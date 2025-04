Russische exploithandelaar biedt 20 miljoen dollar voor iOS- en Android-zerodays

Een Russische zerodayhandelaar verhoogt de prijzen voor iOS- en Android-exploits naar twintig miljoen dollar. Dat is fors meer dan de meeste commerciële exploitkopers bieden voor een bug in het besturingssysteem. De zerodays worden alleen door niet-NAVO-landen gebruikt.

Het Russische bedrijf Operation Zero zegt op X, het voormalige Twitter, dat het de maximale prijs voor een iOS- of Android-exploit verhoogt naar twintig miljoen dollar, omgerekend zo'n negentien miljoen euro. Daarmee gaat de prijs met een factor tien omhoog; op dit moment betaalt het bedrijf nog twee miljoen dollar voor dezelfde soort exploit. Het gaat dan wel om de allerhoogste categorie, waarbij een kwetsbaarheid in iOS kan worden misbruikt om op afstand rechten van een gebruiker te verhogen naar adminrechten, allemaal zonder tussenkomst van de gebruiker.

De prijsstijging is opvallend omdat die zo hoog is. Op de commerciële markt zijn exploits voor mobiele besturingssystemen veel geld waard, meestal meer dan de maximale beloning die bedrijven zelf bieden, maar twintig miljoen is heel veel meer dan concurrenten bieden. Een van de bekendste zerodayinkopers, Zerodium, betaalt nog steeds twee miljoen dollar voor een vergelijkbare kwetsbaarheid in iOS en 2,5 miljoen dollar voor een kwetsbaarheid in Android.

Er bestaat al jaren een levendige markt voor kwetsbaarheden in software. Voor bugbountyjagers kan die markt interessant zijn, omdat ze daar veel meer geld kunnen verdienen dan wanneer ze direct naar de bedrijven stappen. Apple betaalt zelf bijvoorbeeld een miljoen dollar als onderzoekers vergelijkbare exploits melden. Operation Zero zegt dat de prijsverhoging komt door 'een grote vraag op de markt'. Het bedrijf zegt te hopen dat andere onderzoekers en onderzoeksteams met hen gaan samenwerken. Voor Westerse bugbountyjagers lijkt dat overigens weinig aantrekkelijk; Operation Zero werkt samen met de Russische overheid en zegt dat de zerodays alleen 'door niet-NAVO-landen zullen worden gebruikt'.