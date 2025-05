ASML verhoogt groeiverwachting voor 2023, leverde vorig kwartaal 12 euv-machines

ASML verhoogt zijn groeiverwachtingen voor dit jaar. Dat doet het bedrijf tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers. De fabrikant zegt dat klanten momenteel minder snel euv-machines in ontvangst willen nemen, maar dat de hoge vraag naar duv-machines aanhoudt.

ASML draaide afgelopen kwartaal een omzet van 6,9 miljard euro. Dat is een stijging van 1,5 miljard in vergelijking met vorig jaar. Ook de winst steeg vorig kwartaal met 35 procent naar 1,9 miljard euro. De chipmachinemaker verhoogde op woensdag zijn financiële verwachtingen ook voor de rest van het jaar. Het bedrijf verwachtte dit jaar een omzetgroei van 25 procent ten opzichte van 2022, maar verhoogt dit nu naar 30 procent.

ASML noteerde vorig kwartaal daarnaast 4,5 miljard euro aan nieuwe bestellingen van klanten, waar dat vorig jaar nog op 8,4 miljard euro lag. Volgens ASML-ceo Peter Wennink verlagen klanten momenteel het tempo waarop ze nieuwe euv-machines geleverd willen krijgen. Chipmakers bouwen momenteel nieuwe chipfabrieken in onder meer de VS en Azië, maar die zijn volgens de topman nog niet klaar om productieapparatuur te ontvangen. Wennink zegt ook dat de macro-economische situatie zich nog niet heeft verbeterd. De verwachting was dat de situatie in de tweede helft van dit jaar gaat verbeteren, maar sommige klanten hebben nog zorgen over de duur van deze neerwaartse cyclus.

Afgelopen kwartaal leverde ASML twaalf euv-machines. Een kwartaal eerder waren dat er zeventien en in dezelfde periode vorig jaar lag dat aantal ook op twaalf. ASML heeft als doel om zijn euv-productiecapaciteit op te hogen. Dit jaar wil de Veldhovense fabrikant zestig euv-machines leveren aan klanten. In de eerste helft van dit jaar leverde ASML er in totaal 29.

De vraag naar duv-machines houdt aan. Volgens ASML kan het de vraag naar deze machines nog steeds niet bijbenen; de fabrikant leverde vorig kwartaal 39 machines voor immersielithografie, terwijl dat er een kwartaal eerder nog 25 waren. Daarmee waren immersiemachines goed voor 49 procent van de netto systeemverkopen in het tweede kwartaal van dit jaar.

Dat komt onder meer door hoge vraag uit China. "Chinese klanten zeggen: 'We zijn blij om de machines die anderen niet willen te nemen'", vertelt Wennink. Nederland introduceert per 1 september exportbeperkingen op bepaalde duv-machines, in de praktijk vooral naar China. Dat gaat alleen om de geavanceerdste immersiemachines van het bedrijf, vanaf de TwinScan NXT:2000i. Die exportbeperkingen hebben volgens Wennink geen invloed op de korte- en langetermijnfinanciën van ASML.