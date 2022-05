Overheid investeert in Smart Photonics 'om het voor Nederland te behouden'

De Nederlandse overheid investeert 20 miljoen euro in het Eindhovense Smart Photonics, om te voorkomen dat andere landen flink gaan investeren in het fotonicabedrijf. De regering wil dat Smart Photonics 'behouden blijft voor Nederland'.

Het ministerie van Economische Zaken stelt de lening van 20 miljoen euro beschikbaar als onderdeel van een financieringsronde van 35 tot 40 miljoen euro voor Smart Photonics door een consortium waartoe ook photonDelta en KPN Ventures behoren. Smart Photonics wil het geld gebruiken om de productiecapaciteit te vergroten en de ontwikkeling van fotonicachips te versnellen.

Het doel van de financiering is om het bedrijf te ondersteunen en te behouden voor Nederland, schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. "Het is realistisch om aan te nemen dat zonder de productiefaciliteit van Smart Photonics in Nederland de hedendaagse onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van fotonica uit Noord-Brabant en zelfs Nederland verdwijnen", schrijft ze. Nederland zou hierdoor kennisverlies en economische schade oplopen.

De staatssecretaris meldt niet om welke landen het gaat vanwaaruit investeerders 'forse investeringen' wilden doen. Andere Nederlandse fotonicabedrijven kwamen al in buitenlandse handen: PhoeniX uit Enschede is overgenomen door het Amerikaanse Synopsys, en LioniX, eveneens uit Enschede, is inmiddels onderdeel van Magic Micro uit Zuid-Korea. Volgens Keijzer ligt een overheidsinvestering in Smart Photonics in lijn met een oproep van de Europese Commissie om 'alert te zijn' op onwenselijke marktontwikkelingen.

De verwachting is dat de markt voor fotonicachips, chips die werken op basis van fotonen in plaats van elektronen, flink gaat groeien in de komende decennia. Nederland heeft de ambitie om een leidende rol te spelen en om tegen 2026 minstens 25 bedrijven met een gezamenlijke omzet van een miljard euro en ten minste vierduizend arbeidsplaatsen te hebben op het gebied van fotonica. Meer daarover staat in het achtergrondartikel Geïntegreerde fotonica, Nederland brengt chips verlichting.