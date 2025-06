IBM integreert optische connector in chip voor snellere en zuinigere datacenters

Onderzoekers van IBM Research hebben een manier ontwikkeld om optische connectors rechtstreeks op chips en printplaten te integreren. Dat brengt zowel hogere snelheden als een lager stroomverbruik met zich mee. De technologie moet vooral van pas komen in AI-datacenters.

Waar datacenters tegenwoordig gebruikmaken van optische kabels om data van en naar de systemen te versturen, verloopt de communicatie in en tussen de chips zelf nog via 'kabels' van koper. Door de zogenaamde co-packaged optics te integreren in chips en pcb's moet het stroomverbruik met meer dan 80 procent kunnen worden verlaagd, aldus IBM Research-ingenieur John Knickerbocker. De daling van 5 picojoule per bit naar minder dan 1 moet een gigantische hoeveelheid stroom besparen wanneer duizenden chips miljoenen bewerkingen verrichten.

Dit moet mogelijk zijn door een nieuwe optische link: de polymere optische golfgeleider. Deze kanalen hebben een diameter van 50 micrometer, slechts een vijfde van de conventionele dikte. Tests tonen aan dat het moet lukken om ze verder te verkleinen, tot slechts 20 of 25 micrometer. Dat komt overeen met een bandbreedteverhoging van 1000 tot 1200 procent.

Knickerbocker en zijn collega's zijn er ook in geslaagd om het signaalverlies te beperken tot minder dan 1,2dB per volledige optische link. Doorgaans is dat 1,2 tot 2 decibel per kanaal. Bovendien vertonen optische golfgeleiders met een dikte van 18,4 micrometer minder dan 30dB crosstalk, wat erop wijst dat de techniek geschikt moet zijn om naar hoge bandbreedtes op te schalen om chips met elkaar te verbinden. Door meerdere golflengtes licht per optisch kanaal te versturen moet het mogelijk zijn om de bandbreedte met minstens 4000 procent te verhogen en potentieel tot wel 8000 procent.

IBM's nieuwe modules zijn bedoeld om compatibel te zijn met standaard elektronische passieve packagingprocessen, wat kan leiden tot lagere productiekosten. Het bedrijf is in staat om ze te produceren in zijn fabriek in Bromont, Canada. Momenteel werken de onderzoekers aan een roadmap voor de technologie en verzamelen ze feedback van klanten over hoe ze de technologie in de praktijk kunnen toepassen.