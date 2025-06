Bluesky heeft 25 miljoen gebruikers, 10 miljoen meer dan maand geleden

Socialemediaplatform Bluesky heeft 25 miljoen gebruikers. Het federated alternatief voor X passeerde die mijlpaal ergens op donderdag, exact een maand nadat het de vijftien miljoen gebruikers aantikte.

Op het dashboard van een van de ontwikkelaars is te zien dat het totale aantal gebruikers met een account inmiddels op iets over de 25 miljoen ligt. Dat zijn er tien miljoen meer dan een maand geleden; op 13 november bereikte Bluesky de mijlpaal van vijftien miljoen gebruikers. De populariteit van het platform steeg met name na de verkiezingsuitslag in de VS, waarbij Donald Trump won en waardoor gebruikers op zoek gaan naar een alternatief voor het Trump-gezinde X van Elon Musk.

De ontwikkelaars waarschuwen dat data op het dashboard alleen accuraat is waar het gaat om het totaal aantal gebruikers. Andere gegevens, zoals het totale aantal posts, volgverzoeken en vind-ik-leuks zijn volgens de ontwikkelaars 'incompleet'. Desondanks laten ook die een enorme groei zien. Vergeleken met een maand eerder steeg het aantal posts op het platform van 560 miljoen naar 760 miljoen en verdubbelde het aantal volgverzoeken van 637 miljoen naar 1,3 miljard. Die cijfers waren een maand eerder echter ook al incompleet. Bluesky wijt dat aan 'de recente aanwas van gebruikers'.