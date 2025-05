Eindhovense chipmaker Smart Photonics krijgt investering van 100 miljoen euro

Smart Photonics, een Eindhovense producent van fotonische chips, krijgt een investering van 100 miljoen euro. De financiering is afkomstig van onder meer de Nederlandse overheid en bedrijven als ASML, NXP en VDL Groep.

Smart Photonics wist de 100 miljoen euro op te halen bij verschillende investeerders, meldt het bedrijf in een persbericht. De Nederlandse overheid maakt 60 miljoen euro vrij voor de chipmaker, als onderdeel van het PhotonDelta-groeifonds. Ook ASML, NXP en VDL Groep investeren in het bedrijf, naast financiële instituten als ING en het Deep Tech Fonds van Invest-NL, dat deels wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De chipfabrikant gaat de investeringen gebruiken om zijn productiemogelijkheden uit te breiden en de ontwikkeling van zijn geïntegreerde fotonische chipplatforms en Process Design Kits te versnellen. Het bedrijf hoopt zo zijn positie in de Europese fotonicamarkt te versterken.

Smart Photonics heeft een chipfabriek op de High Tech Campus in Eindhoven, waar de fabrikant geïntegreerde fotonica produceert. Dergelijke chips gebruiken licht in plaats van elektrische signalen voor dataoverdracht. Op termijn moeten dergelijke chips aanzienlijke energiebesparingen en snelheidswinsten mogelijk maken. Nederland speelt een voorname rol bij de ontwikkeling van fotonische chips.

Smart Photonics werd in 2012 opgericht. Het bedrijf heeft eerder verschillende investeringsrondes gehouden. De Nederlandse overheid investeerde in 2020 al 20 miljoen euro in de chipmaker. Het bedrijf is een externe foundry die fotonische chips produceert voor andere bedrijven.