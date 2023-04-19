ASML verdriedubbelde vorig kwartaal nettowinst en verkocht 17 euv-machines

Chipmachinefabrikant ASML behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 6,7 miljard euro en een nettowinst van 2 miljard. Dat is iets meer dan in het vorige kwartaal, maar de winst verdriedubbelde sinds vorig jaar. Het bedrijf leverde 17 euv-systemen.

ASML schrijft in zijn kwartaalverslag dat het 6,746 miljard euro omzet boekte in het eerste kwartaal van 2023. Dat is iets meer dan in het laatste kwartaal van vorig jaar; toen kwam de omzet uit op 6,430 miljard euro. In het eerste kwartaal van vorig jaar was de omzet echter nog 3,534 miljard euro.

De nettowinst kwam afgelopen kwartaal neer op 1,956 miljard euro. Daarmee is de winst verdriedubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Toen verdiende ASML in een kwartaal nog 695 miljoen euro. Dat kwam mede door de verkoop van de duurdere euv-machines. ASML verkocht er daar 17 van, waarmee de stijging van de afgelopen kwartalen doorzette. In het eerste kwartaal van vorig jaar verkocht ASML er 3, in het laatste kwartaal van vorig jaar nog 13. ASML heeft als doel om dit jaar in totaal 60 euv-machines te leveren aan klanten.

ASML schrijft dat het in het eerste kwartaal in totaal 96 lithografiemachines verkocht, waaronder ook immersie- en oudere duv-machines. Dat zijn er ongeveer net zoveel als het eind van vorig jaar, maar veel meer dan de 59 stuks in het eerste kwartaal van 2022. ASML heeft goede verwachtingen voor de toekomst, zegt het bedrijf. Daarvoor wordt nog steeds 25 procent groei voorspeld, wat het bedrijf ook al voorspelde bij de presentatie van zijn jaarverslag over 2022.

Die goede hoop wordt niet gedempt door recente exportbeperkingen die Nederland aan de Veldhovense euv-fabrikant oplegt. Vorige maand breidde Nederland het exportverbod uit naar zijn 'geavanceerdste duv-machines', die ASML eerder nog aan China mocht verkopen. Voortaan mag het bedrijf die leveringen niet meer doen aan dat land. ASML mocht al geen euv-machines leveren aan China.

Tweakers sprak eerder dit jaar met Roger Dassen, de financieel topman van ASML. Die zei toen dat het bedrijf op de korte termijn geen last verwacht te hebben van de exportrestricties naar China, omdat er voldoende vraag is vanuit andere klanten. Het bedrijf gaf toen wel aan dat het daarmee op de langere termijn toegang tot 'een belangrijk deel van de wereldmarkt' verliest. Eerder deze maand sprak Tweakers ook uitgebreid met cto Martin van den Brink over de opmaat naar en toekomst van euv-lithografie.