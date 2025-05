EU-samenwerking investeert 133 miljoen euro in Nederlandse fotonischechipfabs

Een publiek-privaat Europees samenwerkingsverband zal 388 miljoen euro uittrekken om een Europese proeffabriek voor fotonische chips te ontwikkelen. De productiefaciliteiten worden in Eindhoven en Enschede gebouwd. Daarvoor wordt een budget van 133 miljoen euro vrijgemaakt.

Uit een persbericht van de overheid blijkt dat de productiefaciliteiten door kennisinstituut TNO, de TU Eindhoven en de Universiteit Twente zullen worden gerealiseerd. Er zullen ook verschillende Nederlandse bedrijven en organisaties met de nodige kennis worden betrokken. Het persbericht vermeldt bijvoorbeeld het bedrijf Smart Photonics en het Nationaal Groeifonds-project PhotonDelta. De bouw van de fabrieken zou midden 2025 van start kunnen gaan.

De beslissing werd genomen door de Chips Joint Undertaking: een Europees publiek-privaat samenwerkingsverband dat onderzoek en ontwikkeling van halfgeleidertechnologieën ondersteunt. Het samenwerkingsverband bestaat uit bedrijven, kenniscentra en overheden van verschillende Europese en niet-Europese landen, en de Europese Commissie. Het samenwerkingsverband heeft PIXEurope voor het proefproject uitgekozen. Dat is een consortium dat bestaat uit partijen uit elf landen, waaronder Nederland.

De Chips Joint Undertaking wil projecten financieren die bijdragen aan het versterken van de Europese concurrentiepositie op het gebied van halfgeleidertechnologieën, waaronder fotonicatechnologie. Fotonica is een technologie die met licht werkt, in plaats van met elektronen, om informatie te verwerken. Fotonicachips kunnen informatie verwerken, bewerken en transporteren met optische signalen, in plaats van enkel met elektriciteit. Hierdoor zou het op termijn mogelijk worden om meer informatie over langere afstanden tegelijkertijd te versturen. De technologie moet ook goedkopere, snellere en energiezuinigere apparaten mogelijk maken.