude apple toestellen die ik heb liggen zijn niks meer waard. Ik kan niks meer installeren omdat ik niet kan updaten.
Alle oude android toestellen werken nog perfect, en ik kan nog alles wat ik kan vinden in de store installeren ook.
Krulsprietje @telenut27 juli 2023 11:19
Ow? Ik heb laatst nog een app geinstalleerd op een Ipad 2. Het kostte misschien wat moeite maar daarna ging het heel vlot!
telenut @Krulsprietje27 juli 2023 12:51
Een app van 10 jaar oud? Telkens ik probeer is de melding: update uw device, wat niet lukt, want er zijn geen updates meer. iPad 1 wel nog. Maar werkt nog perfect
Krulsprietje @telenut27 juli 2023 14:54
Haha ja! Het was een app voor een mengpaneel aan te sturen via je iPad. Daarmee kan je door het publiek lopen en zo horen of het geluid aangepast moet worden. Alleen wilt er soms nog wel eens een paar glazen bier over je heen gaan dus vandaar de oudere iPad. ;-)
TheVMaster Moderator WOS 26 juli 2023 11:35
Wauw, je zou toch verwachten dat zo'n versie er al tijden zou zijn. Qua apps zijn er volgens mij al geruime tijd 'tablet geoptimaliseerde' versies, toch?
Donstil
@TheVMaster26 juli 2023 12:01
Wauw, je zou toch verwachten dat zo'n versie er al tijden zou zijn. Qua apps zijn er volgens mij al geruime tijd 'tablet geoptimaliseerde' versies, toch?
Haha ja dit, in 2023 pas met een Tablet variant komen voelt wel erg laat.
Maar goed past wel goed bij hoe een tablet met Android vaak werkt, namelijk opgeblazen smartphone apps op een groter scherm.
jpsch @TheVMaster26 juli 2023 11:46
Jarenlang Android gebruikt op tablets, zonder het op de telefoon te hebben.
FONfanatic @TheVMaster26 juli 2023 13:19
Zeker. En soms verwacht je een app op je nieuwste tablet te kunnen installeren, biedt men het niet aan. Zoals Samsung met de app Good Guardians via hun eigen Galaxy Store.
Framoes @TheVMaster26 juli 2023 16:27
Volgens mij was er ten tijde van de vorige Google tablet ook zoiets. Vandaar dat het nu terug is. De nieuwe Google Pixel tablet is namelijk net uit.
Jeffrey2107 @TheVMaster26 juli 2023 17:22
het is zelfs zo erg dat de tablet versie van de play store al jaren geleden bestond en deze daarna een hele tijd verdwenen is en dat ze nu het werk nog een keer doen.
Xerxks 26 juli 2023 11:34
Ik heb maandag een uitnodiging voor de bèta van "Google Play Games ontvangen". Ben benieuwd hoe de prestaties zijn bij intensieve apps.
Vexxon @Xerxks26 juli 2023 12:48
En hoe lang het zal gaan bestaan
pete4live @Vexxon26 juli 2023 12:51
Google Play Games bestaat toch al sinds 2013 of is dit een andere Google Play Games?
FONfanatic @pete4live26 juli 2023 13:17
Als onderdeel van Google Play Store bestaat het nog steeds, maar nu dus ook als verzelfstandigd aanbod.

Ik heb twee tablets maar absoluut geen belangstelling voor games. Ik ben benieuwd hoe ver Google gaat met me games door de strot te proberen te duwen. Het lijkt Samsung zelf wel.
Aldy @FONfanatic26 juli 2023 14:07
Jij bepaalt toch zelf wat je installeert of ben je makkelijk over te halen? Samsung installeert allerlei content op je apparatuur, die je er niet makkelijk af kunt halen, maar Google installeert geen games op je tablet.
FONfanatic @Aldy26 juli 2023 15:20
Ik kan tegen beïnvloeding zoals manipulatie en indoctrinatie, maar het hangt me wel de keel uit. Zoals het elke minderheid vergaat in een meerderheidsdictatuur (*).

(*) Dat is een uitwas van de gedachte dat de meerderheid bepalend behoort te zijn in een democratie. Maar in een democratie zijn de meningen vrij, is oppositie en tegen stemmen een essentieel onderdeel van het systeem, waar de meerderheid mee rekening te houden heeft, door te streven naar een zo breed mogelijk concensus (= draagvlak) voor besluiten.
Aldy @FONfanatic26 juli 2023 17:34
Niet alleen is je betoog volledig off-topic, maar het slaat ook volledig de plank mis wat betreft je vrije keuze.
FONfanatic @Aldy27 juli 2023 11:24
Klopt dat het off-topic is, maar het is wel hoog nodig dat men eens erop gewezen wordt dat er een verschil zit tussen "de meerderheid beslist" en wat een democratische rechtsstaat vermag te wezen, voordat we wegzinken in Trumpiaans populisme.
Aldy @FONfanatic27 juli 2023 12:20
Ik begrijp volledig wat je bedoelt, maar ik denk dat dit niet de plek is om daarover je ongenoegen en frustratie te uiten.
FONfanatic @Aldy27 juli 2023 18:03
Weet ik. Al zie ik hier vooral 's zondags veel trollen opduiken die bij het Renaissance Instituut instructies kregen zich online zoveel mogelijk in discussie te mengen om meningen te beïnvloeden. Daar spreek ik me bij deze ook tegen uit.
Aldy @FONfanatic27 juli 2023 18:21
Misschien ben ik naïef of ben ik moeilijk te beïnvloeden, maar zonder goed onderbouwde argumenten verander ik niet van standpunt. En ik hoop dat dit voor de meeste mensen geldt.
FONfanatic @Aldy27 juli 2023 18:23
Je had in ieder geval gelukkig mijn uitleg niet nodig.
BlueLed 26 juli 2023 11:34
Wow, beter laat dan nooit :9
project.bobby 26 juli 2023 11:39
Nu alleen nog eentje geoptimaliseerd voor telefoons
rjberg 26 juli 2023 13:31
Ikzelf zou graag ook een betere zoekfunctie zien, ironisch genoeg. Features die ik wil zien, vooral voor games, zijn:

Minder fuzzy search. Ik zocht ooit naar de LG afstandsbedieningsapp en kreeg in de eerste paar resultaten alleen third party apps.
Weergaven van tags en keywords.
Uitfilteren op harde tags en genres.
Meer tags en keywords, zoals (geen) pay2win singleplayer/multiplayer, 2d/3d, controllerondersteuning, open-wereld, etc.
Betere en prominentere weergave van niet-f2p spellen.
Minder advertenties

[Reactie gewijzigd door rjberg op 4 augustus 2024 15:09]

maddog4004 26 juli 2023 14:23
Ik kijk werkelijk bijna nooit meer in die store, ten opzichte van toen Android er net was. Nu is het nieuwe phone, eeuwenoude bekende apps er weer op en klaar
beerse 27 juli 2023 12:28
Misschien zit er wel een link met nieuws: Google stopt met Play services-ondersteuning voor Android 4.4 KitKat. Voor zover ik mij herinner was android 4 de eerste versie voor zowel telefoons als ook tablets. Sinds dien is er best veel gebeurt met het onderscheid tussen een tablet en een telefoon.

Volgens mij was er ooit iets met een scherm-resolutie en/of een scherm-diagonaal die bepaalde of iets een tablet of een telefoon is. Er waren ooit tablets met een schermdiagonaal van 7 inch en/of een resolutie van 700x1200 of zo iets. Dat zijn tegenwoordig telefoons.

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