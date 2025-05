Google wil dat Android-fabrikanten patches sneller doorvoeren naar eindgebruiker

Google meent dat er een hiaat bestaat tussen verschillende bedrijven die samen een Android-toestel bouwen. Hierdoor zouden patches niet snel genoeg geïmplementeerd worden. Het Amerikaanse bedrijf roept op om patches sneller tot bij de eindgebruikers te krijgen.

Volgens Google waren er vorig jaar een aantal gevallen waarbij een leverancier (van bijvoorbeeld een chip) een patch voor een kwetsbaarheid had uitgebracht en Android-fabrikanten vervolgens verzaakten om deze patch snel te verspreiden naar de eindgebruikers van hun toestellen. Hierdoor kunnen n-days, kwetsbaarheden waarvoor al een patch bestaat, fungeren als een zeroday, een kwetsbaarheid waar nog geen patch voor bestaat.

Het bedrijf haalt een kwetsbaarheid in Arms Mali-gpu, die vorig jaar is ontdekt, als voorbeeld aan. Deze kwetsbaarheid werd in juli 2022 gemeld en in oktober kwam Arm met een patch naar buiten. Het duurde echter nog tot april 2023 voordat de patch daadwerkelijk was verspreid naar de eindgebruikers. Volgens Google zijn hiaten zoals deze niet uitzonderlijk, maar ze zouden meer voorkomen en langer duren bij leveranciers en fabrikanten van Android-toestellen. Het bedrijf roept leveranciers en fabrikanten daarom op om patches en bugfixes sneller door te voeren naar de toestellen van de eindgebruikers.

Google schrijft in het rapport ook dat er vorig jaar 41 zerodays zijn ontdekt. Dat zijn 28 minder dan in 2021. Het Amerikaanse bedrijf meldt ook dat zeventien van de 41 ontdekte zerodays als varianten van al ontdekte kwetsbaarheden bestempeld kunnen worden. Volgens Google was er ook een toename van het aantal bug collisions. Die term wordt gebruikt wanneer meerdere personen melding doen van eenzelfde kwetsbaarheid of bug. Volgens Google is dit goed nieuws. Dit zou volgens het bedrijf immers betekenen dat het aantal zerodays die actief gebruikt worden, afneemt.