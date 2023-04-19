ASML verdriedubbelde vorig kwartaal nettowinst en verkocht 17 euv-machines

Chipmachinefabrikant ASML behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 6,7 miljard euro en een nettowinst van 2 miljard. Dat is iets meer dan in het vorige kwartaal, maar de winst verdriedubbelde sinds vorig jaar. Het bedrijf leverde 17 euv-systemen.

ASML schrijft in zijn kwartaalverslag dat het 6,746 miljard euro omzet boekte in het eerste kwartaal van 2023. Dat is iets meer dan in het laatste kwartaal van vorig jaar; toen kwam de omzet uit op 6,430 miljard euro. In het eerste kwartaal van vorig jaar was de omzet echter nog 3,534 miljard euro.

De nettowinst kwam afgelopen kwartaal neer op 1,956 miljard euro. Daarmee is de winst verdriedubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Toen verdiende ASML in een kwartaal nog 695 miljoen euro. Dat kwam mede door de verkoop van de duurdere euv-machines. ASML verkocht er daar 17 van, waarmee de stijging van de afgelopen kwartalen doorzette. In het eerste kwartaal van vorig jaar verkocht ASML er 3, in het laatste kwartaal van vorig jaar nog 13. ASML heeft als doel om dit jaar in totaal 60 euv-machines te leveren aan klanten.

ASML schrijft dat het in het eerste kwartaal in totaal 96 lithografiemachines verkocht, waaronder ook immersie- en oudere duv-machines. Dat zijn er ongeveer net zoveel als het eind van vorig jaar, maar veel meer dan de 59 stuks in het eerste kwartaal van 2022. ASML heeft goede verwachtingen voor de toekomst, zegt het bedrijf. Daarvoor wordt nog steeds 25 procent groei voorspeld, wat het bedrijf ook al voorspelde bij de presentatie van zijn jaarverslag over 2022.

ASML Q1 2023 cijfers

Die goede hoop wordt niet gedempt door recente exportbeperkingen die Nederland aan de Veldhovense euv-fabrikant oplegt. Vorige maand breidde Nederland het exportverbod uit naar zijn 'geavanceerdste duv-machines', die ASML eerder nog aan China mocht verkopen. Voortaan mag het bedrijf die leveringen niet meer doen aan dat land. ASML mocht al geen euv-machines leveren aan China.

Tweakers sprak eerder dit jaar met Roger Dassen, de financieel topman van ASML. Die zei toen dat het bedrijf op de korte termijn geen last verwacht te hebben van de exportrestricties naar China, omdat er voldoende vraag is vanuit andere klanten. Het bedrijf gaf toen wel aan dat het daarmee op de langere termijn toegang tot 'een belangrijk deel van de wereldmarkt' verliest. Eerder deze maand sprak Tweakers ook uitgebreid met cto Martin van den Brink over de opmaat naar en toekomst van euv-lithografie.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-04-2023 13:56
57 • submitter: kami124

19-04-2023 • 13:56

57

Submitter: kami124

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Reacties (57)

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Frame164 19 april 2023 20:47
Met dit soort cijfers moet je wel in het achterhoofd houden dat de productontwikkeling, productie en leverings cycli veel langer zijn dan de financiële rapportage cycli. Als er toevallig veel net sales genomen kan worden doordat leveringen worden gedaan die lang geleden zijn begonnen kan je hele mooie cijfers rapporteren voor dat jaar of kwartaal.

Het is geen business als bier verkopen waarbij je een continue inkomstenstroom hebt.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 25 juli 2024 10:11]

Kapotlood 19 april 2023 15:06
En dan nog zakt het aandeel in de markt vandaag omdat men "iets minder bestellingen heeft ontvangen". Na zulke mooie cijfers van een bedrijf zou je denken dat de aandelen de andere kant op gaan ;)

Evengoed, mooie resultaten ondanks de problemen op de markt!
barbarbar @Kapotlood19 april 2023 15:22
Aandelen worden geprijsd op verwachtingen, immers koop je met een aandeel een stukje van de toekomstige winsten (en de activa)(of verliezen). Hiervan maak je een inschatting. Een aanpassing in de verwachting heeft dan ook effect op de koers, pas als het resultaat boven of onder verwachting is maakt de koers grote sprongen.
realmadridsi @Kapotlood19 april 2023 15:19
De markt kijkt naar de outlook, niet naar wat al is geweest. De reactie was dan ook vooral op deze quote:

"We continue to see mixed signals on demand from the different end-market segments as the industry works to bring (chip) inventory to more healthy levels,"
Kapotlood @realmadridsi19 april 2023 15:22
Klopt, die had ik onlangs ook gelezen, maar zag dat bij het (al eerder) uitbrengen van dat nieuws al voor een correctie had gezorgd. Vandaar dat ik de tweede correctie over hetzelfde nieuws wat opvallend vond.
obimk1 @Kapotlood19 april 2023 16:50
Laat ik het als voormalige ASML'er zo zeggen, ASML zet nu in een kwartaal meer om en verdient bijna net zoveel als een paar jaar geleden in een heel jaar.

Kun je ook zien aan de stijging van R & D uitgaven.

(ruim €900 miljoen)

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 25 juli 2024 10:11]

MSI2 19 april 2023 14:03
Management van Philips zal wel trots terugkijken op de beslissing van '95. 8)7
Gropah @MSI219 april 2023 14:13
Het is maar hoe je er naar kijkt. Onder Philips was ASML wellicht/waarschijnlijk niet zo groot geworden...
lighting_ @Gropah19 april 2023 15:47
Ik weet het wel zeker. Philips heeft de laatste 15/20 jaar alleen maar verkeerde beslissingen gemaakt. Waarschijnlijk hadden ze ASML weg bezuinigd. Elk succesverhaal heeft jarenlang grote obstakels en hoog (fin) risico moeten incasseren. Apple netflix google tesla zaten allemaal ooit op rand van afgrond. Ook bij ASML liep het in het begin niet over rozen.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 25 juli 2024 10:11]

Pe Nis @Gropah20 april 2023 09:48
Ik heb voor Philips gewerkt. Dat bedrijf is / was kampioen zichzelf termineren.
hiostu @MSI219 april 2023 14:09
Philips had op dat moment geld nodig en had het financieel zwaar. Als ze het niet hadden gedaan, bestonden ze nu misschien helemaal niet meer (inclusief ASML). Tevens weet je niet of ASML ook zo groot was geworden onder het bewind van Philips. Achteraf terugkijken naar beslissingen is ook heel makkelijk.

Overigens verkochten ze in 1995 maar 1/3e van de aandelen in ASML. In 2004 hebben ze het allerlaatste deel van de aandelen verkocht.
Pomp @hiostu19 april 2023 14:17
De aandeelhouders van toen hadden natuurlijk ook de keuze om met de winst/dividend van Philips zelf aandelen ASML te kopen.
Croga @Pomp19 april 2023 15:07
Nog sterker; zelfs al het personeel had die optie. En als ze een beetje slim zijn geweest plukken ze daar nu nogsteeds de vruchten van.
cold_as_ijs @MSI219 april 2023 14:18
Je kan je ook afvragen of ASML nog wel had bestaan had onder Philips management :D
Hoorde van een vriend die een project uitvoerd voor Philips dat ze ook 90% van Research gaan schrappen.. klinkt niet als een lange termijn solide plan :X
Laptom @cold_as_ijs20 april 2023 08:23
Philips is aflopende zaak. Samen met de slaapapneu saga, zal het niet lang bestaan.

Beste beslissing van Philips was om ASML af te splitsen. Hetzelfde met NXP en Signify, zonder deze afsplitsingen waren deze bedrijven allemaal al ten onder gegaan.

Ik heb een decade bij Philips Research gewerkt, geweldige projecten meegemaakt en ook 2x in een Incubator project gezeten met veel potentie (waar ik zelfs nu nog in geloof). Beide keren zijn deze projecten de nek omgedraaid door de Philips ambtenaren en management. Eeuwig zonde, maar helaas de verkeerde mensen op een aantal cruciale posities.
Pe Nis @Laptom20 april 2023 09:49
Heel herkenbaar.
deregtx @MSI220 april 2023 09:27
Bij Philips denken de CEO'S alleen aan zichzelf. Bedrijfsonderdelen verkopen en een VerkoopBonus in hun zak douwen.
Of het goed is voor Philips boeit ze niet.
kondamin 19 april 2023 14:10
hoe veel van die EUV machines staan er in een "fab"
Tomatoman @kondamin19 april 2023 14:35
100% van alle EUV-machines. Niemand zet een machine van tweehonderd miljoen euro op een plek waarmee hij er geen productie mee kan draaien.
CAD_Allard @Tomatoman19 april 2023 17:11
Onjuist. Toevallig vandaag geleerd dat er in ieder geval één NXE in een onderzoeksomgeving staat bij IMEC in Leuven (Be) die niet voor productie wordt gebruikt. Op het totaal aantal is dat niets natuurlijk, maar wel een prijzig grapje.
stappel_ @CAD_Allard19 april 2023 19:50
Laatst nog bij iMEC geweest.

Daar staat er inderdaad eentje, naast vele andere van alle leveranciers. Ook hele oude.

IMEC doed voornamelijk onderzoek voor die leveranciers en ook voor mogelijke klanten. Zo kan een mogelijke klant daar test wafels aanvragen, maar ook bijvoorbeeld voor ASML zelf testen uitvoeren door bijvoorbeeld de temp met 4gr te verlagen.
Zou me niet verbazen dat die machine er gratis staat.
.oisyn Moderator Devschuur® @Tomatoman19 april 2023 14:50
Volgens mij bedoelt hij uit hoeveel euv machines van ASML (dus niet per se van deze verkochte 17, maar wel van dit soort) een fab typisch bestaat.
kondamin @Tomatoman19 april 2023 15:10
Ja, en hier dacht ik dat het wel duidelijk zou zijn dat ik bedoelde hoe veel van die machines staan er per fab.

staat er zo 1 of staan er 4 naast elkaar wafers te bestralen.
Tomatoman @kondamin19 april 2023 17:06
Sorry, maar zo had ik de vraag niet begrepen. Boven het artikel prijkt als kop:
ASML […] verkocht 17 euv-machines
Als jij vervolgens zonder enige toelichting vraagt hoeveel van die euv-machines in een fab staan, dan is het toch niet zo raar om te veronderstellen dat je met die op de in het artikel genoemde 17 machines doelt?
Sardia @Tomatoman20 april 2023 06:33
Het zou je verbazen.

Er zijn ook machines die verhuisd worden (kan maanden duren) of in een lab staan.
En lab is in principe hetzelfde als een fab, behalve dat ze geen HVM (high volume manufacturing) draaien. Bijvoorbeeld voor het testen van productie of het ontwikkelen van een process.
Ghannes @kondamin19 april 2023 20:29
In fab18 bij tsmc heb ik er 6 zien staan als ik me niet vergis
Equator Crew Council @kondamin19 april 2023 14:31
Van die 17 verkochte EUV machines? Dat is natuurlijk lastig te benoemen voor outsiders.

Even een inschatting:
Een dergelijke machine werd van oudsher eerst volledig opgebouwd in een cleanroom (opbouw van pak 'm beet 6-8 weken) dan testen (wederom 6-8 weken) dan weer ontmanteld, en dan op vervoer naar de klant fabriek. Daar weer opbouwen en testen.

Ze waren nu aan het experimenteren om de eerste opbouw direct bij de klant te doen om daarmee maanden te besparen.

Maar zoals je ziet gaat dat al over een periode van meerdere maanden. Geen idee of die 17 daadwerkelijk geleverd zijn, of alleen maar 'besteld'. 17 machines maken in Veldhoven in 3 maanden hebben ze volgens mij (maar al weer 3 jaar geleden dat ik er voor het laatste was) geen plaats voor. Maar wellicht hebben ze in de tussentijd cleanrooms bijgebouwd.

[Reactie gewijzigd door Equator op 25 juli 2024 10:11]

Sardia @kondamin20 april 2023 06:29
ligt uiteraard aan de grootte van de fab. Maar 5-20 ongeveer.
Zo'n chip heeft meerdere lagen 15-35. Niet alle lagen zijn even moeilijk te maken. Alleen voor de moeilijkste heb je EUV nodig.
In zo'n fabriek staan dus ook veel DUV machines voor de overige lagen.
Laptom @Sardia20 april 2023 08:18
Het goede antwoord hier. Verschilt per klant en per fab, maar in geen 1 fab staan puur EUV systemen. Dit wordt allemaal door elkaar gebruikt met DUV Immersion en DUV droog. Ook nog tientallen andere machines voor belichting, meting en process stappen.
BTFD 19 april 2023 14:24
Toch wel ergens trots dat ik hier al bijna 12 jaar een bijdage aan mag leveren! :)

Leuk feitje: In het vorige artikel was zelfs een deel van mijn werk te zien op een van de foto's, gemaakt in de cleanroom van Zeiss (Oberkochen).
audiojunk @BTFD19 april 2023 14:26
Je kan weer een leuke winstdeling verwachten :*)
Xfade @audiojunk19 april 2023 15:42
De baas en aandeelhouders zeker :>
pdukers @Xfade19 april 2023 23:12
Ook iedere medewerker deelt mee. Volgens mij 20% van het bruto jaarsalaris met deze netto marge.

[Reactie gewijzigd door pdukers op 25 juli 2024 10:11]

Incolumis @pdukers20 april 2023 09:16
Nog steeds een stuk minder dan de 70% bij de top en dan reken ik de aandelenpakketten nog niet mee.
BlueBird022 19 april 2023 14:05
Krijgen ze ook wat flinke vergoedingen van de Verenigde Staten ?
watercoolertje
@BlueBird02219 april 2023 14:11
Voor wat dan? Het is onze eigen overheid die die regels aanneemt toch?
.oisyn Moderator Devschuur® @watercoolertje19 april 2023 14:54
Je mag toch hopen dat een grote partij als ASML betrokken is bij die gesprekken, en dat de Nederlandse Staat ook een tegenprestatie afdwingt, al dan niet een deel als vergoeding voor de inkomstenderving van ASML. Ik vind de vraag dus zeer relevant.
BlueBird022 @watercoolertje19 april 2023 14:13
Voor het blokkeren van verkoop aan China. Ze zouden juist samen moeten werken. Amerika is Aggressief.
watercoolertje
@BlueBird02219 april 2023 14:18
Ja ik weet wel dat je uit bent op het bashen van de VS, dat was al in je vorige bericht duidelijk, maar daar vraag ik niet om/naar!

Ik vraag waarom de VS volgens jou zou moet betalen voor de beslissingen die onze overheid maakt!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 25 juli 2024 10:11]

Notlupus @watercoolertje19 april 2023 14:22
Ik vraag waarom de VS volgens jou zou moet betalen voor de beslissingen die onze overheid maakt!
Deze beslissing komt gewoon vanuit de VS hoor
Thel_ @Notlupus19 april 2023 14:42
Voor zover ik weet heeft de VS er niets over te zeggen. Ja ze hebben er wat druk op gezet maar uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid bepaald dat ze ermee akkoord gaan, dus nee de beslissing komt niet uit de VS.
Notlupus @Thel_19 april 2023 16:46
Natuurlijk maar het lijkt me dan ook niet geheel buiten proporties dat de VS ASML om een of andere manier vergoed voor de winst die ze mislopen. Wellicht door meer af te nemen als normaal oid. Het is een puur politieke zaak nu wat niets met vrije bedrijfsvoering meer te maken heeft.
Thel_ @Notlupus19 april 2023 19:49
Dat zou dan de Nederlandse overheid moeten zijn aangezien dit van onze overheid komt. Is het eerlijk ten opzichte van ASML, nee misschien niet maar gezien de plannen van de VS en ook de EU meer fabs te bouwen om minder afhankelijk te zijn van Taiwan zorgt er ook voor dat ASML weer meer euv machines kan verkopen.
BlueBird022 @watercoolertje19 april 2023 14:22
Omdat de Verenigde Staten de Nederlandse staat en ASML pittig.onder druk zetten ;)
watercoolertje
@BlueBird02219 april 2023 14:31
Juist ja, nu komt de waarheid eindelijk naar boven, heeft even gekost, en bij wie lag die keus? Onze overheid!

Als er iemand aan de deur wat komt verkopen (en dus aandringen) dan ligt die keus om het te kopen nog steeds bij mij! Ik maak dus die beslissing, niet de verkoper!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 25 juli 2024 10:11]

Mushroomician @watercoolertje19 april 2023 14:50
Ik ben benieuwd of je er ook zo over denkt als de verkoper jou een smartphone wilt verkopen voor 10 keer de prijs en je het eigenlijk niet wilt.
Maaar, de verkoper is ook tegelijk jouw leverancier voor kraanwater en als je de smartphone niet afneemt wordt het kraanwater 3000% duurder. Vind je dat "keuze"? Vind je dat vrijwillig?

Het hele punt wat @BlueBird022 maakt is juist dat er gechanteerd wordt. Dat is onder druk zetten. En zij zouden niet geslaagd zijn als daar een paper-trail van is.

Een uitspraak van Pete Hoekstra houd je van me tegoed. Die blijkt te zijn verwijderd (www.youtube.com/watch?v=vK_RRWQfzVQ) . Een Nederlandse reporter vroeg of er gevolgen zijn als we geen exportverbod is. Op de vraag of het een dreigement is is de reactie van Pete Hoekstra "You dont threaten friends, right?". Verbaal natuurlijk een ontkenning, maar je moest zijn lichaamstaal zien. Jammer dat de video is verwijderd. Wellicht kan iemand het weer vinden?
Waybackmahine ook geen result https://web.archive.org/w...e.com/watch?v=vK_RRWQfzVQ

Ondertussen zijn er ook anderen die goede argumenten hebben dat Nederland een pion is.
https://www.youtube.com/w...b8&ab_channel=DeTelegraaf

Belangrijkste eigenlijk:
ASML Directeur Peter Wennink waarschuwt dat het exportverbod ("een speelbal van de wereldpolitiek") grote gevolgen heeft voor de consument (16 januari 2023):
https://www.youtube.com/w...&ab_channel=NieuwsclipsNL

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 25 juli 2024 10:11]

Seditiar @watercoolertje19 april 2023 14:54
Erg kort door de bocht. We weten allebei dat overheden (vooral van grote landen) behoorlijk druk kunnen zetten. Druk die voor de gewone burger niet bekend is.
SPee @BlueBird02219 april 2023 14:47
Ik denk dat ze binnenkort wel bestelingen uit de VS kunnen verwachten.
Die willen namelijk (weer) zelf chips in de USA maken en zullen dat met nieuwe technieken willen doen. Er is maar 1 loket waar ze dan kunnen aankloppen. ;)
kondamin @BlueBird02219 april 2023 14:09
waarschijnlijk de belofte dat de vs ze dan niet zullen saboteren
BeefHazard @BlueBird02219 april 2023 14:40
Ja, de vergoeding bestaat uit het kunnen bezitten en exporteren van de technologie van Cymer (ASML San Diego) zoals de EUV lichtbron.
CivLord @BlueBird02220 april 2023 08:41
Een vergoeding voor wat?
Misgelopen verkopen? Die zijn er niet. Er zijn genoeg andere afnemers in de backlog om de volledige productiecapaciteit nog jarenlang volledig uit te verkopen.
Tegen de tijd dat de markt verzadigd is, zullen de export-beperkingen waarschijnlijk afgezwakt zijn (de technologie is inmiddels verouderd of de betrekkingen zijn verbeterd) en zal ASML geavanceerdere machines hebben die ze kunnen leveren aan afnemers waar geen beperkingen voor gelden.

Natuurlijk zullen ze door de beperkingen waarschijnlijk minder uit kunnen breiden, maar dat effect zal beperkt zijn. Veel productie in China vindt plaats voor de export. Die productie, met geavanceerde chips zal zich nu naar buiten China gaan verplaatsen. En een deel van de binnenlandse vraag van China voor goederen met geavanceerde chips zal waarschijnlijk voldaan worden door import.
SuperDre 19 april 2023 22:22
Gewoon middelvinger naar de VS en aan China verkopen. Het is toch echt te belachelijk voor woorden dat de VS dat even weer mooi geregeld krijgt hier om iets voor elkaar te krijgen puur om hun eigen achterstand op China mee proberen in te halen.
CivLord @SuperDre20 april 2023 08:50
En vervolgens worden bezittingen/ middelen in de VS in beslag genomen/ bevroren, activiteiten in de VS stopgezet en leveranties van grondstoffen/ onderdelen uit de VS stopgezet.
Wordt dan natuurlijk wel een dingetje voor Intel, die de machines van ASML nodig heeft, dus zal het geen totaalverbod worden. Maar de VS kan genoeg maatregelen nemen die flink pijn zullen doen bij ASML
Verwijderd @SuperDre20 april 2023 23:49
Waanzin. De vereisten die China oplegt aan een westers bedrijf om daar te mogen openen zouden wij hier ook moeten introduceren voor elk chinees bedrijf dat wil openen in europa.

Dan pas zullen we terug de handel openen met china, en geen dag eerder me dunkt.
hooibergje @Blaze8519 april 2023 14:50
Het is 'm gegund. Hij heeft er hard genoeg voor gewerkt. 8-)
skullsplitter @Blaze8519 april 2023 15:13
Tis geen Jen-Hsun Huang.

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