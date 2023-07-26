Google brengt Play Store geoptimaliseerd voor tablets uit

Google brengt een Play Store-versie uit die geoptimaliseerd is voor grote schermen. De nieuwe versie is bedoeld voor tablets, vouwbare apparaten en Chromebooks.

Google verandert in die nieuwe versie de lay-out door onder andere video's met gameplay of beelden uit de app beter weer te geven en door aan de linkerzijde een zijbalk met menuopties te plaatsen.

Games die geoptimaliseerd zijn voor grote schermen krijgen ook prioriteit in de zoekfunctie en het thuisscherm van de appwinkel. Tot slot komt er een splitscreenzoekfunctie. Daarmee krijgen gebruikers aan een kant zoekresultaten te zien en aan de andere kant details over de app of game.