Google verhelpt opnieuw zeroday in Chrome, tweede keer in week tijd

Google heeft voor de tweede keer in korte tijd een zeroday in Chrome verholpen. De kwetsbaarheid is een integeroverflow in de tekstrenderengine Skia waarmee het mogelijk was uit de sandbox te ontsnappen. Die exploit werd in het wild gebruikt, zegt Google.

Google heeft de bugfix doorgevoerd in Chromium. Voor Chrome zit de fix in de Stable Channel. Dat zijn versies 112.0.5615.137/138 voor Windows en 112.0.5615.137 voor macOS. In de update zijn in totaal acht kwetsbaarheden gerepareerd. Vijf daarvan werden door externe onderzoekers aangedragen. In één geval ging het om een zeroday.

Deze zeroday is specifiek een kwetsbaarheid CVE-2023-2136, een integeroverflow in de Skia-repository. Skia is een engine die in Chromium wordt gebruikt om tekst te renderen. De kwetsbaarheid wordt als hoog risico ingeschat. Volgens Google kan een aanvaller met een exploit op een speciaal gemaakte HTML-pagina uit de sandbox ontsnappen. Verschillende andere bugs die zijn gerepareerd, hebben ook een hoog risico. Het gaat onder andere om twee out of bounds-kwetsbaarheden voor het geheugen die in de Service Worker-api zaten en een use after free in DevTools.

Zoals gebruikelijk geeft Google geen verdere informatie over hoe de kwetsbaarheid in het wild werd misbruikt. Het is de tweede keer in korte tijd dat het bedrijf een actief misbruikte bug in de populaire browser repareert. Dat gebeurde op zaterdag ook al. Of er een overeenkomst tussen de twee bugs bestaat, is niet bekend.